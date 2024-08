15 migliori generatori di contenuti AI da provare nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

L'intelligenza artificiale è di gran moda e non c'è da stupirsi del perché. Esiste un intero nuovo regno di strumenti progettati per rendere il lavoro più efficiente e senza interruzioni. Per molte aziende non c'è dubbio che si tratti di una scelta obbligata. La parte difficile è scegliere un buon strumento, visto che ce ne sono così tanti sul mercato.

Per vostra fortuna, abbiamo messo insieme questa guida pratica per aiutarvi a trovare il miglior generatore di contenuti IA.

Che siate marketer alla ricerca di strumenti per la creazione di email o freelance che cercano di incrementare i contenuti del proprio blog, ce n'è per tutti i gusti. Vi mostreremo come scegliere un ottimo generatore di contenuti IA e vi illustreremo le migliori opzioni da provare. ✨

Cos'è un generatore di contenuti IA?

Un generatore di contenuti IA è uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale (IA) per creare contenuti originali e pertinenti. Questi contenuti possono essere utilizzati per blog, siti web o altri scopi. I generatori di contenuti IA sono ideali per le aziende che vogliono produrre rapidamente contenuti di alta qualità, ma che non hanno il tempo o le risorse da dedicare alla loro creazione tradizionale.

Cosa bisogna cercare nei generatori di contenuti IA?

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti sono progettati per semplificare il lavoro, ma alcuni funzionano meglio di altri. Ogni team è diverso e uno strumento che funziona per un'azienda potrebbe non essere la scelta migliore per un'altra. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che ogni grande generatore di contenuti IA dovrebbe avere.

Ecco gli indicatori di un ottimo generatore di contenuti IA:

Facile da usare : È necessario uno strumento che non richieda molto tempo per navigare o che non abbia una curva di apprendimento ripida per iniziare. Cercate strumenti di IA che abbiano un'interfaccia intuitiva e un'interfaccia utente semplice.

: È necessario uno strumento che non richieda molto tempo per navigare o che non abbia una curva di apprendimento ripida per iniziare. Cercate strumenti di IA che abbiano un'interfaccia intuitiva e un'interfaccia utente semplice. Contenuto di alta qualità : Evitate gli strumenti di IA di bassa qualità che producono contenuti scadenti, pieni di errori di ortografia e grammatica o addirittura di plagio. Assicuratevi che il generatore che scegliete abbia tutele e strumenti per produrre contenuti di qualità.

: Evitate gli strumenti di IA di bassa qualità che producono contenuti scadenti, pieni di errori di ortografia e grammatica o addirittura di plagio. Assicuratevi che il generatore che scegliete abbia tutele e strumenti per produrre contenuti di qualità. Varietà di funzionalità/funzione : Cercate generatori di contenuti IA che offrano le funzionalità/funzione di cui avete bisogno. La personalizzazione per il tono, il branding e il tipo di contenuto fa la differenza tra un buon strumento e un ottimo strumento.

: Cercate generatori di contenuti IA che offrano le funzionalità/funzione di cui avete bisogno. La personalizzazione per il tono, il branding e il tipo di contenuto fa la differenza tra un buon strumento e un ottimo strumento. Livelli di prezzo: Molti generatori di contenuti IA hanno diversi livelli di prezzo, il che li rende facilmente adattabili alla vostra azienda, indipendentemente dal vostro budget. 🙌

I 15 migliori generatori di contenuti IA da utilizzare nel 2024

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

ClickUp semplifica il lavoro da anni. Tra le nostre ultime offerte ci sono Strumenti di IA per la creazione di contenuti . Il nostro strumento di project management consente di collaborare tra i vari reparti con strumenti come la gestione delle attività, dashboard di reportistica e modelli personalizzati.

Con L'assistente di scrittura IA di ClickUp AI generare idee, scrivere qualsiasi contenuto, come un post sul blog o un'email commerciale, e modificare i testi è più facile che mai. Collaborate all'interno dello strumento, unendovi ad altri membri del team per dare un feedback e produrre il miglior contenuto possibile. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Eliminare il blocco dello scrittore con i suggerimenti ideativi dell'IA per tutti i tipi di contenuto, dalle email ai testidescrizioni di produttività ai post di un blog e altro ancora

Create contenuti di alta qualità senza dover essere un editor professionista, grazie alla funzionalità di copyediting che consente di ripulire facilmente il vostro lavoro

Modelli di prompt per l'IA per aiutare a generare contenuti di IA

Riepilogare facilmente i punti chiave del vostrodocumenti come i casi di studio e altri contenuti

Limiti di ClickUp:

Attualmente c'è un elenco di attesa, ma come ospite o utente del piano Free, è possibile iscriversi per ottenere l'accesso anticipato

Il piano Free Forever di ClickUp ha un massimo di 5 spazi, il che lo rende difficile per i team più grandi

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp.

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 6.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Copysmith

Via Copysmith Copysmith è uno strumento di copywriting e contenuto IA ottimizzato per il SEO, progettato per l'e-commerce e il marketing. Crea facilmente descrizioni di prodotti per il vostro negozio online importando il vostro catalogo di prodotti. Si integra con numerosi strumenti di e-commerce, tra cui Shopify e Amazon. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di Copysmith:

Crea contenuti in batch con pochi clic, in modo da dedicare meno tempo ad attività noiose e più tempo alla riunione dei vostri obiettivi

Personalizzazione dei contenuti per un'unica voce del marchio o adattamento a più toni per tutti i diversi pubblici e per riunire i vostri obiettivistrategie di gestione del marchio* Progettate i vostri strumenti per aumentare la produttività grazie all'integrazione con le API

L'interfaccia e la semplice UI sono facili da usare e non c'è una curva di apprendimento ripida per iniziare a scrivere un post sul blog o un testo pubblicitario

Limiti di Copysmith:

È possibile creare contenuti di massa solo se si sceglie il piano Pro

Non ci sono livelli di prezzo gratis e il contenuto per il livello più basso è limitato a 20.000 parole al mese

A volte il generatore di contenuti IA interpreta in modo errato i dati inseriti, il che significa che dovrete prestare molta attenzione durante la modifica

Prezzi di Copysmith:

Starter: $19/mese

Pro: 49 dollari al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copysmith:

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

3. Scrivete

Via Scritture sonore Writesonic è uno strumento leader per la scrittura di contenuti IA, grazie a decine di funzionalità/funzione che lo rendono utile a quasi tutti i team di marketing in circolazione . Crea un ampio intervallo di contenuti, da un semplice post sul blog ai meta tag e agli annunci di Facebook, comunicati stampa , post sui social media e il testo del sito web SEO-friendly. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic:

Ci sono più di 100 funzionalità/funzione che vanno dal controllore di plagio e dagli strumenti di parafrasi agli estrattori di parole chiave

Con più di 25 opzioni linguistiche, crea contenuti per un'ampia varietà di pubblico

Costruito a partire da GPT-4 e non da GPT-3, avrete la tecnologia più recente a portata di mano quando creerete contenuti

Si integra con decine di strumenti per i post del blog, tra cui WordPress, LinkedIn, il motore di ricerca di Google e strumenti SEO come SEMRush

Limiti di Writesonic:

Non ci sono versioni di prova gratuite per i team, poiché il livello gratuito è limitato a un utente per i contenuti di IA

Tutti i piani tariffari hanno dei limiti di credito, quindi è necessario pianificare in anticipo la creazione di grandi quantità di contenuti

Prezzi di Writesonic:

Versione di prova gratuita: Un utente con un limite massimo di 10.000 parole al mese

Modulo lungo: A partire da $$$a/mese per un utente con un tetto massimo di 60.000 parole

Personalizzato: Prezzi speciali pensati per team e aziende (controllate questiAlternative a Writesonic)

Valutazioni e recensioni di Writesonic:

G2: 4.7/5 (1.700+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

Bonus: Scoprire

7 Modelli di scrittura di contenuti gratis per una creazione di contenuti più veloce_

4. Kafkai

Via Kafkai Kafkai è un generatore di contenuti IA gratuito che mira a rendere la creazione di contenuti più accessibile. Invece di spendere centinaia di dollari per uno scrittore, basta inserire un prompt e alcuni parametri per creare contenuti di alta qualità in pochi secondi. È ideale per i team che si occupano di marketing dei contenuti e che desiderano creare post per i blog senza dover fare molta fatica. È possibile utilizzare anche questo Assistente di scrittura IA per la modifica dettagliata di contenuti nuovi o esistenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Kafkai:

Si inizia facilmente con l'interfaccia semplificata scegliendo la propria nicchia dal database e inserendo poi un prompt o una parola chiave per il contenuto dell'IA

Lo strumento per i contenuti generati dall'IA utilizza l'apprendimento automatico per generare articoli facili da leggere, senza che sembrino scritti da un robot

Genera fino a 10 articoli contemporaneamente e combina varie sezioni per creare un pezzo solido in pochi minuti

Limiti di Kafkai:

La qualità della scrittura non è la migliore rispetto ad altri generatori di contenuti IA, quindi dovrete fare una discreta quantità di modifiche e riformattazioni prima di pubblicare

Alcuni utenti ritengono che il contenuto dell'IA sia vaporoso

Prezzi di Kafkai:

Writer: $29/mese con un massimo di 100 articoli al mese

Newsroom: $49/mese con un massimo di 250 articoli al mese

Stampa: $129/mese con 1.000 articoli al mese massimo

Stampante industriale: $199/mese con 2.500 articoli al mese massimo

Kafkai valutazioni e recensioni:

G2: N/D

Capterra: N/A

5. Diaspro

Via Gaspare Lo strumento di copywriting IA di Jasper velocizza l'esecuzione dei progetti riducendo fino all'80% il tempo dedicato a una bozza. Ciò significa un flusso di lavoro più veloce, contenuti di qualità superiore e risultati migliori. Grazie a diverse funzionalità/funzione, è possibile creare qualsiasi cosa, da sonetti e poesie a brevi testi pubblicitari e contenuti lunghi come un post di un blog. 📜

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper:

IlL'estensione per Google Chrome rende più veloce la scrittura di contenuti IA per blog e aziende

Con più di 50 casi d'uso, è ideale per tutti, dai team di marketing digitale e commerciale agli artisti e agli autori di post per blog

Il suoStrumenti di IA per la scrittura imparano dal vostro marchio mentre create i contenuti, affinando il tono di voce per ottenere contenuti unici che lasciano il segno

L'interfaccia utente offre funzioni semplificate senza una curva di apprendimento ripida

I contenuti IA privi di plagio consentono di dedicare meno tempo alla modifica e più alla creazione

Jasper Art perGenerazione di opere d'arte IA Limiti di Jasper:

Non è possibile lavorare offline, quindi non è possibile lavorare in volo, su una spiaggia remota o in qualsiasi altro luogo in cui non si abbia accesso a Internet

Jasper è più costoso di altri generatori di contenuti per l'IA, il che ne limita l'utilità per i team e gli individui che hanno più capitale da spendere

Prezzi di Jasper:

Autore: A partire da $39/mese (un utente)

Teams: A partire da $99/mese (tre utenti, con la possibilità di aggiungerne fino a sette)

Business: Prezzi personalizzati (per 10 membri del team o più)

Valutazioni e recensioni di Jasper:

G2: 4.7/5 (1.200+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Jasper_

!

6. Copia.ai

Via Copia.IA Il file Copy.ai generatore di testo è uno strumento progettato per i team che desiderano di razionalizzare la propria produttività di contenuti processo. Per creare le linee guida del marchio scrivere blog o realizzare piani di marketing è sufficiente inserire il tipo di contenuto, aggiungere un po' di contesto e modificare leggermente i risultati.

Grazie a questo generatore gratuito di contenuti IA, in pochi minuti avrete un contenuto in grado di soddisfare i vostri obiettivi di marketing o aziendali. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai:

Con più di 90 modelli, è facile daaumentare la produttività e creare diversi tipi di contenuti originali

Lo strumento di scrittura IA supporta più di 25 lingue, il che lo rende ideale per le aziende con un pubblico in tutto il mondo

Il controllore di plagio garantisce l'unicità dei testi generati, sia che si tratti di creare testi pubblicitari, biografie del team o articoli di IA per il proprio blog

Limiti di Copy.ai:

Alcuni utenti hanno riscontrato che i moduli lunghi richiedono modifiche pesanti rispetto ad altri generatori di contenuti IA

I contenuti generati dall'IA sono originali, ma potrebbero essere migliorati per incorporare la voce del marchio

L'opzione gratuita del generatore di contenuti IA ha un limite di 2.000 parole al mese (si vedano i seguenti esempiAlternative a Copy.ai)

Prezzi di Copy.ai:

Free: Un utente, limite di 2.000 parole al mese

Pro: 36 dollari al mese, fino a cinque utenti e parole illimitate

Enterprise: Prezzi personalizzati

Copy.ai valutazioni e recensioni:

G2: N/A

Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

7. Rettr

Via Rettr Con il generatore di contenuti IA di Rytr, le idee per i contenuti possono essere elaborate in un attimo per superare il blocco dello scrittore. Una volta che avete un'idea in mente, bastano pochi clic per produrre diversi tipi di contenuto. Trasformate le vostre idee in un annuncio commerciale o in un articolo di blog scegliendo dalla vasta libreria di modelli.

Oltre ai nuovi contenuti, è possibile caricare anche quelli esistenti e utilizzare l'IA writer per il controllo ortografico e il plagio per renderli pronti per la pubblicazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr:

Più di 40 modelli per creare il contenuto di cui avete bisogno

20 diverse impostazioni del tono di voce rendono più facile che mai incorporare il vostro branding nel vostro lavoro

Implementazione delle formule AIDA e PAS per ridurre il tempo di modifica dei contenuti generati

Generatore di immagini IA per creare grafici da abbinare al contenuto

Generatore di contenuti IA gratis per i singoli utenti

Limiti di Rytr:

Anche i piani a pagamento sono limitati a un utente e bisogna pagare per il piano di livello più alto per evitare i limiti di carattere

I contenuti scritti sono di alta qualità, ma alcuni utenti hanno riscontrato plagio durante l'utilizzo dello strumento

Prezzi di Rytr:

Free

Risparmio: $9/mese

Unlimitato: $29/mese

Valutazioni e recensioni di Rytr:

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (9+ recensioni)

8. ContenutoBot

Via ContenutoBot ContentBot è uno dei nuovi generatori di contenuti dell'IA progettato per creare post per blog , testi di marketing e pagine di destinazione.

Generate contenuti SEO nuovi di zecca per guidare il traffico del blog o utilizzateli per riformulare i contenuti esistenti da fare in fase di ottimizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di ContentBot:

45 casi d'uso per creare un enorme intervallo di contenuti

Lo strumento di ispirazione dell'IA invia argomenti e idee di blog giornalieri, settimanali o mensili per rendere più creativo il piano dei contenuti

Con più di 110 lingue, è uno degli strumenti di IA più completi

Limiti di ContentBot:

Il contenuto è limitato a 250 parole alla volta. Per scrivere di più, è necessario cliccare di nuovo sul pulsante "scrivi per me", rendendo difficile la creazione di contenuti più lunghi

Alcuni utenti hanno riscontrato che i contenuti hanno un livello di lettura più alto, rendendo difficile la creazione di contenuti per un pubblico più giovane

Non si tratta di un generatore di contenuti IA gratis

Prezzi di ContentBot:

Prepagato: $1 per 1.000 parole

Starter: $19/mese per 50.000 parole al mese

Premium: $59/mese per 150.000 parole al mese

Premium+: $99/mese per 400.000 parole al mese

Valutazioni e recensioni di ContentBot:

G2: 4.8/5 (120+ recensioni)

Capterra: N/A

9. Wordtune

Via Sintonia di parole Wordtune è uno strumento di generazione di contenuti IA per privati e titolari d'azienda che desiderano risparmiare tempo e denaro nella creazione dei contenuti.

L'interfaccia semplice non presenta campane o fischietti: l'obiettivo è solo quello di generare buoni contenuti da parte dell'autore IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune:

Si integra con Microsoft Word, iOS e Google Chrome per facilitare la modifica e la scrittura

Utilizzate la funzionalità/funzione sinonimi per trovare nuovi modi di dire le cose

Con il riepilogare/riassumere i video di YouTube, per riutilizzare i contenuti delle piattaforme video in blog ed email scritte

Una delle poche opzioni per un generatore di contenuti IA gratuito

Limiti di Wordtune:

Non ci sono molte funzionalità/funzione, quindi se avete bisogno di uno strumento che offra impostazioni per il tono di voce e centinaia di modelli, questa non è l'opzione migliore

A volte Wordtune cambia il significato del testo quando si cerca di riformularlo

Prezzi di Wordtune:

Free: 0 dollari con 10 iterazioni al giorno

Premium: 9,99 dollari/mese con un numero illimitato di iterazionicreazione di contenuti per un utente

Premium per i team: Prezzi personalizzati per i team di autori di contenuti

Valutazioni e recensioni di Wordtune:

G2: 4.4 /5 (60+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Wordtune_

!

10. ParagrafoAI

Via ParagrafoAI Con ParagraphAI, è possibile creare rapidamente materiale scritto, da calendari dei contenuti e manuali tecnici, fino agli elenchi immobiliari e ai curriculum. Create contenuti da qualsiasi dispositivo, sia che utilizziate un Android o un iPhone, sia che lavoriate da un computer desktop.

Le migliori funzionalità/funzione di ParagraphAI:

Il controllo del plagio e il controllo ortografico e grammaticale migliorano la vostra scrittura con un feedback conciso

Con le risposte automatizzate, rispondete alle email e ai commenti del blog più velocemente di prima

Creare diversi tipi di contenuto mantenendo l'identità del proprio marchio grazie allo strumento di personalizzazione vocale

Limiti di ParagraphAI:

Lo strumento a volte riformula i contenuti inseriti dall'utente, invece di aggiungere un contesto o generare nuove idee

Alcune delle informazioni generate sono molto basilari, il che rende difficile scrivere su argomenti complessi di cui non si conosce molto

Nessuna opzione di generatore di contenuti IA gratis

Prezzi di ParagraphAI:

Studente: 9,99 dollari/mese, pensato solo per gli studenti

Professionale: $12,49/mese con generazione di contenuti illimitata

Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ParagraphAI:

G2: 5/5 (4+ recensioni)

Capterra: 4/5 (1+ recensioni)

11. QuillBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/QuillBot.jpg Generatore di testi IA: QuillBot /$$$img/

Via QuillBot QuillBot sfrutta algoritmi avanzati di apprendimento automatico per offrire sette modalità di scrittura distinte, ognuna delle quali risponde a uno stile o a un tono specifico. Gli utenti possono personalizzare l'output in base alle proprie preferenze, rendendolo una scelta eccellente per le diverse esigenze di contenuto.

QuillBot dispone anche di una funzione di thesaurus integrata, che aiuta nella scelta delle parole e nella diversificazione del vocabolario. Sia che vogliate semplificare testi complessi o aggiungere eleganza alla vostra scrittura, QuillBot offre una soluzione pratica e che fa risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Integrazione con Chrome e Microsoft Word

Supporto crescente per le lingue straniere, comprese le funzionalità di traduzione

Semplice e facile da usare quando si tratta di riformulare o controllare un contenuto

Potente strumento di sinonimi che offre suggerimenti e permette di scegliere

La versione gratuita copre le basi della parafrasi e del controllo grammaticale

Limiti di QuillBot

Ciascuna funzione ha una propria interfaccia utente

L'accuratezza grammaticale potrebbe essere migliore

Da fare non sempre la parafrasi di tutto ciò che è stato scritto

Prezzi di QuillBot

Basic: Gratis

Gratis Premium: $19,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Prova questi_

**alternative a QuillBot_

!

12. Scrittura veloce

via Scrittura veloce SpeedWrite è un generatore di contenuti IA che può rivoluzionare il vostro processo di creazione di contenuti. Sfrutta algoritmi avanzati e tecniche di apprendimento automatico per redigere in pochi minuti contenuti di alta qualità su misura per le vostre esigenze.

Lo strumento è progettato per comprendere il contesto, assicurando che il contenuto non sia solo grammaticalmente corretto, ma anche pertinente e coinvolgente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speedwrite

Converte rapidamente qualsiasi testo in contenuti freschi grazie alle capacità di parafrasi

Migliora la scannerizzabilità del contenuto con le interruzioni di riga

Limiti di Speedwrite

Rispetto ad altri strumenti, non è l'ideale per creare contenuti da zero

Nessuna opzione per moderare il tono, lo stile e il linguaggio dei contenuti

Prezzi di Speedwrite

Sottoscrizione mensile: $19,99 al mese

$19,99 al mese Sottoscrizione semestrale: 11,65 dollari al mese, con fatturazione di 69,95 dollari

11,65 dollari al mese, con fatturazione di 69,95 dollari Sottoscrizione annuale: 8,33 dollari al mese, con fatturazione di 99,95 dollari

valutazioni e recensioni di #### Speedwrite

Nessuna recensione su G2 o Capterra

Controlla questi_

**Alternative alla scrittura veloce_

!

13. Frase

via Frase Frase è un generatore di contenuti IA all'avanguardia che si distingue nel panorama digitale.

Il suo approccio alla creazione di contenuti, basato su algoritmi, è innovativo ed efficiente e consente di generare automaticamente contenuti di alta qualità e ottimizzati per la SEO. Frase utilizza l'intelligenza artificiale per comprendere l'intento degli utenti, rispondere alle domande dei clienti e fornire contenuti basati sui dati.

Con Frase, il processo di creazione di contenuti coinvolgenti, pertinenti e utili non è mai stato così facile ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase

Fornisce una ricerca rapida e dettagliata su Internet

Offre una panoramica completa degli argomenti trattati

Genera automaticamente brief sui contenuti

Limiti della frase

Mancano le funzionalità/funzione organizzative

Nessun controllore di plagio

Può essere costoso

Prezzi di Frase

Solo: $14,99/mese

$14,99/mese Basic: $44,99/mese

$44,99/mese Teams: $114,99/mese

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (280+ recensioni)

4.9/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (320+ recensioni)

14. Qualsiasi parola

via Qualsiasi parola Anyword è un innovativo generatore di contenuti IA che sfrutta modelli linguistici avanzati per generare contenuti persuasivi e coinvolgenti.

Si distingue per la funzionalità/funzione "Predictive Performance", che consente agli utenti di prevedere l'efficacia dei propri contenuti, migliorando in ultima analisi i tassi di coinvolgimento.

Anyword supporta una moltitudine di esigenze di creazione di contenuti, dalla creazione di copie pubblicitarie e post di blog convincenti alla realizzazione di email e aggiornamenti per i social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword

Comprende le query, le sfumature e il contesto dell'utente

Stile e tono personalizzabili per migliorare la gestione del marchio attraverso la coerenza di tutti i contenuti

Limiti di Anyword

Piano Free limitato

Mancano modelli comuni come titoli, meta descrizioni e post sui social media

Prezzi di Anyword

Starter: $39/mese

$39/mese Teams basati sui dati: $79/mese

$79/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Anyword valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (1100+ recensioni)

4.8/5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

15. ParolaAi

via WordAI WordAI sfrutta sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per produrre contenuti unici e di alta qualità in pochi secondi.

A differenza dei tradizionali spinners di contenuti, WordAI eccelle nella comprensione del contesto e delle sfumature del linguaggio, assicurando che il testo generato mantenga un flusso naturale e una buona leggibilità. Ideale per blogger, marketer digitali ed esperti SEO, WordAI è uno strumento potente per scalare rapidamente i lavori richiesti per la creazione di contenuti, mantenendo un livello impressionante di qualità e autenticazione.

Le migliori funzionalità/funzione di WordAi

Utilizza tecniche avanzate di PNL per riformulare e riscrivere i contenuti

Produce materiale leggibile e naturale

Comprende il contesto del testo

Limiti di WordAi

Può avere problemi con argomenti complessi

I piani premium possono essere costosi per le piccole organizzazioni e i singoli utenti

Prezzi di WordAi

Starter: $9/mese con fatturazione annuale

$9/mese con fatturazione annuale Power: $27/mese con fatturazione annuale

$27/mese con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordAi

G2: 3.9/5 (15+ recensioni)

3.9/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

Scegliere un generatore di contenuti IA per il tuo team

Con tante funzionalità e caratteristiche diverse, non esiste un generatore di contenuti IA specifico che sia il migliore per ogni azienda. È necessario considerare il modo in cui si desidera utilizzare il generatore di contenuti AI Strumento di IA per trovare il migliore, è necessario valutare quali sono le integrazioni e le funzionalità importanti per le vostre aziende e trovare un equilibrio tra queste e il vostro budget.

Non sapete da dove cominciare? Provate ClickUp . Dall'assistente di scrittura IA agli strumenti di project management, è un'opzione ricca di funzionalità per semplificare i flussi di lavoro.