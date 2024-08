10 I migliori software e creatori di mappe concettuali gratuiti nel 2024

I team devono spesso affrontare sfide che ostacolano la loro creatività. Problemi come la mancanza di ispirazione, il sovraccarico di informazioni e le prospettive limitate rendono difficile agire sulle idee innovative.

Con il software per la creazione di mappe concettuali, i team possono superare i blocchi creativi e trovare l'ispirazione mappando visivamente le idee e creando connessioni tra concetti complessi. 🌐

Un autore di mappe concettuali aiuta a navigare tra le informazioni disordinate e a trovare facilmente le intuizioni più importanti. Quando le persone hanno a disposizione uno spazio condiviso per contribuire alle idee, l'intero team sfrutta la potenza del pensiero collettivo e porta l'ideazione a nuovi livelli .

Se siete pronti a iniziare il processo creativo, provate il modello di mappa concettuale di ClickUp e usufruite di un nuovo livello di organizzazione e collaborazione. Delineare l'ambito di un progetto , taggare i membri del team e lasciare feedback in tempo reale! 🎨

Modellare e formattare le mappe concettuali in ClickUp

Che cos'è un Creatore di mappe concettuali?

Un creatore di mappe concettuali è uno strumento software che consente a singoli o team di mappare visivamente le idee e le connessioni tra concetti complessi. Aiuta gli utenti a organizzare le informazioni, a fare brainstorming su nuove idee e a collaborare con gli altri in tempo reale.

Che cosa si deve cercare in un software per mappe concettuali?

Ci sono diversi fattori chiave che i team leader dovrebbero considerare quando selezionano un autore di mappe concettuali. La scelta giusta può avere un grande impatto sull'efficacia della collaborazione, sulla visualizzazione delle idee e sull'esito positivo del progetto! 🏆

Ecco alcune delle funzionalità/funzione più importanti da ricercare:

Opzioni di personalizzazione per personalizzare l'aspetto della mappa concettuale, aggiungere spunti visivi e creare modelli di mappa concettuale da utilizzare in futuro

per personalizzare l'aspetto della mappa concettuale, aggiungere spunti visivi e creare modelli di mappa concettuale da utilizzare in futuro Applicazioni desktop e mobile per connettersi da un intervallo di dispositivi e piattaforme, compresi browser, app desktop e dispositivi mobili

per connettersi da un intervallo di dispositivi e piattaforme, compresi browser, app desktop e dispositivi mobili Funzionalità/funzione di collaborazione per condividere e modificare le mappe concettuali in tempo reale, lasciare commenti e assegnare attività ai membri del team

per condividere e modificare le mappe concettuali in tempo reale, lasciare commenti e assegnare attività ai membri del team Sicurezza della piattaforma per proteggere i dati sensibili, compresa la crittografia dei dati, i controlli di accesso e i backup regolari

per proteggere i dati sensibili, compresa la crittografia dei dati, i controlli di accesso e i backup regolari Integrazioni per la connessione con altre app per il lavoro, tra cuisoftware di project managementstrumenti di comunicazione o piattaforme per la condivisione di file, asnellire i flussi di lavoro e migliorare la produttività

per la connessione con altre app per il lavoro, tra cuisoftware di project managementstrumenti di comunicazione o piattaforme per la condivisione di file, asnellire i flussi di lavoro e migliorare la produttività Interfaccia moderna per accedere e modificare le mappe concettuali senza una curva di apprendimento ripida

Tenendo conto di queste funzionalità/funzione, scopriamo i migliori software per la creazione di mappe mentali per supportare la creatività e la produttività del team processo di sviluppo !

I 10 migliori software per creare mappe concettuali da usare nel 2024

Aggiungete facilmente nodi, attività e connessioni alla vostra intuitiva Mappa mentale di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con centinaia di funzionalità completamente personalizzabili per consentire ai team di lavorare nel modo che preferiscono. Indipendentemente dallo stile di progetto utilizzato dai membri del team, sono disponibili oltre 15 visualizzazioni per visualizzare idee e attività, tra cui Lavagne online di ClickUp e Mappe mentali .

Queste potenti strumenti di collaborazione visiva all'interno della piattaforma sono progettati per mantenere team interfunzionali aggiornato in ogni momento, sia che si lavori in tempo reale che in modo asincrono. Portate il vostro piano di progetto a un livello superiore collegando più oggetti con semplici azioni di trascinamento.

Aggiungete ancora più contesto all'idea centrale o ai concetti chiave caricando immagini, aggiungendo collegamenti web e creando attività di ClickUp tracciabili. E soprattutto, la potenza di integrazione di ClickUp si connette a più di 1.000 altre app, in modo che i team possano accedere al loro lavoro da un'unica postazione!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Scopri di più_ modelli di mappa concettuale !

Limiti del ClickUp

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

piano Free Forever : Piano illimitato

Piano illimitato Piano Unlimited : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Piano Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Piano Enterprise : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Xmind

via XmindXMind è un software di mappatura concettuale che permette agli utenti di creare diagrammi visivi dei loro pensieri, idee e progetti. Offre vari tipi di mappe, come le mappe mentali, diagrammi a lisca di pesce e grafici, che offrono flessibilità per i diversi casi d'uso.

Grazie alla compatibilità con Windows e Mac OS, XMind è adatto sia all'uso aziendale che a quello personale. Il suo design intuitivo facilita l'avvio e la creazione di immagini. Le opzioni di condivisione, i link ipertestuali e la modalità di presentazione offrono ulteriore flessibilità per collegare frasi e condividere informazioni!

Le migliori funzionalità/funzione di Xmind

Il supporto per i formati include PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (per la modalità Pitch) e altro ancora

Map Shot per regolare il formato per la visualizzazione e la visualizzazione di argomenti

Tabella ad albero per presentare gli argomenti con rettangoli nidificati

Tema colore intelligente per un aspetto e una sensazione coerenti

Allegati di note audio sulla mappa concettuale

Limiti di Xmind

Articoli del Centro assistenza ridotti al minimo per aiutare a risolvere i problemi

Mancano funzionalità di project management e di attività

Prezzi di Xmind

Contattare Xmind per i dettagli sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Xmind

G2 : 4.4/5 (40+ recensioni)

: 4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (90+ recensioni)

imparare le differenze tra un_* e un mappa mentale vs mappa concettuale !_

3. GitMind

via GitMind GitMind è un software di creazione di mappe concettuali facile da usare che aiuta a costruire mappe concettuali informative. Grazie all'interfaccia drag-and-drop, è possibile aggiungere rapidamente Box, frecce, immagini e testo ai diagrammi. Il software offre funzionalità/funzione avanzate come la delineazione, la personalizzazione delle forme, la modifica condivisa, i commenti e l'esportazione.

È possibile collaborare con più utenti in tempo reale e integrarsi con app come Slack e Google Drive per una comunicazione senza interruzioni. GitMind fornisce modelli per vari tipi di mappe concettuali, rendendo più facile iniziare. Offre anche opzioni di personalizzazione con temi, icone e immagini per dare chiarezza alle vostre mappe!

Le migliori funzionalità/funzioni di GitMind

Pittore di formati per copiare tutti i formati di un primo nodo nel secondo nodo

Ricerca globale per trovare la mappa concettuale o mentale per parole chiave

Relazioni per collegare due nodi di una mappa concettuale

Generatore di mappe concettuali con una modalità di contorno

Galleria di modelli per dare il via a nuove idee

Limiti di GitMind

Non è dotato di strumenti per il project management

La scalabilità è limitata per i team più grandi

Prezzi di GitMind

Contattare GitMind per i dettagli sui prezzi

Valutazioni e recensioni su GitMind

G2 : 4.8/5 (3 recensioni)

: 4.8/5 (3 recensioni) Capterra: 4.7/5 (5+ recensioni)

4. Canva

via Canva Canva è un software di progettazione grafica online gratuito che consente di creare immagini e progetti straordinari, comprese le mappe concettuali. Grazie alla sua interfaccia drag-and-drop facile da usare e ai potenti strumenti di progettazione, chiunque può creare diagrammi pronti per la presentazione . L'aggiornamento ai piani a pagamento consente di usufruire di una libreria completa di immagini, illustrazioni e font per personalizzare i progetti.

Grazie all'ampio intervallo di modelli e alle opzioni di condivisione, è possibile condividere facilmente il proprio lavoro con gli altri. Generate un URL unico da condividere con persone specifiche o pubblicate direttamente il vostro lavoro sulle piattaforme dei social media!

Le migliori funzionalità di Canva

Miglioratore di immagini per correggere le foto scure, sfocate e sovrasature

Registratore di video online per aiutare a spiegare concetti complessi

Disegni a griglia per foto e altri elementi di design

Messaggi dinamici attraverso animazioni di testo

Convertitore da PDF a PPT

Limiti di Canva

Gli scaricamenti di file multipli vengono automaticamente compressi in un file zip

Non è adatto per i privati o per le piccole e medie imprese (controllate questiAlternative a Canva)

Prezzi di Canva

Canva Free : **Canva Pro

: **Canva Pro Canva Pro : $119,99/anno per una persona

: $119,99/anno per una persona Canva for Teams: $149,90/anno in totale per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.170+ recensioni)

5. Aereo libero

via Piano libero Freeplane è una piattaforma gratuita e open-source per la mappatura dei concetti. Con Freeplane gli utenti possono collegare visivamente i concetti attraverso linee multiple e illustrare le relazioni e le gerarchie tra di essi.

Sia che venga utilizzato per progetti personali, per scopi didattici o per collaborazioni professionali, Freeplane offre uno spazio per una mappatura concettuale efficace e per l'organizzazione visiva delle informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freeplane

Componenti aggiuntivi per estendere e personalizzare il software

Stile condizionale per identificare i concetti chiave

Temi in modalità chiara e scura

Piccola biblioteca di modelli

Controllo ortografico

Limiti di Freeplane

Manca di funzionalità/funzione di collaborazione per i team per esplorare diversi esempi di mappe concettuali

Interfaccia obsoleta rispetto ad altri software per la creazione di mappe concettuali

Prezzi di Freeplane

Freeplane è utilizzabile gratuitamente

Valutazioni e recensioni di Freeplane

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

6. IlCervello

via IlCervello TheBrain è un software per la creazione di mappe concettuali che aiuta gli utenti a organizzare i loro pensieri e le loro idee. Grazie al suo format interattivo di mappe mentali, chiunque può strutturare visivamente le informazioni per l'apprendimento, piano strategico e la risoluzione dei problemi.

Gli utenti possono migliorare le loro mappe aggiungendo immagini, video, documenti e collegati a ciascun nodo. Inoltre, grazie alla sincronizzazione, è possibile accedere alle proprie mappe sessione di brainstorming e i compiti da svolgere dal desktop, dal browser o da un dispositivo mobile!

Le migliori funzionalità/funzione di TheBrain

Supporto per piattaforme desktop, mobili e browser

Argomenti in connessione per trovare informazioni correlate

Tag dei documenti con indicatori di priorità

Allegati a eventi e promemoria

Visualizzazioni di contorno e mappe mentali

Limiti di TheBrain

Non è scalabile per costruire potenti modelli di mappa concettuale

Manca di strumenti di collaborazione per i team

Prezzi di TheBrain

**Edizione gratuita

Solo licenza : $219 una tantum

: $219 una tantum Licenza e servizio : $299 per il primo anno, con rinnovo a $159 all'anno

: $299 per il primo anno, con rinnovo a $159 all'anno Solo servizio: $16 al mese

Valutazioni e recensioni di TheBrain

G2 : 4.6/5 (4 recensioni)

: 4.6/5 (4 recensioni) Capterra: 4/5 (3 recensioni)

7. Mente42

via Mente42 Mind42 è un creatore di mappe concettuali gratis per creare qualsiasi tipo di diagramma visivo. La sua interfaccia drag-and-drop permette di connettere le idee e organizzarle visivamente. Grazie a modelli e icone personalizzabili, è possibile creare mappe concettuali dall'aspetto professionale.

Per collaborare alle nuove idee, è possibile invitare altri a visualizzare o modificare la mappa. In questo modo, i membri del team o i collaboratori possono scambiarsi pensieri e input senza problemi!

Le migliori funzionalità/funzione di Mind42

Elenco a discesa per approfondire una domanda o un argomento centrale

Statistiche per le mappe mentali pubblicate

Collaborazione in tempo reale

Scorciatoie da tastiera

Salvataggio automatico

Limiti di Mind42

Assistenza supportata

I nodi vengono disposti automaticamente

Prezzi di Mind42

L'utilizzo di Mind42 è gratuito

Valutazioni e recensioni di Mind42

G2 : 3.4/5 (10+ recensioni)

: 3.4/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

8. MenteGeniale

via MindGenius MindGenius è un software per la creazione di mappe concettuali con strumenti di collaborazione, funzionalità di gestione delle attività e funzionalità di creazione di sequenze. Consente di scomporre informazioni complesse, organizzare le idee, condividere i concetti con i team e pianificare le attività.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, gli utenti possono creare senza fatica mappe concettuali piene di testo, immagini e proprietà personalizzabili. Stabilendo un quadro chiaro di priorità, i team possono lavorare in modo più efficiente e raggiungere gli obiettivi più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di MindGenius

@Chat per parlare con i membri del team all'interno della mappa concettuale

Sfondi personalizzati per ogni particolare argomento

Integrazione con MS Teams per organizzare i concetti

Strumenti di gestione delle attività per tenere traccia dei carichi di lavoro

Visualizzazioni della Mappa mentale e della Sequenza

Limiti di MindGenius

Piani costosi rispetto ad altri software per la creazione di mappe concettuali

Non adatto per attività o progetti interfunzionali

Prezzi di MindGenius

Sottoscrizione : $13,33 per postazione al mese

: $13,33 per postazione al mese Azienda: Contattare MindGenius per i dettagli

Valutazioni e recensioni su MindGenius

G2 : 4.7/5 (15+ recensioni)

: 4.7/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

9. Creately

via Creately Creately è un software intuitivo per la creazione di mappe concettuali che facilita la visualizzazione di idee e concetti complessi. Con Creately, gli utenti possono creare mappe mentali, diagrammi UML, organigrammi, diagrammi di flusso e diagrammi di rete dall'aspetto professionale, senza bisogno di alcuna conoscenza tecnica.

Lo strumento ha un'interfaccia facile da usare e una libreria di elementi di mappe concettuali progettati professionalmente per iniziare. Dispone inoltre di potenti strumenti di collaborazione che consentono agli utenti di condividere i loro diagrammi con altri in tempo reale per ottenere feedback, modifiche e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Cursori di testo e puntatori del mouse in tempo reale

Funzioni per le attività e i commenti

Supporto per il disegno a mano e il markup

più di 8.000 modelli professionali

Cronologia delle modifiche per elemento

Limiti di Creately

Spazio di archiviazione limitato sui piani base

I modelli personalizzati sono una funzionalità a pagamento

Prezzi di Creately

Gratuito versione

Starter : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Business : $149 al mese

: $149 al mese Azienda: Contattare Creately per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Creately

G2 : 4.3/5 (520+ recensioni)

: 4.3/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

10. InVision

via InVision InVision è un software per la creazione di mappe concettuali che consente agli utenti di creare rappresentazioni visive di idee e concetti. Grazie a un'intuitiva interfaccia drag-and-drop, consente agli utenti di creare mappe visivamente accattivanti e informative, esteticamente gradevoli e facili da interpretare.

Offre inoltre una serie di funzionalità/funzioni che semplificano la condivisione delle mappe, la collaborazione ai progetti e la loro pubblicazione online. InVision fornisce anche modelli gratis per iniziare, consentendo agli utenti di imparare al proprio ritmo. Grazie alle sue potenti funzionalità, InVision è un ottimo strumento per chiunque voglia creare mappe concettuali in modo rapido.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVision

Cronologia delle versioni per visualizzare e ritornare alle versioni memorizzate automaticamente

Integrazioni con Adobe XD, Zoom, Figma e altro ancora

Modelli personalizzati per creare una mappa concettuale

Ruoli di amministratore specializzati

Autorizzazioni per gli ospiti

Limiti di InVision

Nessuna funzionalità/funzione dicreare un diagramma di flusso omappa del sito per un prototipo* Manca di capacità di gestione del team e del carico di lavoro

Prezzi di InVision

**Versione gratuita

Pro : $4/mese per utente attivo

: $4/mese per utente attivo Azienda: Contattare InVision per i dettagli

Valutazioni e recensioni di InVision

G2 : 4.4/5 (670+ recensioni)

: 4.4/5 (670+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (720+ recensioni)

Iniziare a mappare i progetti con un Creatore di mappe concettuali

Grazie alle centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili di ClickUp, è possibile personalizzare la piattaforma per crescere insieme al proprio team. Da una tela vuota a una mappa concettuale dinamica, ClickUp Whiteboards migliora il flusso di lavoro e l'organizzazione visiva, rendendo il lavoro più semplice e piacevole per i team! 🤩

Scoprite come ClickUp può trasformare il vostro approccio alla mappatura concettuale e al project management. Avviare un'area di lavoro di ClickUp gratuita oggi stesso!