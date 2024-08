10 Migliori strumenti per la revisione degli articoli per la parafrasi nel 2024

State cercando di superare il blocco dello scrittore o di superare un enorme carico di lavoro? Creare contenuti unici con un clic del mouse e ottenere risultati in pochi secondi renderebbe sicuramente la vita più facile. E questo non è un pio desiderio: gli strumenti per la scrittura di articoli lo rendono una realtà.

la tecnologia e l'IA del 2024 vi danno il potere di parafrasare a portata di mano, e gli strumenti di rewriter di oggi possono farvi risparmiare tonnellate di tempo. È facile inserire un articolo che si desidera riscrivere e lasciare che lo strumento lo parafrasi in qualcosa di nuovo.

Il contenuto riscritto può essere utilizzato per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca, coinvolgere i lettori e potenziare la campagna di marketing. Per non parlare del tempo risparmiato per terminare il lavoro (o, come dire, per sfruttare le ore in più per fare qualcosa di divertente)!

Abbiamo setacciato il panorama digitale per valutare i 10 migliori strumenti di article rewriter e article spinner del 2024. Tratteremo le funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni di persone reali per aiutarvi a prendere una decisione consapevole.

Che cos'è un Article Rewriter Tool?

Un article rewriter è uno strumento che parafrasa o riscrive automaticamente articoli o contenuti esistenti per creare nuove versioni mantenendo il significato originale. Utilizza algoritmi e tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per sostituire parole, frasi e strutture di frasi con alternative sinonime o simili.

Cosa si deve cercare in uno strumento per la riscrittura di articoli?

Gli strumenti per la riscrittura degli articoli ruotano le parole, alterano le strutture delle frasi, riformulano i paragrafi e utilizzano Strumenti di IA per creare qualcosa di nuovo. Da fare è solo correggere il testo parafrasato prima di pubblicarlo!

Il trucco per generare contenuti privi di plagio e con un alto livello di leggibilità è scegliere il giusto strumento di article rewriter. Poiché gli strumenti di article spinner e di parafrasi utilizzano algoritmi e tecnologie diverse, è necessario assicurarsi di sapere cosa si sta cercando.

Ma non c'è da preoccuparsi. Qui di seguito abbiamo evidenziato alcune cose chiave da cercare in uno strumento di article rewriter (ovvero il vostro nuovo migliore amico):

Funzioni di modifica: A meno che non abbiate un vostro strumento di controllo grammaticale o di correzione di bozze, cercate uno strumento con funzioni di modifica che vi aiutino a creare un lavoro di qualità.

A meno che non abbiate un vostro strumento di controllo grammaticale o di correzione di bozze, cercate uno strumento con funzioni di modifica che vi aiutino a creare un lavoro di qualità. Intelligenza artificiale: Sempre più contenuti vengono generati dall'IA ogni giorno, quindi cercate di trovare un rewriter IA per assicurarvi che i vostri contenuti possano competere con tutto il resto. L'IA rende anche più facile generare contenuti originali se non si ha un articolo da riscrivere.

Sempre più contenuti vengono generati dall'IA ogni giorno, quindi cercate di trovare un rewriter IA per assicurarvi che i vostri contenuti possano competere con tutto il resto. L'IA rende anche più facile generare contenuti originali se non si ha un articolo da riscrivere. Controllore di plagio: A meno che non usiate un vostro controllore di plagio, cercate uno strumento per lo spinner di articoli che ne abbia uno incorporato per verificare l'unicità. Anche gli scrittori di contenuti umani si imbattono di tanto in tanto in un plagio accidentale.

A meno che non usiate un vostro controllore di plagio, cercate uno strumento per lo spinner di articoli che ne abbia uno incorporato per verificare l'unicità. Anche gli scrittori di contenuti umani si imbattono di tanto in tanto in un plagio accidentale. **Cercate uno strumento di riscrittura con un database esteso di sinonimi per ottenere i risultati migliori. E se non si utilizza l'IA, è consigliabile una tecnologia di article spinner profonda per garantire accuratezza e contenuti freschi.

Supporto al formato: Pensate a come utilizzerete regolarmente lo strumento e trovatene uno adatto. Ad esempio, vi servirà un rewriter di paragrafi e un rewriter di articoli. Oppure, da fare con le didascalie dei social media, potreste aver bisogno di un writer di frasi. E non dimenticate i formati di file come .doc, .docx, .pdf e .txt.

Pensate a come utilizzerete regolarmente lo strumento e trovatene uno adatto. Ad esempio, vi servirà un rewriter di paragrafi e un rewriter di articoli. Oppure, da fare con le didascalie dei social media, potreste aver bisogno di un writer di frasi. E non dimenticate i formati di file come .doc, .docx, .pdf e .txt. Costo: Determinate il vostro budget e trovate un article spinner che offra il miglior valore per i vostri soldi. Se avete bisogno di un article rewriter gratis, prendete in considerazione l'impostazione di un budget futuro per avere un'idea di quello a cui vorrete passare in seguito.

Determinate il vostro budget e trovate un article spinner che offra il miglior valore per i vostri soldi. Se avete bisogno di un article rewriter gratis, prendete in considerazione l'impostazione di un budget futuro per avere un'idea di quello a cui vorrete passare in seguito. **Guardate le recensioni degli utenti: per capire meglio il funzionamento di ogni strumento, guardate i feedback degli utenti reali. Un numero più alto di recensioni è generalmente migliore, perché mostra un maggior numero di feedback su quanto lo strumento di riscrittura sia davvero facile da usare ed efficace.

**Se il contenuto non è in inglese, cercate gli strumenti che supportano le lingue di cui avete bisogno.

L'elenco potrebbe continuare, ma questo dovrebbe essere il punto di partenza. E se avete altre idee su ciò che state cercando, prendetene nota. 📚

Da fare? Bene. Passiamo alle cose belle! ✨ 🌻

10 Migliori strumenti per la scrittura di articoli da utilizzare nel 2024

Chi ha tempo di passare al setaccio centinaia di opzioni non all'altezza? Da fare il lavoro pesante. Per voi è il momento di prendere un drink, alzare i piedi e godervi un tour dei 10 migliori strumenti per la riscrittura di articoli che il 2024 ha da offrire.

1. ClickUp

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Probabilmente state sgranando gli occhi e pensando: "ClickUp ha elencato ClickUp come la scelta migliore? Non è possibile!" Certo, siamo un po' di parte, ma ascoltateci.

Non siamo gli unici a classificare ClickUp come la migliore, proprio quest'anno, ClickUp si è classificato al primo posto nella classifica dei migliori di G2 Software per il project management Prodotti. E abbiamo appena lanciato l'unico assistente IA al mondo basato sui ruoli! 🙌 ClickUp AI da fare molto di più che assistere i project management e parafrasare i contenuti. Come vi sembra la creazione di contenuti senza un articolo di input? Ci pensiamo noi. Volete riepilogare/riassumere automaticamente le vostre note? Certo. Avete bisogno di una bozza per la vostra nuova strategia di marketing? Nessun problema!

ClickUp AI utilizza I prompt di ChatGPT per aiutarvi a scrivere contenuti con parole vostre in una frazione di tempo e con pochi semplici passaggi. Ecco come funziona:

Utilizzate il nostroIA prompt per generare idee convincenti che catturano l'attenzione

Utilizzate ClickUp AI per creare contenuti informativi e coinvolgenti senza duplicazioni

Pubblicate i vostri contenuti su più canali per ottenere la massima visibilità

Oltre alla parafrasi, ClickUp può aiutare i redattori di contenuti e i blogger a migliorare qualsiasi testo esistente, ottimizzandolo per il marketing dei contenuti e l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Quindi, sì, stiamo praticamente cercando di rendere uno dei più grandi siti di marketing e di marketing di tutti i tempi migliori strumenti di scrittura intorno. Non è un problema.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp AI Toolbar semplifica il miglioramento dei contenuti esistenti in pochi secondi con utili funzionalità/funzione di riscrittura degli articoli in prompt

Raccoglie tutto ciò che serve in un unico posto grazie all'integrazione con oltre 1.000 strumenti, tra cui Slack, Asana, Asana, Hubspot, WordPress, Google Drive, Figma, YouTube e Zoom

Riconoscimento e generazione di contenuti in diverse lingue

Gli strumenti di IA per l'analisi e i modelli semplificano la creazione di contenutipersonas utente per un efficace lavoro di traguardo 🛠️

100+ strumenti di IA per la scrittura porteranno il vostro flusso di lavoro al livello successivo

ClickUp rende più facile il monitoraggiokPI di marketing (ovvero gli indicatori di performance chiave) per una più efficacegestione delle campagne di marketing estrategie di gestione del marchio* ClickUp funziona su qualsiasi piattaforma o come strumento online su Chrome

Piani premium accessibili a partire da 5 dollari al mese (più tonnellate di strumenti gratis sul piano Free Forever)

Centinaia di altre funzionalità/funzione per semplificare il lavoro, la gestione del team, il project management e la vita, tra cuidocumentazione del progetto,dare priorità alle attività,modelli di struttura di ripartizione del lavoro, chat, monitoraggio nativo del tempo, supporto 24/7 e oltre 15 visualizzazioni personalizzate 👀

Limiti di ClickUp:

ClickUp AI non è incluso nel piano gratuito (ma è in arrivo un accesso limitato alla versione di prova gratuita)

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno del nostrodemo gratis e di un corso di formazione per imparare tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (7.000+ recensioni)

4,7/5 (7.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Quillbot IA

via Quillbot IA Quillbot IA è uno strumento di riscrittura del testo progettato per riscrivere qualsiasi cosa, da email e post sui social media a paragrafi e articoli. Lavora anche come riscrittore di saggi e documenti di ricerca.

Il parafrasatore di Quillbot è tra i migliori strumenti di riscrittura di articoli online gratuiti. Presenta numerose altre funzionalità gratuite, come il riepilogare/riassumere e diverse modalità di fluidità.

Avrete anche accesso a informazioni come il conteggio delle parole e la percentuale di testo modificato rispetto alle parole originali.

Le migliori funzionalità di Quillbot IA:

Parole illimitate nel parafrasatore per gli utenti premium, fino a 6.000 parole riepilogate/riassunte, maggiore velocità di elaborazione e molte altre funzionalità/funzioni

Gli utenti Free non devono effettuare il login: incollano fino a 125 parole nel parafrasatore o lo usano come riscrittore di frasi per superare il blocco dello scrittore

Altre funzionalità/funzione includono un controllore grammaticale, un generatore di citazioni, un co-scrittore e un controllore di plagio

Risultati rapidi con impostazioni personalizzabili in questo strumento di riscrittura degli articoli

Limiti di Quillbot IA:

Molti strumenti preziosi sono limitati agli utenti premium

Alcune reportistiche riportano difficoltà tecniche come testi rifiutati e frasi incomprensibili

Prezzi di Quillbot IA:

Gratis

Premium: $19,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Quillbot IA:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Prova questi_

CLICKUP Alternative a Quillbot

!

via Piccoli strumenti SEO Small SEO Tools è una fantastica raccolta di strumenti SEO e di scrittura che utilizza la tecnologia IA per aiutarvi nella creazione di contenuti. Inizialmente erano disponibili solo tre strumenti, ma la nuova versione presenta oltre 120 funzionalità/funzione in diverse categorie. Inoltre, la qualità è notevolmente migliorata. 🙌

Con Small SEO Tools è possibile generare reportistica, rilevare il plagio, controllare la grammatica, riscrivere i contenuti e connettere più utenti del proprio team. Inoltre, per gli utenti gratis sono disponibili funzionalità/funzione di base come la parafrasi e il controllo grammaticale.

Assistenza per contenuti in più lingue

Profili personalizzabili per i membri del team e reportistica condivisibile

Rilevamento avanzato del plagio, punteggio del plagio e integrazione con il plug-in WordPress per il plagio

Altre funzionalità/funzione includono funzionalità di ricerca, controllo degli URL, crittografia dei dati, caricamento di file e postazioni per più utenti

Le versioni e i livelli multipli per ogni piano premium consentono di personalizzare i contenuti

Manca l'integrazione con altri strumenti online

I piani con accesso a tutte le funzionalità/funzione possono essere troppo costosi per alcuni utenti che necessitano di uno spinner di articoli di base

Nessuna valutazione su siti di recensioni popolari

Gratuito

Basic: $9.80+/mese

$9.80+/mese Classic: $24.80+/mese

$24.80+/mese Azienda: $29,80+/mese

$29,80+/mese Istituto: $149,80+/mese

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Duplichecker

via Duplichecker Duplichecker è uno strumento per la riscrittura di articoli dotato di numerose funzionalità/funzione, come uno strumento di parafrasi, un controllore di plagio e persino una ricerca inversa di immagini. La cosa migliore è che ogni funzionalità di riscrittura degli articoli è disponibile con accesso (limitato) per gli utenti gratis, oltre a fantastici piani premium per ogni funzione.

Duplichecker offre anche servizi e strumenti SEO per l'ottimizzazione, la valutazione, la scrittura e la modifica, per aiutare le aziende a mantenere il vantaggio sulla concorrenza.

Una nota per gli utenti di Grammarly (funzionalità/funzione più in basso nell'elenco): la funzione di parafrasi di Duplichecker utilizza un plug-in di Grammarly, e probabilmente non avete bisogno di entrambi. 🙂

Le migliori funzionalità/funzione di Duplichecker:

Molteplici funzionalità/funzione utili, tra cui sintesi vocale, controllo ortografico, controllo grammaticale, analisi del testo, ricerca di parole chiave, backlinking, gestione del sito web, convalida del codice e controllo del sito web

Accesso a diversi strumenti e opzioni pensati per studenti, aziende, freelance e singoli individui

Esperienza risalente al 2006 con i servizi SEO

Limiti di Duplichecker:

La versione Free limita fortemente l'uso e la maggior parte dei professionisti dovrà pagare perché lo strumento sia utile

Article rewriter non ha valutazioni sui siti di recensioni più popolari

Piani e livelli separati per le diverse funzionalità/funzioni possono comportare un costo più elevato per molti utenti

Prezzi di Duplichecker:

Gratuito

Controllo del plagio: $10+/mese

$10+/mese Strumento di parafrasi: $10+/mese

$10+/mese Ricerca immagini inversa Pro: $9.99+/mese

Duplichecker valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Copia.ai

via Copia.IA Copy.ai utilizza algoritmi di apprendimento automatico e IA per riformulare il testo e generare contenuti come brevi articoli, introduzioni a blog, testi di annunci digitali, oggetti di email e descrizioni di prodotti. È pensato per copywriter, marketer e titolari di aziende che vogliono produrre più velocemente testi convincenti.

Inoltre, Copy.ai è ideale per il brainstorming, la crescita aziendale, la riscrittura di articoli e altre aree che richiedono la generazione di idee. Le funzioni di riformulazione e generazione di contenuti dello strumento si basano sul software IA GPT-3 per produrre risultati leggibili dall'uomo in tutte le funzionalità/funzione.

Se siete interessati a esplorare opzioni simili, date un'occhiata al nostro elenco di Alternative di Copy.aiA ! 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai:

Lingue compatibili, tra cui inglese, spagnolo, portoghese, francese, cinese e giapponese

Il database avanzato dell'IA utilizza l'apprendimento automatico per generare nuovi contenuti da articoli esistenti, prompt e altro ancora

Funzionalità di gestione delle campagne che lavorano con campagne multicanale

Altre funzionalità/funzione includono il calendario di pubblicazione, il monitoraggio del coinvolgimento, il branding personalizzabile e la generazione di contenuti per i social media

Limiti di Copy.ai:

Gli utenti Free hanno un accesso limitato e la maggior parte dei professionisti dovrà pagare per rendere utile lo strumento di article rewriter

Alcune reportistiche riportano che la generazione dei risultati è più lenta rispetto ad altre opzioni di riscrittura di articoli IA comparabili

Prezzi di Copy.ai:

Gratis

Pro: $36/mese (limite di cinque utenti)

$36/mese (limite di cinque utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (150+ recensioni)

4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

via Parafraser.io Paraphraser.io è un fantastico strumento online per la riscrittura e la parafrasi di articoli che aiuta a riformulare gli articoli senza perdere il loro significato originale, grazie ad alcuni fantastici algoritmi di NLP (elaborazione del linguaggio naturale)! È progettato per garantire coerenza, leggibilità e flusso di scrittura e alcune funzionalità sono disponibili gratuitamente, senza bisogno di creare un account.

Ma aspettate, c'è di più!

Paraphraser.io è dotato anche di un controllore di plagio, di un controllore grammaticale e di un riepilogatore di testi, per la creazione di contenuti e la correzione delle bozze. È stato progettato per i professionisti SEO, gli scrittori e gli accademici e consente di creare e correggere i contenuti dall'inizio alla fine senza mai lasciare la pagina web.

Le migliori funzionalità/funzione di Paraphraser.io:

Il generatore di citazioni facilita la creazione di articoli utili per i lettori e di maggiore affidabilità per i motori di ricerca

Il plug-in per WordPress rende Paraphaser.io più facile da usare per i blogger

L'IA rewriter gira rapidamente gli articoli prima di verificare la presenza di plagio e contenuti duplicati

Limiti di Paraphraser.io:

Gli utenti Free hanno un accesso limitato alle funzionalità/funzione

Le recensioni degli utenti non sono prontamente disponibili sui principali siti di recensioni

Prezzi di Paraphraser.io:

Gratis

Basic: $23/mese per utente

$23/mese per utente Azienda: $50/15 giorni

Valutazioni e recensioni di Paraphraser.io:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Riscrivere il guru

via Riscrivere il guru Rewrite Guru è uno strumento per la riscrittura di articoli che utilizza un software avanzato di IA per parafrasare il testo incollato utilizzando sinonimi per mantenere il significato originale. È dotato anche di uno strumento di parafrasi separato per frasi e paragrafi, nonché di un controllore di plagio per una maggiore sicurezza.

Rewrite Guru è stato progettato per i marketer digitali che hanno bisogno di contenuti di massa per le campagne SEO, producendo articoli centrifugati in pochi secondi. Lo strumento di parafrasi lavora in modo eccellente per lo spinning di paragrafi e frasi, aiutandovi a superare il blocco dello scrittore se siete a corto di nuove parole.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rewrite Guru:

Disponibile per essere scaricato su qualsiasi dispositivo iOS o Android e accessibile attraverso qualsiasi browser web

Le funzionalità/funzione sinergiche includono la riscrittura di articoli, lo strumento di parafrasi e lo strumento di plagio

L'algoritmo IA avanzato aiuta a rilevare il significato originale del testo e a mantenerlo nel contenuto riscritto

Gli utenti possono pagare un extra per le funzioni multilingue

Limiti di Rewrite Guru:

L'accesso gratuito all'article rewriter ha limiti di utilizzo molto severi

Le recensioni degli utenti non sono disponibili sui principali siti di recensioni

Tutti i livelli di prezzo presentano funzionalità/funzione di limite di parole mensili

Prezzi di Rewrite Guru:

Gratuito

Basic: $9.99+/mese per utente

$9.99+/mese per utente Pro: $12+/mese per utente

Rewrite Guru valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Gaspare

via GaspareJasper è un assistente di scrittura e parafrasatore dell'IA progettato per aiutarvi a creare rapidamente contenuti di alta qualità. Sia che dobbiate scrivere post per il blog, aggiornamenti per i social media, email di marketing o qualsiasi altra cosa, Jasper vi copre in diverse lingue.

Un altro aspetto positivo è che Jasper riscrive e genera contenuti da più fonti, consentendo di scrivere su quasi tutti gli argomenti. Poiché ogni contenuto viene creato a partire da tutte le fonti disponibili, questo strumento di riscrittura online è originale e privo di plagio. E può anche generare arte per i vostri articoli! 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper:

Jasper utilizza oltre 50 abilità basate su esempi reali per creare una scrittura veloce ed efficiente

Capacità digenerare arte coinvolgente, marketing, blog e contenuti di narrativa in pochi secondi

Aggiungete membri del team e concedete l'accesso a login unici per facilitare la collaborazione sui progetti

Passare rapidamente da un'area di lavoro all'altra per rendere più efficiente la giornata lavorativa

I video di esercitazione aiutano gli utenti a imparare il mestiere

Personalizzate i contenuti con le impostazioni della voce del marchio per rimanere fedeli alla vostra azienda e al vostro pubblico

Limiti di Jasper:

Non esiste un piano Free Forever

Alcuni utenti segnalano inesattezze fattuali e informazioni irrilevanti che richiedono una pesante modifica

Prezzi di Jasper:

Autore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Teams: $125/mese per tre utenti

$125/mese per tre utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jasper:

G2: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

4,7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

Controlla questi_

**Strumenti per l'assistente alla scrittura_

!

9. Frase.io

via Frase.io Frase.io è uno strumento incredibile che può aiutarvi a creare o riscrivere facilmente contenuti di alta qualità. Utilizza un software avanzato di IA che si concentra sulla ricerca SEO e sull'apprendimento automatico, in modo da garantire che i contenuti siano ottimizzati per i motori di ricerca e che siano interessanti per il pubblico.

Che si tratti di prompt o di testi incollati, Frase.io è in grado di generare rapidamente contenuti coinvolgenti che rispondono alle domande e ai dubbi dei clienti. Inoltre, è programmato per creare contenuti riscritti in modo conversazionale e simile a quello umano, rendendo più facile per i titolari di aziende e i professionisti del marketing accelerare la produzione di contenuti senza modifiche approfondite.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase.io:

Il piano Teams consente a un massimo di tre utenti di collaborare ai progetti

Brief di contenuti generati dall'IA, schemi di articoli, titoli di blog, slogan e meta descrizioni

Utilizzare il chatbot di Frase.io basato sull'IA per assistere il pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in pochi minuti

Il generatore di domande è in grado di creare un elenco di domande che migliorano la SEO in relazione a ciascuna parola chiave

Limiti di Frase.io:

La versione di prova gratuita offre un accesso limitato alle funzionalità/funzioni

Alcuni utenti segnalano problemi con i video tutorial

Manca l'integrazione con altri programmi e strumenti online

Prezzi di Frase.io:

Solo: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Basic: $44,99/mese per utente

$44,99/mese per utente Teams: $114,99/mese per tre utenti

Valutazioni e recensioni su Frase.io:

G2: 4.9/5 (200+ recensioni)

4.9/5 (200+ recensioni) Capterra: N/A

10. Grammatica

via Grammatica Grammarly è un software per la modifica e il controllo del plagio che di recente ha aggiunto alcune impressionanti capacità di parafrasi e generazione di contenuti basate sull'IA. Scrittori, copyeditor e agenzie di contenuti amano usarlo per migliorare la loro scrittura. 🤩

Con la sua nuova funzionalità/funzione chiamata GrammarlyGo, è in grado di generare schemi di articoli, idee per titoli, paragrafi e frasi. Inoltre, ha impostazioni personalizzabili per aiutare i contenuti ad adattarsi alla voce del marchio! E non dimenticate il suo controllore grammaticale completo che rende la pulizia degli articoli generati dall'IA facile e veloce.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly:

Personalizzazione dei contenuti generati con diverse opzioni di voce, tono e intento

Uso illimitato dei controllori di grammatica e di plagio

Si integra con numerose app per dispositivi mobili, web e desktop, tra cui Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook e la maggior parte dei dispositivi Windows, Android o iOS

I consigli sul vocabolario, il dizionario, il thesaurus e l'editor di stile aiutano a creare contenuti unici e coinvolgenti

Altre funzionalità/funzione includono un dashboard delle attività, strumenti di collaborazione, suite per ufficio, chattare e modelli personalizzabili

Limiti di Grammarly:

La versione Free non include l'accesso allo strumento di parafrasi e generazione di contenuti

I livelli a pagamento prevedono limiti di prompt mensili per l'IA

Alcuni utenti segnalano errori nel controllo grammaticale e una scarsa struttura delle frasi con i contenuti dell'IA

Prezzi di Grammarly:

Gratuito

Premium: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Grammarly:

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

FAQ sullo strumento di riscrittura

Gli strumenti di riscrittura possono essere rilevati?

Sì, gli strumenti di riscrittura possono essere individuati da un software di controllo del plagio o da una revisione manuale. Sebbene questi strumenti possano riscrivere il testo per modificarne la formulazione e la struttura delle frasi, spesso non riescono a cambiare il significato generale del contenuto. I controllori di plagio possono identificare questa mancanza di originalità.

Gli strumenti di riscrittura sono efficaci?

Gli strumenti di riscrittura possono essere efficaci per generare rapidamente una grande quantità di contenuti o per aiutare a superare il blocco dello scrittore. Tuttavia, la loro efficacia può variare in base alla qualità del software IA e degli algoritmi utilizzati. Questi strumenti non sostituiscono le capacità umane di scrittura e modifica.

Da fare: quanto costano gli strumenti per la scrittura?

Il costo degli strumenti di riscrittura può variare da gratis a centinaia di dollari al mese, a seconda delle funzionalità/funzioni dello strumento. Alcuni offrono una versione di prova gratuita, mentre altri richiedono una sottoscrizione o un acquisto una tantum.

Gli strumenti di riscrittura possono essere utilizzati per la scrittura accademica?

No, gli strumenti di riscrittura non dovrebbero essere utilizzati per la scrittura accademica, poiché possono produrre contenuti troppo simili a lavori esistenti e risultare in un plagio. È importante utilizzare idee originali e citare correttamente le fonti utilizzate nella scrittura accademica. Tuttavia, è possibile utilizzare uno strumento basato sull'intelligenza artificiale come ClickUp AI per aiutare nella ricerca e nella generazione di idee per la scrittura accademica.

Gli strumenti di riscrittura sono legali?

Sì, l'uso di strumenti di riscrittura è legale, purché il contenuto generato non violi le leggi sul copyright. È importante citare correttamente le fonti utilizzate nel contenuto riscritto per evitare il plagio. Tuttavia, è sempre meglio utilizzare gli strumenti di riscrittura in modo etico e responsabile e assicurarsi che il contenuto generato sia unico e dia valore aggiunto al lettore.

Rivoluzionare la vostra routine di scrittura con gli strumenti di riscrittura

Siete pronti a portare la vostra produttività e le vostre capacità di scrittura a un livello superiore? Se sì, è arrivato il momento di mettere a disposizione questo trucchi per la produttività e inizia a utilizzare strumenti di generazione e riscrittura dei contenuti basati sull'IA! 🌻

Gli strumenti di riscrittura possono essere un salvavita quando si ha bisogno di creare contenuti in modo rapido e semplice. Inoltre, vi aiuteranno a evitare il temuto burnout, che è sempre una buona cosa.

Quindi, perché non dare ClickUp AI un colpo? Può essere una risorsa inestimabile per chiunque voglia risparmiare tempo e migliorare la produzione di contenuti. Fidatevi di noi: la vostra scrittura (e la vostra sanità mentale) vi ringrazieranno!