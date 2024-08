Come automatizzare il flusso di lavoro del CRM: Vantaggi e migliori pratiche

"Le relazioni sono difficili" è stato probabilmente il pensiero che vi è rimasto in testa dopo la prima rottura alle scuole medie. Ora che siete più grandi, lo stesso pensiero potrebbe venirvi in mente quando cercate di costruire e mantenere relazioni con i clienti. 😅

Per fortuna, al giorno d'oggi, la maggior parte delle aziende può permettersi l'accesso a gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e, soprattutto, creare flussi di lavoro CRM!

Questi flussi di lavoro facilitano e automatizzano un intervallo di attività di supporto clienti, di gestione degli account, di vendita e anche di attività terminate da team di marketing permettendo così ai dipendenti di essere più produttivi e di dedicare il loro cervello e il loro lavoro richiesto ad attività diverse da quelle ripetitive.

In questo articolo approfondiremo cosa sono i flussi di lavoro del CRM e i vantaggi dell'implementazione di un CRM di gestione dei flussi di lavoro CRM per dare alla vostra azienda e ai vostri team il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno per conquistare i clienti e lavorare al meglio.

Che cos'è un flusso di lavoro CRM?

Mentre Il CRM è una strategia per la gestione delle relazioni con i clienti un flusso di lavoro CRM rappresenta le azioni relative al CRM eseguite in una sequenza accuratamente progettata. Ogni azione all'interno di questa sequenza viene avviata in un sistema CRM solo quando vengono soddisfatte le condizioni impostate e ha lo scopo di avvicinarsi a un obiettivo specifico.

L'aspetto particolarmente positivo di questo approccio è che consente di avere una panoramica dell'intero processo e di tenere traccia dello stato di avanzamento. In altre parole, con un flusso di lavoro CRM, saprete esattamente quali azioni devono essere eseguite per chiudere una vendita, ma anche quando potete rimuovere determinate azioni dal vostro sistema elenco delle cose da fare .

E anche se alcuni flussi di lavoro del CRM potrebbero ancora esistere solo sotto forma di modulo diagrammi o grafici la maggior parte di essi sono codificati in Software CRM che funge da base per completare in modo efficiente i processi aziendali.

Che cos'è l'Automazione dei flussi di lavoro del CRM?

Finora abbiamo trattato l'aspetto teorico dei flussi di lavoro del CRM, ma c'è un'altra cosa che dobbiamo affrontare prima di addentrarci in qualsiasi passaggio tecnico o spiegazione: l'automazione dei flussi di lavoro del CRM.

Con l'automazione dei flussi di lavoro del CRM, è possibile gestire in parte o completamente automatizzare i processi o parti del flusso di lavoro in linea con le regole predefinite del flusso di lavoro. È stato dimostrato che ciò è utile per aumentare la produttività e l'efficienza, oltre a ridurre la quantità di input umano necessario per completare i processi.

Creare ricette di automazione personalizzate o utilizzare quelle pre-costruite per automatizzare i lavori di routine e semplificare il flusso di lavoro complesso

Un buon esempio di automazione dei flussi di lavoro del CRM può essere visto nell'automazione dei processi commerciali, che in genere consistono in un numero di attività che vanno dalla generazione di lead alla creazione di profili dei clienti e all'espressione delle loro esigenze, oltre a occasionali reclami da parte dei clienti ad altri membri dell'azienda del team commerciale .

Ecco un esempio di flusso di lavoro delineato in Lavagne online di ClickUp :

Create una rappresentazione visiva dei vostri flussi di lavoro utilizzando le lavagne online create da Dzenana Kajtaz di Mailtrap

Se potenziato con l'automazione dei flussi di lavoro del CRM, il processo commerciale può passare da una struttura frenetica a una struttura basata su trigger come quella descritta di seguito:

Un potenziale cliente contatta la vostra azienda compilando un modulo

Il vostro software CRM invia una comunicazione a questa persona

In caso di mancata risposta, il software CRM invia un follower

Nel caso in cui venga ricevuta una risposta, il software CRM procederà con lo scoring del lead e quindi notificherà al team appropriato il potenziale lead

Quando usare l'automazione dei flussi di lavoro

Ora potreste pensare: "Fantastico! Quindi dovrei usare automazioni del flusso di lavoro ogni volta che se ne presenta l'occasione, giusto?"

La risposta è: dipende, perché non tutti i processi sono uguali. Dovrete valutare quali processi e team potrebbero trarre vantaggio dall'automazione dei flussi di lavoro e quali no.

L'automazione dei flussi di lavoro funziona solo su processi aziendali maturi, non su quelli inefficienti o dispendiosi. Se applicato a processi aziendali non ottimizzati, questo approccio potrebbe fare più male che bene.

Quindi, prima di tuffarvi a capofitto nell'automazione dei flussi di lavoro, assicuratevi che sia la decisione giusta. In caso affermativo, avrete a disposizione modalità quasi illimitate per creare e personalizzare i flussi di lavoro automatizzati del CRM!

I vantaggi dell'automazione dei flussi di lavoro del CRM

Aumentare la produttività e l'efficienza e ridurre l'uso di risorse umane risorse umane abbiamo già stabilito che questi sono i principali vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro del CRM. Ma ce ne sono altri? Sì, molti altri!

👩‍💻 Meno errori umani : L'automazione dei flussi di lavoro del CRM è in grado di eliminare quasi completamente gli errori commessi dall'uomo nel completare attività e compiti ripetitivi. Questi errori possono spaziare da piccoli errori di trascrizione alla dimenticanza di contattare un cliente

: L'automazione dei flussi di lavoro del CRM è in grado di eliminare quasi completamente gli errori commessi dall'uomo nel completare attività e compiti ripetitivi. Questi errori possono spaziare da piccoli errori di trascrizione alla dimenticanza di contattare un cliente ⚡️ Maggiore produttività : Le attività ripetitive non solo sono soggette a errori, ma possono anche ostacolare la produttività. Con l'automazione del flusso di lavoro del CRM, è possibile eliminare le attività ripetitive per avere il tempo e l'energia di concentrarsi su attività più critiche, stimolanti o creative

: Le attività ripetitive non solo sono soggette a errori, ma possono anche ostacolare la produttività. Con l'automazione del flusso di lavoro del CRM, è possibile eliminare le attività ripetitive per avere il tempo e l'energia di concentrarsi su attività più critiche, stimolanti o creative 🙋 Maggiore trasparenza e account : All'interno di grandi team o anche di team di medie dimensioni che si destreggiano tra molte attività, può diventare una sfida tenere traccia del completamento delle attività e delle prestazioni dei singoli membri del team. Con l'aiuto degli strumenti di automazione del flusso di lavoro del CRM, i gestori e i supervisori possono fornire una panoramica trasparente di tutte le attività e i membri del team trarranno beneficio danotifiche automatizzate, promemoria e trigger per tenerli aggiornati sulle loro attività e creare un ambiente che supporti prestazioni ottimali 💪🏻

: All'interno di grandi team o anche di team di medie dimensioni che si destreggiano tra molte attività, può diventare una sfida tenere traccia del completamento delle attività e delle prestazioni dei singoli membri del team. Con l'aiuto degli strumenti di automazione del flusso di lavoro del CRM, i gestori e i supervisori possono fornire una panoramica trasparente di tutte le attività e i membri del team trarranno beneficio danotifiche automatizzate, promemoria e trigger per tenerli aggiornati sulle loro attività e creare un ambiente che supporti prestazioni ottimali 💪🏻 🤝 Migliore comunicazione e coinvolgimento dei clienti : Mantenere una buona linea di comunicazione con i clienti può essere difficile, soprattutto quando si gestiscono numerosi account contemporaneamente. L'automazione del flusso di lavoro del CRM può aiutarvi a coinvolgere i clienti in modo automatico, al momento giusto e in ogni passaggiodel viaggio del cliente 😌 *Maggiore soddisfazione sul lavoro: È ovvio che i membri del team e i dipendenti sono molto più soddisfatti quando hanno meno attività banali e ripetitive da svolgere. Fate al vostro team il dono del tempo per permettergli di lavorare alla parte più importante e creativa del loro lavoro

: Mantenere una buona linea di comunicazione con i clienti può essere difficile, soprattutto quando si gestiscono numerosi account contemporaneamente. L'automazione del flusso di lavoro del CRM può aiutarvi a coinvolgere i clienti in modo automatico, al momento giusto e in ogni passaggiodel viaggio del cliente 😌 *Maggiore soddisfazione sul lavoro: È ovvio che i membri del team e i dipendenti sono molto più soddisfatti quando hanno meno attività banali e ripetitive da svolgere. Fate al vostro team il dono del tempo per permettergli di lavorare alla parte più importante e creativa del loro lavoro 💰 Riduzione dei costi : L'automazione del flusso di lavoro del CRM può anche aiutare a tagliare i costi riducendo le inefficienze e consentendo alle aziende di riallocare i fondi nello sviluppo dei prodotti, nelle campagne di marketing e così via

: L'automazione del flusso di lavoro del CRM può anche aiutare a tagliare i costi riducendo le inefficienze e consentendo alle aziende di riallocare i fondi nello sviluppo dei prodotti, nelle campagne di marketing e così via 🚀 Maggiore scalabilità: L'automazione dei flussi di lavoro del CRM consente di creare processi coerenti e di concentrarsi sul raggiungimento di un maggior numero di clienti e sulla crescita dell'azienda

Come creare flussi di lavoro CRM in 4 semplici passaggi

Ora che abbiamo toccato gli aspetti più importanti dei flussi di lavoro del CRM, è il momento di passare in rassegna i passaggi necessari per crearli.

1. Decidete quali processi CRM necessitano di automazione del flusso di lavoro e iniziate a pianificare il vostro flusso di lavoro ideale

Come menzionato in precedenza, non tutti i processi sono degni di essere automatizzati, quindi il primo passaggio nel processo di creazione di un flusso di lavoro CRM consiste nel decidere quali processi si desidera automatizzare. Come regola generale, cercate di evitare l'automazione di processi che richiedono l'intervento umano in misura considerevole, in quanto l'automazione è più adatta alle attività ripetitive da fare nelle prime fasi dell'imbuto ( funnel commerciale, funnel di marketing, ecc. )

Per aiutarvi a prendere questa decisione, ecco un elenco di alcuni processi degni di automazione che potreste tenere a mente: