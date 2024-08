10 esempi di autodisciplina e suggerimenti per il successo

"Lo farò quando sarò in vena"

"Non preoccuparti. Non è previsto per un'altra settimana"

"Non ne ho voglia"

"Oh, di cosa parla questo video di YouTube?" 👀

Ah, i ritornelli del procrastinatore perpetuo. Tutti li conosciamo e tutti abbiamo pronunciato frasi simili. Alla fine, per lo più completiamo ciò che ci viene richiesto, ma probabilmente con più stress, pressione e disagio mentale del necessario.

Da fare: perché ci succede sempre?

Molto probabilmente perché abbiamo bisogno di sviluppare la nostra autodisciplina, ovvero la capacità di portare a termine le cose, indipendentemente dall'umore, dalle circostanze o dai livelli di motivazione inconsistenti.

In questo articolo verranno illustrati 10 esempi e consigli di autodisciplina tra i più efficaci per migliorare le vostre capacità decisionali, ridurre l'ansia sul posto di lavoro e impostare il proprio lavoro in modo da ottenere un esito positivo. 🏆

Che cos'è l'autodisciplina?

L'autodisciplina è ciò che fa girare il mondo. È ciò che vi spinge ad andare in palestra per anni e a lavorare sodo nella vostra carriera. Insegna l'autocontrollo e come eliminare le cattive abitudini. È semplicemente l'ingrediente necessario per essere persistenti e resilienti e raggiungere i propri obiettivi.

10 esempi di autodisciplina e consigli per sviluppare buone abitudini

L'autodisciplina è come un muscolo: più lo si esercita, più diventa forte. E più si rafforza, più diventa facile fare scelte migliori e mantenere l'autocontrollo, soprattutto quando è importante.

Per aiutarvi a costruire l'autodisciplina, a nutrire la vostra salute mentale e a liberarvi delle cattive abitudini che vi impediscono di dare il meglio di voi, ecco 10 consigli ed esempi di autodisciplina da mettere in pratica e incorporare nella vostra vita:

1. Prendete meno decisioni

I migliori per gestire le aspettative, rimanere in carreggiata e ridurre la stanchezza da decisione

Le persone pensano alla forza di volontà come a una cosa che si può avere o non avere. Ma la forza di volontà è meglio considerata come un serbatoio che può riempirsi e svuotarsi nel corso della giornata e che può essere influenzato dalle nostre scelte e dall'ambiente.

La cosiddetta stanchezza da decisione può essere intesa anche come stanchezza da forza di volontà.

Si può dire di no alla tentazione una volta (è una ripetizione del muscolo della forza di volontà) e poi dire di no un'altra dozzina di volte nel corso della giornata (sono altre ripetizioni). Ma alla sera, quel povero muscolo della forza di volontà è esaurito. Arrivate a casa dopo una lunga e faticosa giornata e pensate: "Beh, sono stato bravo. Me lo merito" e alla fine si cede alla tentazione.

**CONSIGLIO UTILE Cercate di mettere il più possibile il pilota automatico e create un sistema che funzioni per voi. Impostate un sistema che riduca la necessità di usare l'energia mentale, ma che vi renda conto di ciò che dovete fare. Non dovrete più decidere ogni volta sul momento, ma deciderete una volta, imposterete e andrete avanti.

Per ridurre l'affaticamento da decisione, potete pianificare gli elenchi di cose da fare e gli impegni in anticipo su un foglio di lavoro planner digitale con liste di controllo o di una lista di controllo calendario digitale . Pianificare e vedere le proprie priorità può aiutare a prepararsi mentalmente alle attività, a gestire meglio il tempo e, soprattutto, a rispettare gli impegni programmati.

Create elenchi di cose da fare chiari e multifunzionali per gestire facilmente le vostre idee e il vostro lavoro da qualsiasi luogo, in modo da non dimenticare più nulla

Potete anche allenare il vostro cervello a entrare in modalità produttività organizzando le vostre attività e creando un sistema che vi motivi ed entusiasmi. Da fare è l'implementazione del sistema GTD e l'utilizzo di risorse come il programma Modello di Da fare terminato di ClickUp per aiutarvi a rimanere in carreggiata e a concentrarvi sul raggiungimento dei vostri obiettivi.

Il modello Getting Things Done (GTD), basato sul sistema GTD di David Allen, vi aiuta a organizzare le attività e i progetti registrandoli e suddividendoli in elementi di lavoro che possono essere utilizzati

2. La regola del 40%

Il meglio per sconfiggere le convinzioni di limite

La regola del 40% è un principio che può aiutarvi a superare le difficoltà e un modo rapido per superare le convinzioni autolimitanti.

Quando iniziate a sentirvi stanchi mentalmente e fisicamente, potreste avere voglia di arrendervi, ma in realtà siete solo al quaranta per cento di ciò che siete veramente in grado di raggiungere

Perché questo accade?

Il limite è qualcosa che il vostro cervello crea e non è un oggetto della realtà. Ricordiamo che la parte primitiva del cervello è il tronco encefalico, la cui funzione principale è quella di tenervi al sicuro. Questa parte istintiva del cervello vuole proteggerci da situazioni scomode e potenzialmente pericolose - ed è sempre meglio essere più prudenti che meno prudenti, giusto?

Il risultato è che potreste sentirvi fisicamente esausti, mentalmente esausti o semplicemente spaventati in un momento in cui non siete realmente in pericolo. In realtà, potreste avere ancora il 60% di lavoro richiesto! Siete capaci di fare molto, molto di più di quello che pensate. Anche quando vi sentite davvero troppo stanchi per continuare, potete riconoscere che si tratta solo di una scusa: non siete terminati, siete solo al quaranta per cento.

**CHIAVE DI LETTURA L'autodisciplina non consiste nell'essere una specie di superuomo, ma piuttosto nel non cedere quando il vostro corpo e la vostra mente vi dicono: "Non posso fare di più" Il vostro cervello è così potente che quando vi dice: "Non puoi fare di più", è proprio quello che crede. Ma cosa succede se gli dite: "Da fare"?

3. La regola dei 10 minuti 1.0

La migliore per costruire la pazienza ed evitare il bisogno di gratificazione istantanea

Dato il nostro cervello più sviluppato, è ragionevole pensare che gli esseri umani siano dei decisori superiori a tutti gli altri primati del mondo.

È quindi un po' sorprendente venire a conoscenza di un esperimento che ha dimostrato che gli scimpanzé, quando si trovavano a dover scegliere se aspettare un solo bocconcino o aspettare ancora di più per un accumulo di bocconcini, erano in grado di ritardare la gratificazione e aspettare. Gli scimpanzé non sono più intelligenti di noi, ma prendono decisioni migliori almeno quanto noi.

perché?

Il problema sta nel fatto che il nostro cervello è molto sviluppato. Pensiamo troppo a decisioni con risposte piuttosto ovvie e possiamo razionalizzare un comportamento sbagliato che ci priva di risultati più desiderabili. Non siamo sempre sicuri di quale sia il vero motivo dell'esitazione e quale sia solo una giustificazione o una scusa. Si può immaginare come tutto ciò si riduca alla nostra efficacia complessiva.

È qui che entra in gioco la regola dei 10 minuti.

CONSIGLIO PRO Se volete qualcosa, aspettate almeno dieci minuti prima di agire. È semplice e non lascia spazio a discussioni o scuse. Quando sentite un bisogno, costruite la vostra autodisciplina obbligandovi ad aspettare 10 minuti prima di cedere a qualsiasi desiderio. Se dopo dieci minuti ne avete ancora voglia, allora mangiatela. Semplicemente scegliendo di aspettare, si elimina l'"immediato" dalla gratificazione immediata: si costruisce la disciplina e si migliora il processo decisionale.

4. La regola dei 10 minuti 2.0

La migliore per stabilire le priorità delle attività

La regola dei 10 minuti è un trucco per la produttività e un modo per superare la procrastinazione. Questa strategia vi aiuterà a a rimanere concentrati e a migliorare la vostra efficienza .

CONSIGLIO PRO Creare un elenco di cose da fare di attività che si possono fare in 10 minuti. Se un'attività richiede più di dieci minuti, suddividetela in attività più piccole.

Per aiutarvi a mettere in pratica questa abitudine all'autodisciplina, potete usare una strumento di project management come ClickUp, con un'interfaccia di tipo strumento di monitoraggio del tempo incorporato , bandiere di priorità per aiutare a dare priorità alle attività urgenti e le attività secondarie per suddividere le attività più complesse in passaggi più piccoli e gestibili.

Migliorate la gestione del tempo e mantenete la rotta per portare a termine le vostre attività con lo strumento di monitoraggio del tempo integrato in ClickUp

Potete anche utilizzare la funzione Modello di matrice delle priorità di ClickUp per aiutarvi a stabilire le priorità delle vostre attività e a concentrarvi sui lavori più importanti per evitare di sentirvi sopraffatti o disorganizzati.

Utilizzate questo modello di matrice delle priorità di ClickUp per identificare le attività critiche in base all'urgenza, all'impatto e all'importanza

5. La regola del 70%

La regola del 70% è un ottimo trucco per aiutarvi a cambiare mentalità e ad agire anche quando vi sentite incerti, spaventati o poco propensi.

Si dice che questa regola sia stata creata da Jeff Bezos, che l'ha indubbiamente usata per aiutarlo a uscire da uno stato di paura e indecisione e a prendere la strada delle scelte, del feedback e dell'aggiustamento.

In altre parole, state **abbassando la soglia per agire. Non è necessario essere al cento per cento a bordo, ma il settanta per cento è sufficiente per partire!

**CONSIGLIO PRELIMINARE Sconfiggete la procrastinazione e tenete d'occhio il premio documentando i vostri obiettivi e tenendoli sempre al centro dell'attenzione, in modo da promemoria per continuare ad andare avanti anche quando la mente vi dice di no. Potete utilizzare app per l'impostazione degli obiettivi come ClickUp Obiettivi per tenervi in carreggiata per raggiungere i vostri traguardi e monitorare il vostro stato in modo da sapere sempre quanto siete vicini o lontani dal raggiungere i vostri obiettivi.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

6. Come navigare nella voglia di fare

I migliori metodi per migliorare l'autocontrollo, ridurre le distrazioni e superare le tentazioni

Una cosa che minaccia la nostra autodisciplina sono le tentazioni e le distrazioni.

L'Urge Surfing permette di osservare un impulso senza agirlo. ☝️

Un impulso è semplicemente una sensazione di intenso desiderio di qualcosa. È tutto qui. È importante sottolineare che non è una costrizione ad agire. Potete desiderare intensamente qualcosa di naturale e buono per voi o qualcosa che ha effetti puramente negativi su di voi.

Da fare: ignorare la distrazione, l'impulso o la tentazione? Non proprio. Infatti, quando si cerca di ignorare qualcosa, si può darle più potere psicologico e persino prolungare una sensazione che normalmente non sarebbe durata a lungo. Un concetto o una sensazione di solito diventano più forti quando vengono ignorati, non più deboli. Dopo tutto, ignorare un'onda nell'oceano non significa che non ci sia e che non la si senta sbattere contro di noi.

Da fare per un periodo sufficientemente lungo, l'impulso passa e si torna alla calma e all'equilibrio. Il più delle volte basta un proverbiale assaggio.

**CONSIGLIO UTILE Per aiutarvi a tenere traccia e a monitorare i vostri schemi e i vostri comportamenti, potete praticare il monitoraggio di un diario. Utilizzate un taccuino o un'app digitale per prendere appunti, ad esempio ClickUp Documenti e Blocco note per catturare e rivedere i vostri pensieri.

Creare e personalizzare le pagine di ClickUp per soddisfare ogni esigenza, dal diario alle strategie di documentazione e molto altro ancora

7. Cambiare la relazione con il disagio

Il meglio per cambiare la vostra mentalità sugli ostacoli e usarli per crescere

I vostri antenati avevano un codice di base per vivere: evitare il dolore, cercare il piacere. E se qualcosa fa paura, evitate anche quello.

Ma in quanto esseri umani consapevoli e autodeterminati, sapete che c'è un margine di negoziazione! In ordine alla crescita, a volte è necessario provare dolore e paura.

L'esperienza della crescita è innatamente scomoda. Nessuno ha mai fatto grandi cambiamenti di vita o raggiunto obiettivi impressionanti senza sudare o sentirsi un po' agitato. È difficile. Se non fosse difficile, allora tutti sarebbero ultra-evoluti e con un esito positivo, non è vero?

**CHIAVE DI LETTURA È ora di cambiare le vostre aspettative su come vi sentite ogni giorno. Alla fine, si tratta solo di disagio. Tutto qui. Non paura, ansia o terrore. Solo disagio. È qualcosa di insolito, ma il fatto che non sia familiare non significa che sia negativo. Cambiare la relazione con il disagio è la chiave per raggiungere il livello successivo produttività personale che vi faranno progredire nella vostra vita.

8. L'azione crea slancio

Il meglio per creare slancio e motivazione grazie all'azione

Qualunque siano i vostri obiettivi, la motivazione ha un ruolo importante ed è uno degli ingredienti più importanti che influenzano il vostro slancio e la vostra ambizione, ma stiamo pensando a questo aspetto in modo sbagliato.

Quando pensiamo alla motivazione, cerchiamo qualcosa che accenda una scintilla in noi e ci faccia alzare dal divano e immergere profondamente nelle nostre attività. Vogliamo una motivazione che faccia agire.

Ci sono alcuni problemi in questo senso. Questo tipo di motivazione, se mai la troverete, è altamente inaffidabile. Se pensate di aver bisogno di una motivazione che faccia agire, state sbagliando.

Per esempio, uno scrittore che ritiene di non essere in grado di scrivere senza un modulo di motivazione o di ispirazione, fisserà una pagina bianca per ore. Fine della storia.

La verità è che si dovrebbe pianificare la vita anche senza una spinta motivazionale. Cercare la motivazione crea un prerequisito e un'ulteriore barriera all'azione. Abituatevi a procedere senza. E, sorprendentemente, è qui che troverete ciò che stavate cercando: l'azione porta alla motivazione, ad altra motivazione e infine allo slancio.

**CHIAVE DI LETTURA Le vostre azioni saranno il vostro carburante per andare avanti. Dopo aver fatto il primo passo e aver visto lo stato dei vostri lavori richiesti, la motivazione verrà più facile e naturale, così come l'ispirazione e la disciplina. Entrerete in sintonia e improvvisamente sarete in modalità lavoro.

10. La regola del 10-10-10

È la migliore per aiutarvi ad analizzare gli effetti a breve e a lungo termine delle vostre azioni o della loro mancanza

Non importa quanto bene visualizziate il vostro futuro o quanto siate abili a ritardare la gratificazione, è inevitabile che vi troviate di fronte a tentazioni o impulsi a perdere la disciplina che possono sopraffarvi.

Se questo significa essere meno rigorosi nella dieta per un pasto mentre si è fuori con gli amici, probabilmente non è un grosso problema. Ma se questo significa che state per perdere la vostra forza di volontà e ricadere in una dipendenza dannosa del vostro passato, vorrete avere uno strumento nella manica per aiutarvi a rimanere disciplinati.

È qui che entra in gioco la Regola del 10-10-10: una riflessione e un'azione di tecnica di gestione del tempo .

CHIAVE DI LETTURA La prossima volta che sentite che state per cedere a un impulso o a una tentazione, fermatevi e chiedetevi come vi sentirete tra dieci minuti, dieci ore e dieci giorni. Questa regola può essere efficace perché vi costringe a pensare al vostro futuro e a vedere come le vostre azioni vi influenzeranno, in meglio o in peggio.

Spesso sappiamo che in questo momento stiamo perdendo la disciplina o stiamo facendo qualcosa di dannoso, ma questo non è sufficiente a impedirci di farlo perché non abbiamo alcuna connessione con il nostro io futuro che dovrà affrontare le conseguenze. La Regola del 10-10-10 crea rapidamente questa connessione, che vi mantiene consapevoli delle vostre azioni o della loro mancanza.

Padroneggiare se stessi: Diventare autodisciplinati con le buone abitudini

Ora, mi rendo conto che anche solo leggere questo elenco potrebbe essere opprimente e ottenere l'effetto contrario a quello desiderato: aggiungere ancora più cose al vostro piatto e causare ancora più procrastinazione ed evitamento delle responsabilità.

Ecco perché vi imploro di iniziare in piccolo e di sceglierne solo uno da mettere in pratica questa settimana. La settimana successiva, provatene un'altra.

Da fare... Capite dove voglio arrivare? Non è mai troppo tardi per praticare l'autodisciplina. Fate piccoli cambiamenti nello stile di vita e nella mentalità e create dei sistemi per supportare le vostre buone abitudini. Potete utilizzare strumenti come ClickUp come tracciatore di abitudini strumento di impostazione degli obiettivi, app per il diario il diario, l'elenco delle cose da fare e molto altro ancora vi permetteranno di concentrarvi sui vostri obiettivi e di essere motivati a mantenere la vostra autodisciplina.

Con il tempo, svilupperete l'autodisciplina a lungo termine e la bussola interna di cui avete bisogno per fare scelte migliori e avere successo in tutto ciò che fate!

scrittore Ospite:**_

Pete Hollins__

è un autore di bestseller e ricercatore di psicologia umana e del comportamento. Ha conseguito una laurea e un master in psicologia e ha lavorato con decine di persone di ogni estrazione sociale. Dopo aver lavorato in privato per anni, ha deciso di dedicarsi alla scrittura e di applicare i suoi anni di formazione per aiutare le persone a migliorare la propria vita dall'interno.Per saperne di più, visitate il suo sito web per ottenere gratuitamente un ebook di 14 pagine su 9 sorprendenti studi di psicologia che trasformeranno completamente il modo in cui visualizzerete le persone intorno a voi.