10 migliori strumenti di copywriting AI da provare nel 2024

Al giorno d'oggi, il content marketing è il re. Ma la generazione di contenuti richiede tempo, se la si fa da soli, e in più non è facile.

Se avete mai sofferto del blocco dello scrittore mentre cercavate di scrivere contenuti come blog, post sui social media o copy pubblicitari, vi piacerà Strumenti di IA per la scrittura . L'IA, ovvero l'intelligenza artificiale, è una manna per gli autori di contenuti e i team di marketing, nonché per gli imprenditori e i liberi professionisti di ogni tipo. Fa risparmiare tempo, migliora la produttività e molto spesso propone idee a cui non avremmo mai pensato da soli. 💡

Naturalmente l'IA ha dei limiti e, per fortuna, probabilmente non sostituirà mai completamente il cervello umano. Ma se si pensa ad essa come a un pratico strumento di strumento per la creazione di contenuti può liberare il tempo precedentemente dedicato a banali attività di scrittura, in modo da poter fare cose più importanti, come finalizzare la strategia di marketing o costruire relazioni con i propri client. 🤝

Vediamo cos'è e come funziona l'IA copywriting. Poi, nel caso in cui stiate pensando di esplorare ulteriormente l'IA, condivideremo alcuni consigli su cosa cercare e passeremo in rassegna alcuni dei migliori copywriting IA strumenti di copywriting nel 2024.

Cos'è l'IA Copywriting e come funziona?

L'IA copywriting è il copywriting terminato da computer invece che da un autore umano. Combina l'elaborazione del linguaggio naturale con l'apprendimento automatico per creare contenuti IA.

All'inizio dovrete inserire alcuni prompt nello scrittore IA, come una parola chiave per un motore di ricerca. Alcuni vi permetteranno di specificare elementi come il target di riferimento o il tono di voce. Poi utilizza algoritmi per analizzare contenuti simili sul web e generare idee pertinenti o interi blocchi di testo per voi. 📝

Gli strumenti di IA per il copywriting possono aiutarvi a scrivere e ottimizzare tutti i tipi di testi di marketing, tra cui:

Copia di siti web e pagine di destinazione

Risorse per l'abilitazione commerciale

Copia di email

Copia di annunci Facebook e Google

Contenuto del blog

Post sui social media

Conversazioni con i chatbot

Descrizioni dei prodotti per i siti di e-commerce

Meta descrizioni e titoli

E molto altro ancora.

La funzione IA può anche aiutarvi a fare un brainstorming di idee per la vostra strategia di marketing, a generare parole chiave SEO per il vostro piano di contenuti, a riepilogare le note più lunghe in contenuti concisi e a modificare i vostri testi per voi.

Tenete presente che dovrete comunque controllare la copia dell'IA, assicurarvi che non sia stata plagiata e spesso aggiungere un tocco umano prima di poterla pubblicare. 👀

Cosa cercare in uno strumento di copywriting IA

Con così tante opzioni in circolazione, può essere complicato sapere quale assistente di scrittura sarà il migliore per voi. Anche se molti tipi diversi generano vari tipi di contenuti IA, ci sono alcuni criteri da considerare sempre:

Facile per l'utente: Assicuratevi che l'interfaccia utente sia intuitiva in modo da poter imparare rapidamente a sfruttarla al meglio

Assicuratevi che l'interfaccia utente sia intuitiva in modo da poter imparare rapidamente a sfruttarla al meglio Contenuto di alta qualità: Il contenuto IA generato deve essere accurato, scritto bene, con una buona grammatica e per lo più privo di errori

Il contenuto IA generato deve essere accurato, scritto bene, con una buona grammatica e per lo più privo di errori Caso d'uso Corrispondenza: Scegliete uno strumento che vi dia i risultati di cui avete bisogno, sia che si tratti di generare moduli brevi o lunghi, di parafrasare o riscrivere testi, di suggerire idee di contenuto o di fare brainstorming

Scegliete uno strumento che vi dia i risultati di cui avete bisogno, sia che si tratti di generare moduli brevi o lunghi, di parafrasare o riscrivere testi, di suggerire idee di contenuto o di fare brainstorming Buon valore: Il software di copywriting IA deve rientrare nel vostro budget e offrire sufficienti opzioni di personalizzazione, ad esempio per quanto riguarda il tono, lo stile e i formati, in modo da non dover ricorrere a più strumenti

10 Migliori strumenti di IA per il copywriting 2024

Mentre ChatGPT è forse una delle app web più conosciute e molti strumenti di IA la utilizzano, ma sono disponibili anche tipi di software di copywriting IA.

Per scegliere lo strumento di copywriting più adatto alla vostra azienda, considerate il tipo di contenuto generato dall'IA che intendete scrivere e il grado di personalizzazione di cui avete bisogno. Quindi cercate un assistente di scrittura di facile utilizzo che sia in grado di fornirvelo.

Queste sono alcune delle migliori opzioni da considerare nel 2024.

1. ClickUp #### Migliore in assoluto per l'IA Copywriting

Utilizzate l'assistente di scrittura IA di ClickUp AI per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro

ClickUp è lo strumento di produttività all-in-one per eccellenza. È stato progettato per aiutarvi a risparmiare tempo, a snellire i flussi di lavoro e a migliorare la collaborazione con client e colleghi, grazie alla sua ricca serie di progetti e di gestione delle attività funzionalità/funzione, tra cui uno strumento di IA integrato, ClickUp Brain.

Il Strumento di scrittura ClickUp AI crea contenuti più velocemente e meglio che mai. Scrivete da zero o utilizzate una delle nostre ChatGPT Modelli di prompt per l'IA per iniziare. Con modelli che coprono tutti gli aspetti, tra cui marketing , project management e copywriting non dovrete mai più avere a che fare con il blocco dello scrittore. 🎆

Utilizzate l'IA per scrivere il vostro testo in un modo ClickUp Documento -Lo strumento di documentazione integrato in ClickUp. I contenuti vengono salvati automaticamente nella vostra area di lavoro, mantenendo tutti i documenti importanti in un unico posto, in modo da poterli trovare sempre. Potete anche collaborare in tempo reale con il vostro team su un documento per renderlo perfetto.

Quindi potete collegare il documento a un'attività del vostro flusso di lavoro. Attività di ClickUp aiutano a tenere traccia esattamente di ciò che deve essere terminato e quando. Scegliete come visualizzare i vostri compiti, assegnateli ai membri del team, create campi personalizzati e ricevete promemoria per le attività ricorrenti, come la stesura del blog o dell'email settimanale. 🔔

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Usate ClickUp AI per scrivere blog, email, testi per pagine di destinazione, tagline di marketing o sondaggi, oppure per pianificare la strategia di una campagna o un evento imminente

Identificate facilmente le intuizioni eelementi di azione da documenti o attività

Riepilogare/riassumere testi lunghi, senza doverli rileggere parola per parola

Modificare rapidamente il testo generato per renderlo più chiaro e convincente

Utilizzare la formattazione integrata per dare al documento un aspetto professionale

Generare idee di brainstorming che portano la vostra creatività a nuovi livelli

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti riferiscono di essersi sentiti un po' sopraffatti dall'enorme quantità di funzionalità/funzione di ClickUp, ma a questo si può porre rimedio con un'ampiaCentro assistenza* Il piano gratuito di ClickUp non offre strumenti di IA per il copywriting; per aggiungere l'IA a un piano a pagamento si pagano 5 dollari in più per utente

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: $5 per membro, al mese su qualsiasi area di lavoro di ClickUp a pagamento

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

4,7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Jasper IA

Migliore per la generazione di contenuti completi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Jasper.jpg Strumenti di IA per il copywriting: esempio di un post sul blog scritto da Jasper /$$$img/

via GaspareDiaspro è uno strumento di copywriting IA progettato per aiutarvi a creare contenuti in linea con la voce del vostro marchio. Apprende il tono che cercate e lavora con la vostra guida di stile per assicurarsi che ogni tipo di contenuto sia in linea con il marchio. 🎯

È possibile scrivere rapidamente moduli brevi come annunci o post sui social media, mentre la modalità Boss aiuta a creare contenuti lunghi come blog, email e report ottimizzati per la SEO. Jasper suggerisce anche come scrivere in modo più costruttivo contenuti delicati, ad esempio un'email a un client infastidito.

Le migliori funzionalità di Jasper

Creare contenuti per chattare utilizzando Jasper Chat e immagini per accompagnare il testo con IA Art

Assicuratevi che il vostro testo non appaia da nessun'altra parte online, esaminandolo con il plagiarism checker

Collaborazione con il team in tempo reale per modificare il documento

Utilizzate Jasper in oltre 30 lingue

Mantenete tutti i vostri dati al sicuro con protocolli di sicurezza in continua evoluzione

Limiti di Jasper

A volte Jasper non capisce i prompt e si finisce per ottenere copie confuse o inutilizzabili

Può essere un po' costoso per le piccole aziende, le startup o i singoli individui come i blogger o gli scrittori di contenuti freelance

Prezzi di Jasper

Autore : Per gli hobbisti, a $49 al mese

: Per gli hobbisti, a $49 al mese Pro : Per singoli e piccoli team, a 69 dollari al mese

: Per singoli e piccoli team, a 69 dollari al mese Business: Piano personalizzato per team e aziende in crescita

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.200+ recensioni)

4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

Bonus: Scoprire

7 Modelli di scrittura di contenuti gratis per una creazione di contenuti più veloce

3. Wordtune

Il migliore per la rifinitura delle frasi e la modifica dei contenuti IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Wordtune.jpg Strumenti di IA per il copywriting: esempio di frase scritta da Wordtune /$$$img/

via Sintonia di parole Wordtune non è uno strumento completo di IA per il copywriting, ma aiuta a scrivere testi in modo più veloce e conciso. Iniziate a scrivere i vostri contenuti da zero o usate uno dei modelli per ispirarvi, poi usate l'IA per riformularli e perfezionarli.

È possibile personalizzare la prosa con fatti, esempi, statistiche, controargomentazioni o battute per renderla più interessante. Ed è bene sapere che questo software di copywriting IA utilizza solo fatti che può verificare da cinque fonti diverse per assicurarsi che il testo sia completamente accurato. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Utilizzate Wordtune per riformulare o cambiare il tono dei contenuti per altre piattaforme

Usate il riepilogare/riassumere i punti principali di blog, PDF o video di YouTube

Aggiungete l'estensione per Chrome per utilizzare Wordtune su altre piattaforme come Google Documenti, Microsoft, Gmail o LinkedIn

Lavorate con Wordtune su cellulare, app o app desktop

Limiti di Wordtune

Si concentra sul miglioramento della scrittura piuttosto che sulla creazione di testi da zero, quindi non è l'ideale per farsi venire delle idee o per scrivere contenuti a lungo termine

Il piano Free consente solo 10 riscritture al giorno, il che potrebbe essere frustrante se si scrive molto

Prezzi di Wordtune

**Gratuito: Free per 10 riscritture al giorno

Plus: $9,99/mese per 30 riscritture al giorno

$9,99/mese per 30 riscritture al giorno Unlimited: $14,99/mese per un numero illimitato di riscritture al giorno

$14,99/mese per un numero illimitato di riscritture al giorno Aziendale: Contattare per i prezzi

Wordtune valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (160+ recensioni)

4.6/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

controlla queste recensioni {\a6}Altre alternative a Wordtune !

4. Scrittura

Migliore per Ad Copy e Landing Page

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Writesonic-Chatsonic-1400x778.png Strumenti di IA per il copywriting: screenshot della dashboard di Writesonic /$$$img/

via Scritture sonore Se siete alla ricerca di una piattaforma di contenuti IA completa, in grado di creare testi, audio, immagini e conversazioni con chatbot, Writesonic è una buona opzione. Utilizza GPT-3 e GPT-4, a seconda della qualità della copia che si sta cercando. 🤖

Utilizzate l'IA per scrivere articoli o blog di lunga durata, reportistica, landing page, email, descrizioni di prodotti di e-commerce, testi pubblicitari e altro ancora. Inserite i prompt digitandoli o usando i comandi vocali, e Writesonic genererà più versioni di testi pertinenti. Accorciate, allungate o parafrasate il testo generato fino a ottenere il contenuto ad alta conversione che desiderate.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Genera tutte le versioni che vuoi del tuo testo per avvicinarlo a quello che stai cercando

Utilizzate Writesonic in più di 25 lingue

Sposta i tuoi contenuti nelle classifiche dei motori di ricerca con l'ottimizzazione SEO

Pubblicate i vostri testi direttamente su piattaforme come Shopify, WordPress o Wix

Limiti di Writesonic

La qualità del testo generato non è sempre così forte o creativa come potrebbe essere

Se avete un piano tariffario inferiore, avete un limite nel numero di parole che potete generare ogni mese

Prezzi di Writesonic

Versione di prova gratuita: Per utente fino a 10.000 parole al mese

Per utente fino a 10.000 parole al mese Piccolo team: $$$a mese per utente per un massimo di 200.000 parole al mese

$$$a mese per utente per un massimo di 200.000 parole al mese Freelancer: $20/mese per utente per parole illimitate

$20/mese per utente per parole illimitate Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

4,8/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

5. Copysmith

Migliore per il marketing e il commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copysmith-1.jpg Strumenti di IA per il copywriting: esempio di un saggio scritto da Copysmith /$$$img/

via Copysmith La famiglia di software di copywriting IA Copysmith comprende Describely, Frase e Rytr (che sono elencati separatamente di seguito).

Describely crea contenuti di prodotto ottimizzati per la SEO per cataloghi e siti di e-commerce. È possibile creare contenuti da zero o importare un elenco di prodotti esistente e riscriverli con toni a scelta, ad esempio Professionale, Divertente o Eccitante.

Frase è specificamente rivolto alla creazione di contenuti che si posizionano in alto su Google. Vi aiuta a ricercare parole chiave e articoli dei vostri concorrenti di ricerca. Quindi redige una bozza di testo basata su quella ricerca, che può essere utilizzata per scrivere il contenuto. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di Copysmith

Integrazione di Describely con piattaforme di e-commerce come Shopify e WooCommerce per una facile gestione dei prodotti

Verifica che il tuo testo sia unico con il controllore di plagio

Utilizzate Frase per generare automaticamente brief dettagliati sui contenuti SEO per i vostri scrittori

Condividete facilmente i documenti Frase con i redattori e i client utilizzando i collegamenti e le cartelle dei progetti del team

Limiti di Copysmith

I pacchetti Describley Free e Core consentono solo un numero minimo di prodotti e se ne servono altri, è necessario effettuare l'aggiornamento o pagare un extra per il componente aggiuntivo Pro

Frase non è sempre completamente accurato nel generare parole chiave SEO e raccomandazioni di copy

Prezzi di Copysmith

Per Describely:

Free: Per un utente e fino a 5 produttività

Per un utente e fino a 5 produttività Piano iniziale: $19/mese per 1 utente

$19/mese per 1 utente Piano Pro: $49/mese per 5 utenti

$49/mese per 5 utenti Azienda: Contatto commerciale

Per Frase:

Solo: $$$$$a/mese per utente per 4 articoli al mese

$$$$$a/mese per utente per 4 articoli al mese Basic: $$$$a/mese per utente per 30 articoli al mese

$$$$a/mese per utente per 30 articoli al mese Teams: $114,99/mese per 3 utenti e articoli illimitati

Copysmith valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (12 recensioni)

4.3/5 (12 recensioni) Capterra: 4.2/5 (27 recensioni)

6. Ipotenusa

Il migliore per le descrizioni di e-commerce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hypotenuse-AI.jpg Modelli di IA di Hypotenuse /$$$img/

via Ipotenusa Hypotenuse è stato progettato per scrivere alcuni tipi principali di contenuti: contenuti per blog, contenuti per social media, annunci, titoli e slogan e descrizioni di prodotti. Utilizza le informazioni sul pubblico di riferimento, le parole chiave o la categoria del contenuto per creare contenuti pertinenti e ben strutturati, con intestazioni incluse.

Questo strumento di scrittura IA è molto semplice e facile da usare, con un processo che si svolge passo dopo passo. Scegliete il tono di voce e il punto di vista in modo da visualizzare il vostro testo, quindi fornite un contesto di riferimento e Hypotenuse genererà una bozza, un testo e un titolo accattivante per l'articolo

Le migliori funzionalità di Hypotenuse

Riepilogare/riassumere il testo o riscriverlo in modo completo se si desidera aggiornarlo o riproporlo

Generazione di immagini in base al testo inserito

Utilizzare il generatore di contenuti in blocco per creare lotti di contenuti banali come le descrizioni dei prodotti e sincronizzarli direttamente con Shopify

Limiti dell'ipotenusa

L'intervallo di categorie e modelli di contenuto è piuttosto limitato

È richiesta una discreta quantità di input iniziale, che può richiedere tempo quando si desidera iniziare a scrivere

Prezzi di Hypotenuse

Versione di prova gratuita: 7 giorni

7 giorni Individuo: $29/mese per utente

$29/mese per utente Teams: $59/mese per un massimo di 5 utenti

$59/mese per un massimo di 5 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse

G2: 4.3/5 (6 recensioni)

4.3/5 (6 recensioni) Capterra: 5.0/5 (1 recensione)

7. ParolaAi

Il migliore per la riscrittura di articoli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/word.png Esempio di una frase riscritta da WordAi /$$$img/

via ParolaAi WordAi è uno strumento di riscrittura. Prende i contenuti esistenti e ristruttura ogni frase, utilizzando parole diverse dalla sua libreria di sinonimi. Si ottiene così un contenuto completamente nuovo, con lo stesso significato dell'originale, ottimizzato per la leggibilità e la SEO.

Con un solo clic, potete facilmente rinfrescare il vostro testo o completarlo per altri usi, senza spendere altro tempo o denaro. Utilizzatelo per i contenuti di blog e social media, per il web, per le descrizioni di prodotti o per qualsiasi altra cosa scegliate. 💯

Funzionalità/funzione migliori di WordAi

Scrivete più pezzi di testo, ma completi e unici, in una sola volta con le riscritture in blocco

Scegliete se la riscrittura deve essere conservativa, mantenendo il contenuto originale, o avventurosa, in modo che sia completamente diversa

EvitareRilevamento dell'IA poiché il contenuto sembra scritto da un essere umano

Limiti di WordAi

Questo software di copywriting IA non è destinato a generare nuovi testi da zero

Non è possibile controllare l'aspetto del contenuto riscritto, ma è sempre possibile modificarlo in seguito

Prezzi di WordAi

**Versione di prova gratuita: 3 giorni

Starter: $9/mese per 50.000 parole

$9/mese per 50.000 parole Power: $27/mese per 3 milioni di parole

$27/mese per 3 milioni di parole Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordAi

G2: 3.8/5 (18 recensioni)

3.8/5 (18 recensioni) Capterra: 4.2/5 (11 recensioni)

8. Copia.ai

Il migliore per i prompt di creatività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Copy.ai-AI-Writing-Tool-.png Strumento di scrittura IA Copy.ai /$$$img/

via Copia.IA Questo strumento di IA per il copywriting aiuta a ricercare dati, fare brainstorming di idee e generare testi di ogni tipo. Copy.ai utilizza i migliori modelli linguistici come base e produce costantemente contenuti di alta qualità, unici e creativi. Si integra perfettamente nel vostro flusso di lavoro, aumentando la produttività e l'efficacia dei vostri testi. 🙌

Date all'IA qualche indicazione e chiedetele di redigere per voi blog, post sui social media o descrizioni di prodotti a lungo modulo e ottimizzati per la SEO. Generate brief di contenuto per i vostri scrittori o create annunci o testi commerciali ad alta conversione. Avrete a disposizione diverse opzioni, in modo da poter scegliere la migliore e poi lucidarla rapidamente per il vostro pubblico.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Ispirazione fresca grazie ai suoi strumenti di generazione di idee

Risparmiare tempo utilizzando l'estesa libreria di modelli, organizzati per categorie

Riscrivere i contenuti esistenti in modo da poterli utilizzare altrove

Utilizzare la Brand Voice (disponibile solo a partire dal piano Pro) per aiutare Copy.ai ad apprendere il vostro stile e utilizzarlo in modo coerente per tutti i vostri contenuti

Limiti di Copy.ai

La qualità dei contenuti creati può variare notevolmente, forse perché le opzioni di input sono limitate

Alcuni utenti si sono lamentati del servizio clienti di Copy.ai

Prezzi di Copy.ai

Free: Per un utente per un massimo di 2.000 parole

Per un utente per un massimo di 2.000 parole Pro : $49/mese per 5 utenti e parole illimitate

$49/mese per 5 utenti e parole illimitate Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

4.7/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

9. QuillBot

Il migliore per la parafrasi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/QuillBot-Paraphrasing-Tool-1024x479-1.png Esempio di frase parafrasata da Quillbot /$$$img/

via QuillBot Un altro strumento di copywriting IA, QuillBot offre diverse opzioni, che possono essere utilizzate separatamente o come parte del Co-Writer.

Il Parafrasatore riscrive il testo secondo le vostre istruzioni, ad esempio per scriverlo in modo più semplice, formale o creativo, oppure per abbreviare o espandere il contenuto. Il Controllore grammaticale suggerisce miglioramenti alla grammatica, mentre il Controllore di plagio si assicura che il contenuto sia unico. È anche possibile riepilogare/riassumere il testo, tradurlo o generare citazioni da URL in uno stile a scelta. 🪄

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Riscrivere rapidamente i contenuti senza perdere il significato originale

Utilizzate il thesaurus per trovare parole sostitutive fresche e pertinenti

Riscrivete in mobilità grazie all'integrazione con il browser

Utilizzate QuillBot in più di 20 lingue

Limiti di QuillBot

QuillBot non crea nuovi testi, ma riscrive semplicemente quelli esistenti

Il piano gratuito è un po' più lento, limita le parole e non dà accesso al controllore di plagio

Prezzi di QuillBot

**Gratis: Free per un numero limitato di parole

Premium: $8,33/mese

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

10. Rytr

Migliore per uso personale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/1642578306238.jpg Esempio di un post sul blog scritto da Rytr /$$$img/

via Rettr Rytr, uno degli strumenti di copywriting di Copysmith IA, è un assistente di scrittura che crea contenuti di alta qualità in modo rapido. Da fare è selezionare il caso d'uso, il tono di voce e fornire un po' di contesto: ecco che spunta fuori il nuovo testo.

Poi si può usare il ricco editor di testi per perfezionarlo. Riformulare, espandere o accorciare le sezioni, ripulire la grammatica e infine formattare il testo prima di pubblicarlo. ️

Archiviate tutti i vostri progetti di scrittura Rytr in un unico posto all'interno della piattaforma, in modo da poterli ritrovare e consultare facilmente in futuro.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

Scegliete modelli da oltre 40 casi d'uso, tra cui email, blog, testi pubblicitari, documenti accademici, domande per interviste e proposte aziendali

Installate l'estensione per il browser per utilizzare Rtyr su altre piattaforme, come Word, Slack, Gmail e WordPress

Verificare la presenza di somiglianze con testi esistenti utilizzando il controllore di plagio integrato

Utilizzate Rytr per creare contenuti globali in più di 30 lingue

Limiti di Rytr

È necessario modificare la copia generata da Rytr prima di utilizzarla

I piani Free e Saver hanno caratteri limitati, che tendono a esaurirsi rapidamente

Prezzi di Rytr

Free: Gratis per un massimo di 10.000 caratteri al mese

Gratis per un massimo di 10.000 caratteri al mese Saver: $$$a/mese per un massimo di 100.000 caratteri al mese

$$$a/mese per un massimo di 100.000 caratteri al mese Unlimited: $29/mese per caratteri illimitati

Rytr valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (16 recensioni)

Aumenta la produttività e l'efficacia con gli strumenti di IA per il copywriting

Strumenti di IA per il copywriting risparmiare tempo e migliorare la vostra scrittura in molti modi. A seconda del software, possono generare idee, Da fare ricerche per voi, creare contenuti, riscrivere copie esistenti, modificare e formattare il tutto. 🤩

È sufficiente inserire alcune istruzioni per dare all'IA una direzione. Poi l'intelligenza artificiale crea qualsiasi cosa, dai contenuti per i blog o i social media, alle email e alle descrizioni dei prodotti campagne di marketing e pagine commerciali.

Scegliere gli strumenti di IA copywriting più adatti a voi può essere una sfida, ma non potete sbagliare con una piattaforma all-in-one come ClickUp. ClickUp sfrutta il meglio dell'IA e lo integra nel vostro flusso di lavoro per renderlo parte della vostra routine quotidiana. Iscrivetevi gratuitamente con ClickUp oggi stesso per iniziare a generare i migliori contenuti della vostra vita. ✨