12 migliori strumenti no-code per i responsabili di prodotto nel 2024

Nell'attuale mondo frenetico della gestione dei prodotti, avere a disposizione gli strumenti giusti può fare la differenza nella capacità di creare e fornire prodotti eccezionali. Strumenti senza codice sono emersi come un vero e proprio cambiamento, consentendo ai responsabili di prodotto di snellire i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e dare vita alle loro idee senza richiedere conoscenze tecniche approfondite.

In questo post esploreremo i migliori strumenti no-code per i product manager, analizzandone le funzionalità/funzioni chiave, i vantaggi e i limiti, oltre a discutere su come scegliere la soluzione perfetta per le vostre esigenze specifiche! 🚀

Quali sono gli strumenti no-code per i Product Manager?

State cercando di destreggiarvi tra roadmap di produttività , il feedback dei clienti, la collaborazione del team e la definizione delle priorità, il tutto con l'obiettivo di offrire la migliore esperienza utente per il vostro prodotto?

Gestire un team di product management di successo non è un'impresa da poco.

Con il panorama tecnologico in continua evoluzione, i responsabili della produttività devono essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze e sugli strumenti più recenti, pur mantenendo l'attenzione sull'utente finale.

La mole di attività e responsabilità può essere schiacciante e impedire anche ai PM più esperti, con un'eccellente capacità di gestione del prodotto, di gestire le proprie attività capacità di gestione del prodotto di raggiungere gli obiettivi in modo efficiente.

E ammettiamolo: non si può fare tutto manualmente, a prescindere dalle capacità del team. Ecco perché avete bisogno dei migliori strumenti senza codice nel vostro arsenale.

COMPRENDERE GLI STRUMENTI NO-CODE RISPETTO A QUELLI LOW-CODE. STRUMENTI A BASSO CODICE Microsoft Power Apps è un esempio di piattaforma di sviluppo low-code che supporta lo sviluppo rapido di applicazioni. Gli strumenti a basso codice come Power Apps possono essere utilizzati da persone che non hanno alcuna conoscenza di codice. Tuttavia, il problema è che è sempre necessario uno sviluppatore per concludere l'affare.

Vantaggi degli strumenti no-code per i Product Manager

L'adozione di strumenti no-code può cambiare le carte in tavola per i product manager, trasformando il loro modo di affrontare le attività quotidiane e gli obiettivi a lungo termine. In tabella sono riportati alcuni benefici chiave che gli strumenti no-code apportano ai product manager:

1. Sviluppo accelerato

Gli strumenti no-code consentono ai product manager di rilasciare prototipi, iterare rapidamente e lanciare i prodotti più velocemente modelli per il lancio dei prodotti senza dover ricorrere a risorse di sviluppo. Questo riduce significativamente il time to market e aiuta a tenere il passo con le esigenze dei clienti in continua evoluzione.

2. Collaborazione migliorata

Le piattaforme senza codice favoriscono una migliore comunicazione e una maggiore collaborazione collaborazione tra team interfunzionali . Abbattendo le barriere tra stakeholder tecnici e non, questi strumenti garantiscono che tutti siano sulla stessa pagina, risultando in un processo di sviluppo del prodotto più coeso.

3. Creatività potenziata

Con gli strumenti senza codice, i responsabili di prodotto possono sperimentare nuove soluzioni idee e concetti senza preoccuparsi dei vincoli tecnici. Questa libertà stimola l'innovazione e aiuta i responsabili della produttività a offrire esperienze utente eccezionali.

4. Efficienza dei costi

Riducendo al minimo la necessità di un'estensione del codice e dello sviluppo, gli strumenti no-code possono ridurre significativamente il costo complessivo dello sviluppo del prodotto, consentendo ai product manager di allocare le risorse in modo più efficace.

5. Scalabilità e flessibilità

Le piattaforme no-code offrono ai product manager la possibilità di scalare le applicazioni e di apportare modifiche al volo con facilità. Questa flessibilità garantisce che i prodotti possano adattarsi all'evoluzione delle richieste del mercato e dei requisiti degli utenti.

Incorporare gli strumenti no-code nel vostro kit di gestione dei prodotti può migliorare drasticamente l'efficienza, la comunicazione e l'innovazione, portando in ultima analisi a prodotti migliori e clienti più felici.

Non perdete l'opportunità di portare la gestione dei prodotti a un livello superiore con questi potenti strumenti!

Bonus: Strumenti di codifica dell'IA: Costruire roadmap chiare per il team con mappe mentali, sequenze temporali, diagrammi di Gantt, viste Gantt o tabelle

Obiettivi : Allineare gli oggetti e gli obiettivi e rimanere in carreggiata con ClickUp Obiettivi

: Allineare gli oggetti e gli obiettivi e rimanere in carreggiata con ClickUp Obiettivi Collaborazione con il team : Scambiate feedback, ricevete aggiornamenti in tempo reale e rimanete in contatto con la visualizzazione della chat, i commenti e altro ancora

: Scambiate feedback, ricevete aggiornamenti in tempo reale e rimanete in contatto con la visualizzazione della chat, i commenti e altro ancora Monitoraggio di bug e problemi : Organizzate il feedback e le priorità esemplificare il monitoraggio dei bug e dei problemi *Flussi di lavoro e automazione: Creare cancellate,flussi di lavoro agili e chiari e sprintare attraverso lo sviluppo con le automazioni

: Organizzate il feedback e le priorità esemplificare il monitoraggio dei bug e dei problemi *Flussi di lavoro e automazione: Creare cancellate,flussi di lavoro agili e chiari e sprintare attraverso lo sviluppo con le automazioni Reportistica in tempo reale e monitoraggio del tempo : Monitoraggio delle prestazioni e degli stati di avanzamento degli obiettivi con ClickUp Dashboard

: Monitoraggio delle prestazioni e degli stati di avanzamento degli obiettivi con ClickUp Dashboard Integrazione di tutti gli strumenti di feedback e sviluppo : Create cicli di feedback dei clienti per informare le decisioni sui prodotti con le integrazioni per Zendesk, Intercom e Zapier. Quindi, monitorate lo stato di sviluppo con le integrazioni native per GitHub, Gitlab e Bitbucket

: Create cicli di feedback dei clienti per informare le decisioni sui prodotti con le integrazioni per Zendesk, Intercom e Zapier. Quindi, monitorate lo stato di sviluppo con le integrazioni native per GitHub, Gitlab e Bitbucket Create la vostra ClickApp personalizzata con le API di ClickUp: L'API di ClickUp vi permette di creare integrazioni personalizzate e diClickAppper integrare le funzioni dello strumento in app di terze parti

Utilizzate le lavagne online di ClickUp con oggetti, attività, relazioni e stickies per collaborare visivamente con il vostro team

Inoltre, qualsiasi product manager e team può avviare qualsiasi lavoro e risparmiare tempo con ClickUp modelli per il lancio dei prodotti e per la pianificazione della strategia, oltre ad altri modelli di modelli di gestione del prodotto e modelli di marketing del prodotto .

Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp include stati personalizzati, campi personalizzati, codici colore e altro ancora per aiutare a visualizzare e tenere traccia di ogni elemento del processo di lancio

Migliori funzionalità/funzione

Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratelo in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora

: Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratelo in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora Oltre 15 visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui Sequenza, Bacheca, Grafico Gantt e altro ancora

: Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui Sequenza, Bacheca, Grafico Gantt e altro ancora Funzione drag and drop : Questa funzionalità/funzione rende più semplice e veloce apportare modifiche all'area di lavoro di ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche

: Questa funzionalità/funzione rende più semplice e veloce apportare modifiche all'area di lavoro di ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche Automazioni Capacità : Velocizzate qualsiasi processo con l'automazione precostituita e impostate ricette personalizzate con l'automazione ClickUp, senza bisogno di codici

: Velocizzate qualsiasi processo con l'automazione precostituita e impostate ricette personalizzate con l'automazione ClickUp, senza bisogno di codici Documentazione : Memorizzazione di tutti i progetti,ambito del lavoroe i documenti aziendali con ClickUp Docs

: Memorizzazione di tutti i progetti,ambito del lavoroe i documenti aziendali con ClickUp Docs Gestione delle risorse : Monitoraggio delle risorse con vista Carico di lavoro

: Monitoraggio delle risorse con vista Carico di lavoro Funzionalità di integrazione : Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per consolidare le app e ottimizzare il flusso di lavoro

: Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per consolidare le app e ottimizzare il flusso di lavoro Disponibile su tutti i dispositivi : Disponibile per le piattaforme desktop, mobile (app per Android e iOS), voce e browser

: Disponibile per le piattaforme desktop, mobile (app per Android e iOS), voce e browser Guida per il Product Manager : Impara comemassimizzare ClickUp per la gestione dei prodotti con questa guida definitiva

: Impara comemassimizzare ClickUp per la gestione dei prodotti con questa guida definitiva Libreria di modelli: Scegliete tra oltre 1.000 modelli per ogni caso d'uso e per ogni team, compresi quelli per il prodotto,sviluppatori di software, marketing,

Limiti

Può essere necessario un po' di tempo per abituarsi all'ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Alcune schede della dashboard non possono essere esportate nel piano Free

Alcune visualizzazioni non sono disponibili sull'app per dispositivi mobili

Prezzi

Free Forever: Piano free ricco di funzionalità/funzione

Piano free ricco di funzionalità/funzione Unlimitato: $5 al mese/utente

$5 al mese/utente Business: $12 al mese/utente

$12 al mese/utente Business Plus: $19 al mese/utente

$19 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (5.680+ recensioni)

4,7 su 5 (5.680+ recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (oltre 3.540 recensioni)

2. Piumato

Il miglior strumento senza codice per costruire moduli potenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Feathery-Modulo-Builder-ClickUp-1400x811.png Il costruttore di moduli Feathery /$$$img/

Creazione di un modulo personalizzato con Feathery Feathery è un potente costruttore di moduli per i team di prodotto. Questo strumento permette ai team di prodotto di costruire flussi in-app per l'onboarding dell'utente , pagamenti , applicazioni e altro ancora, senza risorse per gli sviluppatori.

Gli utenti possono creare moduli completamente personalizzabili con un editor visivo simile a Webflow, un potente costruttore di logica e oltre 5.000 integrazioni, tra cui strumenti come Segment, Stripe e Firebase.

Migliori funzionalità/funzione

Modulo nativo del marchio : Creazione di moduli personalizzati che si adattano all'identità visiva del vostro marchio

: Creazione di moduli personalizzati che si adattano all'identità visiva del vostro marchio Editor drag-and-drop : Progetta e modifica facilmente i layout con un'interfaccia di facile utilizzo

: Progetta e modifica facilmente i layout con un'interfaccia di facile utilizzo Supporto logico avanzato : Implementazione di complesse logiche di condizione per creare moduli e flussi di lavoro dinamici

: Implementazione di complesse logiche di condizione per creare moduli e flussi di lavoro dinamici Integrazioni con app : Connessione e interazione con oltre 5.000 applicazioni per estendere la funzione

: Connessione e interazione con oltre 5.000 applicazioni per estendere la funzione **Reagire eJavascript SDKs: Utilizza kit di sviluppo software di facile utilizzo per la convalida avanzata e la logica personalizzata

limiti di ####

Richiede più tempo per iniziare rispetto a un semplice costruttore di moduli, come Google Modulo

Integrazioni avanzate come Plaid richiedono un piano a pagamento

Prezzi

Gratuito: Piano free

Piano free Basic: $50 al mese

$50 al mese Pro: $400 al mese

$400 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Opinioni dei clienti

Caccia al prodotto: 4,7 su 5 (20+ recensioni)

3. Ampiezza

Il migliore strumento senza codice per l'analisi dei prodotti

Visualizzare i dati in Amplitude per prendere decisioni aziendali migliori e più informate Ampiezza è una potente piattaforma di analisi dei prodotti che aiuta i product manager a prendere decisioni basate sui dati, analizzando il comportamento degli utenti e comprendendo l'impatto delle funzionalità/funzione sul loro coinvolgimento.

Visualizzando una visione olistica delle interazioni con i clienti, i Teams possono individuare i colli di bottiglia, identificare le funzionalità/funzione più efficaci e pianificare in modo efficace.

Inoltre, le sue capacità di analisi predittiva offrono approfondimenti sul comportamento futuro degli utenti, consentendo ai product manager di essere all'avanguardia. Questo strumento è fondamentale per i product manager che vogliono ottimizzare l'esperienza dell'utente e guidare la crescita.

Le migliori funzionalità/funzione

Analisi del comportamento degli utenti : Monitoraggio e analisi del modo in cui gli utenti interagiscono con il vostro prodotto per ottenere preziose informazioni

: Monitoraggio e analisi del modo in cui gli utenti interagiscono con il vostro prodotto per ottenere preziose informazioni Analisi e segmentazione delle coorti : Raggruppa gli utenti in base a caratteristiche o comportamenti condivisi e analizza questi segmenti per ottenere insight più mirati

: Raggruppa gli utenti in base a caratteristiche o comportamenti condivisi e analizza questi segmenti per ottenere insight più mirati Reportistica in tempo reale : Accesso a dati e approfondimenti aggiornati nel momento in cui si verificano per prendere decisioni tempestive

: Accesso a dati e approfondimenti aggiornati nel momento in cui si verificano per prendere decisioni tempestive Test e sperimentazione A/B: Testare diverse versioni del prodotto o delle funzionalità/funzione e confrontarne le prestazioni per ottimizzare l'esperienza e il coinvolgimento dell'utente

limiti di ####

Curva di apprendimento più ripida per i principianti

Capacità di esportazione dei dati limitata

Il prezzo può essere costoso per i team più grandi

Prezzi

Gratuito: Piano Free

Piano Free Crescita: Richiedi una demo

Richiedi una demo Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (1.964 recensioni)

4,5 su 5 (1.964 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (52 recensioni)

4. Flusso web

Il miglior strumento senza codice per la progettazione di siti web

Creazione di un sito web personalizzato con Webflow Webflow è una piattaforma reattiva strumento di web design che consente ai responsabili della produttività di progettare, costruire e lanciare siti web di grande impatto visivo senza scrivere alcun codice.

Combina gli elementi visivi del design con le tecniche di sviluppo, fornendo una piattaforma olistica per la creazione di siti web professionali e funzionali.

Grazie alle sue capacità di CMS e di e-commerce, Webflow semplifica anche il processo di gestione dei contenuti del sito e delle transazioni online. Questo strumento è un must per i product manager che vogliono creare esperienze web coinvolgenti e interattive.

Migliori funzionalità/funzione

Editor visuale 2D : Utilizza un'interfaccia grafica per progettare e modificare il progetto in uno spazio bidimensionale

: Utilizza un'interfaccia grafica per progettare e modificare il progetto in uno spazio bidimensionale Strumenti di progettazione reattiva : Creazione di progetti che si adattano automaticamente e hanno un ottimo aspetto su qualsiasi dispositivo, dai desktop ai telefoni cellulari

: Creazione di progetti che si adattano automaticamente e hanno un ottimo aspetto su qualsiasi dispositivo, dai desktop ai telefoni cellulari CMS : Gestire con facilità i contenuti del sito, come i post del blog e altre raccolte

: Gestire con facilità i contenuti del sito, come i post del blog e altre raccolte Interazioni e animazioni personalizzate: Creare interazioni e animazioni uniche per migliorare il coinvolgimento e l'esperienza degli utenti

limiti di ####

Limitate funzionalità native di e-commerce

Limitato all'hosting di Webflow

Prezzi

Starter: piano Free

piano Free Basic: $18 al mese

$18 al mese CMS: $29 al mese

$29 al mese Business: $49 al mese

$49 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (469 recensioni)

4,4 su 5 (469 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (18 recensioni)

5. Cornice

Il miglior strumento per la prototipazione senza codice

Progettare e pubblicare siti web responsive con Framer Framer è uno strumento senza codice che consente ai responsabili di prodotto di creare prototipi interattivi ad alta fedeltà senza alcuna codifica.

Colma il divario tra progettazione e sviluppo, consentendo una collaborazione perfetta tra i due.

Grazie alla sua ricca libreria di componenti e alle ampie opzioni di personalizzazione, Framer offre un ambiente versatile per la prototipazione e il test degli utenti. Questo strumento è perfetto per i product manager che vogliono semplificare il processo di sviluppo processo di progettazione e migliorare l'usabilità del prodotto.

Migliori funzionalità/funzione

Componenti interattivi : Utilizzate componenti precostituiti o personalizzati che rispondono alle azioni dell'utente, migliorando l'interattività dei vostri progetti

: Utilizzate componenti precostituiti o personalizzati che rispondono alle azioni dell'utente, migliorando l'interattività dei vostri progetti Collaborazione e condivisione : Lavorate senza problemi con i membri del team, condividete i vostri progetti e raccogliete feedback all'interno della piattaforma

: Lavorate senza problemi con i membri del team, condividete i vostri progetti e raccogliete feedback all'interno della piattaforma Integrazione con gli strumenti di progettazione : Connessione con i più diffusi software di progettazione per un flusso di lavoro più fluido e per importare o esportare le risorse

: Connessione con i più diffusi software di progettazione per un flusso di lavoro più fluido e per importare o esportare le risorse Sistema di progettazione integrato: Sfruttare un quadro esistente di standard e componenti di progettazione per mantenere la coerenza tra i progetti

limiti di ####

Limitato supporto per le animazioni avanzate

Può richiedere una conoscenza di base del codice per le funzionalità/funzione avanzate

Prezzi

Gratuito: Piano Free: Piano gratuito

Piano Free: Piano gratuito Mini: $10 al mese

$10 al mese Basic: $20 al mese

$20 al mese Pro: $30 al mese

$30 al mese Business: Prezzo personalizzato

Recensioni dei clienti

G2: 4.4 su 5 (55 recensioni)

4.4 su 5 (55 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (16 recensioni)

6. Bolla

Il miglior strumento senza codice per la costruzione di app web

Creare app interattive e multiutente per browser web desktop e mobile con Bubble Bubble è una piattaforma senza codice che consente ai responsabili della produttività di progettare, sviluppare e lanciare con facilità applicazioni web complete.

Il suo editor visuale e i flussi di lavoro personalizzabili consentono una prototipazione e uno sviluppo rapidi, riducendo i tempi e i lavori richiesti.

Inoltre, le forti capacità di integrazione di Bubble lo rendono una soluzione completa per la creazione di applicazioni complesse senza dover ricorrere al codice. Questo strumento è ideale per i product manager che cercano una piattaforma di sviluppo robusta e completa.

Migliori funzionalità/funzione

Editor drag-and-drop : Utilizza un'interfaccia intuitiva per progettare e organizzare gli elementi con facilità, senza bisogno di codice

: Utilizza un'interfaccia intuitiva per progettare e organizzare gli elementi con facilità, senza bisogno di codice Costruttore di database visuale : Crea e gestisce database in modo visivo, semplificando il processo di organizzazione e manipolazione dei dati

: Crea e gestisce database in modo visivo, semplificando il processo di organizzazione e manipolazione dei dati Flussi di lavoro personalizzabili : Personalizzate i flussi di processo per soddisfare le vostre esigenze aziendali, migliorando la produttività e l'efficienza

: Personalizzate i flussi di processo per soddisfare le vostre esigenze aziendali, migliorando la produttività e l'efficienza Ricco ecosistema di plugin: Sfrutta una matrice di plugin per ottenere funzioni aggiuntive e una perfetta integrazione con altri strumenti o piattaforme

limiti di ####

Prestazioni limitate per applicazioni su larga scala

Curva di apprendimento più ripida

Non adatto ai dispositivi mobili nativisviluppo di app Prezzi

Gratuito: Piano Free: Piano gratuito

Piano Free: Piano gratuito Mini: $10 al mese

$10 al mese Basic: $20 al mese

$20 al mese Pro: $30 al mese

$30 al mese Aziendale: Contattare per i prezzi

Opinioni dei clienti

G2: 4.4 su 5 (55 recensioni)

4.4 su 5 (55 recensioni) Capterra: 4,6 su 5 (16 recensioni)

7. Ristrutturazioni

Il miglior strumento senza codice per la costruzione di strumenti interni

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Retool.png Costruire strumenti interni con Retool /$$$img/

Creare strumenti interni con Retool Ritorna a funzionare è una piattaforma senza codice che consente ai responsabili di prodotto di creare rapidamente strumenti interni personalizzati, collegandoli ai database e alle API esistenti.

L'intuitiva interfaccia drag-and-drop e i componenti precostituiti consentono di creare facilmente strumenti su misura per le esigenze aziendali.

Inoltre, le solide funzionalità/funzione di sicurezza di Retool garantiscono la protezione dei dati. Questo strumento è una soluzione potente per i product manager che desiderano snellire i processi interni e migliorare l'efficienza.

Migliori funzionalità/funzione

Costruttore dell'interfaccia utente drag-and-drop : Questa funzionalità/funzione permette di progettare e organizzare gli elementi dell'interfaccia utente con facilità, senza bisogno di codice

: Questa funzionalità/funzione permette di progettare e organizzare gli elementi dell'interfaccia utente con facilità, senza bisogno di codice Componenti precostituiti : Utilizzate elementi già pronti per accelerare il processo di sviluppo e mantenere la coerenza del vostro progetto

: Utilizzate elementi già pronti per accelerare il processo di sviluppo e mantenere la coerenza del vostro progetto Integrazione con i database e le API più diffuse: Connettersi senza problemi con una varietà di database e API, consentendo di recuperare, manipolare e visualizzare dati da diverse origini dati

Controllo degli accessi basato sui ruoli: Implementate diversi livelli di accesso in base ai ruoli degli utenti, assicurando che questi ultimi possano accedere solo alle informazioni e alle funzionalità/funzione pertinenti ai loro ruoli

limiti di ####

Limitata personalizzazione del progetto

I prezzi possono essere costosi per le aziende e i team più grandi

Prezzi

Gratuito: Piano Free

Piano Free Team: $10 al mese

$10 al mese Business: $20 al mese

$20 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (159 recensioni)

4,7 su 5 (159 recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (69 recensioni)

8. Airtable

Il miglior strumento senza codice per lo spazio di archiviazione dei dati

Utilizzo della funzionalità/funzione di Airtable per gestire una pipeline commerciale Airtable è uno strumento flessibile di database senza codice che combina la facilità d'uso di un foglio di calcolo con le funzioni di un database.

Consente ai product manager di organizzare e visualizzare i dati in vari modi, migliorando la collaborazione e il processo decisionale.

Grazie ai moduli integrati e alle funzionalità/funzioni di automazione, Airtable semplifica la raccolta e l'elaborazione dei dati. Questo strumento è un'ottima scelta per i product manager che vogliono migliorare la gestione dei dati e snellire i flussi di lavoro.

Migliori funzionalità/funzione

Visualizzazioni personalizzabili : Personalizzate la visualizzazione e l'organizzazione dei dati in base alle vostre esigenze specifiche, rendendo più facile l'analisi e l'interpretazione.

: Personalizzate la visualizzazione e l'organizzazione dei dati in base alle vostre esigenze specifiche, rendendo più facile l'analisi e l'interpretazione. Moduli e automazioni integrati : Utilizzate moduli già pronti per raccogliere i dati e impostate automazioni per snellire le attività ripetitive, migliorando l'efficienza.

: Utilizzate moduli già pronti per raccogliere i dati e impostate automazioni per snellire le attività ripetitive, migliorando l'efficienza. Ricco ecosistema di integrazione : Si connette senza problemi con una serie di altri strumenti e piattaforme, migliorando le funzioni e creando un flusso di lavoro unificato.

: Si connette senza problemi con una serie di altri strumenti e piattaforme, migliorando le funzioni e creando un flusso di lavoro unificato. Collaborazione e condivisione: Lavorate con il vostro team su progetti condivisi, condividete facilmente i dati e raccogliete feedback, tutto all'interno della piattaforma.

limiti di ####

Limitate funzionalità reportistiche e analitiche

Curva di apprendimento più ripida rispetto ai fogli di calcolo tradizionali

Prezzi

Gratuito: Piano Free

Piano Free Plus: $12 per postazione/mese

$12 per postazione/mese Pro: $24 per postazione/mese

$24 per postazione/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2: 4,6 su 5 (2.126 recensioni)

4,6 su 5 (2.126 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (1.782 recensioni)

9. Zapier

Il miglior strumento senza codice per l'automazione dei flussi di lavoro

Connessione di servizi web e automazione di attività ripetitive con Zapier Zapier è una piattaforma di automazione che consente ai product manager di connettere e automatizzare le attività tra varie app, snellendo i loro flussi di lavoro.

Grazie alla sua interfaccia facile da usare e alle ampie integrazioni con le app, consente ai team di automatizzare le attività ripetitive e di risparmiare tempo prezioso.

Inoltre, i suoi Zap a più passaggi offrono la flessibilità necessaria per creare flussi di lavoro complessi. Zapier è uno strumento prezioso per i prodotti che cercano di aumentare la produttività e ottimizzare le operazioni .

Le migliori funzionalità/funzioni

Interfaccia facile da usare : Questa funzionalità/funzione offre un layout user-friendly e controlli intuitivi, rendendo semplice per chiunque navigare e utilizzare la piattaforma

: Questa funzionalità/funzione offre un layout user-friendly e controlli intuitivi, rendendo semplice per chiunque navigare e utilizzare la piattaforma Zaps a più passaggi: Impostazione di sequenze di azioni automatizzate in diverse app, per creare con facilità flussi di lavoro complessi e automatizzati

a più passaggi: Impostazione di sequenze di azioni automatizzate in diverse app, per creare con facilità flussi di lavoro complessi e automatizzati Flussi di lavoro personalizzabili: Progettate e modificate i flussi di processo per soddisfare le vostre esigenze specifiche, migliorando la produttività e l'efficienza

limiti di ####

Limitato supporto per le automazioni complesse

Può essere costoso per un uso robusto

Prezzi

Gratuito: Piano Free

Piano Free Plus: $12 per postazione/mese

$12 per postazione/mese Pro: $24 per postazione/mese

$24 per postazione/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (1.085 recensioni)

4,5 su 5 (1.085 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (2.577 recensioni)

10. Landbot

Il miglior strumento no-code per la costruzione di chatbot

Crea chatbot conversazionali, landing page e siti web conversazionali, sondaggi interattivi, bot per la generazione di lead e altro ancora con Landbot Landbot è un costruttore di chatbot senza codice che aiuta i product manager a creare interfacce di conversazione per i loro prodotti e servizi.

Il suo costruttore drag-and-drop e i modelli precostituiti facilitano la creazione di chatbot coinvolgenti e dotati di IA.

Inoltre, le funzionalità analitiche e di reportistica di Landbot forniscono informazioni sulle interazioni con i clienti, contribuendo a migliorarne il coinvolgimento e la soddisfazione. Questo strumento è perfetto per i product manager che desiderano migliorare la produttività e l'efficienza la comunicazione con i clienti e assistenza.

Migliori funzionalità/funzione

Costruttore drag-and-drop : Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile progettare e organizzare facilmente gli elementi dell'interfaccia senza bisogno di competenze di codice.

: Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile progettare e organizzare facilmente gli elementi dell'interfaccia senza bisogno di competenze di codice. Modelli precostituiti : Utilizzate modelli già pronti per accelerare il processo di creazione e garantire un aspetto professionale e coerente.

: Utilizzate modelli già pronti per accelerare il processo di creazione e garantire un aspetto professionale e coerente. Integrazione con le piattaforme più diffuse : Si connette senza problemi con una serie di altri strumenti e piattaforme popolari, migliorando la funzione dello strumento e consentendo un flusso di lavoro unificato.

: Si connette senza problemi con una serie di altri strumenti e piattaforme popolari, migliorando la funzione dello strumento e consentendo un flusso di lavoro unificato. Analisi e reportistica: Accesso a informazioni preziose e generazione di reportistica dettagliata per monitorare le prestazioni e prendere decisioni informate.

limiti di ####

Capacità limitate di elaborazione del linguaggio naturale

Assenza di supporto per chatbot basati sulla voce

I prezzi possono essere costosi per i piani di livello superiore

Prezzi

Sandbox: piano Free

piano Free Start: $39 al mese

$39 al mese Pro: $99 al mese

$99 al mese Business: $300 al mese

Recensioni dei clienti

G2: 4.7 su 5 (259 recensioni)

4.7 su 5 (259 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (66 recensioni)

11. Scivolare

Il migliore strumento senza codice per lo sviluppo di app mobili

Costruire app mobili, personalizzare le interfacce e altro ancora con Glide Glide è una piattaforma senza codice che consente ai product manager di costruire app mobili visivamente accattivanti utilizzando i dati di Fogli Google.

Il suo intuitivo costruttore di app e la sincronizzazione dei dati in tempo reale con Fogli Google consentono ai product manager di creare e mantenere le app con facilità.

Inoltre, i modelli personalizzabili e la ricca libreria di componenti di Glide consentono la creazione di esperienze mobili uniche e user-friendly. Questo strumento è una scelta fantastica per i product manager che desiderano sviluppare e distribuire rapidamente app mobili senza dover scrivere codice.

Migliori funzionalità/funzione

Costruttore di app intuitivo : Questa funzionalità/funzione offre un'interfaccia user-friendly che semplifica il processo di creazione delle app, non richiedendo competenze di codice

: Questa funzionalità/funzione offre un'interfaccia user-friendly che semplifica il processo di creazione delle app, non richiedendo competenze di codice Sincronizzazione dei dati in tempo reale con Fogli Google : Sincronizzazione dei dati con Fogli Google in tempo reale, per garantire che l'app mostri sempre le informazioni più aggiornate

: Sincronizzazione dei dati con Fogli Google in tempo reale, per garantire che l'app mostri sempre le informazioni più aggiornate Modelli personalizzabili : Sfruttate modelli già pronti che potete modificare in base alle vostre esigenze, velocizzando il processo di creazione e mantenendo un aspetto professionale

: Sfruttate modelli già pronti che potete modificare in base alle vostre esigenze, velocizzando il processo di creazione e mantenendo un aspetto professionale Ricca libreria di componenti: Utilizza una libreria completa di componenti precostituiti, che ti permette di aggiungere con facilità diverse funzionalità/funzioni alla tua app

limiti di ####

Limitato a Fogli Google come origine dati

Assenza di supporto per le funzionalità/funzione native dell'app

Limitata scalabilità per app di grandi dimensioni

Prezzi

Pro: $99 al mese

$99 al mese Business: $249 al mese

$249 al mese Azienda: $799 al mese

Recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (359 recensioni)

4,7 su 5 (359 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (92 recensioni)

12. Coda

Il miglior strumento senza codice per la documentazione

Combinare documenti, fogli di calcolo e strumenti di costruzione in un'unica piattaforma con Coda Coda è una piattaforma versatile e priva di codice che consente ai responsabili di prodotto di creare documenti, fogli di calcolo e applicazioni in collaborazione, il tutto con un'unica interfaccia.

Abbattendo le barriere tra i tradizionali strumenti di produttività, Coda consente un ambiente di lavoro più flessibile e collaborativo.

Grazie ai suoi componenti personalizzabili e alle funzionalità/funzione di automazione, facilita flussi di lavoro semplificati e una gestione efficiente delle attività. Questo strumento è essenziale per i gestori del team che vogliono migliorare la collaborazione e la produttività.

Migliori funzionalità/funzione

Tela flessibile per documenti e fogli di calcolo : Questa funzionalità/funzione consente di fondere senza soluzione di continuità testo, dati e componenti interattivi su un'unica tela, creando un'area di lavoro più dinamica e coinvolgente.

: Questa funzionalità/funzione consente di fondere senza soluzione di continuità testo, dati e componenti interattivi su un'unica tela, creando un'area di lavoro più dinamica e coinvolgente. Componenti e modelli personalizzabili : Sfruttate una serie di elementi e modelli modificabili per progettare l'area di lavoro in base alle vostre esigenze specifiche.

: Sfruttate una serie di elementi e modelli modificabili per progettare l'area di lavoro in base alle vostre esigenze specifiche. Automazioni e integrazioni : Automazioni di attività ripetitive e connessioni con una serie di altri strumenti, per migliorare le funzioni e snellire i flussi di lavoro.

: Automazioni di attività ripetitive e connessioni con una serie di altri strumenti, per migliorare le funzioni e snellire i flussi di lavoro. Funzionalità/funzione di collaborazione e condivisione: Lavorate con il vostro team su progetti condivisi, condividete facilmente i dati e raccogliete feedback, tutto all'interno della piattaforma.

limiti di ####

Funzioni limitate dell'app per dispositivi mobili

Curva di apprendimento più ripida per i principianti

Le prestazioni possono essere lente con documenti di grandi dimensioni

Prezzi

Gratuito: Piano Free

Piano Free Pro: $12 al mese

$12 al mese Team: $36 al mese

$36 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Recensioni dei clienti

G2: 4,7 su 5 (393 recensioni)

4,7 su 5 (393 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (87 recensioni)

Spedisci più velocemente con gli strumenti senza codice

Questi strumenti no-code offrono un intervallo di funzionalità e funzioni per aiutare i product manager a snellire i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e sviluppare prodotti innovativi. Che si tratti di app per il project management, moduli o strumenti di automazione no-code, queste piattaforme no-code possono trasformare il vostro modo di lavorare.

Valutando le migliori funzionalità/funzioni e i limiti di ogni strumento, potrete decidere con cognizione di causa quale sia il più adatto alle vostre esigenze e ai vostri requisiti specifici.

Siete pronti a rivoluzionare il modo in cui gestite il processo di sviluppo dei prodotti? Scoprite ClickUp, la piattaforma all-in-one per la produttività e il project management, perfetta per i product manager che vogliono accelerare lo sviluppo dei prodotti, migliorare la collaborazione e gestire meglio i loro prodotti.

Scrittore ospite:_

Michael Kilcullen è un growth lead con oltre 5 anni di esperienza nel settore B2B SaaS. Quando non è alla sua scrivania, lo si può trovare a fare surf, giocare a golf o a pickleball sotto il sole della Florida