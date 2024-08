Abbiamo recensito i migliori strumenti di test delle e-mail nel 2024

Recenti studi dimostrano che si potrebbe vedere una di quasi 36 dollari per ogni dollaro speso in una campagna di email marketing. Sebbene questa cifra rappresenti un'opportunità incredibile, è ben lontana da ciò che la maggior parte delle campagne di email marketing riesce a ottenere.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di test delle email. Questi strumenti possono ridurre il divario e avvicinarvi al raggiungimento del ROI desiderato. Con uno strumento per il testing delle email, è possibile creare campagne di email che abbiano buone prestazioni, un ottimo aspetto e che aggirino i fastidiosi filtri antispam.

Gli strumenti di email testing più diffusi oggi offrono una serie di vantaggi. Non solo aiutano gestire la vostra finestra In arrivo ma anche creare contenuti convincenti, testare gli argomenti e progettare email che si distinguano. Possono anche aiutarvi a individuare la soluzione perfetta modelli di newsletter .

In questo post, esamineremo i 10 migliori strumenti per il test delle email disponibili in 2024. Immergiamoci.

Cosa cercare negli strumenti di test delle email?

Quando si valutano gli strumenti per il testing delle email, ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da ricercare:

Compatibilità e rendering: Scegliete uno strumento per il testing delle email che mostri l'aspetto delle vostre email su vari client e dispositivi. Questo aspetto è fondamentale perché le email provenienti dai più diffusi provider di servizi di posta elettronica, come Gmail, Outlook o i dispositivi mobili, possono apparire in modo diverso sui diversi client di posta elettronica

La selezione di uno strumento che catturi tutti o almeno la maggior parte dei fattori di cui sopra, vi porterà a creare campagne email altamente efficaci.

I 10 migliori strumenti di test delle email da usare nel 2024

La concorrenza tra i software per il testing delle email sarà molto forte nel 2024. Tuttavia, abbiamo scovato 10 dei migliori strumenti per il testing delle email presenti oggi sul mercato.

1. Litmus

via Litmus Litmus offre un software di email marketing di facile utilizzo con potenti funzionalità/funzione di test. Consente di visualizzare in anteprima l'aspetto delle email nella finestra In arrivo di un destinatario su 90 app e dispositivi, in modo da poter identificare e correggere eventuali incongruenze di visualizzazione. Fornisce inoltre suggerimenti per inviare email prive di errori.

Litmus semplifica anche la garanzia di qualità, controllando automaticamente collegamenti, immagini ed elementi chiave per una presentazione quasi impeccabile.

Inoltre, Litmus controlla l'accessibilità del contenuto, assicurando che sia navigabile per tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Litmus

Anteprima delle email su diverse piattaforme e dispositivi

Automazioni dei controlli di qualità per i collegamenti e le immagini

Garantire l'accessibilità del contenuto delle email

Esecuzione di test avanzati sullo spam per migliorare la deliverability delle email

Integrazione perfetta con altri strumenti di marketing

Limiti di Litmus

L'app può essere difficile da usare in Chrome

Sono disponibili solo piani a pagamento

Prezzi di Litmus

Litmus Basic: $99/mese per utente

$99/mese per utente Litmus Plus : $199/mese per 5 utenti

: $199/mese per 5 utenti Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Litmus

G2: 4.6/5 (380+ recensioni)

4.6/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

2. Collaudatore di posta

via Test della posta Mail-Tester è uno strumento gratuito per testare la deliverability delle email. Per utilizzare questo strumento di anteprima delle email, è sufficiente inviare le proprie email a un indirizzo designato fornito da Mail-Tester. Lo strumento analizza vari aspetti dell'email, tra cui il contenuto del messaggio, il server di posta e l'IP di invio, per valutarne il punteggio di spam.

Una volta completata l'analisi, si riceve un rapporto dettagliato che evidenzia le aree di configurazione appropriate e suggerisce i miglioramenti necessari. Questo strumento di facile utilizzo migliora efficacemente la consegna delle email alla finestra In arrivo degli utenti, riducendo così il rischio che vengano segnalate come spam o relegate nella cartella della spazzatura.

Inoltre, Mail-Tester è utile per verificare lo stato dei record SPF (Sender Policy Framework) e DKIM (Domain Keys Identified Email), per condurre test sul server di posta e sull'indirizzo IP e per identificare qualsiasi contenuto legato allo spam che possa avere un impatto negativo sulla consegna delle email.

funzionalità/funzione migliori di #### Mail-Tester

Verifica i record SPF e DKIM per un'autenticazione ottimale delle email

Verifica l'integrità del vostro indirizzo IP e garantisce la sicurezza delle comunicazioni email

Eseguite test approfonditi sul vostro server di posta per ottimizzarne le prestazioni

Ricevere reportistica dettagliata sulla configurazione per identificare e implementare miglioramenti

Collaborare perfettamente con SpamAssassin per migliorare il rilevamento e la prevenzione dello spam nelle email utilizzando le funzionalità/funzione di Mail-Tester

Limiti di Mail-Tester

Gli utenti possono eseguire gratis solo 3 test nell'arco di 24 ore

Prezzi di Mail-Tester

50 €: 500 test

500 test 80 €: 1.000 test

1.000 test 250 €: 5.000 test

5.000 test 700 €: 20.000 test

20.000 test 2.500 €: 100.000 test

100.000 test 20.000 €: 5000 test

5000 test 200 €: 1.000.000 di test

valutazioni e recensioni di #### Mail-Tester

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Verme

via Wormly Wormly offre un approccio senza fronzoli al test delle email. La sua piattaforma di email testing si concentra sul monitoraggio dei tempi di attività e delle metriche per ridurre i tempi di inattività e aumentare così il potenziale di guadagno.

Offre un monitoraggio ad alta risoluzione a intervalli di 5 secondi per rilevare rapidamente i problemi. Inoltre, le metriche avanzate dello strumento per servizi come Nginx, Apache, PHP-APC e Postfix sono molto apprezzate dagli utenti.

Wormly fornisce notifiche rapide dei guasti attraverso vari canali, tra cui SMS e Slack, in modo da poter rispondere rapidamente ai problemi.

Quando si effettuano i test di deliverability delle email, questo strumento semplifica il processo chiedendo di inserire i dettagli di base come il nome host o l'IP del provider, l'indirizzo email e la porta TCP per avviare i test. Questo approccio diretto consente di monitorare e mantenere l'infrastruttura email con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wormly

Monitoraggio di vari protocolli, tra cui HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP e altri ancora, per una copertura completa

Ricevere avvisi di guasto istantanei tramite SMS, Slack, Telegram, chiamate vocali, ecc.

Creazione di account utente multipli per tutto il team

Prevenzione degli avvisi a cascata e mantenimento di avvisi accurati grazie alla dipendenza dall'host

Generare report dettagliati sui tempi di attività con metriche SLA per il monitoraggio delle prestazioni

Limiti di Wormly

Può avere limiti di risorse sui piani di livello inferiore

Richiede una maggiore conoscenza tecnica per la configurazione e il personalizzato, il che potrebbe essere un ostacolo per gli utenti meno esperti di tecnologia

Prezzi di Wormly

Startup : $44/mese per utente

: $44/mese per utente Agenzia : $107/mese per 3 utenti

: $107/mese per 3 utenti DevOps : $221/mese per 10 utenti

: $221/mese per 10 utenti Azienda: $562/mese per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Wormly

NA

4. Email su Acido

via Email su Acido Email on Acid è anche uno strumento pratico per testare e perfezionare le vostre email di marketing. Consente di visualizzare l'anteprima delle email e di identificare gli elementi che portano ai filtri antispam.

La piattaforma per utenti include diverse funzionalità/funzioni intuitive che potete utilizzare per perfezionare le vostre email. È possibile condividere le email di prova con altri, raccogliere approvazioni e commenti in un unico luogo, rendendo il test delle email un processo collaborativo.

Inoltre, Email on Acid va oltre il semplice controllo del contenuto delle email. Include funzionalità/funzione per controllare se il vostro dominio è presente in qualche blocklist, in modo da assicurarvi che le vostre email non finiscano nella cartella dello spam.

Inoltre, questo strumento di test delle email offre analisi utili come i tempi di lettura, le heatmap di coinvolgimento, i dispositivi dei destinatari e così via, in modo da poter ottimizzare ulteriormente le campagne. La piattaforma aiuta anche a verificare la presentazione visiva delle email su vari dispositivi e piattaforme. Pertanto, le email avranno l'aspetto desiderato, indipendentemente dal luogo in cui vengono aperte.

Infine, Email on Acid semplifica i flussi di lavoro delle campagne email con funzionalità/funzione quali il controllo preliminare delle campagne, la convalida degli URL e l'ottimizzazione delle immagini, in modo da velocizzare l'invio delle email.

Le migliori funzionalità/funzione di Email on Acid

Garantisce la coerenza dell'aspetto delle email su diversi dispositivi e piattaforme

Convalidare gli URL e ottimizzare le immagini per migliorare le prestazioni delle email

Eseguire liste di controllo essenziali, tra cui la convalida UTM e la conformità ADA

Migliorare la deliverability delle email con i controlli antispam e l'accesso ai domini in blacklist

Facilitare la verifica degli elenchi di email rispetto a oltre 20 filtri antispam più diffusi

Limiti delle email su Acid

Non esiste una versione gratuita

Il rendering può essere incoerente

Prezzi di Email on Acid

Basic: $74/mese per utente

$74/mese per utente Premium: $134/mese per 3 utenti

$134/mese per 3 utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Email su valutazioni e recensioni acide

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4 (25+ recensioni)

5. Brevo

via Brevo Brevo, ex Sendinblue, è una piattaforma di email marketing che integra diverse funzionalità/funzioni essenziali per una gestione efficace delle campagne email. Tuttavia, le sue funzioni principali sono la creazione, l'invio e il monitoraggio delle campagne email.

L'interfaccia utente di Brevo è progettata per una facile navigazione, con un layout pulito che consente di accedere a contatti, campagne e conversazioni. L'editor di email drag-and-drop della piattaforma semplifica ulteriormente il processo di creazione delle email.

Brevo offre anche oltre 40 modelli di email responsive, che rendono facile la progettazione di email dall'aspetto professionale. Inoltre, la piattaforma permette di personalizzare in modo dettagliato gli elementi delle email, compresi testi, font, colori e collegamenti.

Uno dei punti chiave di Brevo è la deliverability delle email. A tal fine, Brevo impiega vari metodi, tra cui la navigazione nei filtri antispam e il mantenimento della reputazione del mittente, per garantire che le email raggiungano la finestra In arrivo principale.

Brevo supporta anche la segmentazione degli elenchi email per lavori di marketing mirati e offre funzionalità/funzione di automazione per una gestione più efficiente delle campagne

Le migliori funzionalità/funzione di Brevo

Esecuzione di campagne email multicanale con segmentazione avanzata

Invio di email con alti tassi di recapito

Esplora un ampio intervallo di personalizzazioni e funzionalità/funzione dell'email marketing

Lavorate in modo efficiente grazie alla dashboard di facile utilizzo e ai modelli pronti per l'uso

Limiti di Brevo

Integrazioni limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Per alcuni utenti può essere difficile da impostare

Prezzi di Brevo

Free Forever

Starter: $25/mese

$25/mese Business: $65/mese

$65/mese BrevoPlus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Brevo

G2: 4,5/5 (680+ recensioni)

4,5/5 (680+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.920 recensioni)

6. GlockApps

via GlockApps GlockApps è una sofisticata piattaforma di analisi e test delle email che migliora la deliverability delle email e la reputazione del mittente.

Progettato appositamente per marketer, professionisti IT e gestori di campagne email, questo strumento fornisce informazioni dettagliate sul modo in cui le email vengono elaborate dai diversi Internet Service Provider (ISP) e client di posta elettronica.

GlockApps identifica potenziali problemi di deliverability simulando l'invio di email, consentendo agli utenti di affrontarli preventivamente prima di lanciare campagne live. La simulazione identifica i trigger dello spam, fornisce valutazioni sul punteggio dello spam e analizza il contenuto delle email per individuare gli elementi che influiscono sulla deliverability.

Inoltre, GlockApps monitora la reputazione del mittente, un fattore cruciale per la deliverability delle email, e offre un feedback completo sui protocolli di autenticazione come SPF, DKIM e DMARC.

Grazie all'interfaccia intuitiva e alle solide analisi, GlockApps è uno strumento di test delle email essenziale per ottimizzare le campagne email.

Le migliori funzionalità/funzioni di GlockApps

Valutazione delle prestazioni delle email tra i diversi provider di posta elettronica

Rileva e corregge gli elementi delle email che possono triggerare i filtri antispam

Ottenere informazioni su come ottimizzare il contenuto delle email in modo da aumentare i tassi di apertura e di clic

Ricevere notifiche sui problemi di deliverability via Slack e email

Mantenere una solida reputazione del mittente per una migliore deliverability delle email a lungo termine

Limiti di GlockApps

Prezzi relativamente più alti, che potrebbero rappresentare un ostacolo per le piccole aziende o per i singoli utenti

Alcuni utenti si aspettano una maggiore granularità nel posizionamento della finestra In arrivo di Gmail

Prezzi di GlockApps

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Essenziale : $85/mese

: $85/mese Crescita : $142/mese

: $142/mese Azienda: $185/mese

Valutazioni e recensioni di GlockApps

G2: 4/5 (10+ recensioni)

4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (35+ recensioni)

7. Stripo

via Stripo Stripo è una piattaforma dinamica per la progettazione di email, pensata per i team che desiderano creare email reattive senza sforzo, indipendentemente dalle loro competenze in HTML.

Il suo cuore è un editor di modelli di email drag-and-drop di facile utilizzo, integrato da blocchi di base precostituiti per creare email attraenti senza bisogno di codici. Inoltre, Stripo è stato tra i primi ad adottare la tecnologia AMP per le email, migliorando le sue capacità interattive.

Stripo semplifica anche la gestione delle email il processo di progettazione con flussi di lavoro automatizzati e librerie di moduli personalizzati.

Offre anche opzioni di personalizzazione in estensione, tra cui HTML personalizzato per una maggiore interattività. Inoltre, supporta l'esportazione delle email, il monitoraggio delle conversioni e la perfetta integrazione con oltre 60 ESP/CRM.

Grazie a questa versatilità, gli utenti possono integrare le email nei sistemi di automazione con un semplice clic.

Le migliori funzionalità/funzione di Stripo

Utilizza la modifica drag-and-drop e i blocchi di base per una creazione di email facile e priva di codici

Implementazione di AMP per le email per contenuti dinamici e più coinvolgenti

Test e anteprima delle email su più di 90 piattaforme

Incorporamento di codice HTML personalizzato e accesso a oltre 1.000 modelli gratuiti, reattivi e pronti all'uso per esperienze email personalizzate

Connessione con oltre 60 ESP/CRM per un'automazione e un monitoraggio efficienti delle email

Limiti di Stripo

È necessario un accesso premium per utilizzare più modelli

Non è disponibile l'anteprima della modalità scura

Prezzi di Stripo

Free Forever

Basic: $15/mese per utente

$15/mese per utente Premium: $45/mese per 3 utenti

$45/mese per 3 utenti Pro: $95/mese per 10 utenti

Stripo valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (130+ recensioni)

4.8/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (70+ recensioni)

8. Trappola per la posta

via Mailtrap Mailtrap è una sandbox avanzata per le email, progettata per l'ispezione e il debug delle email in ambienti di gestione temporanea, sviluppo e QA. Questo strumento garantisce che le email siano esaminate e perfezionate prima di raggiungere i destinatari finali.

Questo strumento di test delle email è un terreno di prova sicuro per gli utenti che possono visualizzare in anteprima le email, controllare i punteggi di spam e verificare l'integrità di HTML/CSS. La capacità di Mailtrap di visualizzare il rendering delle email su vari client, tra cui web, iOS e Android, è particolarmente vantaggiosa.

Incorporando un falso server SMTP, Mailtrap crea un ambiente di test sicuro per evitare l'invio involontario di email ai clienti reali. Lo strumento è anche adatto all'automazione, semplificando il processo di test delle email in ambienti di gestione temporanea.

Inoltre, le sue robuste API di test ne migliorano le funzioni.

Mailtrap supporta l'automazione QA e offre integrazioni con i più diffusi linguaggi di programmazione come Ruby, Python, PHP, Nodo.js e .Net. Inoltre, offre finestre In arrivo multiple per progetti diversi e include opzioni complete di project management e Single Sign-On (SSO) per gli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailtrap

Utilizza un falso server SMTP per testare le email in modo sicuro

Controlla e convalida il codice HTML e il CSS per verificarne la coerenza

Identificare le email che probabilmente finiscono nelle cartelle spam

Abilita anteprime cancellate delle email per garantire la qualità prima dell'invio

Integrazione con Ruby, Python, PHP, Nodo.js, .Net e molto altro ancora

Limiti di Mailtrap

Non è una buona scelta per l'invio di email in massa, perché può rallentare il processo

Il prezzo è relativamente alto

Prezzi di Mailtrap

Free Forever

Individuale: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Team: $34,99/mese per 20 utenti

$34,99/mese per 20 utenti Business: $64,99/mese per 40 utenti

$64,99/mese per 40 utenti Premium: $129,99/mese per 80 utenti

$129,99/mese per 80 utenti Azienda: $399,99/mese per 999 utenti

valutazioni e recensioni di #### Mailtrap

G2: 4.8/5 (55+ recensioni)

4.8/5 (55+ recensioni) Capterra: 5/5 (oltre 30 recensioni)

9. Moosend

via Moosend Moosend, un versatile servizio di email marketing, offre vari strumenti per creare, automatizzare, testare e inviare campagne email.

Questo software di test delle email eccelle nella creazione di email, nella generazione di lead e nella gestione degli elenchi. Si distingue anche per le sue sofisticate capacità di test del design e della consegna. Inoltre, è possibile visualizzare l'anteprima delle email su tutti i dispositivi e valutare le prestazioni delle email rispetto ai filtri antispam più diffusi.

Grazie agli strumenti integrati di A/B testing e all'analisi, Moosend fornisce una visione completa delle prestazioni delle campagne email, ulteriormente incrementata dalle integrazioni con vari strumenti di verifica e test delle email.

Le migliori funzionalità/funzione di Moosend

Testate e visualizzate i progetti delle email sia su dispositivi desktop che mobili

Utilizzo della funzionalità di verifica dello spam contenuto per valutare la compatibilità delle email con i filtri antispam più diffusi

Accesso ad analisi e metriche dettagliate per valutare l'esito positivo delle campagne email

Implementare strumenti di A/B testing per ottimizzare il contenuto e la strategia delle email

Connessione con vari strumenti di verifica e test delle email per migliorare l'efficacia delle campagne

Limiti di Moosend

Non esiste un piano Free

Interfaccia utente un po' più lenta rispetto ad altri strumenti di email testing

Alcuni sostengono che Moosend abbia capacità di analisi limitate

Prezzi di Moosend

**Versione di prova gratuita per 30 giorni

Pro : $9/mese

: $9/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Moosend valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (650+ recensioni)

4.6/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190 recensioni)

10. Laboratori di prese di corrente

via Laboratori Socket SocketLabs è un robusto motore di consegna delle email progettato per semplificare l'invio di email sia di marketing che transazionali.

Offre un servizio avanzato di invio di email attraverso un'API flessibile e compatibile con tutti i linguaggi di sviluppo più comuni. SocketLabs è uno strumento di email marketing facile da usare e in grado di migliorare il coinvolgimento degli utenti. Tra le sue funzionalità/funzione principali vi sono un'elevata deliverability e prestazioni affidabili. Oltre al parsing delle email e agli avvisi in tempo reale, il provider fornisce un punteggio di salute delle email su oltre 30 punti di dati.

SocketLabs vanta anche una solida analisi, che consente ai vari team di prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, per le aziende che hanno bisogno di inviare grandi volumi di email, le sue soluzioni on-premise offrono una miscela perfetta di velocità, personalizzazione e scalabilità, garantendo una consegna efficiente di email transazionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocketLabs

Sicurezza e autorizzazioni per gli utenti di livello aziendale

Inviare email in modo sicuro e scalabile attraverso un'API flessibile e avanzata

Comprendere e ottimizzare le prestazioni delle email con StreamScore

Soluzioni on-premise su misura per l'invio di email scalabili e in grandi quantità

Limiti di SocketLabs

Ha un'interfaccia complessa e manca l'accesso multiutente

Alcuni utenti affermano che le reportistiche devono essere più dettagliate e mostrare la consegna e i fallimenti in tempo reale

Prezzi di SocketLabs

Core: $39,95/mese

$39,95/mese Pro: $79,95/mese

$79,95/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Suite: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su SocketLabs

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

Altri strumenti di gestione delle email

Mentre queste piattaforme si concentrano sul test delle email e su una consegna efficace, gli strumenti di gestione delle email come ClickUp offrono funzionalità più spinte dall'IA per ottimizzare il flusso di lavoro creativo, migliorare la collaborazione e gestire le campagne email.

ClickUp

ClickUp è uno strumento di project management e collaborazione versatile e dinamico, adatto a team di tutte le dimensioni e di vari settori. Area di lavoro di ClickUp integra in modo unico la gestione delle email all'interno della sua piattaforma, permettendo agli utenti di inviare e ricevere direttamente le email, eliminando così la necessità di passare da uno strumento all'altro.

Per coloro che si destreggiano tra più progetti - cosa che i designer e i marketer di email possono sicuramente capire - questo significa meno cambi di contesto e, quindi, più produttività.

È inoltre possibile utilizzare l'innovativo ClickUp AI per redigere email accattivanti, creare varianti di copia per i test A/B, costruire questionari e altro ancora.

Che si tratti di un singolo, di un team o di un'intera organizzazione, ClickUp può essere facilmente personalizzato per semplificare il lavoro di strategia ed esecuzione delle campagne email.

Massimizzare la produttività delle email con ClickUp

Ma ClickUp non eccelle solo nel project management. Sappiamo che gestire campagne email significa destreggiarsi tra più parti in movimento. Quindi, Visualizzazioni ClickUp consente di personalizzare i flussi di lavoro per gestire le attività in modo più efficiente e aumentare la produttività.

Potete scegliere tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate per organizzare e visualizzare il vostro lavoro nel modo più adatto a voi. Personalizzate ogni aspetto dell'area di lavoro di ClickUp con i campi personalizzati per ottenere ciò che vi serve, sia che si tratti di una campagna email per 50 persone che per 5000. Il project management di ClickUp per le email unisce perfettamente la corrispondenza email con il project management generale. Con una transizione fluida tra la gestione delle email e la supervisione delle attività di ClickUp è una scelta eccellente per i team che cercano una soluzione all-in-one.

Inoltre, è una delle soluzioni più migliori alternative alle email che consente di comunicare più velocemente con il team senza lasciare la piattaforma di lavoro. È possibile avviare una chat con una o più persone, scambiare istantaneamente messaggi, condividere rapidamente aggiornamenti in tempo reale, collegare risorse e consolidare la comunicazione del team in un unico luogo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Invio di email e di allegati direttamente da ClickUp

Ricevere email all'interno di ClickUp, collegarle alle attività e notificarle o assegnarle ai membri del team

Automazioni di email basate su eventi specifici, campi e invii di moduli

Promozione della collaborazione e della comunicazione in tempo reale tra i membri del team

Integrarsi perfettamente con una vasta matrice di applicazioni, come Google Drive, Slack, HubSpot, OneDrive, Dropbox e altre

Utilizzare automazioni precostituite per snellire le attività ripetitive e mantenere processi coerenti

Sfruttate ClickUp AI per generare email prive di errori, ideare strategie di campagna e automatizzare le risposte

Scegliete tra oltre 1.000 modelli di produttività personalizzabili adatti a diversi team e scenari

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzioni disponibili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: L'IA può essere aggiunta a qualsiasi area di lavoro di ClickUp per $5 per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Il test delle email è una priorità assoluta

L'email è ancora uno dei canali di marketing più efficaci. Ma se terminato male, è uno spreco di denaro per il marketing. Per questo motivo, avete bisogno di una soluzione completa che aiuti il vostro team a ideare, creare e monitorare contenuti email coinvolgenti che i clienti amano e a cui rispondono. ClickUp è questa soluzione.

Trascurare un software di email testing adeguato può portare a risultati negativi, dalla mancanza di KPI chiave per la strategia di marketing a potenziali problemi legali.

Tuttavia, uno strumento come ClickUp offre un approccio olistico alla gestione delle email. La versatilità e le efficienti funzionalità di gestione della finestra In arrivo di ClickUp consentono di ottimizzare i flussi di lavoro della gestione delle email per ottenere la massima efficienza. Iscrivetevi a ClickUp per una versione di prova gratuita oggi.