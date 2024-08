10 Migliori strumenti e software per il copywriting nel 2024

Siete ancora indecisi se utilizzare l'IA per le attività di copia quotidiane?

I copywriter professionisti sono abituati a creare e perfezionare meticolosamente ogni parola, il che li rende riluttanti a utilizzare strumenti che forniscono gli stessi risultati in un istante.

Tuttavia, questi strumenti stanno diventando sempre più avanzati e forniscono ai copywriter strumenti potenti che li aiutano a creare contenuti di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Il risultato è che questi strumenti non solo possono rendere il testo più accattivante, ma sono anche in grado di aumentare le conversioni e migliorare la produttività complessiva del lavoro.

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di copywriting per aiutarvi a ottimizzare la vostra scrittura per i motori di ricerca e il pubblico di riferimento. Da strumenti per il copywriting e la modifica, all'ottimizzazione dei contenuti, fino ad app per il project management con un word processor integrato e un'interfaccia per la gestione dei contenuti funzionalità/funzione di annotazione integrate questo elenco completo dei migliori strumenti per il copywriting vi aiuterà a creare lo stack tecnologico perfetto per ottimizzare il flusso di lavoro e lavorare al meglio.

Quindi, prendete la vostra bevanda preferita, mettetevi comodi e immergetevi in queste incredibili risorse che senza dubbio miglioreranno le vostre capacità di copywriting. ✍️⚡️

Cosa sono gli strumenti per il copywriting?

Gli strumenti di copywriting sono software e risorse online che aiutano i copywriter a creare contenuti convincenti e d'impatto per piattaforme come siti web, social media ed email. Aiutano inoltre i professionisti ad aumentare i tassi di conversione, a migliorare le valutazioni sui motori di ricerca e a incrementare la visibilità online con le campagne di marketing dei contenuti. Oltre ai supporti per la scrittura, questi strumenti aiutano a ricercare le parole chiave, a ottimizzare i contenuti e a monitorare i risultati.

Sono disponibili diversi tipi di strumenti per il copywriting che aiutano i copywriter a creare contenuti efficaci e persuasivi. Ecco alcuni tipi comuni di strumenti per il copywriting:

8. Rispondere al pubblico

Il migliore per la ricerca di parole chiave

Ottenere informazioni sui consumatori da utilizzare per creare contenuti, prodotti e servizi freschi e ultra-utili con AnswerThePublic

I copywriter usano Rispondere al pubblico per aiutarli a ricercare e comprendere il loro pubblico. Fornisce un database completo di parole chiave relative a qualsiasi argomento, consentendo ai provider di accedere alle domande e agli argomenti su cui i lettori si stanno già interrogando.

Il motore di ricerca di Answer The Public è alimentato da Google, Bing e Yahoo, e consente ai copywriter di accedere ai dati più aggiornati sulle tendenze di ricerca e sul comportamento dei consumatori. Lo strumento fornisce anche una rappresentazione visiva dei dati, rendendo più facile l'identificazione e l'esplorazione di argomenti correlati al tema del copywriter. Utilizzando questo strumento, i copywriter possono adattare meglio i loro contenuti alle esigenze e agli interessi del loro pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni

Ricerca per argomento, marchio o produttività

Possibilità di effettuare ricerche per paese e lingua

Filtri per domande, preposizioni, confronti, alfabetici e correlati

Metriche che includono il volume di ricerca, la difficoltà, il costo per clic e la difficoltà a pagamento

limiti di ####

L'interfaccia è talvolta troppo trafficata

Prezzi

Free

Individuo : $9 al mese

: $9 al mese Pro : $99 al mese

: $99 al mese Esperto: $199 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,4 su 5 (26 recensioni)

4,4 su 5 (26 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (11 recensioni)

9. Buzzsumo

Il migliore per lo sviluppo dei contenuti

Ottenere l'accesso immediato alle storie di tendenza in tutto il mondo e scoprire i contenuti più performanti con BuzzSumo

Buzzsumo vi aiuta a creare contenuti che risuonano con il vostro pubblico. La piattaforma identifica rapidamente quali sono i contenuti di tendenza nel vostro settore e vi permette di creare contenuti che abbiano il massimo impatto.

L'utilizzo di Buzzsumo facilita il copywriting, perché consente di identificare rapidamente gli argomenti di tendenza e di creare contenuti rilevanti per il pubblico. Offre potenti analisi che aiutano a capire quali sono i contenuti che funzionano meglio e quelli che hanno bisogno di più lavoro. Inoltre, è possibile trovare influencer e altri autori di contenuti che possono contribuire a promuovere il vostro lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni

Analizzatore di contenuti: Scoprite i contenuti più coinvolgenti in base a Paesi, argomenti e altri fattori

Scoprite i contenuti più coinvolgenti in base a Paesi, argomenti e altri fattori Analizzatore di domande: Scansiona milioni di post nei forum e trova le domande personalizzate dei clienti

Scansiona milioni di post nei forum e trova le domande personalizzate dei clienti Analizzatore di backlink: Monitoraggio della diffusione di URL e domini con facilità

Monitoraggio della diffusione di URL e domini con facilità Funzionalità/funzione di tendenza: Trova idee creative per i contenuti che possono essere utilizzate per le notizie e gli eventi

limiti di ####

Nessuna capacità di suggerire contenuti

Nessuna opzione di ottimizzazione

Prezzi

Basic : $119 al mese

: $119 al mese Creazione di contenuti : $249 al mese

: $249 al mese PR e comunicazioni : $249 al mese

: $249 al mese Suite : $399 al mese

: $399 al mese Azienda: $999 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (95 recensioni)

4,5 su 5 (95 recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (141 recensioni)

10. Copyscape

Il migliore per il rilevamento del plagio

via Marketing orientato alle prestazioniCopyscape può essere utilizzato per garantire che qualsiasi contenuto creato sia unico e originale. È uno strumento di rilevamento del plagio online che verifica la presenza di plagi su qualsiasi sito web, blog o documento.

Il mio lavoro consiste nel cercare contenuti simili sul web e nell'evidenziare ogni potenziale corrispondenza. In questo modo i copywriter possono identificare facilmente i contenuti già utilizzati da altri. Con Copyscape, i copywriter possono assicurarsi che i contenuti creati siano del tutto originali.

Copyscape può essere utilizzato anche per proteggere i contenuti dal plagio. I copywriter possono aggiungere un badge di Copyscape al loro contenuto, che mostrerà che il contenuto è protetto. Se qualcuno tenta di copiare il contenuto, verrà avvisato del fatto che il contenuto è protetto da Copyscape.

Le migliori funzionalità/funzione

Copia e incolla il contenuto offline per verificarlo

Con la ricerca in batch, è possibile controllare fino a 10.000 pagine in una sola volta

Monitoraggio delle istanze di plagio e delle vostre risposte (solo per i contenuti online)

Pagamento e monitoraggio delle ricerche con altri account Copyscape

limiti di ####

Non è possibileStrumento di rilevamento dell'IA Prezzi

Copyscape Premium: $19,95 al mese per un massimo di 10 pagine

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4,5 su 5 (25 recensioni)

4,5 su 5 (25 recensioni) Capterra: 4,8 su 5 (70 recensioni)

Vantaggi degli strumenti di copywriting

I motivi principali per cui è necessario incorporare strumenti di copywriting sono:

Migliore efficienza : Questi strumenti consentono di lavorare in modo più efficiente, di avere più tempo per concentrarsi sulle attività più cruciali del copywriting, come la differenziazione e la ricerca, e di avere più tempo a disposizione per le attività di marketingrisparmiare tempo su attività noiose come la ricerca di parole chiave, l'ottimizzazione dei contenuti e il monitoraggio dei risultati

: Questi strumenti consentono di lavorare in modo più efficiente, di avere più tempo per concentrarsi sulle attività più cruciali del copywriting, come la differenziazione e la ricerca, e di avere più tempo a disposizione per le attività di marketingrisparmiare tempo su attività noiose come la ricerca di parole chiave, l'ottimizzazione dei contenuti e il monitoraggio dei risultati Maggiore creatività : Gli strumenti di copywriting possono aiutare a superare il blocco dello scrittore e a generare idee per mantenere il flusso creativo

: Gli strumenti di copywriting possono aiutare a superare il blocco dello scrittore e a generare idee per mantenere il flusso creativo Branding coerente : Molti strumenti di copywriting offrono modelli per mantenere coerenti il tono, lo stile, la messaggistica e il flusso di lavoro del marchio

Grammatica e ortografia accurate : Anche con esperienzacopywriter non sono infallibili quando si tratta di grammatica e ortografia. I provider di copywriting offrono un ulteriore livello di sicurezza, catturando gli errori più sfortunati

: Anche con esperienzacopywriter non sono infallibili quando si tratta di grammatica e ortografia. I provider di copywriting offrono un ulteriore livello di sicurezza, catturando gli errori più sfortunati Miglioramento della leggibilità : Migliorando la leggibilità del testo, questi strumenti possono aiutare a garantire che il contenuto rimanga chiaro, conciso e coinvolgente per il lettore

: Migliorando la leggibilità del testo, questi strumenti possono aiutare a garantire che il contenuto rimanga chiaro, conciso e coinvolgente per il lettore Organizzazione semplificata del contenuto : È difficile tenere traccia di tutte le attività di copy e rimbalzare da un progetto all'altro. Questi strumenti vi aiutano a rimanere organizzati e a garantire che le note, i blog, i wiki, le procedure operative standard e altri documenti di copywriting siano facilmente accessibili

: È difficile tenere traccia di tutte le attività di copy e rimbalzare da un progetto all'altro. Questi strumenti vi aiutano a rimanere organizzati e a garantire che le note, i blog, i wiki, le procedure operative standard e altri documenti di copywriting siano facilmente accessibili Ottimizzazione SEO: Scrivere un buon testo è già abbastanza difficile. Questi strumenti possono aiutarvi con l'ottimizzazione SEO e l'automazione delle attività per garantire che il vostro testo sia ottimizzato per i motori di ricerca

Migliorare la scrittura dei contenuti e ottimizzare i processi con gli strumenti di copywriting

In definitiva, tutti i copywriter che vogliono migliorare le proprie capacità, snellire il proprio flusso di lavoro e produrre contenuti coinvolgenti ed efficaci devono dare un'occhiata ai dieci migliori strumenti di copywriting di cui sopra. Per essere sicuri che il vostro testo raggiunga gli obiettivi prefissati, potete usare questi strumenti Da fare ricerche approfondite, modificare e ottimizzare i contenuti e analizzare i risultati.

Inoltre, è possibile utilizzare ClickUp per semplificare l'intera operazione e renderla perfetta. Dall'ideazione, al brainstorming, alla scrittura, alla modifica, alla revisione e alla pubblicazione, ClickUp vi aiuterà a orchestrare ogni parte del processo. 😌✍️ Iniziare con ClickUp gratis oggi stesso! ---

