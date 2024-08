10 Migliori strumenti software AI SEO nel 2024

Quando l'IA predittiva scriverà i libri di storia del futuro, il 2024 potrebbe essere l'anno in cui l'intelligenza artificiale generativa è diventata mainstream e le persone hanno iniziato a usarla in ambito aziendale.

Mentre molti stanno discutendo su come utilizzare al meglio queste nuove capacità, i professionisti della SEO si sono tuffati a capofitto nell'uso dell'IA SEO per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca.

La domanda è: quali sono i migliori strumenti di IA SEO per produrre contenuti di alta qualità? Ebbene, noi abbiamo le risposte. Vediamo i 10 migliori strumenti di IA SEO, compresi i loro pro e contro, i prezzi e le opinioni di migliaia di utenti.

Cosa cercare negli strumenti di IA SEO?

La maggior parte degli strumenti SEO dispone di numerose funzionalità/funzione per identificare le opportunità di posizionamento nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca di Bing o Google. Ma dovrebbero fare di più.

Gli strumenti di IA per la SEO apportano alla tabella:

L'apprendimento automatico che analizza i dati e le metriche attraverso molteplici iterazioni per determinare quali contenuti gli algoritmi dei motori di ricerca stanno valutando meglio

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per "leggere" i contenuti e fornire suggerimenti per migliorarli

Generazione di testi tramite IA che tiene conto della SEO, creando contenuti adatti alle ricerche

Ricerca delle parole chiave basata sull'IA per aiutarvi a trovare argomenti che si posizioneranno sicuramente bene nei motori di ricerca

Gli strumenti di IA per la SEO eliminano la maggior parte delle congetture e le sostituiscono con idee di contenuto informate. Possono automatizzare le vostre attività SEO e migliorare i risultati della ricerca organica, assistendovi nella creazione di contenuti di qualità a supporto della vostra strategia di marketing digitale.

Considerate queste funzionalità/funzione quando cercate strumenti di IA SEO :

Quanto gli strumenti di IA SEO si integrano con il vostro attuale sistema diIA creazione di contenuti flusso di lavoro,produttivitàe soluzioni per il project management

Le impostazioni dei dati da cui gli strumenti di IA per la SEO attingono per dare suggerimenti e generare contenuti

Se lo strumento SEO automatizza attività lunghe e ripetitive

In che modo la piattaforma guida l'utente attraverso il processo per evitare una curva di apprendimento ripida o versioni di prova

Se gli strumenti di IA SEO si inseriscono in unambiente di lavoro collaborativo ## I 10 migliori strumenti di IA SEO da utilizzare nel 2024

Gli utenti hanno bisogno di strumenti di IA per il SEO che non si limitino ad aiutare i lavori richiesti dal marketing dei contenuti: hanno bisogno di un software efficiente che si integri facilmente con il flusso di lavoro esistente. La maggior parte degli strumenti di IA presenti nel nostro elenco utilizza gli stessi modelli e algoritmi di OpenAI, l'azienda di librerie dietro ChatGPT .

Prestate attenzione a come i modelli e gli algoritmi vengono messi a disposizione degli utenti. Avere l'IA non significa molto di per sé: ciò che conta è come la piattaforma utilizza l'IA.

Usate ClickUp AI per riepilogare/riassumere, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti nei documenti

Non sarebbe fantastico se aveste a disposizione un potente set di strumenti di IA per la creazione di contenuti SEO-centrici integrati in una piattaforma di collaborazione e project management unificata e flessibile? Questo è esattamente ciò che ClickUp AI consegna.

Grazie agli aggiornamenti costanti che sfruttano i più recenti miglioramenti dell'intelligenza artificiale, avrete a disposizione tutto ciò che vi serve per la creazione di contenuti e il project management. Ciò che distingue ClickUp AI da altri strumenti di IA per la SEO sono i prompt per i vari dipartimenti, che non si limitano all'ottimizzazione SEO.

Da fare, tuttavia, ClickUp dispone di prompt specifici per aiutare i team nella loro strategia SEO complessiva, attraverso strumenti per la creazione di brief, la ricerca di parole chiave, l'ottimizzazione e il riepilogo dei contenuti e l'analisi dei concorrenti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Strumenti di IA per la SEO integrati in una potente piattaforma all-in-one per la collaborazione e il project management

Sfrutta la più recente elaborazione del linguaggio naturale per contenuti generati dall'IA che anticipano l'intento di ricerca del lettore

IA writer che comprende le esigenze dell'ottimizzazione SEO costruita direttamente all'interno di un insieme completo dicopywriting e contenutistrumenti di ottimizzazione Strumento di ricerca di parole chiave SEO per suggerimenti eModello di progetto SEO Ampia libreria di prompt SEO che rende più efficiente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Consente di includere facilmente l'ottimizzazione per i motori di ricerca nel progettopiano di marketing* Si integra con i programmi leader del settore, compresi gli altri strumenti SEO

Limiti di ClickUp

Le attività SEO tradizionali possono richiedere altri strumenti per il contenuto SEO

Strumenti specializzati collegati per il monitoraggio del tempo delle prestazioni dei motori di ricerca e per la creazione di link

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (6.800+ recensioni)

4,7/5 (6.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Surfer SEO

Via SurferSEO Surfer SEO si definisce uno strumento di intelligence dei contenuti. Combina strategia, creazione e ottimizzazione dei contenuti in un unico set di strumenti per aumentare il traffico organico e far crescere i marchi. La piattaforma dispone degli ultimi strumenti di IA SEO generativa per aiutare gli utenti a delineare, generare e ottimizzare i contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer SEO

Focalizzato sulle strategie SEO per il posizionamento delle parole chiave e i lavori richiesti di ottimizzazione dei contenuti

Forti strumenti per la pagina dei risultati dei motori di ricerca

Generatori di contenuti e schemi IA per aiutare a posizionarsi sui motori di ricerca

Attività generate dall'IA per migliorare la vostra strategia SEO

Suite completa di strumenti SEO tradizionali

Limiti di Surfer SEO

Curva di apprendimento ripida per chi è alle prime armi con la SEO

Mancano prompt predefiniti per utilizzare lo strumento SEO in modo più efficace

Alcuni utenti hanno trovato la funzione di ricerca delle parole chiave limitata rispetto ad altri strumenti SEO

Strumenti limitati per la collaborazione e il project management

Prezzi di Surfer SEO

Lite: $29/mese per un utente

$29/mese per un utente Essenziale: $89/mese per due utenti

$89/mese per due utenti Avanzato: $179/mese per cinque utenti

$179/mese per cinque utenti Max: $299/mese per 10 utenti, tutti i componenti aggiuntivi inclusi

$299/mese per 10 utenti, tutti i componenti aggiuntivi inclusi Costi aggiuntivi per i componenti aggiuntivi

Surfer SEO valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (450+ recensioni)

4.8/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (375+ recensioni)

3. ParolaLift

Via WordLift WordLift è uno strumento SEO relativamente nuovo alimentato dall'intelligenza artificiale. Sostiene di essere il futuro della SEO e genera dati strutturati con uno strumento di knowledge graph personalizzato e abilitato dall'IA.

In altre parole, WordLift aggiunge testo alle meta-descrizioni nel file HTML che i motori di ricerca scansionano. Inoltre, suggerisce modifiche al contenuto per offrire ai visitatori del sito web un'esperienza utente migliore.

Le migliori funzionalità/funzioni di WordLift

È stato progettato per aiutare i siti di e-commerce a posizionarsi meglio nei motori di ricerca

Si concentra sulla creazione di dati strutturati per i motori di ricerca per aumentare il traffico organico

Aiuta gli utenti a organizzare i contenuti in modo che vengano visualizzati meglio su Google Shopping

Uno dei migliori strumenti di IA per il SEO in questo elenco, perché è costruito su più piattaforme di IA, non solo su OpenAI

Utilizza l'apprendimento automatico oltre alle funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale e all'IA generativa che la maggior parte delle soluzioni offre

Offre un'opzione di prova gratuita per aiutarvi a fare un confronto con altri strumenti di IA SEO

Limiti di WordLift

Manca di strumenti di scrittura per la creazione di contenuti generici

La configurazione può diventare complicata quando si collegano siti complessi con molti collegamenti interni

Non supporta tutti i tipi di dati strutturati

Manca una facile integrazione con siti non WordPress

Prezzi di WordLift

Starter: ~$63 ( €59)/mese per un sito web

~$63 €59)/mese per un sito web Professionale: ~$106 ( €99)/mese per due siti web

~$106 €99)/mese per due siti web Business + E-commerce: ~$266 ( €249)/mese per cinque siti web

~$266 €249)/mese per cinque siti web Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordLift

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

4. Gaspare

Via GaspareJasper è uno strumento per la creazione di contenuti con un motore IA addestrato a generare contenuti creativi e originali per i testi dei siti web, i post sui social media e gli articoli dei blog. Il sistema di contenuti generati dall'IA produce contenuti che riflettono la voce del marchio dell'azienda, migliorando al contempo le classifiche del sito web.

Inoltre, Jasper è il miglior strumento IA SEO per la creazione di prompt di contenuto, in modo che il testo sia specificamente adattato al vostro settore di lavoro e al vostro traguardo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Il motore IA può essere addestrato alla voce del marchio di un'azienda per rafforzare il messaggio del marchio

Supporta la creazione di moduli brevi e lunghi, dai post sui social media ai libri

Fornisce preferenze chiamate abilità di copywriting che producono tipi specifici di contenuti come introduzioni o racconti

Si integra con SurferSEO per l'ottimizzazione sui motori di ricerca

Supporta la scrittura in IA in 25 lingue diverse

Limiti di Jasper

Le funzionalità SEO complete richiedono uno strumento di terze parti

Nessun forte strumento di collaborazione o di project management

Nessun controllore di plagio integrato

Può produrre contenuti ripetitivi

Prezzi di Jasper

**Versione di prova gratuita di 7 giorni

Autore: $49/mese per una postazione

$49/mese per una postazione Teams: $125/mese per tre postazioni

$125/mese per tre postazioni Azienda: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

5. NitroPack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/NitroPack.jpg NitroPack /%img/

Via NitroPack NitroPack migliora le classifiche di ricerca di un sito aumentandone la velocità. Include un meccanismo di caching avanzato e strumenti per accelerare il caricamento delle immagini. Può anche migliorare le prestazioni di HTML, CSS e JavaScript e supporta siti web WordPress, OpenCart, WooCommerce e Magento.

NitroPack: le migliori funzionalità/funzioni

Riduce i tempi di caricamento delle pagine a velocità leader nel settore

Strumenti completi per l'ottimizzazione delle immagini, tra cui la conversione automatica in formato WebP

I plugin semplificano l'implementazione

Approccio all'ottimizzazione della velocità con più funzionalità/funzione

Limiti di NitroPack

Da fare solo per velocizzare il caricamento delle pagine web, non per altri aspetti della SEO

Supporta un numero limitato di sistemi di gestione dei contenuti web

Incompatibile con alcuni plugin

Prezzi di NitroPack

Business: $21/mese per un sito web

$21/mese per un sito web Crescita: $51/mese per un sito web

$51/mese per un sito web Scala: $176/mese per un sito web

$176/mese per un sito web Personalizzato: Contattare per i prezzi

NitroPack valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. IA /IA

Via IA /IA Alli IA offre una soluzione per l'ottimizzazione, l'automazione e la distribuzione in un'unica piattaforma. È pensata per le aziende, le agenzie e i siti di e-commerce più grandi.

Alli IA monitora e offre suggerimenti per il codice e i contenuti dei siti web di grandi dimensioni aggiungendo un software alla pagina, abilitando la SEO on-page e consentendo così la distribuzione in tempo reale. L'intelligenza artificiale monitora costantemente e migliora automaticamente il vostro sito.

Le migliori funzionalità di Alli IA

Il codice delle Automazioni è incorporato nelle pagine del sito

Distribuisce le modifiche al codice su un sito o su singole pagine

La modifica dei contenuti è terminata sulla pagina e non in uno strumento separato

Automazioni per la generazione dei titoli delle pagine del sito con test A/B automatizzati

Include l'ottimizzazione della velocità del sito

Limiti di IA

I suggerimenti per l'ottimizzazione possono essere eccessivi senza strumenti per gestirli

L'analisi di un sito può richiedere molto tempo

Mancano alcune funzionalità/funzioni chiave che altri strumenti SEO offrono, come la ricerca di parole chiave e l'analisi della concorrenza

Alcuni suggerimenti migliorano la SEO ma possono avere un impatto negativo sull'esperienza dell'utente

Prezzi di Alli IA

Consulente: $249/mese per 10 siti e utenti

$249/mese per 10 siti e utenti Agenzia: $499/mese per 25 siti e utenti

$499/mese per 25 siti e utenti Azienda: $999/mese per siti e utenti illimitati

$999/mese per siti e utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Alli IA

G2: 4.3/5 (5+ recensioni)

4.3/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

7. Parola d'ordine

Via Parola d'ordine Byword è un

Generatore di contenuti IA

focalizzato sulla creazione di articoli SEO. Gli utenti gli forniscono parole chiave di traguardo e definiscono uno stile di scrittura, e il programma fa il resto. Utilizza algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico per generare contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Byword

Costruito per generare articoli informativi ottimizzati per il posizionamento sui motori di ricerca

Algoritmi all'avanguardia che aggirano la maggior parte dei rilevatori IA

Supporta nove lingue

Permette agli utenti di definire uno stile di scrittura

Supporta il processo in background, generando più articoli allo stesso tempo

Limiti di Byword

La generazione di un breve post sui social media costa quanto un lungo articolo

Nessun altro strumento per la SEO oltre alla generazione di testi per l'IA

Non è una buona soluzione per contenuti non fattuali

Nessun strumento per la collaborazione o il project management

Prezzi di Byword

Generare una storia costa un credito.

Starter: $99 per 25 crediti/mese

$99 per 25 crediti/mese Standard: $299 per 80 crediti/mese

$299 per 80 crediti/mese Scala: $999 per 300 crediti/mese

$999 per 300 crediti/mese Unlimited: $2.499 per crediti illimitati

Byword valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Mercato

Via MercatoMuse MarketMuse offre una suite di strumenti per la gestione dei contenuti e delle strategie SEO. Fornisce input su singole pagine e su "cluster di contenuti", valutando la qualità dei contenuti e l'autorità degli argomenti su gruppi di pagine.

Gli utenti possono utilizzare MarketMuse per pianificare i contenuti, raggruppare i contenuti in cluster, condurre analisi dei contenuti della concorrenza, rivedere i brief dei contenuti e ottimizzare i contenuti.

Le migliori funzionalità di MarketMuse

Analisi completa della SERP

Il provider di contenuti fornisce suggerimenti per migliorare la qualità di ricerca degli articoli esistenti o per fornire indicazioni per i nuovi articoli

Gli strumenti per il piano dei contenuti suggeriscono le priorità per le modifiche suggerite e permettono il monitoraggio

Limiti di MarketMuse

L'implementazione può essere difficile per i nuovi utenti

Curva di apprendimento ripida

L'editor di contenuti è di base

Limitati strumenti di collaborazione e project management al di là della pianificazione

Prezzi di MarketMuse

Free: $0 per 10 query/mese

$0 per 10 query/mese Standard: $149/mese per utente

$149/mese per utente Team: $399/mese per tre utenti

$399/mese per tre utenti Premium: Contattare per i prezzi

MarketMuse valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

9. Frase

Via FraseFrase Frase si pubblicizza come un'azienda che utilizza l'IA intelligente per offrire il modo più semplice e veloce per migliorare il posizionamento dei contenuti su Google. Il provider fornisce strumenti per creare brief di contenuto e quindi scrivere, ottimizzare e analizzare i contenuti. Gli strumenti di generazione dei contenuti di Frase fanno leva su Modelli di IA per dare forma al testo in base a esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frase

Analisi SEO di facile accesso

Semplicestrumenti di analisi della concorrenza* Forti capacità di creazione di contenuti

L'interfaccia utente è ben studiata e intuitiva

limiti di #### Frase

Strumenti di ricerca delle parole chiave al limite

Manca l'integrazione con i comuni sistemi di gestione del contenuto

Nessun strumento per il project management

Il processo di definizione dei contenuti e dei contorni può essere complicato da imparare

Prezzi di Frase

Solo: $14,99/mese per utente, quattro articoli

$14,99/mese per utente, quattro articoli Basic: $44,99/mese per utente, 30 articoli

$44,99/mese per utente, 30 articoli Team: $114,99/mese tre utenti, articoli illimitati

$114,99/mese tre utenti, articoli illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (275+ recensioni)

4.9/5 (275+ recensioni) Capterra: 4.8./5 (300+ recensioni)

10. ScrittoreZen

Via ScrittoreZen WriterZen è una piattaforma di creazione di contenuti per siti web incentrata sul flusso di lavoro e ottimizzata per il posizionamento nei motori di ricerca. Include moduli per la scoperta di argomenti, la classificazione delle parole chiave e la modifica dei contenuti, compresa la generazione di testi IA e il controllo del plagio.

Le migliori funzionalità di WriterZen

Lo strumento di scoperta degli argomenti crea cluster di argomenti per aiutare a generare pagine collegate multiple

Strumento di ricerca e raccomandazione di parole chiave di ampio respiro, inclusi i punteggi di difficoltà delle parole chiave

L'editor di contenuti include dati sui siti della concorrenza

Strumenti di collaborazione per i team

Limiti di WriterZen

L'interfaccia utente dello strumento per le parole chiave può essere complicata per alcune strategie SEO

L'interfaccia utente dell'editor di contenuti è affollata e impegnativa per la creazione di idee di contenuti

Mancano alcune funzionalità/funzione degli strumenti SEO, come la creazione di collegamenti e il controllo dei backlink

Limitati strumenti di project management e di collaborazione da taggare insieme ai lavori richiesti per il SEO

Prezzi di WriterZen

Lite: $23/mese per utente

$23/mese per utente Plus: $89/mese per utente

$89/mese per utente Pro: $219/mese per utente

$219/mese per utente Ultra: $399/mese per utente

Valutazioni e recensioni di WriterZen

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

Inizia a integrare gli strumenti di IA SEO nei tuoi progetti

I giorni in cui si lavorava con una lista di controllo di piccole modifiche SEO non bastano più. Inserire le parole chiave nei titoli non aumenterà il volume di ricerca o il traffico organico, e pagare qualcuno Da fare per la creazione di link non vi farà salire nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

Che siate un blogger, una piccola azienda, un'impresa globale o un'impresa di grandi dimensioni, non importa agenzia di marketing clickUp è una piattaforma completa per la produttività con miglioramenti dell'IA che possono incrementare la vostra produzione.

Se desiderate il miglior strumento SEO IA con infinite funzionalità/funzione di produttività e collaborazione, ClickUp è un'opzione fantastica. Si integra con gli altri strumenti di marketing per far sì che il lavoro venga terminato più velocemente e meglio, consentendo al contempo la collaborazione e il project management. ✍️

Non è più necessario accedere alla console di ricerca di Google per vedere se i vostri concorrenti vi superano in classifica. È ora di prendere il controllo dei vostri processi e di passare al gioco. Per iniziare, iscrivetevi alla versione di prova gratuita di ClickUp AI oppure registratevi per la nostra versione Free Forever ora!