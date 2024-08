Come migliorare la produttività del personale durante il ritorno alla vita d'ufficio

Con il mondo sta lentamente tornando alla normalità in seguito al graduale alleggerimento delle misure di blocco, l'attenzione di molti dirigenti aziendali è rivolta al ritorno dei loro dipendenti sul posto di lavoro.

Lo spazio dell'ufficio è sicuro dal punto di vista COVID? Esistono procedure per garantire che i membri del personale si sentano a proprio agio? Che ne sarà delle tipiche "battute" sul posto di lavoro a cui i dipendenti si sono abituati?

Sono tutte domande che molti datori di lavoro si saranno posti nelle ultime settimane e mesi. Dopotutto, è loro responsabilità chiave proteggere la salute e la sicurezza del personale. Se non lo fanno, il risultato potrebbe essere catastrofico non solo in termini di fidelizzazione del personale, ma anche in termini di produttività anche.

Quindi, come possono i datori di lavoro tutelarsi da questa situazione, assicurando che i livelli di produttività dei loro dipendenti rimangano quelli che erano, se non migliori, prima dell'epidemia di COVID-19?

È qui che entriamo in gioco noi. Utilizzando strumenti di gestione dell'ufficio come ad esempio ClickUp aiuta a pianificare i progetti, a programmare le attività e a gestire le risorse in un'area di lavoro centralizzata in cui è possibile comunicare e collaborare con i membri del team, sia che siano tornati in ufficio, sia che si trovino in un altro momento lavorano da remoto .

Unisciti a noi e scopri alcuni modi efficaci con cui i datori di lavoro possono migliorare la produttività dei loro dipendenti durante la transizione verso la vita d'ufficio post-COVID.

Riprogettare il posto di lavoro

Con le misure di allontanamento sociale di 2 metri, è sicuro che il luogo di lavoro sarà molto diverso al ritorno dei lavoratori.

I datori di lavoro dovranno assicurarsi che il luogo di lavoro sia il più sicuro possibile dal punto di vista COVID, sia che ciò avvenga tramite una telecamera termica all'ingresso dei dipendenti sul posto di lavoro, scrivanie situate a una distanza di sicurezza l'una dall'altra o pause pranzo individuali.

ma perché dovrebbero fermarsi qui?

A molti lavoratori piace potersi concentrare mentre sono al lavoro, lontano da qualsiasi distrazione che possono incontrare all'esterno o a casa.

I datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di strategie basate su questa idea quando si tratta di riprogettare l'ufficio. Un produttore del Regno Unito, Smartlouvre suggerisce di utilizzare le pareti divisorie vetrate MicroLouvre per garantire la privacy in ufficio, in quanto "forniscono una nuova ed eccitante dimensione all'estetica del vetro ad alte prestazioni, progettata per massimizzare sia l'aspetto che la funzione".

Pulire l'ufficio

Anche se può sembrare abbastanza ovvio, avere un ambiente d'ufficio pulito è una cosa facile da fare che può fare meraviglie per la produttività del personale, ora più che mai.

Poiché di recente ci siamo trovati nel bel mezzo di una pandemia globale, il senso dell'igiene e della salute personale di tutti è aumentato in modo esponenziale.

I lavoratori sono ora più consapevoli dell'ambiente in cui devono lavorare: più è sporco, meno si sentiranno a proprio agio e, di conseguenza, lavoreranno in modo meno produttivo.

Dalla stampante al telefono, dal mouse alla tastiera, dal refrigeratore al bollitore, ci sono numerosi punti di contatto con i germi in tutto l'ufficio e quindi i datori di lavoro devono tenerli puliti.

Inoltre, è necessario rendere sempre disponibili disinfettanti e gel antibatterici per le mani per combattere la diffusione di malattie, indipendentemente dal fatto che si tratti di coronavirus o meno.

Comunicare con il team

Dopo molti mesi di autoisolamento, i dipendenti vorranno giustamente sapere cosa sta succedendo in azienda durante il blocco.

Poiché la pandemia è arrivata così all'improvviso, molte organizzazioni sono state colte alla sprovvista e costrette a modificare costantemente la loro strategia in ordine di rimanere a galla.

Senza contare l'effetto travolgente del piano di licenziamento. Molti dipendenti che sono stati licenziati durante la chiusura si sentiranno probabilmente fuori dal giro, e cercheranno rassicurazioni e chiarimenti su quali siano gli obiettivi dell'azienda dopo la chiusura.

I datori di lavoro devono comunicare queste informazioni al proprio personale. A nessuno, sia esso datore di lavoro o dipendente, piace essere lasciato all'oscuro. Solo lavorando insieme come un team ci si può aspettare che il personale voglia lavorare in modo produttivo per un'azienda.

Inoltre, alcune aziende non avranno avuto altra scelta se non quella di ripensare il proprio approccio al lavoro, sia in termini di servizi offerti che di gestione dei processi interni. È quindi importante considerare come il personale risponderà a questi cambiamenti.

Ad esempio, se un'azienda ha deciso di adottare un sistema di lavoro a tempo indeterminato Il software per la produttività all-in-one di ClickUp durante l'isolamento per ottimizzare tutti i processi ed eliminare la necessità di utilizzare più app. Al momento di tornare in ufficio, il personale dell'azienda avrà bisogno di tempo per abituarsi al nuovo software, il che sarà possibile solo se esiste un canale di comunicazione efficace.

Siate trasparenti

A proposito di comunicazione efficace i leader aziendali dovranno essere completamente aperti e trasparenti con i loro collaboratori.

I dipendenti non sono stupidi, dopo tutto. Riconosceranno come il periodo sia stato difficile da gestire che la pandemia di coronavirus ha portato con sé e l'incertezza economica che seguirà nei prossimi mesi e anni.

Per questo motivo, hanno il diritto di conoscere i dettagli più precisi dell'impatto sul loro posto di lavoro.

Che si tratti di un enorme calo delle entrate, della redditività, dei client o dei membri del personale, più un datore di lavoro è onesto con il suo personale, più i suoi dipendenti saranno motivati a lavorare sodo per riportarli al punto in cui erano prima della pandemia, o anche oltre!

Ascolta

Come già menzionato, il personale ha avuto un momento difficile ultimamente a causa della serrata e, che ai datori di lavoro piaccia o meno, a volte la vita personale deve avere priorità sul lavoro.

I dirigenti devono dare l'esempio ai loro dipendenti, ascoltando le loro esigenze e consentendo loro di lavorare nel modo in cui si sentono a proprio agio.

Se un dipendente ha bisogno di lavorare da casa due giorni alla settimana per adattarsi agli orari di apertura dell'asilo del proprio figlio, ad esempio, dovrebbe essere autorizzato a farlo. È probabile che lavorerà più intensamente e più velocemente come modo per ringraziare il datore di lavoro per averli ascoltati e aver permesso loro di lavorare nel rispetto della loro vita privata.

Allo stesso modo, se un dipendente non si sente a proprio agio a venire in ufficio, i datori di lavoro dovrebbero lasciargli la libertà di lavorare da casa o rassicurare le sue preoccupazioni assicurandosi che lo spazio dell'ufficio sia il più sicuro possibile.

In conclusione

Ecco quindi cinque modi chiave per garantire che il personale lavori nel modo più produttivo possibile quando torna sul posto di lavoro.

In sostanza, tutto si riduce a garantire che si sentano a proprio agio. Se non si sentono a proprio agio e si preoccupano dei rischi che il ritorno al lavoro potrebbe comportare per la loro famiglia o i loro amici, non si concentreranno sull'attività da svolgere. Di conseguenza, la produttività ne risentirà.

Implementando un mezzo di comunicazione aperto e onesto tra i lavoratori, il personale si sentirà presto molto più motivato a lavorare al meglio, lasciando che i pensieri sul Coronavirus vengano lasciati alla porta dell'ufficio.

Avete bisogno di una postazione remota? sistema operativo di lavoro per aiutare il vostro team ad essere produttivo? Creare un account gratuito con ClickUp oggi stesso!