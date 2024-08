Guida alla gestione dei progetti Bullet Journal (2024)

Non c'è niente di meglio che scrivere i propri pensieri su un diario.

Può aiutarvi a trasformare i vostri pensieri in elenchi di cose da fare, obiettivi e piani d'azione .

Ma ora esistono piattaforme digitali che offrono funzionalità/funzione simili, ma con maggiore efficienza.

I bullet journal digitali offrono uno spazio infinito per gestire progetti, essere più produttivi e raggiungere obiettivi personali e professionali.

ma che cos'è esattamente un diario puntato e come si può utilizzare per gestire i progetti ?

In questo articolo, tratteremo di cosa sia il bullet journal project management come usarlo per gestire i progetti e i cinque vantaggi chiave del passaggio al digitale.

Iniziamo a scrivere un diario! 📖

Cos'è un Bullet Journal?

Un bullet journal è uno spazio personalizzabile per gestire progetti personali, obiettivi e qualsiasi attività quotidiana. In pratica è un'agenda che vi aiuta a creare elenchi di cose da fare, a monitorare le scadenze e a dare priorità alle attività .

È possibile utilizzare i diari puntati per gestire qualsiasi progetto, come l'apprendimento di una nuova lingua, aprire un blog o migliorare le proprie capacità culinarie.

Che sia personale o obiettivi professionali il metodo del bullet journal può aiutarvi a a stabilire le priorità di un obiettivo , restringere il campo e definire un piano d'azione.

il Bullet journal project management prevede l'uso del Da fare (GTD) che si concentra sulla prioritizzazione delle attività e degli obiettivi per aiutarvi, beh, a terminare le cose.

Come usare il Bullet Journal per il project management

Ecco una guida di passaggio alla pianificazione dei progetti con il bullet journal:

Passaggio 1: Identificare il proprio obiettivo

Iniziate identificando quale progetto (ovvero il vostro obiettivo) intendete lavorare.

Se avete un elenco di più progetti, dovete sceglierne uno su cui concentrarvi.

ma da fare?

Ponetevi queste tre domande:

quale progetto avrà l'impatto più significativo sulla vostra vita quotidiana? quale progetto vi avvicinerà ai vostri obiettivi a medio termine? quale progetto vi entusiasma davvero?

Potete anche creare una sezione del vostro diario dedicata al futuro e spostare lì gli altri progetti a bassa priorità.

Passaggio 2: suddividere l'obiettivo in attività più piccole

Per capire rapidamente il resto del processo, supponiamo che il vostro progetto sia quello di espandere la vostra azienda.

è un obiettivo piuttosto ampio, vero?

Per portare a termine con successo un progetto così ampio, è necessario suddividerlo in parti di lavoro più piccole.

Ad esempio, per espandere la vostra attività aziendale di shopping online, potreste:

Aggiungere 15 testimonianze di clienti al vostro sito web

Aggiungere un pop-up di opt-in per convincere le persone a iscriversi al vostro sito webelenco di email marketing* Lanciare un blog di moda e aggiornarlo ogni settimana

E voilà, avete ottenuto dei sotto-obiettivi ben organizzati. Man mano che completate ogni sotto-obiettivo, vi avvicinate all'espansione della vostra azienda.

La suddivisione del progetto vi darà anche la possibilità di capire quanto tempo e quante risorse vi servono per portarlo a termine, in modo da non ritrovarvi con un'attività incompleta.

Lo capiamo. È difficile gestire tutti questi elementi e allo stesso tempo fare del proprio meglio per rimanere motivati.

Fortunatamente, con un sistema di pianificazione del progetto e di bullet journal come ClickUp , è possibile automatizzare tutte le attività di cui sopra e concentrarsi sul progetto. No, non stiamo scherzando!

**Aspetta... cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image13-1400x667.png clickUp su diversi dispositivi /$$$img/

ClickUp è uno dei più grandi produttori al mondo valutazione più alta produttività e proiettile app per il diario s utilizzato da team ad alta produttività in piccole e grandi aziende.

Con funzionalità/funzione come Dipendenze delle attività per completare le attività nell'ordine giusto per una Strumento globale di monitoraggio del tempo per il monitoraggio del tempo dei progetti, ClickUp rende il project management del bullet journal un gioco da ragazzi!

Ecco come utilizzare ClickUp come bullet journal tracciabilità dei progettiObiettivi in ClickUp sono obiettivi di alto livello che possono essere suddivisi in attività più piccole o Target. Ogni volta che si completa un Target, ci si avvicina un po' di più al raggiungimento del proprioGoal

Ciò significa che:

Obiettivi = il vostro progetto

Obiettivi = i vostri obiettivi suddivisi in più parti

**Ma aspettate... come si fa a impostare un Obiettivo in ClickUp?

Basta andare su "Obiettivi" in ClickUp e creare un nuovo obiettivo facendo clic sul pulsante "+Nuovo obiettivo".

Ecco cos'altro si può impostare:

Il nome dell'obiettivo

La data di scadenza

Chi è responsabile e altro ancora

E ta-da, avete un obiettivo!

Ora per aggiungere un traguardo, basta premere il pulsante "Aggiungi un traguardo"!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image13-2-1400x391.png clickUp Obiettivi /$$$img/

I traguardi vengono visualizzati sotto l'Obiettivo

È possibile impostare diversi traguardi come:

Numero: cifre numeriche come il numero di produttività che si desidera vendere

cifre numeriche come il numero di produttività che si desidera vendere Vero o falso: inserire se qualcosa è stato terminato o meno. Ad esempio, se vi siete assicurati 15 testimonial per il vostro sito web

inserire se qualcosa è stato terminato o meno. Ad esempio, se vi siete assicurati 15 testimonial per il vostro sito web Valuta: tieni traccia di quanto denaro hai guadagnato con le tue vendite commerciali online 💰

tieni traccia di quanto denaro hai guadagnato con le tue vendite commerciali online 💰 Tasks: aggiungete una serie di attività al vostro traguardo. Per esempio, dovretecreare un calendario editorialetrovare un editor e molto altro ancora per avviare il vostro blog di moda

E mentre distruggete i vostri traguardi, ClickUp calcolerà automaticamente i vostri stati e li visualizzerà in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image11-1-1400x463.png clickUp che visualizza lo stato degli obiettivi /$$$img/

Completando i propri Traguardi si completa anche l'Obiettivo

Inoltre, è possibile creare attività da zero o utilizzare un modello di attività in ClickUp per gestire i progetti. È possibile aggiungere attività secondarie per suddividere le attività in passaggi più piccoli.

Ma non è tutto.

Con le Attività secondarie annidate è possibile creare attività secondarie sotto un'attività secondaria.

In questo modo, è possibile prendere un'attività primaria e creare attività individuali elementi di azione annidati sotto quel progetto. si parla di scomposizione! 💃

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image1-1.gif clickUp attività secondarie annidate /$$$img/

Trascinare e rilasciare un'attività per convertirla in un'attività secondaria

Passaggio 3: creare un piano d'azione

Ora che gli obiettivi sono stati definiti, è necessario creare un piano d'azione.

Pensate all'equipaggio di Ocean's 8.

L'obiettivo della banda era quello di rubare la collana di Toussaint 💎

Per raggiungere il loro obiettivo, hanno elaborato un piano d'azione. Furono assegnate delle attività, ogni passaggio fu pianificato in modo logico e fu impostata una tabella di marcia.

Allo stesso modo, dovete organizzare i vostri sotto-obiettivi in passaggi logici e creare un piano d'azione sequenza del progetto per espandere la vostra azienda online.

Ad esempio, non è possibile ottenere 15 testimonianze di clienti senza raccogliere informazioni sui clienti stessi

e senza aver prima raccolto le informazioni sui clienti e selezionato le recensioni.

si potrebbe, ma non siamo sicuri dell'accuratezza di queste testimonianze._ 👀

Da fare in modo corretto, bisogna decidere quando iniziare le attività e vedere se ci sono compiti da completare prima di iniziarne un altro. Dovrete anche stabilire delle scadenze, se necessario.

**Sembra che ci siano molte cose da fare?

Non preoccupatevi. ClickUp è qui per salvarvi da pianificazione del progetto problemi.

Il Visualizzazione del calendario in ClickUp consente di pianificare il tempo, programmare attività e gestire le risorse con facilità.

È inoltre possibile scegliere il modo in cui visualizzare le cose:

Giornata: utilizzare questa visualizzazione come unpianificatore giornaliero e stampate le vostre pagine giornaliere quando necessario

utilizzare questa visualizzazione come unpianificatore giornaliero e stampate le vostre pagine giornaliere quando necessario 4-Giorni: tiene d'occhio quello che c'è da fare nei prossimi quattro giorni

tiene d'occhio quello che c'è da fare nei prossimi quattro giorni Settimana: creare un foglio settimanale in questa visualizzazione per visualizzare facilmente le attività settimanali

creare un foglio settimanale in questa visualizzazione per visualizzare facilmente le attività settimanali Mese: creare un foglio mensile per visualizzare l'intero mese

creare un foglio mensile per visualizzare l'intero mese Settimana lavorativa (app mobile): visualizza solo da lunedì a venerdì

(app mobile): visualizza solo da lunedì a venerdì Schedule (app mobile): visualizzare un layout continuo di più giorni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/Group-1618867795-1-1400x929.png visualizzazione del calendario con ClickUp /$$$img/

Visualizzazione del calendario in ClickUp

Settimana lavorativa (app mobile): visualizzare solo da lunedì a venerdì

(app mobile): visualizzare solo da lunedì a venerdì Schedule (app mobile): visualizzare un layout continuo di più giorni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image19-2-1400x788.png calendario mobile ClickUp /$$$img/

Le attività sono colorate in base al loro stato

Inoltre, è possibile utilizzare Attività di ClickUp con priorità per assicurarsi di lavorare sulla cosa giusta. Una volta definite le priorità delle attività, è possibile aggiungere Stime di tempo per creare aspettative chiare.

avete bisogno di qualcosa di più di una semplice stima della durata stimata per rispettare i tempi?

È possibile utilizzare La vista Gantt Chart di ClickUp per organizzare le attività in un dettagliato grafico Gantt .

Qui è possibile programmare le attività gestire le dipendenze del progetto e organizzare le attività in pochi clic.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image5-1.gif clic sulle dipendenze del grafico Gantt /$$$img/

Disegna linee tra le attività per impostare e visualizzare automaticamente le dipendenze

Passaggio 4: scegliere un layout

I diari puntati sono completamene personalizzabili. Ciò significa che potete scegliere il layout del progetto che fa per voi e personalizzarlo come volete.

Forse preferite lo stile del Calendario o della Sequenza per organizzare le attività più importanti.

O forse siete amanti della kanban project management ventilatore.

Buone notizie, ClickUp ha qualcosa per tutti!

ClickUp offre tonnellate di bellissime visualizzazioni dei progetti che potete personalizzare alla velocità della luce.

Alcune di queste visualizzazioni includono:

Vista Elenco: aplanner stampabile che consente di raggruppare, ordinare e filtrare le attività a seconda delle necessità

Visualizzazione Sequenza: pianifica le attività nel tempo e le sposta con facilità

pianifica le attività nel tempo e le sposta con facilità Vista Mappa Mentale: visualizza qualsiasi idea in forma libera Mappa mentale o di attività esistenti

visualizza qualsiasi idea in forma libera Mappa mentale o di attività esistenti Vista Bacheca Kanban: trascinamento delle attività attraverso un flusso di lavoro personalizzato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image6-1.gif visualizzazione Bacheca ClickUp /$$$img/

Nella vista Bacheca di ClickUp, le attività saranno disposte in colonne verticali

Passaggio 5: agire

È il momento della parte più divertente: l'azione!

E utilizzare gli elenchi Da fare è uno dei modi più semplici per portare a termine il vostro piano d'azione.

Ecco due elenchi di cose da fare per il project management del bullet journal:

A. Elenchi mensili da fare

L'elenco delle attività mensili contiene tutte le attività che dovete completare in un mese.

Per creare un elenco mensile, guardate il vostro piano d'azione e spostate tutte le attività mensili nell'elenco.

**Ecco come ClickUp rende la gestione dei vostri impegni mensili un gioco da ragazzi Le liste di controllo in ClickUp sono semplici elenchi di Da fare all'interno delle attività.

Sono perfetti per creare un diario giornaliero o anche per gli impegni settimanali, mensili e annuali. Da fare è trascinare gli elementi per organizzarli e spuntarli una volta terminati.

Ma non è tutto.

Le Liste di controllo possono contenere anche sottovoci. In questo modo, potete aggiungere ulteriori dettagli ai vostri elenchi Da fare.

avete impegni simili? Create modelli di liste di controllo e riutilizzateli per attività ripetitive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/template-center-tasks.png modelli di clickUp /$$$img/

Salvate i modelli delle liste di controllo per riutilizzarli e svolgere le attività in modo più efficiente

B. Elenchi settimanali da fare

Gli elenchi settimanali contengono tutte le attività da completare su base settimanale.

Potete costruire la vostra agenda settimanale controllando ogni settimana l'elenco mensile delle cose da fare e aggiungendo al registro settimanale tutto ciò che dovete fare in quella specifica settimana.

Inoltre, ricordate di dare priorità alle attività del progetto in entrambi gli elenchi.

Ma se avete un'attività da fare ogni settimana, come scrivere un nuovo post per il vostro blog di moda?

Basta usare Attività ricorrenti di ClickUp !

È possibile impostare attività da ripetere giornalmente, settimanalmente, mensilmente o addirittura annualmente.

E se avete bisogno di un posto dove annotare idee per il bullet journal, liste di controllo e note, Il blocco note in ClickUp è il luogo perfetto da fare. Ogni nota creata qui può essere convertita in un'attività in un secondo momento.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/eVbo5h4jBT6c9YCGK7JH4nWzVHUES9Hyv\_jugn6UdovDY5Ttf005WcytcYCVpmuqB-kcPwLTsv6cikKM7hcbWfXKgDJvPlC\_ny02kgbmECP\_UR4FNNSclwUfJK\_ygDt3OSuyC84Z clickUp crea un'attività dal blocco note /$$$img/

Convertire le note in attività di ClickUp con il blocco note

5 vantaggi dell'uso di un diario digitale per il project management

Ecco cinque vantaggi del bullet journaling digitale:

1. Si ottiene un diario infinito

I diari cartacei richiedono tempo e materiali per iniziare. È un processo noioso passare ogni pagina per numerare e disegnare i bordi. 😵‍💫

Con Documenti in ClickUp il raggiungimento degli obiettivi estetici è un'esperienza piacevole. Progettate i vostri documenti utilizzando la barra laterale destra e continuate ad apportare modifiche finché il vostro documento non sarà perfetto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image20-3.gif clickUp documenti /$$$img/

Accedere alle opzioni di formattare senza un clic digitando una barra /

2. Si può risparmiare sulla cancelleria

Un planner artigianale richiede molti articoli di cancelleria di buona qualità, come penne, matite, evidenziatori, carta per punti elenco e altro ancora.

Sostituire tutto di frequente può diventare molto costoso.

Perché, invece, non utilizzare una strumento gratuito per il project management come ClickUp?

Con Piano Free Forever di ClickUp, potete risparmiare tutti i soldi che avreste speso per la cancelleria e reinvestirli nel vostro progetto. vincere Vincere Vincere

3. È più flessibile della carta

Se fate un errore o avete bisogno di spostare delle pagine in un quaderno di carta, dovrete strappare delle pagine.

speriamo che questo non vi faccia strappare i capelli

Con i bullet journal digitali è facile cancellare gli errori e spostare le pagine. Basta un semplice backspace e un drag-and-drop.

E in più, riviste digitali come ClickUp offrono molte possibilità di funzionalità/funzione flessibili , come ad esempio:

Notifiche personalizzate: scegliere quando e come ricevere le notifiche di ClickUp

Stati personalizzati: aggiungete gli stati delle vostre attività ai vostri progetti

Campi personalizzati: aggiungere informazioni personalizzate ai progetti

4. È possibile ottenere la sincronizzazione e il backup dei dispositivi

avete presente la sensazione che si prova quando si perde un dispositivo?

/href/ https://clickup.com/it/blog/69106/note-adesive-online/ {\an8}Nota strana {\an8}Che cosa?

con informazioni importanti sopra? 😩

Con un bullet journal digitale, non dovrete più sentirvi così.

Gli strumenti digitali possono essere sottoposti a backup e sincronizzati tra i vari dispositivi. In questo modo, non perderete mai il vostro diario e potrete visualizzare i progetti sul vostro telefono se siete in viaggio.

ClickUp porta la sincronizzazione a un livello superiore, permettendo di la sincronizzazione delle attività di ClickUp con Google Calendar .

Inoltre, è possibile utilizzare Le app mobili di ClickUp per dispositivi Android e iOS per seguire i progetti ovunque vi troviate.

5. È facilissimo condividere i progetti con gli altri

A volte un progetto richiede un lavoro di squadra e si ha bisogno di condividere attività, elenchi di cose da fare e file di lavoro piani di progetto con i compagni di squadra.

Mentre il vostro diario cartaceo non vi aiuterà in questo caso, un gestore di attività digitali come ClickUp lo farà sicuramente. Condivisione pubblica di ClickUp consente di condividere una versione pubblica, di sola visualizzazione, delle attività o delle viste per mantenere tutti sulla stessa pagina, letteralmente Rilevamento della collaborazione a Commenti assegnati clickUp offre tonnellate di funzionalità/funzione di collaborazione per voi e il vostro team!

Iniziare il Bullet Journaling oggi

Il bullet journaling si basa sull'impostazione degli obiettivi e sull'assegnazione delle priorità ai giusti obiettivi.

In questo modo, potrete creare un sistema di produttività che vi aiuterà ad arrivare dove volete.

Da fare con carta e penna, ma a volte un progetto richiede un livello di organizzazione superiore che non è offerto dai normali blocchi note.

Ecco perché avete bisogno di una gestione delle attività app con funzione di bullet journal integrata, come ClickUp!

Grazie a funzionalità/funzione come temi colore personalizzati, potenti integrazioni e strumenti pronti per l'uso, ClickUp! Modelli clickUp può aiutarvi a gestire qualsiasi cosa vi venga in mente. Provate gratis ClickUp oggi stesso per provare un'app per il bullet journal che vi aiuterà a raggiungere facilmente tutti i vostri obiettivi. 💆