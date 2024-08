11 migliori alternative a Quillbot per la scrittura assistita nel 2024

State facendo a pezzi una settimana di lavoro intenso, cercando di rispettare le scadenze, preparando più articoli e cercando di gestire una montagna di compiti sempre più grande.

In qualità di marketer dinamico o di scrittore versatile, avete senza dubbio familiarità con questo gioco di prestigio e cambio di contesto . In questo universo frenetico, ogni secondo risparmiato è prezioso. Ecco dove Strumenti di scrittura AI come Quillbot, vengono in soccorso.

Ma cosa succede quando si ha bisogno di qualcosa di più di ciò che Quillbot offre? E se vi dicessimo che esiste un intero universo di alternative a Quillbot?

Un'entusiasmante gamma di strumenti desiderosi di dare una mano al vostro processo di creazione di contenuti, progettati per alimentare la vostra creatività, aumentare la vostra produttività e aggiungere un pizzico di magia al vostro lavoro. Il tutto mantenendovi sempre alla guida dei vostri contenuti.

In questo articolo, navigheremo insieme in questo panorama di alternative all'avanguardia a Quillbot. Daremo un'occhiata a questi strumenti, esaminando come possono amplificare la vostra abilità di scrittura e potenziare i vostri piani di marketing.

Ricordate che non state scegliendo solo uno strumento, ma un partner per le vostre avventure di scrittura.

Cosa cercare nelle alternative a Quillbot?

La migliore alternativa a Quillbot vi farà risparmiare tempo, sarà amica del vostro portafoglio e fornirà un controllo grammaticale dettagliato, il tutto da uno strumento di elaborazione naturale delle landing davvero potente. Ma prima di tuffarsi a capofitto nella piscina, è fondamentale sapere cosa rende una buona alternativa a Quillbot in grado di aiutarvi a creare contenuti di cui andare fieri:

Elaborazione del linguaggio naturale: si desidera unStrumento di intelligenza artificiale che scriva come un essere umano. Un'alternativa a Quillbot dovrebbe creare contenuti di forma lunga che scorrano senza sforzo e abbiano senso. n breve, il vostro partner AI dovrebbe essere un paroliere e un ottimo strumento di parafrasi, non solo un generatore di parole

**Un eccellente strumento di scrittura dovrebbe essere intuitivo e facile da navigare. Se passate più tempo a capire il software che a scrivere, è un segnale di allarme

Strumenti di editing robusti: La rifinitura dei contenuti è cruciale quanto la loro creazione. Lo strumento ideale dovrebbe offrire solide funzionalità di editing, dal controllo grammaticale di base a un feedback più articolato sullo stile e la struttura della scrittura

Le 11 migliori alternative a Quillbot da usare nel 2024

Siete pronti a conoscere i vostri potenziali compagni di scrittura? Abbiamo esplorato il vasto panorama delle Assistenti di scrittura AI e ha selezionato le 11 migliori alternative a Quillbot per potenziare il processo di scrittura nel 2024.

Ognuna di queste opzioni porta in tavola il suo tocco unico, offrendo un mix di elaborazione del linguaggio naturale, personalizzazione, interfacce user-friendly, potenti strumenti di editing e integrazioni perfette. Preparatevi a esplorare questi concorrenti leader, pronti ad aiutarvi a creare contenuti ad alta conversione che siano avvincenti e coinvolgenti in modo da lasciare un'impressione duratura.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e altro ancora

ClickUp è un programma versatile software gratuito per la gestione dei progetti che ora include uno strumento per la creazione di contenuti alimentato dall'intelligenza artificiale con ClickUp AI . Questa funzione innovativa è uno strumento completo che aiuta a generare idee, copywriting , redazione di e-mail e riassunto di testi, il tutto con suggerimenti specifici per il vostro reparto.

La sua unicità consiste nell'integrare la creazione di contenuti con la gestione dei progetti. Per i team di diversi settori, è un pacchetto completo che consente la collaborazione mantenendo un flusso di lavoro unificato per lo sviluppo dei contenuti, che siano scritti da voi o meno.

Ideale per la ricerca di contenuti, l'ideazione, il controllo grammaticale, il copy editing e l'automazione, ClickUp AI assicura che le vostre esigenze di contenuti di alta qualità siano soddisfatte. La sua dashboard di reporting in tempo reale consente una visione personalizzata delle attività in corso.

Con tutte le caratteristiche e la comodità aggiuntiva dell'automazione, dei modelli personalizzati e delle capacità di integrazione, ClickUp è uno strumento potente per tutte le aree della vostra organizzazione e per gli stili di scrittura unici.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

ClickUp AI assiste nella generazione di idee e nella scrittura di contenuti con oltre 100 strumenti basati sulla ricerca

Il cruscotto di reportistica in tempo reale permette di avere una panoramica di alto livello del lavoro in corso

Automazione personalizzata e pre-costruita per risparmiare tempo nelle azioni di routine

Si connette con oltre 1.000 app di lavoro

Scegliete da una libreria di strumenti personalizzabilimodelli di marketing per avviare il vostro processo

Controllo grammaticale, ottimizzazione della qualità di scrittura e strumenti di sintesi per semplificare i processi

Limitazioni di ClickUp

La versione gratuita di ClickUp non include le funzioni AI

Pur essendo uno strumento complessivamente potente, alcune funzioni di personalizzazione possono risultare difficili da gestire

Prezzi di ClickUp

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari al mese per ogni membro del Workspace.

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Gaspare

via Gaspare Questo strumento di scrittura AI brilla per la sua semplicità e accuratezza. Conosciuto per il suo approccio senza fronzoli, Jasper è apprezzato per la sua precisione predittiva e per i suoi risultati di qualità professionale. La sua modalità Boss, una funzione che aiuta a generare contenuti di lunga durata, e Jasper Chat, un chatbot AI interattivo, si distinguono dalla massa.

Lo strumento dispone anche di AI Art per la creazione di miniature e illustrazioni, si integra con SurferSEO per l'ottimizzazione delle parole chiave e con Grammarly per il controllo grammaticale. Per gli esperti di marketing che cercano facilità d'uso e un'interfaccia semplice strumento per la creazione di contenuti jasper è la scelta migliore.

I suoi suggerimenti preimpostati aiutano a rendere il processo di creazione dei contenuti più snello ed efficiente. Nonostante alcune limitazioni, le sue capacità lo rendono un forte concorrente.

Le migliori caratteristiche di Jasper

Generare rapidamente contenuti con un chatbot interattivo AI

Produrre arte per miniature, illustrazioni e pubblicità

Scrivere in più lingue

Limitazioni di Jasper

Manca di strumenti nativi per la SEO e l'ottimizzazione dei contenuti

Non è disponibile una versione gratuita

La versione Premium può essere costosa per le piccole imprese

Prezzi di Jasper

Creator: $39/mese con fatturazione annuale

$39/mese con fatturazione annuale Team: $99/mese con fatturazione annuale

$99/mese con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4.7/5 (1.200+ recensioni)

4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

3. Frase

via Frase Non cercate altro che Frase per avere una soluzione unica per Ricerca SEO e creazione di contenuti guidati dall'intelligenza artificiale . Si tratta di uno strumento intuitivo che fonde queste funzionalità per una generazione di contenuti facile e veloce.

La caratteristica principale è la capacità di ricercare informazioni specifiche su Internet in pochi secondi e di produrre contenuti di alta qualità creativo di alta qualità . A ciò si aggiunge una UI/UX progettata in modo intelligente, che offre agli autori una panoramica completa dell'argomento di ricerca.

È uno strumento che tiene in grande considerazione la SEO creazione di contenuti frase si distingue anche come una delle migliori alternative a Quillbot, grazie alla sua funzione di confronto e ottimizzazione dei contenuti con i primi 20 risultati di ricerca di Google. Per i marketer e gli scrittori SEO-centrici, questo strumento può rappresentare una svolta.

Le migliori caratteristiche di Frase

Fornisce una ricerca dettagliata e rapida su Internet

Offre una panoramica completa di un argomento di ricerca (ad esempio, post di blog, contenuti di marketing),descrizioni di prodotti, pagine di vendita, sintesi SEO)

Consente l'ottimizzazione rispetto ai principali risultati di ricerca di Google

Limitazioni di Frase

Manca di funzioni organizzative per i contenuti

Nessun controllore di plagio incorporato

La versione Premium può essere costosa per i piccoli team

Prezzi di Frase

Solo: $14,99/mese

$14,99/mese Basic: $44,99/mese

$44,99/mese Team: $114,99/mese

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (280+ recensioni)

4.9/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (320+ recensioni)

4. Sintonia di parole

Via Sintonia di parole Wordtune è un compagno di scrittura ricco di funzioni come editor, correttore di bozze, correttore di tono, traduttore e thesaurus. Questo strumento di scrittura AI si distingue per la sua capacità di correggere automaticamente le frasi e di suggerire parole migliori, ideale per gli scrittori che cercano un correttore grammaticale e un miglioramento dell'ortografia di base.

Il suo punto di forza è la perfetta integrazione con le piattaforme di scrittura attraverso un'estensione del browser o un'applicazione per desktop. I suggerimenti di Wordtune spesso migliorano la chiarezza e l'efficacia della scrittura, fornendo un'ampia gamma di frasi e parole alternative adatte al contesto specifico.

Le migliori caratteristiche di Wordtune

Corregge automaticamente le frasi e suggerisce parole migliori

Incorpora un editor, un correttore di bozze, un correttore di tono, un traduttore e un thesaurus

Lo strumento di parafrasi offre un'ampia gamma di frasi e parole alternative

Limitazioni di Wordtune

Esecuzioni limitate al giorno nella versione gratuita dello strumento online

Alcuni utenti hanno notato che la funzione di suggerimento delle frasi è lenta

Prezzi di Wordtune

**Gratuito

Premium: $9,99/mese con fatturazione annuale

$9,99/mese con fatturazione annuale Premio per i team: Contattare per i prezzi

Wordtune valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (65+ recensioni)

4.5/5 (65+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

5. Scrittura

Scrittura esempio

Quando vi iscrivete a Writesonic, godete di una serie di funzionalità come i modelli personalizzabili, la possibilità di caricare più articoli sui social media e un'interfaccia utente intuitiva.

È perfetto per chi lotta contro il blocco dello scrittore o per chi vuole migliorare la qualità della propria scrittura. Grazie ai suggerimenti e alle idee generate dall'intelligenza artificiale e alla capacità di suggerire parole chiave SEO-friendly, Writesonic è uno strumento utile per i creatori di contenuti e i marketer.

La caratteristica principale è la capacità di aiutare a creare didascalie uniche per Instagram, articoli per LinkedIn e cambiare il tono dei contenuti, una versatilità che lo distingue nel regno degli strumenti di intelligenza artificiale.

Le migliori caratteristiche di Writesonic

Consente di creare e condividere facilmente i contenuti grazie a modelli personalizzabili e alla condivisione automatica

Suggerisce parole chiave per migliorare l'ottimizzazione SEO e il posizionamento dei contenuti sui motori di ricerca

Strumento di parafrasi dedicato perbiografie professionali, articoli su LinkedIn e altri contenuti sociali

Tra le alternative gratuite a Quillbot, questo strumento è un vero e proprio assistente di scrittura per chi ha un budget limitato

Limitazioni di Writesonic

Utilizza crediti per modifiche minori e, di conseguenza, il sistema basato sui crediti può risultare frustrante quando si cerca di generare contenuti soddisfacenti

Prezzi di Writesonic

**Gratuito

Pro: $12.67/mont h

$12.67/mont Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (1.780+ recensioni)

4,7/5 (1.780+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.770+ recensioni)

6. Scrittura veloce

via Scrittura veloce Speedwrite, come suggerisce il nome, velocizza la creazione di contenuti grazie al suo generatore automatico di testo . È un vincitore tra strumenti per la scrittura di articoli sono perfetti per creare versioni uniche di contenuti esistenti, una funzione utile per il link-building e altre strategie di marketing.

È possibile aggiungere interruzioni di riga per facilitare la scansione dei contenuti, cosa che distingue Speedwrite da altri generatori di contenuti AI.

Sebbene sia un vincitore tra gli strumenti di parafrasi e sia ottimo per la produzione rapida di contenuti, Speedwrite potrebbe non essere lo strumento ideale per creare contenuti lunghi da zero o per moderare il tono e lo stile dei contenuti.

Le migliori caratteristiche di Speedwrite

Converte rapidamente qualsiasi testo in contenuti freschi grazie alle funzionalità di parafrasi

Migliora la scannerizzabilità dei contenuti con le interruzioni di riga

Limitazioni di Speedwrite

Rispetto ad altri strumenti, non è l'ideale per creare contenuti da zero

Nessuna opzione per moderare il tono, lo stile e il linguaggio dei contenuti

Prezzi di Speedwrite

Abbonamento mensile: $19,99 al mese

$19,99 al mese Abbonamento semestrale: $11,65 al mese, con fatturazione a $69,95

$11,65 al mese, con fatturazione a $69,95 Abbonamento annuale: 8,33 dollari al mese, con fatturazione di 99,95 dollari

Speedwrite valutazioni e recensioni

Nessuna recensione su G2 o Capterra

7. Copysmith

via Copysmith Ottenete l'accesso a un'enorme libreria di modelli con Copysmith, un versatile strumento di creazione di contenuti AI. Con questa alternativa a Quillbot, è possibile trasformare idee grezze per i post del blog in contenuti ben scritti in pochi minuti. Le sue caratteristiche principali includono un rewriter di contenuti, uno strumento per la descrizione dei prodotti e modelli di annunci Facebook.

Inoltre, l'estensione per Chrome e gli utili tutorial rendono lo strumento ancora più facile da usare. Nonostante alcune limitazioni nell'interfaccia e nella generazione di contenuti, Copysmith rimane uno strumento utile per i creatori di contenuti e i marketer grazie alla sua gamma di modelli e all'impegno a migliorare continuamente in base al feedback degli utenti.

Le migliori caratteristiche di Copysmith

Ampia gamma di modelli, dalle descrizioni dei prodotti ai modelli di annunci Facebook

Il Content Rewriter aiuta a riformulare e migliorare i contenuti

Aggiornamenti costanti basati sul feedback degli utenti e sulle intuizioni del team

Limitazioni di Copysmith

I contenuti generati possono richiedere più iterazioni

Gli utenti hanno sottolineato che a volte vengono generati contenuti irrilevanti per i blog di lunga durata

Prezzi di Copysmith

Starter Annuale: $228/anno

$228/anno Annuale Pro: $490/anno

$490/anno Piani aziendali: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Copysmith

G2: 4.3/5 (10+ recensioni)

4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

8. Qualsiasi parola

via Qualsiasi parola Vi presentiamo Anyword, una potenza nel campo della creazione di contenuti con intelligenza artificiale, nota per la sua precisione e per gli straordinari suggerimenti di contenuti. La sua chat AI è dotata di un'eccezionale comprensione del linguaggio naturale, che le consente di comprendere le richieste degli utenti, le sfumature e il contesto senza alcuno sforzo.

Questa capacità garantisce risposte accurate e contestualmente pertinenti. L'applicazione consente di nominare diverse parole e di selezionare il tono e lo stile del testo, assicurando che sia perfettamente in linea con il messaggio del marchio.

Le migliori caratteristiche di Anyword

Comprende le domande, le sfumature e il contesto dell'utente

Tono e stile personalizzabilila gestione del marchio attraverso la coerenza di tutti i contenuti

Limitazioni di Anyword

Crediti gratuiti limitati

Mancano diversi modelli come le meta descrizioni, i titoli e i post sui social media

Prezzi di Anyword

Starter: $39/mese

$39/mese Squadre guidate dai dati: $79/mese

$79/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Anyword valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (1.170+ recensioni)

4,8/5 (1.170+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (380+ recensioni)

9. ParolaAi

via WordAI WordAi è un'alternativa a Quillbot che si distingue come strumento di riscrittura e parafrasi automatica. Utilizzando tecniche avanzate di PNL, WordAi comprende il significato e il contesto del testo per produrre riscritture accurate e simili a quelle umane.

Argomenti complessi o specialistici possono rappresentare una sfida per questa alternativa a Quillbot, ma i contenuti di alta qualità e la leggibilità simile a quella umana ne fanno un forte concorrente sul mercato.

Le migliori caratteristiche di WordAi

Utilizza tecniche avanzate di PNL per riscrivere e riformulare il testo

Produce materiale naturale e leggibile

Comprende il significato e il contesto del testo

Limitazioni di WordAi

Alcuni utenti hanno riferito che lo strumento può avere difficoltà con argomenti complessi o specialistici

La versione Premium può essere costosa per le piccole organizzazioni e i singoli utenti

Prezzi di WordAi

Starter: $9/mese con fatturazione annuale

$9/mese con fatturazione annuale Power: $27/mese con fatturazione annuale

$27/mese con fatturazione annuale Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordAi

G2: 3.9/5 (15+ recensioni)

3.9/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

10. Copia.ai

Copia.ai esempio

Copy.ai si distingue per la sua attenzione a fornire un contesto chiaro per la creazione di contenuti, che lo rende uno strumento ideale per la creazione di testi di vendita personalizzati, e-mail di sensibilizzazione, post di blog e altro ancora.

Questa alternativa a Quillbot offre anche un chatbot AI, suggerimenti precostituiti e la possibilità di modificare i testi generati per adattarli alla voce e al tono del marchio. Nonostante una certa ripetitività nei contenuti di grandi dimensioni e l'assenza di un controllore di plagio nella versione gratuita, la versatilità di Copy.ai e il supporto della comunità lo rendono uno strumento di spicco nel campo della creazione di contenuti AI.

Le migliori caratteristiche di Copy.ai

Supporta più lingue

Genera testi di vendita personalizzati, e-mail di sensibilizzazione, post di blog, ecc.

Un'utile comunità di copywriter per feedback e suggerimenti.

Limitazioni di Copy.ai

Nessun controllo del plagio nella versione gratuita

Alcuni utenti hanno segnalato la presenza di ripetizioni in contenuti di grandi dimensioni

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Pro: $36/mese

$36/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (160+ recensioni)

4.8/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/7 (50+ recensioni)

11. Copimatico

tramite Copimatica Copymatic è uno strumento di scrittura AI che si è imposto all'attenzione della comunità degli scrittori per le sue caratteristiche intuitive e facili da usare. Offre una serie di strumenti di editing automatico che aiutano gli scrittori a creare contenuti in modo rapido e accurato.

A differenza di altri strumenti, Copymatic AI è in grado di generare contenuti unici utilizzando algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico.

Le migliori caratteristiche di Copymatic

Capacità di creazione di contenuti

Utilizza una suite di strumenti di intelligenza artificiale su Internet con la sua estensione per Chrome

Include un assistente di chat AI, CopyChat, per riassumere i contenuti online

Limitazioni di Copymatic

Le riscritture hanno un costo aggiuntivo, che può diventare costoso rispetto ad altri strumenti di creazione di contenuti AI

Problemi di tono o di stile

Prezzi di Copymatic

Pro: $29 per utente al mese

$29 per utente al mese Team: $49 al mese (fino a 5 utenti)

$49 al mese (fino a 5 utenti) Enterprise: $99 al mese (fino a 25 utenti)

Opinioni dei clienti su Copymatic

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ recensioni)

4.8/5 (1250+ recensioni) G2: 4.7/5 (29 recensioni)

Sfruttare la scrittura potenziata dall'intelligenza artificiale con le alternative a Quillbot

Nel grande schema della creazione di contenuti, gli assistenti AI hanno sbloccato un enorme potenziale. L'intelligenza artificiale ha fornito una soluzione alle sfide più comuni, come il blocco dello scrittore e il vincoli di tempo e, allo stesso tempo, migliorare la creatività e la produttività.

Tra tutte le alternative a Quillbot disponibili, ClickUp colpisce per la sua miscela innovativa di produttività e intelligenza artificiale per la generazione di contenuti. Questa integrazione di gestione delle attività e l'assistenza dell'intelligenza artificiale in un'unica piattaforma, è una scelta potente per gli scrittori e i marketer che desiderano semplificare il processo di creazione dei contenuti.

Combinando i punti di forza dell'intelligenza artificiale con altre funzioni di gestione della produttività, ClickUp vi assicura di essere ben equipaggiati per elevare i vostri contenuti a nuovi livelli. Il vostro viaggio verso una creazione di contenuti più efficiente e innovativa inizia qui!