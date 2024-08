I 10 strumenti di scrittura e-mail più utili per una corrispondenza coinvolgente

In media, gli addetti al marketing ottengono un ritorno sull'investimento (ROI) pari a 36 dollari per ogni 1 dollaro per ogni $1 /%href/ speso in campagne email per i loro clienti potenziali. Non c'è dubbio che la scrittura di contenuti solidi sia uno dei fattori alla base dell'esito positivo dell'email marketing.

Purtroppo, scrivere email convincenti non è facile, soprattutto oggi che l'obiettivo di ogni azienda è catturare l'attenzione del lettore e spingerlo ad agire. Sebbene la composizione di email interne possa sembrare più facile, bisogna fare più attenzione quando si scrive la corrispondenza per i client e altri stakeholder esterni.

È qui che email strumenti di scrittura **cambiano le carte in tavola. Sono dotati della giusta funzionalità/funzione per aiutarvi a scrivere contenuti email per una varietà di situazioni.

Email strumento di scrittura di questo elenco accuratamente curato renderanno il vostro processo di scrittura più facile che mai. Da Strumenti di IA che producono contenuti convincenti in pochi secondi a software che migliorano la grammatica, il tono e la personalizzazione, questi moderni ausili possono eliminare il blocco dello scrittore e creare email efficaci in pochissimo tempo. ✊

Cosa sono gli strumenti per la scrittura di email?

Gli strumenti di scrittura per email sono programmi che utilizzano l'apprendimento automatico per valutare il testo e produrre un'email ben scritta. Utilizzano modelli linguistici autoregressivi addestrati su una notevole quantità di dati testuali.

Con questi strumenti è possibile creare rapidamente email di qualità eccellente, dando loro un tocco personalizzato. Una volta ottenuto il testo, è possibile perfezionarlo per rendere il messaggio più accattivante o contestuale.

I vantaggi dell'utilizzo di uno strumento di scrittura di email IA

Gli strumenti per la scrittura di email eliminano la fatica di scrivere e aiutano a inviare email che vengono notate, lette e apprezzate. I vantaggi sono i seguenti:

Efficienza : Strumenti di scrittura per l'IA velocizza la scrittura delle email, lasciando il tempo per altre attività importanti

: Strumenti di scrittura per l'IA velocizza la scrittura delle email, lasciando il tempo per altre attività importanti Accuratezza : Grazie ad algoritmi intelligenti, creano email personalizzate senza i comuni errori di grammatica, ortografia e stile, assicurando che il contenuto sia corretto ma accattivante

: Grazie ad algoritmi intelligenti, creano email personalizzate senza i comuni errori di grammatica, ortografia e stile, assicurando che il contenuto sia corretto ma accattivante Consistenza : Questi strumenti mantengono lo stesso tono amichevole e/o professionale in tutte le email, in linea con il vostro stile e il vostro marchio

: Questi strumenti mantengono lo stesso tono amichevole e/o professionale in tutte le email, in linea con il vostro stile e il vostro marchio Personalizzazione: Gli strumenti per la scrittura di email creano contenuti su misura per particolari casi d'uso, come la ricerca di contatti o la redazione di un documento d'ufficiomemoin modo che le vostre email non siano generiche e si adattino al pubblico a cui sono destinate

10 Migliori strumenti per la scrittura di email da considerare

Con questi 10 strumenti per la scrittura di email, potete creare email convincenti e persuasive per coinvolgere i client e semplificare la comunicazione interna via email. Questo duplice vantaggio consente di risparmiare tempo prezioso e di garantire una comunicazione efficace ed educata. ❣️

Ottimizzate i vostri risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori utilizzando il reprompting in ClickUp AI

Forse avete già sentito parlare di ClickUp , una soluzione unica per il marketing e il project management. ClickUp AI è l'assistente di scrittura altamente qualificato della piattaforma! 🤖

ClickUp AI è in grado di generare contenuti email senza sforzo, dalle bozze ai messaggi completati, facendovi risparmiare tempo prezioso. Niente più errori di grammatica e ortografia, perché garantisce email professionali e senza errori. È anche in grado di rivedere le bozze esistenti in termini di stile e di consegna!

ClickUp AI è dotato di prompt specifici per ruolo, che consentono di redigere email perfettamente formattate per diversi casi d'uso. Scrivete email di promozione e di prospezione, note di riunione, domande di sondaggio per i clienti, proposte commerciali e risposte ai client in pochi secondi.

Lo strumento è altrettanto utile per la comunicazione interna. Crea brief di progetto, schemi di idee e altri documenti del team con intestazioni e tabelle pre-strutturate. ClickUp AI imposta automaticamente il tono corretto in dipendenza dell'interlocutore.

Inoltre, l'integrazione perfetta con client email e strumenti per il flusso di lavoro lo rende un aiuto prezioso per semplificare il modo di comunicare sul lavoro. Quando si tratta di gestire le campagne email , il Modello per l'email marketing di ClickUp aiuta a pianificare le campagne e a programmare i messaggi in base ai trigger del comportamento dell'utente.

Assicuratevi di sfruttare la funzione ClickUp Visualizzazione del Calendario con un'interfaccia drag-and-drop per mantenere l'agenda delle email allineata con i progetti. Supporta la prioritizzazione automatica delle attività, il rilevamento dei conflitti e la raccomandazione delle fasce orarie per i nuovi incarichi, migliorando la gestione del tempo e garantendo un'efficace allocazione delle risorse. ⏰

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Assistente di scrittura IA con prompt specifici per ruolo per la stesura delle email

Supporta campagne email su qualsiasi scala

Controllo grammaticale integrato

Regolazione del tono in tempo reale

Gestione dei documenti conClickUp Documenti* Robusta gestione delle attività con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili

più di 1.000 modelli

Eliminare le attività ripetitive conAutomazioni di ClickUp* Collaborazione senza soluzione di continuità attraverso commenti, menzioni e aggiornamenti in tempo reale

oltre 1.000 integrazioni

Limiti di ClickUp

Presenta una lunga curva di apprendimento

Il piano Free consente un uso limitato delle funzionalità/funzione premium

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Creatore di modelli di email di HubSpot

Via: HubSpot HubSpot Email Template Builder consente agli utenti di creare modelli personalizzati di email senza dover ricorrere al codice o competenze di progettazione. Con il suo editor drag-and-drop, è possibile aggiungere e disporre facilmente elementi come testi, immagini, pulsanti e icone dei social media.

Il builder vanta un design reattivo, ottimizzando i modelli per dispositivi e dimensioni diverse. Le funzionalità di personalizzazione e di contenuto dinamico consentono di creare comunicazioni via email personalizzate e coinvolgenti, mentre l'integrazione con la piattaforma CRM di HubSpot permette di monitorare le prestazioni delle email e di automatizzare le azioni di follow-up. È inoltre possibile visualizzare l'anteprima delle email su vari dispositivi prima di inviarle. 📨

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Editor drag-and-drop per una facile personalizzazione

Funzionalità di personalizzazione e contenuti dinamici

Integrazione con HubSpot CRM per il monitoraggio e le automazioni

Funzionalità/funzione di anteprima per controllare l'aspetto delle email prima dell'invio

Limiti di HubSpot

Ulteriori funzioni sono disponibili solo nelle edizioni premium di HubSpot

Opzioni di modelli al limite

Prezzi di HubSpot

Varia a seconda della suite HubSpot acquistata. Il costruttore di modelli di email può essere fornito gratis con la maggior parte delle suite

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.000+ recensioni)

3. Flussometria

Via: Scrittura di flusso Flowrite trasforma le vostre brevi istruzioni o suggerimenti in un messaggio email completo pronto per essere inviato. L'estensione Chrome di Flowrite lavora su diversi browser web, aiutandovi a creare email e messaggi senza sforzo. Quindi, se utilizzate Gmail, LinkedIn, Outlook o qualsiasi altro sito di comunicazione, l'estensione vi aiuterà.

È dotata di modelli intelligenti per messaggi ed email comuni, che aiutano ad automatizzare i messaggi di routine. Lo strumento sfrutta avanzati algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale per generare suggerimenti, correggere la grammatica, migliorare la struttura delle frasi e migliorare la leggibilità complessiva. Flowrite può essere utilizzato per email, post di blog, relazioni e altro ancora. 💻

Aumenta la produttività riducendo il tempo dedicato alla modifica e alla lettura di bozze. Lo strumento fornisce suggerimenti in tempo reale mentre gli utenti digitano, consentendo miglioramenti immediati. Inoltre, si adatta agli stili di scrittura individuali nel corso del tempo, fornendo suggerimenti personalizzati.

Funzionalità/funzione migliori di Flowrite

Assistenza alla scrittura basata sull'IA per migliorare la grammatica, la struttura della frase e la leggibilità

Suggerimenti e correzioni in tempo reale durante la digitazione

Raccomandazioni personalizzate basate sullo stile di scrittura individuale

Supporto per vari tipi di scrittura, tra cui email, post di blog e reportistica

Limiti di Flowrite

Non esiste un piano Free

Generazioni limitate al mese per la maggior parte dei piani

Prezzi di Flowrite

**Versione di prova gratuita

Light : €4/mese

: €4/mese Premium : €12/mese

: €12/mese Unlimited: 24 €/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Flowrite

Non ci sono ancora recensioni disponibili

4. Hemingway Editore

Via: Hemingway Editore Hemingway Editor aiuta a migliorare la chiarezza e la coerenza di un lavoro scritto. Analizza il testo ed evidenzia le aree che necessitano di miglioramento, come frasi complesse, avverbi eccessivi, uso della voce passiva e altri elementi che possono influire negativamente sulla leggibilità.

Hemingway visualizza un punteggio di leggibilità basato sul livello di lettura necessario per comprendere il contenuto. Questo vi aiuta ad adattare le vostre email in modo che lavorino per i vostri gruppi di destinatari.

Oltre alla modifica, Hemingway offre anche uno strumento di scrittura basato sul web con capacità di editing limitate.

Le migliori funzionalità/funzione di Hemingway Editor

Analisi della leggibilità

Evidenziazione con codice colore dei diversi tipi di problema

Stima del conteggio delle parole e del tempo di lettura per una migliore pianificazione e pianificazione dei contenuti

Limiti dell'editor Hemingway

I suggerimenti dello strumento, basati su linee guida generali, non sempre si adattano a stili di scrittura specifici

Funzioni limitate

Prezzi dell'editor Hemingway

**Versione gratuita

Acquisto una tantum: $20

Valutazioni e recensioni di Hemingway Editor

G2 : 4.4/5 (40+ recensioni)

: 4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

5. AutoThink

Via: AutoThink AutoThink consente risposte automatiche alle email, permettendo di selezionare il sentimento desiderato e di perfezionare il messaggio prima dell'invio. Compatibile con Gmail e Outlook, facilita anche l'automazione del marketing via email. AutoThink sfrutta la potenza di GPT-3, assicurando una comunicazione via email precisa ed efficace. 📧

Inoltre, si integra perfettamente con le più diffuse piattaforme di email senza alcun costo.

Questo strumento può essere applicato in vari settori, tra cui marketing, sviluppo di prodotti, creazione di contenuti e altro ancora. Sfruttando le funzionalità di AutoThink, è possibile **risparmiare tempo e lavoro richiesto mentre si accede a una pletora di idee che altrimenti potrebbero passare inosservate.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoThink

Risposta automatica alle email

Generazione di argomenti, titoli e bozze di contenuto

Integrazione con Gmail e Outlook

Limiti di AutoThink

Non è ancora in grado di incorporare le sfumature del contesto di un problema o di una situazione

Prezzi di AutoThink:

**Versione di prova gratuita

Contattare AutoThink per il prezzo

Valutazioni e recensioni di AutoThink

Non ci sono ancora recensioni disponibili

6. Jasper

Via: Gaspare Jasper.ai è una IA avanzata assistente di scrittura che eccelle nella composizione di email convincenti e concise. Email fredde personalizzate è uno degli oltre 50 modelli generati dall'IA che Jasper offre attualmente. Con questo modello, è possibile progettare un'email che ottenga risposte. Per sviluppare un modello personale per vari formati di email, è possibile utilizzarlo anche come generatore di modelli di email. 💌

L'uso del Modello dei comandi di Jasper è un'altra opzione per creare copie di email. Aprite il modello, scrivete il contenuto dell'email desiderato e Jasper vi darà il suo contributo scriverà una copia accattivante dell'email . Questo strumento vi aiuterà a dimezzare i tempi di creazione delle email, ad aumentare i tassi di apertura e di click e a incrementare i tassi di conversione. Cosa contraddistingue Jasper è la sua estensione base di conoscenze derivata dall'analisi di vaste quantità di dati internet pubblicamente disponibili. Lo strumento è in grado di soddisfare quasi ogni nicchia o settore in più di 30 lingue. Grazie agli esempi e ai framework del mondo reale, Jasper ha acquisito oltre 50 competenze per aiutare gli utenti nelle loro attività di scrittura.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper:

Fornisce otto strumenti specificamente progettati per la copia delle email

Gli utenti possono sfruttare l'estensione per il browser per generare copie direttamente all'interno di app per email, word processor o altri siti web di terze parti

La funzionalità di flusso di lavoro consente la creazione di campagne email mirate, incorporando elementi come i punti dolenti, il target di riferimento e la descrizione dell'azienda

Limiti di Jasper:

Alcuni utenti lo trovano costoso

Non risponde a tutti i prompt

Prezzi di Jasper

**Versione di prova gratuita

Autore : $39/anno per utente

: $39/anno per utente Teams: $99/anno per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

7. Copia.ai

Via: Copiare.aiA Copy.ai crea varianti di testo per diversi formati di email e diversi traguardi. Poiché il programma produce materiale di altissimo livello e riduce il vostro tempo di scrittura del 80%, potete aumentare significativamente i vostri lavori richiesti per l'email marketing. È inoltre possibile utilizzare Copy.ai per applicazioni standard come Google Documenti, Gmail e altre, poiché include un plugin Chrome.

Sono disponibili modelli accessibili per la composizione di sequenze di email e di argomenti mirati. Questo strumento sfrutta algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale per fornire suggerimenti, miglioramenti e idee creative per vari tipi di scrittura. 📝

L'interfaccia user-friendly di Copy.aiA facilita l'inserimento delle idee e dei prompt. Bastano poche parole perché lo strumento generi suggerimenti che possono essere modificati, perfezionati e personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai

Imita diversi stili di scrittura, toni e voci per adattarsi alle preferenze del marchio o del pubblico

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/59485/generatore-di-contenuti-ia/ Genera contenuti /%href/ in base a prompt dell'utente o a requisiti specifici

Fornisce assistenza nella creazione di didascalie e post convincenti per i social media

Limiti di Copy.ai

Un uso esteso può richiedere crediti aggiuntivi

Sono necessari prompt completi per guidare l'IA in modo efficace

Prezzi di Copy.ai

Piano Free : Piano Pro : Piano Free

: : Pro: $36/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

8. Gorgias

Via: Gorgia Gorgias vi evita di digitare sempre le stesse email. Permette di creare modelli per testi ripetitivi e di usare scorciatoie per rispondere alle email in pochi secondi.

Il prodotto è stato creato principalmente per supportare gli help desk dei clienti. Sia che stiate preparando una proposta commerciale per un client, rispondendo a una query di un cliente o confermando una ricevuta, questo strumento per la scrittura di email aumenta la vostra produttività. L'estensione gratuita Chrome lavora senza problemi con Gmail, Yahoo e Outlook, aumentando l'efficienza delle email. 👍

Le migliori funzionalità/funzione di Gorgias

Automazioni per rispondere alle query più comuni dei clienti

Utilizzo di Macro e modelli predefiniti per le risposte più frequenti

e modelli predefiniti per le risposte più frequenti Gestione delle richieste dei clienti da vari canali, tra cui email, chattare dal vivo, social media e telefono

Limiti di Gorgias

La funzione Macro potrebbe essere difficile da usare e sono necessari materiali aggiuntivi per iniziare a lavorare

Chiudere i biglietti può essere difficile

Prezzi di Gorgias

**Versione di prova gratuita

Inizio : $10/mese

: $10/mese Basic : $50/mese

: $50/mese Pro : $300/mese

: $300/mese Avanzato: $750/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Gorgias

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

9. QuillBot

Via: QuillBot QuillBot è uno strumento di scrittura avanzato basato sull'IA che aiuta gli utenti a generare contenuti di altaqualità. Quando si tratta di email, QuillBot cambia le carte in tavola. È in grado di offrire suggerimenti, riformulare frasi e migliorare il flusso generale della scrittura. Questo strumento utilizza algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale per migliorare l'efficacia dei contenuti. 🌞

Sebbene QuillBot sia uno strumento di scrittura versatile, è importante considerare che le sue alternative , poiché le sue prestazioni possono variare in base alla complessità del testo, soprattutto con il piano Free.

Le migliori funzionalità/funzione di QuillBot

Fornisce opzioni di formulazione alternative e suggerisce sinonimi per migliorare la struttura della frase

Identifica gli errori di grammatica e punteggiatura, fornendo suggerimenti in tempo reale

Fornisce un'estensione per Chrome che lavora con il browser e con app e siti Web esterni

Limiti di QuillBot

Nessuna funzionalità/funzione di scrittura IA rispetto ad altre app per la scrittura di email

Funzionalità/funzione limitate con il piano gratuito

Prezzi di QuillBot

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Premio: $9,95/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di QuillBot

Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. Rytr

Via: Rettr Rytr può aiutarvi a creare contenuti per email in più di 30 lingue diverse. Assicura che tutti i contenuti creati siano originali, grazie a un controllo di copiatura incorporato. Lo strumento è ideale per una comunicazione personalizzata, perché consente di scegliere il tono e l'intento del messaggio email.

Può gestire ogni tipo di contenuto, compresi blog, email, storie e altro ancora. Basta dire a Rytr quello che si vuole e dargli qualche suggerimento su stile e struttura. 🔎

Il contenuto può poi essere perfezionato con l'avanzato editor di testo integrato. Rytr non solo crea contenuti, ma funge anche da strumento editoriale per riformulare, sintetizzare o elaborare. Comprende una suite di strumenti supplementari che includono insight SEO e generazione di parole chiave, dando ulteriore potere agli autori di contenuti e ai marketer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr:

Supporta diversi formati di scrittura in oltre 30 lingue

Genera riepiloghi/riassunti concisi o semplifica frasi complesse

Crea contenuti in base ai prompt dell'utente o a requisiti specifici

Limiti di Rytr

Richiede controlli aggiuntivi per verificare che il contenuto sia originale e correttamente citato

Richiede una revisione e una regolazione manuale

Prezzi di Rytr

Piano Free : Piano di risparmio : Piano di risparmio : Piano di risparmio : Piano di risparmio : Piano di risparmio : Piano di risparmio : Piano di risparmio : Piano di risparmio

: : : : : : : : Salvatore : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Unlimitato: $29/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2 : 4.7/5 (760+ recensioni)

: 4.7/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (15+ recensioni)

Trasforma la scrittura delle email con una tecnologia all'avanguardia

La necessità di strumenti efficaci per la scrittura di email non è mai stata così grande, soprattutto se si vuole che la comunicazione scritta sia concisa, chiara e forte. Iscriviti a ClickUp AI e altri strumenti per la scrittura di email per snellire le attività di posta elettronica e sperimentare un nuovo livello di produttività.