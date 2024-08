10 Migliori alternative e concorrenti di Copy AI 2024

Copy IA è uno strumento tecnologico che permette ai contenuti di ai Teams di risparmiare tempo e producono contenuti a più alta conversione. Come per la maggior parte delle degli altri strumenti di IA per la scrittura sul mercato, sono abbastanza nuovi, ma si sono già fatti un nome.

Gli utenti apprezzano il fatto che Copy IA semplifichi il brainstorming di una tagline aziendale, semplifichi l'invio di email a freddo e rediga post di blog SEO programmatici. Tra le funzionalità/funzione migliori ci sono gli strumenti per la generazione di idee, che superano il blocco dello scrittore e permettono di abbozzare nuove idee di contenuto in un batter d'occhio.

Pur essendo utile, Copy IA non funziona se si desidera inserire tonnellate di informazioni nei prompt dell'IA. Le opzioni di input limitate lo rendono meno utile per i post sulla leadership di pensiero e per i contenuti di ricerca approfonditi.

Ma non sono l'unico gioco in città. 👀

Questa guida illustra le migliori alternative a Copy IA, compresi i dettagli sulle principali funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni di ciascun concorrente, in modo che possiate scegliere lo strumento migliore per il vostro team.

Cosa cercare nelle alternative a Copy IA?

La scelta Strumenti di IA per la creazione di contenuti è uno dei modi più rapidi per aumentare la produttività, ma non è sempre facile capire quale sia l'opzione più adatta allo stile del team. Trovare le giuste funzionalità/funzione e allo stesso tempo bilanciare il budget rende il processo complicato. Semplificate il processo chiedendovi:

Da fare la versione gratuita dell'applicazionestrumento per la generazione di contenuti soddisfa le mie esigenze? Da fare un upgrade a un livello superiore e come inciderà sul mio budget?

dell'applicazionestrumento per la generazione di contenuti soddisfa le mie esigenze? Da fare un upgrade a un livello superiore e come inciderà sul mio budget? Tutta l'azienda utilizzerà gli strumenti di scrittura IA? Solo alcuni reparti? Solo alcuni membri del team?

Quali tipologie di contenuti utilizzerete per generare lo strumento? Da fare integrazioni con altre app e produttività vitali per la vostra azienda?

utilizzerete per generare lo strumento? Da fare integrazioni con altre app e produttività vitali per la vostra azienda? Lo strumento potenziale offre le funzionalità/funzione più importanti per i vostri obiettivi di contenuto?

Le migliori alternative a Copy.ai variano in base alle vostre priorità, all'uso che fate degli strumenti nella vostra attività quotidiana e alle vostre esigenze di budget. Continuate a leggere per trovare una ripartizione dei migliori concorrenti di Copy IA che renderà la vostra decisione più facile (e più veloce!).🙌

Le 10 migliori alternative a Copy IA da utilizzare nel 2024

Pronti? Impostazione? Via! Ecco le migliori alternative a Copy IA per aumentare la produttività e rendere le vostre api operaie ancora più positive. 🐝

utilizzare l'intelligenza artificiale di ClickUp assistente alla scrittura per modificare, riepilogare/riassumere e migliorare i vostri contenuti

Ovviamente siamo entusiasti di ClickUp, ma non siamo gli unici! I nostri strumenti di IA hanno messo in fibrillazione l'alveare, con riviste di informazione aziendale come Fast Company ha elogiato le funzioni e la produttività offerte dai nostri strumenti.

E non c'è da stupirsi del perché. ClickUp AI è un assistente di scrittura utilizzato da un ampio intervallo di reparti per creare contenuti che spingano l'azienda. I team commerciali apprezzeranno l'uso di questo strumento per la stesura delle email di sensibilizzazione, mentre i prodotti e le di prodotto e di ingegneria lo usano per creare piani di test e studi sugli utenti. I team di marketing risparmiano tempo creando brief per gli scrittori e redigendo casi di studio a supporto delle campagne di marketing.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Sia che si tratti di generare idee, scrivere testi per le pagine di destinazione o creare contenuti a lungo termine per il pubblico di riferimento, L'assistente di scrittura di ClickUp AI vi rende più efficienti. Invece di impiegare 30 minuti per farsi venire delle idee, basta inserire alcune frasi e in pochi secondi si avranno nuovi spunti. Questo libera il vostro tempo per concentrarvi su altre attività 📚

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gli utenti a pagamento hanno accesso a più di 100 strumenti basati sulla ricerca e personalizzati per specifici reparti dell'azienda. Dopo aver scelto tra i vari strumenti di reparto, è possibile selezionare gli elenchi a discesa per il tono di voce e gli input per creare il tipo di contenuto desiderato

Accedere facilmente alla paginaStrumento di IA digitando /IA e iniziando immediatamente a generare idee e a scrivere contenuti su un argomento specifico

Generare elementi d'azione per assegnare facilmente attività ad altri membri del team e snellire il processo di creazione di moduli brevi o lunghi

Utilizzare la barra degli strumenti di IA di ClickUp per migliorare la scrittura semplicemente evidenziando qualsiasi testo all'interno di ClickUp. Il mio lavoro si conclude in pochi secondi, offrendo suggerimenti per rendere il contenuto più breve o più lungo, o per migliorare l'ortografia e la grammatica

Generazione di testo IA

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili su mobile... ancora

Il piano Free Forever di ClickUp offre solo 5 spazi, il che lo rende difficile per i team (ma è possibile ottenere una versione di prova gratuita di un piano a pagamento)

Prezzi di ClickUp

Aggiungete facilmente ClickUp AI a qualsiasi area di lavoro di ClickUp a pagamento per soli $5 per membro, al mese.

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 6.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Diaspro

via Gaspare Lo strumento di copywriting Jasper IA è uno strumento di app per la creazione di contenuti che sostiene che passerete l'80% di tempo in meno sulle bozze rispetto a prima, un sogno per gli autori di contenuti e i team di marketing.

Come per la maggior parte degli strumenti di scrittura IA, l'azienda è sempre al lavoro per migliorare la propria produttività. Hanno eliminato i precedenti piani Boss Mode e Starter e ora hanno tre diversi livelli tra cui gli utenti possono scegliere. In questo modo è più facile trovare un'opzione adatta al proprio budget.

Questa alternativa a Copy IA si integra con Google Chrome per una rapida creazione di contenuti. Sfogliate la libreria dei modelli, dove troverete layout per più di 50 casi d'uso diversi: che si tratti di moduli lunghi, di copy per gli annunci di Google, di contenuti scritti per le email, o di un'altra tipologia di contenuti descrizioni di produttività .

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Lo strumento consente di inserire il tono di voce desiderato, facilitando l'integrazione del proprio marchio e stile in ogni contenuto

Migliorare facilmente la grammatica, l'ortografia e la struttura delle frasi con lo strumento di riformulazione e con la funzioneeditor di documenti impostazioni del sito web. Si integra anche con Grammarly, in modo da poter incorporare i controlli grammaticali e di plagio direttamente nei contenuti generati da Jasper senza dover cambiare scheda

Cinque modelli semplificano la creazione di un ampio intervallo di contenuti, tra cui post di blog, recensioni di prodotti, testi pubblicitari, didascalie di foto ed email

Aiutate i vostri contenuti a posizionarsi sui motori di ricerca utilizzando lo strumento di inserimento delle parole chiave SEO, che monitora fino a tre parole chiave in tutto il contenuto

Jasper Art perArte generata dall'IA Limiti di Jasper

Non esiste una modalità offline, quindi non è possibile lavorare quando non si è connessi a Internet

I prezzi tendono a essere più alti rispetto ad alcuni concorrenti e dovrete pagare per i componenti aggiuntivi, anche con i piani di alto livello

Prezzi di Jasper

Autore: A partire da $39/mese (un utente)

A partire da $39/mese (un utente) Teams: A partire da $99/mese (tre utenti, con l'opzione di aggiungerne fino a sette)

A partire da $99/mese (tre utenti, con l'opzione di aggiungerne fino a sette) Aziendale: Prezzi personalizzati (per 10 membri del team o più)

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.700+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative di Jasper IA_

!

3. Copysmith

via Copysmith Copysmith è un e-commerce software di copywriting strumento che aiuta a incrementare le vendite commerciali con contenuti di alta qualità. L'IA writer utilizza la tecnologia GPT-3 per generare materiale scritto che spazia da moduli lunghi come articoli di blog ottimizzati per la SEO a copie di marketing come email e presentazioni.

Le funzionalità/funzione di Copysmith vi permettono di mostrare chi siete come azienda nel modo che desiderate. Con pochi clic, potete generare contenuti con il tono di voce del vostro marchio. Poi, per renderli ancora più personali, chiedete a questa alternativa di copy IA di creare contenuti specifici per il vostro pubblico in base alla posizione, al tasso di coinvolgimento e agli interessi.

Funzionalità/funzione migliori di Copysmith

Copysmith offre decine di integrazioni con strumenti popolari, tra cui Shopify, Zapier, Magento, Amazon e altri

L'integrazione con le API consente di sviluppare soluzioni personalizzate perla produttività e guidare la vostra azienda

La loro attenzione al copywriting per l'e-commerce consente ai titolari di aziende di creare facilmente descrizioni di prodotti, FAQ e brief di prodotto in pochi minuti

Utilizzate la voce del marchio eStrumenti di IA SEO per ottimizzare la produttività per la vendita sul proprio sito Shopify o su siti affiliati come Amazon

L'interfaccia intuitiva è snella e facile da navigare, quindi non c'è una curva di apprendimento ripida per utilizzare il prodotto

Limiti di Copysmith

Il piano Starter limita gli utenti a 20.000 parole generate al mese, mentre la generazione di contenuti di massa è disponibile solo con il livello di prezzo Pro

Non esiste un piano Free, ma c'è l'opzione di una versione di prova gratuita

Alcuni utenti riscontrano bug in cui lo strumento di IA non interpreta correttamente le parole chiave e i prompt

Lo strumento è bravo a produrre contenuti creativi, ma richiede comunque un rigoroso controllo dei fatti

Prezzi di Copysmith

Starter: $19/mese

$19/mese Pro: $49/mese

$49/mese Azienda : Prezzi personalizzati

Copysmith valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

Bonus: Scoprire_

7 Modelli di scrittura di contenuti gratis per una creazione di contenuti più veloce_

4. Scrivereonic

via Scritture sonore La piattaforma di scrittura IA di Writesonic velocizza l'esecuzione dei progetti riducendo il tempo necessario per trovare idee e scrivere contenuti. Utilizzando GPT-4 per tutti i piani a pagamento, avrete la tecnologia più recente a portata di mano.✨

Le funzionalità/funzione sono suddivise in base ai team di marketing, ai siti di e-commerce, agli imprenditori e agli scrittori. Che si tratti di creare una pagina di destinazione per aiutare gli utenti a capire la vostra azienda, di evidenziare i vantaggi di un prodotto specifico o di redigere un post sul blog per spiegare concetti complessi, lo strumento di Writesonic fa risparmiare tempo e rende il vostro team più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Con più di 100 funzionalità/funzione, tra cui il controllo del plagio, i comandi vocali e le funzionalità di text-to-art, ci sono decine di modi per migliorare i vostri contenuti

La tecnologia GPT-4 permette di scrivere su eventi attuali, che non erano aggiornati con le versioni precedenti, come GPT-3

Le estensioni per Google Chrome e le integrazioni con Twitter, LinkedIn e altro ancora consentono di riproporre i contenuti sui vari canali in modo mai così semplice

Un'ampia libreria di modelli offre praticamente ogni tipo di contenuto che si desidera creare, risparmiando tempo quando si tratta di schemi e layout

Limiti di Writesonic

La versione di prova gratuita ha un limite di un utente

È necessario utilizzare crediti per ogni tipo di contenuto che si sta creando, il che rende difficile pianificare in anticipo grandi lotti di contenuti (date un'occhiata a queste alternative a Writesonic!)

Prezzi di Writesonic

**Versione di prova gratuita: un utente può utilizzare fino a 10.000 parole

Modulo lungo: A partire da $12,67/mese per un utente che utilizza fino a 60.000 parole

A partire da $12,67/mese per un utente che utilizza fino a 60.000 parole Personalizzato: Prezzi speciali per team e aziende

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4.7/5 (1.700+ recensioni)

4.7/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

Bonus:_ Software di newsletter_ !

5. Qualsiasi parola

via Qualsiasi parola Anyword è uno strumento di scrittura IA progettato per blogger e marketer. Questo strumento semplifica la creazione di contenuti di performance marketing, come le campagne PPC, e di contenuti di marketing tradizionali, come blog, landing page ed email.

Alternativa più semplice a Copy IA, questo strumento è ideale per le piccole aziende e i privati che vogliono utilizzare contenuti generati dall'intelligenza artificiale per aumentare il traffico e le conversioni. Questo strumento semplice non è intasato da centinaia di integrazioni e funzionalità/funzione speciali. È un approccio diretto alla generazione di contenuti incentrati sul marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword

Lo strumento di valutazione di Anyword consente di valutare titoli, descrizioni di prodotti, paragrafi e oggetti per selezionare facilmente quello che ha maggiori probabilità di ottenere i risultati migliori

Quattro diverse modalità, tra cui AIDA, PAS, Elenco e Creativo, facilitano l'ideazione e la strutturazione dei contenuti nel modo desiderato

L'interfaccia pulita è facile da usare, anche per i principianti che non hanno mai giocato con uno scrittore IA prima d'ora

Limiti di Anyword

Lo strumento è creativo, ma richiede un'accurata verifica dei fatti

Alcuni utenti hanno riscontrato che la funzionalità/funzione di controllo del plagio non è sempre accurata e richiede una supervisione

Non ci sono piani Unlimited

Prezzi di Anyword

Starter: A partire da $24/mese

A partire da $24/mese Data-Driven: A partire da $83/mese

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4,8/5 (1.100+ recensioni)

4,8/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (360+ recensioni)

6. Nicchie

via Nicchie Nichesss è uno strumento di scrittura con tecnologia IA progettato per i responsabili del marketing dei contenuti e dei social media per aumentare la loro produttività. Lo strumento di apprendimento automatico offre 150 modelli per creare qualsiasi cosa, dai post di blog a lungo modulo alle meta descrizioni, fino a Google Ads e ai brief sui contenuti.

Aggiungete questo strumento per i contenuti alla vostra automazione del flusso di lavoro per liberare tempo per lavorare su altri progetti e produrre contenuti più velocemente.🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di Niches

Le relazioni di nicchia distinguono questo strumento di IA dagli altri. Utilizzate questa funzionalità/funzione per trovare potenziali clienti e identificare diversi segmenti del vostro traguardo per creare i contenuti più informativi

Sfogliare per tipologia di azienda per identificare i diversi tipi di contenuto e ciò che gli utenti di quel pubblico stanno cercando

L'editor di contenuti a lungo termine consente di creare post di blog di grandi dimensioni in pochi secondi

Limiti delle nicchie

L'algoritmo non elabora i dati come un essere umano, quindi è necessario fare revisioni e verifiche su ogni contenuto

Gli utenti hanno riscontrato la necessità di utilizzare un controllore di plagio di terze parti per garantire l'originalità del contenuto

La versione di prova gratuita può essere un po' limitata

Prezzi di Niches

Rookie: $19/mese

$19/mese Intermedio: $39/mese

$39/mese Pro: $99/mese

Nichesss valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (4 recensioni)

4.5/5 (4 recensioni) Capterra: NA

7. Tipo di pepe

via Tipo di pepe Questo assistente di scrittura IA di Peppertype è stato progettato per i freelance e i piccoli team di scrittura di contenuti, ma viene utilizzato anche da grandi team di produzione di contenuti. Per superare il blocco dello scrittore e trovare nuove idee in pochi minuti, è possibile utilizzare questa alternativa di Copy IA per redigere contenuti per post sui social media, blog, descrizioni di prodotti e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Peppertype

Il controllore di plagio, lo strumento grammaticale e l'editor di stile consentono di creare contenuti informativi e divertenti da leggere senza troppe complicazioni

Le metriche di coinvolgimento e le verifiche automatizzate mostrano quali sono i contenuti più efficaci per aumentare le conversioni e rendere i contenuti più coinvolgenti

Le integrazioni con WordPress rendono semplice la pubblicazione di contenuti long-form quando si è pronti

Monitoraggio del ROI dei contenuti eriunione dei KPI nell'intuitiva dashboard

Limiti di Peppertype

I piani tariffari sono più costosi di altre alternative a Copy.ai (ma include una versione di prova gratuita)

Ci sono limiti di contenuto e non c'è nessunesito positivo per i clienti manager per offrire ulteriore supporto

Prezzi di Peppertype

Premium: $399/mese con tre utenti inclusi, poi $49/mese per ogni utente aggiuntivo

$399/mese con tre utenti inclusi, poi $49/mese per ogni utente aggiuntivo Enterprise : Prezzi personalizzati per le aziende di grandi dimensioni

Valutazioni e recensioni di Peppertype

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

8. Parola d'ordine

via Parola chiave Dashword è un generatore di contenuti IA che consente agli utenti di creare brief, ottimizzare i contenuti e monitorare l'esito positivo in un unico luogo. Come altri Strumenti di IA per il copywriting questa alternativa a Copy IA è più adatta ai team che desiderano creare post per blog e contenuti SEO a lungo termine. Presenta una dashboard e un'interfaccia semplici, eliminando componenti aggiuntivi e caratteristiche di cui i freelance e i blogger non hanno bisogno.

Le migliori funzionalità di Dashword

Il Content Brief Builder mostra i profili dei concorrenti, le parole chiave e le FAQ per sviluppare idee e layout dei contenuti

L'ottimizzazione è più facile e più veloce che mai, poiché si ottiene un feedback in tempo reale sulle parole chiave SEO e sulla qualità del contenuto direttamente nell'app

Identificare i post con prestazioni insufficienti e monitorare il posizionamento delle parole chiave dopo la pubblicazione, grazie allo strumento di monitoraggio dei contenuti

Limiti di Dashword

Ci sono solo due piani tariffari, quindi non c'è spazio per il personalizzato per i team

La semplicità dello strumento è un vantaggio per alcuni, ma limita i team che vogliono creare contenuti oltre a quelli lunghi dei blog

Prezzi di Dashword

Startup: $99/mese

$99/mese Business: A partire da $349/mese

Valutazioni e recensioni di Dashword

G2: NA

NA Capitolare: NA

9. Rytr

via Rettr Rytr offre uno strumento di scrittura IA che è stato utilizzato da oltre 5 milioni di persone, tra cui copywriter, imprenditori e privati. L'interfaccia è veloce e facile da usare.

Si inizia creando un caso d'uso, come un post di un blog, modello per i social media o email pubblicitarie. Aggiungete poi qualche input contestuale o un prompt e questa alternativa di Copy IA scriverà il vostro contenuto in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Oltre 40 casi d'uso e modelli consentono di creare facilmente un ampio intervallo di contenuti per diversi tipi di pubblico

Ottimizzare il tono di voce grazie a oltre 20 opzioni di voce

Utilizza formule di copywriting come PAS e AIDA per generare contenuti che richiedono meno modifiche da parte del team

Lo strumento di scrittura IA presenta 30 lingue diverse per scrivere contenuti long form per il pubblico in patria o all'estero 🌏

Limiti di Rytr

I limiti di carattere impediscono di creare tutti i contenuti che si desiderano

Il piano Unlimited permette un solo utente

Lo strumento non crea descrizioni per il web o campagne email

Prezzi di Rytr

Piano Free Piano

Salvatore: $9/mese

$9/mese Unlimitato: $29/mese

Rytr valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9 recensioni)

10. ChiudiCopia

via ChiudiCopia ClosersCopy è uno strumento di scrittura IA progettato per marketer e scrittori di contenuti che desiderano creare post di blog SEO e altri testi di marketing. Questa alternativa a Copy IA utilizza la propria intelligenza artificiale per generare contenuti, il che significa che probabilmente si otterranno risultati diversi rispetto a quelli ottenuti utilizzando uno strumento addestrato su GPT. Con più di 700 framework, le opzioni sono quasi infinite per creare contenuti unici al servizio dei lettori.

Funzionalità/funzione migliori di ClosersCopy

L'ampia libreria di oltre 50 modelli in 127 lingue consente di creare diversi tipi di contenuto in pochi minuti

Invece di GPT-3, utilizza un algoritmo IA proprietario per creare contenuti unici (ottimi per descrizioni di prodotti e per generare testi pubblicitari) che non troverete su altri siti

Limiti di ClosersCopy

La funzione di insight è limitata, il che rende difficile ottenere una panoramica approfondita sull'andamento dei contenuti

L'assenza di controlli grammaticali o di plagio significa che dovete fare il lavoro più pesante quando si tratta di modifica

Prezzi di ClosersCopy

Power: $49,99/mese

$49,99/mese SuperPower: $79,99/mese

$79,99/mese Super Power Squad: $99,99/mese

ClosersCopy valutazioni e recensioni

G2: 3.8/5 (7 recensioni)

3.8/5 (7 recensioni) Capterra: NA

Risparmia tempo mentre scrivi grandi contenuti con la migliore alternativa di Copy IA

Scrivere ottimi contenuti non è più così difficile come una volta grazie ai software di copywriting IA. Grazie a questi strumenti di apprendimento automatico, potrete scrivere più contenuti, più velocemente, ampliando la vostra portata e aumentando le conversioni sul vostro sito.

Quando scegliete un'alternativa a IA Copy, assicuratevi che abbia funzionalità/funzione che sicuramente aumenteranno la vostra produttività. Scaricare l'app ClickUp oggi stesso e iniziate a creare contenuti di qualità in una frazione di tempo con il nostro assistente di scrittura IA.