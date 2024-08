13 migliori strumenti di scrittura AI per i contenuti nel 2024

Da quando ChatGPT di OpenAI è stato presentato al mondo, i marketer, le piccole imprese e i redattori di contenuti hanno cercato uno strumento di scrittura di contenuti AI per semplificare il loro carico di lavoro.

Ma mentre ChatGPT è stato utilizzato per numerosi output⏤, dalla pianificazione finanziaria ai consigli di un nutrizionista, fino a Post di AI sui social media non è l'unico strumento in città.

Troverete un sacco di Generatore di contenuti AI piattaforme con funzioni avanzate che aiutano a scrivere blog, descrizioni di prodotti, ricerche di parole chiave e persino a valutare i contenuti esistenti. Tutto ciò può sembrare opprimente se non si sa da dove iniziare.

Per fortuna, abbiamo fatto i compiti a casa in modo che non dobbiate farli voi. Qui condivideremo i 13 migliori Strumenti di scrittura AI , confrontando caratteristiche, pro, contro, recensioni e prezzi.

Cosa cercare in uno strumento di scrittura AI?

Gli strumenti di scrittura di intelligenza artificiale (AI) si basano su grandi modelli linguistici (LLM). Gli LLM vengono addestrati utilizzando tecniche di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale auto-supervisionate su grandi quantità di dati. ChatGPT-4 di OpenAI, per esempio, è stato addestrato su 300 miliardi di parole .

Una volta addestrati, i modelli di intelligenza artificiale vengono lasciati liberi. Chiunque può utilizzarli inserendo "richieste" (come si fa con i motori di ricerca per trovare parole chiave) e gli strumenti di IA generano risposte e creano contenuti. Da qui il termine "IA generativa".

Il software di scrittura AI che sceglierete dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Strumenti costruiti su LLM: Le dimensioni contano quando si tratta di modelli linguistici. Optate per ChatGPT o per modelli di base di apprendimento automatico di dimensioni simili per la scrittura di contenuti. Altrimenti, anche le richieste dettagliate produrranno spam e contenuti di scarsa qualità

Le dimensioni contano quando si tratta di modelli linguistici. Optate per ChatGPT o per modelli di base di apprendimento automatico di dimensioni simili per la scrittura di contenuti. Altrimenti, anche le richieste dettagliate produrranno spam e contenuti di scarsa qualità **L'utente deve essere in grado di influenzare lo stile, il tono, il linguaggio e i contenuti creati da qualsiasi software di scrittura AI

Un'applicazione web facile da usare: Gli strumenti di scrittura di contenuti AI devono rendere il vostro lavoro più facile, non più difficile. Cercatene uno che sia comodo come tutti gli altrisoftware per agenzie di marketing che già utilizzate. Dovrebbe funzionare come unAssistente di scrittura AI e non un sostituto dello scrittore

Gli strumenti di scrittura di contenuti AI devono rendere il vostro lavoro più facile, non più difficile. Cercatene uno che sia comodo come tutti gli altrisoftware per agenzie di marketing che già utilizzate. Dovrebbe funzionare come unAssistente di scrittura AI e non un sostituto dello scrittore **La tecnologia AI generativa e il mercato del software sono in rapida evoluzione, quindi i prezzi cambieranno con lo sviluppo di nuove funzionalità. Ma non è il caso di spendere molto se si utilizza uno strumento di scrittura AI per generare idee o per creare contenutiriassumere documenti Vediamo ora come si confrontano i migliori strumenti di scrittura AI.

I 13 migliori strumenti di scrittura AI attualmente disponibili nel 2024

Che siate imprenditori, scrittori di contenuti o membri di un team di marketing, gli strumenti di scrittura AI possono migliorare il vostro processo di scrittura e ridurre le attività di scrittura ripetitive e lunghe, come il riassunto dell'ultima campagna, la creazione di e-mail di vendita o la generazione di idee per i post del blog.

Ecco un elenco dei 13 migliori strumenti di scrittura AI con tutti i dettagli da conoscere.

1. ClickUp Il migliore per la gestione di progetti integrati con l'intelligenza artificiale

L'assistente AI di ClickUp rende più veloce la scrittura di qualsiasi cosa, dalle e-mail ai contenuti sociali e alle idee per i blog

ClickUp, la piattaforma di produttività all-in-one, ora comprende ClickUp Brain è un generatore di contenuti AI, un project manager e un knowledge manager che è il vostro migliore assistente virtuale per portare a termine il lavoro più velocemente. L'AI Writer for Work di ClickUp Brain è utile per sconfiggere il blocco dello scrittore, fare brainstorming e snellire il processo di creazione dei contenuti.

È stato progettato per accelerare la produttività con suggerimenti supportati da ricerche per ogni ruolo e caso d'uso. Tra questi, decine di suggerimenti per i team di marketing, i content manager e gli scrittori, per aiutarvi a creare qualsiasi cosa, da brief e case study a testi di marketing di alta qualità, descrizioni di prodotti e contenuti per blog.

L'aspetto migliore di ClickUp è che potete usare i suoi strumenti di intelligenza artificiale per scrivere testi convincenti e mantenere tutti i vostri dati Documenti in un unico posto. Oppure si può usare l'opzione Blocco note ClickUp per annotare le idee e memorizzarle all'interno della piattaforma.

Se avete bisogno di creare un calendario di marketing o piano per i social media clickUp è l'unico software di produttività adatto a team di qualsiasi dimensione e settore. Migliorate le vostre capacità di scrittura e date rapidamente vita ai vostri pensieri con ClickUp Brain.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Le funzioni di ClickUp sono numerose, per cui potrebbe esserci una curva di apprendimento (per fortuna c'è un dettagliatoCentro assistenza,webinar, modelli, guide esupporto per aiutarvi a sfruttare al meglio la piattaforma)

Le integrazioni di Slack non sono ancora perfette

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Impresa : Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Recensioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (6000+ recensioni)

4.7/5 (6000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3000+ recensioni)

2. RTR

Migliore per la generazione di contenuti

tramite Rytr Rytr è uno strumento di scrittura AI costruito sull'API GPT-3 di OpenAI, creato appositamente per i generatori di contenuti e gli scrittori, SEO e copywriter.

Quindi perché usare Rytr (o qualsiasi altra piattaforma di scrittura AI) invece di Chat GPT? Uno dei vantaggi dell'utilizzo dell'assistente di scrittura AI è che i suggerimenti e i modelli sono integrati per oltre 40 casi d'uso, dalla stesura del copy di Facebook Ad o dei post per i social media fino alla stesura del testo creazione di post per blog briefs.

Le migliori caratteristiche di Rytr

Scrivete contenuti in più di 30 lingue e utilizzate più di 20 toni e stili

Controllo del plagio durante la stesura degli articoli e modifica degli output di testo

Creazione di immagini basate sull'intelligenza artificiale a partire da suggerimenti

Creazione di casi d'uso personalizzati per la generazione di contenuti con un abbonamento premium

Limitazioni di Rytr

Le recensioni e la nostra ricerca dimostrano che non è potente come altri assistenti di scrittura AI

L'app di scrittura AI ha limitazioni sul numero di parole, anche con il piano illimitato

Prezzi di Rytr

Piano gratuito

Piano risparmio: $9 al mese o $90 all'anno

$9 al mese o $90 all'anno Piano illimitato: $29 al mese o $290 all'anno

Opinioni e recensioni dei clienti su Rytr

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

4.7/5 (750+ recensioni) Trustpilot: 4,8/5 (oltre 2.100 recensioni)

3. Semplificato

Migliore per semplificare il processo di scrittura

tramite Semplificato Con 1 milione di utenti e decine di premi G2, Simplified è uno dei leader di mercato per la scrittura e la gestione dell'AI applicazioni per la creazione di contenuti . La suite AI writer aiuta a creare contenuti di alta qualità per landing page, descrizioni di prodotti e contenuti per blog. Rientra nell'elenco dei migliori strumenti di scrittura ai perché aiuta anche con altri formati, come la progettazione grafica, la programmazione dei social media e persino l'editing video.

Le migliori caratteristiche di Simplified AI Writer

50+ modelli per diversi tipi di generazione di contenuti

Possibilità di personalizzare la produzione di contenuti brevi o lunghi in 10+ toni e 30+ lingue

Riproporre i contenuti pubblicati con l'opzioneStrumento di riscrittura potenziato dall'intelligenza artificiale Limitazioni semplificate

Gli output testuali non sono molto migliori di ChatGPT-4, in quanto preleva gli output dalle loro API

Limitazioni sul numero di membri del team per ogni piano tariffario (non più di 5)

Limiti di archiviazione di 1 GB nella versione gratuita e fino a 500 GB nel piano più costoso

Prezzi semplificati

Piano gratuito

Piccolo team: $30 al mese per 5 utenti

$30 al mese per 5 utenti Azienda: $50 al mese (5 utenti)

$50 al mese (5 utenti) Crescita: $125 al mese (5 utenti)

$125 al mese (5 utenti) Azienda o agenzia: Contattare Simplified per i prezzi

Recensioni dei clienti di Simplified

G2: 4.7/5 (850+ recensioni)

4.7/5 (850+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (88 recensioni)

Il migliore per i contenuti ottimizzati per la SEO

via Frase Frase combina la ricerca SEO e la scrittura AI, diventando un generatore di contenuti AI e uno strumento di ottimizzazione tutto in uno. Questo è un vantaggio per i SEO e i content manager che hanno bisogno di una soluzione completa per realizzare rapidamente i brief. Con Frase è possibile gestire il ciclo di vita dei contenuti end-to-end, dalla ricerca all'ottimizzazione.

Le migliori caratteristiche di Frase

Analisi delle SERP evalutazione dei concorrenti generare brief di massima per i contenuti del blog e le copie di marketing

Lo strumento di copywriter integrato genera sezioni di testo, come ad esempioproposte di progetto, introduzioni e FAQ

Limiti della Frase

Per generare più di 4.000 parole, il Pro Add-On costa 35 dollari al mese

Manca di precisione nella generazione di parole chiave SEO e di raccomandazioni basate sulle SERP

Non esiste una vera e propria versione gratuita rispetto ad altri strumenti di AI

Prezzi di Frase

Solo: $14,99 per utente al mese

$14,99 per utente al mese Basic: $44,99 per utente al mese

$44,99 per utente al mese Team: $114,99 (3 utenti, e $25 al mese per ulteriori membri del team)

Recensioni dei clienti su Frase

G2: 4.9/5 (280+ recensioni)

4.9/5 (280+ recensioni) Capterra: N/A

5. Narrato

Migliore per l'assistenza alla scrittura creativa

via Narrato Narrato è una novità relativa nel panorama degli strumenti di scrittura AI, anche se non nel content marketing. I responsabili dei contenuti e i professionisti SEO possono utilizzare questo Strumento di IA per la scrittura di contenuti e il copywriting per creare brief, assegnarli agli autori attraverso il Narrato Marketplace e gestire il flusso di lavoro dei contenuti utilizzando la piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Narrato

Strumenti di gestione dei progetti di content marketing

Realizzazioni in 24-48 ore con prezzi bassi e revisioni illimitate

Controllo del plagio incorporato durante il processo di creazione dei contenuti

Limitazioni di Narrato

Lo strumento di intelligenza artificiale non sempre centra il bersaglio con i contenuti prodotti

limite mensile di 76.000 parole per il verificatore di plagio

Prezzi di Narrato

Pro: $65 al mese (fino a 5 utenti)

$65 al mese (fino a 5 utenti) Business: $125 al mese (fino a 5 utenti)

$125 al mese (fino a 5 utenti) Custom: Contattare Narrato per i prezzi

Opinioni dei clienti su Narrato

G2: 4.2/5 (5 recensioni)

4.2/5 (5 recensioni) Trustpilot: 3.2/5 (8 recensioni)

6. WordAI

Migliore per la generazione di linguaggio naturale

via WordAI WordAI è un Strumento di copywriting AI progettato per aumentare la produzione di contenuti riformulando, riscrivendo e ristrutturando frasi e sezioni di testo in qualsiasi ambito, dal web copy alle descrizioni di prodotti e alle offerte di vendita. Può creare fino a 1.000 riscritture SEO da un unico contenuto grazie ai suoi strumenti di generazione del linguaggio naturale.

Le migliori caratteristiche di WordAI

Progettato per evitare la duplicazione e il rilevamento dell'intelligenza artificiale

La piattaforma di generazione di contenuti riscrive interi articoli in pochi secondi

I controlli editoriali permettono di decidere quanto rimanere fedeli al contenuto originale

Limitazioni di WordAI

Poche recensioni, molte delle quali descrivono WordAI come uno strumento di riformulazione o di sparpagliamento dei contenuti

Funzionalità di controllo e modifica limitate per scrittori e redattori

Prezzi di WordAI

Mensile: $57 al mese

$57 al mese Annuale: $27 al mese (fatturati annualmente)

$27 al mese (fatturati annualmente) Impresa: Contattare WordAI per i prezzi

Recensioni dei clienti WordAI

G2: 3.9/5 (17 recensioni)

3.9/5 (17 recensioni) Trustpilot: 2.6/5 (6 recensioni)

7. Copia.ai

**Il migliore per il copywriting basato sull'intelligenza artificiale

via Copia.ai Copy.ai è un'altra novità relativa alla scena della scrittura di contenuti AI. Si basa sull'accesso alle API di ChatGPT-4, quindi dovrebbe produrre un blog decente e bozze di copywriting con i giusti suggerimenti e input.

Questo generatore di contenuti e assistente di scrittura AI promette contenuti di qualità in pochi secondi e offre modelli per la scrittura di articoli, testi per i social, e-mail e altro ancora. È possibile scegliere facilmente da una libreria di strumenti di copywriting di breve e lunga durata per ricevere suggerimenti di copywriting e di stile in base alla selezione effettuata.

Le migliori caratteristiche di Copy.ai

Libreria di modelli per aiutare a produrre bozze di blog e brief per gli scrittori

I livelli di sicurezza più elevati lo rendono migliore per le organizzazioni aziendali preoccupate della conformità dei dati

Limitazioni di Copy.ai

Recenti recensioni lamentano che il servizio passa da ChatGPT-4 a GPT-3 dopo pochi minuti, limitando la qualità delle risposte

Molte recensioni affermano che le domande del servizio clienti rimangono senza risposta e che la cancellazione degli abbonamenti è difficile

Prezzi di Copy.ai

Gratuito: Fino a 2.000 parole al mese

Fino a 2.000 parole al mese Pro: $49 al mese, con parole illimitate (limitato a 1 utente)

$49 al mese, con parole illimitate (limitato a 1 utente) Impresa: Contattare Copy.ai per i prezzi

Opinioni dei clienti su Copy.ai

8. QuillBot

**Il migliore per semplificare i contenuti complessi

via QuillBot QuillBot è un Generatore di testo AI e strumento di parafrasi per contenuti brevi e lunghi. Non genera nuovo testo, ma può essere utilizzato per riassumere o parafrasare un documento, un articolo o qualsiasi altra cosa gli venga fornita.

Questa semplice applicazione basata sul web può aiutarvi a evitare il plagio. Le modifiche apportate al testo parafrasato sono codificate a colori, in modo da poter tenere traccia delle modifiche apportate alle parole scritte, il che può aiutare i nuovi scrittori del vostro team.

Le migliori caratteristiche di QuillBot

Sette modalità che impostano il tono o lo scopo della modifica

Tesauro potenziato dall'intelligenza artificiale per trovare e sostituire le parole abusate

Limitazioni di QuillBot

I problemi tecnici possono costringere gli utenti a dedicare troppo tempo alla risoluzione dei problemi

Numero limitato di pagine e parole mensili, anche nei piani a pagamento

Prezzi di QuillBot

**Gratuito

Premium: $19,95 al mese (1 utente)

$19,95 al mese (1 utente) Team: $7,50 per scrittore al mese (minimo 5 utenti)

Opinioni dei clienti su QuillBot

Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Trustpilot: 2.3/5 (75 recensioni)

9. Scrittore

Migliore per il Copyediting e la correzione di bozze

via Scrittore Writerly è una suite di software di produttività AI per team di marketing, assistenza clienti ed e-commerce. Oltre al suo strumento di scrittura AI, Writerly offre anche uno strumento di generazione Estensione AI per Chrome . L'estensione per Chrome consente di prendere spunto dagli articoli durante la navigazione e di creare brief di contenuto per i propri autori.

Le migliori caratteristiche di Writerly

Writerly Go si integra con Gmail per risparmiare tempo

Il Creator Cloud include dozzine di modelli personalizzati per scrivere contenuti e testi pubblicitari

Può aiutare a individuare gli errori grammaticali nello strumento di scrittura AI

Limitazioni di Writerly

Basso numero di parole nei piani gratuiti e a basso prezzo

I modelli richiedono una maggiore personalizzazione rispetto ad altri strumenti di scrittura di contenuti AI

Prezzi di Writerly

Gratuito: 1 creatore, fino a 10.000 parole

1 creatore, fino a 10.000 parole Creator AI Chat: $4 al mese per 1 utente, parole illimitate

$4 al mese per 1 utente, parole illimitate Creator AI Studio: $14 al mese per 1 utente, parole illimitate, 50+ modelli

$14 al mese per 1 utente, parole illimitate, 50+ modelli Team AI Studio: $34 al mese per un massimo di 3 utenti, parole illimitate, 50+ modelli

Opinioni dei clienti su Writerly

G2: 5/5 (5 recensioni)

5/5 (5 recensioni) Capterra: 4.7/5 (15 recensioni)

10. Copimatico

Migliore per la traduzione e la parafrasi linguistica

tramite Copimatica Copymatic è uno strumento di intelligenza artificiale che supporta la creazione di contenuti in oltre 20 lingue e viene fornito con la generazione di immagini AI. È uno strumento versatile e facile da usare, con modelli, una funzione di chat, un editor intelligente e funzionalità text-to-speech.

Le migliori caratteristiche di Copymatic

Funzionalità di creazione di contenuti per qualsiasi cosa, dai contenuti per i social media agli articoli di blog di lunga durata

Utilizzate una suite di strumenti di intelligenza artificiale su Internet conla sua estensione per Chrome* Include un assistente di chat AI, CopiaChat, per riassumere i contenuti online

Limitazioni di Copymatic

Non c'è un pulsante di revisione, quindi le riscritture costano di più, il che può diventare costoso rispetto aaltri strumenti per la creazione di contenuti AI* Può essere difficile mantenere il tono o lo stile desiderato con i contenuti generati dall'intelligenza artificiale

Prezzi di Copymatic

Pro: $29 per utente al mese

$29 per utente al mese Team: $49 al mese (fino a 5 utenti)

$49 al mese (fino a 5 utenti) Enterprise: $99 al mese (fino a 25 utenti)

Opinioni dei clienti su Copymatic

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ recensioni)

4.8/5 (1250+ recensioni) G2: 4.7/5 (29 recensioni)

11. Gaspare

Migliore per la scrittura di contenuti lunghi

via Gaspare Jasper AI è un sofisticato strumento di scrittura AI che semplifica la creazione di contenuti. Sfrutta la tecnologia GPT-3 di OpenAI per creare contenuti di alta qualità che sembrano scritti da un essere umano.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Scrittura di contenuti a lungo termine: Può generare post per blog, post per i social media, copie pubblicitarie e altro ancora.

Miglioratore di contenuti: Permette agli utenti di rinnovare e migliorare i contenuti esistenti semplicemente inserendoli nel sistema

Adatto a diverse esigenze aziendali: È in grado di generare trame creative, soggetti e corpi di e-mail e post di blog SEO-friendly

Fornisce modelli già pronti: Include modelli per varie esigenze di scrittura, dalle descrizioni dei prodotti alle biografie personali

Limitazioni di Jasper

La qualità dei contenuti può variare: Generare contenuti di nicchia e altamente tecnici può essere una sfida per questa IA

Può produrre risposte irrilevanti: A volte, l'IA può fornire risposte che non hanno senso o non sono pertinenti alla richiesta

Richiede l'editing: Come la maggior parte degli strumenti di intelligenza artificiale, il contenuto generato da Jasper AI richiede un po' di editing umano per essere perfezionato

Prezzi di Jasper

Creator : Per gli hobbisti, a 49 dollari al mese

: Per gli hobbisti, a 49 dollari al mese Pro : Per singoli e piccoli team, a 69 dollari al mese

: Per singoli e piccoli team, a 69 dollari al mese Business: Piano personalizzato per team e aziende in crescita

Opinioni dei clienti su Jasper

G2 :4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

:4,7/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

12. Scrittura veloce

Il migliore per il controllo del plagio

via Scrittura veloce Speedwrite è un assistente di scrittura AI che semplifica il processo di riscrittura. È progettato per riscrivere qualsiasi contenuto che gli viene fornito, preservando il significato originale del testo.

Le migliori caratteristiche di Speedwrite

Contenuti privi di plagio: Aiuta a creare contenuti originali riformulando e parafrasando il testo esistente

Riassunti completi: Condensa articoli lunghi in un breve riassunto senza perdere i punti chiave

Creazione di contenuti in blocco: Consente agli utenti di riscrivere più articoli contemporaneamente, risparmiando tempo per le riscritture manuali

Limitazioni di Speedwrite

Diversificazione limitata: Riutilizza spesso la stessa serie di sinonimi, con una conseguente gamma limitata di vocaboli

Uso eccessivo della voce passiva: Potrebbe spesso convertire frasi attive in costruzioni passive durante il processo di riscrittura

Richiede la correzione di bozze: Anche se riscrive i contenuti, l'output richiede spesso la correzione e l'editing umano

Prezzi di Speedwrite

**Gratuito

Mensile: $7,99

$7,99 Semestrale: $39.95

$39.95 Annuale: $59,95

Speedwrite valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Recensione non disponibile

13. SpinBot

Il miglior strumento di scrittura AI gratuito

via SpinBot Spinbot è uno spinner di articoli gratuito e automatizzato che riscrive il testo leggibile dall'uomo in un testo aggiuntivo, con l'intento di trarre vantaggio dal contenuto evitando il plagio.

Le migliori caratteristiche di SpinBot

Nessuna iscrizione o registrazione: Gli utenti possono iniziare a usarlo immediatamente senza alcun processo di registrazione

È in grado di creare grandi volumi di contenuti all'istante

SEO-friendly: aiuta a creare contenuti SEO-friendly grazie alla sua ricca libreria di sinonimi e frasi

Limitazioni di SpinBot

Il contenuto manca di chiarezza o può non trasmettere accuratamente il significato originale

L'uso eccessivo di sinonimi fa sì che il testo prodotto risulti ripetitivo

Numero di parole limitato: Per gli utenti gratuiti, c'è un limite di parole per ogni sessione di spinning

Prezzi di SpinBot

Gratuito

Valutazioni e recensioni di SpinBot

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

Trova il miglior strumento di scrittura AI per le tue esigenze

I generatori di contenuti e gli strumenti di scrittura AI sono ancora in evoluzione. Tuttavia, anche in questa fase di sviluppo, possono semplificare il lavoro di marketer e scrittori durante il processo di creazione dei contenuti.

Per chi vuole andare oltre ChatGPT, ci sono molte scelte. La maggior parte delle caratteristiche sono simili: modelli, interfacce basate sul web e generazione di bozze. Alcuni sono dotati di strumenti aggiuntivi, come la generazione di immagini.

Quando scegliete uno strumento di scrittura AI, verificate le caratteristiche, le recensioni e le limitazioni. Sceglietene uno che vi aiuti a creare il volume di contenuti di cui avete bisogno, mantenendo la qualità a cui la vostra azienda mira.

Per uno strumento di scrittura AI che si integri con una potente suite software di gestione dei progetti all-in-one, prendete in considerazione ClickUp Brain. Non vi costerà nulla e potrete iscriversi gratuitamente oggi stesso!