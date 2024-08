10 migliori alternative a Semrush per migliorare il vostro SEO nel 2024

Se volete scalare la vostra azienda, non potete ignorare l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO).

Lo sviluppo di una potente strategia SEO può aiutare a far salire il vostro sito web nelle classifiche di Google. In questo modo, ogni volta che un potenziale cliente digita in un motore di ricerca parole o frasi relative ai vostri prodotti o servizi, la vostra azienda sarà tra i primi elenchi.

Traduzione: Se non state investendo in una strategia SEO, potreste lasciare in tabella dei contatti qualificati. 😬

Per avviare una strategia SEO, è necessario il software giusto. Semrush è uno strumento SEO che può aiutare a creare collegamenti, marketing dei contenuti , ricerca di parole chiave e ricerca di concorrenti. Se state considerando Semrush per incrementare le vostre classifiche di ricerca o state cercando di sostituirlo, continuate a leggere. Di seguito, vi presentiamo le 10 migliori alternative a Semrush per la SEO. 🤩

Cosa si dovrebbe cercare in una alternativa Semrush ?

Semrush è un potente strumento per la SEO e la strumento di marketing dei contenuti che aiuta le aziende a migliorare la loro visibilità nei motori di ricerca. Se state cercando un sostituto, tenete d'occhio altri strumenti SEO completati dalle seguenti funzioni:

Strumento di ricerca delle parole chiave : La piattaforma giusta dovrebbe aiutarvi a scoprire quali parole chiave dovreste traguardo per catturare nuovi clienti 👏

Le 10 Migliori alternative a Semrush da usare nel 2024

Siete pronti a migliorare le prestazioni della vostra azienda nei motori di ricerca? Per iniziare a investire in una strategia SEO collaudata, prendete in considerazione le migliori alternative a Semrush:

1. Classificazione SE

via Classifica SE SE Ranking è un toolkit SEO all-in-one e un'alternativa a Semrush che vi aiuta a scalare le classifiche dei motori di ricerca. Con SE Ranking potete monitorare le vostre classifiche, controllare i backlink al vostro sito web, condurre un audit completo del sito o controllare ogni singola pagina per la SEO.

Inoltre, avrete accesso a una suite completa di analisi, in modo da capire quale tipo di traffico (organico o a pagamento) fluisce verso il vostro sito web, il monitoraggio delle vostre parole chiave principali e suggerimenti su come migliorare la SEO per ogni pagina o post del blog.

Regolamentazione SEO migliori funzionalità/funzione

OttenereSuggerimenti per l'ottimizzazione con l'IA per ogni pagina web o post del blog

Monitoraggio del posizionamento delle parole chiave per la vostra azienda e per i vostri concorrenti

Conducete facilmente ricerche sulle parole chiave e scoprite parole chiave long-tail correlate

Analizzare il traffico di riferimento esistente e spiare i riferimenti dei concorrenti per scoprire da dove ottengono i backlink

Eseguire un audit completo del sito web per comprendere ogni problema (maggiore o minore) che potrebbe interferire con le classifiche di ricerca

Regolamenti ESD limitazioni

Per accedere ad alcuni strumenti è necessario pagare un extra

La maggior parte delle metriche riporta solo il traffico organico, il che può essere frustrante se si utilizzano i social media o gli annunci PPC (pay per click)

Classificazione SEO prezzo

Essenziale: $44/mese

$44/mese Pro: $87,20/mese

$87,20/mese Business: $191,20/mese

Posizione in classifica valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (1.200+ recensioni)

4.8/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

2. Similarweb

via Similweb Similarweb è una piattaforma di SEO e marketing digitale che aiuta le aziende a comprendere meglio il proprio pubblico e a superare la concorrenza. Offre numerosi strumenti gratis, tra cui un auditor di siti web, un elenco dei siti web più quotati e un verificatore del rapporto tra sito web e dispositivo mobile.

Con la piattaforma a pagamento, gli utenti possono comprendere meglio le buyer personas, monitorare le prestazioni digitali rispetto ai concorrenti e condurre ricerche di mercato in oltre 210 settori.

Le migliori funzionalità/funzione di Similarweb

Aumento delle conversioni grazie agli strumenti di intelligenza pubblicitaria

Sfruttare oltre 50 metriche di traffico e coinvolgimento per un'analisi approfondita della concorrenza

Analizzare oltre 100 milioni di siti web per comprendere meglio il vostro target di riferimento

Rimanere al passo con le nuove tendenze del mercato per modificare la propria strategia di marketing digitale

Limiti web simili

La struttura dei prezzi può essere un limite per alcune aziende, in particolare per le piccole imprese

La dashboard può essere sovraccarica e può rendere difficile trovare ciò che si sta cercando

Similarweb prezzi

Starter: $125/mese per un utente

$125/mese per un utente Professionale: $333/mese per un utente

$333/mese per un utente Team: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Similarweb

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (95+ recensioni)

3. Serpstat

via Serpstat Serpstat è un'alternativa a Semrush che consente alle aziende di aumentare il proprio posizionamento nei risultati di ricerca. Con Serpstat è possibile condurre ricerche sulle parole chiave per il traffico organico e a pagamento, eseguire un'analisi dei backlink e monitorare le classifiche dei concorrenti.

Inoltre, Serpstat completa gli strumenti di analisi del contenuto dell'IA, consentendo di scrivere articoli, generare titoli e meta-descrizioni e ottenere idee per i post sui social media.

Serpstat migliori funzionalità/funzione

Utilizza il fileStrumenti di scrittura per l'IA per redigere interi articoli a partire da una singola frase

Eseguire un'analisi dei concorrenti per capire (e traguardare) le loro parole chiave di esito positivo

Caricare fino a 50.000 parole chiave nello strumento di clustering per raggrupparle in base alla somiglianza con la pagina dei risultati dei motori di ricerca (SERP)

Eseguire un audit del sito per trovare errori SEO cruciali che potrebbero avere un impatto sulle classifiche

Serpstat limitazioni

Può essere difficile personalizzare le reportistiche

Alcuni tutorial sono obsoleti ora che la piattaforma ha rilasciato nuove funzionalità/funzione

Serpstat prezzo

Individuo: $45/mese

$45/mese Team: $85/mese

$85/mese Agenzia: $335/mese

$335/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Serpstat valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4. CognitiveSEO

via CognitiveSEO CognitiveSEO è una piattaforma basata su cloud che consente alle aziende e alle agenzie digitali di analizzare il traffico del sito web, di condurre il traffico del sito SEO on-page e di monitorare il volume di ricerca dei concorrenti. Con CognitiveSEO è possibile trovare opportunità di backlink, individuare le fluttuazioni dell'algoritmo di Google e trovare suggerimenti di parole chiave per il proprio piano di contenuti.

Inoltre, il checker SEO on-page effettua il crawling del vostro sito alla ricerca di errori che potrebbero avere un impatto negativo sulle classifiche di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di CognitiveSEO

Aggregate i dati dei backlink per scoprire le vostre migliori fonti di riferimento

Sfruttare lo strumento SERP Checker per monitorare il posizionamento delle parole chiave a livello universale, locale e mobile

Personalizzate la vostra dashboard con oltre 35 metriche per capire i dati SEO in tempo reale

Utilizzate lo strumento di ottimizzazione dei contenuti per trovare opportunità di parole chiave per ogni contenuto

Limiti di CognitiveSEO

La quantità di dati e di funzionalità/funzione disponibili può essere eccessiva per i principianti

La piattaforma non dispone di un numero di personalizzazioni pari a quello di alcuni concorrenti

CognitiveSEO prezzo

Starter: $129,99/mese

$129,99/mese Premium: $199/mese

$199/mese Elite: $499/mese

Valutazioni e recensioni di CognitiveSEO

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

5. Ahrefs

via Ahrefs Ahrefs offre un'interfaccia di facile utilizzo per aiutare a potenziare i vostri lavori richiesti in ambito SEO e marketing. Con Ahrefs, potete vedere quanto traffico di ricerca ricevono i vostri concorrenti, studiare ciò che i vostri clienti digitano su Google, trovare problemi SEO critici che danneggiano le prestazioni del vostro sito e monitorare le vostre classifiche per migliaia di parole chiave.

Ahrefs migliori funzionalità/funzione

Utilizzate l'esploratore del sito per ottenere un'analisi esaustiva del vostro punteggio complessivo di salute SEO e di tutti i possibili errori SEO

Ottenete migliaia di idee per le parole chiave, compresa la loro difficoltà di posizionamento e il modo in cui aumentano il vostro traffico

Software di ricerca di parole chiave IA per ottimizzare il processo di ricerca delle parole chiave

Scoprire i contenuti più performanti e migliaia di opportunità di link building

Ottenere un profilo di ricerca e backlink approfondito di qualsiasi sito web, compresi i concorrenti

Ahrefs limitazioni

La curva di apprendimento può essere ripida per i principianti

Attualmente non esistonoStrumenti di IA che possono essere utilizzati per la generazione di contenuti

Ahrefs prezzo

Lite : $99/mese

$99/mese Standard: $199/mese

$199/mese Avanzato: $399/mese

$399/mese Azienda: $999/mese

Ahrefs valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (500+ recensioni)

4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

6. Strumenti Raven

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Raven-Tools.jpg Screenshot della dashboard di Raven Tools /%img/

via Strumenti Raven Raven Tools è una piattaforma SEO e di reportistica costruita per Agenzie SEO e di marketing dei contenuti . Completa un numero di funzionalità avanzate, tra cui strumenti di backlink, esploratore di parole chiave, reportistica di marketing e un set di strumenti per l'analisi della concorrenza.

Strumenti Raven migliori funzionalità/funzione

Reportistica su tutto il traffico organico e a pagamento in un unico luogo, con dati provenienti da Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console e altro ancora

Ricerca dei domini dei concorrenti attraverso quattro origini dati SEO, identificando oltre 20 punti di dati

Controllare le SERP mensilmente, settimanalmente o addirittura quotidianamente

Gestire le campagne sui social media per più client in un unico posto

Strumenti Raven limitazioni

La piattaforma è costruita principalmente per le agenzie, non per le singole aziende

L'enorme quantità di dati può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Piccole imprese: $39/mese

$39/mese Inizio: $79/mese

$79/mese Crescere: $139/mese

$139/mese Thrive: $249/mese

$249/mese Lead: $399/mese

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

7. Moz Pro

via Moz Pro Moz Pro è una delle più note alternative a Semrush, che consente alle aziende di aumentare il traffico web e di scalare le classifiche dei motori di ricerca. Con l'esploratore di parole chiave, è possibile inserire qualsiasi URL per capire esattamente quali sono le parole chiave di traguardo più adatte. È anche possibile costruire l'autorevolezza del proprio dominio attraverso una ricerca approfondita sui backlink per identificare nuove opportunità.

Moz Pro migliori funzionalità/funzione

Esecuzione di audit settimanali del sito per comprendere i problemi SEO tecnici che potrebbero interferire con le classifiche

Analisi delle SERP per le parole chiave, per capire perché le pagine si posizionano nel modo in cui si posizionano Da fare

Utilizzare la paginastrumento di ottimizzazione del sito web per ottenere istruzioni passo dopo passo su come aumentare le classifiche

Creare un sito webcalendario dei contenuti generando idee di argomenti simili dai siti di alto livello

Moz Pro limitazioni

L'analisi delle parole chiave si concentra su termini di ricerca ad alto volume e altamente competitivi

I piani tariffari sono più alti rispetto ad alcuni dei loro diretti concorrenti

Moz Pro prezzo

Standard: $69/mese

$69/mese Medium: $129/mese

$129/mese Grande: $209/mese

$209/mese Premium: $419/mese

Moz Pro valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

8. SEO PowerSuite

via SEO PowerSuite SEO PowerSuite è un potente software SEO che aiuta le aziende a migliorare la loro visibilità online. Il software è suddiviso in quattro soluzioni: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass e LinkAssistant. Con tutte e quattro le soluzioni, le aziende possono misurare la difficoltà delle parole chiave, sviluppare un contenuto piano di marketing e condurre una ricerca di collegamenti per contribuire a costruire l'autorità del dominio.

SEO PowerSuite migliori funzionalità/funzione

Esecuzione di un audit SEO per analizzare l'intero sito alla ricerca di problemi tecnici

Identificazione dei backlink inficiati da spam per migliorare il posizionamento dei contenuti

Verifica e monitoraggio dei posizionamenti per i risultati della ricerca locale e di Google Mappa

SEO PowerSuite limitazioni

La piattaforma è suddivisa in quattro soluzioni separate rispetto a un'unica piattaforma combinata

Non è una piattaforma basata su cloud

SEO PowerSuite prezzo

Versione gratuita : $0

$0 Professionale: $299/anno

$299/anno Enterprise: $499/anno

SEO PowerSuite valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

9. SpyFu

via SpyFu SpyFu è un'alternativa all-in-one a Semrush che consente di gestire campagne CPC (costo per clic), di analizzare i dati storici e di eseguire reportistica SEO. Con SpyFu è possibile eseguire un'analisi della concorrenza, ricercare opportunità di backlink, gestire progetti illimitati di parole chiave e domini e personalizzare i report per soddisfare le proprie esigenze SEO.

SpyFu migliori funzionalità/funzione

Accesso ai dati storici per la cronologia delle classifiche e dei backlink

Approfondite le parole chiave e gli annunci di Google Ads dei vostri concorrenti attraverso gli strumenti PPC

Semplificare il vostroIl project management SEO creando gruppi di parole chiave e impostando le notifiche

SpyFu limitazioni

I dati per le parole chiave a basso volume possono essere limitati

Ci sono state segnalazioni che i dati non sono accurati al 100%

SpyFu prezzo

Piano base : $39/mese

$39/mese Piano professionale: $79/mese

SpyFu valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

10. Ubersuggest

via Ubersuggest Ubersuggest è una piattaforma SEO e di gestione dei contenuti facile da usare, accessibile tramite una dashboard personale o un'estensione di Chrome. Attraverso la piattaforma, è possibile identificare le migliori opportunità di parole chiave per il proprio sito, eseguire un audit tecnico del sito e scoprire nuove opportunità di backlink.

Ubersuggest migliori funzionalità/funzione

Ricevere notifiche giornaliere sugli aggiornamenti del ranking e sui problemi SEO critici del vostro sito web attraverso la vostra dashboard

Scaricare l'estensione per Chrome per analizzare i dati SEO di qualsiasi sito visitato

Trovare le pagine web che generano il miglior traffico SEO

Ubersuggest limitazioni

Attualmente non esiste un'app per dispositivi mobili

Utilizza dati provenienti da origini dati limitate, principalmente Google Analytics

Ubersuggest prezzo

Individuo: $29/mese

$29/mese Business: $49/mese

$49/mese Azienda: $99/mese

Ubersuggest valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

Altri Strumenti di marketing

Volete portare i vostri lavori richiesti dal marketing digitale al livello successivo? Con gli strumenti di marketing giusti, potete fare brainstorming su nuove idee di contenuto, semplificare il project management e, infine, attirare nuovi clienti. 🎉

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Scrittura di un brief di progetto con lo strumento ClickUp AI /$$$img/

ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani di lezione e altri documenti per accelerare il vostro flusso di lavoro.

ClickUp è la piattaforma di produttività all-in-one in cui le agenzie SEO e gli team di marketing possono organizzare campagne, fare brainstorming di idee, redigere nuovi contenuti e assegnare attività. Con ClickUp AI , i marketer possono lanciare campagne di marketing alla velocità della luce, progettando brief di contenuti, collaborando a nuove idee e pubblicando nuovi contenuti.

Inoltre, grazie alla vasta libreria di modelli di ClickUp, non dovrete più avviare una campagna di marketing da zero. 👊

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Collaborate a tutti i materiali scritti come email, post sul blog e post sui social media conClickUp Documenti Semplificate il project management e non perdete mai un compito grazie alle notifiche, ai commenti e alla possibilità di gestire le attività di un gruppo di lavoroAttività di ClickUp Generate flussi di lavoro per i progetti e immaginate nuove campagne conLavagne online di ClickUp Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità/funzione non sono ancora disponibili su mobile

La piattaforma può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Migliorare la visibilità della ricerca con Alternative a Semrush

Gli strumenti SEO aiutano a condurre ricerche sulle parole chiave, a tenere sotto controllo i concorrenti, a redigere contenuti mirati e, infine, a migliorare le classifiche grazie all'ottimizzazione per i motori di ricerca. La giusta alternativa a Semrush vi aiuterà a incrementare il vostro traffico web e, in ultima analisi, a ottenere più vendite online.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Se siete alla ricerca di una piattaforma di marketing completa, alimentata dall'IA e in grado di supportare i vostri lavori richiesti in ambito SEO, provate ClickUp, che offre una suite completa di strumenti quali Docs, Lavagne online e Gestione delle attività per semplificare il project management e lanciare la vostra prossima campagna.

Per iniziare, provate ClickUp oggi stesso . 🙌