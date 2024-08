10 Migliori software per agenzie SEO per aumentare il traffico organico nel 2024

State cercando di tenere un occhio sull'acquisizione dei clienti, un altro sulla gestione delle relazioni con i clienti esistenti, un altro ancora sulla gestione delle relazioni con i clienti esistenti project management di progetti SEO e team, e un altro ancora su come portare la vostra agenzia al livello successivo in futuro?

Gestire un'agenzia SEO efficace non è un'attività semplice. Le funzionalità/funzione delle SERP, i motori di ricerca, le aspettative dei client e gli aggiornamenti degli algoritmi sono più numerosi che mai.

La mole di lavoro può essere schiacciante e distrarre anche i professionisti SEO più esperti da ciò che conta davvero. Inoltre, non è possibile Da fare tutto manualmente, indipendentemente dalla dimensione del team.

Ecco perché avete bisogno dei migliori SEO software di agenzia nel vostro stack tecnologico. Esploriamo quindi i migliori strumenti per le agenzie SEO per aiutarvi a prendere decisioni informate e portare la vostra agenzia a nuovi livelli. 🚀

Che cos'è il software per agenzie SEO?

Il software per agenzie SEO è un termine usato per descrivere gli strumenti SEO che possono aiutarvi a gestire la vostra agenzia come una macchina ben oliata, a raccogliere informazioni sui motori di ricerca, a promuovere una collaborazione efficace tra i team e a gestire i progetti SEO per i vostri client. È fondamentale per la crescita di un'agenzia aziendale altamente efficiente. 👌

La gestione di un'agenzia SEO non si limita alle competenze o all'esperienza SEO. Come per qualsiasi altra azienda, è necessario organizzare il proprio team, collaborare in tempo reale o in modo asincrono e monitorare lo stato di avanzamento.

In effetti, è abbastanza normale che i leader e i manager delle agenzie SEO indossino quotidianamente molti cappelli. 🧢

Si occupano di revisione, strategia, ricerca, scrittura, ottimizzazione e comunicazione trasversale all'interno dell'organizzazione, oltre che con i team esterni e i client.

Quindi la capacità di automazioni del lavoro e di fornire un'esperienza umana ai client è fondamentale.

È qui che il software per agenzie SEO colma la lacuna.

Queste piattaforme semplificano e automatizzano i lavori richiesti all'interno e all'esterno delle agenzie SEO.

In altre parole, vi permettono di:

✅ creare flussi di lavoro efficienti per gestire le campagne SEO

✅ Gestire calendari dei contenuti tenere sotto controllo le campagne multiple

✅ Spostare i client attraverso i funnel commerciali

✅ Controllare gli scopi dei progetti

✅ Migliorare la collaborazione del team

...e altro ancora.

10 Migliori software per agenzie SEO nel 2024

Dalla ricerca e ottimizzazione delle parole chiave alla reportistica e al project management, passiamo in rassegna i software che possono aiutarvi a gestire la vostra agenzia SEO come un professionista. 🧑‍💻⚡️

1. ClickUp

Il migliore per il project management SEO

Quando la vostra azienda SEO inizia ad espandersi, lo farà anche il vostro team. Il modo migliore per gestire un team SEO e una base di clienti in crescita è un'efficace project management .

Potreste già disporre di strumenti SEO legacy e costosi, adottati agli inizi, ma che potrebbero non essere più adatti a un'agenzia SEO in rapida crescita. Avete bisogno di uno strumento uno strumento di project management per tenere traccia di tutte le vostre iniziative di marketing, snellire il flusso di lavoro e consentire ai vostri team di collaborare, anche quando lavorano da remoto.

ClickUp serve proprio a questo. ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management e la collaborazione, ricco di funzionalità avanzate e flessibili per darvi ciò che vi serve per gestire un'agenzia SEO di successo.

Perché questo strumento è utile alle agenzie SEO? Ecco alcuni motivi:

1️⃣ Project management: Offre una suite di funzionalità/funzione di project management come Documenti ClickUp per i wiki, Procedure operative standard , brief di contenuto e altre esigenze di documentazione. Utilizzare lavagne online collaborative per il brainstorming e la pianificazione di strategie come la link building e la strategia SEO, e scegliete tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate per visualizzare i progetti, compresa la vista Elenco per gestire le attività di ricerca di parole chiave, blog, ottimizzazione dei contenuti e altro ancora.

2️⃣ Gestione dei contenuti SEO: Permette al vostro team di riunirsi in un unico luogo per pianificare, gestire e monitoraggio dei contenuti SEO visualizzare il calendario editoriale in La visualizzazione del Calendario di ClickUp e altro ancora.

3️⃣ Piattaforma completamente personalizzabile: L'intera piattaforma è personalizzabile, consentendovi di costruire ClickUp su misura per le vostre esigenze specifiche e per la vostra organizzazione, soprattutto quando gestite e monitorate più campagne, progetti e client contemporaneamente.

Questa flessibilità è proprio ciò di cui avete bisogno con la crescita della vostra azienda e fa di ClickUp la scelta migliore per le agenzie di marketing digitale che vogliono scalare i loro lavori richiesti. 📈

4️⃣ Libreria di modelli: Se avete bisogno di aiuto per iniziare o se siete interessati a migliorare il vostro processo, ClickUp offre una varietà di modelli per il marketing digitale modelli per il project management per ogni caso d'uso, per stabilire un flusso di lavoro fluido e migliorare le operazioni della vostra agenzia.

Ad istanza, i modelli di Modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp consente di assegnare scadenze, impostare ETA e monitorare i posizionamenti nelle SERP da un'unica visualizzazione, mentre l'opzione Modello di project management SEO di ClickUp può aiutarvi a gestire i progetti SEO dall'inizio alla fine.

E per assicurarsi che nessuna attività SEO cruciale sfugga al controllo, è possibile utilizzare il modello di gestione dei progetti SEO di ClickUp Modello di lista di controllo SEO di ClickUp per tenere sotto controllo l'elenco delle cose da fare, dall'impostazione corretta dei tag dei titoli al controllo dei collegamenti interrotti e altro ancora.

La SEO richiede molte parti in movimento e molti collaboratori. Con ClickUp è possibile impostare facilmente scadenze, stati, stime di durata, monitoraggio e gestione delle classifiche, il tutto in un'unica posizione

Organizzare e gestire le attività SEO in vista Elenco con il modello di Project Management SEO di ClickUp

Migliori funzionalità/funzione

Visualizzazioni personalizzate : 15+ visualizzazioni personalizzate per visualizzare il lavoro a modo vostro, compresa la visualizzazione Embed

: 15+ visualizzazioni personalizzate per visualizzare il lavoro a modo vostro, compresa la visualizzazione Embed Visualizzazione incorporata : Visualizza una chiara prospettiva a volo d'uccello riunendo diverse origini dati. Con la vistaVisualizzazione incorporataad esempio, è possibile recuperare le informazioni di Fogli Google, di Miro o di Google Data Studio direttamente in ClickUp, aiutando il team a vedere il quadro generale e a scoprire nuove opportunità.

: Visualizza una chiara prospettiva a volo d'uccello riunendo diverse origini dati. Con la vistaVisualizzazione incorporataad esempio, è possibile recuperare le informazioni di Fogli Google, di Miro o di Google Data Studio direttamente in ClickUp, aiutando il team a vedere il quadro generale e a scoprire nuove opportunità. Obiettivi di ClickUp : Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

: Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato Automazioni personalizzate : Create automazioni personalizzate o utilizzate ricette precostituite in ClickUp per mettere il pilota automatico alle attività manuali e ripetitive

: Create automazioni personalizzate o utilizzate ricette precostituite in ClickUp per mettere il pilota automatico alle attività manuali e ripetitive Campi personalizzati : Aggiungere campi personalizzati per mantenere sempre visibili le informazioni importanti

: Aggiungere campi personalizzati per mantenere sempre visibili le informazioni importanti Attività ricorrenti : Risparmiate tempo che altrimenti verrebbe speso per molte attività quotidiane di routine. Con la funzionefunzionalità/funzione ricorrenti di ClickUp, ad esempio, è possibile impostare un'attività giornaliera per monitorare Feedly alla ricerca di aggiornamenti SEO. Oppure un'attività settimanale per verificare le classifiche SEO di un sito web

: Risparmiate tempo che altrimenti verrebbe speso per molte attività quotidiane di routine. Con la funzionefunzionalità/funzione ricorrenti di ClickUp, ad esempio, è possibile impostare un'attività giornaliera per monitorare Feedly alla ricerca di aggiornamenti SEO. Oppure un'attività settimanale per verificare le classifiche SEO di un sito web Dipendenze delle attività : Condipendenze dell'attivitàsi può fare in modo che certe attività vengano eseguite in un ordine particolare. Ad esempio, se una pagina non è ancora attiva, si può impedire ai membri del team di collegarsi ad essa dalle altre pagine su cui stanno lavorando

: Condipendenze dell'attivitàsi può fare in modo che certe attività vengano eseguite in un ordine particolare. Ad esempio, se una pagina non è ancora attiva, si può impedire ai membri del team di collegarsi ad essa dalle altre pagine su cui stanno lavorando Dashboard personalizzate con reportistica in tempo reale : Costruite la vostra dashboard ideale per avere una panoramica di alto livello delle attività, degli stati di avanzamento e altro ancora

: Costruite la vostra dashboard ideale per avere una panoramica di alto livello delle attività, degli stati di avanzamento e altro ancora App mobile : Accedere a ClickUp da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

: Accedere a ClickUp da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento Funzionalità di integrazione : Connessione di ClickUp con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per portare tutto il lavoro in un unico luogo e semplificare il flusso di lavoro

: Connessione di ClickUp con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per portare tutto il lavoro in un unico luogo e semplificare il flusso di lavoro ClickUp AI: UtilizzaIA come strumento di SEO per la ricerca di parole chiave, l'ottimizzazione dei contenuti e altro ancora

Limiti

Può essere necessario un po' di tempo per abituarsi all'ampio intervallo di funzionalità/funzione

I dashboard non possono essere esportati

Alcune visualizzazioni non sono disponibili sull'app mobile

Prezzi

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzioni

: Piano Free ricco di funzionalità/funzioni Unlimitato : 5 dollari al mese/utente

: 5 dollari al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Business Plus : $19 al mese/utente

: $19 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (5.680+ recensioni)

: 4.7 su 5 (5.680+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (3.540+ recensioni)

2. Ahrefs

Il migliore per l'analisi SEO

Aumenta il traffico di ricerca e ottimizza i siti web con Ahrefs Ahrefs è un software all-in-one per l'ottimizzazione dei motori di ricerca che offre un intervallo completo di funzionalità/funzione come l'audit dei concorrenti, la ricerca di parole chiave, la creazione di collegamenti e il monitoraggio del posizionamento.

Effettua un crawling continuo del web per monitorare e raccogliere una grande quantità di dati su siti web nuovi ed esistenti.

Migliori funzionalità/funzione

Site Explorer : Questo strumento integra tre report SEO per visualizzare le prestazioni del sito web in un'unica schermata, tra cui l'analisi dei backlink, il traffico da promozioni a pagamento e le visite organiche

: Questo strumento integra tre report SEO per visualizzare le prestazioni del sito web in un'unica schermata, tra cui l'analisi dei backlink, il traffico da promozioni a pagamento e le visite organiche Esploratore parole chiave : Questo strumento per le parole chiave è eccellente per identificare le parole chiave, in quanto consente di esplorare i suggerimenti di parole chiave, valutare la loro difficoltà di posizionamento e stimare il traffico che possono portare

: Questo strumento per le parole chiave è eccellente per identificare le parole chiave, in quanto consente di esplorare i suggerimenti di parole chiave, valutare la loro difficoltà di posizionamento e stimare il traffico che possono portare Site Audit : La funzionalità di Site Audit consente di esaminare la SEO on-page di un sito web per individuare i problemi che potrebbero impedirgli di posizionarsi più in alto nelle SERP

: La funzionalità di Site Audit consente di esaminare la SEO on-page di un sito web per individuare i problemi che potrebbero impedirgli di posizionarsi più in alto nelle SERP Visualizzazione : Questa funzionalità/funzione consente di visualizzare le prestazioni di un sito web nelle SERP in un formato visivo. È possibile visualizzare metriche come la posizione media, il numero di visite e la distribuzione delle posizioni

: Questa funzionalità/funzione consente di visualizzare le prestazioni di un sito web nelle SERP in un formato visivo. È possibile visualizzare metriche come la posizione media, il numero di visite e la distribuzione delle posizioni Ricerca sui concorrenti: Confrontare lo stato SEO del sito web del cliente con quello dei suoi avversari in un periodo di tempo

limiti di ####

Le recenti modifiche ai prezzi hanno reso il software SEO di Ahrefs più costoso di prima

Mancano alcuni strumenti essenziali, come la SEO locale

La ricerca e i suggerimenti sulle parole chiave potrebbero essere migliori e più completi rispetto alla concorrenza

Le classifiche delle parole chiave e i volumi di ricerca non sono aggiornati quotidianamente

Prezzi

Lite : $83 al mese

: $83 al mese Standard : $166 al mese

: $166 al mese Avanzato : $333 al mese

: $333 al mese Agenzia: $833 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (450+ recensioni)

: 4.6 su 5 (450+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (480+ recensioni)

3. Google Search Console

Il migliore per la SEO tecnica

Misurate le prestazioni e il traffico di un sito web e mantenete la presenza del vostro sito con Google Search Console (Immagine via Software Advice)

Uno dei primi passaggi di qualsiasi progetto SEO è garantire che i motori di ricerca trovino e indicizzino il sito del vostro cliente. Questo aspetto rientra nella SEO tecnica di base e comprende fattori come i collegamenti interni, i meta tag e la sitemap .

Ed è probabile che sappiate già qual è il posto migliore per iniziare: Console di ricerca di Google . Utilizzando questo software SEO gratuito di Google, è possibile capire se il sito web del proprio client viene crawlato o se presenta problemi.

Migliori funzionalità/funzione

Analisi delle prestazioni : Questa funzionalità/funzione offre dati preziosi su come il vostro sito Da fare nelle ricerche su Google, compresa la suddivisione del traffico per Paesi, query e pagine

: Questa funzionalità/funzione offre dati preziosi su come il vostro sito Da fare nelle ricerche su Google, compresa la suddivisione del traffico per Paesi, query e pagine Invio di siti web : Invia sitemap e URL. Inoltre, controllate la copertura dell'indice per assicurarvi che Google abbia la panoramica più aggiornata del sito web del vostro client

: Invia sitemap e URL. Inoltre, controllate la copertura dell'indice per assicurarvi che Google abbia la panoramica più aggiornata del sito web del vostro client Notifiche via email : Ricevere avvisi quando Google identifica problemi sul sito web del vostro cliente, in modo da poterli risolvere prontamente

: Ricevere avvisi quando Google identifica problemi sul sito web del vostro cliente, in modo da poterli risolvere prontamente Strumento di ispezione degli URL : Ottiene informazioni complete sul crawling e sugli indici delle pagine del vostro cliente, compresi dati strutturati, AMP e video

: Ottiene informazioni complete sul crawling e sugli indici delle pagine del vostro cliente, compresi dati strutturati, AMP e video Analisi dell'usabilità mobile: Con questa reportistica è possibile valutare e migliorare la reattività mobile del sito web con dati analitici personalizzati

limiti di ####

L'interfaccia può confondere i principianti, in quanto è piena di un ampio intervallo di funzioni e di gergo SEO

Non fornisce informazioni in tempo reale e gli utenti devono attendere almeno un giorno per ottenere i reportistici sullo stato del sito web

I dati sono limitati a 1000 righe. Sono necessari plugin a pagamento per estrarre più informazioni

prezzi di ####

Gratis

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (150+ recensioni)

: 4.7 su 5 (150+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (140+ recensioni)

4. Rana urlante

Il migliore per le verifiche SEO

Verifica dei backlink e scraping dei dati dai siti web con Screaming Frog, uno strumento di verifica dei siti SEO Rana urlante è uno dei migliori software per agenzie SEO disponibili sul mercato. Consente di eseguire la scansione delle pagine del sito web e di verificare la SEO tecnica e on-page.

È fondamentalmente un software SEO per l'estrazione dei dati che esegue il crawling e cataloga un sito completo, compresi i testi, le meta-descrizioni, le immagini, gli alt-text e tutti gli altri elementi importanti per la SEO.

Organizza inoltre le informazioni in un formato tabellare, rendendole presentabili a potenziali clienti e clienti.

Migliori funzionalità/funzione

Identifica i collegamenti interrotti : I collegamenti non funzionanti possonoavere un impatto sulla SEO influenzando il tempo di permanenza sul sito, la valutazione dei rimbalzi e l'autorevolezza del dominio. Screaming Frog analizza rapidamente il vostro sito e rileva errori del server e collegamenti morti (404)

: I collegamenti non funzionanti possonoavere un impatto sulla SEO influenzando il tempo di permanenza sul sito, la valutazione dei rimbalzi e l'autorevolezza del dominio. Screaming Frog analizza rapidamente il vostro sito e rileva errori del server e collegamenti morti (404) Esaminare i titoli e i meta tag : Valuta i titoli e le meta-descrizioni durante la scansione e rileva le istanze in cui sono lunghi, poco dettagliati, assenti o usati ripetutamente in tutto il sito

: Valuta i titoli e le meta-descrizioni durante la scansione e rileva le istanze in cui sono lunghi, poco dettagliati, assenti o usati ripetutamente in tutto il sito Controllare i reindirizzamenti : Rilevare reindirizzamenti permanenti e di breve durata, individuare cicli e catene di reindirizzamenti o trasferire un catalogo di collegamenti da controllare durante la transizione di un sito web

: Rilevare reindirizzamenti permanenti e di breve durata, individuare cicli e catene di reindirizzamenti o trasferire un catalogo di collegamenti da controllare durante la transizione di un sito web Produzione di file sitemap.xml : Genera sitemap e sitemap di immagini in formato XML. È possibile includere parametri quali priorità, frequenza di modifica e data dell'ultimo aggiornamento per ciascun URL

: Genera sitemap e sitemap di immagini in formato XML. È possibile includere parametri quali priorità, frequenza di modifica e data dell'ultimo aggiornamento per ciascun URL Trova testi ripetitivi : Trova i permalink precisi con contenuti duplicati o componenti parzialmente ripetitivi come titoli, meta tag o titoli e scopre le pagine web con informazioni insufficienti

: Trova i permalink precisi con contenuti duplicati o componenti parzialmente ripetitivi come titoli, meta tag o titoli e scopre le pagine web con informazioni insufficienti Integrazioni: È possibile effettuare la connessione con Google Search Console, Google Analytics ePageSpeed Insights. Screaming Frog può quindi estrarre informazioni sul traffico e sui visitatori per tutte le pagine in una scansione, per una migliore comprensione delle prestazioni del sito web

limiti di ####

Quando il database da analizzare è di grandi dimensioni, spesso consuma molto tempo, va in crash o si blocca

L'interfaccia utente è antiquata e non è adatta ai principianti. Può confondere i nuovi utenti

Richiede uno spazio di archiviazione esteso per funzionare, scansionare e archiviare le informazioni. Non sono disponibili alternative basate su cloud

Prezzi

Versione Free: Ottima per il crawling di un massimo di 500 URL

Ottima per il crawling di un massimo di 500 URL Versione a pagamento: $259 all'anno/licenza

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (85+ recensioni)

: 4.7 su 5 (85+ recensioni) Capterra: 4.9 su 5 (oltre 100 recensioni)

5. Clearscope

Il migliore per la preparazione dei contenuti SEO

Ottimizzate i contenuti per indirizzare il traffico verso il vostro sito web con Clearscope

Come sapete, per un'ottima SEO servono ottimi contenuti. Ma sviluppare tali contenuti non è facile, soprattutto quando si tratta di analizzare i primi 10 risultati di ricerca per capire perché si posizionano così in alto o per identificare ciò che si potrebbe fare meglio.

Fortunatamente esistono strumenti come Clearscope . È un software per agenzie SEO basato sull'IA che consente di ottimizzare ogni contenuto creato.

Dalla ricerca delle parole chiave al conteggio delle parole, fino alla delineazione e alla finalizzazione della bozza, vi aiuta a visualizzare il confronto tra il vostro contenuto e i primi 10 risultati della ricerca di Google.

Inoltre, fornisce raccomandazioni su quali parole o frasi includere nel pezzo.

Le migliori funzionalità/funzione

Rapporto sulle parole chiave : Inserite una parola chiave e otterrete un'analisi completa dei primi 10 e dei successivi 20 risultati di ricerca per quella parola chiave su Google

: Inserite una parola chiave e otterrete un'analisi completa dei primi 10 e dei successivi 20 risultati di ricerca per quella parola chiave su Google Editor di testo : Utilizzo di un editor di testo intuitivo che valuta i contenuti in base a SEO, leggibilità, numero di parole e altro ancora

: Utilizzo di un editor di testo intuitivo che valuta i contenuti in base a SEO, leggibilità, numero di parole e altro ancora Briefing e outlining : Creare brief e outline incentrati sulla SEO per iniziare con il piede giusto e condividere aspettative chiare con gli autori e le altre persone coinvolte

: Creare brief e outline incentrati sulla SEO per iniziare con il piede giusto e condividere aspettative chiare con gli autori e le altre persone coinvolte Integrazioni : È possibile inserire facilmente Clearscope nel proprio flusso di lavoro attuale grazie a funzionalità quali un componente aggiuntivo per Google Documenti, report condivisi e un plugin per WordPress

: È possibile inserire facilmente Clearscope nel proprio flusso di lavoro attuale grazie a funzionalità quali un componente aggiuntivo per Google Documenti, report condivisi e un plugin per WordPress Analisi degli intenti di ricerca: Scoprite nuove parole chiave e i relativi risultati di ricerca per capire l'intento di ogni parola chiave e modificare di conseguenza il piano dei contenuti

limiti di ####

Piani ad alto costo. Anche il piano più economico non è accessibile per le piccole aziende

L'interfaccia utente può spesso indurre a generare accidentalmente un report quando in realtà si vuole solo controllare una parola chiave

Prezzi

Essentials: 170 dollari al mese per un utente

170 dollari al mese per un utente Business: Prezzo personalizzato per cinque utenti

Prezzo personalizzato per cinque utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.9 su 5 (80+ recensioni)

: 4.9 su 5 (80+ recensioni) Capterra: 4.9 su 5 (55+ recensioni)

6. BuzzSumo

Il migliore per l'intelligence sui contenuti

Ottenere l'accesso immediato alle storie di tendenza in tutto il mondo e scoprire i contenuti più performanti con BuzzSumo

Uno dei modi migliori per posizionarsi ai primi posti nei motori di ricerca è quello di identificare gli argomenti e le angolazioni che hanno la probabilità di ottenere il maggior numero di backlink e segnali sociali. È qui che BuzzSumo arriva in.

Questo strumento è prezioso per la creazione di collegamenti, in quanto consente di trovare facilmente idee che stanno già generando un certo interesse nella nicchia del client.

Inoltre, è possibile ottenere informazioni sui contenuti esistenti del cliente o dei suoi concorrenti, come ad esempio i titoli che ottengono il maggior coinvolgimento sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni

Scoperta dei contenuti : Con questa funzionalità/funzione, le agenzie SEO possono trovare gli argomenti e le tendenze che risuonano maggiormente con il pubblico dei loro clienti

: Con questa funzionalità/funzione, le agenzie SEO possono trovare gli argomenti e le tendenze che risuonano maggiormente con il pubblico dei loro clienti Ricerca sui contenuti : Ottiene informazioni preziose sui contenuti più performanti, come le condivisioni sui social media, il traffico e i backlink

: Ottiene informazioni preziose sui contenuti più performanti, come le condivisioni sui social media, il traffico e i backlink Trovare gli influencer : Scoprire i principali influencer e giornalisti di una nicchia che hanno maggiori probabilità di collegare i vostri contenuti o condividerli sui social media

: Scoprire i principali influencer e giornalisti di una nicchia che hanno maggiori probabilità di collegare i vostri contenuti o condividerli sui social media **Monitoraggio del marchio : Monitoraggio di quando il vostro client, un concorrente o un evento importante viene menzionato sul web. In questo modo potete sfruttare le opportunità di coinvolgere il loro pubblico o di gestire una crisi prima che si diffonda ulteriormente

: Monitoraggio di quando il vostro client, un concorrente o un evento importante viene menzionato sul web. In questo modo potete sfruttare le opportunità di coinvolgere il loro pubblico o di gestire una crisi prima che si diffonda ulteriormente Informazione sui concorrenti: Monitorare ciò che lavora per i concorrenti del vostro cliente e rubare la loro strategia di creazione o distribuzione dei contenuti o migliorare ciò che stanno facendo

limiti di ####

In base alle vostre esigenze, può diventare costoso

L'interfaccia può essere difficile da usare e sovraccarica per i principianti

I dati spesso non sono così rilevanti come ci si aspettava e richiedono molti filtri

Prezzi

Base : $95 al mese per un utente

: $95 al mese per un utente Creazione di contenuti : $199 al mese per cinque utenti

: $199 al mese per cinque utenti PR & Comms : $199 al mese per cinque utenti

: $199 al mese per cinque utenti Suite : $319 al mese per 10 utenti

: $319 al mese per 10 utenti Azienda: $999 al mese per 30 utenti

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (90+ recensioni)

: 4.5 su 5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (135+ recensioni)

7. Scossa di posta

Il migliore per la link building outreach

Invia email personalizzate in scala e gestisci la diffusione delle email campagne con Mailshake

Non ha senso creare contenuti epici se nessuno li vede. E per esporli a un pubblico vasto, è necessario un email di sensibilizzazione e strumento di link building. Questo è ciò che Mailshake è una piattaforma di cold email per promuovere i vostri contenuti SEO.

Con Mailshake è possibile eseguire campagne di mailing personalizzate con email di follow-up automatiche. Inoltre, potete anche effettuare telefonate e coinvolgere il pubblico dei vostri clienti sui social media.

Migliori funzionalità/funzione

Consegna di email personalizzate : Oltre agli indirizzi email, potete caricare i dettagli personali dei vostri contatti, come nome, sito web e così via, per dare un tocco umano alle vostre email

: Oltre agli indirizzi email, potete caricare i dettagli personali dei vostri contatti, come nome, sito web e così via, per dare un tocco umano alle vostre email Follower automatici : Create e programmate i messaggi di follower per la vostra campagna una sola volta, e Mailshake continuerà a inviarli per conto vostro finché non otterrete una risposta

: Create e programmate i messaggi di follower per la vostra campagna una sola volta, e Mailshake continuerà a inviarli per conto vostro finché non otterrete una risposta Analisi dei dati : È possibile visualizzare metriche come i tassi di apertura e di risposta per vedere e confrontare le prestazioni di tutte le campagne email

: È possibile visualizzare metriche come i tassi di apertura e di risposta per vedere e confrontare le prestazioni di tutte le campagne email Gestione in tempo reale delle campagne : Questo significa che potete modificare le impostazioni della vostra campagna mentre è in corso per correggere eventuali errori o applicare miglioramenti in modo tempestivo

: Questo significa che potete modificare le impostazioni della vostra campagna mentre è in corso per correggere eventuali errori o applicare miglioramenti in modo tempestivo Modelli pre-scritti: Mailshake dispone di un'estesa libreria di messaggi collaudati per vari casi d'uso, che potete utilizzare subito

limiti di ####

La versione attuale supporta solo la G Suite e le finestre In arrivo di Gmail

È un po' più costoso rispetto ad altri software simili

Prezzi

Piano Email Outreach : $58 al mese/utente

: $58 al mese/utente Piano di coinvolgimento commerciale: $83 al mese/utente

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (200+ recensioni)

: 4.7 su 5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (99+ recensioni)

8. BrightLocal

Il migliore per la SEO locale

Migliorare il ranking, aumentare la reputazione e creare citazioni con BrightLocal (immagine da Software Advice)

Per le aziende con negozi in loco, la SEO locale è un modo molto efficace per promuoverle sul web. BrightLocal è un software all-in-one per le citazioni locali e la SEO che fornisce dati preziosi per l'azienda del client.

Con BrightLocal è possibile ottenere una panoramica completa delle classifiche in una determinata area, identificare i problemi SEO e sfruttare report personalizzati e brandizzabili e portali di accesso per i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni

Reputation Manager : Questa soluzione consente di coltivare, monitorare e gestire le recensioni degli acquirenti su più siti. Consente inoltre di convertire i feedback favorevoli in una convincente correzione di bozze sociali

: Questa soluzione consente di coltivare, monitorare e gestire le recensioni degli acquirenti su più siti. Consente inoltre di convertire i feedback favorevoli in una convincente correzione di bozze sociali Audit SEO locale : Con questo strumento, potete analizzare la presenza locale del vostro cliente e identificare i problemi SEO che richiedono attenzione e raccomandazioni per il miglioramento

: Con questo strumento, potete analizzare la presenza locale del vostro cliente e identificare i problemi SEO che richiedono attenzione e raccomandazioni per il miglioramento Citation Builder : Questo programma invia e monitora in modo rapido e preciso l'elenco del vostro cliente sulle citazioni locali e sulle piattaforme aggregatrici di dati

: Questo programma invia e monitora in modo rapido e preciso l'elenco del vostro cliente sulle citazioni locali e sulle piattaforme aggregatrici di dati Local Rank Tracker : È possibile ottenere una panoramica completa delle classifiche web locali e identificare i modi più efficaci per migliorarle

: È possibile ottenere una panoramica completa delle classifiche web locali e identificare i modi più efficaci per migliorarle White label di tutto : Fate colpo come specialisti SEO locali con documenti SEO brandizzabili. Ogni documento può essere completato e personalizzato per visualizzare gli indicatori di performance più importanti

: Fate colpo come specialisti SEO locali con documenti SEO brandizzabili. Ogni documento può essere completato e personalizzato per visualizzare gli indicatori di performance più importanti Integrazione con i social media: Grazie alle connessioni di terze parti con Facebook e Twitter, è possibile monitorare lo stato dei siti dei client sul web. Ad esempio, è possibile monitorare l'aumento del numero di visualizzazioni, follower e like. Questo aiuta i vostri client a incrementare il coinvolgimento e a rafforzare i segnali sociali

limiti di ####

La piattaforma e il suo sistema di analisi possono risultare a volte lenti e difettosi.

L'ampio intervallo di integrazioni rende l'interfaccia un po' scoraggiante

Non è possibile incorporare diverse regioni e le relative parole chiave in un'unica reportistica di ranking

Prezzi

Azienda singola : $24,17 al mese

: $24,17 al mese Multi Business : $40,83 al mese

: $40,83 al mese SEO Pro: $65,83 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (190+ recensioni)

: 4.6 su 5 (190+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (230+ recensioni)

9. Zoom

Il migliore per la comunicazione tra team e client

Collabora con team e client da qualsiasi luogo con Zoom

A seconda della concorrenza, una strategia SEO di successo può richiedere da mesi ad anni per mostrare i risultati. Per questo è fondamentale che le aziende SEO mantengano un contatto costante con i propri partner. Zoom è una delle scelte più note per scegliere una piattaforma di videoconferenza di dipendenza per la vostra agenzia.

Zoom offre una serie di funzionalità/funzione per le riunioni video basate su cloud, come video e voce ad alta definizione, un dialer telefonico e Zoom Rooms. Zoom offre anche un servizio VOIP illimitato con chiamate gratuite in oltre 60 nazioni.

Migliori funzionalità/funzione

Trascrizioni audio : Se preferite mantenere una registrazione scritta delle discussioni di una riunione, la funzione di trascrizione di Zoom può creare una registrazione scritta delle voci della vostra conferenza e salvarla come file .VTT

: Se preferite mantenere una registrazione scritta delle discussioni di una riunione, la funzione di trascrizione di Zoom può creare una registrazione scritta delle voci della vostra conferenza e salvarla come file .VTT Sfondo virtuale : Selezione da una raccolta di sfondi integrati o utilizzo di immagini di sfondo personalizzate per dare un'impressione professionale

: Selezione da una raccolta di sfondi integrati o utilizzo di immagini di sfondo personalizzate per dare un'impressione professionale Condivisione dello schermo : È possibile partecipare a conferenze per due o più team e trasmettere il proprio schermo. Inoltre, se state presentando, avete la possibilità di mostrare l'intero schermo o finestre specifiche

: È possibile partecipare a conferenze per due o più team e trasmettere il proprio schermo. Inoltre, se state presentando, avete la possibilità di mostrare l'intero schermo o finestre specifiche Registrazione : È possibile registrare le riunioni per poterle consultare in seguito. Le registrazioni possono essere salvate localmente o sul cloud

: È possibile registrare le riunioni per poterle consultare in seguito. Le registrazioni possono essere salvate localmente o sul cloud Single Sign-On : Con la funzionalità Single-On, l'accesso alle conferenze diventa un processo continuo e coerente per tutti i dipendenti dell'azienda

: Con la funzionalità Single-On, l'accesso alle conferenze diventa un processo continuo e coerente per tutti i dipendenti dell'azienda Lavagne online: Zoom offre una lavagna online condivisibile che consente all'amministratore e, con accesso autorevole, ai partecipanti di annotare. Questa funzionalità/funzione è perfetta per le discussioni di gruppo e per lavorare insieme ai progetti

limiti di ####

L'app mobile non è facile da usare come l'applicazione web

Occasionalmente, ci sono ritardi e interruzioni nell'audio e nel video

Interfaccia utente un po' obsoleta

Prezzi

Basic : Free

: Free Pro : $149,90 all'anno/utente

: $149,90 all'anno/utente Business : $199,90 per anno/utente

: $199,90 per anno/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (52.500+ recensioni)

: 4.5 su 5 (52.500+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (oltre 13.400 recensioni)

10. Proporre

Il migliore per creare proposte SEO

Accedere a contenuti pre-approvati e creare belle proposte con Proposify

La creazione e la condivisione di proposte è una delle parti più laboriose del ciclo commerciale di un'agenzia SEO. Proporre può venire in vostro soccorso. Consente ai professionisti del settore commerciale di produrre, consegnare, monitorare e firmare elettronicamente contratti, accordi e proposte.

Con questo software per agenzie SEO, potrete ottenere dati preziosi per ottimizzare il flusso di lavoro, condurre interazioni prompt, fare previsioni precise e fornire un'esperienza di firma senza problemi ai vostri client.

Il risultato è che i vostri dipendenti possono risparmiare molte ore altrimenti impiegate in attività noiose e concentrarsi sul loro punto di forza: chiudere gli affari.

Le migliori funzionalità/funzione

Libreria dei contenuti : Questa piattaforma offre un repository di esempi, immagini e altri contenuti già pronti. Gli utenti possono organizzare riepiloghi/riassunti di prodotti, storie di esito positivo, segmenti e immagini per cartelle e filtri, in modo da consentire a tutti un accesso agevole

: Questa piattaforma offre un repository di esempi, immagini e altri contenuti già pronti. Gli utenti possono organizzare riepiloghi/riassunti di prodotti, storie di esito positivo, segmenti e immagini per cartelle e filtri, in modo da consentire a tutti un accesso agevole Editore di design : Grazie a questa funzionalità/funzione, potete dare alle vostre proposte il marchio e il design che contraddistingue la vostra agenzia. Dalla scelta dei font alle foto e ai video, la vostra identità rimane coerente e pronta a fare colpo

: Grazie a questa funzionalità/funzione, potete dare alle vostre proposte il marchio e il design che contraddistingue la vostra agenzia. Dalla scelta dei font alle foto e ai video, la vostra identità rimane coerente e pronta a fare colpo Gestione dei ruoli : Autorizzate solo le informazioni necessarie, consentendo agli agenti di preparare le offerte più rapidamente e riducendo significativamente il rischio di errori costosi.

: Autorizzate solo le informazioni necessarie, consentendo agli agenti di preparare le offerte più rapidamente e riducendo significativamente il rischio di errori costosi. Metriche : Ottenete dati preziosi sull'impegno dei potenziali clienti nei confronti dei vostri contratti e identificate i potenziali ostacoli che impediscono un esito positivo dell'affare. Determinate quali segmenti della vostra proposta ricevono maggiore attenzione e quali potrebbero richiedere ulteriori miglioramenti

: Ottenete dati preziosi sull'impegno dei potenziali clienti nei confronti dei vostri contratti e identificate i potenziali ostacoli che impediscono un esito positivo dell'affare. Determinate quali segmenti della vostra proposta ricevono maggiore attenzione e quali potrebbero richiedere ulteriori miglioramenti Notifiche e promemoria: Ricevete notifiche in tempo reale quando la vostra proposta ottiene un maggiore coinvolgimento, consentendovi di determinare il momento ottimale per il vostro prossimo passaggio. È possibile ricevere aggiornamenti sull'elaborazione dei pagamenti, sulle firme, sulle visualizzazioni e così via

limiti di ####

Spesso si verificano problemi conmodifica e salvataggio dei documenti. L'interfaccia può risultare a volte goffa e complicata

La duplicazione di parti specifiche, come il copia e incolla di tabelle, può essere difficile

Prezzi

Piano Teams : $49 per utente/mese

: $49 per utente/mese Piano Business: A partire da $590 al mese per 10 utenti

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (900+ recensioni)

: 4.6 su 5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (260+ recensioni)

Utilizzate gli strumenti SEO per migliorare il flusso di lavoro e il marketing richiesto

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) può richiedere molto tempo ed essere difficile da gestire se si lavora con diversi client contemporaneamente.

Ma la buona notizia è che potete scegliere tra le opzioni di cui sopra e utilizzare il software per agenzie SEO più adatto al vostro team.

Utilizzando questi strumenti per snellire il flusso di lavoro, monitorare lo stato di avanzamento e rimanere al passo con le ultime best practice del settore, è possibile fornire un servizio migliore risultati per i clienti e far crescere la vostra agenzia.

E se siete alla ricerca di una soluzione per gestire tutti i progetti interni e dei clienti in un unico luogo, ClickUp può aiutarvi a fare questo e altro.

È uno strumento potente che aiuta i vostri team a gestire facilmente i progetti dall'inizio alla fine e a migliorare la produttività complessiva. È gratis per iniziare: date un'occhiata a /%ref/ ClickUp e vedere la differenza che può fare per la vostra agenzia SEO. 🧑‍💻⚡️

Scrittore ospite:_

Hitesh Sahni è un consulente di marketing, copywriter e fondatore di Smemark un'agenzia pluripremiata di content marketing, SEO e PPC per marchi dello spazio B2B/SaaS.