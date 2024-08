I 15 migliori strumenti gratuiti di analisi della concorrenza per le aziende nel 2024

Costruire e mantenere una forte presenza online è impegnativo, come far crescere una pianta sana in un giardino affollato. Ma proprio come un buon set di strumenti per il giardinaggio può fare la differenza, gli strumenti di analisi della concorrenza aiutano la vostra azienda a prosperare online. 🛠️

Questi strumenti vi mostrano come la vostra azienda si colloca rispetto alla concorrenza e vi danno un'idea delle loro strategie, dalle tattiche di SEO e social media alle tecniche di email marketing.

Prendendo in prestito una pagina da Il libro di Steve Jobs "I buoni artisti copiano. I grandi artisti rubano" L'obiettivo è quello di imparare dai punti di forza e di debolezza dei vostri concorrenti e di adattare questi insegnamenti alla vostra attività.

Siete pronti a far crescere la vostra presenza digitale? In questo articolo abbiamo raccolto i 15 migliori strumenti gratuiti (e a pagamento) per l'analisi della concorrenza nel 2024 e oltre. Questi strumenti vi aiuteranno a costruire una presenza online fiorente, permettendo alla vostra azienda di distinguersi dalla concorrenza.

Cosa cercare negli strumenti di analisi della concorrenza?

I diversi strumenti di analisi della concorrenza sono specializzati in aree diverse ed è importante considerare le esigenze e gli obiettivi della vostra azienda per scegliere quello giusto.

A questo proposito, ecco le aree chiave da tenere in considerazione durante la valutazione:

Semplicità: Lo strumento deve essere facile da usare e semplice. Non si vuole passare tutto il tempo a capire come utilizzarlo

Lo strumento deve essere facile da usare e semplice. Non si vuole passare tutto il tempo a capire come utilizzarlo **A seconda del caso d'uso principale, lo strumento dovrebbe fornire una serie di funzioni per analizzare le strategie dei vostri concorrenti e offrire spunti di riflessione per migliorare le vostre

Visualizzazione dei dati **Scegliete uno strumento che presenti i dati in un formato visivo di facile comprensione. Questo può aiutare a interpretare e utilizzare meglio le informazioni

Integrazioni: Se avete bisogno di uno strumento per lavorare con un software aziendale specifico, verificate se dispone di integrazioni native che rendono questo processo semplice e senza intoppi

Se avete bisogno di uno strumento per lavorare con un software aziendale specifico, verificate se dispone di integrazioni native che rendono questo processo semplice e senza intoppi Prezzi: Pensate a quanto siete disposti a spendere. Alcuni strumenti sono gratuiti, mentre altri costano ma offrono più funzioni. Valutate i costi e i benefici per trovare una soluzione che offra un buon rapporto qualità-prezzo

Pensate a quanto siete disposti a spendere. Alcuni strumenti sono gratuiti, mentre altri costano ma offrono più funzioni. Valutate i costi e i benefici per trovare una soluzione che offra un buon rapporto qualità-prezzo Materiali di formazione e supporto: Scegliete uno strumento che abbia un buonbase di conoscenze e un buon servizio clienti. Questi saranno utili in caso di problemi o se avete bisogno di aiuto per capire come utilizzare lo strumento

I 15 migliori strumenti di analisi della concorrenza da utilizzare nel 2024

Sapere cosa fa la concorrenza è come avere un'arma segreta nella propria cassetta degli attrezzi. Ma con così tanti strumenti in circolazione, può sembrare opprimente trovare quelli giusti.

Vi aiutiamo a fare chiarezza. Ecco i 15 migliori strumenti di analisi della concorrenza che dovreste considerare di utilizzare nel 2024.

1. ClickUp #### Il migliore per la gestione di analisi competitive wiki

Utilizzate le Lavagne ClickUp per assegnare compiti, etichettare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

ClickUp è lo strumento completo per la gestione delle vostre analisi della concorrenza approfondimenti.

Una delle sue caratteristiche principali è lo strumento di whiteboarding integrato Lavagne ClickUp -Uno spazio collaborativo per analizzare le strategie dei concorrenti. Grazie a funzioni come lo strumento penna, le note adesive, gli evidenziatori e le mappe mentali, è possibile visualizzare i pensieri e le scoperte, fare brainstorming di idee e delineare i contorni piani strategici di emergenza .

Poi c'è Documenti di ClickUp -un hub centralizzato per la creazione e l'archiviazione di documenti, tra cui piani di ricerca , dati di mercato e ricerche sulla concorrenza, profili dei concorrenti e strategia aziendale.

È possibile condividere facilmente questi documenti con il proprio team, consentendo loro di lasciare commenti e suggerimenti direttamente nei documenti. In questo modo il lavoro di squadra diventa un gioco da ragazzi e tutti vengono aggiornati. ✨

Ma ClickUp non si limita a organizzare le informazioni. È anche un efficace strumento di gestione dei progetti per l'esecuzione dei vostri sforzi e della vostra strategia di marketing. Potete suddividere i vostri obiettivi aziendali in fasi attuabili, delegarle al vostro team, fissare scadenze e tenere sotto controllo i progressi. Con ClickUp, l'esecuzione della strategia diventa un processo semplice e lineare.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Provate tutte le funzioni principali del piano gratuito

Utilizzate la funzione obiettivi per impostare e monitorare i vostriobiettivi aziendali e KPI* Integrazione con oltre 80 strumenti, tra cui Google Drive, Dropbox e Slack

Collaborazione in tutto lo spazio di lavoro ClickUp tramite commenti, chat, documenti e lavagne bianche

Risparmiare tempo e aumentare la produttività del team automatizzando le attività ripetitive

Ottenete informazioni approfondite sul vostro team e sui progressi nell'esecuzione della vostra strategia conCruscotti ClickUp personalizzabili estrumenti di reporting* Utilizzare il fileModello di analisi competitiva ClickUp, uno dei modellioltre 1.000 modelli ClickUpper avviare e snellire il vostro processo di analisi

SfruttareClickUp AI per riassumere rapidamente la ricerca sui concorrenti, per elaborare nuove idee e generare piani d'azione

Limitazioni di ClickUp

Per i nuovi utenti potrebbe essere necessario un po' di tempo per imparare tutte le funzioni di ClickUp

ClickUp AI non è attualmente disponibile sul piano gratuito, ma è disponibile attraverso una prova gratuita

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Similarweb

Il migliore per analizzare le quote di mercato

via Similweb Similarweb è un sito online strumento di marketing che fornisce una panoramica delle prestazioni di ricerca e della quota di mercato del vostro sito web, e di come si colloca rispetto a quello dei vostri principali concorrenti.

È possibile monitorare varie metriche come le visite giornaliere alle pagine, le fonti di traffico di ricerca, la durata delle visite, le pagine per visita e la frequenza di rimbalzo. Se state cercando di ottimizzare la vostra strategia SEO o di scoprire nuove opportunità di partnership, Similarweb è la vostra risorsa ideale. 🧰

Le migliori caratteristiche di Similarweb

Ha un'interfaccia intuitiva e facile da navigare

È disponibile un'estensione di Chrome per l'analisi della concorrenza "in loco"

Il database della piattaforma viene aggiornato quotidianamente, in modo da poter essere sempre al corrente delle tendenze in atto

Otterrete una panoramica dei canali che contribuiscono al traffico del sito web del vostro concorrente, come le ricerche dirette, le e-mail, i referral, i social, la ricerca organica, la ricerca a pagamento e gli annunci display

Vi mostra le principali parole chiave a pagamento e organiche per cui i vostri concorrenti si posizionano

Questo strumento consente di vedere i siti di riferimento e le fonti di social media che portano il maggior traffico ai vostri concorrenti

È possibile visualizzare le prestazioni del proprio sito web rispetto a un massimo di quattro concorrenti in un colpo d'occhio

Limitazioni di Similarweb

Non è possibile acquisire dati da siti web a basso traffico

I dati di alcuni paesi non sono coperti

Estensione Chrome a volte lenta

Piani a pagamento costosi

Prezzi Similarweb

Starter: $149/mese per utente

$149/mese per utente Professionale: $399/mese per utente

$399/mese per utente Team: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Similarweb

G2: 4.5/5 (760+ recensioni)

4.5/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

3. Ahrefs

Il migliore per l'analisi SEO

via Ahrefs Ahrefs è un sito completo Software SEO progettato per aiutarvi a ottimizzare il traffico organico del vostro sito web. Questo strumento di ricerca sulla concorrenza vi aiuta a trovare parole chiave redditizie, a scoprire contenuti di nicchia di successo e a monitorare i progressi del ranking nel tempo.

Inoltre, è possibile avere un'idea delle prestazioni SEO dei concorrenti visualizzando il loro traffico organico, le parole chiave in classifica, i domini di riferimento e gli annunci PPC.

Ahrefs è ideale per le agenzie SEO, i team di content marketing e i proprietari di siti web che desiderano classificare rapidamente i contenuti di nuovi siti web (e di quelli esistenti) o incrementare le prestazioni complessive della ricerca organica. 📈

Le migliori caratteristiche di Ahrefs

Permette di valutare i problemi del sito con consigli per risolverli

Attraverso lo strumento di ricerca delle parole chiave, vi fornisce informazioni sulle parole chiave dei vostri concorrenti, tra cui il volume di ricerca, la difficoltà, le parole chiave correlate e le FAQ

Consente di monitorare il volume dei contenuti pubblicati dai concorrenti

Mostra le parole chiave per le quali i vostri concorrenti si classificano, ma voi no, grazie alla funzione Content Gap

Dispone di un'estensione per Chrome che consente di raccogliere informazioni sulle parole chiave nelle ricerche di Google in tempo reale

Permette di vedere le pagine web più votate per il vostro sito e quelle dei siti dei vostri concorrenti

Fornisce una panoramica della quantità e della qualità dei backlink dei vostri concorrenti

Limitazioni di Ahrefs

Ogni clic durante la ricerca di parole chiave consuma un credito

L'interfaccia può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Ha dati limitati sulle parole chiave a basso volume di traffico

Non esiste un piano gratuito

Prezzi di Ahrefs

Lite: A partire da $99/mese

A partire da $99/mese Standard: A partire da $199/mese

A partire da $199/mese Avanzato: A partire da $399/mese

A partire da $399/mese Enterprise: A partire da $999/mese

Valutazioni e recensioni di Ahrefs

G2: 4.6/5 (470+ recensioni)

4.6/5 (470+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (520+ recensioni)

4. BuzzSumo

Il migliore per l'analisi dei contenuti

via BuzzSumo BuzzSumo è uno dei migliori strumenti di analisi della concorrenza per aiutare a creare contenuti coinvolgenti per il vostro pubblico. Permette di trovare argomenti popolari e di tendenza, fornendo indicazioni sui contenuti che possono catturare l'attenzione del pubblico.

Inoltre, è possibile monitorare la presenza online del proprio marchio, confrontarla con la concorrenza e sfruttare gli influencer dei social media per amplificare la propria portata. Se state cercando di ottimizzare la vostra strategia di content marketing e di entrare efficacemente in contatto con il vostro pubblico di riferimento, BuzzSumo è lo strumento che fa per voi.

Le migliori caratteristiche di BuzzSumo

Facilita la ricerca di argomenti di tendenza nel vostro settore

Permette di confrontare più argomenti e di seguirne le tendenze nel tempo

Traccia ogni menzione di nomi di marchi e prodotti di concorrenti (incluso il vostro)

Permette di seguire le parole chiave organiche e i contenuti di siti web e autori specifici

Raccoglie le domande più frequenti relative a una specifica parola chiave dai forum online, tra cui Reddit, Quora e Amazon

Permette di analizzare le prestazioni dei contenuti dei concorrenti in base al loro impegno su piattaforme sociali come Facebook, Twitter e Pinterest

Fornisce una panoramica dei principali influencer e account di social media per potenziali partnership e collaborazioni

Limitazioni di BuzzSumo

Manca l'integrazione con piattaforme come LinkedIn, Snapchat e TikTok

Funziona bene solo per argomenti ampi

Interfaccia poco intuitiva

Piani costosi

Prezzi di BuzzSumo

Basic: $119/mese

$119/mese Creazione di contenuti: $249/mese

$249/mese PR & Comunicazioni: $249/mese

$249/mese Suite: $499/mese

$499/mese Impresa: $999/mese

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

G2: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

4.5/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

5. Surfer

Il migliore per l'analisi dei contenuti

via Surfer Surfer è uno strumento di analisi per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) che aiuta a migliorare i contenuti scritti per ottenere un posizionamento più elevato tra i concorrenti. Fornisce suggerimenti in tempo reale per migliorare il testo, ad esempio per ottimizzare l'uso delle parole chiave, migliorare la struttura e migliorare la leggibilità.

Che siate esperti di marketing dei contenuti o di SEO, Surfer può aiutarvi a creare articoli di alta qualità e ottimizzati per la SEO. 🤩

Le migliori caratteristiche di Surfer

Aiuta a identificare e risolvere i problemi SEO tecnici e di pagina

Fornisce approfondimenti sulle parole chiave, compresi i volumi di ricerca, la difficoltà e i termini correlati

Fornisce suggerimenti SEO in tempo reale per ottimizzare i contenuti per la ricerca

Semplifica la ricerca, la creazione e l'ottimizzazione degli articoli con Surfer AI

Dispone di un'estensione Chrome per scoprire rapidamente il volume di ricerca, il CPC e le parole chiave correlate intorno a termini specifici digitati nella ricerca di Google

Permette di capire che cosa esattamente rende le pagine di alto livello un successo con il suo strumento SERP Analyzer, in modo da poter rispecchiare questi risultati

Limitazioni per i navigatori

L'editor di contenuti non consente di creare o aggiungere tabelle

Il prezzo non è adatto alle piccole imprese

A volte è lento

Prezzi di Surfer

Essenziale: $89/mese

$89/mese Avanzato: $179/mese

$179/mese Max: $299/mese

$299/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Surfer valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (460+ recensioni)

4.8/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (370+ recensioni)

6. Tendenze di Google

Il migliore per la previsione delle tendenze

via Tendenze di Google Google Trends è uno strumento gratuito di analisi della concorrenza di Google che consente di monitorare la frequenza di ricerca di parole o frasi chiave specifiche. Offre informazioni sulla popolarità globale e regionale di una parola o di una frase.

Inoltre, questo strumento gratuito consente di osservare le variazioni di popolarità nel tempo, rendendolo una risorsa eccellente per identificare le tendenze e i modelli degli utenti. Utilizzate questi dati per informare il vostro strategia e sui piani di marketing .

Le migliori caratteristiche di Google Trends

Le sezioni Esplora e Tendenza attuale consentono di scoprire gli argomenti più popolari in diversi Paesi e categorie

Grafici a linee, barre e mappe facilitano l'interpretazione dei dati aziendali a colpo d'occhio

Utilizzomodelli di confronto per confrontare la popolarità e le tendenze di un massimo di cinque parole chiave alla volta

La funzione query correlate aiuta a scoprire le parole chiave associate al termine che si sta cercando

Oltre alla ricerca web di Google, è possibile esplorare le ricerche su tutte le piattaforme, come Ricerca immagini, Ricerca notizie, Google Shopping e Ricerca YouTube

Limitazioni di Google Trends

L'aggiornamento dei dati richiede alcuni giorni

Non registra i termini di ricerca a basso volume

Non fornisce l'esatto volume di ricerca delle parole chiave

Prezzi di Google Trends

Gratuito per sempre

Valutazioni e recensioni di Google Trends

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

7. Google Analytics

Il migliore per l'analisi dei siti web

via Google Analytics Google Analytics è un potente strumento che fornisce informazioni approfondite sul traffico del vostro sito web. Fornisce informazioni sui visitatori, compresi i dati demografici, la posizione geografica e il comportamento generale.

Inoltre, è possibile capire come gli utenti interagiscono con il vostro sito, ad esempio le pagine che visitano, il tempo di permanenza e le azioni che compiono (ad esempio, effettuare un acquisto o compilare un modulo). Questi dati consentono di ottimizzare il sito web per migliorare l'esperienza dell'utente e aumentare le conversioni.

Le migliori caratteristiche di Google Analytics

Ha un generoso piano gratuito che soddisfa le esigenze della maggior parte delle aziende

Raccoglie dettagli demografici sui visitatori del sito, tra cui età, sesso e posizione geografica

Fornisce analisi dettagliate sul traffico, compreso il numero di visitatori giornalieri, le fonti di traffico (ad esempio, social media, annunci Google, ecc.) e i dispositivi e i browser utilizzati

Permette di visualizzare i passi specifici che gli utenti compiono durante la navigazione del sito con la funzione di flusso del comportamento

Permette di impostare e tracciare le metriche di conversione, come ad esempio la realizzazione di un acquisto da parte di un visitatore del sito, la visualizzazione di una particolare pagina o il tempo trascorso sul sito

Limitazioni di Google Analytics

Curva di apprendimento ripida

A volte i dati sono lenti da caricare

C'è un enorme salto di prezzo dalla versione gratuita ad Analytics 360

Prezzi di Google Analytics

Google Analytics: Gratuito

Gratuito Google Analytics 360: $12.500/mese

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2: 4,5/5 (oltre 6.100 recensioni)

4,5/5 (oltre 6.100 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 7.500 recensioni)

8. Maestoso

Il migliore per l'analisi dei backlink

via Maestoso Majestic è uno strumento di analisi SEO della concorrenza specializzato nell'analisi dei backlink. Fornisce una panoramica completa del vostro profilo di backlink e di quello dei vostri concorrenti. Queste informazioni aiutano a ottimizzare la strategia di link-building e, di conseguenza, a migliorare le prestazioni SEO complessive del sito.

Majestic è popolare tra i proprietari di siti web, gli esperti di SEO e i digital marketer che desiderano aumentare l'autorità del dominio del proprio sito e il posizionamento nei motori di ricerca. 💪🏻

Le migliori caratteristiche di Majestic

Consente di analizzare i dati sui backlink di più URL alla volta

Fornisce due indici separati per un URL specifico: l'indice storico per i dati sui backlink passati e l'indice fresco per i dati sui backlink più aggiornati

Misura la qualità e la quantità dei backlink del vostro sito web e di quello dei vostri concorrenti

Consente di visualizzare un confronto affiancato dei profili di link di due siti web

Limitazioni di Majestic

Interfaccia poco intuitiva

Piani costosi

Nessun piano gratuito

Prezzi di Majestic

Lite: $49,99/mese

$49,99/mese Pro: $99,99/mese

$99,99/mese API: A partire da $399,99/mese

Majestic valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (20+ recensioni)

9. Hootsuite

Il migliore per l'analisi della presenza digitale e sociale

via Hootsuite Hootsuite è uno strumento completo per la gestione delle strategie di marketing e dei social media che molti team utilizzano per l'analisi della concorrenza. Da un'unica dashboard, è possibile pubblicare contemporaneamente su diversi account di social media e attenersi a un programma di pubblicazione regolare.

È inoltre possibile utilizzare Hootsuite per ottimizzare le attività sui social media (ad esempio, visualizzare il feed della propria home, rispondere ai commenti e così via) senza dover visitare ogni sito separatamente. È un ottimo strumento per le aziende che hanno difficoltà a gestire la propria presenza su più piattaforme di social media.

Le migliori caratteristiche di Hootsuite

Si collega a sette piattaforme di social media popolari: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest e YouTube

Suggerisce gli orari consigliati per postare sui vostri account per ottenere il massimo impegno

Aiuta a creare rapidamente didascalie per i post grazie all'AI writer e al generatore di hashtag integrato

Si integra con Canva e Grammarly per semplificare la creazione di contenuti visivamente accattivanti con didascalie prive di errori

Permette di monitorare le conversazioni e le menzioni relative al vostro marchio su diversi social network

Dispone di strumenti analitici completi per il monitoraggio delle prestazioni sui social media

Limitazioni di Hootsuite

Nessun piano gratuito

Solo un utente per il piano base

Interfaccia complessa per i nuovi utenti

Lentezza nelle ore di punta

Prezzi di Hootsuite

Professionale: $99/mese

$99/mese Team: $249/mese

$249/mese Business: $739/mese

$739/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4,1/5 (4.000+ recensioni)

4,1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (3.460+ recensioni)

10. Owletter

Il migliore per l'analisi competitiva dell'email marketing

via Owletter Owletter è uno strumento di monitoraggio per seguire le newsletter via e-mail dei vostri concorrenti. Invece di iscriversi a singole newsletter e ingombrare la vostra casella di posta, cattura e salva le e-mail dei domini dei vostri concorrenti.

Inoltre, dispone di funzioni di analisi che aiutano a comprendere le strategie di posta elettronica dei concorrenti, individuando temi e schemi comuni nelle loro e-mail per fornire un vantaggio competitivo. Queste informazioni sono utili per creare campagne di email marketing più efficaci.

Le migliori caratteristiche di Owletter

Ha un'interfaccia facile da navigare

Permette di monitorare più siti web di concorrenti alla volta

Cattura e memorizza automaticamente ogni e-mail dai siti web che scegliete di monitorare

Conserva l'aspetto originale di ogni e-mail come un'istantanea, in modo da poter vedere l'esatta formattazione e le immagini usate

Permette di vedere il numero di e-mail inviate dai concorrenti, il giorno e l'ora in cui le hanno inviate e la loro reputazione di spam

Limitazioni di Owletter

Nessun piano gratuito

Integrazioni limitate con app esterne

Mancano analisi più approfondite, come i tassi di click e di conversione

Prezzi di Owletter

Starter: $19/mese

$19/mese Pro: $39/mese

$39/mese Illimitato: $79/mese

Owletter valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

11. SpiaFu

Il migliore per l'analisi PPC

via SpyFu SpyFu è uno strumento SEO completo che fornisce dati dettagliati sulle strategie SEO dei vostri concorrenti. Offre informazioni sulle parole chiave più redditizie, sulla ricerca a pagamento e organica e sulla storia del posizionamento. SpyFu è un ottimo strumento per la ricerca dei concorrenti PPC e può aiutarvi a scoprire nuove parole chiave su cui puntare.

Le migliori caratteristiche di SpyFu

Permette di scaricare le parole chiave PPC dei vostri concorrenti

Fornisce la cronologia delle classifiche di ricerca organica per oltre un decennio

Offre risultati di ricerca illimitati, esportazioni di dati e PDF di panoramica del dominio

Semplifica il vostroLa gestione del progetto SEO creando gruppi di parole chiave e impostando le notifiche

SpyFu limitazioni

Alcuni utenti hanno segnalato che i dati possono occasionalmente essere poco aggiornati

L'interfaccia può essere confusa per i principianti

SpyFu prezzo

Piano base : $39/mese

$39/mese Piano professionale: $79/mese

SpyFu valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

12. iSpionaggio

Il migliore per la ricerca competitiva sui social media

via iSpionaggio iSpionage è uno strumento SEO avanzato che aiuta a comprendere le strategie della concorrenza. La sua suite completa di funzioni comprende la ricerca di concorrenti PPC, la ricerca di concorrenti SEO e la ricerca di concorrenti sui social media. iSpionage fornisce dati dettagliati sulle parole chiave, sul contenuto degli annunci e sui backlink dei concorrenti, offrendo una visione completa delle loro tattiche.

Le migliori caratteristiche di iSpionage

Offre un'ampia gamma di dati sulle parole chiave e sui contenuti degli annunci per sette motori di ricerca in più di 90 Paesi

Fornisce informazioni sulle strategie di conversione dei concorrenti

La funzione Campaign Watch permette di monitorare le strategie di campagna dei concorrenti

Integrazioni con strumenti come Google Ads, Bing Ads e Yahoo Ads per migliorare i vostri sforzi SEO

Limitazioni di iSpionage

Gli utenti hanno riferito che il design del sistema può essere un po' datato

Può essere costoso per le piccole imprese o per i singoli utenti

Prezzi di iSpionage

Starter: $59/mese

$59/mese Professionale: $99/mese

$99/mese Avanzato: $299/mese

$299/mese Impresa: Contattare le vendite

iSpionage valutazioni e recensioni

G2: 3.5/5 (10+ recensioni)

3.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

13. Semrush

Il migliore per il marketing digitale

via Semrush Semrush è un kit di strumenti completo per i professionisti del marketing digitale. Copre SEO, PPC, SMM e analisi della concorrenza. Questo strumento vi aiuta a comprendere le strategie della concorrenza, compresa la pubblicità su display, la creazione di link e la ricerca organica e a pagamento. Semrush offre una serie di report analitici per approfondire il traffico web e la visibilità online dei concorrenti.

Le migliori caratteristiche di Semrush

Fornisce dati sulle fonti di traffico, sulle parole chiave di ranking e sui risultati dei social media dei vostri concorrenti

Offre un'analisi approfondita dei link per qualsiasi dominio

Lo strumento di ricerca pubblicitaria consente di analizzare i budget pubblicitari dei concorrenti e di individuare le copie pubblicitarie di maggior successo

Integrazione con Google Analytics, Google Search Console, Google My Business e Google Ads

Limitazioni di Semrush

Alcuni utenti hanno riferito che l'enorme quantità di dati può essere schiacciante

L'interfaccia può richiedere un po' di tempo per abituarsi per i principianti

Prezzi di Semrush

Pro: $129,95/mese per utente

$129,95/mese per utente Guru: $249,95/mese per utente

$249,95/mese per utente Business: $499,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2: 4,5/5 (1.800+ recensioni)

4,5/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.100 recensioni)

14. Kompyte

Il migliore per l'intelligence competitiva aggiornata

via Kompyte Kompyte è uno strumento di competitive intelligence che fornisce alle aziende informazioni sulle strategie e sulle azioni dei loro concorrenti, consentendo loro di prendere decisioni efficaci. Con questo strumento, gli utenti possono seguire i concorrenti su più canali e ottenere aggiornamenti in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Kompyte

Avvisi in tempo reale sugli aggiornamenti dei concorrenti attraverso canali come siti web, social media, campagne pubblicitarie, ecc

Confronto fianco a fianco dei siti web degli utenti e dei concorrenti per evidenziare i cambiamenti

L'analisi guidata dall'intelligenza artificiale offre una visione delle strategie dei concorrenti, aiutando gli utenti a cogliere le opportunità

Integrazione con le più diffuse piattaforme di vendita e marketing, tra cui HubSpot, Salesforce e Slack

Limitazioni di Kompyte

Alcuni utenti hanno segnalato che lo strumento richiede una certa dose di personalizzazione per ottenere i risultati più adeguati.

I prezzi possono essere meno accessibili per le piccole imprese o le startup

Prezzi di Kompyte

Contattare le vendite perpiani di prezzo Kompyte valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

15. Pastello

Il migliore per l'analisi della concorrenza AI

via Pastello Crayon offre una suite completa di funzioni di analisi della concorrenza, consentendo agli utenti di monitorare vari aspetti della strategia dei concorrenti. Crayon utilizza l'intelligenza artificiale per fornire una panoramica completa della concorrenza, comprese le attività sui social media, le modifiche ai siti web e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Crayon

Approfondimenti dettagliati su prezzi, prodotti e strategie della concorrenza

L'analisi di mercato e il monitoraggio delle tendenze aiutano le aziende a identificare e ad agganciare le tendenze del mercato prima dei concorrenti

Integrazione con i più diffusi strumenti di vendita e marketing per un'esperienza più snella

Avvisi in tempo reale, per garantire che gli utenti siano sempre aggiornati sulle attività dei concorrenti

Limitazioni di Crayon

L'impostazione e l'utilizzo della piattaforma potrebbero risultare piuttosto complessi per alcuni utenti

Le funzioni premium sono accessibili solo nei piani più costosi

Prezzi di Crayon

Contattare le vendite per undemo del software e prezzi valutazioni e recensioni di Crayon

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (6 recensioni)

Fatti avanti con gli strumenti di analisi competitiva gratuiti

Questi 15 migliori strumenti di analisi della concorrenza possono cambiare le carte in tavola per aumentare la visibilità online della vostra azienda e favorirne la crescita.

Ma se da un lato possono fornirvi informazioni preziose, dall'altro la gestione e l'organizzazione di questi risultati è altrettanto importante. Per fortuna, ClickUp lo rende super facile.

Come piattaforma di produttività completa, ClickUp può aiutarvi a tenere traccia delle informazioni chiave sui concorrenti, supervisionando al tempo stesso l'esecuzione delle vostre attività e dei vostri progetti strategia di prodotto . Di conseguenza, non solo capirete meglio i vostri concorrenti, ma li supererete. 🏆

Siete pronti a superare la concorrenza e a farvi notare dai vostri potenziali clienti? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!