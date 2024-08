12 Migliori software per agenzie di marketing nel 2024

Un buon software di marketing digitale nella cintura degli strumenti della vostra agenzia è necessario nel mondo digitale di oggi, e sono disponibili più opzioni che mai.

Software di marketing e strumenti aziendali possono essere opzioni potenti per aiutare la vostra agenzia a raggiungere un pubblico più ampio con meno lavoro richiesto. Stiamo parlando di software che influiscono notevolmente sul flusso di lavoro, fornisce un ottimo ROI e aiuta anche nella creazione di contenuti.

Da fare, quindi, per decidere quale sia il software più adatto a voi e alla vostra azienda team di marketing ?

Per aiutarvi a prendere la decisione più informata, abbiamo raccolto 12 dei migliori software presenti oggi sul mercato. Immergetevi per conoscere le migliori funzionalità/funzione di ogni strumento, i limiti, i prezzi e le recensioni!

Che cos'è il software per agenzie di marketing?

Il software per agenzie di marketing fornisce ai team di marketing servizi di alta qualità, sia che si tratti di branding l'impostazione dei KPI, il contenuto o il project management. Questi strumenti li aiutano a pianificare e monitorare i progetti o ad analizzare i dati di marketing delle campagne per garantire una navigazione senza intoppi.

In poche parole, il software di marketing è uno dei modi più semplici per garantire e dimostrare che il vostro team fa del suo meglio quando nella creazione dei contenuti per i lavori richiesti dai clienti, sia che si tratti del lancio di nuove campagne di marketing provare nuove piattaforme di social media o analizzare i viaggi dei clienti.

Vantaggi dell'utilizzo di un software per agenzie di marketing

Nella sua State of Marketing Trends Report 2020 hubSpot ha rilevato che il 91% dei marketer si sente "un po' sicuro" o "molto sicuro" quando investe in prodotti che influenzano le entrate. Tuttavia, quasi il 25% degli addetti al marketing non riportava il modo in cui le campagne influivano sul fatturato.

Il software di marketing aiuta a collegare questi punti fornendo dati essenziali sulle campagne che portano all'acquisizione dei client, assistono nell'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) e migliorano la gestione del flusso di lavoro.

Inoltre, ecco alcuni altri vantaggi chiave dell'utilizzo di strumenti di marketing per la vostra agenzia:

Gestione di più progetti e client con campagne uniche

Automazioni e semplificazione dei processi del flusso di lavoro

Flessibilità e funzionalità/funzione avanzate per aiutarvi a lanciare e gestire le campagne di marketing

Fornire preziosi dati sulle prestazioni e approfondimenti sulle campagne di marketing

Vi dà la sicurezza di prendere decisioni aziendali più informate

Ottenete l'accesso a modelli pergestire i calendari delle campagne,monitoraggio delle campagnee altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Campaign-Calendar-Template.png Modello di calendario della campagna ClickUp /$$$img/

Il modello di Calendario della campagna di ClickUp fornisce un sistema organizzato per la gestione di varie campagne in un unico spazio condivisibile

Ma non è tutto.

Immaginate quanto potrebbe essere disordinata la situazione se i team di marketing non avessero accesso a strumenti come software di project management per portare avanti i progetti. O quanto sarebbe noioso creare e inviare manualmente newsletter di email marketing, impostare pagine di destinazione o generare nuovi contenuti di marca.

Parliamo quindi di come e cosa potete migliorare implementando strumenti di project management e di marketing digitale per aumentare i vostri lavori richiesti e conquistare più client.

12 Migliori software per agenzie di marketing per la vostra azienda nel 2024

Entriamo nel merito di 12 tra i migliori software per il marketing software di gestione per agenzie di marketing disponibile oggi!

1. ClickUp

Il migliore per la gestione del project management e la collaborazione con il team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Vista Documento, Chattare e Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

Il primo è ClickUp -un sistema all-in-one per il project management e la gestione dei progetti strumento di produttività progettato per ogni tipo di team in tutti i settori, comprese le agenzie di marketing.

Conosciuto soprattutto per la sua piattaforma completamente personalizzabile, i team possono configurare ClickUp per adattarlo al loro flusso di lavoro unico e regolarlo in base alla crescita aziendale. Questo livello di flessibilità offre alle agenzie di marketing e a tutti i team la possibilità di creare processi semplificati, migliorare la visibilità dei progetti e delle Sequenze chiave, mettere piani di marketing in azione, e migliorare la collaborazione e la produttività del team.

Con centinaia di funzionalità/funzioni personalizzabili e una robusta struttura a gerarchia i team possono lavorare su più progetti e client e mantenere il loro lavoro sempre organizzato. Utilizzate gli Spazi, le Cartelle e gli Elenchi per organizzare e separare il lavoro per ogni client, per avere una panoramica di alto livello di tutti i progetti e per sapere esattamente dove si colloca ogni dettaglio nei progetti dei vostri clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image7-1400x889.png Gerarchia ClickUp con aree di lavoro, spazi, elenchi, attività, sottoattività e attività secondaria annidata /$$$img/

Ogni livello di ClickUp offre maggiore flessibilità e controllo per organizzare tutto ciò che serve

Ciò che rende ClickUp uno dei migliori software di project management per le agenzie di marketing è il suo funzionalità/funzione di collaborazione . È ricco di funzionalità/funzione come ClickUp Documenti , Lavagne online , commenti assegnati, stati personalizzati, vista Team integrata, correzione di bozze e molto altro ancora per consentire ai team interni e ai client di mantenere la comunicazione snella e accelerare il processo di feedback.

Inoltre, grazie ai controlli sulla privacy, sulle autorizzazioni e sulla condivisione, le agenzie di marketing possono invitare i client in ClickUp come ospiti e impostare ciò che sono autorizzati a vedere nell'area di lavoro e garantire che le informazioni sensibili rimangano private.

ClickUp si integra inoltre con oltre 1.000 strumenti di lavoro. Collegate i vostri strumenti di marketing più importanti per semplificare il flusso di lavoro e gestire più client e progetti con facilità.

Migliori funzionalità/funzione

Estrarre rapidamente dati importanti in un'unica schermata con le dashboard in ClickUp

limiti di ####

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzioni disponibili

Nessuna visualizzazione delle tabelle nell'app mobile

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzioni

: Piano Free ricco di funzionalità/funzioni Unlimitato : $7 al mese/utente

: $7 al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (4.780+ recensioni)

: 4.7 su 5 (4.780+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (3.070+ recensioni)

Provate ClickUp gratis

2. HubSpot

Migliore per CRM e inbound marketing /$$$img/

https://lh3.googleusercontent.com/y4QqhQAM6qh07KTIOwzy4FG\_-SzsLYoXPRhoeewVzC7hzlt9qKxwF2MKcAFbns\_sbpY0rkkBygxNlh2Re6l8VFBmQMhXKtlSN0Chg9KDlAtRgqNKbE5zPVkagWKYtJ0LuEMLmSj9dpayO9t\hbSgnFAMOY1pqfz9n2ap7-fyUfLHli180iLevpHf\_5OlmA

/$$$img/ HubSpot è noto per i suoi strumenti CRM, ma offre anche uno strumento di automazione del marketing che gestisce quasi tutto.

HubSpot consente di collegare tutte le attività di marketing e di organizzarle in base ai clienti, il che lo rende ideale per le agenzie. Dal momento in cui un client compila un modulo sul vostro sito web all'ultima telefonata con il supporto clienti, vi fornisce informazioni su come e chi ha interagito con il vostro team.

I suoi strumenti di marketing offrono un intervallo di tempo che va dai moduli e dalle email gestione delle campagne, ad altri strumenti per la valutazione dei tassi di conversione e delle interazioni delle campagne dei vostri clienti.

Migliori funzionalità/funzione

Sistema CMS con raccomandazioni SEO integrate

Strumenti di analisi per campagne email, pagine di destinazione e altre attività di outreach

Creazione di blog gratis oltre a creare altri siti web con il loro costruttore drag-and-drop

Integrazioni con migliaia di altre app e programmi

Un drag-and-dropper la creazione di siti web Limiti

La versione gratuita include il marchio HubSpot in alcune funzionalità/funzione

Molti strumenti diversi, ma meno personalizzazioni come contropartita

Prezzi

Sono disponibili strumenti di base gratuiti

Hub per il marketing Professionale: A partire da $890 al mese Azienda : A partire da $3.600 al mese



Recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (9.180+ recensioni)

: 4.4 su 5 (9.180+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (5.272+ recensioni)

3. Semrush

Il migliore per l'ottimizzazione SEO e la ricerca di idee per i contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Semrush.png Verificatore SEO della pagina di Semrush /$$$img/

Controllo SEO su pagina tramite Semrush Semrush è tutto incentrato sulla SEO. Potete usarlo per eseguire un audit del sito web dei vostri client per vedere come se la cavano rispetto ai concorrenti, per verificare i punti deboli della loro attuale strategia SEO e persino per ricercare parole chiave che vi aiutino a sviluppare nuove idee di contenuto.

Semrush può aiutarvi a migliorare le vostre strategie SEO per ottenere i migliori risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni

Un'enorme selezione di reportistica sulle parole chiave e diStrumenti SEO* Confronto con siti web specifici o con l'intero settore

I report sulle frasi simili e sulle domande aiutano nella ricerca delle parole chiave

Funzionalità/funzione di IA SEO

Limiti

Limitato ai dati di Google; non incorpora altri motori di ricerca

Nel piano Free è possibile eseguire solo cinque campagne

Prezzi

Piano Free con reportistica limitata

Pro : $119,95 al mese

: $119,95 al mese Guru : $229,95 al mese

: $229,95 al mese Business: $449,95 al mese

Recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (1.667+ recensioni)

: 4.6 su 5 (1.667+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (1.981+ recensioni)

4. Ahrefs

Il migliore per l'ottimizzazione SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Ahrefs-1400x779.jpeg Esploratore di siti di Ahrefs /$$$img/

Esploratore di siti tramite Ahrefs Ahrefs è da anni uno degli strumenti SEO più popolari in circolazione, ed ecco perché. Grazie ai suoi strumenti analitici che scorrono su Internet, Ahrefs ha accesso a dati approfonditi sulle prestazioni SEO.

È possibile vedere come si comporta il sito web di un cliente, eseguire ricerche sui concorrenti e adottare passaggi per emulare le strategie di esito positivo. Ahrefs dispone anche di un'estesa biblioteca di materiale didattico per aiutarvi a sfruttare al meglio i suoi strumenti.

Migliori funzionalità/funzione

Analisi SEO proprietaria

Reportistica personalizzabile su pagine specifiche, sottodomini e aggiornamenti delle prestazioni

La funzionalità "Content Gap" vi aiuta a scoprire le aree in cui il vostro client potrebbe utilizzare contenuti aggiuntivi

limiti di ####

Le raccomandazioni di parole chiave possono talvolta avere un volume basso

Limiti all'esportazione dei dati

Prezzi

Piano Free con limite di spesa

Lite : A partire da $99 al mese

: A partire da $99 al mese Standard : A partire da $199 al mese

: A partire da $199 al mese Avanzato: A partire da $399 al mese

Recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (446+ recensioni)

: 4.6 su 5 (446+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (458+ recensioni)

5. Google Analytics

Migliore per la gestione degli annunci, il monitoraggio delle tendenze e la misurazione delle prestazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image13-1400x615.png GA4 Google Analytics /$$$img/

Dashboard via GA4 Google Analytics Google Analytics è un'altra soluzione di marketing che esiste da anni. Può essere ingannevolmente semplice, ma fornisce centinaia di report unici e approfondimenti su un ampio intervallo di dati. È possibile monitorare le prestazioni del sito web di un cliente e tenere sotto controllo l'inbound marketing.

Tuttavia, la vera star sono i reportistici sugli annunci di Google. È possibile vedere l'andamento della ricerca a pagamento del cliente, monitorare il confronto con altri canali, l'entità dei ricavi e altri dati utili.

Le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio della spesa per gli annunci di Google

Visualizza report personalizzabili in base alle metriche

Suddivisione per paese, dispositivo, tempo di coinvolgimento e altro ancora

limiti di ####

Può essere difficile iniziare e navigare tra le diverse dashboard

Curva di apprendimento più elevata; alcuni utenti trovano l'interfaccia difficile da usare

Prezzi

Gratuito

Recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (5.949+ recensioni)

: 4.5 su 5 (5.949+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (7.335+ recensioni)

6. NapoleonCat

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image12-1-1400x965.png NapoleonCat per la gestione dei social media /$$$img/

Monitoraggio delle prestazioni dei social media tramite NapoleonCat NapoleonCat è una piattaforma di gestione dei social media. Consente di tenere traccia dell'impegno e delle vendite commerciali di un cliente, di analizzare i suoi vari account e di seguire i suoi abbonati da un'unica finestra In arrivo.

È possibile monitorare le prestazioni dei client sulle principali piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn e generare reportistica basata su questi dati.

Migliori funzionalità/funzione

Collegare più account a una sola finestra In arrivo

Automazioni delle risposte e dei post sui social media

Monitoraggio dei singoli post e confronto con i livelli di coinvolgimento precedenti

limiti di ####

A volte può perdere le connessioni a pagine specifiche degli account

I dati disponibili variano a seconda della piattaforma di social media

Prezzi

Versione di prova gratuita per 14 giorni

Standard : $25,82 al mese, fatturati annualmente

: $25,82 al mese, fatturati annualmente Pro : 63,31 dollari al mese, fatturati annualmente

: 63,31 dollari al mese, fatturati annualmente Personalizzato: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (58+ recensioni)

: 4.8 su 5 (58+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (45+ recensioni)

7. Canva

Il miglior strumento per la progettazione grafica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Canva-Team-Project-Product-Example.png Esempio di prodotto del progetto Canva Team /$$$img/

Via Canva Canva semplifica la creazione di contenuti unici e personalizzati. Il suo editor drag-and-drop permette di creare immagini, infografiche e video per i social media o di scegliere tra centinaia di altri modelli per la vostra agenzia.

Con Canva, potete essere sicuri che tutte le immagini abbiano la giusta dimensione, mantenere facilmente il vostro lavoro in linea con il marchio per ogni client e persino collaborare con altri utilizzando la funzionalità/funzione del team. Questo è particolarmente utile se i vostri client preferiscono un approccio più pratico.

Migliori funzionalità/funzione

Editor drag-and-drop

Una libreria di modelli facili da usare e personalizzabili

Invita collaboratori e client al tuo account e lavora insieme ai progetti

limiti di ####

Opzioni di progettazione limitate sul piano Free, soprattutto per la modifica dei video

Le opzioni di esportazione sono limitate

Prezzi

Canva Free : Gratis

: Gratis Canva Pro : $119,99 all'anno per una persona

: $119,99 all'anno per una persona Canva for Teams: $149,90 all'anno per le prime cinque persone

Recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (3.796+ recensioni)

G2 : 4.7 su 5 (3.796+ recensioni)

: 4.7 su 5 (3.796+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (10.826+ recensioni)

Migliore per la gestione dei social media

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Sprout-Social.png Sprout Social dashboard /$$$img/

Dashboard delle metriche delle prestazioni chiave tramite Sprout Social Sprout Social è un altro ottimo software di marketing incentrato sui social media, con maggiore enfasi sulla promozione commerciale. Vi aiuta a monitorare le prestazioni dei vostri clienti su diverse piattaforme e ad analizzare quali di queste portano più traffico, ricavi e maggiore coinvolgimento.

Vi aiuta anche a capire qual è il momento migliore per pubblicare i contenuti sulle loro piattaforme per raggiungere il pubblico più vasto, a misurarne le prestazioni e a fornire analisi cross-network e una potente segmentazione per ogni piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni

Analisi delle promozioni a pagamento

Una delle poche opzioni con strumenti di TikTok

Si concentra sulle entrate, non solo sul coinvolgimento degli utenti

limiti di ####

Può incorrere in errori quando le regole di una piattaforma non si allineano con le altre (ad esempio, caratteri massimi su Twitter contro Instagram)

L'aggiunta di altri utenti può essere difficile

Prezzi

Versione di prova gratuita di 30 giorni

Standard : $249 al mese (ogni utente aggiuntivo +$199 al mese)

: $249 al mese (ogni utente aggiuntivo +$199 al mese) Professionale : $399 al mese (ogni utente aggiuntivo +$299 al mese)

: $399 al mese (ogni utente aggiuntivo +$299 al mese) Avanzato : $499 al mese (ogni utente aggiuntivo +$349 al mese)

: $499 al mese (ogni utente aggiuntivo +$349 al mese) Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.3 su 5 (2.043+ recensioni)

: 4.3 su 5 (2.043+ recensioni) Capterra: 4.4 su 5 (524+ recensioni)

9. AdStage (TapClicks)

Il migliore per la gestione degli annunci multipiattaforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image9-1-1400x856.png Clic per rete dashboard di AdStage /$$$img/

Clic per dashboard di rete tramite AdStage AdStage recentemente acquisito da TapClicks, è la fonte unica per tutte le analisi pubblicitarie. Il software di marketing confronta le campagne dei client con la maggior parte delle reti pubblicitarie, tra cui Google, Facebook, Spotify e Bing.

AdStage vi aiuta anche ad automatizzare le vostre Automazioni. È possibile impostare regole, rotazione degli annunci e impostazioni all'interno del programma.

Le migliori funzionalità/funzioni

Si integra con le principali reti pubblicitarie

Può esportare i dati in diversi strumenti, tra cui Google Books

Facile confronto dei dati tra le reti in un unico posto

limiti di ####

Può essere un po' lento a raccogliere tutti i dati di terze parti

Assistenza limitata alle reti più piccole

Prezzi

Versione di prova gratuita per 14 giorni

Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.3 su 5 (95+ recensioni)

: 4.3 su 5 (95+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (13+ recensioni)

10. ZoomInfo SalesOS

Il migliore per la generazione di contatti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ZoomInfo-SalesOS-.png Gestione dei client potenziali e attuali in ZoomInfo SalesOS /$$$img/

Gestione dei clienti potenziali in ZoomInfo SalesOS ZoomInfo VenditeOS è una piattaforma di marketing incentrata sul B2B che vi aiuta a identificare i migliori lead per i vostri client. È possibile monitorare i visitatori dei loro siti web, vedere quali sono i concorrenti che li visitano e automatizzare la loro attività di contatto.

L'automazione aiuta a qualificare e a raggiungere solo i lead che hanno maggiori probabilità di conversione. ZoomInfo si integra anche con il vostro CRM, aiutandovi a mantenere i dati aggiornati e a tenere d'occhio i clienti esistenti che potrebbero essere pronti per una nuova conversione.

Migliori funzionalità/funzione

Monitoraggio e qualificazione dei lead

Automazioni basate su flussi di lavoro personalizzabili

Si integra con molti CRM ealtri strumenti di comunicazione Limiti

Le informazioni disponibili per le aziende più piccole o nuove possono essere limitate

Le informazioni di contatto sono talvolta ripetute o non aggiornate

Prezzi

Versione di prova gratuita disponibile

Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (6.280+ recensioni)

: 4.4 su 5 (6.280+ recensioni) Capterra: 4.2 su 5 (233+ recensioni)

11. Cacciatore

Le migliori soluzioni per la ricerca di email, l'outreach e la generazione di lead

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Hunter.io-Email-Finder-1400x875.jpeg Hunter.io Email Finder /$$$img/

Ricerca di indirizzi email tramite Hunter Cacciatore è una soluzione di ricerca di email e cold outreach che aiuta a trovare e verificare gli indirizzi email, a inviare email personalizzate e a monitorare le prestazioni delle campagne.

Per ottenere il massimo dai vostri lavori richiesti, Hunter vi aiuta ad automatizzare le sequenze a freddo e a ottenere risultati migliori grazie a una personalizzazione intelligente. Le sue funzionalità/funzione di bulk task fanno risparmiare tempo, permettendo a voi e ai vostri client di trovare e verificare indirizzi email da enormi elenchi.

Migliori funzionalità/funzione

Aiuta a trovare e verificare gli indirizzi email

Permette di inviare campagne email personalizzate su larga scala

La funzionalità/funzione "bulk" vi aiuta a gestire gli elenchi di email

limiti di ####

Per accedere allo strumento è necessario disporre di un'email basata su un dominio

Le email a volte rimbalzano

Prezzi

Versione Free con crediti limitati

Starter : $49 al mese

: $49 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (462+ recensioni)

: 4.4 su 5 (462+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (557+ recensioni)

12. Forma di carta

Il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro e la generazione di contatti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Paperform-nAalytics-Menu.png Visualizzazione dell'elenco degli invii nel modulo Paperform /$$$img/

Creazione di sondaggi e visualizzazione degli invii tramite il costruttore di moduli Paperform Paperform è più di un costruttore di moduli. È un coltellino svizzero digitale per le piccole aziende con l'equilibrio ideale di bellezza e cervello.

Potete usarlo per progettare moduli di lead generation e sondaggi, ma anche per creare landing page su misura, popup per lead magnet e persino app dedicate alle aziende dei vostri clienti.

Paperform consente di creare un intervallo di flussi di lavoro automatizzati. Inoltre, si integra con migliaia di strumenti come Google Drive, Slack, Dropbox, Monday.com e Notion. Con un'interfaccia intuitiva e funzionalità/funzione versatili, Paperform è una delle app per flussi di lavoro più flessibili disponibili.

Migliori funzionalità/funzione

Creazione di flussi di lavoro, sondaggi e moduli automatizzati e in linea con il brand

Si integra con migliaia di strumenti, permettendovi di accettare pagamenti o di programmare automaticamente riunioni

Editor facile da usare con modelli e la possibilità di personalizzare la maggior parte delle funzionalità/funzioni

limiti di ####

Sebbene sia possibile personalizzare molte cose, non è possibile applicare automaticamente le modifiche ai moduli

Limitate integrazioni dirette con altre piattaforme

Prezzi

Versione di prova gratuita per 14 giorni

Essenziale : $20 al mese

: $20 al mese Pro : $40 al mese

: $40 al mese Agenzia: $135 al mese

Recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (41+ recensioni)

: 4.5 su 5 (41+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (84+ recensioni)

Migliorare i processi della vostra agenzia con il software di marketing

Il software di marketing può aiutare in molte parti diverse dell'attività della vostra agenzia processo di marketing . Prima di immergerci nei migliori software di marketing per agenzie, ecco alcune delle aree in cui è possibile trovare una soluzione software dedicata:

Project management : Questi strumenti vi aiuteranno a definire l'obiettivo di una campagna, a gestire il team coinvolto nel progetto, a tenere traccia dei diversi flussi di lavoro di una campagna e a connettervi con il personale di diversi reparti e fusi orari

Servizio clienti : Include strumenti come chatbot per il supporto clienti, knowledge center e automazione dell'help desk. Un buon servizio clienti può migliorare la fidelizzazione e creare clienti abituali, soprattutto se integrato con un CRM (software di gestione delle relazioni con i clienti)

: Include strumenti come chatbot per il supporto clienti, knowledge center e automazione dell'help desk. Un buon servizio clienti può migliorare la fidelizzazione e creare clienti abituali, soprattutto se integrato con un CRM (software di gestione delle relazioni con i clienti) Creazione di contenuti : Che si tratti di un nuovo sito web, di una newsletter via email, di un post sui social media o di un video dimostrativo, i contenuti sono fondamentali per i marchi dei vostri client. Infatti, ilIstituto di marketing dei contenuti ha rilevato che l'81% degli intervistati visualizza i contenuti come una strategia aziendale fondamentale. Creare contenuti in modo coerente e monitorare il loro rendimento con un software di marketing

: Che si tratti di un nuovo sito web, di una newsletter via email, di un post sui social media o di un video dimostrativo, i contenuti sono fondamentali per i marchi dei vostri client. Infatti, ilIstituto di marketing dei contenuti ha rilevato che l'81% degli intervistati visualizza i contenuti come una strategia aziendale fondamentale. Creare contenuti in modo coerente e monitorare il loro rendimento con un software di marketing Gestione dei social media : Da fare per avere un maggiore controllo su quando vengono pubblicati i post sui social media? Avete bisogno di un modo per monitorare le interazioni con la piccola azienda di un cliente? Gli strumenti di gestione dei social media possono aiutarvi a gestire i numerosi canali della vostra agenzia

: Da fare per avere un maggiore controllo su quando vengono pubblicati i post sui social media? Avete bisogno di un modo per monitorare le interazioni con la piccola azienda di un cliente? Gli strumenti di gestione dei social media possono aiutarvi a gestire i numerosi canali della vostra agenzia Annunci : MentreIntelligenza Insider da fare un leggero rallentamento della spesa pubblicitaria digitale, prevede comunque che la spesa pubblicitaria digitale a livello mondiale raggiungerà oltre 567 miliardi di dollari nel 2022. Questo mercato enorme e ferocemente competitivo richiede un'attenzione e un monitoraggio pressoché costanti per garantire che i vostri investimenti pubblicitari producano il miglior ritorno sugli investimenti

: MentreIntelligenza Insider da fare un leggero rallentamento della spesa pubblicitaria digitale, prevede comunque che la spesa pubblicitaria digitale a livello mondiale raggiungerà oltre 567 miliardi di dollari nel 2022. Questo mercato enorme e ferocemente competitivo richiede un'attenzione e un monitoraggio pressoché costanti per garantire che i vostri investimenti pubblicitari producano il miglior ritorno sugli investimenti Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO): Un altro tema molto pulsante, il SEO, è al centro dell'attenzione di molti marchi. Potete trovare gli strumenti giusti per aiutarvi con la SEO per i siti web o il social media marketing e usarli per aiutarvi a raggiungere i vostri client"obiettivi di marketing dei vostri clienti *Generazione di lead: Questo può essere un po' più complicato. La generazione di lead può includere il monitoraggio del click-through rate (CTR) delle email, l'accesso ai dati dei clienti, alle interazioni sul sito web, alle connessioni con i social media e ad altri strumenti di gestione dei contatti

Trovare i migliori strumenti di marketing per la vostra agenzia

Trovare il software di marketing giusto per la vostra agenzia di marketing può essere una sfida, ma strumenti completi possono aiutare a lanciare, monitorare e analizzare le vostre campagne in modo molto più semplice.

Gli strumenti elencati sopra hanno tutti una serie di funzionalità/funzione uniche e possono aiutare a gestire diversi aspetti del marketing, quindi sperimentate alcuni strumenti diversi fino a trovare una buona combinazione.

Se cercate una soluzione all-in-one, ClickUp fa al caso vostro.

Grazie alla sua piattaforma completamente personalizzabile, alle funzionalità di project management e agli strumenti di collaborazione, voi e il vostro team sarete completamente attrezzati per gestire tutti i progetti, le campagne, le conversazioni e altro ancora, tutto in un unico luogo.

Offre inoltre una libreria di modelli di marketing e si integra con alcuni dei migliori strumenti di gestione del marketing come HubSpot per snellire il flusso di lavoro e operare con efficienza.

Per iniziare, provate voi stessi e sfruttate al meglio i vostri lavori richiesti oggi e in futuro! Scrittore ospite:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image8-2.png

/%img/ {\an8}Autunno Scricchiolante si è laureata presso l'illustre Howard University, è Associate Marketing Manager e SEO Strategist nel team di HubSpot dedicato alla Link Building.