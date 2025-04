10 Migliori scrittori di email IA per professionisti & marketer

Una comunicazione efficace via email cambia le carte in tavola, sia che si tratti di connettersi con i client, di coltivare i contatti o di collaborare con i colleghi. 89% degli esperti di marketing utilizza l'email come canale numero 1 per generare lead! 🚀

Ma siamo realisti. Scrivere email d'impatto non è sempre un gioco da ragazzi. La scrittura tradizionale di email richiede tempo, precisione e spesso comporta problemi come errori di battitura, messaggi poco chiari o toni non adeguati.

Mi è capitato di avere argomenti come la stesura di righe di oggetto che attirassero l'attenzione o la ricerca del perfetto equilibrio tra il tono professionale e quello personale di un'email.

La buona notizia? Gli strumenti di IA per la scrittura di email possono eliminare lo stress della scrittura di email. Vi aiutano a redigere email personalizzate e raffinate (in pochi istanti), a individuare gli errori e a garantire il giusto tono. 🙌

Sulla base di test approfonditi e delle intuizioni del team di ClickUp, ho stilato un elenco dei migliori strumenti per aiutarvi a scrivere email da professionisti. Continuate a leggere!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi:

Ecco una carrellata dei 10 migliori strumenti di scrittura di email IA per professionisti e marketer nel 2025

ClickUp: I migliori per l'IAproject management delle email ✅ Jasper IA: Migliore per generare moduli ottimizzati, lunghi e contenuti SEO-friendly Sane In Arrivo: Migliore per migliorare l'efficienza della finestra In Arrivo Lavender: Il migliore per analizzare e migliorare le email ✅ Writer: Ideale per scrivere in modo mirato e in ambienti privi di distrazioni ✅ Google Gemini: Ideale per redigere le comunicazioni con i client SmartWriter: Migliore per la redazione di comunicazioni con i client ✅ Rytr: Ideale per migliorare le email delle campagne di marketing MailMaestro: Migliore per automatizzare la scrittura di email personalizzate e le risposte ✅ ChatGPT: Il migliore per generare contenuti personalizzati e professionali per le email

Cosa cercare in uno strumento di IA per scrivere email?

Nella selezione del miglior software di generazione di email IA, alcune funzionalità di scrittura di email dovrebbero essere in cima alla lista di controllo.

Ecco le funzioni chiave da considerare per un efficace strumento di scrittura di email IA:

Capacità di personalizzazione: Optare perstrumenti di sensibilizzazione per le email che generano email personalizzate in base a dettagli specifici, consentendo agli utenti di aggiungere un tocco personale alle comunicazioni aziendali. In questo modo si garantisce che i messaggi risuonino con i destinatari e migliorino il coinvolgimento

Optare perstrumenti di sensibilizzazione per le email che generano email personalizzate in base a dettagli specifici, consentendo agli utenti di aggiungere un tocco personale alle comunicazioni aziendali. In questo modo si garantisce che i messaggi risuonino con i destinatari e migliorino il coinvolgimento Controllo grammaticale e del tono: Scegliete unStrumento di IA per la scrittura che garantisca che le vostre email siano prive di errori e trasmettano il giusto tono per una comunicazione professionale via email

Scegliete unStrumento di IA per la scrittura che garantisca che le vostre email siano prive di errori e trasmettano il giusto tono per una comunicazione professionale via email Suggerimenti /IA: Cercate provider che forniscano suggerimenti su argomenti, struttura delle frasi e contenuti per superare il blocco dello scrittore senza sforzo. Questi strumenti possono aiutare a rendere le email più convincenti ed efficaci

Cercate provider che forniscano suggerimenti su argomenti, struttura delle frasi e contenuti per superare il blocco dello scrittore senza sforzo. Questi strumenti possono aiutare a rendere le email più convincenti ed efficaci Supporto linguistico : Assicuratevi che lo strumento di scrittura di email dell'IA sia in grado di scrivere email in più lingue per soddisfare clienti e pubblici diversi. Questa funzionalità/funzione è preziosa per le aziende che lavorano in mercati globali

: Assicuratevi che lo strumento di scrittura di email dell'IA sia in grado di scrivere email in più lingue per soddisfare clienti e pubblici diversi. Questa funzionalità/funzione è preziosa per le aziende che lavorano in mercati globali Accessibilità ai dispositivi mobili: Selezionare generatori di email compatibili con i dispositivi mobili, che consentano di automatizzare le attività di scrittura delle email che richiedono tempo e di accedere ai contenuti generati in mobilità. Questa flessibilità garantisce la produttività anche quando si è in viaggio

10 Migliori strumenti di IA per scrivere email da esplorare

Dopo aver testato numerosi software di gestione delle email abbiamo visto notevoli miglioramenti nella qualità e nell'efficienza delle nostre email.

Ecco le principali IA strumenti per la scrittura di email che consigliamo per creare email professionali e di alta qualità:

1. ClickUp (il migliore per il project management delle email basato sull'IA) ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one progettato per ottimizzare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e consolidare il lavoro in una piattaforma unificata.

Che siate freelance, gestori del team di progetto o parte di un team di marketing, gli strumenti di ClickUp si adattano a qualsiasi flusso di lavoro. Semplificano tutto, dalla gestione del progetto e del monitoraggio delle attività alla creazione di documenti e alla collaborazione con i team.

ClickUp Brain

genera email efficaci con pochi prompt usando *[_ClickUp Brain]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Sales-Email-Message-Example.gif)*[ClickUp Brain]( https://clickup.com/features/ai ) l'IA semplifica il processo di scrittura delle email generando risposte raffinate pronte per l'invio. Il mio team e io l'abbiamo usata per creare email professionali e amichevoli, risparmiando tempo e migliorando la qualità della mia comunicazione.

Avete bisogno di rispondere rapidamente a una richiesta del cliente? ClickUp Brain analizza il contesto della conversazione e genera contenuti personalizzati in linea con il tono e lo scopo dell'azienda. L'ho trovato particolarmente utile nei periodi più impegnativi, quando non è possibile creare email da zero.

ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare via email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione dei contenuti. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza fino a 2-3 volte più velocemente.

Sid Babla, Coordinatore del Programma Benessere, Dartmouth College

ClickUp Documenti

collegare i documenti ai flussi di lavoro per migliorare la produttività utilizzando *[_ClickUp Docs]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif)* Con Documenti di ClickUp è possibile redigere e organizzare facilmente i modelli di email in un unico posto. Invece di destreggiarsi tra più strumenti per i singoli modelli, è possibile archiviarli e gestirli direttamente in Docs. Inoltre, Docs si collega perfettamente ai flussi di lavoro, assicurando che qualsiasi attività creata da un'email generata rimanga collegata.

Per la collaborazione in team, permette di assegnare sezioni specifiche di un documento ai membri del team. In questo modo il mio team ha potuto condividere facilmente i documenti e collaborare in tempo reale.

Che si tratti di perfezionare gli script delle email o di pianificare strategie, tutti potevano contribuire, commentare e aggiornare il documento allo stesso tempo.

inviare e ricevere email, creare attività, impostare automazioni e allegare *[_email alle attività con ClickUp]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif)*[La soluzione ClickUp per la gestione delle email]( https://clickup.com/features/email-project-management ) integra il contenuto delle email con la gestione delle attività. Consente la sincronizzazione degli account email da Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP.

Il nome dell'attività viene estratto automaticamente dall'oggetto dell'email, mentre il corpo dell'email viene usato come descrizione dell'attività.

È possibile assegnare le attività utilizzando argomenti come , o <tag_nome> nell'oggetto. Gli allegati, comprese le immagini, possono essere aggiunti come file dell'attività e si possono impostare le scadenze utilizzando il tag nell'oggetto.

Modelli di ClickUp

ClickUp offre anche diversi modelli personalizzabili per migliorare i flussi di lavoro della gestione delle email.

Per istanza, il modello Modello di email marketing di ClickUp migliora le vostre campagne email automatizzando le attività, personalizzando i messaggi e monitorando le metriche delle prestazioni, consentendovi di costruire relazioni più forti con i clienti. Questo vi permette di costruire relazioni più solide con i clienti, ottimizzando al tempo stesso le vostre campagne di marketing strategie di gestione delle email e migliorare l'efficacia complessiva della campagna. 📈

Inoltre, il Modello di email di marketing di esempio semplifica la creazione di email di marketing efficaci che coinvolgono il pubblico, favoriscono le conversioni e incrementano le conversazioni commerciali. È stato particolarmente utile al mio team per ottimizzare le nostre campagne email e migliorare i risultati complessivi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Organizza, archivia e modifica le bozze delle email, crea modelli di email e gestisce tutti i contenuti in Documenti di ClickUp Integrate ClickUp con oltre 1.000 app, tra cui Gmail, Slack, Google Drive, Microsoft Teams e Zoom Integrazioni ClickUp Scrivete risposte alle email, newsletter e blog e generate idee per campagne di marketing con ClickUp Brain

Collaborare in tempo reale utilizzando ClickUp Chattare e mantenere tutte le comunicazioni all'interno della piattaforma, riducendo la necessità di passare da un'app all'altra

Accesso a modelli pre-costruiti e personalizzabili per massimizzare l'esito positivo delle vostre email

Limiti di ClickUp

Sebbene l'app mobile di ClickUp includa funzionalità/funzione chiave, non offre l'intero intervallo di funzioni disponibili sulla versione desktop

L'estensione delle funzionalità/funzione dello strumento può risultare eccessiva per i nuovi utenti, in particolare per quelli meno esperti di tecnologia

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. IA di Jasper (migliore per la generazione di contenuti ottimizzati, lunghi e adatti alla SEO)

via

Jasper IA

Jasper IA è una potente piattaforma di generazione di testi che aiuta a creare email, blog, testi pubblicitari e altro ancora. Offre una varietà di modelli IA, flussi di lavoro per contenuti long-form e l'integrazione di Surfer SEO per ottimizzare la scrittura, rendendolo uno strumento prezioso.

Con il suo generatore di email, è possibile redigere rapidamente email aziendali personalizzate e professionali. Jasper aiuta il team di marketing a mantenere un'immagine coerente del marchio in tutte le comunicazioni email, grazie a modelli personalizzabili.

Le migliori funzionalità di Jasper IA

Generazione di bozze di email senza sforzo grazie ai suggerimenti dell'IA

Creazione di testi pubblicitari progettati per aumentare le conversioni, concentrandosi su un linguaggio persuasivo

Ottimizzare il SEO dei contenuti con l'integrazione di Surfer per una migliore visibilità

Regola il tono dei contenuti, traduci in diverse lingue e genera immagini ad alta risoluzione, rendendolo versatile per tutti i tipi di progetti creativi

Limiti di Jasper IA

Ha dei limiti nell'accuratezza dei fatti, soprattutto quando si tratta di eventi in tempo reale

Per accedere a tutte le funzionalità/funzione, è necessario optare per piani tariffari più elevati, il che potrebbe non essere l'ideale per gli utenti con un budget limitato

Prezzi di Jasper IA

Autore : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

3. SaneBox (il migliore per migliorare l'efficienza della finestra In arrivo)

via SaneBox SaneBox è un potente strumento che consente di ridurre l'ordine e di gestire con facilità la finestra In arrivo. È utile per dare priorità alle email essenziali filtrando le distrazioni. Imparando le vostre abitudini in fatto di email, organizza automaticamente la vostra casella di posta in cartelle pertinenti come SaneLater o SaneNews, ottimizzando il vostro flusso di lavoro.

Con SaneBox è possibile archiviare le vecchie email in base alla data per liberare spazio senza perdere informazioni importanti. Inoltre, aiuta a rimanere concentrati durante le attività ad alta priorità mettendo in pausa le notifiche non necessarie, garantendo un'esperienza più organizzata e produttiva nella finestra In arrivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di SaneBox

Ricezione di email con priorità in base alle vostre abitudini di interazione

Abilitare la modalità Da fare per non disturbare, mettendo in pausa le email non critiche e limitando le interruzioni

Tenere sotto controllo le tendenze delle email e gestire il volume in modo efficace con riepiloghi/riassunti giornalieri o settimanali dell'attività della finestra In arrivo

Limiti di SaneBox

Lo strumento non dispone di strumenti avanzati per la pulizia profonda della finestra In arrivo o per la gestione di gruppi specifici di email.

L'ordinamento basato sull'intestazione può a volte sbagliare la classificazione delle email, richiedendo regolazioni manuali

Prezzi di SaneBox

Snack : $7/mese per 1 account email

: $7/mese per 1 account email Pranzo: $12/mese per 2 account email

$12/mese per 2 account email Cena: $36/mese per 4 account email

Valutazioni e recensioni di SaneBox

G2: 4.9/5 (100+ recensioni)

4.9/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

4. Lavanda (migliore per l'analisi e il miglioramento delle email)

Via Lavanda Lavender è uno strumento di scrittura di email con IA progettato per elevare la vostra comunicazione via email. Aiuta a creare facilmente email di alta qualità e orientate ai risultati, mentre il suo assistente di personalizzazione integra i dati dei potenziali clienti nella finestra In arrivo.

Ciò che ha aiutato il mio team è stata la funzionalità di coaching in tempo reale di Lavender. Questa funzionalità/funzione assegna un punteggio alle email in base alla leggibilità, alla personalizzazione e all'efficacia. Inoltre, segnala le frasi di spam e offre alternative concise e coinvolgenti per migliorare la qualità complessiva.

Le migliori funzionalità/funzione di Lavender

Perfeziona le email in tempo reale per migliorare la leggibilità e le possibilità di risposta

Redazione di email con l'ausilio dell'IA, per risparmiare tempo e stimolare la creatività

Evidenzia i trigger dello spam per evitare gli errori più comuni che potrebbero far finire le email nelle cartelle della spazzatura

Limiti di Lavender

Lavender fornisce una copertura limitata del galateo delle email, ma manca di indicazioni per la gestione di scenari complessi, che potrebbero richiedere risorse aggiuntive

L'ordinamento basato sull'intestazione può occasionalmente sbagliare la classificazione delle email, causando potenziali interruzioni nell'organizzazione

Prezzi di Lavender

free Forever : Sempre e gratis

Sempre e gratis Starter : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Individual Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Piano Teams: Prezzo personalizzato

Lavender valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Writer (Ideale per scrivere in modo mirato in ambienti privi di distrazioni)

via Scrittore Writer è un popolare strumento online progettato per ottimizzare il processo di scrittura, sia che stiate redigendo note veloci o documenti dettagliati. La sua interfaccia minimalista elimina le distrazioni, permettendo di concentrarsi completamente sul contenuto.

Ciò che mi è piaciuto di più di Writer è la sua capacità di favorire una concentrazione ininterrotta, grazie all'interfaccia priva di distrazioni e alla modalità Hemingway. Queste funzionalità/funzione hanno reso molto più facile la produttività e la creazione di contenuti raffinati.

Le migliori funzionalità/funzione di Writer

Traccia lo stato di avanzamento con traguardi basati sul conteggio delle parole o dei caratteri della sessione

Salvataggio continuo delle revisioni e recupero facile delle versioni precedenti

Disabilita il backspace per una stesura ininterrotta con la modalità Hemingway

Limiti di Writer

Le funzionalità/funzioni avanzate, come la modalità Hemingway, sono disponibili solo con un piano a pagamento

Lo strumento non offre una modalità offline, il che può essere scomodo per gli utenti che non dispongono di un accesso costante a Internet

Prezzi di Writer

Writer Basic: Free Forever

Writer PRO sottoscrizione mensile: $5/mese per utente

$5/mese per utente Writer PRO sottoscrizione annuale: $48/anno per utente

$48/anno per utente Writer PRO a vita: $99 una volta sola

Valutazioni e recensioni di Writer

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Google Gemini (migliore per la stesura delle comunicazioni con i client)

via Google Gemini Con Google Gemini è possibile integrarsi perfettamente con Gmail e creare email raffinate in pochi secondi. Ha un'interfaccia intuitiva ed è accessibile sia su web che su mobile.

Il mio team e io abbiamo provato le funzionalità "Help Me Write" e "Polish", che si sono rivelate utili per attività come rispondere alle richieste dei client o creare email di marketing personalizzate per i clienti gestione delle campagne email .

Con questo strumento è possibile perfezionare rapidamente un'email di marketing o aggiungere un tocco personale alle note di ringraziamento, il tutto evitando errori grammaticali grazie a questo scrittore di email IA gratuito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Genera bozze completate di email con un input minimo

Lucida le bozze esistenti per migliorarne la chiarezza e la professionalità

Adattamento dello stile di scrittura a toni formali o casual

Limiti di Google Gemini

Le prestazioni dello strumento possono essere limitate per argomenti altamente specializzati o tecnici

Potrebbe produrre risposte imprecise o distorte a causa della mancanza di dati, il che può influire sulla qualità dei risultati

Prezzi di Google Gemini

**Free Forever

Gemini Business: $24/mese per utente

$24/mese per utente Gemini Enterprise: $36/mese per utente

$36/mese per utente IAi Meetings and Messaging: $12/mese per utente

$12/mese per utente IA Sicurezza: $12/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4.4/5 (160+ recensioni)

4.4/5 (160+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. SmartWriter (Il migliore per personalizzare le campagne di email marketing)

via

SmartWriter

SmartWriter è un popolare email writer IA per marketer, professionisti commerciali e imprenditori. Eccelle nella personalizzazione utilizzando i dati dei destinatari, come i profili professionali e l'attività sui social media, per creare contenuti più significativi.

Grazie all'apprendimento automatico, SmartWriter ottimizza il processo di composizione delle email. Aiuta a creare email su misura per le domande di lavoro, le campagne di marketing, i lavori richiesti, le vendite B2B e la comunicazione personale, rendendolo uno strumento efficiente per le varie esigenze di email.

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartWriter

Crea senza problemi righe di oggetto che attirano l'attenzione grazie a utili argomenti

Personalizzare il contenuto delle email con un tono formale o uno stile di messaggistica specifico

Interfaccia utente che semplifica la composizione delle email senza bisogno di competenze tecniche

Limiti di SmartWriter

Lo strumento offre prezzi più alti rispetto alla concorrenza per funzionalità/funzione simili

Gli utenti hanno segnalato occasionali problemi di recapito delle email, che possono influire sull'efficacia dell'attività di outreach

Prezzi di SmartWriter

Piano base: $59/mese per utente

$59/mese per utente Piano popolare: $149/mese per utente

$149/mese per utente Piano Pro: $359/mese per utente

SmartWriter valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Rytr (il migliore per migliorare le email delle campagne di marketing)

via

Rettr

Rytr è un popolare assistente di scrittura che semplifica la composizione delle email per un intervallo di utilizzi, dalle campagne di marketing alle comunicazioni personali. In pochi minuti è possibile creare email formali per un client di marketing e messaggi commerciali concisi e persuasivi.

Sia che si tratti di email di candidatura, di campagne commerciali o di newsletter, l'IA di Rytr genera contenuti pertinenti e coinvolgenti, consentendo di perfezionare il tono e lo stile. Grazie al supporto multilingue e alle opzioni di personalizzazione, è ottimo anche per creare contenuti adatti a un pubblico globale.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

Genera contenuti di alta qualità su misura per scopi specifici, come righe di oggetto o corpi di email dettagliati

Migliora le campagne email con suggerimenti personalizzati sui contenuti

Integrazione con client email e CRM, per snellire i flussi di lavoro e migliorare la produttività

Limiti di Rytr

Il supporto in tempo reale è disponibile solo per gli utenti premium

La versione gratuita non offre alcun controllo di plagio o di tono del contenuto

Prezzi di Rytr

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $9/mese

: $9/mese Premium: $29/mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. MailMaestro (il migliore per automatizzare la scrittura di email e risposte personalizzate)

via PostaMaestro Maestro Labs, la società dietro MailMaestro, ha acquisito Flowrite, la divisione di Flow IA che si occupa della scrittura di email, per migliorare le sue capacità di automazione delle email.

MailMaestro è un assistente di posta elettronica con le migliori valutazioni che utilizza la tecnologia ChatGPT di OpenAI per generare rapidamente email di alta qualità personalizzate in base al tono, al linguaggio e alla lunghezza preferiti. Integrando la personalizzazione guidata dall'IA di Flowrite, MailMaestro offre funzionalità di automazione email ancora più potenti.

Le migliori funzionalità/funzione di MailMaestro

Generazione di bozze di email personalizzate per tono, lunghezza e lingua in pochi secondi

Riepilogare/riassumere thread o file lunghi per una comprensione rapida

Rispondere con un solo clic, semplificandola gestione delle email immensamente

Limiti di MailMaestro

Lo strumento offre opzioni di integrazione limitate rispetto a Gmail e Outlook

Il piano gratuito dello strumento di scrittura di email IA consente solo 3 richieste a settimana per la composizione, il miglioramento dei testi e la risposta alle email

Prezzi di MailMaestro

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Professionale : $15/mese

: $15/mese Teams : $15/mese

: $15/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di MailMaestro

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (50+ recensioni)

10. ChatGPT (il migliore per generare contenuti su misura e professionali per le email)

Via ChatGPT Che si tratti di scrivere email per lavoro, di contattare i client o di gestire la corrispondenza personale, ChatGPT si adatta al vostro stile di scrittura e ai requisiti di contenuto delle email. Aiuta a redigere email chiare e professionali e suggerisce miglioramenti al tono, alla struttura e alla chiarezza.

È possibile redigere follower, creare newsletter e persino progettare email persuasive per il contatto con i client. Apprezzo la facilità con cui è possibile perfezionare il contenuto per adattarlo al tono o all'intento specifico, assicurando che le mie email siano sempre efficaci e coinvolgenti.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Scrivere email in diversi formati e toni, da quelli formali a quelli amichevoli

Idee di contenuto per le campagne email

Personalizza la scrittura personalizzando il tono in base ai vostri input

L'algoritmo di ChatGPT è addestrato su testi di varie lingue, in modo da poter creare contenuti in più di 80 lingue come inglese, cinese, spagnolo e molte altre

Limiti di ChatGPT

Alcuni utenti hanno notato che il contenuto generato a volte manca del tono o della sfumatura emotiva desiderata

Manca di funzionalità avanzate di automazione delle email, come la programmazione e la gestione dei follower

Prezzi di ChatGPT

**Free Forever

Plus : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Teams : $30/mese

: $30/mese Azienda: Prezzo personalizzato

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Migliora i tuoi processi di ottimizzazione delle email con ClickUp!

Scrivere email efficaci può avere un grande impatto sulla produttività e sulla comunicazione. Sia che si tratti di email personalizzate o professionali,

l'utilizzo dell'IA nella scrittura delle email

può migliorare il processo e far risparmiare tempo prezioso. ✨

Gli strumenti di cui abbiamo parlato sopra offrono funzionalità/funzioni uniche che aiutano a creare email in modo efficiente.

Tuttavia, se non volete solo scrivere email, ClickUp è la soluzione definitiva. Fornisce una piattaforma all-in-one che aiuta a gestire le attività, ad automatizzare le email e ad aumentare la produttività.

Iscriviti su ClickUp e semplifica il tuo flusso di lavoro combinando la gestione delle email con l'automazione delle attività per aumentare la tua produttività! 🚀