12 migliori modelli di campagne a goccia per un email marketing efficace

Se siete appassionati di rap, il termine "drip" potrebbe farvi pensare che in questo articolo parleremo di marchi di moda di alto livello, gioielli costosi e stili di vita lussuosi. E anche se non parleremo di nulla che sia alla moda in senso materiale, parleremo di una strategia di comunicazione molto bella: le campagne drip via e-mail. 😎

Queste campagne, se eseguite correttamente, possono essere estremamente vantaggiose per le aziende, in quanto sono dotate di tassi di apertura e di clic più elevati rispetto alle e-mail a invio singolo.

Inoltre, le campagne di drip email sono progettate per fornire informazioni rilevanti al momento giusto, il che è utile per incontrare il cliente nel punto in cui si trova

viaggio del cliente

e in ogni punto dell'imbuto di vendita.

Quindi, per aiutarvi a dare il via al vostro lavoro e a realizzare campagne e-mail di successo, ecco 12 utili modelli di campagna drip, insieme a un

strumento di gestione del progetto

per mantenere il vostro email marketing in perfetto ordine!

Che cos'è una campagna email a goccia?

Le campagne di email drip rappresentano una serie di email automatizzate inviate a una lista di iscritti in risposta alle azioni di un utente. In base a una serie di parametri predeterminati, queste email vengono inviate in sequenza e consegnate in un momento preciso

calendario prestabilito

.

In uno scenario reale, una campagna di email drip avrebbe un aspetto simile a questo:

Una persona si iscrive alla vostra lista di e-mail e, dopo l'iscrizione, le inviate una prima e-mail (nella maggior parte dei casi, un messaggio di benvenuto)

Qualche giorno dopo, di solito due o tre, gli inviate una seconda e-mail che illustra le caratteristiche più popolari del vostro prodotto o servizio, nel caso in cui il vostro business sia incentrato su di esso

Dopo circa cinque giorni, si procede all'invio di una terza e-mail contenente una CTA che incoraggia i destinatari a prenotare una demo, a iscriversi a una prova gratuita o semplicemente a effettuare un acquisto

Allora, qual è il vantaggio di impegnarsi così tanto nell'invio di e-mail? Beh, ce ne sono molti! Con la giusta campagna di email a goccia e il giusto software per le campagne a goccia, otterrete i seguenti risultati:

Creare comunicazioni personalizzate e mirate

Coltivare i contatti e i clienti in ogni fase del percorso del cliente

Impostare automazione e migliorare la produttività

Stabilire una comunicazione coerente e tempestiva

Aumentare i tassi di coinvolgimento, conversione e fidelizzazione

Ottenere informazioni preziose e misurabili sui vostri sforzi di email marketing

E molto altro ancora

Esempio di flusso di lavoro di una campagna e-mail costruito con ClickUp Whiteboards

E per rendere più semplice la gestione dell'email marketing, ci sono la gestione dei progetti e il

strumenti di test delle e-mail

disponibili, insieme a una serie di modelli di email a goccia per risparmiare tempo e fornire email a goccia di qualità.

Coordinatevi efficacemente con il vostro team, semplificate la programmazione dei contenuti e il monitoraggio delle prestazioni delle e-mail e ottimizzate le vostre e-mail

flussi di lavoro del marketing e-mail

con il modello di campagna di email marketing ClickUp

CONSIGLIO PRO Tracciate un flusso di lavoro per le campagne e-mail continuo e sistematico in Lavagne ClickUp e utilizzare l'opzione Modello di e-mail marketing di ClickUp per migliorare la collaborazione tra i team e snellire i flussi di lavoro dell'email marketing.

12 modelli di campagne email a goccia per aumentare il tasso di apertura e l'impegno

Ecco 12 esempi di campagne drip via e-mail che vi aiuteranno a dare il via alla vostra campagna e vi daranno idee su come approcciare il vostro messaggio e la vostra strategia!

1. Campagna drip di benvenuto

Le email di benvenuto sono state utilizzate per decenni come primo messaggio in un'azienda

imbuti di email marketing

salutano i nuovi abbonati e li introducono a un'azienda, a un prodotto o a un servizio. Oltre a questo, sono anche noti per impostare il tono di tutte le future comunicazioni inviate da un'azienda.

Se utilizzate nel formato di una sequenza di email a goccia, le email di benvenuto possono fornire una parte dei post del blog più performanti di un'azienda o contenuti altamente rilevanti, come tutorial utili e casi di studio. E se vi sentite generosi, potete aggiungere anche un regalo, come un codice sconto.

Date il via alla vostra campagna e-mail nel modo giusto, utilizzando il metodo

Modello di campagna Drip di ClickUp

. Iniziate più rapidamente con uno schema strutturato e create facilmente la vostra email di benvenuto e le altre email a goccia in ClickUp Docs. Questo modello include anche altre tre pagine per campagne di email a goccia, come offerte promozionali, notifiche di rinnovo e abbonamenti.

Il meglio è che questo modello è personalizzabile: modificate l'intera pagina, aggiungete copie personalizzate, incorporate link, immagini e altro ancora.

Questa campagna Drip

vi offre l'opzione di inviare una successione

di email pre-pianificate e automatizzate ai clienti esistenti e a quelli nuovi per stimolare l'interazione e le vendite

CONSIGLIO PRO Poiché questo modello è disponibile in

Documenti ClickUp

voi e il vostro team potete utilizzare

ClickUp AI

per creare, modificare, riassumere e persino migliorare i vostri documenti. Inoltre, ClickUp Docs consente a voi e ai vostri team di collaborare all'interno delle pagine Doc: modificate il testo e le modifiche si rifletteranno in tempo reale e lasciate commenti assegnati per risolvere le domande. La funzione AI di ClickUp vi aiuterà a perfezionare la vostra messaggistica, mentre le sue funzioni di collaborazione velocizzeranno il processo di feedback, consentendovi di consegnare le e-mail più rapidamente.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le vostre risposte alle e-mail e altro ancora

Per altre idee di copy per le e-mail di benvenuto, date un'occhiata agli esempi di campagne drip qui sotto:

EMAIL 1 Soggetto: Benvenuti a [Nome della vostra azienda]!_ Caro [Nome], Benvenuto in [Nome dell'azienda] - siamo entusiasti di averti a bordo!

In [Nome della tua azienda], siamo appassionati di [Cosa fa o offre la tua azienda]. La nostra missione è [Dichiarazione della missione della vostra azienda].

Nelle prossime settimane, vi invieremo una serie di e-mail per aiutarvi a conoscere la nostra azienda, i nostri prodotti/servizi e il nostro team. Si può prevedere che: [Breve descrizione della prima e-mail della serie] [Breve descrizione della seconda email della serie] [Breve descrizione della terza email della serie]

Se avete domande, dubbi o feedback, non esitate a contattarci. Il nostro team è qui per sostenervi in ogni fase del processo.

Grazie per aver scelto [Il nome della vostra azienda]!

Cordiali saluti, [Il tuo nome] [Il nome della tua azienda]

EMAIL 2 Soggetto: Benvenuti a [Il nome della vostra azienda]_

Ciao [Nome]!

In qualità di nuovo membro della nostra comunità, volevamo darti qualche consiglio per aiutarti a iniziare a lavorare con [Nome della tua azienda].

Ecco tre cose che puoi fare per sfruttare al meglio la tua iscrizione: 1. Configurare l'account: Assicuratevi di avere accesso a tutti i nostri strumenti e risorse configurando il vostro account. Se avete bisogno di assistenza, contattate il nostro team di supporto.

2. Esplora i nostri prodotti/servizi: Forniamo una serie di ´prodotti/servizi´ per aiutarvi a ´capire cosa i vostri prodotti/servizi possono fare per loro´. Prendetevi del tempo per sfogliare le nostre offerte e vedere cosa fa per voi.

3. Connettetevi con la nostra comunità: La nostra comunità è formata da [chi è composta la vostra comunità].

Connettetevi con gli altri membri, condividete le vostre esperienze e imparate gli uni dagli altri.

Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci. Siamo qui per sostenervi in ogni momento!

[Signature]

EMAIL 3 Soggetto:_ Tipi e trucchi per [Nome della vostra azienda]

Ciao [Nome],

Abbiamo raccolto alcuni suggerimenti per aiutarvi a essere più produttivi ed efficienti quando utilizzate i nostri prodotti/servizi:

[Suggerimento 1]: [Breve descrizione del consiglio 1] [Suggerimento 2]: [Breve descrizione del suggerimento 2] [Punta 3]: [Breve descrizione della punta 3]

Per qualsiasi domanda o feedback, non esitate a contattarci. Il nostro team è qui per supportarvi in ogni fase del processo!

[Firma]

EMAIL 4 Soggetto: _Grazie per aver scelto [il nome della vostra azienda]

Ciao [Nome],

Grazie per averci scelto come [cosa fornisce la vostra azienda]!

Ci impegniamo a fornirle la migliore esperienza possibile. La invitiamo a darci un feedback rispondendo a questo breve sondaggio: [Link al sondaggio].

Grazie per il vostro sostegno!

[Firma]

2. Campagna drip per l'abbandono del carrello

Le campagne di email drip mirate ai potenziali clienti che non hanno finalizzato l'acquisto degli articoli nel loro carrello possono aiutare a recuperare le entrate perse e a combattere i tassi di abbandono del carrello delle aziende di e-commerce che, secondo Istituto Baymard può raggiungere il 69%.

Nella maggior parte dei casi, queste campagne di drip consistono in circa tre e-mail, di cui la prima è un promemoria sugli articoli presenti nel carrello abbandonato, la seconda presenta una sorta di offerta e la terza è un promemoria finale sul carrello e sull'offerta.

Tenete presente che quando create la vostra campagna di email a goccia per l'abbandono del carrello, dovreste evitare un linguaggio eccessivamente promozionale e/o complicato e puntare invece su qualcosa che sia un sottile promemoria o un follow-up.

Ecco un esempio di campagna drip via e-mail per ricordare ai vostri clienti di rivisitare il loro carrello:

EMAIL 1 oggetto: Promemoria: Il tuo carrello della spesa ti aspetta! Ciao [Nome di battesimo],

Abbiamo notato che hai lasciato alcuni articoli nel carrello senza completare l'acquisto. Capiamo che la vita può essere piena di impegni, ma non vogliamo che tu perda i fantastici prodotti a cui eri interessato.

Ecco un rapido promemoria degli articoli lasciati nel carrello:

Prodotto 1 Prodotto 2 Prodotto 3

Non lasciatevi sfuggire questi fantastici prodotti: acquistateli oggi stesso!

Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci. Il nostro team è sempre pronto ad aiutarvi.

\code(0144)[Signature]

EMAIL 2 **Soggetto: Ultimo promemoria: Non perdetevi il vostro carrello e l'affare!

Ciao [nome di battesimo]!

Hai ancora articoli nel carrello e, per ringraziarti di aver preso in considerazione i nostri prodotti, ti offriamo [Codice sconto/spedizione gratuita/altra offerta] da utilizzare alla cassa.

Ecco un rapido promemoria degli articoli rimasti nel carrello:

Prodotto 1 Prodotto 2 Prodotto 3

Non lasciatevi sfuggire questi articoli. Utilizzate il codice sconto e completate l'acquisto oggi stesso!

[Signature]

Bonus:_

**Modelli di annuncio_

& **Modelli di newsletter!

3. Campagna drip di email di reengagement

Far agire le persone è l'obiettivo principale del marketing, soprattutto se queste non hanno fatto acquisti o non hanno aperto i vostri messaggi di email marketing di recente.

Per coinvolgere nuovamente i clienti/abbonati inattivi, è necessario attivare una campagna drip di reengagement.

All'interno della campagna, potete includere elementi come una vendita o un'offerta di ritorno, menzionare i miglioramenti apportati al vostro prodotto/servizio ed elencare i vantaggi che il vostro prodotto/servizio offre. Assicuratevi di mantenere un atteggiamento amichevole e rispettoso.

Inoltre, tenete presente che l'invio di una campagna di reengagement a goccia per ogni destinatario è sufficiente e che se non mostrano alcun interesse, è il momento di rimuoverli dalla vostra lista di contatti.

Ecco un esempio di campagna drip per il reengagement e la riattivazione dei clienti:

EMAIL 1 Oggetto: Torna e risparmia [Percentuale] sul tuo prossimo acquisto_

salve, [nome del cliente], {\code(0144)}

ci manchi!

{\an8}Come cliente stimato, vogliamo dimostrarle il nostro apprezzamento con una speciale vendita di ritorno

per un periodo di tempo limitato, risparmia sul tuo prossimo acquisto presso di noi. Utilizzi il codice [Codice] al momento del checkout per usufruire dello sconto

non perdete questa straordinaria opportunità. Non vediamo l'ora di rivederti da [Nome dell'azienda]!

{\a6}[Firma]

EMAIL 2 Soggetto: Notizie entusiasmanti! Il nostro prodotto/servizio è appena migliorato_ Salve [nome del cliente]!

Noi di [Nome dell'azienda] siamo sempre impegnati a migliorare i nostri prodotti/servizi per offrirti la migliore esperienza. Siamo entusiasti di condividere alcuni dei miglioramenti che abbiamo apportato dalla tua ultima visita.

[Inserire miglioramenti specifici come spedizioni più veloci, materiali aggiornati, funzioni migliorate, ecc.]

Siamo certi che questi cambiamenti faranno una grande differenza nella vostra esperienza con noi. Saremo lieti di ricevere il vostro feedback sui nostri recenti miglioramenti.

\code(0144)\code(0144)

EMAIL 3 oggetto: Non dimenticate i vantaggi del nostro prodotto/servizio stellare*

Salve [nome del cliente],

Speriamo che questo messaggio la trovi in buona salute e di buon umore!

In qualità di caro sostenitore di [Nome dell'azienda], desideriamo ribadire gli eccezionali benefici del nostro prodotto/servizio.

Le nostre offerte vantano [Inserire vantaggi specifici come la convenienza, l'affidabilità, la qualità, l'economicità, ecc.] e il nostro team è costantemente impegnato a migliorare e innovare per offrire un'esperienza ottimale al cliente.

Siamo consapevoli che avete numerose opzioni: vi ringraziamo per averci scelto come fornitore di riferimento e ci auguriamo di potervi servire presto!

[Firma]

4. Campagna di lead nurturing via e-mail

Tenere per mano il pubblico durante il processo di vendita è un modo per costruire fiducia e credibilità e avvicinarlo all'obiettivo finale: fare un acquisto.

Questo modo figurato di tenere la mano può essere fatto tramite

Flusso di lavoro CRM

campagne di lead nurturing, che dovrebbero spiegare efficacemente il valore del vostro prodotto/servizio.

Come prima e-mail della vostra campagna di lead nurturing a goccia, potreste inviare del materiale didattico. Nell'email successiva, includete alcune prove sociali, ad esempio storie di successo fornite dai vostri clienti esistenti. Infine, come terza e potenzialmente ultima e-mail, inviate un'offerta speciale per completare il tutto.

Ecco un esempio di campagna drip per il lead nurturing:

EMAIL 1 Soggetto: [Topic] 101: Tutto quello che devi sapere_

Ciao [Lead Name]

Grazie per aver espresso interesse per [Nome dell'azienda] e [Prodotto/servizio]. Sappiamo che la comprensione dell'argomento può risultare sconvolgente, quindi abbiamo messo insieme una guida completa per aiutarvi a orientarvi in questo argomento complesso.

\Inserire un breve riassunto del materiale didattico, come un post sul blog, un e-book, un white paper o un video

Ci auguriamo che questo materiale vi sia utile per saperne di più su [argomento]. Se avete domande o volete saperne di più sulle nostre offerte, non esitate a contattarci.

[Firma]

EMAIL 2 Soggetto: Ascoltate i nostri clienti soddisfatti_ Ciao [nome del leader]!

Sappiamo che la scelta di un fornitore di prodotti/servizi può essere una decisione difficile, e vogliamo aiutarvi a rendere il processo più semplice. Ecco perché vogliamo condividere alcune testimonianze dei nostri clienti soddisfatti.

\Inserite le testimonianze dei clienti che evidenziano i vantaggi specifici e le esperienze positive con il vostro prodotto/servizio

Ci auguriamo che sentire i nostri clienti soddisfatti vi aiuti a sentirvi più sicuri nella vostra decisione di scegliere [Nome della società]. Se avete domande o volete saperne di più sulle nostre offerte, non esitate a contattarci!

[Firma]

EMAIL 3 **Oggetto: \Offerta Esclusiva Solo per Te Ciao [Nome del Lead]!

Apprezziamo il tuo interesse per [Nome della tua azienda] e vogliamo offrirti un'offerta speciale come ringraziamento per aver preso in considerazione le nostre offerte.

Solo per un periodo di tempo limitato, offriamo [offerta specifica come uno sconto, una prova gratuita o una consultazione] ai nuovi clienti che si iscrivono entro [data]. È sufficiente utilizzare il codice [Codice] al momento del pagamento per usufruire dell'offerta.

Ci auguriamo che questa offerta esclusiva vi aiuti a fare il prossimo passo nel vostro viaggio con [nome della società]!

[Firma]

5. Campagna drip via e-mail basata su eventi

La promozione di un evento, soprattutto se di grandi dimensioni, richiederà la programmazione di più di un'email nella vostra

calendario di marketing

. L'invio di una campagna di email drip basata su eventi è quindi la scelta migliore.

Attraverso questo tipo di campagne, è possibile far crescere l'elenco dei partecipanti e inviare comunicazioni pre e post evento.

Per la prima e-mail della vostra campagna di email drip basata su un evento, potreste scegliere qualcosa come un messaggio "save the date" e far seguire l'invito vero e proprio.

Poco prima dell'evento, inviate un'e-mail con tutte le informazioni necessarie e poi una con un promemoria.

Per quanto riguarda la comunicazione post-evento, può essere un messaggio di "ringraziamento per la partecipazione" con un riepilogo dell'evento e un link a un modulo per la raccolta di feedback da parte dei partecipanti.

Bonus:_ **Software di calendario per il marketing !

Ecco un esempio di campagna drip per le e-mail basate sugli eventi:

EMAIL 1 Soggetto: Save the Date - [Nome evento]_ Ciao [Nome],

Segna il calendario: siamo entusiasti di annunciare che [Nome dell'azienda] ospiterà [Nome dell'evento] il [Data dell'evento] e ci piacerebbe che tu fossi presente!

\Includi brevi dettagli sull'evento, come il luogo, il tema ed eventuali relatori o attività di rilievo

Vi invieremo presto ulteriori informazioni sull'evento, ma per il momento vi invitiamo a salvare la data e a cercare il nostro invito ufficiale nelle prossime settimane!

\code(0144)[Signature]

EMAIL 2 Soggetto: Informazioni importanti su [Nome dell'evento]_ Ciao [Nome],

Poiché [Nome Evento] si avvicina rapidamente, volevamo assicurarci che avesse tutte le informazioni necessarie per rendere la sua esperienza il più piacevole possibile.

\Includi tutti i dettagli importanti come le istruzioni per il parcheggio, le informazioni sull'accessibilità, le indicazioni stradali o le richieste speciali

Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci. Ci auguriamo di vedervi presto!

[Firma]

EMAIL 3 **S_oggetto: Non dimenticarti che questa settimana c'è l'evento! Ciao [Nome],

Ti ricordiamo che questa settimana si terrà l'evento [Nome dell'evento]! Non vediamo l'ora di vederti lì.

\Includi un breve promemoria dei dettagli dell'evento e qualsiasi informazione importante

Se non hai ancora risposto all'invito, fallo entro [Termine ultimo per l'invio dell'invito] per assicurarti il tuo posto.

\code(0144)[Firma]

EMAIL 4 Soggetto: Grazie per aver partecipato a [Nome dell'evento]_ Ciao [Nome],

Speriamo che ti sia piaciuto [Nome Evento]_!

\Includi qualsiasi momento saliente o degno di nota dell'evento

Apprezziamo la sua opinione e le saremmo grati se potesse dedicarci qualche minuto per condividere il suo feedback.

\Il vostro feedback ci aiuterà a migliorare e a continuare a offrire eventi di alta qualità. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro tempo e le vostre opinioni.

Apprezziamo il vostro sostegno e speriamo di vedervi ai nostri eventi futuri. Rimanete in contatto e seguiteci su [Piattaforma dei social media] per aggiornamenti e novità!

[Firma]

6. Campagna drip di email di onboarding

Dopo l'acquisto di un prodotto o l'iscrizione a un servizio, la maggior parte delle persone richiede un'attività di onboarding se il prodotto/servizio è anche solo un po' complesso.

Questo processo di onboarding può essere completato utilizzando una campagna di drip email di onboarding, che di solito consiste in un'introduzione, in un tutorial sull'uso e in un codice sconto o in un'altra forma di regalo per i nuovi clienti/utenti.

Le campagne di drip email di onboarding facilitano le cose ai clienti/utenti, li rassicurano di aver fatto la scelta giusta e li incoraggiano a rimanere con la vostra azienda.

Sebbene presentino alcune analogie con le campagne di benvenuto, le campagne di onboarding si differenziano per il fatto che si concentrano maggiormente sulla fornitura di informazioni pratiche anziché sul semplice benvenuto.

Ecco un esempio di campagna email drip per l'onboarding dei clienti:

EMAIL 1 Oggetto: Benvenuti a [Nome del vostro prodotto/servizio]_

Ciao [Nome],

Benvenuto su [Nome del prodotto/servizio]!

La nostra missione è offrirti la migliore esperienza possibile. Per questo motivo, abbiamo creato una serie di e-mail per guidarti attraverso il processo, includendo suggerimenti e un codice di sconto speciale in segno di apprezzamento.

Grazie per averci scelto!

\code(0144)\code(0144)

EMAIL 2 Oggetto: Iniziare con [Nome del vostro prodotto/servizio]_

Ciao [Nome],

Ora che ha avuto modo di esplorare [Nome del prodotto/servizio], vorremmo aiutarla a iniziare.

Per prima cosa, deve sapere che ´[Inserire le caratteristiche o i vantaggi principali]. Queste caratteristiche vi aiuteranno a raggiungere l'obiettivo principale di [Nome del prodotto/servizio]. Abbiamo preparato un tutorial passo dopo passo per guidarvi nell'uso di queste caratteristiche.

\Inserire le fasi del tutorial o il link al video tutorial

Speriamo che questo vi sia utile e per qualsiasi domanda, contattate il nostro team di supporto!

[Firma]

EMAIL 3 **Oggetto: Sconto Esclusivo per i Nuovi Clienti del Prodotto/Servizio

Ciao [Nome],

Come ringraziamento per aver scelto [Nome del prodotto/servizio], siamo entusiasti di offrirti un codice sconto esclusivo per il tuo prossimo acquisto!

Utilizzi il codice [Codice Sconto] al momento del checkout per ricevere [Inserire la percentuale di sconto o il regalo]. Questo codice è valido solo per il prossimo [Inserire l'intervallo di tempo], quindi assicurati di usarlo prima che scada!

[Firma]

7. Campagna drip via e-mail di cross-sell/up-sell

Non è una novità che mantenere un cliente esistente costa meno rispetto all'acquisizione di un nuovo cliente, il che significa che le campagne di cross-sell o up-sell a goccia potrebbero contribuire a salvare il vostro budget.

Nella prima e-mail della campagna di cross-sell/up-sell, voi o il vostro team di vendita dovreste presentare prodotti/servizi o aggiornamenti complementari a quelli acquistati dal destinatario, nonché i vantaggi dell'offerta.

Poi, in un'e-mail di follow-up, create un senso di urgenza con frasi come "sconto a tempo limitato", "esaurimento rapido", ecc.

Assicuratevi che la vostra campagna si attivi subito dopo l'acquisto da parte del cliente per ottenere la massima efficacia.

Ecco alcuni modelli di e-mail per aiutarvi a creare le vostre campagne di cross-sell e up-sell:

EMAIL 1 Oggetto: Migliora la tua esperienza [Nome del prodotto/servizio] oggi!_ Ciao [nome di battesimo],

In qualità di apprezzato cliente di [Nome del prodotto/servizio], vorremmo offrirti alcune nuove ed entusiasmanti opzioni per migliorare la tua esperienza con noi. Abbiamo selezionato con cura alcuni prodotti/servizi o aggiornamenti che riteniamo possano essere un perfetto complemento al suo attuale acquisto.

Ecco alcuni dei nostri consigli:

[Inserire un elenco di prodotti/servizi o upgrade in omaggio con relative descrizioni]

Queste aggiunte porteranno la vostra esperienza con noi a un livello superiore [Inserire i vantaggi]. Potete aggiungere facilmente una qualsiasi di queste opzioni al vostro acquisto esistente facendo clic sul link sottostante.

[Inserire pulsante o link di invito all'azione]

Grazie per il vostro continuo supporto e speriamo che possiate godere dei vantaggi aggiunti di questi prodotti/servizi o aggiornamenti!

[Firma]

EMAIL 2 Oggetto: Non perdere l'occasione! Offerta a tempo limitato su [Prodotto/servizio in omaggio o aggiornamento]_

Ciao [Nome]!

Buone notizie! Per un periodo di tempo limitato, offriamo uno sconto speciale sul prodotto/servizio in omaggio o sull'upgrade che abbiamo suggerito nella nostra ultima e-mail. Si tratta di un'ottima occasione per godere di ulteriori vantaggi e funzionalità a un prezzo ancora più vantaggioso.

Non aspettate troppo! Questa offerta è disponibile solo per il prossimo [Inserire il periodo di tempo]. Ecco il link per aggiungere il prodotto/servizio in omaggio o l'upgrade al vostro acquisto esistente:

[Inserire il pulsante di invito all'azione o il link]

Crediamo che questo migliorerà ancora di più la sua esperienza con noi e non vogliamo che si perda questa opportunità speciale. Grazie per essere un apprezzato cliente di [Nome del prodotto/servizio]!

[Firma]

8. Campagna drip di email di raccomandazione

Con molte analogie con le campagne di drip email di cross-sell/up-sell, le campagne di drip email di raccomandazione possono essere utilizzate sia per i lead che per i clienti esistenti.

Per i clienti esistenti, queste campagne dovrebbero essere attivate quando è stato effettuato un acquisto e consistono in email con raccomandazioni di prodotti/servizi altamente rilevanti in base all'acquisto.

Per i lead, invece, è possibile basare queste raccomandazioni sui prodotti che hanno visto sul vostro sito web e/o che hanno lasciato nella loro wishlist.

Con le campagne drip di email di raccomandazione, potete potenzialmente aumentare le conversioni, ma anche far sentire i lead e i clienti speciali, perché inviate email personalizzate e raccomandazioni, anticipando le loro esigenze invece di raccomandare semplicemente il prodotto/servizio più costoso o redditizio.

Ecco alcuni modelli di e-mail che potete utilizzare per creare le vostre e-mail di raccomandazione a goccia:

EMAIL 1 Oggetto: Prodotti consigliati solo per te!_

Ciao [Nome]!

Grazie per il tuo recente acquisto presso [Nome dell'azienda]. Ci auguriamo che il prodotto sia di tuo gradimento e vogliamo consigliarti alcuni prodotti correlati che pensiamo ti piaceranno!

Dai un'occhiata alla nostra collezione di [prodotti correlati]. Attualmente stiamo offrendo uno [sconto/promozione] su questi articoli.

Acquista ora e utilizza il codice [codice] al momento del checkout per ricevere lo sconto!

[Firma]

EMAIL 2 Soggetto: Bestseller in [Categoria Prodotto]_

Salve [Nome], Ci auguriamo che il suo recente acquisto presso [Nome dell'azienda] sia stato di suo gradimento. In qualità di cliente stimato, volevamo raccomandarle alcuni dei nostri bestseller nella categoria [categoria di prodotto].

Le nostre scelte migliori includono [prodotto 1], [prodotto 2] e [prodotto 3]. Questi articoli sono molto apprezzati dai nostri clienti e pensiamo che piaceranno anche a voi!

Non dimenticare che offriamo la spedizione gratuita per tutti gli ordini superiori a [importo].

Grazie per aver scelto [nome della società]!

[Firma]

9. Campagna drip di email di disiscrizione

Quando vedete che la relazione con un cliente sta per finire, sia perché si è disiscritto sia perché semplicemente non si sta impegnando, potete fare un ultimo tentativo per riconquistarlo attraverso una campagna di email drip di disiscrizione.

La campagna può essere semplice, con un messaggio del tipo "ci dispiace vederti andare via" come obiettivo principale della prima e-mail. Dopodiché, dovreste inviare al massimo una o due e-mail di follow-up: una per raccogliere feedback sull'esperienza del cliente e su ciò che potete migliorare, e una per ricordare loro che possono sempre reiscriversi.

OPZIONE 1 Oggetto: Ci dispiace vederti andare via_ Ciao [Nome],

Teniamo molto alla tua privacy e capiamo che troppe e-mail possono essere un peso eccessivo.

Seguiteci sui social media o consultate il nostro blog per gli aggiornamenti. Ti ringraziamo per il tuo sostegno passato e speriamo che rimarrai in contatto con noi in altri modi.

\code(0144)[Signature]

OPZIONE 2 Soggetto: Ci piacerebbe sentire il tuo feedback_

Ciao [Nome di battesimo],

Abbiamo notato che di recente ti sei cancellato dalla nostra lista e-mail e volevamo cogliere l'occasione per raccogliere un feedback sulla tua esperienza con noi.

Sappiamo che le esigenze di ognuno sono diverse e ci piacerebbe sapere cosa avremmo potuto fare di meglio per tenerti impegnato. Il vostro feedback è importante per noi e ci aiuterà a migliorare i nostri servizi per i clienti futuri.

Se siete disposti a condividere i vostri pensieri, cliccate sul link sottostante per partecipare a un breve sondaggio. Ci vorranno solo pochi minuti del vostro tempo e il vostro feedback sarà completamente anonimo.

[Inserire il link del sondaggio]

Grazie per il suo tempo e la sua considerazione.

\code(0144)[Firma]

10. Campagna drip di e-mail educative

Quando si parla di must-dos di marketing via e-mail le campagne di drip email educative sono una di queste.

Con queste campagne, siete in grado di offrire informazioni preziose agli iscritti e di posizionarvi come azienda credibile ed esperta. Inoltre, poiché i contenuti educativi aiutano le persone a risolvere i problemi attraverso consigli, suggerimenti, how-to, istruzioni e così via, costruiscono una forte relazione tra la vostra azienda e gli iscritti, aumentando le possibilità che questi ultimi vogliano acquistare da voi.

Le campagne di drip email educative possono essere inviate ai nuovi clienti/utenti subito dopo l'iscrizione alla vostra lista email o ai clienti/utenti esistenti e ai lead quando lanciate un nuovo prodotto/servizio.

Una campagna email educativa a goccia standard consiste in quanto segue:

Un'e-mail di invito per un corso, un workshop, ecc. che fornisce una panoramica delle e-mail e dei contenuti che invierete nei giorni o nelle settimane successive

Email dedicate a ciascuna fase del corso/workshop

Un'e-mail conclusiva con una panoramica di tutto ciò che è stato trattato, oltre a un link a un file modulo di feedback che incoraggia i partecipanti a lasciare le loro opinioni

EMAIL 1 Soggetto: Partecipa al nostro [corso/laboratorio] e migliora le tue conoscenze_

Ciao [Nome],

Siamo lieti di invitarti al nostro prossimo corso/workshop! Questo programma ti fornirà le conoscenze e le competenze necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi educativi.

Nei prossimi giorni/settimane, ti invieremo una serie di e-mail informative e coinvolgenti che copriranno ogni fase del corso/workshop. Ecco una breve panoramica di ciò che potete aspettarvi da ogni e-mail:

´[Inserire qui una breve panoramica di ogni email]

Una volta completato il corso/laboratorio, vi invieremo un'e-mail conclusiva che riassume tutto ciò che è stato trattato e vi fornirà un modulo di feedback. Saremo lieti di ascoltare i vostri pensieri e le vostre opinioni, che ci aiuteranno a migliorare le offerte future.

Per iscriversi al corso/workshop, cliccare su questo link: [Inserire il link qui].

Grazie per aver preso in considerazione [Nome dell'istituzione/organizzazione] per le vostre esigenze formative. Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio di apprendimento con voi!

[Firma]

EMAIL 2 Soggetto: [Corso/Laboratorio] Fase 1: [Inserire il titolo qui]_

Ciao [Nome],

Siamo entusiasti di dare il via alla prima fase del nostro [corso/laboratorio] e di condividere con te informazioni preziose, suggerimenti e risorse che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi educativi.

In questa e-mail tratteremo il tema [Inserire una breve panoramica]. Alla fine di questa fase, avrete acquisito una comprensione più approfondita di [Inserire qui i risultati dell'apprendimento e le informazioni aggiuntive]

Saremo lieti di partecipare al corso/laboratorio e di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi formativi.

[Firma]

EMAIL 3 Oggetto: [corso/laboratorio] Fase 2: [Inserire il titolo qui]_

Ciao [Nome],

Speriamo che il corso/laboratorio vi sia piaciuto finora. Siamo entusiasti di condividere con voi la seconda fase del nostro [corso/laboratorio], che si baserà sulle conoscenze e le competenze acquisite nella prima fase.

Questa e-mail riguarda il [Inserire una breve panoramica qui]. Alla fine di questa fase, avrete acquisito una comprensione più approfondita di [Inserire qui i risultati dell'apprendimento e le informazioni aggiuntive]

Apprezziamo la vostra continua partecipazione al corso/laboratorio e non vediamo l'ora di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi formativi!

[Firma]

EMAIL 4 Oggetto: \Wrap-Up e Feedback_

Ciao [Nome di battesimo],

Congratulazioni per aver completato il nostro corso/laboratorio! Ci auguriamo che le conoscenze e le competenze acquisite ti aiutino a raggiungere i tuoi obiettivi formativi.

Per concludere, ecco una panoramica di tutto ciò che è stato trattato. Vi preghiamo di lasciare i vostri pensieri e le vostre opinioni nel modulo di feedback. Il vostro feedback è prezioso e ci aiuta a migliorare le offerte future.

Per fornire un feedback, fare clic su questo link: [Inserire link qui]

Grazie per aver scelto [Nome dell'istituzione/organizzazione] per la sua formazione. Le auguriamo il meglio per il suo futuro!

[Firma]

11. Campagna drip di e-mail post-acquisto

L'invio di un'e-mail di ringraziamento dopo un acquisto è uno standard. Ma questo non significa che sia sufficiente.

Invece, quello che dovreste inviare dopo ogni acquisto è una campagna di email a goccia destinata a confermare l'ordine/sottoscrizione, a ringraziare i clienti, a elencare i dettagli di tracciamento e a raccogliere il feedback dei clienti, nonché a fornire raccomandazioni.

E se volete fare il passo più lungo della gamba con la vostra campagna di drip email post-acquisto, potete anche includere un invito al vostro programma di acquisto frequente e consigli per ottenere il massimo da un prodotto/abbonamento.

In questo modo, potete continuare a fidelizzare i vostri vecchi clienti, mostrare apprezzamento, fare cross-selling/up-selling, raccogliere feedback, educare e fare di più con una sola campagna drip.

EMAIL 1 **Oggetto: Grazie per l'acquisto! Ciao [Nome],

Grazie per aver scelto [Nome dell'azienda] e per il tuo recente acquisto!

Se hai domande o dubbi, contattaci. Il nostro servizio clienti è sempre disponibile ad aiutarti.

[Firma]

EMAIL 2 Soggetto: Il tuo ordine è stato spedito!_

Ciao [Nome di battesimo],

Emozionati: il tuo ordine è stato spedito!

Ecco i dati di tracciamento: [Inserire qui i dati di tracciamento]

[Firma]

EMAIL 3 Soggetto:_ Il nostro ordine è stato consegnato!_

Ciao [Nome],

Ci auguriamo che il tuo recente acquisto di [Elenco degli articoli del nome dell'azienda] sia stato di tuo gradimento!

Saremmo lieti di ricevere un commento sulla sua esperienza: il suo feedback è prezioso per noi e ci aiuterà a migliorare i nostri prodotti e servizi per i clienti futuri. La preghiamo di dedicare qualche minuto alla compilazione del nostro modulo di feedback:

[Inserire qui il link al modulo di feedback]

Grazie per il suo tempo e per aver scelto [Nome dell'azienda]!

[Firma]

12. Campagna di rinnovo via email

Quando si tratta di rinnovi manuali di abbonamenti, le campagne drip possono essere utili per ricordare all'abbonato e quindi coinvolgerlo nel processo di rinnovo.

Sono anche un'ottima opportunità per fare up-selling ai clienti che passano da una prova gratuita a un piano a pagamento o da un piano di base a uno più premium.

Per i rinnovi automatici, è possibile inviare avvisi via e-mail sull'imminente addebito sul conto e includere le informazioni di contatto dell'assistenza clienti, nonché i link al centro assistenza o alle pagine delle risorse per rendere l'esperienza del cliente il più agevole possibile.

E agli abbonati che procedono con il rinnovo, assicuratevi di inviare un'e-mail di ringraziamento e magari un follow-up che offra un incentivo per invitare anche amici e familiari ad abbonarsi.

EMAIL 1 Oggetto: Il tuo abbonamento scade presto - fai l'upgrade ora per avere più vantaggi!_

Ciao [Nome],

Il tuo abbonamento al Prodotto/Servizio scadrà il [Data di scadenza]. Non lasciare che il tuo accesso a [Vantaggi del prodotto/servizio] si esaurisca!

Per assicurarti di continuare a ricevere il miglior valore, ti offriamo un aggiornamento esclusivo ai nostri piani di abbonamento più elevati. Con [Nome del piano di abbonamento], otterrete ancora più [Vantaggi del prodotto/servizio], tra cui [Caratteristiche/benefici aggiuntivi].

Non perdete questa opportunità di massimizzare la vostra esperienza con [Nome del prodotto/servizio]. Fare clic sul pulsante sottostante per saperne di più e aggiornare il proprio abbonamento.

´[Inserire link per l'aggiornamento´]

Grazie per essere un abbonato di valore. Non vediamo l'ora di servirvi ulteriormente!

[Firma]

EMAIL 2 Soggetto: Grazie per aver rinnovato l'abbonamento a [nome del prodotto/servizio]_

Ciao [Nome],

Grazie per aver rinnovato l'abbonamento a [Nome del prodotto/servizio]. Apprezziamo la tua fiducia e il tuo continuo supporto!

In qualità di abbonato fedele, continuerà a godere di [Vantaggi del prodotto/servizio]. Per qualsiasi domanda o feedback, non esiti a contattarci.

Apprezziamo la sua attività e non vediamo l'ora di fornirle la migliore esperienza possibile con [Nome del prodotto/servizio]!

\code(0144)]

EMAIL 3 Condividi [Nome del prodotto/servizio] con i tuoi amici e familiari e vieni ricompensato!_

Ciao [Nome],

Speriamo che l'abbonamento a [Nome del prodotto/servizio] sia di tuo gradimento. Sapevi che puoi condividerlo con i tuoi amici e familiari e ricevere una ricompensa?

Per ogni persona da lei segnalata che si abbona a [Nome del prodotto/servizio], riceverà un [Premio/Beneficio]. Inoltre, i tuoi amici e familiari riceveranno uno [Sconto/Prova gratuita/Altro vantaggio] quando si iscriveranno.

È una situazione vantaggiosa per tutti! Fare clic sul pulsante sottostante per saperne di più e iniziare a condividere [Nome del prodotto/servizio] con la propria rete.

\Inserisci il link di riferimento

Grazie per essere un prezioso abbonato. Apprezziamo il tuo sostegno e non vediamo l'ora di premiarti per aver condiviso [Nome del prodotto/servizio] con altri!

[Firma]

7 passi chiave per l'esecuzione di una campagna di email a goccia

Dietro ogni sequenza di email drip, c'è una serie di passaggi che devono essere completati perché la sua esecuzione avvenga senza problemi. Le fasi più comuni sono le seguenti:

1. Determinare il pubblico target 🎯

I messaggi della vostra campagna di email drip saranno efficaci solo se arriveranno nelle caselle di posta giuste. Per questo motivo, è fondamentale determinare il pubblico target e segmentarlo.

Una volta fatto questo, è possibile personalizzare il messaggio in modo specifico per ogni segmento e utilizzare anche i trigger appropriati.

Già che si parla di trigger, assicuratevi di conoscere sia quelli di azione che quelli demografici: i primi sono quelli di un abbonamento, di un acquisto, di un download, ecc. e i secondi sono quelli di un compleanno, di un anniversario, di una località e così via.

CONSIGLIO PRO Siete alla ricerca di modi per coinvolgere meglio i vostri clienti? Il ChatGPT Prompts per il modello di segmentazione del pubblico di ClickUp può aiutarvi a creare campagne mirate che aumenteranno il coinvolgimento e le conversioni.

Create facilmente campagne segmentate, raccogliete informazioni e dati per identificare i tipi di clienti e generate idee per contenuti e promozioni per aumentare l'impegno e le conversioni con il modello Chat GPT Prompts for Audience Segmentation di ClickUp

2. Stabilire obiettivi chiari 🏁

Stabilire degli obiettivi è importante non solo per avere un senso di direzione, ma anche per poter indirizzare il giusto segmento con il giusto messaggio e monitorare i risultati in seguito.

Quando si tratta di campagne di email drip, questi obiettivi possono essere di qualsiasi tipo, dall'accoglienza all'educazione, dalla promozione alla vendita, ecc.

CONSIGLIO Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con tempistiche chiare, obiettivi misurabili e monitoraggio automatico dei progressi con Obiettivi ClickUp .

3. Scegliere una piattaforma che faciliti l'automazione del marketing 🦾

Poiché le email delle campagne drip sono essenzialmente email automatizzate, avrete bisogno di una piattaforma che ne faciliti la creazione. ClickUp è un popolare programma all-in-one software di gestione dei progetti con funzioni avanzate in grado di occuparsi delle attività di routine e, quindi, di aumentare la produttività.

In ClickUp è possibile inviare e ricevere e-mail da ClickUp in base a campi personalizzati, invii o eventi di attività. In questo modo, non sarà necessario alcun inserimento manuale da parte vostra o dei membri del vostro team, consentendovi di concentrarvi sulle attività non di routine.

Inviare e ricevere e-mail all'interno di ClickUp per semplificare la gestione della posta elettronica

CONSIGLIO PRO Integrate qualsiasi account di posta elettronica di Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP per semplificare le comunicazioni e-mail: accedete e gestite tutte le vostre e-mail in un unico posto.

4. Creare il contenuto dell'e-mail 📝

Passiamo ora alla parte principale: il contenuto. Nel creare le vostre e-mail, dovrete scegliere con cura il testo, l'oggetto, le immagini, i link e tutti gli altri elementi che le compongono. Tutto questo deve essere pertinente, accattivante, attraente e convincere i destinatari a compiere l'azione desiderata.

Inoltre, poiché ogni segmento di pubblico è diverso dall'altro, sarà necessario creare contenuti diversi per le e-mail o almeno variazioni dello stesso contenuto.

**CONSIGLIO PER L'UTENTE Siete alla ricerca di modi per ottenere il massimo dalle vostre campagne di email marketing? Il Prompt ChatGPT per l'email marketing di ClickUp può aiutarvi a trovare idee per argomenti e contenuti efficaci e a creare e-mail coinvolgenti ed efficaci.

5. Collegare ClickUp a un'app di automazione del flusso di lavoro 🧩

Inviate le vostre e-mail direttamente da ClickUp o integrate ClickUp con le app di automazione del flusso di lavoro per gestire campagne e-mail a goccia più complesse.

Create un flusso di lavoro automatizzato e continuo collegando ClickUp a una piattaforma di email marketing a goccia come Drip utilizzando un'app di automazione del flusso di lavoro come Crea e Zapier .

6. Testate la vostra campagna e-mail 🧑🏻‍🔬

L'ultimo passo da compiere prima di lanciare una campagna di email a goccia è quello di sottoporla a un test per assicurarsi che tutto abbia un aspetto e un funzionamento ottimali e che le email si adattino bene alle diverse dimensioni dello schermo.

Un'ottima soluzione per testare le e-mail è offerta da Mailtrap la piattaforma di consegna delle e-mail che copre tutte le esigenze legate alla posta elettronica in un unico luogo.

Email Testing di Mailtrap è destinato all'ispezione e al debug sicuro delle e-mail in ambienti di staging, dev e QA e non comporta alcun rischio di spamming dei destinatari con le e-mail di test.

La soluzione di test offre una serie di funzioni, tra cui l'anteprima delle e-mail, l'analisi dei modelli HTML/CSS, il controllo del punteggio di spam, il reporting delle blacklist e altro ancora, per garantire che le e-mail siano conformi a quanto pianificato e non vengano contrassegnate come spam.

Quindi, quali sono i passi da compiere per iniziare a ispezionare e fare il debug con Mailtrap Email Testing?

Per prima cosa, create un Mailtrap e trovare l'indirizzo e-mail dedicato della casella di posta virtuale di Email Testing a cui si vuole inviare un'e-mail di prova.

Testate le vostre campagne e-mail con Mailtrap

Quindi, inviate l'email di prova dalla vostra piattaforma di automazione dell'email marketing con l'indirizzo email sopra indicato come destinatario.

Infine, trovate l'email di prova nella casella di posta virtuale e iniziate a completare i controlli necessari.

Controllare e ispezionare le e-mail con Mailtrap prima di inviarle ai clienti

7. Traccia e analizza i risultati 📈

La vostra campagna di email drip è stata lanciata e ora è il momento di riposare, giusto? Beh, non proprio!

Per sapere se tutti gli sforzi profusi in una campagna sono valsi la pena, è necessario confrontare le sue prestazioni con gli obiettivi prefissati.

Le prestazioni si misurano osservando metriche come il tasso di apertura, il tasso di clic e il tasso di conversione. Se questi ultimi sono insoddisfacenti, allora è il momento di pensare a quali elementi dell'email vanno modificati e magari anche di esaminare i segmenti di pubblico per vedere se vanno rifatti.

Bonus:_

**Software di marketing via e-mail_

!

Personalizzare la comunicazione, coltivare i contatti e risparmiare risorse con i modelli di campagne a goccia

Ora che siete in possesso di nuove conoscenze su esempi e modelli di campagne drip via e-mail, è il momento di lavorare sui vostri modelli di campagne drip

strategia di email marketing

e creare la propria campagna.

Utilizzate i modelli di email a goccia qui sopra per iniziare più velocemente, e usate ClickUp per aiutarvi a eliminare lo stress di

gestione delle campagne di marketing

. È dotato di centinaia di funzioni avanzate e personalizzabili che aiutano a pianificare, tracciare, gestire e monitorare il lavoro, migliorando la collaborazione tra i team,

gestire le risorse di marketing

efficacemente e semplificare tutti i processi di email marketing.

E, naturalmente, non dimenticate di eseguire dei test con Mailtrap per assicurarvi che non siano stati lasciati irrisolti errori minori o maggiori di contenuto o di collegamento e che le vostre email a goccia abbiano un aspetto straordinario, dall'oggetto al contenuto, indipendentemente dal dispositivo o dal client di posta elettronica su cui vengono visualizzate. ---

Scrittore ospite:_

dzenana Kajtaz _è una technical content writer di Mailtrap con anni di esperienza come scrittrice, editor e content marketer. È specializzata nella trattazione di argomenti tecnologici, ma ama creare contenuti divertenti e coinvolgenti anche per altre nicchie di contenuti.{\i}