10 modelli gratuiti per la rilevazione del tempo

In un modo o nell'altro, tutti noi monitoriamo il nostro tempo durante la giornata.

Sia che si tratti di guardare diligentemente l'orologio, blocco del tempo o gridare "Alexa! Imposta un timer per 25 minuti!" Lo facciamo tutti. 🙃

Questi metodi possono essere abbastanza comodi o semplicemente da fare, per il lavoro svolto quando siamo in difficoltà, ma in realtà non sono l'uso più produttivo del vostro tempo e possono costare di più nel lungo periodo! Inoltre, settori diversi utilizzano gli stessi tecniche di gestione del tempo in modi diversi, il che rende i processi personalizzati di risparmio di tempo cruciali per l'efficienza e la redditività di qualsiasi azienda.

La parte difficile è costruire questi processi personalizzati nel modo giusto. Ciò richiede ricerca, versioni di prova, attenzione ai dettagli e, soprattutto, $$$a molto tempo**_. Ecco perché avete bisogno di un modello di monitoraggio del tempo nella vostra vita. 🙌🏼

I modelli di monitoraggio del tempo sono la risorsa ideale per aiutare i team a sapere quanto tempo impiegano le attività, quanto hanno completato, quanto costano e altro ancora. Inoltre, sono personalizzabili per qualsiasi caso d'uso! Quindi, che siate avvocati, scrittori freelance, consulenti o mamme di cani, il vostro modello di monitoraggio del tempo risponderà alle vostre esigenze specifiche.

Continuate a leggere per saperne di più su gestione del tempo l'utilizzo di modelli, come trovare i migliori e i 10 migliori modelli per il monitoraggio del tempo per ClickUp, Excel e Fogli Google. 🤓

Cos'è un modello di monitoraggio del tempo?

I modelli di monitoraggio del tempo sono tabelle, fogli di calcolo, cartelle o elenchi precostituiti che aiutano le aziende e i dipendenti a tenere sotto controllo il tempo trascorso al lavoro. Come una formina per biscotti, i modelli si sovrappongono a diversi tipi di strumenti di gestione del tempo per aiutare i team a utilizzare il software in modo più efficiente e completo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image1-3.gif Timer globale in ClickUp /$$$img/

Utilizzo della scorciatoia Global Timer di ClickUp per monitorare il tempo di un'attività dall'Elenco

Questi modelli possono essere già adattati a un caso d'uso specifico o essere facilmente personalizzati per allinearsi ai processi esistenti del team.

Come modelli di tabelle orarie o altri modelli di programmazione i modelli di monitoraggio del tempo raccolgono informazioni chiave sul tempo trascorso al lavoro, su diverse attività, su interi progetti o con i client, consentendo di identificare facilmente le aree di miglioramento e di visualizzare la produttività nel tempo. Monitoraggio del tempo del progetto è una chiave per la gestione della produttività di qualsiasi azienda, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore, ma i modelli di monitoraggio del tempo offrono molto di più di un semplice timer: consentono di aggiungere facilmente note, etichette, modifiche e dati aggiuntivi alle voci.

I modelli migliori includono persino formule automatizzate per calcolare gli stipendi o le ore fatturabili in base al tempo. Ma cos'altro si deve cercare in un modello di monitoraggio del tempo di alto livello?

Cosa rende un buon modello di monitoraggio del tempo?

Anche se siete il responsabile del team blocco del tempo esperti, ci sono molte altre parti in movimento che vanno nella corretta gestione del tempo di un progetto, e il vostro modello è qui per aiutarvi! Ecco le principali funzionalità/funzione da ricercare nel vostro prossimo strumento di monitoraggio del tempo:

Visualizzazioni multiple per visualizzare il calendario, le attività, i progetti e il tempo da ogni angolazione

per visualizzare il calendario, le attività, i progetti e il tempo da ogni angolazione Monitoraggio del tempo flessibile che consente di gestire il tempo trascorso in app, attività e finestre diverse

che consente di gestire il tempo trascorso in app, attività e finestre diverse Campi personalizzati per tenere a portata di mano le informazioni chiave sul tempo e calcolare con precisione le fatture

per tenere a portata di mano le informazioni chiave sul tempo e calcolare con precisione le fatture Reportistica per una visione di alto livello della produttività su base giornaliera, settimanale o mensile

per una visione di alto livello della produttività su base giornaliera, settimanale o mensile Integrazioni per estendere le funzioni del modello e tenere insieme le riunioni, gli eventi e gli appuntamenti imminenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Monitoraggio manuale del tempo in ClickUp /$$$img/

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

Sembrano molte, ma queste cinque funzionalità sono solo una piccola parte del numero di strumenti di monitoraggio del tempo a disposizione dei manager! Il trucco è trovare un modello che le abbia tutte e che sia progettato per aiutarvi a usarle nel modo più efficiente possibile.

10 Modelli di monitoraggio del tempo

Il vostro modello di monitoraggio del tempo fungerà da base di conoscenza per tutte le informazioni relative al tempo, e il tempo è denaro! La decisione è quindi importante. Ma non siete soli, noi siamo qui per aiutarvi. 🙂

Abbiamo setacciato il web alla ricerca delle migliori risorse per il monitoraggio del tempo per i diversi casi d'uso e siamo qui per aggiungere ai nostri preferiti 10 soluzioni! Che lavoriate da soli o con un team, ecco i 10 migliori modelli di monitoraggio del tempo per ClickUp, Excel e Fogli Google.

1. Modello di monitoraggio del tempo per ClickUp Consultant

Ideale per: Tutti i lavori relativi ai consulenti

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Consultant-Time-Tracking-Template.png Monitoraggio del tempo speso per ogni progetto client con questo modello di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124005&\_gl=1\*1bxcc5j\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/ I consulenti monitorano il tempo che dedicano ai client per fatturare accuratamente ai propri client e tenere un registro delle attività completate. Da fare manualmente può essere un processo noioso, ma fortunatamente sono disponibili diversi strumenti che aiutano a semplificare il processo! 🛠

Uno di questi strumenti che vogliamo mettere in evidenza è il programma Modello di monitoraggio del tempo per i consulenti ClickUp Consultant -progettato specificamente per catturare attività, riunioni e ogni attività legata al client.

ClickUp offre ai consulenti la flessibilità di monitorare il tempo via web, desktop o app mobile. Inoltre, permette loro di raccogliere dati e informazioni su come stanno impiegando il loro tempo, consentendo loro di adattare le proprie strategie di conseguenza.

I project manager avranno una visualizzazione completa di tutte le attività e dei progetti in corso. (Bonus: se il team che si occupa della contabilità ha bisogno di una traccia digitale per verificare le fatture dei consulenti, avrà una vista Elenco per controllare i dettagli delle attività)

2. Modello di assegnazione del tempo ClickUp

Ideale per: Stabilire le stime di durata stimate per rispettare le scadenze

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-28-at-2.44.30-PM.png Il modello di allocazione del tempo di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire meglio il vostro tempo e le vostre risorse https://app.clickup.com/signup?template=t-211273116&\_gl=1\*1o63fx6\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

L'assegnazione del tempo è essenziale perché aiuta gli individui e le organizzazioni a lavorare entro un determinato lasso di tempo. Motiva a completare le attività più velocemente e garantisce che nulla venga trascurato o dimenticato.

Prima di iniziare un lavoro, fissate degli obiettivi e stabilite quanto tempo occorrerà per ogni attività e quando sarà terminata. In questo modo si evita che le attività rimangano incompiute per troppo tempo, rendendo il lavoro da fare più veloce ed efficiente. ⚡️ Modello di allocazione del tempo di ClickUp semplifica questo processo strategico. Scaricatelo come strumento di onboarding per i manager, per definire le aspettative di lavoro o per offrire consigli sul tempo da dedicare alle attività quotidiane:

Teams commerciali : Ricerca di clienti, preparazione di piani commerciali e partecipazione alle riunioni di vendita

: Ricerca di clienti, preparazione di piani commerciali e partecipazione alle riunioni di vendita Team di marketing : Gestione dei contraenti, creazione di contenuti e ricerche sulla concorrenza

: Gestione dei contraenti, creazione di contenuti e ricerche sulla concorrenza **Teams per lo sviluppo del software : Generazione di reportistica, scrittura di codice eraccolta dei requisiti

3. Modello di gestione del tempo personale ClickUp

Ideale per: La suddivisione del tempo per aiutare a raggiungere gli obiettivi di produttività

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Personal-Time-Management-Template.png Massimizzate le vostre giornate e raggiungete i vostri obiettivi con il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205428704&\_gl=1\*1o63fx6\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzate il Modello di gestione del tempo personale ClickUp da fare in meno tempo ed evitare di sentirsi sopraffatti. Organizzate le categorie della vostra vita (Fitness, Famiglia, Cura di sé, Lavoro, Pause, Sociali e Finanze) in attività individuali. Da qui, aggiungete campi personalizzati per catturare le informazioni più importanti: date di inizio e di scadenza, durata stimata, tempo monitorato e altro ancora!

Questo modello di timesheet funge da strumento di monitoraggio del tempo e da elenco delle cose da fare, tutto in un unico posto. Con l'attività creata, si può passare alla visualizzazione del Calendario per vedere la suddivisione del giorno o della settimana.

Man mano che completate le attività, spuntatele dall'elenco per rimanere in carreggiata e concentrati. Rivedete l'Elenco a intervalli regolari per assicurarvi dello stato di avanzamento e modificate il vostro programma se necessario. 🔍

Suggerimento: Tutti i modelli ClickUp sono completamente personalizzabili. È sufficiente impostarli una volta e apportare qualsiasi modifica al modello durante il percorso senza dover ricominciare da zero!

4. Modello di monitoraggio del tempo ClickUp Gantt

Ideale per: Appassionati di grafici Gantt e monitoraggio del tempo per attività complesse progetti complessi /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Gantt-Project-Sequenza-Template.png Visualizzare più progetti su un singolo grafico Gantt in ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&\_gl=1\*6uzzkv\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

I grafici di Gantt aiutano a monitorare progetti complessi, fornendo una rapida rappresentazione della sequenza temporale, delle dipendenze e delle attività cardine del progetto. In questo modo è facile identificare potenziali conflitti di programmazione, ritardi e aree in cui potrebbero essere necessarie risorse aggiuntive.

I fogli di calcolo statici del Gantt tralasciano una componente chiave della pianificazione di un progetto: il monitoraggio automatico del tempo! ⏲

Se siete appassionati di grafici di Gantt, apprezzerete il programma Modello di monitoraggio del tempo di ClickUp Gantt . Il modello offre tre viste separate (settimanale, mensile e annuale) per visualizzare in qualsiasi momento uno o più progetti. È possibile avviare il timer delle attività o registrare manualmente il tempo registrato, senza lasciare il grafico Gantt!

5. Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp

Ideale per: Qualsiasi fase del vostro viaggio nella gestione del tempo

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-241.png Pianificate la vostra settimana con precisione, assicurandovi che ogni attività sia tenuta in conto grazie al modello di gestione del tempo di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&\_gl=1\*15eanul\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a prendere l'abitudine di stimare il vostro tempo. Grazie a questi dati, sarete in grado di apportare modifiche al vostro programma e di creare spazi per lavori ed esperienze significative. 🌱

Dando priorità al vostro lavoro, potete gestire il vostro tempo in modo più efficace concentrandovi prima sulle attività più importanti e urgenti. Completarle prima di passare ad attività meno critiche vi aiuterà anche a proteggere la vostra energia creativa e la vostra forza cerebrale per i lavori più importanti.

Questo modello di tabella oraria ha tre diverse visualizzazioni ClickUp per iniziare il vostro viaggio nella gestione del tempo:

L' Elenco del registro delle attività riepiloga tutte le vostre attività per giorno

riepiloga tutte le vostre attività per giorno La Vista Carico di lavoro visualizza tutte le stime di durata stimate

visualizza tutte le stime di durata stimate La vista Tabella delle attività giornaliere raggruppa le categorie per tipo di attività

6. Modello di monitoraggio del tempo orario ClickUp

Ideale per: Monitoraggio del tempo per freelance, appaltatori e dipendenti a ore

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Hourly-Schedule-Template.png Create un piano di lavoro che si adatti alle esigenze del vostro team con il modello di pianificazione oraria di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200638149&\_gl=1\*10go5xt\*\_gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di monitoraggio del tempo orario di ClickUp è stato progettato per aiutare i manager ad assicurarsi che i dipendenti e i collaboratori siano pagati per le loro ore regolari e straordinarie. Con un piano orario visibile in ClickUp, i manager e i collaboratori hanno piena trasparenza sulle attività di payroll.

Nella guida introduttiva, troverete suggerimenti su come personalizzare il vostro modello. Quindi, esplorate le viste Calendario ed Elenco e scegliete quella (o alcune) che ritenete più utile per la visibilità quotidiana. 🗓

Suggerimento: Riducete il disordine nell'attività di ClickUp Calendar modificando le impostazioni delle schede delle attività, in modo da visualizzare a colpo d'occhio solo le informazioni più rilevanti!

7. Modello di Sequenza compilabile per ClickUp

Ideale per: Costruire un calendario personalizzato per il progetto partendo da zero

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Fillable-Project-Sequenza-Template.png Create una sequenza temporale del progetto utilizzando un Elenco ClickUp in questo semplice modello compilabile https://app.clickup.com/signup?template=t-211293448&\_gl=1\*44op9v\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Una Sequenza vuota è un ottimo strumento per definire la sequenza del progetto, dell'evento, della lezione o dell'attività. Soprattutto per progetti che non si adattano perfettamente ai flussi di lavoro e ai processi. Sequenza compilabile di ClickUp offre diverse visualizzazioni e campi personalizzati per visualizzare le attività e monitorare il tempo che viene completato. Ecco alcune funzionalità/funzione incluse in questo modello, a titolo di ispirazione:

Visualizzazione Sequenza : Un modo lineare per visualizzare e pianificare le attività

: Un modo lineare per visualizzare e pianificare le attività Vista Bacheca : Uno strumento agile con un'interfaccia drag-and-drop per spostare facilmente le schede delle attività da una colonna all'altra

: Uno strumento agile con un'interfaccia drag-and-drop per spostare facilmente le schede delle attività da una colonna all'altra Campo personalizzato denaro : Un importo formattato di denaro in qualsiasi valuta per visualizzare i costi allocati e quelli effettivi

: Un importo formattato di denaro in qualsiasi valuta per visualizzare i costi allocati e quelli effettivi campo personalizzato Barra di avanzamento: Una barra di avanzamento calcolata automaticamente che monitora il completamento delle attività secondarie, delle liste di controllo e dei commenti assegnati

La creazione di una pianificazione personalizzata del progetto prevede diversi passaggi. Innanzitutto, si raccolgono quante più informazioni possibili sul progetto: obiettivi, attività, risorse, budget e Sequenza. Quindi, organizzare tutte le attività da svolgere in fasi e creare le attività. Successivamente, si stabilisce come le attività siano interdipendenti e quali debbano essere completate prima di poter completare le successive.

Una volta stabilita una Sequenza approssimativa, il programma può essere perfezionato man mano! ⚡️

8. Modello di monitoraggio del tempo per avvocati ClickUp

Ideale per: Tutti i lavori legati all'avvocatura

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Attorney-Time-Tracking-Template.png Gestire il vostro tempo in modo efficace è facile con il modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-110436116&\_gl=1\*ilnrtg\\*gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il monitoraggio del tempo per gli avvocati impegnati può avvenire alla fine della settimana, del mese o alla chiusura di un caso. Ma con un potente software per il monitoraggio del tempo fare del monitoraggio del tempo un'abitudine quotidiana diventa più facile. 💪

Se vi sentite affaticati dalle app, provate a Modello per il monitoraggio del tempo degli avvocati di ClickUp . Questo strumento consente a qualsiasi avvocato di gestire facilmente i timesheet settimanali, bisettimanali e mensili in visualizzazioni organizzate.

Il modello di cartella è dotato anche di campi personalizzati suggeriti per iniziare subito a lavorare:

Giorno della settimana : Un elenco a discesa con opzioni, compresi i giorni della settimana

: Un elenco a discesa con opzioni, compresi i giorni della settimana Nome dell'avvocato : Un campo per specificare quale avvocato, paralegale o assistente legale sta monitorando le ore fatturabili

: Un campo per specificare quale avvocato, paralegale o assistente legale sta monitorando le ore fatturabili Numero del caso : Campo di testo in cui inserire il numero del caso a cui sta lavorando un avvocato o un gruppo di avvocati

: Campo di testo in cui inserire il numero del caso a cui sta lavorando un avvocato o un gruppo di avvocati Nome del cliente : Campo per specificare il nome del client

: Campo per specificare il nome del client Tariffa oraria: Un campo in denaro per inserire la tariffa oraria

Suggerimento: Monitoraggio del tempo, creazione di attività e visualizzazione dell'agenda in movimento con l'app mobile ClickUp!

9. Modello di monitoraggio del tempo in Excel

Ideale per: Lavoro freelance e a contratto per piccoli progetti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Excel-Time-Tracking-Template.png Modello di foglio di monitoraggio del tempo in Excel per le ore dei dipendenti /$$$img/

via MicrosoftModelli di monitoraggio del tempo in Excel sono i migliori da usare se siete un libero professionista o un appaltatore e volete monitorare il vostro tempo di lavoro, il tempo di lavoro e le pause per i pasti ogni giorno della settimana.

Questo strumento di monitoraggio del tempo è ben progettato. Ha sezioni organizzate per le informazioni di contatto di una persona, i dettagli del cliente e il riepilogo/riassunto delle attività. Non dispone di un strumento di monitoraggio del tempo automatizzato quindi pianificate una trentina di minuti in più per raccogliere i dati e calcolare le ore totali. 📈

Una volta monitorate le ore, è possibile utilizzare queste informazioni per creare le fatture per i client. Queste fatture mostreranno il tempo dedicato al progetto e l'importo totale dovuto.

Check out_ Alternative di Excel per aumentare la produttività personale e del team!_

10. Modello di monitoraggio del tempo su Fogli Google

Ideale per: Un'esperienza per l'utente migliore di Excel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Google-Sheets-Time-Tracking-Template-1400x586.png Modello di tabella oraria mensile per Fogli Google /$$$img/

via Smartsheet Se il vostro cliente ha bisogno di informazioni aggiuntive, come la descrizione delle attività e i progetti da consegnare, un foglio Excel per il monitoraggio del tempo potrebbe sembrare disordinato. Il modello di timesheet giornaliero di Google è perfetto per visualizzare in modo dettagliato tutte le ore lavorate su attività e progetti. 🔎

Il modello può essere utilizzato per aiutare individui e organizzazioni a capire come stanno spendendo il loro tempo. Oltre alle sezioni costi fissi, ore stimate e ore effettive, fornisce anche una sezione dedicata che può essere utilizzata per identificare le aree in cui è possibile migliorare l'efficienza, le risorse e la produttività.

Per saperne di più Alternative di Google per il project management!

Riprendetevi la produttività con i modelli di monitoraggio del tempo

Molto di più è stato fatto in monitoraggio del tempo del progetto di quanto possa fare un semplice timer: ecco perché avete bisogno di un modello di monitoraggio del tempo che si occupi del lavoro pesante! Ma non tutti i modelli di monitoraggio del tempo possono offrire le stesse funzioni..

Il vostro settore, il caso d'uso, la dimensione del team e lo stile di lavoro sono fattori decisivi nella ricerca del vostro prossimo modello. Ma fortunatamente ci sono abbastanza risorse per la gestione del tempo sul mercato per assicurarvi che non dovrete fare alcun sacrificio nella ricerca del vostro modello! Anche se la ricerca in sé può essere scoraggiante, non deve esserlo per forza! Soprattutto se scegliete un modello da una delle piattaforme di produttività più apprezzate del momento ClickUp . 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate il vostro tempo da ogni angolazione con le oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Con centinaia di funzionalità/funzione che permettono di risparmiare tempo un'ampia gamma di funzioni per il risparmio di tempo Modello di biblioteca e oltre 1.000 integrazioni clickUp è l'unico software abbastanza potente da riunire tutto il tempo, i progetti e il team in un hub di lavoro centralizzato. Iscriviti a ClickUp e lasciate che vi tolga il fastidio del monitoraggio del tempo. 🙌🏼