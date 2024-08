10 Migliori strumenti di Email Outreach nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Le email sono ovunque!

La finestra In arrivo viene inondata di email ogni giorno. Ma sapete cosa è sorprendente? Solo circa 23.9% delle email commerciali vengono aperte.

Ecco perché la connessione con prospect, lead e influencer è una sfida condivisa nel mondo aziendale. I team commerciali, gli esperti di marketing e i titolari di aziende lottano per creare connessioni significative attraverso l'outreach.

Anche se avete un prodotto o un servizio notevole, raggiungere il vostro traguardo non è facile. Dato che il tasso medio di apertura delle email è in costante diminuzione, è necessario un software avanzato di email outreach per creare messaggi personalizzati e mirati.

Abbiamo tagliato i ponti con il rumore e rivelato il miglior software di email outreach che vi aiuta a costruire forti connessioni e relazioni con il vostro pubblico, un'email alla volta.

Cosa cercare negli strumenti di email outreach?

Sebbene gli strumenti di email outreach abbiano diverse funzionalità/funzione per migliorare le vostre campagne email, la scelta dello strumento che corrisponde alle vostre esigenze aziendali e ai vostri obiettivi di comunicazione è fondamentale per un esito positivo.

Considerate queste funzionalità/funzione nella scelta del vostro strumento di email outreach:

Interfaccia facile da usare: Cercate uno strumento di email outreach che vi permetta di navigare facilmente tra le sue funzionalità/funzione, di impostare le campagne email e di analizzare i risultati senza una curva di apprendimento ripida

Cercate uno strumento di email outreach che vi permetta di navigare facilmente tra le sue funzionalità/funzione, di impostare le campagne email e di analizzare i risultati senza una curva di apprendimento ripida Automazioni e pianificazione: Rimanete organizzati con le funzionalità/funzione di automazione che vi aiutano arisparmiare tempo e consente di programmare email, follower e attività di outreach

Rimanete organizzati con le funzionalità/funzione di automazione che vi aiutano arisparmiare tempo e consente di programmare email, follower e attività di outreach A/B testing: Ottimizza le prestazioni delle email grazie a questa funzionalità/funzione che consente di sperimentare diversi argomenti, come l'oggetto e il contenuto, per determinare cosa risuona meglio con il pubblico

Ottimizza le prestazioni delle email grazie a questa funzionalità/funzione che consente di sperimentare diversi argomenti, come l'oggetto e il contenuto, per determinare cosa risuona meglio con il pubblico Modelli di email: Scegliete uno strumento che supporti e offra modelli personalizzabili per creare rapidamente email dall'aspetto professionale, assicurandovi che il vostro messaggio rimanga in linea con il brand

Scegliete uno strumento che supporti e offra modelli personalizzabili per creare rapidamente email dall'aspetto professionale, assicurandovi che il vostro messaggio rimanga in linea con il brand **Tracciamento e analisi delle campagne con informazioni preziose come tassi di apertura e altre metriche per prendere decisioni basate sui dati e migliorare le campagne di sensibilizzazione

I 10 migliori software e strumenti di outreach da utilizzare nel 2024

Per aiutarvi a rendere le vostre campagne di email outreach un esito positivo, vi presentiamo i 10 migliori strumenti di email outreach progettati per semplificare i vostri lavori richiesti.

Scopriamo queste soluzioni.

1. ClickUp - Il migliore per gestire l'outreach

Gestite le vostre email e il vostro lavoro in un unico posto: inviate e ricevete email ovunque in ClickUp, create attività dalle email, impostate automazioni, allegate email a qualsiasi attività e altro ancora

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la produttività e la gestione dei progetti, progettata per aiutare team e singoli a gestire attività, progetti e collaborazione in un'area di lavoro unificata.

Se state già utilizzando un software CRM (Customer Relationship Management) per gestire prospect, contatti e clienti, ecco che il CRM di oggi non è un semplice gestore, ma un database versatile dotato di tutte le funzionalità/funzione essenziali!

Pensate a un software elegante modelli con la magia del monitoraggio automatico e la robusta reportistica: è ora di dire addio all'era dei fogli di calcolo noiosi e degli interminabili thread di email. ClickUp CRM - Software per il project management si spinge oltre con campi personalizzabili e una gerarchia flessibile, che consente di fondere CRM e project management in una piattaforma unificata.

Sfruttare Modello di CRM semplice di ClickUp per organizzare i dati dei clienti, gestire comunicazione con i prospect e automatizzare le attività. Integrate ClickUp con LinkedIn Sales Navigator utilizzando strumenti come Zapier per costruire i vostri elenchi di email attraverso la prospezione di LinkedIn e l'esportazione dei contatti.

Con Il Project Management delle email di ClickUp creare progetti illimitati per tenere traccia della produttività del team, inviare e ricevere email direttamente da Attività di ClickUp senza cambiare scheda e impostare Automazioni di ClickUp per campagne email ricorrenti.

Queste aiutano a risparmiare tempo, a organizzare le comunicazioni e a mantenere la trasparenza nelle conversazioni.

Invia email senza cambiare scheda.

Vediamo quali sono le altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp che lo rendono un solido strumento di email outreach.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Visualizzazione del ciclo commerciale: Accelerazionela crescita dei client visualizzando e gestendo le vendite con oltre 10 visualizzazioni flessibili del CRM

Accelerazionela crescita dei client visualizzando e gestendo le vendite con oltre 10 visualizzazioni flessibili del CRM Analisi dei dati: Analizzare i dati per ottenere informazioni sui clienti utilizzando oltre 50 widget di dashboard per monitorare il valore della vita del cliente e la dimensione dell'affare

Analizzare i dati per ottenere informazioni sui clienti utilizzando oltre 50 widget di dashboard per monitorare il valore della vita del cliente e la dimensione dell'affare Sistema di sensibilizzazione via email: Centralizza la sensibilizzazione dei clienti integrando le email con ClickUp, facilitando la comunicazione e la collaborazione

Centralizza la sensibilizzazione dei clienti integrando le email con ClickUp, facilitando la comunicazione e la collaborazione Integrazioni significative: Integrazione con Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP per un flusso di lavoro senza intoppi

Integrazione con Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP per un flusso di lavoro senza intoppi Automazioni: Utilizza più di 50 automazioni per creare un flusso di lavoro personalizzabileAttività di ClickUp per migliorare il lavoro richiesto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif ClickUp Email Marketing /$$$img/

L'email marketing semplificato con ClickUp AI

Potente IA generativa: Scrivi contenuti convincenti con ClickUp AI e comunica con i tuoi potenziali clienti con coerenza e chiarezza

Limiti del ClickUp:

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzione

Prezzo di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile anche su piani a pagamento al prezzo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Outreach.io - Il migliore per l'automazione dell'impegno commerciale

via Outreach.io Outreach.io è uno dei migliori strumenti di outreach progettati per semplificare e ottimizzare i processi di outreach commerciale. Offre soluzioni per rappresentanti commerciali, titolari di aziende, lead generator, blogger e influencer manager.

Identifica i potenziali clienti, crea prospettive coinvolgenti e si libera delle attività ripetitive, il tutto con la potenza dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Outreach.io:

Follow-up intelligente: Permette un coinvolgimento mirato dei clienti con l'assistente Always-on supportato da IA e ML per ottenere aggiornamenti in tempo reale sui vostri clienti anche quando non sono disponibili

Permette un coinvolgimento mirato dei clienti con l'assistente Always-on supportato da IA e ML per ottenere aggiornamenti in tempo reale sui vostri clienti anche quando non sono disponibili Barra laterale globale di Outreach: Accesso a tutte le attività quotidiane essenziali, dalla risposta ai feedback dei clienti alla programmazione delle riunioni, con l'aiuto di un unico hub centrale, la barra laterale globale di Outreach

Accesso a tutte le attività quotidiane essenziali, dalla risposta ai feedback dei clienti alla programmazione delle riunioni, con l'aiuto di un unico hub centrale, la barra laterale globale di Outreach Integrazione estesa: Sincronizzazione bi-direzionale affidabile con l'integrazione di Salesforce e oltre 90 integrazioni con altre piattaforme CRM

Limiti di Outreach.io

La modifica in blocco può essere goffa in quanto richiede che le sequenze siano modificate una per una

I prezzi sono nella fascia più alta degli strumenti di questo elenco

Prezzi di Outreach.io:

Prezzi personalizzati

**Valutazioni e recensioni su Outreach.io

G2: 4.3/5 (3.550+ recensioni)

4.3/5 (3.550+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (290+ recensioni)

3. Mailshake - Il migliore per la gestione dei contatti

via Mailshake Mailshake è uno strumento di email outreach che facilita campagne email personalizzate, follow-up e monitoraggio per migliorare la comunicazione e la costruzione di relazioni con i vostri potenziali clienti.

Contattate simultaneamente i potenziali clienti commerciali attraverso campagne e follower automatizzati con le funzionalità/funzione di Mailshake.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailshake:

Analisi della campagna: Tieni il dito sul polso della tua campagna con analisi come i tassi di apertura, clic e risposta per ogni email. I lead driver di Mailshake aiutano a identificare i lead di valore e i test A/B migliorano le prestazioni nel tempo

Tieni il dito sul polso della tua campagna con analisi come i tassi di apertura, clic e risposta per ogni email. I lead driver di Mailshake aiutano a identificare i lead di valore e i test A/B migliorano le prestazioni nel tempo Integrazione con il sistema CRM: Invio automatico dei dati dei lead al vostro sistema di gestione delle emailSistema CRM attraverso integrazioni di terze parti con piattaforme come HubSpot, Pipedrive e Salesforce. Migliorare le interazioni con i clienti strutturandogestione delle email eautomazioni di processi ripetibili *Pulizia degli elenchi: Migliora la deliverability con gli strumenti di pulizia degli elenchi, che rimuovono efficacemente gli indirizzi email falsi o inattivi

Limiti del mailshake:

Opzioni di personalizzazione personalizzate per le email limitate

Scarso supporto clienti

Prezzi di Mailshake:

Email outreach per marketer e fondatori: $58 al mese per utente (fatturati annualmente)

$58 al mese per utente (fatturati annualmente) Impegno di vendita per il team commerciale: $83 al mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Mailshake:

G2: 4,7/5 (240+ recensioni)

4,7/5 (240+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

4. Salesblink - Il migliore per la pianificazione delle email

via Vendite in linea Salesblink è un'applicazione strumento per l'automazione commerciale che combina attività di outreach guidate dall'IA, miglioramento della deliverability delle email, pianificazione delle riunioni e risorse educative per aiutare l'intero team commerciale a raggiungere i propri traguardi in modo più efficiente.

Questo strumento di outreach funge da piattaforma completa di cold outreach.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesblink:

iA commerciale BlinkGPT: Email artigianali e creare sequenze personalizzate con l'aiuto di BlinkGPT. Da fare in pochi secondi grazie alle sue capacità di IA

Email artigianali e creare sequenze personalizzate con l'aiuto di BlinkGPT. Da fare in pochi secondi grazie alle sue capacità di IA **Migliora la reputazione della tua email e del tuo dominio senza sforzo, assicurandoti che i tuoi messaggi arrivino sempre dove sono importanti, in quanto sposta automaticamente qualsiasi messaggio che potrebbe finire nella cartella dello spam nella cartella della posta in arrivo

Programmatore di riunioni: Con BlinkGPT, i vostri potenziali clienti hanno la libertà di prenotare riunioni a loro piacimento. Non perdete mai un incontro, sia esso online o fisico, grazie a comode promemoria sia per voi che per i vostri clienti

Limiti di Salesblink:

La ricerca di aziende B2B manca di filtri per le sotto-nicchie che possono limitare la precisione nel traguardo di settori specifici

L'interfaccia utente può risultare un po' datata

Prezzo di Salesblink:

Crescita: $25 al mese (fatturati annualmente) - 6000 email al mese

$25 al mese (fatturati annualmente) - 6000 email al mese Scala: $79 al mese (fatturati annualmente) - 100.000 email al mese

$79 al mese (fatturati annualmente) - 100.000 email al mese Business: $149 al mese (fatturati annualmente) - 200.000 email al mese

Valutazioni e recensioni di Salesblink:

G2: 4.5/5 (120+ recensioni)

4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

5. Salesloft - Il migliore per l'impegno commerciale attraverso l'IA

via Vendite Salesloft è il vostro punto di riferimento per i lavori richiesti in ambito commerciale: uno strumento potente che integra perfettamente prospezione, analisi approfondite e cadenze. È uno strumento che rende la transizione tra le attività un gioco da ragazzi per i leader e i rappresentanti commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesloft:

Gestione delle cadenze commerciali: Crea e gestisce le cadenze commerciali, che sono sequenze strutturate progettate per coinvolgere i potenziali clienti e farli avanzare nell'imbuto di vendita

Crea e gestisce le cadenze commerciali, che sono sequenze strutturate progettate per coinvolgere i potenziali clienti e farli avanzare nell'imbuto di vendita Gestione della pipeline: Trasforma i dati del CRM in azioni, costruisce una pipeline affidabile agendo sul coinvolgimento in tempo reale e rimane aggiornato sullo stato delle trattative con l'aiuto della sincronizzazione automatica del CRM

Trasforma i dati del CRM in azioni, costruisce una pipeline affidabile agendo sul coinvolgimento in tempo reale e rimane aggiornato sullo stato delle trattative con l'aiuto della sincronizzazione automatica del CRM Prevedibilità: Favorisce le vendite aggiungendo prevedibilità al vostro processo di vendita utilizzando quadri di qualificazione come MEDDICC o ICED. Utilizzate queste informazioni per migliorare le vostre attività di generazione e conversione dei lead

Limiti di Salesloft:

Problemi di integrazione con HubSpot che possono portare a continue interruzioni e creazioni di duplicati

I ritardi nella registrazione delle chiamate possono causare inconvenienti

Prezzi di Salesloft:

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Salesloft:

G2: 4.5/5 (3800+ recensioni)

4.5/5 (3800+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

6. Reply - Ideale per i follower automatizzati

via Risposta Reply è il vostro alleato IA per il coinvolgimento commerciale, rivoluzionando il modo in cui create opportunità aziendali scalabili.

Reply garantisce una comunicazione migliore e una chiusura efficiente delle trattative, automatizzando e ottimizzando vari aspetti del processo di vendita processo commerciale .

Le migliori funzionalità/funzione:

Multichannel sales outreach: Combina e personalizza messaggi email, telefonici, SMS e LinkedIn senza sforzo all'interno di un'unica campagna di outreach via email per una comunicazione efficace

Combina e personalizza messaggi email, telefonici, SMS e LinkedIn senza sforzo all'interno di un'unica campagna di outreach via email per una comunicazione efficace Strumento per le email di Jason IA: Semplifica la creazione di email iniziali convincenti con Jason IA, un sistema di automazione alimentato da ChatGPTstrumento di scrittura. Accesso a oltre 40 modelli di email pre-progettati per avvicinarsi senza sforzo ai vostri potenziali clienti

Semplifica la creazione di email iniziali convincenti con Jason IA, un sistema di automazione alimentato da ChatGPTstrumento di scrittura. Accesso a oltre 40 modelli di email pre-progettati per avvicinarsi senza sforzo ai vostri potenziali clienti **Accesso a un database di contatti e aziende B2B con opzioni di filtraggio avanzate che assicurano che i vostri messaggi raggiungano la persona giusta, consentendovi di costruire un elenco di potenziali clienti mirato

Limiti di risposta:

L'interfaccia utente di qualità inferiore può influire sulla velocità di navigazione e sul flusso di lavoro

Le notifiche inadeguate della finestra In arrivo possono risultare in risposte ritardate

Estensione di Chrome difettosa durante la scansione delle email

Prezzi di risposta:

Piano Free: 20 crediti dati al mese

20 crediti dati al mese Starter : $60 al mese (1 casella postale)

: $60 al mese (1 casella postale) Professionale: $90 al mese (2 caselle di posta)

$90 al mese (2 caselle di posta) Prezzi personalizzati (4 caselle postali)

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.6/5 (1170+ recensioni)

4.6/5 (1170+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

7. Smartreach - Il migliore per la personalizzazione delle email

via Raggiungere l'intelligenza Smartreach è uno strumento di email outreach progettato per utenti singoli e piccole aziende, che offre facilità d'uso e convenienza. L'app ottimizza il vostro sistema di cold emailing.

Utilizzate le sue capacità di gestione dei potenziali clienti per gestire e convertire meglio i vostri contatti, senza dovervi stressare per una comunicazione errata o da fare due volte. Lavorate insieme ai vostri team per gestire tutte le attività che vi vengono proposte.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartreach:

Gestione dei prospect: Ottenete preziose informazioni sulle interazioni con i prospect grazie al feed giornaliero dei prospect. Colonne personalizzate e categorie di prospect sono utilizzate per caricare informazioni dettagliate, consentendo conversazioni personalizzate nel CRM prevendita. Progettare email personalizzate che hanno una probabilità molto più alta (50%) di essere aperte

Ottenete preziose informazioni sulle interazioni con i prospect grazie al feed giornaliero dei prospect. Colonne personalizzate e categorie di prospect sono utilizzate per caricare informazioni dettagliate, consentendo conversazioni personalizzate nel CRM prevendita. Progettare email personalizzate che hanno una probabilità molto più alta (50%) di essere aperte Collaborazione con il team: Monitoraggio delle risposte alle campagne, impostazione di promemoria e collaborazione perfetta con il team commerciale grazie alle funzionalità della finestra In arrivo condivisa. Oltre a monitorare lo stato del team, facilita anche la condivisione rapida degli elenchi di potenziali clienti

Monitoraggio delle risposte alle campagne, impostazione di promemoria e collaborazione perfetta con il team commerciale grazie alle funzionalità della finestra In arrivo condivisa. Oltre a monitorare lo stato del team, facilita anche la condivisione rapida degli elenchi di potenziali clienti **Ottimizzare l'invio di email combinando le due funzioni diautomazioni e personalizzazione su più livelli. Trasformatela con email fredde automatizzate. Sospendete i follower in base alle impostazioni, personalizzate dinamicamente con tag illimitati e impostate limiti specifici per ogni dominio

Limiti di Smartreach:

Le campagne possono interrompersi a causa di un'elevata frequenza di rimbalzo, anche quando si esplora un nuovo elenco di potenziali clienti

Limitate opzioni disponibili per generare reportistica dettagliata per le singole campagne di outreach

Prezzi di Smartreach:

Email outreach: $29 al mese per utente, fatturati mensilmente

$29 al mese per utente, fatturati mensilmente Impegno commerciale: $49 al mese per utente, fatturati mensilmente

$49 al mese per utente, fatturati mensilmente Agenzia: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Smartreach:

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

8. Snov - Il migliore per la diffusione multicanale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Snov.io\_.png Utilizzo di Snov.io per l'automazione commerciale, la prospezione e l'invio di informazioni a freddo /$$$img/

via Snov Snov è uno degli strumenti completi per la promozione commerciale e una piattaforma CRM progettata per aiutarvi a coltivare e coinvolgere i lead in modo efficace.

Semplifica l'intero processo di invio di email con una serie di strumenti di outreach come l'integrazione con il CRM, le email potenziate dall'IA, la verifica delle email e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Snov:

**Abilitazione di campagne email multi-flusso altamente flessibili grazie a un layout visivo di facile utilizzo e a un intuitivo costruttore di automazioni drag-and-drop. Controllate con precisione quali parti della vostra campagna email desiderate automatizzare e in che modo

Estensioni per la ricerca di email: Generate lead in movimento con le estensioni per il monitoraggio delle email con clic e raccolta. Questa funzionalità/funzione permette anche la ricerca di potenziali clienti su LinkedIn, la ricerca nelle pagine email e l'aggiunta diretta di contatti alle campagne

Generate lead in movimento con le estensioni per il monitoraggio delle email con clic e raccolta. Questa funzionalità/funzione permette anche la ricerca di potenziali clienti su LinkedIn, la ricerca nelle pagine email e l'aggiunta diretta di contatti alle campagne **Riduzione dei tassi di rimbalzo e mantenimento di un database pulito con una funzionalità di verifica delle email a 7 livelli che offre un bypass delle liste grigie, un'accuratezza del 98% e un'API per la verifica delle email

Limiti di novembre:

Opzioni limitate per la collaborazione tra i membri del team

Risultati di ricerca incoerenti per contatti ed email

Prezzi del Nov:

Versione di prova: $0 al mese (50 crediti, 100 destinatari email, una casella di posta elettronica riscaldata)

$0 al mese (50 crediti, 100 destinatari email, una casella di posta elettronica riscaldata) Starter: $30 al mese (1.000 crediti, 5.000 destinatari email, tre mailbox warm-up)

$30 al mese (1.000 crediti, 5.000 destinatari email, tre mailbox warm-up) Pro: $75 al mese (5.000 crediti, 10.000 destinatari email, Unlimited mailbox warm-up)

$75 al mese (5.000 crediti, 10.000 destinatari email, Unlimited mailbox warm-up) Servizio gestito: A partire da 3.999 dollari al mese

Valutazioni e recensioni del mese di novembre:

G2: 4,5/5 (300+ recensioni)

4,5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

9. Growbots - Il migliore per l'invio automatizzato di email

via Robot di crescita Growbots è una piattaforma all-in-one per il coinvolgimento delle vendite in uscita che aiuta i team commerciali con la generazione automatica di lead, le campagne drip via email e l'integrazione con il CRM.

Filtra i potenziali clienti ideali e invia email personalizzate grazie al suo vasto database di oltre 180 milioni di contatti.

Le migliori funzionalità/funzione di Growbots:

Qualità dei prospect: Traguarda con precisione i tuoi prospect attraverso campagne personalizzabili e test A/B. Utilizzate questi test per determinare lo stile e la sostanza che i vostri consumatori preferiscono nelle loro email.

Traguarda con precisione i tuoi prospect attraverso campagne personalizzabili e test A/B. Utilizzate questi test per determinare lo stile e la sostanza che i vostri consumatori preferiscono nelle loro email. Facile per l'utente: La creazione di campagne senza interruzioni e il facile onboarding con una guida esperta rendono l'intera esperienza molto intuitiva

La creazione di campagne senza interruzioni e il facile onboarding con una guida esperta rendono l'intera esperienza molto intuitiva Campagne di outreach: Automazione delle campagne di outreach e creazione di email avvincenti che catturano i potenziali clienti. Utilizzate modelli precostituiti per strutturare intricate sequenze di email e infondere messaggi personalizzati con campi personalizzati basati sui dati

Limiti di Growbots:

La dipendenza da dialer di terze parti può essere uno svantaggio per gli utenti che non hanno accesso ad essi

Limite di trasferimento di 100 prospect alla volta

Prezzo di Growbots:

Outreach: $49 al mese per un utente ($49 per ogni utente aggiuntivo)

$49 al mese per un utente ($49 per ogni utente aggiuntivo) All-in-one: $199 al mese per un utente ($49 per ogni utente aggiuntivo)

$199 al mese per un utente ($49 per ogni utente aggiuntivo) Pro: Prezzi personalizzati

**Valutazioni e recensioni su Growbots

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

10. Woodpecker - Il migliore per l'invio di email a freddo

via Picchio Woodpecker è un software progettato per l'invio di email a freddo e la generazione di lead per le aziende B2B.

Vi aiuta a entrare in contatto con potenziali clienti e partner creando sequenze di email personalizzate che arrivano direttamente alla loro finestra In arrivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Woodpecker:

Sequenza di email automatizzate: Impostazione di 11 follower automatizzati da inviare a orari fissi dopo un messaggio iniziale. Aggiungete una regola condizionale per campagna per creare messaggi di follower alternativi in base a condizioni specifiche

Impostazione di 11 follower automatizzati da inviare a orari fissi dopo un messaggio iniziale. Aggiungete una regola condizionale per campagna per creare messaggi di follower alternativi in base a condizioni specifiche Strumenti di deliverability: Migliora i tassi di consegna delle email utilizzando campagne di onboarding facili da creare e personalizzazione su larga scala

Migliora i tassi di consegna delle email utilizzando campagne di onboarding facili da creare e personalizzazione su larga scala Scala di Woodpecker: Sfrutta la potenza dell'IA per generare annunci video coinvolgenti e personalizzati per ciascuno dei tuoi clienti potenziali come parte della tua campagna email

Limiti di Woodpecker:

Gli utenti hanno difficoltà a risolvere i loro problemi a causa di un'assistenza clienti insufficiente

Manca la creazione automatica di collegati durante l'integrazione con altri canali

Prezzo di Woodpecker:

A partire da $29 al mese (500 contatti)

Prezzi personalizzati

**Valutazioni e recensioni su Woodpecker

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

Trasforma l'email outreach in connessioni senza sforzo con ClickUp

Nel corso degli anni, molti esperti hanno predetto la morte dell'email come canale, per poi dimostrare di essersi sbagliati più volte. Si tratta di un canale mediatico di proprietà che continua a produrre risultati per coloro che lo utilizzano per fornire valore, offrire competenze e costruire fiducia.

Sebbene le email a freddo non siano viste di buon occhio, sono un modo comprovato per raggiungere il vostro pubblico. In un momento in cui i marchi di tutto il mondo lottano per ottenere l'attenzione del pubblico, un'azienda in crescita dovrebbe cogliere ogni vittoria.

Scegliere il giusto strumento di email outreach per la vostra azienda può sembrare travolgente, ma crediamo che ci sia uno strumento perfettamente adatto a soddisfare le vostre esigenze e a soddisfare la vostra strategia di outreach.

In ClickUp, i nostri servizi di Project Management e di Strumenti CRM rendono l'outreach più semplice e potente. Grazie a immagini facilmente decifrabili, a un sistema di email outreach dedicato e unificato e a un'IA generativa altamente intelligente, vedrete un notevole miglioramento nella vostra campagna di outreach e convertirete facilmente i lead.

Registratevi per un account gratuito e sperimentate la potenza di una soluzione all-in-one con il miglior strumento di sensibilizzazione commerciale.