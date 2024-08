10 modelli di podcast gratuiti da utilizzare per il vostro prossimo episodio

I podcast spaziano dalle interviste e conversazioni alla narrazione saggistica. Ma anche i podcast più liberi tendono ad avere un qualche tipo di podcast copione o schema . L'uso di modelli di podcast può dare la libertà di variare la lunghezza e la struttura del podcast, pur rispettando le convenzioni del modulo.

Anche se un modello di sceneggiatura per podcast dovrebbe essere in cima alla vostra lista, è altrettanto importante avere un piano per altri aspetti del vostro podcast, come il vostro calendario di marketing .

Questi 10 modelli gratuiti di copioni per podcast vi garantiranno di avere tutto sotto controllo, dalla pianificazione alla registrazione, fino alla pubblicazione del vostro podcast.🎙️

Che cos'è un modello di podcast?

Ascoltare un conduttore esperto di podcast può far sembrare l'intero processo di podcasting senza sforzo, giusto? Forse si tratta di un monologo di una sola persona con effetti sonori perfettamente posizionati o di una conversazione tra il conduttore e il co-conduttore che sembra fluire senza problemi da un argomento all'altro.

Ma in un podcast c'è molto di più del sound design e delle battute. Ci sono l'introduzione e l'outro del podcast, i messaggi sponsorizzati, i clip audio e altro ancora. Anche se si tratta di una conversazione libera, è probabile che il conduttore del podcast abbia un elenco di argomenti da trattare e un piano per passare da un punto principale all'altro.

Un modello di podcast è il biglietto per registrare un episodio di successo. Potete usare un modello di podcast per delineare ogni nuovo episodio, creare una descrizione e le note dello show, creare copioni dettagliati per il podcast o persino programmare interviste con gli influencer dei social media. 📅

L'uso di un modello di podcast assicura che si rispettino tutti gli standard di un programma podcast professionale, pur lasciando ampio spazio alla personalizzazione della produzione.

Questi 10 modelli di podcast vi guideranno attraverso ogni fase del processo dalla pianificazione di un nuovo podcast alla post-produzione.

Cosa rende un buon modello di podcast?

Un buon modello di podcast vi aiuta ad attenervi a un formato di podcast concordato, dandovi allo stesso tempo lo spazio necessario per essere creativi. Dopo tutto, il copione di un podcast non è come il copione di un'opera teatrale in cui ci si aspetta che si memorizzi ogni parola.

Come una buona introduzione per un podcast, un ottimo copione per podcast può prevedere spazio per gli ad-libbing e l'improvvisazione.

I conduttori di podcast più esperti possono accontentarsi di punti elenco, ma i principianti potrebbero voler scrivere un copione per podcast più approfondito, almeno la prima volta. In questo modo si evita il nervosismo e si evita di partire per la tangente.

Un copione o una scaletta per il podcast consente anche ai vostri ospiti di sapere cosa aspettarsi: quando devono essere pronti a intervenire e quando devono lasciare spazio a una chiamata all'azione (CTA)?

Oltre ai copioni, è possibile utilizzare modelli di podcast in qualsiasi momento del flusso di lavoro per garantire un approccio coerente e standardizzato alla produzione di podcast. Dalla programmazione dei post sui social media alla pianificazione dell'episodio della prossima settimana, questi 10 modelli di podcast vi aiuteranno a rimanere in carreggiata.

10 modelli di podcast da usare nel 2024

Se state lanciando un nuovo podcast sulla produttività o volete portare il vostro podcast di interviste al livello successivo, utilizzate uno di questi 10 modelli di podcast per iniziare:

1. Modello di podcast ClickUp

Organizzate il vostro podcast per serie, stagione e altro ancora con questo pratico modello di podcast

Questo pratico Modello di podcast ClickUp consente di tenere facilmente traccia di tutti i copioni e gli episodi del podcast in un unico posto e di ordinarli per serie, stagione o altre categorie personalizzate.

È possibile includere le date di pubblicazione, i link agli episodi, l'audio e altro ancora, in modo da non dover cercare tra più documenti per trovare i contenuti desiderati. È sufficiente passare dalla visualizzazione a schede a quella a elenchi per facilitare la navigazione.

Assegnate un conduttore o un produttore a ogni podcast con il campo Assegnatario e impostate l'argomento dell'episodio nel campo Argomento. È inoltre possibile utilizzare tag di stato come Edited (modificato), Planned (pianificato), Posted (pubblicato) e Recorded (registrato), in modo da sapere a che punto è ogni episodio nel ciclo di produzione.

Pur essendo un modello di podcast adatto ai principianti, è abbastanza completo per gestire produzioni più grandi con più episodi e membri del team.

Scarica questo modello

2. Modello di calendario per podcast ClickUp

Gestite i concetti degli episodi del vostro podcast, la diffusione, il programma e gli ospiti utilizzando il modello di calendario del podcast di ClickUp

Il Modello di calendario del podcast ClickUp vi aiuterà a pianificare in anticipo i copioni dei podcast e a tenere traccia delle presenze previste o del titolo del vostro podcast. È possibile scegliere tra 18 campi personalizzati, tra cui Sponsor, Budget, Immagine dell'ospite, Titolo del podcast, Link all'episodio e Stagione.

È possibile utilizzare tag colorati per identificare la fase di sviluppo di ciascun episodio, come Concept, Outreach, Scheduling, Recording o Transcription.

Questo modello consente inoltre di passare da un tipo di visualizzazione all'altro, tra cui Episodi, Sponsor del Podcast, Podcast Shownotes e Podcast Stage.

Leggete la Bio dell'ospite prima di registrare per prepararvi all'introduzione dell'ospite e usate i campi Stato della trascrizione e Data di scadenza per assicurarvi che la trascrizione venga aggiunta al sito web del podcast il prima possibile. 📝

Se state intervistando esperti del settore o influencer dei social media, questo modello vi aiuterà a portare il vostro podcast a un livello superiore e a raggiungere il vostro obiettivo obiettivi professionali .

Scarica questo modello

3. Modello di piano Podcast ClickUp

Visualizzate lo stato di avanzamento di ogni episodio del podcast con questo modello di piano del podcast

Il Modello di piano Podcast ClickUp è un modello intermedio che vi aiuta ad approfondire il processo di pianificazione di ogni nuovo episodio del podcast.

I campi di stato modificabili indicano quali episodi sono Cancellati, In corso o In attesa, mentre la barra di stato di avanzamento mostra una rappresentazione visiva di quanto si è vicini al completamento di un episodio.

Usare il campo Tipo di podcast per identificare se un episodio è un podcast con ospiti o un podcast in solitaria e usare il campo Argomento per etichettare gli episodi per categoria, come Problemi sociali o Arti visive. Altri campi sono Numero episodio, Titolo episodio e Data di registrazione.

È possibile utilizzare sei diversi tipi di visualizzazione, tra cui Episodi Podcast e Analisi, e c'è anche un modulo Argomento che aiuta a registrare le idee per un nuovo argomento del podcast.

Questo argomento vi aiuterà a migliorare il vostro autodisciplina e pianificare in anticipo in modo da portare il vostro programma in cima alle classifiche di Spotify o Apple Podcasts!

Scarica questo modello

4. Modello di pianificazione del podcast ClickUp

Organizzate il vostro podcast in base alla stagione con questo modello di pianificazione podcast approfondito

Il Modello di pianificazione del podcast ClickUp è un modello avanzato che organizza tutti gli episodi del podcast in cartelle facili da usare. Create una scheda essenziale per ogni episodio del podcast e aggiungete ulteriori dettagli man mano che vi muovete nelle fasi di Idea, Pianificazione, Programmazione, Registrazione, Produzione e Pubblicazione.

Tenete traccia della data di registrazione, del numero dell'episodio, dell'ospite, del tipo di podcast e altro ancora. È possibile passare da un episodio all'altro, dalla vista complessiva agli ospiti e utilizzare lo strumento Allegati per collegare documenti, file audio e altri materiali rilevanti.

Le funzionalità avanzate di questo modello di podcast lo rendono adatto alle produzioni professionali, ma anche i principianti troveranno molte applicazioni. Utilizzatelo per pianificare, programmare, organizzare e stabilire le priorità o creare uno spazio per la scaletta del podcast.

Scarica questo modello

5. Modello vuoto di tracciamento del podcast ClickUp

Utilizzate questo modello per delineare la scaletta del vostro podcast, in modo da mantenere la traccia dell'episodio

Questo Modello vuoto di scaletta del podcast di ClickUp fornisce uno schema semplice da riempire con i dettagli del podcast. Si inizia con il nome del podcast, il testo introduttivo, quindi si aggiungono il conduttore, la data di registrazione, il link al testo, il nome dell'ospite e la data di pubblicazione. Una barra di avanzamento aiuta a capire quanto lavoro c'è ancora da fare per questo particolare episodio.

Sotto la tabella, si trova un Elenco delle cose da fare in cui è possibile aggiungere compiti e sottocompiti come "Brainstorm ideas", "Plan topic and guests" e "Record the podcast"

Sebbene questo modello non abbia molte funzioni come altri modelli della nostra lista, è pulito ed efficiente, il che lo rende una buona scelta per i nuovi conduttori di podcast che vogliono mantenere le cose semplici. Utilizzate lo stesso modello per ogni episodio, oppure passate a uno dei modelli più avanzati man mano che il vostro podcast cresce.

Scarica questo modello

6. Modello di descrizione del podcast ClickUp

Create tagline per commercializzare il vostro podcast con questo modello di descrizione per podcast

Questo Modello di descrizione del podcast ClickUp può aiutarvi a descrivere e commercializzare gli episodi del vostro podcast agli ascoltatori. Non c'è una pianificazione dell'episodio o uno schema di sceneggiatura del podcast, ma solo un'attenzione particolare alla creazione di una tagline concisa e ricca di informazioni.

Iniziate creando un piano di contenuti per i social media per far arrivare gli episodi del podcast al vostro pubblico di riferimento. Riassumete l'argomento del podcast per un post su LinkedIn ("Nell'episodio di oggi.... "), oppure create un teaser per una Instagram Story o un canale YouTube.

Ogni voce dell'elenco di cose da fare ha un proprio destinatario e una data di scadenza, oltre a un contrassegno di priorità per aiutarvi con la definizione delle priorità dei progetti .

Utilizzando un modello per il vostro materiale di marketing, potrete dedicare meno tempo alla descrizione di ogni episodio e più tempo alla realizzazione del miglior podcast possibile. 🏆

Scarica questo modello

7. Modello di script per podcast ClickUp

Delineate in anticipo gli episodi del vostro podcast con un modello di sceneggiatura per podcast

Questo Modello di script del podcast ClickUp vi aiuterà a sviluppare il cuore e l'anima del vostro podcast. Si tratta di un documento semplice, adatto ai principianti, che potrete condividere con tutte le persone coinvolte nell'episodio: conduttore, ospite, produttore e così via.

Iniziate a compilare la tabella con il nome del podcast, il titolo dell'episodio, il nome del conduttore, il nome dell'ospite e lo sponsor dell'episodio. Se state registrando un programma da soli o se non avete uno sponsor, potete lasciare questi campi vuoti.

Quindi, procedete in ordine cronologico aggiungendo un messaggio dello sponsor, la musica introduttiva o il jingle, il contenuto dell'episodio e la musica di chiusura.

Ricordate che l'obiettivo non è quello di creare un copione parola per parola, ma di aiutarvi a ottenere un tono colloquiale mentre passate da un argomento all'altro. Fate un elenco dei punti principali che volete trattare, degli eventuali punti di supporto e delle domande per l'intervista.

Il copione del podcast deve servire da tabella di marcia per l'episodio, quindi assicuratevi che l'ospite o il co-conduttore abbia la possibilità di esaminarlo prima di premere il tasto di registrazione!

Scarica questo modello

Ottenere più sponsor per il vostro podcast con una proposta di sponsorizzazione professionale

Questo Modello di sponsorizzazione del podcast ClickUp è stato progettato per aiutarvi a corteggiare gli sponsor fornendo loro una breve ma informativa panoramica del vostro programma podcast.

La vostra sponsorizzazione richiesta di proposta la proposta di sponsorizzazione deve includere informazioni sul pubblico di riferimento, sulla portata dell'opportunità (ad esempio, statistiche sugli ascoltatori) e sulle caratteristiche specifiche della campagna. Assicuratevi di includere i vostri dati di contatto, nonché il vostro logo o la copertina del podcast, per dare alla vostra proposta di sponsorizzazione un aspetto più professionale.

Rivolgendovi ad aziende in linea con i valori del vostro podcast, potrete generare entrate per il vostro programma e promuovere marchi di cui i vostri ascoltatori vorranno sentir parlare. È un vantaggio per il vostro programma e per il vostro nuovo sponsor! 🙌

Scarica questo modello

9. Template per podcast di conversazione/intervista di Riverside

via Riverside Questo modello di conversazione/intervista per podcast di Riverside offre un pratico schema da utilizzare per creare un copione per un programma in stile intervista. È solo uno dei numerosi esempi di copioni per podcast offerti da Riverside, tra cui un copione minimalista e un programma da solista.

Il modello di conversazione/intervista contiene un'introduzione, un messaggio dello sponsor e un tema musicale, seguito dall'introduzione dell'ospite e da una serie di domande. Il programma si conclude con un outro, un riassunto e un invito all'azione.

Molti dei punti elenco hanno uno spazio vuoto per la loro durata, dove è possibile scrivere la lunghezza di ogni segmento. Questo è facile se si dispone di segmenti preregistrati, come il tema musicale e il messaggio dello sponsor; altrimenti, basta fare una stima e aggiornare le informazioni una volta registrato lo show.

Cercate di mantenere un ritmo costante per ogni episodio, ad esempio un'introduzione e un'interruzione di 60 secondi con 30 minuti di conversazione in mezzo.

Scarica questo modello

10. Modello di racconto di saggistica di Ausha

via Ausha Questo modello di narrazione non narrativa di Ausha è destinato ai conduttori di podcast solitari che vogliono raccontare agli ascoltatori una storia nel corso di un episodio. Può trattarsi di qualsiasi cosa, da un podcast su un vero crimine a un'immersione profonda in un evento storico o in una scoperta scientifica.

Lo schema inizia con la musica introduttiva e una tabella di marcia o una panoramica dell'episodio. Seguono tre segmenti di argomenti, un messaggio dello sponsor e un riassunto. Infine, c'è un outro contenente un invito all'azione e un teaser del prossimo episodio.

Invece di scrivere uno script parola per parola questo modello vi suggerisce di scrivere dei punti elenco contenenti le informazioni chiave, in modo da ottenere un tono più colloquiale. Non dimenticate di annotare i passaggi da un argomento all'altro per non perdere il filo del discorso! Scarica questo modello

Semplificare la narrazione con questi modelli Podcast gratuiti

Dall'idea di un argomento alla creazione di un copione, ogni episodio di podcast richiede molto impegno. Fortunatamente, è possibile semplificare il processo utilizzando questi pratici modelli, che coprono ogni aspetto, dalla programmazione al marketing.

I modelli di podcast vi aiutano a a risparmiare tempo mostrando le informazioni da raccogliere in anticipo, come il nome e la biografia dell'ospite, e quelle da fare dopo la registrazione dell'episodio, come la creazione di una tagline e della trascrizione.

Inoltre, quando utilizzate uno dei modelli collaborativi di ClickUp, potrete condividere il copione del podcast e le note della trasmissione con il vostro co-conduttore o con gli ospiti del podcast. Visitate il sito Libreria di modelli ClickUp per trovare il vostro prossimo template per podcast!