10 migliori strumenti di creazione di contenuti AI nel 2024

C'è molto fermento intorno alla creazione di contenuti IA, ma probabilmente siete ancora un po' scettici sull'utilizzo dell'IA strumenti di creazione di contenuti AI .

E se la qualità dei contenuti generati dall'IA non fosse all'altezza degli standard? E se il contenuto dell'IA non corrisponde al vostro tono e stile? La verità è che tutto si riduce al modo in cui si utilizzano gli strumenti per ottenere i risultati migliori e si scelgono quelli giusti per i propri casi d'uso.

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti possono aumentare di molte volte la produttività del vostro team e aiutarvi a a scalare la produttività dei contenuti per far fronte alle crescenti richieste. Ma il dilemma più grande è trovare lo strumento giusto per soddisfare le vostre esigenze.

Fidatevi di noi: una volta trovati gli strumenti di creazione di contenuti IA giusti da aggiungere al vostro arsenale, non penserete più di tornare ai modi convenzionali di creare contenuti. Secondo il State of IA in the Enterprise Report il 94% dei leader aziendali ritiene che l'IA sia fondamentale per l'esito positivo. I team che si occupano della creazione di contenuti possono aspettarsi un aumento della produttività, a seconda di quanto siano in grado di incorporare l'IA nella creazione di contenuti, e i ritorni su questo investimento sono immediatamente evidenti e impressionanti.

Quindi, se state cercando uno strumento di IA per la creazione di contenuti che sia in grado di aumentare la velocità e l'efficienza della creazione di contenuti senza compromettere la qualità, questa guida fa al caso vostro.

Cosa sono gli strumenti di IA per la creazione di contenuti?

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti utilizzano la tecnologia dell'intelligenza artificiale per generare contenuti scritti o visivi sulla base di prompt di testo. Possono creare contenuti come articoli, post sui social media , descrizioni di prodotti e persino video senza la necessità di un intervento umano.

In particolare, questi strumenti di IA per la creazione di contenuti vengono addestrati utilizzando algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico per analizzare i dati e generare contenuti pertinenti e coinvolgenti.

L'obiettivo finale di molti di questi strumenti è quello di ridurre al minimo il tempo, il lavoro richiesto e le risorse impiegate per la creazione di contenuti.

Vantaggi degli strumenti di IA per la creazione di contenuti

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti stanno lentamente diventando risorse indispensabili per gli autori e i titolari di aziende. Gli scrittori IA possono aumentare la produttività e aiutare i team di contenuti a superare i blocchi creativi.

Ecco alcuni vantaggi degli strumenti di IA per la creazione di contenuti di cui sarete sicuramente testimoni:

Risparmio di tempo : Creazione di contenuti IAgli strumenti possono farvi risparmiare ore di ricerca e creazione di contenuti

: Creazione di contenuti IAgli strumenti possono farvi risparmiare ore di ricerca e creazione di contenuti Riduzione dei costi : Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti consentono di creare contenuti con meno risorse, risparmiando così denaro e risorse per la produzione di contenuti

: Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti consentono di creare contenuti con meno risorse, risparmiando così denaro e risorse per la produzione di contenuti Aiuta a gestire diversi formati di contenuto : A differenza dei tradizionalisoftware di elaborazione testigli strumenti di IA possono aiutare a creare contenuti di vario tipo, tra cui blog, articoli, web copy, generazione di immagini personalizzate a partire da prompt di testo, ecc.

: A differenza dei tradizionalisoftware di elaborazione testigli strumenti di IA possono aiutare a creare contenuti di vario tipo, tra cui blog, articoli, web copy, generazione di immagini personalizzate a partire da prompt di testo, ecc. Assicura la coerenza : Strumenti di IA sono in grado di fornire un risultato di qualità costante, a patto che l'input allo strumento sia corretto

: Strumenti di IA sono in grado di fornire un risultato di qualità costante, a patto che l'input allo strumento sia corretto Aiuta a scalare la creazione di contenuti : Con l'assistenza dell'IA, è possibile aumentare in modo significativo il volume della produzione di contenuti per tenere il passo con la domanda e la concorrenza

: Con l'assistenza dell'IA, è possibile aumentare in modo significativo il volume della produzione di contenuti per tenere il passo con la domanda e la concorrenza Personalizza i contenuti per il pubblico: Definendo il tono e il target di riferimento, è possibile addestrare gli strumenti di IA a personalizzare i contenuti per il pubblico. Alcuni strumenti di IA possono anche aiutare a creare contenuti in più lingue o utilizzare i dati dei clienti per personalizzare ulteriormente i contenuti

Migliorate le vostre capacità di scrittura e date rapidamente vita ai vostri pensieri in modo chiaro, conciso e convincente con AI Writer for Work di ClickUp

Cosa rende un buon generatore di contenuti IA?

Ogni team o team di contenuti o di team interfunzionale ha priorità diverse e le funzionalità/funzione di cui avete bisogno in uno strumento di creazione di contenuti IA possono variare di conseguenza. Ma ci sono alcune caratteristiche chiave da considerare.

Facilità d'uso e curva di apprendimento : Per ottenere risultati più rapidamente, è importante che il team che si occupa dei contenuti possa imparare rapidamente a navigare nello strumento di IA. È meglio scegliere strumenti con un'interfaccia utente semplice e una curva di apprendimento relativamente piatta

: Per ottenere risultati più rapidamente, è importante che il team che si occupa dei contenuti possa imparare rapidamente a navigare nello strumento di IA. È meglio scegliere strumenti con un'interfaccia utente semplice e una curva di apprendimento relativamente piatta Qualità del contenuto : La qualità dei contenuti generati dallo strumento di IA è di gran lunga il fattore più importante. Assicuratevi che sia conforme ai vostri standard di qualità e che sia accurato e privo di errori.

: La qualità dei contenuti generati dallo strumento di IA è di gran lunga il fattore più importante. Assicuratevi che sia conforme ai vostri standard di qualità e che sia accurato e privo di errori. Opzioni personalizzate : Cercate strumenti con opzioni di personalizzazione ottimali. Gli strumenti che vi permettono di scegliere il tono, lo stile, il format, ecc. probabilmente vi forniranno contenuti più pertinenti e coinvolgenti

: Cercate strumenti con opzioni di personalizzazione ottimali. Gli strumenti che vi permettono di scegliere il tono, lo stile, il format, ecc. probabilmente vi forniranno contenuti più pertinenti e coinvolgenti Casi d'uso : Più casi d'uso ha il vostro strumento, meglio è. Per istanza, uno strumentoStrumento di generazione di testi IAdovrebbe permettervi di creare tutti i tipi di contenuti scritti, dai blog alle email, in modo da non dover acquistare più strumenti per scopi diversi

: Più casi d'uso ha il vostro strumento, meglio è. Per istanza, uno strumentoStrumento di generazione di testi IAdovrebbe permettervi di creare tutti i tipi di contenuti scritti, dai blog alle email, in modo da non dover acquistare più strumenti per scopi diversi Prezzo: Cercareche si adattino al vostro budget per il content marketing. Gli strumenti di IA sono pensati per risparmiare sui costi, non per aumentarli, in modo da garantire un buon ROI

10 Migliori strumenti di IA per la creazione di contenuti nel 2024

Con un numero così elevato di strumenti di IA per la creazione di contenuti oggi presenti sul mercato, scegliere i migliori per il vostro stack di strumenti può essere difficile. Per facilitarvi la decisione, abbiamo elencato 10 dei migliori strumenti di IA per la creazione di contenuti del 2024 che possono aiutarvi con vari formati di contenuti. Questo elenco definitivo di strumenti di IA per la creazione di contenuti comprende generatori di testo, generatori di immagini, strumenti per la creazione di video e generatori di audio.

Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci in questa lista!

1. ClickUp #### Migliore per

marketing project management e assistente alla scrittura di contenuti IA

Scrivere meglio e più velocemente con ClickUp Brain

ClickUp è un software all-in-one per la scrittura software per il project management che offre centinaia di funzionalità/funzioni personalizzabili per dare ai singoli e ai team la flessibilità e gli strumenti necessari per lavorare in modo più intelligente e aumentare la produttività.

Ciò che distingue ClickUp dagli altri è la sua funzione. Si tratta di un'applicazione strumento di project management con funzionalità/funzione integrate per la collaborazione tra team. L'intera piattaforma è completamente personalizzabile, il che significa che ogni utente, team o organizzazione può configurare ClickUp in base alle proprie esigenze e adattarlo alle dimensioni della propria azienda.

ClickUp offre funzionalità/funzione per la gestione delle attività, la collaborazione visiva tramite lavagne online, la reportistica in tempo reale tramite dashboard, migliaia di modelli personalizzati e altro ancora. Quindi, se avete bisogno di modelli di linee guida per il marchio dashboard per la vostra azienda gestione delle campagne di marketing , o documenti per project management di siti web è possibile affermare che ClickUp ha tutto.

Ma come si inserisce in un elenco di strumenti di IA per la creazione di contenuti? Perché, oltre alla sua straordinaria gamma di strumenti, ClickUp dispone ora di una rete neurale IA integrata, denominata ClickUp Brain . Una delle sue principali funzionalità è AI Writer for Work, uno strumento di ideazione e creazione di contenuti in ClickUp Docs che aiuta a la generazione di idee, il copywriting e il copyediting riepilogare/riassumere un testo lungo e altro ancora.

Create splendidi documenti, programmi di riunione, wiki e altro ancora, quindi collegateli ai flussi di lavoro ed eseguite le idee con il vostro team

Questa IA collaborativa strumento di scrittura può aiutarvi con:

Ricerca e ideazione di contenuti : Generare contenuti immediati e di alta qualità per post di blog, email, testi pubblicitari e molto altro

: Generare contenuti immediati e di alta qualità per post di blog, email, testi pubblicitari e molto altro Modifica dei contenuti : Ottenere suggerimenti per migliorare la scrittura per semplificare e migliorare il contenuto

: Ottenere suggerimenti per migliorare la scrittura per semplificare e migliorare il contenuto Riepilogare/riassumere i contenuti : Riepilogare/riassumere le chiavi di documenti, attività e commenti

: Riepilogare/riassumere le chiavi di documenti, attività e commenti Automazioni: Ottenere una lista di controllo degli elementi di azione dalle note delle riunioni

Questo strumento di project management con IA l'assistenza alla scrittura lo rende la scelta migliore per i team di tutti i settori, perché offre tutte queste funzionalità/funzione chiave in un'unica app.

Migliori funzionalità/funzione

Oltre 15 visualizzazioni personalizzate per il project management : Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

: Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp Una suite di strumenti di lavoro e collaborazione : Lavagne online,ClickUp Documenti, funzionalità/funzione di chattare, mappe mentali e altro ancora

: Lavagne online,ClickUp Documenti, funzionalità/funzione di chattare, mappe mentali e altro ancora ClickUp's Assistente di scrittura /IA : Oltre 100 strumenti basati sulla ricerca assicurano contenuti di alta qualità grazie all'utilizzo di prompt personalizzati per ruoli specifici

: Oltre 100 strumenti basati sulla ricerca assicurano contenuti di alta qualità grazie all'utilizzo di prompt personalizzati per ruoli specifici Dashboard con reportistica in tempo reale : Costruisci la tua dashboard personalizzata e crea una panoramica di alto livello del tuo lavoro

: Costruisci la tua dashboard personalizzata e crea una panoramica di alto livello del tuo lavoro Automazioni personalizzate e precostituite : Risparmiate tempo prezioso automatizzando le azioni di routine in base a trigger e condizioni specifiche. Utilizzate le automazioni precostituite o createne di vostre per ridurre i processi manuali e accelerare il flusso di lavoro

: Risparmiate tempo prezioso automatizzando le azioni di routine in base a trigger e condizioni specifiche. Utilizzate le automazioni precostituite o createne di vostre per ridurre i processi manuali e accelerare il flusso di lavoro Funzionalità di integrazione : Connessione di ClickUp a oltre 1.000 app di lavoro per consolidare le vostre app e semplificare il flusso di lavoro

: Connessione di ClickUp a oltre 1.000 app di lavoro per consolidare le vostre app e semplificare il flusso di lavoro Libreria di personalizzati Modelli per ogni team : Accesso a più di 1.000 modelli personalizzabili per aiutare a dare il via ai lavori e mantenere i processi coerenti tra loro

: Accesso a più di 1.000 modelli personalizzabili per aiutare a dare il via ai lavori e mantenere i processi coerenti tra loro App per dispositivi mobili: Accedete al vostro ClickUp in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con l'app mobile

limiti di ####

Attualmente, gli ospiti e i piani Free Forever non possono accedere all'IA

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzione

: Piano Free ricco di funzionalità/funzione Unlimitato : $7 al mese/utente

: $7 al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7 su 5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (3.519+ recensioni)

2. Narrato

Migliore per la creazione di contenuti IA end-to-end, la pianificazione e la collaborazione dei contenuti IA e la gestione del flusso di lavoro

Se state cercando una soluzione unica per gestire l'intera creazione di contenuti, la pianificazione e la collaborazione, utilizzando strumenti di creazione e pianificazione dei contenuti IA integrati nel flusso di lavoro, Narrato è la soluzione perfetta. Narrato è un'area di lavoro per contenuti alimentata dall'IA che consente di gestire l'intero processo di creazione dei contenuti in un unico luogo.

Il cuore di Narrato è il potente Assistente IA per la creazione e il piano dei contenuti che assiste nell'ideazione di contenuti IA (generatore di argomenti/idee di contenuto), nella creazione di contenuti IA (per diversi casi d'uso come post di blog, testi web e pubblicitari, email, immagini e illustrazioni IA, schemi di video, descrizioni di prodotti e molto altro), oltre alla pianificazione e all'ottimizzazione dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni

/IA assistente di scrittura con molteplici casi d'uso: Aiuta a generare contenuti per blog, email, web copy, descrizioni di prodotti, comunicati stampa, email, script di video, ecc.

Generatore di contenuti per l'SEO : Costruisce brief di contenuto in meno di un minuto, offrendo suggerimenti di parole chiave, domande più frequenti sugli argomenti, riferimenti e suggerimenti per la strutturazione del contenuto

: Costruisce brief di contenuto in meno di un minuto, offrendo suggerimenti di parole chiave, domande più frequenti sugli argomenti, riferimenti e suggerimenti per la strutturazione del contenuto Generatore di argomenti /IA : Per il brainstorming e l'ideazione

: Per il brainstorming e l'ideazione /IA immagini: Genera immagini personalizzate in vari stili sulla base di prompt di testo. La ricerca di immagini Creative Commons è un'altra straordinaria aggiunta.

Automazione del flusso di lavoro : Per snellire e semplificare il flusso di lavoroflusso di lavoro dei contenuti automatizzando le attività ripetitive

: Per snellire e semplificare il flusso di lavoroflusso di lavoro dei contenuti automatizzando le attività ripetitive Automazione della pubblicazione : Pubblicazione automatizzata su WordPress e altre piattaforme tramite integrazioni personalizzate

: Pubblicazione automatizzata su WordPress e altre piattaforme tramite integrazioni personalizzate Pianificazione e organizzazione dei contenuti: Calendario dei contenuti , modelli di contenuti personalizzati, repository di contenuti

Assistente alla grammatica e alla leggibilità: Assistente per i contenuti IA che offre suggerimenti per il miglioramento dei contenuti

Limiti

Potrebbe avere pochi casi d'uso dedicati per la generazione di contenuti per i social media

Prezzi

Pro : Per piccoli team e solopreneurs a $36 al mese

: Per piccoli team e solopreneurs a $36 al mese Business : Per team e aziende più grandi a $76 al mese

: Per team e aziende più grandi a $76 al mese Piani personalizzati con utenti illimitati, prezzi fissi, ecc.

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (28 recensioni)

: 4.8 su 5 (28 recensioni) Capterra: 4.9 su 5 (14 recensioni)

3. Ultimamente

Il migliore generatore di post per i social media dell'IA

Quando si parla di una forte strategia di marketing dei contenuti da fare senza contenuti per i social media. Ultimamente è uno strumento di riproposizione dei contenuti alimentato dall'IA in grado di generare post sui social media a partire da post di blog, video e altri contenuti a lungo termine. È uno strumento di IA costruito per accelerare la creazione di contenuti per i social media. Lo strumento consente di creare decine di post sui social media a partire da contenuti lunghi, come blog, articoli e così via, in pochi minuti. In questo modo, la distribuzione dei contenuti, la promozione sui social media e la conservazione dei vostri contenuti possono essere calendario di marketing monitoraggio, senza alcuno sforzo.

Lately può anche atomizzare i contenuti video e audio di lunga durata in clip di dimensioni ridotte per renderli condivisibili sui social media. Oltre alla creazione di contenuti IA, la piattaforma dispone di alcuni altri strumenti di social media marketing che facilitano la gestione delle campagne.

Le migliori funzionalità/funzione di Lately

/IA scrittore di contenuti: Genera post per i social media a partire da qualsiasi contenuto

Generatore di video : Genera clip video di dimensioni ridotte per i social da vecchi video più lunghi

: Genera clip video di dimensioni ridotte per i social da vecchi video più lunghi Generatore di clip per podcast : Genera brevi clip audio da podcast da condividere sui social

: Genera brevi clip audio da podcast da condividere sui social Trascrizioni : Genera trascrizioni di audio e video

: Genera trascrizioni di audio e video Preparazione automatica dei post: Crea automaticamente la copia, l'immagine, i collegamenti di monitoraggio e la clip audio o video corrispondente per ogni post

limiti di ####

Destinato esclusivamente alla generazione di contenuti brevi per i social media. Non applicabile ad altri formati

Prezzi

4 Canali sociali: $49 al mese

$49 al mese 10 canali sociali: $119 al mese

$119 al mese Canali sociali illimitati: $199 al mese

$199 al mese Azienda: Piani personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (15 recensioni)

: 4.5 su 5 (15 recensioni) Capterra: 4.9 su 5 (7 recensioni)

4. Gaspare

**Il migliore per la generazione di contenuti IA per i blog

Ottenere una copia generata dall'IA con Jasper Jasper è una popolare Generatore di contenuti IA per le aziende che consente di creare una varietà di contenuti per il marketing. Sebbene si concentri principalmente sulla generazione di contenuti per i blog, Jasper consente anche di creare post per i social media, articoli, email, annunci e altro ancora.

La piattaforma dispone di una funzionalità/funzione chiamata Boss Mode, che consente di generare contenuti a lungo termine come post per blog, reportistica ed email. Tuttavia, è sempre consigliabile un po' di supervisione umana quando utilizzare scrittori IA per generare contenuti soprattutto di moduli lunghi, come in questo caso.

Oltre a questo, Jasper ha altre funzionalità/funzione come la chat di Jasper e l'arte dell'IA, e supporta oltre 29 lingue.

Migliori funzionalità/funzione

Modalità Boss : Genera contenuti lunghi come blog post, email, reportistica e storie

: Genera contenuti lunghi come blog post, email, reportistica e storie Jasper Chat : Chatbot interattivo IA per generare rapidamente contenuti

: Chatbot interattivo IA per generare rapidamente contenuti IArt : Genera arte per miniature, illustrazioni, annunci, ecc.

: Genera arte per miniature, illustrazioni, annunci, ecc. Integrazione di SurferSEO: Per l'ottimizzazione delle parole chiave

limiti di ####

Da fare senza alcun nativostrumenti per il SEO, controllo del plagio o altre funzionalità/funzione per l'ottimizzazione dei contenuti.

Può essere costoso per le piccole aziende e i liberi professionisti

Prezzi

Autore : Per gli hobbisti, a $49 al mese

: Per gli hobbisti, a $49 al mese Pro : Per singoli e piccoli team, a 69 dollari al mese

: Per singoli e piccoli team, a 69 dollari al mese Business: Piano personalizzato per team e aziende in crescita

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (1.203 recensioni)

: 4.7 su 5 (1.203 recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (1.759 recensioni) **Controlla queste alternative di Jasper IA !

5. Copia.ai Il migliore per la scrittura di IA in stile libero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/6581a9499aa9c1b4312d3c2f\_Dashboard-min-1400x871.jpeg Dashboard di Copy.ai /$$$img/

Creare contenuti IA con Copy.ai Copia.ai è un altro popolare strumento di scrittura per l'IA che aiuta a creare contenuti più velocemente. Ciò che differenzia Copy.ai da altri strumenti di scrittura IA è che consente di fornire un contesto molto chiaro, come ad esempio i punti principali che si desidera trattare, le linee guida del marchio da seguire e così via.

Copy.ai aiuta a generare testi commerciali personalizzati, email di sensibilizzazione a freddo, post sul blog, post sui social media e altro ancora. La piattaforma dispone anche di un chatbot, chiamato Chat by Copy.ai, che vi aiuterà nella ricerca e nella creazione di contenuti con un'interfaccia interattiva IA. Copy.ai dispone anche di alcuni prompt precostituiti che è possibile utilizzare per ottenere risultati standard dal generatore di contenuti IA.

Migliori funzionalità/funzione

Raccolta dati : Raccolta di dati in tempo reale con la chat di Copy.ai

: Raccolta di dati in tempo reale con la chat di Copy.ai Editor del contenuto : Editor di documenti in linea per modificare e perfezionare i contenuti dell'IA

: Editor di documenti in linea per modificare e perfezionare i contenuti dell'IA Prompt: Prompt precostituiti per ottenere risultati di qualità per cose come i blog o i siti webBiografie generate dall'IA *Repilogo: Riepilogare/riassumere i video di YouTube in punti elenco

Limiti

Nessun controllo del plagio sulla piattaforma

Il prezzo è elevato e la versione gratuita offre solo funzionalità limitate

Prezzi

Gratis : Offre fino a 2000 parole al mese

: Offre fino a 2000 parole al mese Pro : Parole illimitate e fino a 5 utenti, a $36 al mese

: Parole illimitate e fino a 5 utenti, a $36 al mese Teams: Parole illimitate e fino a 20 utenti, a $186 al mese

Parole illimitate e fino a 20 utenti, a $186 al mese Azienda: Piano personalizzato per l'automazione di qualsiasi flusso di lavoro

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (166 recensioni)

: 4.8 su 5 (166 recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (52 recensioni)

6. Sintesi

Migliore per la generazione di video IA

Creare video IA digitando semplicemente del testo e creare video coinvolgenti con presentatori umani Sintesi è uno strumento alimentato dall'IA in grado di creare video a partire da testo normale in pochi minuti. Questo strumento di creazione di contenuti IA consente di creare video professionali completati da una narrazione e persino da un avatar umano generato dall'IA. Synthesia è ampiamente utilizzato per la creazione di video nell'apprendimento e nello sviluppo, abilitazione commerciale marketing e altre aree.

La piattaforma offre oltre 125 avatar IA di serie tra cui scegliere. È anche possibile creare un avatar personalizzato. I video possono essere localizzati in oltre 120 lingue. È possibile personalizzare i video con i colori e il logo del proprio marchio. La piattaforma collaborativa per la creazione di contenuti IA consente ai membri del team di lavorare insieme alla produttività dei video attraverso feedback e commenti.

Migliori funzionalità/funzione

/Avatar dell'IA: Avatar umani professionali come presentatori nei video. Possibilità di scegliere tra avatar stock e avatar personalizzati

Voce professionale : Voce fuori campo in oltre 120 lingue, comprese le didascalie chiuse

: Voce fuori campo in oltre 120 lingue, comprese le didascalie chiuse Modelli video pre-progettati : 55 modelli predefiniti. È anche possibile creare un modello personalizzato

: 55 modelli predefiniti. È anche possibile creare un modello personalizzato Registratore di schermo : Cattura rapida e semplice delle schermate da aggiungere ai video

: Cattura rapida e semplice delle schermate da aggiungere ai video Attività per l'identità del marchio: Personalizzate i vostri video con le risorse del vostro marchio, come logo, font, colori, colonne sonore e altro ancora

limiti di ####

La modifica dei video può essere un po' complicata quando ci sono più caselle di testo in una singola scena

Ci sono limiti al numero di scene che si possono aggiungere a seconda del piano tariffario

Prezzi

Startet : Per gli individui, a $22 al mese

: Per gli individui, a $22 al mese Creator: Per piccoli team, a $67 al mese

Per piccoli team, a $67 al mese Azienda: Piano personalizzato per team. Il prezzo si basa sul numero di postazioni

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (546 recensioni)

: 4.8 su 5 (546 recensioni) Capterra: 5 su 5 (2 recensioni)

7. Murf

Migliore per la generazione di voci IA

Utilizzo della piattaforma Murf IA to text-to-speech per creare voci fuori campo per i contenuti Murf è una piattaforma di generazione di voci IA che consente di creare voci fuori campo simili a quelle umane per i propri video. Viene utilizzata per generare voci fuori campo per video di e-learning, video esplicativi e altro ancora. Da fare è inserire il testo del voiceover nei campi dedicati della piattaforma, scegliere la voce e l'accento preferiti e renderizzare il video.

È inoltre possibile personalizzare la voce fuori campo dell'IA aggiungendo pause, enunciazioni ed enfasi dove necessario per rendere il suono più simile a quello umano. Oltre ai doppiatori IA di qualità da studio, è possibile aggiungere musica, immagini di repertorio e video ai propri contenuti. Murf offre supporto per più lingue e ha anche una funzionalità/funzione di cambio voce che può trasformare la vostra registrazione domestica in un doppiaggio IA più professionale

Migliori funzionalità/funzione

Testo a voce : Voiceover con voci IA realistiche generate dall'input di testo. Supporta 20 lingue

: Voiceover con voci IA realistiche generate dall'input di testo. Supporta 20 lingue Clonazione della voce : Genera un clone di voce IA che imita le emozioni umane reali come rabbia, felicità, tristezza e altro ancora

: Genera un clone di voce IA che imita le emozioni umane reali come rabbia, felicità, tristezza e altro ancora Voice-over video : Oltre 120 voci di testo e 20 lingue per creare voci fuori campo nei video

: Oltre 120 voci di testo e 20 lingue per creare voci fuori campo nei video Cambiatore di voce : Trasforma la voce fuori campo registrata a casa in una voce IA professionale e di qualità da studio

: Trasforma la voce fuori campo registrata a casa in una voce IA professionale e di qualità da studio Componente aggiuntivo per Google Slides: Componente aggiuntivo per aggiungere voci fuori campo alle presentazioni di Google Slides

limiti di ####

Non è possibile aggiungere nuove caselle di testo tra quelle esistenti. Difficile modificare gli script dei voiceover

Ha una leggera curva di apprendimento

Prezzi

**Gratis: Per team e singoli che iniziano a lavorare

Basic : Funzionalità/funzione essenziali e voci di base a $19 per utente al mese

: Funzionalità/funzione essenziali e voci di base a $19 per utente al mese Pro : Per doppiaggi di alta qualità a $26 per utente al mese

: Per doppiaggi di alta qualità a $26 per utente al mese Azienda: Per un accesso illimitato e personalizzato a $75 per utente al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (81 recensioni)

: 4.6 su 5 (81 recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (4 recensioni)

8. Canva

Migliore per la generazione di immagini IA

Crea facilmente design, materiali di marketing e altro ancora con Canva Canva è di gran lunga una delle più popolari piattaforme di progettazione grafica senza codice che offre anche funzionalità di generazione di immagini IA. Il generatore IA da testo a immagine di Canva consente di creare immagini personalizzate con semplici prompt di testo da aggiungere ai propri progetti.

È inoltre possibile scegliere tra diversi stili per le immagini IA, tra cui acquerello, matita colorata, neon, onda retrò e altri ancora. È anche possibile definire il rapporto di aspetto delle immagini generate dall'IA, in modo che si adattino bene al vostro progetto. Lo strumento di IA dispone anche di un potente editor fotografico in grado di migliorare le immagini, aggiungere effetti e inserire didascalie, adesivi, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni

Testo a immagine : Genera immagini da descrizioni di testo

: Genera immagini da descrizioni di testo Vari stili di immagine : Scelta di vari stili artistici per il rendering delle immagini

: Scelta di vari stili artistici per il rendering delle immagini Miglioramento dell'immagine : Effetti fotografici e filtri per migliorare le immagini

: Effetti fotografici e filtri per migliorare le immagini Modifica magica : Aggiunta o modifica di elementi descrivendo cosa Da fare

: Aggiunta o modifica di elementi descrivendo cosa Da fare Gomme magiche: Rimuove gli elementi indesiderati e pulisce le immagini all'istante senza modifiche manuali

limiti di ####

Tutti i migliori modelli, elementi, immagini, ecc. sono disponibili solo con i piani a pagamento

Prezzi

Canva Free : Free per tutti coloro che necessitano di capacità di progettazione di base

: Free per tutti coloro che necessitano di capacità di progettazione di base Canva Pro : Per privati, imprenditori individuali e designer freelance, a $14,99 al mese per un solo utente

: Per privati, imprenditori individuali e designer freelance, a $14,99 al mese per un solo utente Canva for Teams: Per team di tutte le dimensioni, a 29,99 dollari al mese per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (3.937 recensioni)

: 4.7 su 5 (3.937 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (11.045 recensioni)

9. Podcastle

Il migliore per convertire i blog in podcast con IA

Create podcast di qualità professionale, registrate, modificate, trascrivete ed esportate i vostri contenuti con la potenza dell'IA Podcastle è una piattaforma di generazione audio alimentata dall'IA che consente di convertire i post del blog, gli articoli, ecc. in podcast, audiolibri e altro. La piattaforma offre registrazioni audio e video di alta qualità. È inoltre possibile migliorare l'audio con il livellamento automatico e la cancellazione dei rumori IA.

Podcastle può essere utilizzato anche per la trascrizione audio, cioè per convertire il parlato o l'audio in testo, e per la conversione da testo a voce. Come Murf, questa piattaforma ha anche una funzionalità/funzione per creare una copia digitale della vostra voce utilizzando l'IA.

Migliori funzionalità/funzione

Studio di registrazione : Registrazioni di gruppo e da solista senza bisogno di attrezzature da studio

: Registrazioni di gruppo e da solista senza bisogno di attrezzature da studio Editor audio : Editor audio online per creare, modificare emigliorare i podcast *Polvere magica: Rimozione del rumore di fondo e miglioramento del parlato in pochi clic

: Editor audio online per creare, modificare emigliorare i podcast *Polvere magica: Rimozione del rumore di fondo e miglioramento del parlato in pochi clic Revoice : Copia digitale della voce di un narratore umano con le skin della voce dell'IA

: Copia digitale della voce di un narratore umano con le skin della voce dell'IA Trascrizione audio: Converte in testo il parlato o l'audio dal vivo

limiti di ####

Può essere difficile trovare e ordinare i file caricati sulla piattaforma

È una piattaforma nuova, ancora in fase di modifica dell'interfaccia utente/UX. Può creare un po' di confusione quando vengono introdotte le modifiche

Prezzi

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Storyteller : Per hobbisti e podcaster abituali a $11,99 al mese

: Per hobbisti e podcaster abituali a $11,99 al mese Pro : Per i professionisti a $23,99 al mese

: Per i professionisti a $23,99 al mese Prezzi personalizzati se si desidera costruire un proprio elenco di funzionalità/funzione

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (23 recensioni)

: 4.8 su 5 (23 recensioni) Trustpilot: 2.8 su 5 (3 recensioni)

10. Bello.ai

Migliore per le presentazioni generate dall'IA

Creare presentazioni, collaborare e presentare da qualsiasi luogo con questo strumento di contenuto IA

Le presentazioni sono fondamentali in tutte le aziende per le riunioni con i client o la reportistica interna. La progettazione di presentazioni richiede un notevole lavoro richiesto e, a dire il vero, a nessuno piace dedicare ore e ore a questo lavoro, oltre alle centinaia di altre attività che abbiamo a disposizione. È qui che uno strumento come Beautiful.ai può aiutare. Beautiful.ai è un creatore di presentazioni IA. Il DesignerBot aiuta a creare rapidamente le diapositive per le presentazioni e a fare brainstorming di idee, mentre i modelli intelligenti della piattaforma offrono agli autori un vantaggio per le loro presentazioni. I design adattivi formattano automaticamente le diapositive, in modo da non doversi preoccupare di ridimensionare immagini o testi per creare la presentazione perfetta.

Lo strumento di creazione di contenuti IA consente inoltre di personalizzare la presentazione per riflettere lo stile del proprio marchio, con un controllo totale sul design. Il DesignerBot della piattaforma può anche generare immagini IA, grafici, ecc. per le vostre presentazioni.

Migliori funzionalità/funzione

Facile progettazione delle diapositive : Il DesignerBot rende facile e veloce la progettazione delle diapositive, che si adattano ai vostri input

: Il DesignerBot rende facile e veloce la progettazione delle diapositive, che si adattano ai vostri input Modelli di diapositive : Libreria di modelli e costruttore di modelli personalizzati per le diapositive

: Libreria di modelli e costruttore di modelli personalizzati per le diapositive Creazione di contenuti IA : Riepilogare il testo, cambiare il tono, personalizzare il testo e molto altro ancora

: Riepilogare il testo, cambiare il tono, personalizzare il testo e molto altro ancora Generazione di immagini A I : Genera immagini creative a partire da prompt di testo

: Genera immagini creative a partire da prompt di testo Modifiche rapide: Modifiche facili e controlli semplici

limiti di ####

Limiti nella modifica e nel personalizzato dei modelli esistenti

Prezzi

Pro : Per gli individui, a 12 dollari al mese

: Per gli individui, a 12 dollari al mese Teams : Per i team, a $40 per utente al mese

: Per i team, a $40 per utente al mese Azienda: Piano personalizzato per sicurezza, assistenza e controllo avanzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (132 recensioni)

: 4.8 su 5 (132 recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (69 recensioni)

Come gli strumenti di IA per la creazione di contenuti sono utili a diversi team

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti diventano sempre più sofisticati e offrono un intervallo di vantaggi per aiutare i team di vari reparti a snellire i processi, aumentare la produttività e migliorare la qualità dei contenuti. Vediamo in che modo l'IA può dare un netto vantaggio ai vari team della vostra organizzazione:

Teams di marketing

I team di marketing hanno spesso l'onere di creare contenuti convincenti e coinvolgenti per attirare e fidelizzare i clienti. Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti possono aiutare ad automatizzare il processo di generazione dei contenuti, risparmiando tempo e riducendo il carico di lavoro. Strumenti come ClickUp Brain forniscono modelli di contenuto pronti all'uso e suggerimenti intelligenti, aiutando i provider a produrre post sui social media, articoli di blog e campagne email di maggiore impatto e più velocemente di prima.

Teams commerciali

Anche i team commerciali possono trarre vantaggio dagli strumenti di creazione di contenuti IA. Questi strumenti possono generare proposte commerciali personalizzate, email personalizzate e risposte automatiche alle richieste dei clienti. Automatizzando queste attività ripetitive, i rappresentanti commerciali possono concentrarsi maggiormente sulla creazione di relazioni e sulla chiusura degli affari.

Teams delle risorse umane

Gli annunci di assunzione, le descrizioni delle mansioni, i materiali di onboarding e le comunicazioni con i dipendenti possono essere trasformati con strumenti di creazione di contenuti IA. I team HR possono utilizzare gli strumenti di IA per automatizzare queste attività e garantire una comunicazione coerente, chiara e coinvolgente su tutti i canali. Questi strumenti aiutano anche a garantire che tutte le comunicazioni rispettino il branding e il tono di voce dell'azienda, risultando in un'immagine più coesa del marchio del datore di lavoro.

Teams dell'assistenza clienti

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti possono migliorare significativamente il servizio clienti, fornendo risposte automatizzate ma personalizzate, articoli della knowledge base e contenuti utili in grado di risolvere prontamente i problemi dei clienti. Questo può portare a una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti, riducendo al contempo il carico di lavoro dei team del supporto clienti.

Teams di PR e comunicazione

I team che si occupano di pubbliche relazioni devono spesso creare molti comunicati stampa, pitch per i media, discorsi e altre comunicazioni critiche. Gli strumenti di IA possono redigere, modificare e progettare rapidamente questi contenuti. L'IA può anche analizzare i dati per fornire informazioni sulle prestazioni dei contenuti, consentendo ai team di PR di perfezionare le proprie strategie e migliorare l'efficacia della comunicazione.

Teams di ricerca e sviluppo

I team di ricerca e sviluppo possono utilizzare i contenuti generati dall'IA per semplificare concetti complessi, creare reportistica completa ma accattivante e interpretare visivamente i dati. In questo modo possono comunicare in modo più efficace le loro scoperte agli stakeholder e a tutto il team, o generare materiale di promozione per nuovi prodotti o soluzioni.

Potenziate il processo di creazione dei contenuti con gli strumenti di IA

La creazione di contenuti è una parte fondamentale della strategia di marketing. Un contenuto di qualità può fare la differenza in una campagna di marketing dall'esito positivo. Ma la creazione di contenuti di qualità richiede molto tempo, soprattutto quando è necessario creare formati diversi e contenuti coinvolgenti per raggiungere i potenziali clienti su più canali. È qui che gli strumenti di IA per la creazione di contenuti possono salvare la situazione.

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti possono farvi risparmiare tempo e garantire la coerenza dei contenuti prodotti. I contenuti generati dall'IA possono essere altrettanto efficaci di quelli scritti dall'uomo per il vostro marchio, purché scegliate gli strumenti di IA giusti e abbiate un certo controllo sul processo di creazione dei contenuti.

Strumenti come ClickUp AI, l'assistente di scrittura IA di Narrato, e strumenti di creazione di contenuti audiovisivi come Synthesia o Podcastle possono coprire l'intera strategia di contenuti. Questi potenti strumenti di IA per la creazione di contenuti vi faranno risparmiare centinaia di ore di risorse che potrete investire in altre attività orientate al risultato, come le ricerche di mercato e la creazione di strategie.

Gli strumenti di IA per la creazione di contenuti possono anche aumentare il morale del vostro team, poiché tolgono una parte importante del carico dalle loro spalle, dando loro il tempo di respirare e di proporre idee più creative.

Ci auguriamo che questa carrellata dei 10 strumenti di IA per la creazione di contenuti da provare vi renda più facile decidere di cosa hanno bisogno la vostra strategia di contenuti e il vostro team. Esplorate questi strumenti e siamo certi che, grazie a queste conoscenze, sarete in grado di costruire un solido stack di strumenti per la creazione di contenuti IA. ⚡️ ---

