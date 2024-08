10 Migliori strumenti AI per la ricerca di parole chiave nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Un tempo la ricerca di parole chiave era piena di mistero, congetture e speranza di trovare un'opportunità nascosta che nessun altro aveva ancora individuato. Oggi disponiamo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) per la ricerca di parole chiave che rendono il processo più semplice, veloce ed efficace.

In questa guida esploreremo alcuni dei migliori strumenti di IA per la ricerca di parole chiave e vi consiglieremo quali utilizzare nel 2024. 🔍

Cosa cercare in uno strumento di IA per la ricerca di parole chiave?

Gli strumenti di IA per la ricerca di parole chiave semplificano questo processo che richiede molto tempo, scoprono opportunità di parole chiave e rendono più facile pianificare, scrivere e pubblicare contenuti da fare risaltare nelle classifiche di ricerca.

Mentre prendete in considerazione i diversi strumenti di IA per la ricerca di parole chiave, ecco cosa dovreste tenere a mente:

Funzione: Lo strumento assiste nella ricerca delle parole chiave o è più adatto a una parte diversa del processo di creazione dei contenuti?

Lo strumento assiste nella ricerca delle parole chiave o è più adatto a una parte diversa del processo di creazione dei contenuti? da fare: Dati e approfondimenti: Lo strumento fornisce dati utili come i volumi di ricerca, il costo per clic (CPC) e i punteggi di difficoltà delle parole chiave?

Lo strumento fornisce dati utili come i volumi di ricerca, il costo per clic (CPC) e i punteggi di difficoltà delle parole chiave? Reputazione: Si tratta di uno strumento noto? Da fare ha una reputazione positiva all'interno della comunità SEO?

Si tratta di uno strumento noto? Da fare ha una reputazione positiva all'interno della comunità SEO? Funzionalità/funzione: Lo strumento Da fare più della semplice ricerca di parole chiave?

Lo strumento Da fare più della semplice ricerca di parole chiave? Facilità d'uso: Lo strumento è facile da navigare, usare e capire? Tutti i membri del team possono usarlo con fiducia?

Lo strumento è facile da navigare, usare e capire? Tutti i membri del team possono usarlo con fiducia? Prezzi : Si tratta di uno strumento di ricerca di parole chiave gratis? Lo strumento è conveniente? La funzione è limitata nella versione gratis?

Ogni team e organizzazione avrà obiettivi leggermente diversi, quindi pensate a quale sia il vostro obiettivo principale e quali siano le metriche più importanti per voi, e scegliete uno strumento che vi permetta di raggiungerlo.

I 10 migliori strumenti di IA per la ricerca di parole chiave da utilizzare nel 2024

Sapete cosa cercare, ma chi ha il tempo di ricercare, esaminare e testare centinaia di diversi strumenti di IA per la ricerca di parole chiave? Da noi il lavoro è terminato e abbiamo messo insieme questo elenco dei migliori strumenti per la ricerca di parole chiave da provare nel 2024 🤓

1. ClickUp #### Il migliore per un project management SEO completo

Utilizzate ClickUp Brain per generare un post del blog in ClickUp Documenti da un semplice prompt

ClickUp offre ai team di marketing qualcosa che gli altri strumenti non offrono: un assistente dotato di IA e adattato al ruolo, agli obiettivi e alle esigenze dell'utente. ClickUp Brain gestisce un'enorme varietà di attività durante il processo di marketing dei contenuti, compresa la ricerca delle parole chiave.

Utilizzate ClickUp Brain all'interno di ClickUp Documenti per generare idee di parole chiave correlate e creare cluster di parole chiave. Collaborate con i membri del team all'interno del vostro documento per discutere le idee e finalizzare l'elenco, quindi trasformate queste idee in azioni con Attività di ClickUp .

ClickUp fa molto di più che far emergere idee di parole chiave di alta qualità. È uno strumento potente per Project management della SEO anche. Visualizzate i cluster di argomenti con Lavagne online di ClickUp , utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per personalizzare il database e i flussi di lavoro, e usare Le liste di controllo ricorrenti di ClickUp per essere sicuri di non perdere mai più un passaggio del processo SEO. ✅

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-240.png Stabilite le scadenze, tracciate e gestite le vostre impostazioni con il modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102460330&\_gl=1\*3wlhbg\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scaricare questo modello /$$$cta/

Limiti di ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one con un intervallo enorme di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate, che all'inizio può risultare eccessivo

Sebbene ClickUp Brain generi idee per le parole chiave, non è un tradizionale strumento di ricerca di parole chiave con dati di ricerca inclusi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Semrush

Il migliore per l'analisi delle parole chiave competitive e la mappatura delle lacune di contenuto

via SemrushSemrush è una piattaforma di marketing digitale e di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) con una serie di strumenti e funzionalità focalizzati sulla SEO, tra cui la ricerca di parole chiave e l'analisi della concorrenza. Gli strumenti di ricerca delle parole chiave di Semrush consentono di individuare le lacune delle parole chiave, di ricercare le parole chiave dei concorrenti e di creare elenchi di parole chiave in pochissimo tempo. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush

Creazione di elenchi di migliaia di parole chiave a coda lunga a partire da una parola chiave iniziale

Trovare opportunità di parole chiave competitive e lacune nei contenuti con l'analisi dei concorrenti

Ottenere preziose informazioni sull'algoritmo di ricerca, sulle classifiche delle parole chiave e sui dati di riferimento incrociati con Google Analytics

Limiti di Semrush

I piani tariffari di Semrush possono metterlo fuori dalla portata delle piccole aziende e delle agenzie

Alcuni utenti suggeriscono che l'intervallo di funzionalità/funzione implica una curva di apprendimento per capire come usare il software in modo efficace

Prezzi di Semrush

Pro: $129,95/mese per utente

$129,95/mese per utente Guru: $249,95/mese per utente

$249,95/mese per utente Business: $499,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2: 4,5/5 (1.800+ recensioni)

4,5/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.100 recensioni)

3. Pianificatore di parole chiave di Google

Il migliore per le aziende che mirano alle campagne pubblicitarie di Google

via Pianificatore di parole chiave di Google Google Ads Keyword Planner è uno strumento indispensabile se si gestiscono campagne pubblicitarie su Google, ma è utile anche da solo. Utilizzate lo strumento per trovare nuove parole chiave, ottenere approfondimenti e raccomandazioni e lasciare che queste conoscenze alimentino le vostre campagne pubblicitarie. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keyword Planner

Creare il proprio piano di parole chiave per Google Ads

Vedere il traffico di ricerca previsto e il numero di clic, impressioni o conversioni che si prevede di ottenere

Trasformare il piano in una campagna Google Ads in funzione in pochi clic

Limiti di Google Keyword Planner

Trattandosi di uno strumento di esplorazione delle parole chiave di Google, sarete in grado di vedere solo i dati di ricerca organica proiettati per i termini di ricerca di Google

Se non avete in programma campagne pubblicitarie su Google, potrebbe essere utile un altro strumento con una funzionalità/funzione più ampia

Prezzi di Google Keyword Planner

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Keyword Planner

Le valutazioni riportate di seguito si riferiscono all'intera piattaforma Google Ads:

G2: 4,3/5 (oltre 1.900 recensioni)

4,3/5 (oltre 1.900 recensioni) Capterra: 4,5/5 (800+ recensioni)

4. Surfista

Il migliore per la creazione di contenuti e l'auditing con ottimizzazione SEO

via Surfer Surfer è un programma di ottimizzazione dei motori di ricerca e di Strumento di creazione di contenuti IA che offre ai team la possibilità non solo di ricercare parole chiave, ma anche di generare contenuti e verificare quelli esistenti. Oltre a uno strumento di IA per la creazione di contenuti strumento di copywriting , Surfer offre anche un'estensione gratuita per Chrome che consente di ricercare tutte le parole chiave necessarie senza lasciare Google. 🏄

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer

Scoprite cluster di argomenti rilevanti basati sulla vostra nicchia di mercato

Analizzare l'intento di ricerca, vedere i punteggi di difficoltà delle parole chiave e controllare i volumi di ricerca mensili

Da fare ricerche di parole chiave al volo con l'estensione Keyword Surfer

limiti di #### Surfer

Gli utenti suggeriscono che non è possibile modificare i cluster di argomenti una volta creati

Alcuni utenti segnalano che la funzione di ricerca delle parole chiave è più elementare rispetto ad altre alternative

Prezzi di Surfer

Essential: $69/mese per un massimo di 2 utenti

$69/mese per un massimo di 2 utenti Essenziale IA: $119/mese per un massimo di 2 utenti

$119/mese per un massimo di 2 utenti Advanced: $149/mese fino a 5 utenti

$149/mese fino a 5 utenti Advanced IA: $239/mese fino a 5 utenti

$239/mese fino a 5 utenti Max: $249/mese fino a 10 utenti

$249/mese fino a 10 utenti Max IA: $419/mese fino a 10 utenti

$419/mese fino a 10 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Surfer valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (oltre 400 recensioni)

4.8/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.9/5 (300+ recensioni)

5. Idee per le parole gemelle

Il migliore per il traguardo di parole chiave specifiche di nicchia e per l'analisi delle tendenze

via Idee gemelle Twinword Ideas è uno strumento di ricerca di parole chiave IA progettato per cercare le tendenze e per proporre solo le parole chiave migliori. Invece di esaminare manualmente lunghi elenchi di parole chiave, utilizzate questo generatore di parole chiave IA per ottenere una selezione più pertinente di potenziali frasi da traguardo. 💡

Le migliori funzionalità/funzioni di Twinword Ideas

Visualizzazione di dati accurati sulle parole chiave, tra cui il volume di ricerca, il traffico organico e il costo per clic (CPC)

Risparmia tempo nella creazione di un elenco di parole chiave correlate con il raggruppamento automatico delle parole chiave

Visualizzate i punteggi delle parole chiave e costruite la vostra campagna in base alle migliori opportunità di posizionamento SEO

Limiti di Twinword Ideas

Si tratta esclusivamente di uno strumento di ricerca di parole chiave, quindi i team che cercano una piattaforma con altre funzionalità/funzione SEO o di contenuto potrebbero dover prendere in considerazione un'alternativa

Lo strumento di ricerca delle parole chiave è più elementare rispetto ad altri strumenti di ricerca delle parole chiave disponibili

Prezzi di Twinword Ideas

**Gratis

Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $24/mese per utente

$24/mese per utente Agenzia: $59/mese per un massimo di 5 utenti

Valutazioni e recensioni di Twinword Ideas

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Capitolare: n/a

6. ChatGPT

Il migliore per la ricerca di parole chiave assistita da IA in conversazione

via ChatGPTChatGPT è un sistema di IA che consente agli utenti di accedere a un modello di apprendimento di grandi dimensioni (LLM) da fare quasi tutto, compresa la creazione di un elenco di parole chiave pertinenti per un progetto di contenuto o di sito web. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT

Scoprire suggerimenti di parole chiave in base ai vostri prompt e input

Porre domande al chatbot dell'IA in modo più naturale

Utilizzare lo strumento per costruire elenchi di parole chiave,modelli di piani di marketinge strategie di contenuto

Limiti della ChatGPT

Gli utenti che preferiscono uno strumento di ricerca più tradizionale, senza un'interfaccia in stile chatbot, potrebbero essere più adatti a un'alternativa

Può essere difficile determinare l'accuratezza dei risultati di ChatGPT, quindi i team potrebbero preferire l'uso di uno strumento aggiuntivo per verificare i fatti prima di confermare una strategia SEO

Prezzi di ChatGPT

**Gratuito

ChatGPT Plus: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni su ChatGPT

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

7. Copia.ai

Il migliore per l'implementazione di contenuti generati dall'IA e la ricerca di parole chiave su scala

via Copia.IACopia.ai è un file Strumento di IA per il marketing progettato per i team commerciali e di marketing che vogliono utilizzare l'IA generativa per creare e distribuire contenuti su scala. Come la maggior parte dei generatori di parole chiave dell'IA, Copy.ai crea un elenco di potenziali parole chiave con i giusti prompt, in modo che i team abbiano molto da utilizzare nei progetti dei siti web. 💻

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai

Creazione di cluster di parole chiave e idee per potenziali frasi da traguardo

Brainstorming di idee di contenuto e modulo di piano di contenuto

Usare Copy.ai per costruire un brief di contenuto basato sui prompt delle parole chiave

Limiti di Copy.ai

Poiché si tratta principalmente di uno scrittore di contenuti IA, alcuni team potrebbero ritenere che questo strumento manchi di funzioni specifiche per la ricerca di parole chiave

Alcuni utenti potrebbero trovare frustrante l'acquisto di crediti per la generazione di contenuti

Prezzi di Copy.ai

Free per 1 utente (200 crediti)

per 1 utente (200 crediti) Pro: $36/mese per un massimo di 5 utenti (500 crediti)

$36/mese per un massimo di 5 utenti (500 crediti) Team: $186/mese fino a 20 utenti (3.000 crediti)

$186/mese fino a 20 utenti (3.000 crediti) Crescita: $1.000/mese fino a 75 utenti (20.000 crediti)

$1.000/mese fino a 75 utenti (20.000 crediti) Scala: $3.000/mese fino a 200 utenti (75.000 crediti)

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

8. Gaspare

Il migliore per mantenere la coerenza del marchio nella creazione di contenuti

via GaspareDiaspro si descrive come un copilota IA per i team di marketing nel processo di ricerca delle parole chiave, offrendo una raccolta di strumenti e funzionalità che utilizzano l'intelligenza artificiale per potenziare la creazione di contenuti e la coerenza del marchio. Jasper Strumenti di IA per la scrittura semplificano il processo di redazione dei contenuti per i team. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Creazione di brief e prime bozze di contenuti basati sulle parole chiave indicate

Analizzare i contenuti rispetto ai concorrenti nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP)

Utilizzate l'integrazione Surfer per ottimizzare i contenuti in base alle vostre scoperte

Limiti di Jasper

Sebbene sia possibile generare idee con Jasper, non dispone di uno strumento tradizionale per la ricerca di parole chiave SEO, quindi i team che si aspettano dati e approfondimenti sulla ricerca dovrebbero considerare un'alternativa

L'ottimizzazione dei contenuti SEO non è inclusa come funzionalità/funzione: per questo è necessaria una sottoscrizione a Surfer

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese per utente

$39/mese per utente Pro: $59/mese per un massimo di 5 utenti

$59/mese per un massimo di 5 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

9. Struttura

Il migliore per aiutare gli scrittori con le prime bozze e gli schemi

via Struttura Bramework è una piattaforma di scrittura IA che assiste scrittori e team di contenuti nel processo di prima bozza. La si può usare per generare un titolo, una scaletta e i primi paragrafi, in modo da non lavorare da una pagina vuota. ✏️

Le migliori funzionalità/funzioni di Bramework

Aggiungete le vostre parole chiave e la piattaforma genererà contenuti rilevanti

Costruite il brief, la bozza o la prima stesura del contenuto con l'IA

Utilizzate l'integrazione con Semrush per aggiungere funzioni di ricerca delle parole chiave

Limiti di Bramework

Bramework non ha un proprioStrumento di IA per la SEO-Gli utenti hanno bisogno di una sottoscrizione separata a Semrush per questa funzionalità/funzione

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia utente (UI) potrebbe essere migliorata

Prezzi di Bramework

Grow: $19/mese per un massimo di 2 utenti

$19/mese per un massimo di 2 utenti Pro: $99/mese per un massimo di 8 utenti

Bramework valutazioni e recensioni

G2: 3.7/5 (3+ recensioni)

3.7/5 (3+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

10. Narrato

Il migliore per la collaborazione sui contenuti SEO

via Narrato Narrato è una piattaforma di collaborazione e creazione di contenuti con IA progettata per i team di marketing che desiderano centralizzare il processo di creazione dei contenuti. Come parte della piattaforma, Narrato offre ulteriori strumenti di piano e SEO, tra cui la ricerca di parole chiave. 🔎

Le migliori funzionalità/funzione di Narrato

Creazione di un elenco di parole chiave pertinenti con l'IA di Narrato

Inserite le vostre parole chiave per generare suggerimenti e contenuti rilevanti

Utilizzate l'assistente ai contenuti IA per trasformare le vostre parole chiave in un brief SEO

Limiti di Narrato

Narrato produce gli elenchi di ricerca delle parole chiave come testo normale all'interno di un documento, il che può rendere più difficile per i team esportarli e utilizzarli in modo efficiente

La piattaforma si concentra sulla collaborazione e sulla creazione di contenuti piuttosto che sulle parole chiave SEO

Prezzi di Narrato

Utente singolo: A partire da $19/mese per utente

A partire da $19/mese per utente Pro: $36/mese per un massimo di 4 utenti

$36/mese per un massimo di 4 utenti Business: $76/mese per un massimo di 4 utenti

$76/mese per un massimo di 4 utenti Personalizzato: Contattare per i prezzi

Narrato valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (70+ recensioni)

4.8/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

Potenziate le vostre operazioni SEO con questi strumenti di IA per la ricerca di parole chiave

Nello spazio SEO, siamo sempre alla ricerca di modi per innovare, muoverci più velocemente e ottenere risultati migliori. Uno dei modi migliori Da fare è utilizzare strumenti di IA per la ricerca di parole chiave per semplificare il processo, scoprire incredibili opportunità e trasformare la ricerca in contenuti pubblicabili ancora più velocemente.

Se il vostro obiettivo non è solo trovare le parole chiave giuste, ma anche costruire e gestire un impero di contenuti, fate di ClickUp la vostra piattaforma di riferimento per la ricerca di parole chiave e la gestione SEO. La nostra piattaforma personalizzabile vi offre un unico luogo per trovare idee, creare contenuti ottimizzati e monitorare il vostro stato. Provate gratis ClickUp oggi stesso . 🌻