I 10 migliori strumenti software di marketing CRM del 2024

Ci sono molti dati sui vostri clienti.

L'aspetto negativo è che spesso i dati sono sparsi in una serie di prodotti del vostro stack tecnologico. La parte peggiore è che spesso è difficile mantenere la sincronizzazione di questi dati. La gestione delle relazioni con i clienti ( CRM il software CRM riunisce tutti questi dati e molto altro ancora.

Questi strumenti aiutano a gestire tutti i contatti da un'unica comoda posizione che si integra con altre aree del vostro stack tecnologico in modo che tutto sia sempre sincronizzato. Rendono facile migliorare il marketing personalizzato. In questo articolo daremo una breve occhiata al marketing del CRM, per poi elencare alcuni dei migliori strumenti sul mercato per questo lavoro.

Che cos'è il marketing CRM?

Il software CRM (Customer relationship management) viene utilizzato per raccogliere informazioni sui clienti in una posizione centrale. Il marketing CRM utilizza i dati per aiutare a costruire e mantenere relazioni a lungo termine con i clienti.

Sfruttando i dati in del loro CRM, le aziende possono comprendere meglio il comportamento, le preferenze e le esigenze dei loro clienti . Possono utilizzare queste conoscenze per creare un'offerta più efficace strategie di marketing . Il marketing basato sui dati del CRM è più personalizzato e pertinente, il che porta a un migliore ROI .

Cosa si deve cercare in un software CRM di marketing?

Quando si sceglie un software CRM per il marketing, ci sono alcuni elementi chiave da ricercare.

Integrazione con altri sistemi : L'obiettivo diSoftware CRM è quello di diventare un'unica fonte di verità. Deveintegrare con la maggior parte dello stack possibile.

: L'obiettivo diSoftware CRM è quello di diventare un'unica fonte di verità. Deveintegrare con la maggior parte dello stack possibile. Facilità d'uso : Non importa quanto sia potente uno strumento se nessuno riesce a capire come usarlo. Il vostro CRM deve essere qualcosa su cui tutti i dipendenti che dovranno usarlo possano essere addestrati rapidamente.

: Non importa quanto sia potente uno strumento se nessuno riesce a capire come usarlo. Il vostro CRM deve essere qualcosa su cui tutti i dipendenti che dovranno usarlo possano essere addestrati rapidamente. Analisi e reportistica di marketing : La chiave per un marketing CRM efficace è essere in grado di utilizzare i dati che vi vengono fornitiSoftware CRM che vi fornisce. È importante che lo strumento scelto fornisca dati accessibili e pertinenti.

: La chiave per un marketing CRM efficace è essere in grado di utilizzare i dati che vi vengono fornitiSoftware CRM che vi fornisce. È importante che lo strumento scelto fornisca dati accessibili e pertinenti. Supporto clienti: I vostri clienti contano su di voi e voi contate sul vostro CRM. Quando qualcosa va storto, dovete sapere che sarete in grado di ottenere una risposta rapidamente.

I 10 migliori strumenti CRM per il marketing

Create il vostro sistema ideale per gestire contatti, clienti e affari, aggiungendo facilmente collegamenti tra attività e documenti per semplificare il vostro lavoro

Lo sappiamo: ClickUp è in cima a questo elenco, ma per una buona ragione! ClickUp è la piattaforma ideale per i team di marketing grazie alla sua natura flessibile e personalizzabile. Ha un'area di lavoro centralizzata che offre un intervallo di opzioni di visualizzazione per gestire i progetti.

Il suo built-in funzionalità/funzione di project management consentono un facile monitoraggio dello stato di avanzamento, in modo che i team di marketing rispettino le scadenze dei progetti. Inoltre, ClickUp integra perfettamente con strumenti di marketing come Google, Slack e HubSpot, facilitando il flusso di lavoro e la produttività.

Il sistema avanzato funzionalità/funzione di automazione consentono ai team di risparmiare tempo su attività ripetitive come la creazione e l'assegnazione di attività e l'impostazione di promemoria. La piattaforma di ClickUp, snella e ricca di funzionalità, ottimizza la produttività del team di marketing e migliora il lavoro commerciale grazie alla condivisione efficiente delle informazioni.

Vediamo più da vicino perché i team di marketing lo amano **Il CRM di ClickUp :

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp Dashboard **Monitoraggio del valore di vita dei clienti, delle dimensioni delle transazioni (e delle medie) e blocco dei dati commerciale del vostro team per assicurarvi che le vostre tattiche di marketing stiano lavorando

Campi e stati personalizzati : Personalizzate le fasi del processo commerciale o tracciate gli ordini, gli hot lead, lo scoring e altro ancora aggiungendo campi personalizzati al flusso di lavoro del vostro CRM

: Personalizzate le fasi del processo commerciale o tracciate gli ordini, gli hot lead, lo scoring e altro ancora aggiungendo campi personalizzati al flusso di lavoro del vostro CRM Campi formula : Calcolo automatico del costo di un ordine di un nuovo prodotto o monitoraggio dei punteggi per i nuovi contatti

Correzione di bozze e annotazioni : Dare ai client l'accesso a importanti documenti di marketing e lavorare in sintonia con loronei vostri progetti *Modelli di marketing personalizzati: Scegliete tra decine di modelli personalizzatiModelli CRM personalizzati in ClickUp per monitorare le campagne di marketing,progetti di design,obiettivi di marketing, piani di contenuto e altro ancora

Dare ai client l'accesso a importanti documenti di marketing e lavorare in sintonia con loronei vostri progetti *Modelli di marketing personalizzati: Scegliete tra decine di modelli personalizzatiModelli CRM personalizzati in ClickUp per monitorare le campagne di marketing,progetti di design,obiettivi di marketing, piani di contenuto e altro ancora Automazione dei flussi di lavoro : Applicare automaticamente nuovi modelli, aggiungere commenti o spostare elementi da uno stato all'altro per concentrarsi davvero sulle attività importanti

: Applicare automaticamente nuovi modelli, aggiungere commenti o spostare elementi da uno stato all'altro per concentrarsi davvero sulle attività importanti Visualizzazioni flessibili del CRM: Organizzate gli account in modo semplice con le oltre 10 visualizzazioni flessibili del CRM di ClickUp per semplificare la gestione degli account

Limiti di ClickUp

Le capacità di personalizzazione possono essere eccessive per alcuni

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile (almeno non ancora!)

Alcuni altri CRM di questo elenco sono più adatti alle aziende

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : Piano illimitato

: Piano Unlimited : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Piano Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Piano Business Plus : $19 per utente al mese

: $19 per utente al mese Azienda: Contattateci per i dettagli!

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Forza vendita

Via Forza venditaSalesforce è un prodotto CRM leader del settore che offre una suite completa di funzionalità/funzione per il settore commerciale, il marketing e il servizio clienti. Pur essendo una delle opzioni più costose di questo elenco, le aziende si affidano a Salesforce per potenziare le loro strategie di marketing e affrontare campagne multicanale.

Messaggi mirati, efficacia misurabile delle campagne, integrazione delle informazioni gestione dei contatti , dashboard personalizzabili e integrazioni avanzate permettono ai team di marketing di prosperare e aiutare i team commerciali a concludere un maggior numero di contratti.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Vedere quanto sta facendo il vostro team con grafici e diagrammi facili da capire

Lavorare con il proprio team su progetti utilizzando uno strumento speciale chiamato social feed

Assegnare automaticamente i nuovi clienti al membro del team più adatto a gestirli

Scoprire cosa dicono le persone della vostra azienda su Facebook e Twitter, tutto in un unico luogo

Creare e inviare campagne email personalizzate ai vostri clienti con pochi clic

Impostazione di promemoria e attività per voi stessi e per il vostro team, in modo da non perdere mai una scadenza importante

Limiti di Salesforce

Alcuni utenti si lamentano di prezzi elevati e costi impliciti

Hanno una curva di apprendimento ripida e problemi di adozione da parte degli utenti

Spendono molto tempo per amministrare il sistema

Vogliono una versione gratuita come molte altre opzioni CRM

Prezzi di Salesforce

Essenziale : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Professionale : $75 per utente al mese

: $75 per utente al mese Azienda : $150 per utente al mese

: $150 per utente al mese Unlimited: $300 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2 : 4.3/5 (13k+ recensioni)

: 4.3/5 (13k+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 17k recensioni)

3. HubSpot

Via HubSpot HubSpot è un software CRM che si concentra sull'inbound marketing e sulle vendite commerciali. Questo strumento di marketing all-in-one aiuta anche a gestire le relazioni con i clienti. Ma la sua interfaccia avanzata e le utili integrazioni consentono ai team di marketing di ottenere analisi dettagliate e di monitorare le campagne, il tutto con l'aiuto di altri strumenti.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Visualizzazione di grafici e diagrammi di tutte le persone interessate ad acquistare da voi e di quanto sono vicine all'acquisto

Parlare con i clienti tramite chattare dal vivo, email o programmare una riunione con loro

Conservare tutti i documenti importanti in un unico posto e condividerli con il team

Lavorare con altri strumenti popolari come Microsoft Dynamic, Slack e Jira, tutto in un'unica app

Utilizzare modelli per creare email e documenti dall'aspetto professionale in modo semplice e veloce

Ricevere promemoria sulle attività da fare, in modo da non dimenticarsi mai di seguire un cliente

Limiti di HubSpot

Alcuni ritengono che i piani tariffari possano creare confusione

I prezzi si accumulano rapidamente

Il piano Free manca di un supporto adeguato

Alcuni sostengono che non abbia un numero di funzionalità/funzioni paragonabile a quello di altri programmi CRM

Prezzi di HubSpot

**Piano Free

Piano iniziale : $50/mese per ogni prodotto

: $50/mese per ogni prodotto Professionale : Minimo $400/mese per un massimo di cinque utenti

: Minimo $400/mese per un massimo di cinque utenti Azienda: Minimo $1.200/mese per un massimo di dieci utenti

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (9.400+ recensioni)

: 4.4/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.600+ recensioni)

4. Zendesk Vendere

Via ZendeskZendesk Sell è un prodotto CRM che si integra con i famosi prodotti di assistenza clienti di Zendesk. Gli utenti amano Zendesk grazie alle sue fantastiche app per dispositivi mobili che consentono di analizzare, monitorare e creare report in movimento. Inoltre, Zendesk fornisce analisi e reportistica complete per garantire che i lavori richiesti dal marketing non vadano sprecati.

Questa piattaforma approfondita è in grado di monitorare aspetti quali la soddisfazione degli utenti e i tempi di risposta. E, come altri strumenti di questo elenco, dispone di un'analisi dettagliata dei dati e delle informazioni sondaggi e moduli incorporati per organizzare il feedback dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

Tiene traccia delle interazioni con i clienti, comprese le chiamate, le email e le riunioni

Utilizza le previsioni commerciali per prevedere quanto denaro guadagnerai in futuro

Condividete le note e collaborate con il vostro team sugli account dei clienti

Ottenere approfondimenti sulle prestazioni commerciali con reportistica visiva

Inviare campagne email personalizzate a gruppi di clienti

Utilizzate l'app mobile per accedere alle informazioni sui clienti e lavorare sulle transazioni da qualsiasi luogo

Limiti di Zendesk Sell

Alcuni riferiscono che l'esperienza è un po' difficile da imparare

Gli utenti ritengono che possa diventare costoso se vogliono utilizzare le funzionalità/funzione più avanzate

Può essere difficile contattare il supporto clienti

Prezzi di Zendesk Sell

Team : $19 per utente al mese

: $19 per utente al mese Crescita : $49 per utente al mese

: $49 per utente al mese Professionale : $99 per utente al mese

: $99 per utente al mese Azienda: Da $150 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Zendesk Sell

G2 : 4.2/5 (400+ recensioni)

: 4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

5. Zoho CRM

Via Zoho Zoho CRM è la parte CRM dell'ecosistema di applicazioni aziendali di Zoho. Molti team di marketing lo apprezzano perché si adatta a team di dimensioni diverse. Zoho è in grado di ottimizzare i processi commerciali e i flussi di lavoro del team del supporto clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho

Lasciate che l'app faccia una parte del lavoro al posto vostro, inviando automaticamente email e seguendo i potenziali clienti

Creazione di siti web personalizzati per i vostri clienti, per accedere alle informazioni e rimanere aggiornati

Rispondere alle email da tutti i vostri account senza dover passare da un'app all'altra

Vedere tutto ciò che accade con le vostre vendite in un unico posto con grafici e diagrammi

Tenere traccia di tutte le riunioni e le chiamate dei clienti in un unico calendario, per non perdere mai un appuntamento

Ricevere una notifica quando un cliente compie un'azione specifica, come l'apertura di un'email o la compilazione di un modulo

Limiti di Zoho

Alcuni si scontrano con la quantità di personalizzazioni necessarie per iniziare a lavorare

I moduli non sono ottimizzati per le conversioni

Gli utenti trovano che Zoho offra molte funzionalità/funzioni, ma che queste inizino a mancare di complessità con l'aumentare delle richieste

L'esperienza è limitata nel supporto clienti

Prezzi di Zoho

Standard : $14 per utente al mese

: $14 per utente al mese Professionale : $23 per utente al mese

: $23 per utente al mese Azienda : $40 per utente al mese

: $40 per utente al mese Ultimate: $52 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Zoho

G2 : 4/5 (2.300+ recensioni)

: 4/5 (2.300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 6.200 recensioni)

6. Monday.com

via Monday.comMonday ha basato il suo software CRM sulla sua piattaforma di collaborazione esistente. Questo strumento CRM aiuta a semplificare la gestione dei clienti con funzionalità/funzione come il monitoraggio delle transazioni, automazioni di marketing e Bacheca della pipeline commerciale.

È l'ideale per i team di marketing che desiderano avere informazioni su come i clienti si muovono attraverso l'intero percorso. Inoltre, Monday utilizza la reportistica sul ROI e la segmentazione dei clienti per monitorare lo stato delle campagne di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Tenere traccia di lead, offerte e clienti in un unico luogo

Creazione di campi personalizzati per tenere traccia delle informazioni più importanti per voi

Usare i registri delle attività per vedere la cronologia di tutte le interazioni con i clienti

Collaborare con il proprio team su affari e account dei clienti

Inviate e ricevete email direttamente dall'app

Automazioni per ottimizzare i flussi di lavoro

Limiti di Monday.com

Richiede un minimo di tre postazioni per tutti i piani a pagamento

Limita il numero di automazioni per mese

Limita la conformità HIPAA e alcune funzionalità/funzione di sicurezza al piano Enterprise

Offre funzionalità/funzioni limitate nei piani di fascia bassa

Prezzi di Monday.com

Basic : $10 per postazione al mese

: $10 per postazione al mese Standard : $14 per postazione al mese

: $14 per postazione al mese Pro : $24 per postazione al mese

: $24 per postazione al mese Azienda: Contattare il reparto commerciale

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (500+ recensioni)

: 4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

7. MailChimp

Via MailChimp Mailchimp ha ampliato la sua piattaforma di email marketing e automazione trasformandola in un CRM completo. Quindi, se siete alla ricerca di una piattaforma di email avanzata e di facile utilizzo marketing mailChimp è un'ottima scelta per gestione delle campagne di marketing e altro ancora.

Con centinaia di modelli di email personalizzabili e semplici strumenti di automazione per snellire le attività di routine, i team di marketing apprezzeranno MailChimp. Per non parlare del fatto che questo strumento di marketing CRM è dotato di dashboard analitiche che consentono ai team di marketing di segmentare, traguardare e gestire facilmente gli elenchi di iscritti.

Le migliori funzionalità di Mailchimp

Monitoraggio di tutte le informazioni dei clienti in un unico posto, compresi i loro dettagli di contatto e la loro storia di acquisto

Utilizzate tag e segmenti per raggruppare i vostri clienti in base ai loro interessi e ai loro comportamenti

Creare email e pagine di destinazione personalizzate con l'editor drag-and-drop di Mailchimp

Impostare email automatiche per dare il benvenuto ai nuovi clienti o per seguire i contatti

Monitorate le vendite e il coinvolgimento dei clienti con reportistica interattiva

Utilizzare le integrazioni con altri strumenti, come piattaforme di social media e piattaforme di e-commerce

Limiti di Mailchimp

Limita l'organizzazione dei contatti a categorie o tag

Richiede che gli utenti creino i propri modelli

Ha un'interfaccia che può risultare scomoda e goffa per alcuni utenti

Non è sufficiente per gestire in modo proattivo i processi commerciali, di supporto o di interazione con i clienti

Prezzi di Mailchimp

piano Free

Essenziale : $13 al mese

: $13 al mese Standard : $20 al mese

: $20 al mese Premium: $350 al mese

Valutazioni e recensioni su Mailchimp

G2 : 4.6/5 (16k+ recensioni)

: 4.6/5 (16k+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (16k+ recensioni)

8. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM è un prodotto CRM che si concentra sull'esperienza del cliente attraverso più canali. È un prodotto adatto ai team di marketing per la sua visualizzazione a grandi linee del cliente del viaggio del cliente . SugarCRM dispone anche di un sistema di marketing avanzato strumenti di gestione delle campagne come automazioni del flusso di lavoro e l'instradamento dei contatti.

Queste funzionalità consentono ai team di marketing di collaborare meglio e di offrire esperienze personalizzate ai clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di SugarCRM

Vedere tutte le volte che i clienti hanno interagito con la vostra azienda, in modo che il team commerciale possa contattarli al momento giusto e nel modo giusto

Consentire ai clienti di aiutarsi da soli, accedendo a un sito web personalizzato dove possono trovare le risposte alle loro domande

Individuate tempestivamente i problemi con uno strumento che vi aiuta a monitorare i reclami dei clienti e a capire cosa va risolto

Creare pagine ed email speciali per suscitare l'interesse di un maggior numero di persone verso la vostra azienda

Ricevere una notifica quando un cliente fa clic su un collegato o compila un modulo, in modo da poterlo seguire

Visualizzare un elenco di tutte le attività da fare, in modo da non dimenticarsi mai di seguire un cliente

Limiti di SugarCRM

Alcuni ritengono che la configurazione sia difficile e richieda molto tempo

Gli utenti ritengono che l'interfaccia sia disordinata e difficile da navigare

È necessario acquistare componenti aggiuntivi per ottenere il massimo dal software

Ritengono che il prezzo sia elevato, soprattutto ai livelli superiori

Prezzi di SugarCRM

Professionale : $52 per utente al mese

: $52 per utente al mese Vendita : $80 per utente al mese

: $80 per utente al mese Servire : $80 per utente al mese

: $80 per utente al mese Azienda : $85 per utente al mese

: $85 per utente al mese Market: $1.000 al mese

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

G2 : 3.8/5 (600+ recensioni)

: 3.8/5 (600+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (300+ recensioni)

9. Lavori freschi

Via Freshservice da Freshworks Freshworks CRM combina l'automazione commerciale e di marketing con approfondimenti basati sull'IA. Aiuta le aziende di servizi a centralizzare il coinvolgimento dei clienti e utilizza funzionalità/funzione come la visualizzazione del cliente a 360 gradi per avere un quadro completo della pipeline. Le aziende di tutte le dimensioni apprezzeranno questo strumento di marketing CRM per incrementare i ricavi e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshworks

Lasciate che sia l'app a dirvi chi è più propenso ad acquistare da voi, assegnando un punteggio a ogni potenziale cliente

Sapere quanto è interessato un cliente prima di parlargli, controllando come ha interagito con la vostra azienda

Inviare email in blocco, ma personalizzarle per il destinatario

Tenere traccia di tutto quello che c'è da fare per ogni potenziale cliente, tutto in un unico posto

Impostazione di risposte automatiche alle domande più frequenti, per risparmiare tempo

Visualizzare il calendario di tutte le riunioni con i potenziali clienti

Limiti di Freshworks

Alcuni segnalano che l'interfaccia utente non è moderna come quella di alcuni concorrenti

Rende alcune azioni noiose

LimitiLa reportistica del CRM personalizzazione del dashboard

Manca un forum per gli utenti

Prezzi di Freshworks

Piano Free

Crescita : $15 per utente al mese

: $15 per utente al mese Pro : $39 per utente al mese

: $39 per utente al mese Azienda: $69 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Freshworks

G2 : 4.5/5 (6.500+ recensioni)

: 4.5/5 (6.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

10. Pipedrive

Via PipedriveCRM di Pipedrive si concentra sulla gestione della pipeline e sulla produttività commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Vedere come il vostro team sta facendo bene con grafici e diagrammi che mostrano il loro stato

Impostare obiettivi per il team e per ogni persona, e vedere quanto si è vicini al loro raggiungimento

Vedere tutto quello che c'è da fare per la giornata in un unico posto, sia come elenco che come calendario

Facilitare l'invio di email ai client utilizzando modelli pre-scritti o creandone di propri

Ricevere notifiche quando si ha una nuova attività o quando un cliente compie un'azione specifica, in modo da non dimenticarsi mai di dare seguito alla richiesta

Vedere tutti gli affari in corso, in modo da sapere quali hanno bisogno di maggiore attenzione

Limiti di Pipedrive

Offre solo un software CRM e nessun altro strumento aziendale

Ha una flessibilità limitata in termini di strumenti e funzionalità/funzioni

La sincronizzazione tra i programmi di email è difficile da realizzare

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14,90 per utente al mese

: $14,90 per utente al mese Avanzato : $24,90 per utente al mese

: $24,90 per utente al mese Professionale : $49,90 per utente al mese

: $49,90 per utente al mese Azienda: $99 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.600+ recensioni)

: 4.2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.800 recensioni)

Scegliere un CRM di marketing che funzioni al meglio per l'intero dipartimento

Questo è il nostro elenco! Se volete ottimizzare l'imbuto commerciale, automatizzare le attività e ottenere dati approfonditi sui clienti, scegliete uno di questi strumenti di marketing CRM. La scelta del software CRM adatto alle vostre esigenze aziendali è fondamentale per costruire e gestire relazioni efficaci con i clienti.

E se avete bisogno di un'integrazione perfetta con il vostro marketing, potete scegliere uno di questi strumenti di CRM che non si limiti a fornire una soluzione di CRM ma anche una piattaforma centralizzata per la produttività e la collaborazione: abbiamo lo strumento che fa per voi.

Utilizzate ClickUp per aumentare l'efficienza, la soddisfazione dei clienti e le entrate, grazie alle sue visualizzazioni personalizzate e alle semplici funzionalità di comunicazione che evitano di perdere dettagli importanti.

Mettete oggi stesso il vostro team di marketing su una piattaforma veramente collaborativa e create il vostro area di lavoro gratuita di ClickUp !