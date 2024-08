20 migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing per rimanere produttivi nel 2024

Se i film e i programmi televisivi ci hanno fatto credere una cosa, è che ormai dovremmo avere un'intera società di robot Da fare al posto nostro.

Dovremmo avere robot che puliscono le nostre case, preparano la colazione e rispondono al telefono. E alcuni di questi robot dovrebbero essere impertinenti e parlare con accento britannico. Ma ahimè, siamo nel 21° secolo e oggi non abbiamo ancora visto un robot inglese impertinente. 🤖💂‍♀️

Sebbene quel futuro sia ancora lontano, l'intelligenza artificiale è già qui. Certo, non ci cucinerà le uova la mattina, ma la tecnologia IA può semplificare la nostra vita lavorativa automatizzando alcune delle nostre attività di marketing quotidiane . E per team di marketing il giusto strumento di marketing IA può rendere il lavoro più produttivo, più creativo e più divertente.

Ecco i 20 migliori strumenti di IA per il marketing che tutto il team apprezzerà.

Cosa sono gli strumenti di IA per il marketing?

Uno strumento di IA (Artificial Intelligence) si riferisce all'applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale nelle strategie e nei lavori richiesti dal marketing. Questi strumenti utilizzano l'apprendimento automatico, analisi di marketing e algoritmi predittivi per automatizzare, ottimizzare e potenziare varie attività di marketing.

Cosa cercare in uno strumento di IA per il marketing?

Diversi strumenti di IA marketing svolgono funzioni diverse, ma ogni strumento utilizzato deve rendere la vita più facile e non più difficile.

Sappiamo cosa state pensando: No duh! Ma a volte, nella scelta degli strumenti, questo requisito può essere più facile da dire che da fare. Ecco cosa cercare per assicurarsi di avere un buon utensile. 🔧

**Questo software è destinato al team di marketing, non al team IT, quindi l'interfaccia utente deve essere semplice da imparare e da usare. Poiché il team di marketing è orientato al design, un po' di bellezza nell'interfaccia migliorerà l'esperienza di tutti

**Automazioni facili: lo scopo dell'intelligenza artificiale è quello di togliere lavoro al cliente. Quindi unStrumenti di IA dovrebbe offrire automazioni di marketing che consentano di eseguire processi ripetitivi con il semplice clic di un pulsante. E i membri del team non dovrebbero avere bisogno di conoscenze di codice per impostare queste automazioni

**La maggior parte dei team ha bisogno di più di un'app per svolgere il proprio lavoro, ma passare da un'app all'altra può aumentare il lavoro e la frustrazione del team. Assicuratevi che ogni strumento di IA scelto si integri con il software su cui già fate affidamento

**Non ci sono sovrapposizioni: potete semplificare il vostro stack tecnologico di marketing scegliendo meno app che fanno di più. Ma assicuratevi di non scegliere app con funzionalità che si sovrappongono, altrimenti potreste ritrovarvi con una parte del team che si affida a un'app e gli altri a un'altra, il che renderà il vostro flusso di lavoro meno snello anziché più efficiente

I 20 migliori strumenti di IA per i team di marketing nel 2024

Ecco i 20 migliori strumenti di IA per il marketing. Anche se nessuno di loro ha un accento britannico o un modo di rispondere impertinente, queste app vi aiuteranno a raggiungere il vostro traguardo, snellire i flussi di lavoro del marketing migliorare il vostro gestione delle campagne di marketing creare contenuti ottimizzati per la SEO e monitorare i risultati.

E questo è solo l'inizio.

ClickUp è l'app che sostituisce tutte le app. Porta tutti i vostri lavori, dalla gestione delle attività e delle monitoraggio degli obiettivi alle chat e ai documenti, in un unico posto. E viene fornito con l'unico sito al mondo assistente IA basato sui ruoli .

È possibile personalizzare Le funzionalità/funzione di ClickUp AI per il tono e la creatività, e dispone di strutture di contenuto incorporate in modo che il team di marketing possa risparmiare tempo per delineare e formattare. 📝

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Copyediting: InDocumenti di ClickUpevidenziate qualsiasi parte del testo e utilizzate le funzionalità/funzione di modifica dell'IA per ottimizzare il contenuto, renderlo più lungo o più breve o semplificare la scrittura

InDocumenti di ClickUpevidenziate qualsiasi parte del testo e utilizzate le funzionalità/funzione di modifica dell'IA per ottimizzare il contenuto, renderlo più lungo o più breve o semplificare la scrittura Scrittura IA: Redazione del vostro prossimo testoemail a goccia o campagna di social media marketing, oppure delineare un blog per i motori di ricerca in pochi secondi. Inoltre, grazie a modelli di contenuto già formattati che includono intestazioni, tabelle e altro ancora, è possibile risparmiare tempo sui lavori richiesti dal marketing dei contenuti

Redazione del vostro prossimo testoemail a goccia o campagna di social media marketing, oppure delineare un blog per i motori di ricerca in pochi secondi. Inoltre, grazie a modelli di contenuto già formattati che includono intestazioni, tabelle e altro ancora, è possibile risparmiare tempo sui lavori richiesti dal marketing dei contenuti Riepilogare/riassumere: Utilizzare strumenti di IA per ricavare informazioni utili da qualsiasidocumento o post-mortem. Lo strumento di IA di ClickUp fornisce un riepilogo istantaneo e delinea i passaggi successivi da aggiungere al documentocalendario di marketingin modo che tutti possano avere una panoramica chiara di un progetto o delle vostre campagne di marketing in meno tempo

Utilizzare strumenti di IA per ricavare informazioni utili da qualsiasidocumento o post-mortem. Lo strumento di IA di ClickUp fornisce un riepilogo istantaneo e delinea i passaggi successivi da aggiungere al documentocalendario di marketingin modo che tutti possano avere una panoramica chiara di un progetto o delle vostre campagne di marketing in meno tempo Brainstorming: Ispirazione per il vostro prossimo progetto creativo con nomi di funzionalità/funzione generati dall'IA, tagline di marketing, domande di sondaggio, strategie per le campagne di marketing, emodelli di marketing di prodotto *Integrazioni: Connessione di ClickUp con gli altri prodotti preferitistrumenti per il calendario di marketing-compresi altri strumenti di IA marketing- conmigliaia di integrazioni* AI project management: Utilizzate ClickUp AI per automatizzare i processi di project management e terminare di più.

Lavorare in modo collaborativo alle attività di marketing in ClickUp Documenti

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento: L'enorme numero di funzionalità/funzione di ClickUp può essere travolgente per gli utenti che si avvicinano per la prima volta, ma l'interfaccia utente intuitiva rende facile l'apprendimento e la personalizzazione completa

L'enorme numero di funzionalità/funzione di ClickUp può essere travolgente per gli utenti che si avvicinano per la prima volta, ma l'interfaccia utente intuitiva rende facile l'apprendimento e la personalizzazione completa Costo: Sebbene ClickUp offra un piano Free Forever, questo piano non include l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 recensioni: 4,7/5 (6.700+ recensioni)

4,7/5 (6.700+ recensioni) recensioni di Capterra: 4.7/5 (3.600+ recensioni)

2. Zapier

via ZapierZapier è un automazioni senza codice che si distingue dagli altri strumenti di IA marketing di questo elenco. Vi permette di progettare qualsiasi automazione di cui abbiate bisogno, utilizzando la logica dell'apprendimento automatico if-then.

Ad esempio, è possibile automatizzare le strategie di email marketing creando un if-then che invia automaticamente un'email di benvenuto ai potenziali clienti se si iscrivono al vostro elenco di email. Oppure potete aumentare il coinvolgimento dei clienti inviando i messaggi ricevuti tramite Facebook Messenger al vostro Slack, in modo da vederli prima e parlare più velocemente con il vostro target.

Con Zapier, potete automatizzare l'intero percorso del cliente, in modo che ogni volta che un cliente si muove lungo l'imbuto, riceva la comunicazione esatta di cui ha bisogno.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Automazioni flessibili : Poiché è possibile creare le proprie automazioni in base a qualsiasi situazione "if-then", Zapier si adatta immediatamente al vostro flusso di lavoro

Poiché è possibile creare le proprie automazioni in base a qualsiasi situazione "if-then", Zapier si adatta immediatamente al vostro flusso di lavoro Integrazioni: Esistono integrazioni con oltre 5.000software di marketing per aiutarvi a inviare attività da un'app all'altra, così se succede qualcosa nel vostro CRM potete inviarlo alla vostra piattaforma di project management, ai vostri strumenti di IA marketing e così via

Limiti di Zapier

Automazioni limitate nel piano Free: Mentre alcuni dei piani tariffari di Zapier consentono di impostare automazioni in più passaggi (pensate a "se questo, poi questo e poi quello e poi quest'altro"), il piano Free consente solo automazioni in un singolo passaggio (solo un "poi" per flusso di lavoro)

Mentre alcuni dei piani tariffari di Zapier consentono di impostare automazioni in più passaggi (pensate a "se questo, poi questo e poi quello e poi quest'altro"), il piano Free consente solo automazioni in un singolo passaggio (solo un "poi" per flusso di lavoro) Alcune integrazioni sono più fluide di altre: Alcuni utenti riferiscono che le app con cui si integra Zap possono limitare le sue funzionalità/funzioni. L'API di alcune app lavora in modo più fluido e offre più opzioni

Prezzi di Zapier

Free: Non ha costi, ma consente solo automazioni a passaggio singolo

Non ha costi, ma consente solo automazioni a passaggio singolo Starter: A partire da $29,99/mese

A partire da $29,99/mese Professionale: A partire da $73,50/mese

A partire da $73,50/mese Teams: A partire da 103,50 dollari/mese

A partire da 103,50 dollari/mese Azienda: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2 recensioni: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra recensioni: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

3. Gaspare.ai

via Gaspare Jasper è un Strumento di creazione di contenuti IA che semplifica tutti i lavori richiesti dal marketing dei contenuti. Grazie ai modelli di contenuto, può ridurre dell'80% il tempo che il team dedica alle prime bozze e può persino creare arte per accompagnare i post.

È semplice da usare come strumento di marketing digitale per potenziare i post sui social media, le landing page, le campagne di email marketing o la strategia generale di content marketing del blog per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Jasper sta rapidamente diventando uno strumento di marketing IA indispensabile per le aziende più produttive.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Chatbot : Il chatbot di Jasper può rispondere a domande, aiutare a svolgere attività e fare ricerche

Il chatbot di Jasper può rispondere a domande, aiutare a svolgere attività e fare ricerche Modelli di scrittura /IA: Con oltre 50 modelli, Jasper è in grado di scrivere le prime bozze diBlog ottimizzati per la SEO, descrizioni di prodotti Amazon, titoli di annunci Facebook, brevi post sui social media e altro ancora

Con oltre 50 modelli, Jasper è in grado di scrivere le prime bozze diBlog ottimizzati per la SEO, descrizioni di prodotti Amazon, titoli di annunci Facebook, brevi post sui social media e altro ancora **Creazione di immagini e illustrazioni di alta qualità per annunci, post di blog e pagine di destinazione. Da fare: inserire una descrizione dell'immagine desiderata e l'IA di Jasper la creerà

Voce del marchio: Jasper utilizza l'apprendimento automatico per capire la vostra voce e assicurarsi che tutti i vostri materiali di marketing siano in linea con il marchio. Potete insegnargli la vostra guida di stile, il catalogo dei prodotti e la storia dell'azienda

Limiti di Jasper

**Come la maggior parte degli strumenti di IA, tutto ciò che Jasper scrive per il vostro marchio deve essere considerato come una prima bozza. Avrete bisogno di una persona che esamini il testo, rimuova eventuali errori e lo aggiorni con le chiavi che l'app ha perso

**Costo: Jasper non offre un piano gratuito e alcuni utenti lamentano un prezzo molto più alto rispetto alla produttività della concorrenza

Prezzi di Jasper

Pro: $69/mese per un massimo di 5 postazioni

$69/mese per un massimo di 5 postazioni Teams: $49/mese per 1 postazione

$49/mese per 1 postazione Business: Prezzi personalizzati per gruppi di marketing di 10 o più persone

Jasper valutazioni e recensioni

G2 recensioni: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

4,7/5 (1.000+ recensioni) recensioni di Capterra: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

4. Grammatica

via Grammatica Da tempo considerata l'app di copyediting per eccellenza, Grammarly offre anche la scrittura IA. Quindi, se vi bloccate mentre lavorate a una bozza, potete considerare Grammarly come il vostro assistente IA, che vi aiuterà a trovare l'idea o il paragrafo successivo grazie alle capacità di apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

**Grammarly è estremamente bravo a correggere gli errori grammaticali e ortografici e a evidenziare le frasi più prolisse grazie al suo editor IA

/IA writing : Può anche aiutare a creare prime bozze di contenuto o a continuare a scrivere contenuti quando si pensa a cosa scrivere dopo. Si fornisce un prompt e Grammarly fornisce una prima bozza

: Può anche aiutare a creare prime bozze di contenuto o a continuare a scrivere contenuti quando si pensa a cosa scrivere dopo. Si fornisce un prompt e Grammarly fornisce una prima bozza Selezione del tono: Si può scegliere se si vuole che la scrittura abbia un tono formale o informale e si possono selezionare aggettivi per descrivere il tono desiderato in modo più dettagliato

Si può scegliere se si vuole che la scrittura abbia un tono formale o informale e si possono selezionare aggettivi per descrivere il tono desiderato in modo più dettagliato Estensione per il browser: L'estensione per il browser permette di utilizzare le funzionalità/funzione di Grammarly suDocumenti Google, email e piattaforme di social media come LinkedIn e Twitter

Limiti di Grammarly

Migliore su desktop che su mobile: Alcuni utenti riferiscono che le funzionalità di Grammarly non si integrano così bene con le app mobili di marketing digitale come fanno con i browser desktop

Alcuni utenti riferiscono che le funzionalità di Grammarly non si integrano così bene con le app mobili di marketing digitale come fanno con i browser desktop Può essere troppo formale: Nonostante le funzionalità/funzione di selezione dei toni, molti utenti riferiscono che lo strumento IA di Grammarly può far sembrare troppo formali le correzioni apportate ai contenuti

Prezzi di Grammarly

**Gratis

Premium: a partire da $12/mese

a partire da $12/mese Business: A partire da $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 recensioni: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

4,7/5 (3.000+ recensioni) recensioni di Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

5. Molti scambi

via Molti scambiano Abbiamo esaminato diversi strumenti di IA per il marketing che possono aiutarvi a creare post sul blog ed email, ma questo strumento di IA può effettivamente conversare con i vostri clienti. Manychat offre un'esperienza interattiva ai clienti, utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale per rispondere ai vostri clienti in Instagram DM, Facebook Messenger, SMS e WhatsApp.

Le migliori funzionalità di Manychat

Chatbot interattivo : Manychat è stato costruito per fare una cosa, e la fa bene. Questo chatbot risponde ai clienti che vi inviano messaggi sulle piattaforme dei social media o tramite messaggi di testo

Limiti di Manychat

Analisi limitate: Sebbene Manychat offra analisi con il suo piano a pagamento, molti utenti riferiscono che le analisi non sono molto utili e non forniscono una buona panoramica dei dati dei clienti

Sebbene Manychat offra analisi con il suo piano a pagamento, molti utenti riferiscono che le analisi non sono molto utili e non forniscono una buona panoramica dei dati dei clienti **Alcuni utenti riferiscono che l'API con Facebook Messenger a volte ha un tempo di ritardo o non viene caricata correttamente e deve essere ricaricata

Prezzi di Manychat

Free: Nessun costo, ma non include la messaggistica SMS

Nessun costo, ma non include la messaggistica SMS Pro: 15$/mese

15$/mese Premium: Contatti commerciali

Valutazioni e recensioni di Manychat

G2 recensioni: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra recensioni: 4.7/5 (50+ recensioni)

6. Evolv.ai

via Evolv.ai Evolv IA utilizza l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento automatico per migliorare l'esperienza dei clienti in tempo reale. Si adatta continuamente al comportamento dei clienti su diverse piattaforme, dal sito di e-commerce alle piattaforme dei social media.

Il software IA fa esperimenti in tempo reale per indirizzare ogni cliente della vostra demografia verso l'esperienza che ha maggiori probabilità di condurlo più avanti nel vostro imbuto di marketing e più vicino all'acquisto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evolv

**Automazioni: non solo Evolv è in grado di adattare il customer journey in tempo reale per ogni utente, ma può anche imparare continuamente dagli utenti e dai dati dei clienti per creare i percorsi più efficaci nel tempo

**Da fare la segmentazione del pubblico e gli esperimenti di CX attraverso Evolv, ma lo strumento di IA segmenta automaticamente gli utenti e può identificare e sviluppare nuovi segmenti di cui non si conosceva l'esistenza

**Evolv fornisce informazioni chiare sugli esperimenti di CX che esegue, in modo che possiate capire quali elementi della vostra esperienza cliente hanno un esito positivo e prendere decisioni più informate in futuro. Potrebbe diventare il vostro strumento di riferimentostrumento di web design per fare brainstorming sugli aggiornamenti del sito

Limiti di Evolv

Curva di apprendimento: Evolv è una tecnologia IA complicata, quindi può essere necessario del tempo per capire come integrarla in tutti i canali di marketing e iniziare a usarla con successo

Prezzi di Evolv

Personalizzato: Prima di poter ottenere un preventivo, dovrete programmare una demo e riunirvi con un membro del team di Evolv

Valutazioni e recensioni di Evolv

G2 recensioni: 3.5/5 (1 recensione)

3.5/5 (1 recensione) recensioni di Capterra: Ancora nessuna recensione

7. Scrittore

via Scrittore Un altro strumento di marketing generativo dell'IA per il copy è Writer. Questo strumento di IA può creare contenuti per qualsiasi team dell'organizzazione, dalle email delle risorse umane ai manuali operativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Writer

CoWrite: Le funzionalità di CoWrite del programma consentono di insegnare allo strumento alimentato dall'IA il proprio tono di voce, in modo da ottenere un brand tone coerente in tutti i contenuti

Le funzionalità di CoWrite del programma consentono di insegnare allo strumento alimentato dall'IA il proprio tono di voce, in modo da ottenere un brand tone coerente in tutti i contenuti Recaps: La funzionalità/funzione Recaps consente di riutilizzare i contenuti per più canali di marketing. È possibiletrasformare un podcast o un evento in un post del blog e in un'email con un semplice pulsante

La funzionalità/funzione Recaps consente di riutilizzare i contenuti per più canali di marketing. È possibiletrasformare un podcast o un evento in un post del blog e in un'email con un semplice pulsante Guida allo stile: Quando costruite la guida allo stile del vostro marchio in Teams, questa applicherà le vostre regole di stile ogni volta che qualcuno del vostro team userà il programma per scrivere

Limiti di Writer

Costo: Non esiste un piano Free e il piano di base è più costoso di molti altri concorrenti

Non esiste un piano Free e il piano di base è più costoso di molti altri concorrenti Tempo di configurazione: Molti utenti lamentano che insegnare al software la voce e la guida di stile può richiedere molto tempo

prezzi di #### Writer

Teams: $18/mese per utente, per un massimo di cinque utenti

$18/mese per utente, per un massimo di cinque utenti Enterprise: Prezzo personalizzato per le grandi aziende

Valutazioni e recensioni di Writer

G2 recensioni: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) recensioni di Capterra: 4.7/5 (5+ recensioni)

8. SurferSEO

via SurferSEO Se volete gestire la vostra strategia e la creazione di contenuti da un'unica app, questo è lo strumento SEO all-in-one di cui avete bisogno. Surfer offre funzionalità/funzione di ottimizzazione per i motori di ricerca e approfondimenti per la ricerca di parole chiave, in modo da poter ottimizzare i lavori richiesti e impostare i contenuti nuovi o esistenti per ottenere un posizionamento più alto.

Le migliori funzionalità/funzione di SurferSEO

Ricerca di parole chiave: Eseguite una ricerca di parole chiave e ottenete suggerimenti per parole chiave correlate per guidare i vostri cluster di contenuti

Eseguite una ricerca di parole chiave e ottenete suggerimenti per parole chiave correlate per guidare i vostri cluster di contenuti Editor dei contenuti: Visualizza uno schema dettagliato dell'articolo e ottieni le parole chiave suggerite da includere durante la scrittura, sia che si tratti di copie per il marketing digitale

Visualizza uno schema dettagliato dell'articolo e ottieni le parole chiave suggerite da includere durante la scrittura, sia che si tratti di copie per il marketing digitale SEO audits: Ottenete suggerimenti per le ottimizzazioni SEO che potete apportare ai post del blog e alle pagine web attuali

Limiti di SurferSEO

**Parole chiave non correlate: gli utenti lamentano il fatto che alcune delle parole chiave suggerite per i cluster di contenuti non sono così strettamente correlate all'argomento originale come vorrebbero

Costo: Molti utenti ritengono che il costo sia troppo elevato, rendendo difficile il lavoro di SurferSEOstrumento di marketing per le piccole aziende permettersi

Molti utenti ritengono che il costo sia troppo elevato, rendendo difficile il lavoro di SurferSEOstrumento di marketing per le piccole aziende permettersi Non è uno strumento IA completo: Probabilmente non è così utile se si è alla ricerca di uno strumento di marketing IA contenuto per le piccole impresegenerare contenuti scritti o per la modifica, ma è uno degli strumenti SEO più potenti

Prezzi di SurferSEO

Essenziale: $89/mese per un massimo di 30 articoli

$89/mese per un massimo di 30 articoli Scala: $129/mese per un massimo di 100 articoli

$129/mese per un massimo di 100 articoli Scala IA: $219/mese per un massimo di 100 articoli e 10 articoli IA

$219/mese per un massimo di 100 articoli e 10 articoli IA Azienda: A partire da $399/mese. Contattare il settore commerciale per i piani

Valutazioni e recensioni di SurferSEO

G2 recensioni: 4.8/5 (400+ recensioni)

4.8/5 (400+ recensioni) Capterra recensioni: 4.9/5 (300+ recensioni)

9. Smartly.io

via Smartly.io Si potrebbe pensare che la collaborazione non possa essere automatizzata, ma Smartly.io è qui per dimostrare che è possibile. Questo strumento di marketing è ideale per la creazione di contenuti e copie creative per la vostra prossima strategia di marketing digitale.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartly.io

**Pianificazione automatizzata: lo strumento di marketing IA di Smartly.io è in grado di pianificare la vostra strategia di marketing e di utilizzare le automazioni per ottimizzare il flusso di lavoro necessario per portare avanti la strategia

**Migliora la gestione dei social media. Rivedete l'intera campagna insieme per allineare i vostri team di social media e decidere come la vostra strategia sarà visualizzata su diversi canali di marketing grazie alle funzionalità/funzione dell'IA

Collaborazione più semplice: Rivedere, commentare, modificare e approvare tutti gli asset creativi da un'unica postazione

Limiti di Smartly.io

Curva di apprendimento: Molti utenti affermano che il team deve seguire una formazione specifica per imparare a utilizzare Smartly.io in modo efficace

Molti utenti affermano che il team deve seguire una formazione specifica per imparare a utilizzare Smartly.io in modo efficace Integrazioni limitate: Diversi utenti affermano che, mentre Smartly.io si integra bene con Facebook, non è altrettanto utile con altre piattaforme di social media

Prezzi di Smartly.io

Personalizzato: Per ottenere un prezzo è necessario programmare una demo e incontrare un membro del team

Valutazioni e recensioni di Smartly.io

G2 recensioni: 4.4/5 (400+ recensioni)

4.4/5 (400+ recensioni) recensioni di Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

10. Settimo Senso

via Settimo senso Questo programma di email marketing si integra con HubSpot e Marketo per rendere le vostre email più efficaci, migliorare il tasso di apertura e aumentare le conversioni. Utilizza l'IA per determinare il momento e la frequenza migliori per contattare ogni cliente, in dipendenza della sua posizione nel customer journey.

Le migliori funzionalità/funzioni di Seventh Sense

Ottimizzazione dell'invio delle email : Invece di utilizzare orari rigidi o pianificazioni basate su fusi orari, Seventh Sense utilizza l'IA per determinare il momento ideale per inviare le email a ciascun utente, contribuendo ad aumentare i tassi di apertura

Invece di utilizzare orari rigidi o pianificazioni basate su fusi orari, Seventh Sense utilizza l'IA per determinare il momento ideale per inviare le email a ciascun utente, contribuendo ad aumentare i tassi di apertura Test A/B: Le funzionalità di test A/B integrate consentono di testare le linee di oggetto e di decidere quella più efficace prima di inviare la maggior parte delle email con i loro orari di consegna ottimizzati

Le funzionalità di test A/B integrate consentono di testare le linee di oggetto e di decidere quella più efficace prima di inviare la maggior parte delle email con i loro orari di consegna ottimizzati Audit della deliverability: Ottenete informazioni più approfondite sulla vostra deliverability con gli audit di Seventh Sense che non solo verificano il tasso di rimbalzo, ma anche il numero di email che raggiungono le finestre In arrivo attive

Limiti di Seventh Sense

Disponibile solo con HubSpot e Marketo: Molti team di marketing non usano Seventh Sense perché questo strumento di IA marketing non lavora con il loro software di email marketing preferito

Molti team di marketing non usano Seventh Sense perché questo strumento di IA marketing non lavora con il loro software di email marketing preferito **Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente di Seventh Sense non sia molto intuitiva e che debbano cercare le funzionalità/funzione che desiderano utilizzare

Prezzi di Seventh Sense

Business per gli utenti di HubSpot: A partire da 80 dollari al mese per un massimo di 5.000 contatti di marketing

A partire da 80 dollari al mese per un massimo di 5.000 contatti di marketing Enterprise per gli utenti di HubSpot : Prezzo personalizzato per 150.000 contatti di marketing o più

: Prezzo personalizzato per 150.000 contatti di marketing o più Business per gli utenti di Marketo: A partire da $450/mese per 50.000 contatti di marketing

A partire da $450/mese per 50.000 contatti di marketing Enterprise per Marketo utenti: Prezzo personalizzato per 300.000 lead o più

Valutazioni e recensioni di Seventh Sense

G2 recensioni: 4.8/5 (15+ recensioni)

4.8/5 (15+ recensioni) recensioni di Capterra: 5/5 (3 recensioni)

11. Copia.ai

Via Copia.IA Copy.ai si è inizialmente ritagliata una nicchia come uno dei pionieri della generazione di contenuti IA e continua a evolversi con i progressi tecnologici. Questa IA assistita è un'azienda che si occupa di strumento di scrittura è una risorsa inestimabile per marketer, blogger e autori di contenuti, che consente loro di produrre contenuti di qualità superiore per i loro blog, annunci su Facebook e Google, descrizioni di prodotti e pagine di destinazione a un ritmo accelerato, grazie all'IA.

Le migliori funzionalità di Copy.ai:

Interfaccia utente facile da usare

Parole illimitate senza sistema di credito

Accesso a più di 25 lingue con una sottoscrizione a pagamento

Limiti di Copy.ai:

Alcuni utenti ritengono che a volte i risultati manchino di creatività

Alcuni utenti vorrebbero che ci fosse un modo migliore didocumentare progetti e file Prezzi di Copy.ai:

Piano Free

Pro: $49/mese per 5 utenti

$49/mese per 5 utenti Team: $249/mese per 20 utenti

$249/mese per 20 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

4.8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

12. 10Web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/10web-1400x735.png

/$$$img/

10Web IA Website Builder si distingue come strumento rivoluzionario nel campo dell'IA marketing, impostando un nuovo punto di riferimento per la facilità e l'efficienza nella creazione di siti web. Sfrutta l'avanzata tecnologia IA per automatizzare il processo di progettazione, consentendo alle aziende e agli operatori di marketing di lanciare siti web dall'aspetto professionale con il minimo lavoro richiesto. A differenza dei tradizionali website builder, 10Web IA semplifica il processo di sviluppo fornendo suggerimenti intelligenti per la progettazione, modelli personalizzabili e capacità di generazione istantanea di siti web.

In questo modo gli utenti possono concentrarsi maggiormente sulle loro strategie di marketing e sui contenuti, sapendo che la loro presenza online può essere stabilita e lanciata senza problemi. Per chi vuole accelerare lo sviluppo di un sito web con la potenza dell'IA, 10Web IA Website Builder offre una soluzione interessante.

Le migliori funzionalità/funzione di 10Web:

Automatizza la creazione di siti web con l'IA, consentendo agli utenti di lanciare rapidamente siti web completamente funzionali

Offre un ampio intervallo di modelli di design e di opzioni personalizzate grazie all'intelligenza artificiale, il che lo rende uno strumento eccellente per i professionisti del marketing che desiderano stabilire una presenza online senza avere conoscenze approfondite di sviluppo web.

10 Limiti del web:

Sebbene semplifichi la creazione di siti web, gli utenti con esigenze di personalizzazione specifiche e complesse potrebbero richiedere ulteriori regolazioni manuali.

prezzi di 10Web:

Business annuale IA Starter: $10/mese IA Premium: $15/mese IA Ultimate: $23/mese

Annuale Ecommerce IA Ecommerce Starter: $11/mese IA Ecommerce Premium: $23/mese Hosting dedicato: $175/mese

Annuale Agenzia Starter: $24/mese IA Premium: $60/mese Agenzia Ultimate: Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di 10Web:

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

13. Lexica.Art

via Lexica.art Se state cercando un modo semplice per creare e aggiungere immagini straordinarie alle vostre campagne di marketing, alle newsletter email o ai blog, allora Lexica.Art è lo strumento di marketing IA che fa per voi.

È possibile cercare immagini utilizzando parole chiave specifiche o generare un'immagine completamente nuova utilizzando prompt per descrivere l'aspetto dell'immagine. Questo strumento di generazione di immagini guidato dall'IA è ideale per le immagini dei social media, le immagini di copertina dei blog e persino per generare idee di prodotti.

Le migliori funzionalità di Lexica.Art

Apertura : Produce un'immagine fotorealistica che assomiglia a rappresentazioni reali di soggetti come se fossero stati appena scattati da una fotocamera

: Produce un'immagine fotorealistica che assomiglia a rappresentazioni reali di soggetti come se fossero stati appena scattati da una fotocamera Barra di ricerca : Inserite le parole chiave relative alle immagini di cui avete bisogno e otterrete in un attimo un'ampia selezione di immagini basate sul testo inserito

: Inserite le parole chiave relative alle immagini di cui avete bisogno e otterrete in un attimo un'ampia selezione di immagini basate sul testo inserito Personalizzazione delle immagini: Visualizza il prompt, le dimensioni e altri dettagli di ogni immagine generata. Copiate il prompt e modificatelo per ricreare immagini simili con il vostro tocco o la vostra immaginazione 3

Limiti di Lexica.Art

Limiti alla generazione di immagini: La ricerca di immagini è gratuita, ma per "generare" un'immagine è necessario sottoscrivere un piano a pagamento di Lexica IA

La ricerca di immagini è gratuita, ma per "generare" un'immagine è necessario sottoscrivere un piano a pagamento di Lexica IA Ripetitività: Essendo in fase di sviluppo, dipende dalla diversità dei dati di addestramento. È molto probabile che lo strumento generi immagini ripetitive dopo un po' di tempo, a meno che non si affinino e mettano a punto i prompt

Prezzi di Lexica.Art

Starter : $10 al mese

: $10 al mese Pro: $30 al mese

$30 al mese Max: $60 al mese

Lexica.Art valutazioni e recensioni

G2 recensioni : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

14. Notion IA

via Notion Se si utilizza già Notion per il project management, l'assistente IA integrato di Notion è un componente aggiuntivo che aiuta a terminare più velocemente il lavoro.

Lo strumento di scrittura IA integrato può rispondere a domande relative alla vostra area di lavoro, essere il vostro partner per il brainstorming, aiutarvi a migliorare i vostri contenuti e convertire i dati in informazioni utili.

I casi d'uso di Notion IA per il marketing includono:

Spiegare il gergo tecnico a tutti

Tradurre contenuti in altre lingue

Modifica della voce e del tono del materiale di marketing

Generare i passaggi successivi dalle note delle riunioni, i riepiloghi/riassunti degli elementi d'azione e i risultati delle sessioni commerciali e di ricerca

Le migliori funzionalità/funzione di Notion IA

Domande e risposte: Poni domande relative a progetti, wiki, documenti e attività nell'area di lavoro Notion e lo strumento di marketing IA di Notion genera riepiloghi/riassunti in pochi secondi

Poni domande relative a progetti, wiki, documenti e attività nell'area di lavoro Notion e lo strumento di marketing IA di Notion genera riepiloghi/riassunti in pochi secondi Dati autocompilati: Estrai metriche chiave, approfondimenti, risultati e altri dettagli critici dai tuoi progetti e attività e convertili in elementi d'azione chiari e sensati

Estrai metriche chiave, approfondimenti, risultati e altri dettagli critici dai tuoi progetti e attività e convertili in elementi d'azione chiari e sensati Modelli IA: Accesso a schemi predefiniti per le campagne commerciali, i calendari dei social media, i copioni dei video e altro ancora. Notion IA aiuta a precompilare i contenuti all'interno di questi modelli

Limiti di Notion IA

**Gli utenti riferiscono che l'assistente IA cancella o duplica involontariamente alcuni paragrafi durante le attività di scrittura. Questo risulta a volte in un tempo aggiuntivo per gli scrittori, che devono ricreare o modificare il contenuto

Curva di apprendimento: L'IA di Notion ha molteplici casi d'uso, ma capire come massimizzarla richiede molto tempo, a meno che non si sia un utente esperto di Notion

Prezzi di Notion IA

**Free: 8 dollari per postazione al mese

Plus: $22 per postazione al mese

$22 per postazione al mese Business : $28 per postazione al mese

: $28 per postazione al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Notion IA può essere aggiunto a un'area di lavoro per $8 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2 recensioni: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni recensioni di Capterra: Non abbastanza recensioni

15. Userbot.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Userbot.ai\_.png Dashboard di Userbot.ai /$$$img/

via Userbot.aiA I chatbot offrono una miriade di vantaggi ai team commerciali, di assistenza, operativi e di marketing. Automatizzano le risposte alle domande più frequenti, modificano il testo per personalizzare e mantenere la voce e il tono del marchio e rispondono alle domande 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat, chiamate vocali e agenti di supporto digitali.

La piattaforma di IA generativa di Userbot offre soluzioni di IA conversazionale per gestire la comunicazione diretta con i clienti in tempo reale su tutti i canali.

Una funzione di spicco di Userbot è Digital Humans, un avatar fotorealistico che rende più umana ogni interazione con i clienti. Si integra con i vostri canali digitali, consentendovi di offrire una customer experience omnichannel.

Le migliori funzionalità di Userbot.ai

Flussi di conversazione personalizzati : Crea percorsi di conversazione diversi in base alle risposte dei clienti con un semplice costruttore drag-and-drop

: Crea percorsi di conversazione diversi in base alle risposte dei clienti con un semplice costruttore drag-and-drop Gestione delle conversazioni : gestire tutte le conversazioni con i clienti su un'unica piattaforma in modo da non perdere nulla

: gestire tutte le conversazioni con i clienti su un'unica piattaforma in modo da non perdere nulla Bot+IA: Creatore di IA senza codice per costruire rapidamente il vostro bot personalizzato

Limiti di Userbot.ai

Opzioni di personalizzazione limitate: Gli utenti trovano difficile costruire flussi di conversazione dettagliati, poiché non è possibile personalizzare le esperienze di chattare oltre le semplici domande e risposte

Gli utenti trovano difficile costruire flussi di conversazione dettagliati, poiché non è possibile personalizzare le esperienze di chattare oltre le semplici domande e risposte Mancanza di accuratezza: Si riporta che abbia capacità di apprendimento limitate a causa delle quali potrebbe non rispondere sempre in modo accurato a una query del cliente

Prezzi di Userbot.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Userbot.ai

G2 recensioni: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni recensioni di Capterra: Non abbastanza recensioni

16. Hemingway App

via Hemingway Se siete esperti di marketing, avrete sicuramente usato l'app Hemmingway per modificare i vostri documenti, rendere più nitido il linguaggio ed eliminare gli errori grammaticali.

Hemingway Editor Plus utilizza l'IA per analizzare le frasi del testo e fornire suggerimenti immediati per la riscrittura di frasi prolisse, frasi deboli e voce passiva. Non si limita a un semplice controllo ortografico, ma si adatta al tono e alla scelta delle parole dell'utente, in modo che le frasi riscritte suonino come l'utente stesso, anziché essere robotiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hemingway App

**Le frasi sono evidenziate con colori diversi per indicare quali sono i miglioramenti da apportare

Editor di Hemingway Plus : Applicazione avanzata con integrazione dell'IA che riscrive i contenuti secondo il tono e lo stile dell'utente

: Applicazione avanzata con integrazione dell'IA che riscrive i contenuti secondo il tono e lo stile dell'utente Impostazione del livello di lettura target: Regola la valutazione dell'app per i tuoi scritti in base allo scopo, ad esempio una valutazione più alta per la scrittura accademica o tecnica e una valutazione più bassa per un pubblico più giovane

Limiti dell'app Hemingway

**Mancanza di integrazione: la versione gratuita di Hemingway non si integra con altri strumenti come l'email o Documenti Google. È necessario copiare e incollare il contenuto modificato dall'editor di Hemingway all'applicazione di scrittura, il che richiede molto tempo

Prezzi dell'app Hemingway

**Gratis

Individuo 5K: $10 al mese

$10 al mese Individuo 10K: $15 al mese

$15 al mese Team 10K: $15 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Hemingway App

Recensioni G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

Recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

17. Albert.ai

via Albert.ai Albert sfrutta l'IA per aiutare i marketer e le agenzie a creare annunci che ottimizzino le prestazioni delle campagne. Include la ricerca di parole chiave, l'audience della piattaforma, la selezione dei dispositivi e l'offerta su ricerca, social, display e cross-canale.

Da fare per analizzare ogni parametro che può influire sulle prestazioni, testarli uno per uno e ottimizzarli. Utilizzatelo per ottenere informazioni specifiche e rendere più efficienti i vostri annunci.

Inoltre, quando dovete aggiornare o sostituire una creatività pubblicitaria, invece di ricorrere a congetture, utilizzate lo strumento IA di Albert per il marketing per prendere una decisione basata sui dati che vi permetta di superare i KPI e le aspettative dei clienti.

Le migliori funzionalità di Albert.ai

Esecuzione cross-canale: L'implementazione di Albert.ai su qualsiasi campagna a pagamento attraverso il 90% delle piattaforme di offerta (es. Display e Video 360 e Bing Ads) presenti sul mercato. Questo vi permette di capire quale canale lavora meglio per i vostri annunci

L'implementazione di Albert.ai su qualsiasi campagna a pagamento attraverso il 90% delle piattaforme di offerta (es. Display e Video 360 e Bing Ads) presenti sul mercato. Questo vi permette di capire quale canale lavora meglio per i vostri annunci Test A/B: Testate più varianti di parole chiave, budget, interessi, regioni e altri parametri per migliorare costantemente le vostre campagne

Testate più varianti di parole chiave, budget, interessi, regioni e altri parametri per migliorare costantemente le vostre campagne Reportistica avanzata: Ottenete informazioni dettagliate e fruibili dai clienti per capire come adattare le vostre creazioni e i vostri messaggi

Limiti di Albert.ai

Spiegazioni limitate per alcune decisioni: Albert.ai non riesce a fornire spiegazioni dettagliate sulle prestazioni delle campagne. Ad istanza, se un particolare set di annunci è più performante di altri, non è in grado di offrire spiegazioni sul perché di questo risultato

Prezzi di Albert.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Albert.ai

G2 recensioni: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni recensioni di Capterra: Non abbastanza recensioni

18. Browse.ai

via Sfogliare.AI Browse.ai definisce il proprio robot il modo più "semplice" per estrarre dati da qualsiasi sito web.

È possibile addestrare un robot ad accedere a un sito web utilizzando i propri dati. Il robot esegue lo scrapping del sito web e inserisce tutti i dati raccolti in un foglio di calcolo. Il robot consente di automatizzare la raccolta dei dati, compresi i dati sui prodotti, i dettagli sui prezzi, gli elenchi di lavoro e altre informazioni da qualsiasi sito web.

Selezionate le informazioni di cui avete bisogno, etichettatele e premete il pulsante Scarica. In pochi minuti avrete le informazioni che vi servono.

Lo strumento di marketing IA di Browse dispone di robot precostituiti per i casi d'uso più comuni e può essere integrato con oltre 7.000 strumenti del vostro stack tecnologico di marketing, tra cui Zapier, Airtable, Fogli Google, ecc.

Le migliori funzionalità di Browse.ai

Estrazione dei dati: Estrae qualsiasi informazione da qualsiasi sito web senza una sola riga di codice. I dati sono pronti per essere inseriti in un foglio di calcolo e possono essere condivisi con il team

Estrae qualsiasi informazione da qualsiasi sito web senza una sola riga di codice. I dati sono pronti per essere inseriti in un foglio di calcolo e possono essere condivisi con il team Monitoraggio dei siti web : Impostare il robot di Browse.ai per monitorare continuamente informazioni specifiche su un sito web e ricevere una notifica ogni volta che qualcosa cambia. Ad istanza, se siete un venditore, potete usare Browse.ai per monitorare i dati di inventario dei vostri rivenditori in tempo reale per rifornire i vostri prodotti in modo proattivo

: Impostare il robot di Browse.ai per monitorare continuamente informazioni specifiche su un sito web e ricevere una notifica ogni volta che qualcosa cambia. Ad istanza, se siete un venditore, potete usare Browse.ai per monitorare i dati di inventario dei vostri rivenditori in tempo reale per rifornire i vostri prodotti in modo proattivo Trasforma qualsiasi sito web in un'API: Genera API personalizzate per qualsiasi sito web, anche se non dispone di un'API esistente per l'estrazione continua dei dati

Limiti di Browse.ai

La configurazione iniziale è complessa: Browse.ai ha diverse funzionalità/funzione utili, ma lo strumento è leggermente complesso, il che significa che l'impostazione e l'apprendimento del suo pieno potenziale possono richiedere un po' di tempo

Prezzi di Browse.ai

Free: 0 dollari al mese

0 dollari al mese Starter: $48,75 al mese

$48,75 al mese Professionale: $123,75 al mese

$123,75 al mese Team: $311 al mese

$311 al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Browse.ai valutazioni e recensioni

G2 recensioni: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50 recensioni)

19. Algolia

via Algolia Con Algolia, potete aggiungere al vostro sito web una ricerca basata sull'IA. Questo vi permette di ottimizzare l'esperienza dell'utente, consentendo ai clienti di trovare esattamente ciò che desiderano in pochi secondi.

L'applicazione è in grado di analizzare grandi impostazioni di dati per fornire risultati in tempo reale, il che la rende uno strumento prezioso per gli addetti al marketing per migliorare il modo in cui i clienti interagiscono e si impegnano con i loro siti web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Algolia

**Gli algoritmi di intelligenza artificiale di Algolia sono in grado di interpretare il contesto della query e di visualizzare i risultati della categoria più vicina, migliorando la pertinenza dei risultati. Ad esempio, la parola chiave bordeaux può indicare un colore, una bevanda o un rossetto

Riancheggiamento dinamico: Algolia utilizza l'IA per identificare ciò che è di tendenza in una particolare categoria e dà priorità alle informazioni più recenti da mostrare al cliente

Algolia utilizza l'IA per identificare ciò che è di tendenza in una particolare categoria e dà priorità alle informazioni più recenti da mostrare al cliente Sinonimi dell'IA: Analizzando i diversi input dell'utente, l'IA di Algolia è in grado di rilevare i sinonimi di una particolare parola chiave e di memorizzarli per un uso successivo. Questo amplia il vocabolario dell'applicazione in modo che l'IA possa identificare un maggior numero di query

Limiti di Algolia

Difficoltà di impostazione: Gli utenti potrebbero aver bisogno di aiuto per implementare correttamente Algolia. Questo può portare a bug con il vostro motore di ricerca, con il risultato di visualizzare informazioni non corrette ai clienti

Prezzi di Algolia

Costruire: $0

$0 Crescita : $0 per un massimo di 10K richieste di ricerca al mese, $0.50 per ogni ulteriore 1000 richieste

: $0 per un massimo di 10K richieste di ricerca al mese, $0.50 per ogni ulteriore 1000 richieste Premium : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Elevare: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Algolia

G2 valutazioni: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) recensioni di Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

20. Reply.io

via Risposta.io Semplificate la vostra attività di outreach su più canali e acquisite più velocemente nuovi clienti con la piattaforma di coinvolgimento commerciale guidata dall'IA di Reply.io. È possibile utilizzare lo strumento per costruire sequenze dettagliate per coinvolgere gli utenti su canali come WhatsApp, LinkedIn ed email.

Reply.io è in grado di automatizzare attività come l'invio di una richiesta di connessione a qualcuno su LinkedIn o il filtraggio dei messaggi per rimuovere le risposte che sono "fuori ufficio" o "non interessate" all'email per farvi risparmiare tempo.

Funzionalità/funzione migliori di Reply.io

Sequenza multicanale: Costruite una sequenza automatizzata di email, messaggi su LinkedIn, messaggi WhatsApp e notifiche SMS per raggiungere i potenziali clienti sul canale che preferiscono in modo efficace

Costruite una sequenza automatizzata di email, messaggi su LinkedIn, messaggi WhatsApp e notifiche SMS per raggiungere i potenziali clienti sul canale che preferiscono in modo efficace Chat /IA: Integrate la chat di Reply.io con la vostra base di conoscenze, in modo che i potenziali clienti possano ottenere rapidamente le informazioni che cercano. È anche un'ottima funzionalità/funzione per guidare gli utenti a compiere determinate azioni, come l'iscrizione a una versione di prova o a una demo gratuita, in modo da farli avanzare nell'imbuto commerciale

Integrate la chat di Reply.io con la vostra base di conoscenze, in modo che i potenziali clienti possano ottenere rapidamente le informazioni che cercano. È anche un'ottima funzionalità/funzione per guidare gli utenti a compiere determinate azioni, come l'iscrizione a una versione di prova o a una demo gratuita, in modo da farli avanzare nell'imbuto commerciale Gestione dei contatti: Segmentare i clienti e i potenziali clienti in base a diversi criteri, in modo da sapere esattamente a chi rivolgersi

Limiti di Reply.io

Mancanza di tutorial: Gli utenti possono avere difficoltà a capire come utilizzare le funzionalità/funzione di Reply.io e non sono disponibili guide o tutorial dettagliati per aiutarli

Gli utenti possono avere difficoltà a capire come utilizzare le funzionalità/funzione di Reply.io e non sono disponibili guide o tutorial dettagliati per aiutarli Capacità limitata di importare informazioni importanti: Attualmente, Reply.io non è in grado di importare dati come quelli aziendali. Gli utenti dovranno creare campi personalizzati per acquisire dettagli specifici a causa delle integrazioni limitate con strumenti commerciali come Pipedrive

Prezzi di Reply.io

Volume di email: 59 dollari al mese

59 dollari al mese Multichannel : $99 per utente al mese

: $99 per utente al mese Agenzia: $166 al mese

Valutazioni e recensioni su Reply.io

G2 recensioni: 4.6/5 (1000+ recensioni)

4.6/5 (1000+ recensioni) Capterra recensioni: 4.6/5 (90+ recensioni)

Come gli strumenti di IA possono migliorare la vostra strategia di marketing?

Gli strumenti di IA possono migliorare il marketing analizzando il comportamento dei clienti, identificando le lacune del mercato e personalizzando la comunicazione.

Possono segmentare efficacemente i clienti, automatizzare le attività ripetitive e aumentare l'efficienza. L'IA fornisce approfondimenti in tempo reale da grandi volumi di dati sui consumatori, consentendo una risposta rapida alle tendenze del mercato. L'IA può migliorare le prestazioni delle campagne assistendo varie attività di marketing.

L'IA rappresenta un'opportunità significativa per le aziende di ottimizzare le proprie strategie di marketing.

Lavorare in modo più intelligente, non più difficile con gli strumenti di IA per i team di marketing

Sia che stiate cercando di migliorare il vostro marketing sui contenuti, sulle email o sui social media, i giusti strumenti di IA per il marketing renderanno le vostre campagne più positive. Potete usarli per creare copywriting senza errori, scegliere i migliori argomenti o monitorare i tassi di conversione in tempo reale.

Presto i vostri lavori di marketing richiederanno meno sforzi. Così il vostro team avrà più cervello da portare alla prossima sessione di brainstorming creativo.

ClickUp AI è specificamente orientato a team specifici, siano essi di marketing, di prodotto, di sviluppo software o commerciali. I suoi modelli precostituiti rendono i team più produttivi grazie a prompt dedicati che un team specifico della vostra organizzazione utilizzerebbe effettivamente.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Ad esempio, quanto sarebbe più veloce il vostro lavoro di marketing con prompt IA per campagne email o documenti di gestione del marchio, o da utilizzare nel processo di creazione dei contenuti?

E se lo stesso strumento potesse aiutare i team commerciali a produrre email migliori con dettagli succinti grazie a un editor integrato, in modo che tutti possano migliorare le proprie capacità di comunicazione?

È possibile con ClickUp!

Per saperne di più Le funzionalità/funzione di ClickUp AI e crea gratis la tua prima area di lavoro. Anche se il nostro assistente IA non parla con accento britannico, aiuta tutti i membri del team a svolgere lavori specifici per il loro ruolo, dimostrando che i robot amici sono più vicini di quanto si pensi. 🤖