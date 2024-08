le 10 migliori app per la creazione di contenuti per i creatori nel 2024

Che siate un designer professionista che elabora le immagini di un marchio o un social media project manager se siete alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere i clienti, la creazione di contenuti di qualità può aiutarvi a terminare il lavoro. Ma può anche essere dispendioso in termini di tempo, soprattutto se si tratta di un progetto di contenuto di grandi dimensioni.

È qui che la tecnologia e Strumenti di IA per la creazione di contenuti arrivano. Con questi strumenti e app è possibile risparmiare tempo su immagini, risorse di branding e materiali di marketing. Qui vi mostriamo cosa cercare nelle app per la creazione di contenuti e vi segnaliamo le 10 migliori opzioni che ogni autore dovrebbe conoscere. 🎨

Cosa cercare nelle app per la creazione di contenuti?

Non c'è un'app specifica per la creazione di contenuti che batta tutti gli strumenti. Il software giusto per la vostra azienda dipende dal tipo di contenuti che dovete creare, dalle aree in cui avete bisogno di supporto e dal modo in cui si inserisce nella vostra attività più ampia processo di produzione dei contenuti .

Le app per la creazione e la generazione di contenuti che vi aiuteranno a terminare il lavoro dovrebbero:

Creare il tipo di contenuto desiderato: ogni app è diversa. Assicuratevi che quella che state considerando sia in grado di creare il tipo di contenuto di cui avete bisogno, che si tratti di modifica di video, grafica per i social media, infografiche o di uno strumento per gestire un sito webflusso di lavoro sui contenuti *Integrazione con altri strumenti: Le migliori app per la creazione di contenuti visivi offrono integrazioni con altri strumenti di progettazione e pubblicazione per semplificare il processo

ogni app è diversa. Assicuratevi che quella che state considerando sia in grado di creare il tipo di contenuto di cui avete bisogno, che si tratti di modifica di video, grafica per i social media, infografiche o di uno strumento per gestire un sito webflusso di lavoro sui contenuti *Integrazione con altri strumenti: Le migliori app per la creazione di contenuti visivi offrono integrazioni con altri strumenti di progettazione e pubblicazione per semplificare il processo Hanno livelli di prezzo che si adattano al vostro budget: I migliori strumenti hanno diversi punti di prezzo, in modo che possiate scegliere l'opzione più adatta alle vostre esigenze

Ora che sapete cosa cercare negli strumenti per la creazione di contenuti, scopriamo le migliori app che dovreste provare. 🛠️

Le 10 migliori app per la creazione di contenuti da usare nel 2024

In qualità di designer, specialista di marketing, social media manager o altri ruoli correlati, la creazione di contenuti è una parte importante della vostra giornata. Trovare le migliori Strumenti di IA e strumenti per i contenuti possono aiutarvi a risparmiare tempo e a creare contenuti ancora più straordinari.

Ecco una panoramica delle nostre 10 migliori app per la creazione di contenuti che vi permetteranno di avere un flusso di lavoro più efficiente. 🤩

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Grazie a ClickUp, i designer e i responsabili marketing di tutto il mondo hanno trovato più facile snellire i flussi di lavoro ed essere più efficienti. Con nuovi strumenti di IA per snellire i processi e modelli di strategia dei contenuti per creare contenuti più velocemente, non è una sorpresa che più di 6 milioni di utenti hanno fatto di ClickUp una parte integrante dei loro programmi di produttività dei contenuti.

Il nuovo assistente IA di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a lavorare in modo più intelligente nel processo di creazione dei contenuti e a risparmiare tempo migliorando le vostre capacità di scrittura. È facile lavorare a partire da un prompt specifico del team in Documenti ClickUp -che si tratti di social media, SEO, commerciale o ingegneria, per generare idee creative e riepilogare/riassumere testi lunghi.

E con la Ricerca universale, non è mai stato così facile trovare qualsiasi file nelle app in connessione come Google Drive, Slack e Figma, il tutto da un'unica piattaforma centralizzata.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

ClickUp AI è un autore di contenuti potente per le esigenze specifiche del team

Concentinaia di modelliè facile creare qualsiasi tipo di contenuto alla velocità della luce

La funzione di stima e monitoraggio del tempo offre visibilità sui flussi di lavoro e facilita l'assegnazione dei tempi di progetto a progetti più grandi che richiedono molto tempo per la modifica di foto e video

L'interfaccia di facile utilizzo rende la collaborazione e la gestione del lavoro del team un gioco da ragazzi

Con più di 15 visualizzazioni, è possibile pianificarecontenuto in un Calendario, Bacheca o Elenco, perfetto per la gestione dei testi e delle date di pubblicazione su tutte le piattaforme dei social media

Limiti di ClickUp

La versione gratuita di ClickUp ha un limite di cinque utenti, il che può essere impegnativo se il vostro team è più numeroso

La dashboard visualizza molte informazioni, ma gli utenti possono semplificare l'aspetto e le informazioni incluse nelle impostazioni

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Canva

Crea facilmente design, materiali di marketing e molto altro ancora con Canva Canva è uno dei migliori strumenti di progettazione grafica all-in-one. È dotato di un'interfaccia facile da usare e di migliaia di modelli per completare un progetto o per aiutarvi a a costruire il vostro database di contenuti in pochi minuti.

Sia che siate influencer alle prime armi con gli strumenti per la creazione di contenuti, sia che siate professionisti che vogliono sfruttare le app di modifica delle foto per migliorare i propri contenuti, Canva è un'ottima opzione. I suoi strumenti di editing avanzati sono ideali sia per la modifica di foto che di video.

Funziona bene come piattaforma unica per il vostro team, in grado di contenere tutti i materiali di branding che vi vengono in mente e un posto per le immagini di dimensioni corrette per i vostri social network. 👩‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di Canva

Più di 420.000 modelli, dai disegni allecalendario dei contenuti (alcuni a pagamento e altri gratis) significa che le possibilità di contenuto sono quasi infinite

Gli utenti possono portare i loro contenuti a un livello superiore grazie all'enorme database di foto e video

L'editor di foto e video supporta diversi tipi di contenuti, dai video come Reel, Instagram Stories e TikTok alle GIF e alle infografiche

L'ampio database di font semplifica la creazione di risorse di branding con funzionalità/funzione proprie

Si integra con centinaia di strumenti e dispositivi mobili, in modo da poterlo utilizzare su iPhone, iPad o dispositivi Android per progettare in movimento

Numerosi strumenti di progettazione e modifica video consentono di creare transizioni, effetti di dissolvenza, controlli di velocità e animazioni

Canva IA perGenerazione di arte in IA Limiti di Canva

Alcune funzionalità/funzione sono limitate agli utenti a pagamento, il che può essere frustrante se si desidera un modello premium che non rientra nel proprio budget

La curva di apprendimento può essere ripida, quindi prevedete di mettere da parte un po' di tempo per imparare a usare lo strumento

Prezzi di Canva

**Gratis

Pro : $119,99/anno per persona

: $119,99/anno per persona Canva per Teams: $149,90/anno per le prime cinque persone, poi si applicano costi aggiuntivi

Valutazioni e recensioni su Canva

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.100+ recensioni)

3. Gaspare

Via GaspareJasper è un copywriter dell'IA che rende più veloce la scrittura dei contenuti. Gli autori di contenuti possono usare Jasper per creare immagini, post di blog, contenuti per i social media e testi pubblicitari per raggiungere gli obiettivi di marketing.

Utilizzatelo per creare un'immagine generata dall'IA e poi passate all'autore del testo per redigere una didascalia o un testo per l'infografica da abbinare al design. Lucidate il contenuto con lo strumento di modifica integrato e preparatevi a condividere i vostri nuovi contenuti. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper

Funzionalità/funzione di memoria della voce del marchio, che utilizza per creare contenuti che corrispondono al tono di voce del vostro marchio, anche quando create tipi diversi di contenuti su tutti i vostri social network

Possibilità di scegliere dall'ampio database di modelli per rendere la generazione di contenuti ancora più veloce

L'estensione per il browser Chrome consente di lavorare rapidamente senza dover aprire una nuova app o uno strumento

Generare biografie professionali con l'IA

Limiti di Jasper

Jasper è più costoso delle alternative, il che lo rende difficile per i team di piccole dimensioni o con un budget limitato

I principianti potrebbero trovare l'interfaccia difficile da usare all'inizio

Ovviamente, nessuna funzionalità di modifica di foto e video

Prezzi di Jasper

Autore : A partire da $39/mese, con limite di un utente

: A partire da $39/mese, con limite di un utente Teams : A partire da $99/mese, con tre utenti inclusi e la possibilità di aggiungerne fino a sette

: A partire da $99/mese, con tre utenti inclusi e la possibilità di aggiungerne fino a sette Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2 : 4.7/5 (1.200+ recensioni)

: 4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

4. HubSpot

Via HubSpot Da articoli di blog di alto livello sulle best practice per la creazione di contenuti a strumenti pratici che facilitano i flussi di lavoro, HubSpot è da tempo leader nel settore della creazione di contenuti. Il software Marketing Hub dell'azienda include un CRM, funzioni di automazione, reportistica e campagne.

Ma l'offerta di HubSpot non si limita alle grandi piattaforme. Provate il Brand Kit Generator se siete agli inizi e avete bisogno di creare risorse di branding come una favicon, un logo e uno schema di colori. Lo strumento Blog Ideas Generator è un ottimo modo per ricercare parole chiave e determinare quali tipi di contenuti creare per il vostro pubblico.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Ci sono moltiIntegrazioni di HubSpotanche con ClickUp, in modo da poter utilizzare i vostri strumenti preferiti insieme per ottenere ancora di più da essi

Il team del servizio clienti di HubSpot è reattivo e consente di ottenere facilmente aiuto in caso di problemi di progettazione

Limiti di HubSpot

Le funzionalità/funzioni avanzate come i test A/B e l'automazione del marketing sono limitate agli utenti a pagamento

Il suo CRM eautomazioni è tra le opzioni più costose, il che può limitarne l'uso ai team con più capitale

Prezzi di HubSpot

Professionale : $800/mese

: $800/mese Azienda: $3.600/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2 : 4.4/5 (9.800+ recensioni)

: 4.4/5 (9.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.500+ recensioni)

5. Buffer

Via Buffer Come HubSpot, la reputazione di Buffer lo precede. Conosciuto nel settore del marketing come strumento utile per programmare i contenuti dei social media, la linea di strumenti del marchio si è ampliata fino a includere analisi, monitoraggio dell'engagement e un assistente IA.

Utilizzate Buffer per programmare i post e gli annunci sui social media per collaborazioni di marketing . Condivisione dei contenuti dei post del blog, podcast e tutorial a riunire i vostri obiettivi di marketing dei contenuti . Utilizzate la funzione di monitoraggio per vedere quali contenuti per i social media generano il maggior coinvolgimento. È possibile monitorare facilmente i post all'interno del Calendario, attivando/disattivando la settimana e il mese. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Buffer

Pianifica i contenuti da pubblicare su diversi account di social media e imposta le fasce orarie in modo che i contenuti futuri vengano pubblicati nello stesso momento

Gestire le campagne di marketing utilizzando la visualizzazione del calendario per vedere cosa viene pubblicato e colmare eventuali lacune

L'editor di foto, chiamato Pablo, presenta oltre 600.000 funzionalità/funzione per creare contenuti direttamente nell'app e pubblicarli sui canali dei social media

Limiti di Buffer

La pubblicazione su Instagram e Pinterest non è inclusa nella versione gratuita dell'app

Potrebbe essere necessario integrare con altri strumenti come Tailwind o Hootsuite per coinvolgere gli utenti e programmare i contenuti su tutte le piattaforme di social media

Prezzi di Buffer

**Gratis: Connessione fino a tre canali

Essenziale : $6/mese per un canale

: $6/mese per un canale Team: $12/mese per un canale

Valutazioni e recensioni su Buffer

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

6. Tipo di modulo

Via Typeform Typeform è un'azienda che semplifica l'acquisizione di dati da parte degli utenti o la loro iscrizione a un nuovo servizio o a una nuova offerta. I moduli sono personalizzabili e presentano un'interfaccia snella, che pone l'accento sulle informazioni piuttosto che sullo stile.

Informare strutture di project management come le mappe mentali utilizzando i risultati dei sondaggi di Typeform. Oppure utilizzate lo strumento per generare feedback sulle vostre campagne di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Si integra con oltre 200 app e servizi, così da poterlo usare praticamente ovunque

La versione gratuita offre moduli illimitati, quindi potete usarlo a vostro piacimento

La logica a condizioni consente di indirizzare gli utenti verso i passaggi successivi in base alle loro risposte iniziali

Il monitoraggio dei lead vi permette di monitorare le prestazioni e di acquisire dati

Limiti di Typeform

Non ci sono molti controlli sulla privacy dei dati rispetto a strumenti simili

Alcuni utenti principianti trovano che gli strumenti di personalizzazione siano eccessivi per la creazione di semplici sondaggi

Prezzi di Typeform:

Basic: 25 dollari/mese con un massimo di 100 risposte e un utente

Plus: $50/mese con fino a 1000 risposte e tre utenti

Business: $83/mese con un massimo di 10.000 risposte e cinque utenti

Valutazioni e recensioni di Typeform:

G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)

: 4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

7. Unsplash

Via Unsschiacciare Unsplash è un database di foto e video generati dagli utenti. Scoprite tutti i tipi di contenuti visivi, dai collage agli adesivi dei cartoni animati, fino alle animazioni come Giphy. Di proprietà di Getty Images, troverete migliaia di immagini di alta qualità che potrete utilizzare gratis per supportare la vostra creazione di contenuti. 🖼️

Le migliori funzionalità/funzioni di Unsplash

Gratis e di alta qualità, queste immagini possono integrare i vostri contenuti senza spendere una fortuna

Trovare facilmente le immagini cercando tra le categorie predefinite o digitando una parola chiave

Scaricare le immagini richiede solo pochi secondi e si possono salvare le immagini preferite per riutilizzarle di nuovo

Limiti di Unsplash

Non ci sono file vettoriali o video di stock, il che limita l'utilità del sito per i team di creazione di contenuti più grandi

Può essere necessario molto tempo per trovare foto che non si sono mai viste su altri siti

Nessun editor di immagini o video

Prezzi di Unsplash

**Gratuito

Unsplash+: $7/mese (contenuti riservati ai membri, scarichi illimitati e maggiori protezioni legali)

Valutazioni e recensioni di Unsplash

G2 : 4.7/5 (80+ recensioni)

: 4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: NA

8. Storie

Via Storie InStories è stato progettato per blogger, influencer e professionisti del social media marketing che desiderano creare bellissimi contenuti video. Per iniziare a progettare contenuti, basta selezionare il formato o un modello dal database. Aggiungete grafica, didascalie e transizioni per aumentare il coinvolgimento.

le migliori funzionalità/funzioni di #### InStories

Scegliete tra più di 500 modelli eleganti per modificare le foto e creare grafiche bellissime

Caricare e modificare i video direttamente nell'app

Aggiungere un brano musicale selezionando una canzone libera da diritti dall'ampia libreria di file musicali

Limiti di InStories

Per i principianti, l'interfaccia dell'app non è sempre intuitiva

L'app si blocca a volte e ha un lungo tempo di ritardo quando si finalizzano i contenuti dall'editor di video

Prezzi di InStories

**Gratis

Pro: A partire da $11,99/mese

InStories valutazioni e recensioni

G2 : NA

: NA Capitolare: NA

9. Notion

Via Notion Notion vi aiuta a gestire la produttività e a tenere traccia di tutti i dati relativi alla creazione di contenuti. Create elenchi di cose da fare per delineare il prossimo contenuto e impostate una pagina separata per tenere traccia delle metriche dei post passati.

Lavorate con un team di autori di contenuti? Stabilite una guida allo stile dei contenuti in Notion, dove i designer possono fare riferimento a regole, best practice e linee guida per la creazione di contenuti visivi.

Notion è eccellente anche per gestire la struttura del project management. Creare un database di informazioni sull'azienda e definire rapidamente il ruolo di ciascun membro del team, l'autorità decisionale e il ruolo dei collaboratori strategie di comunicazione del team . Utilizzate Notion IA per automatizzare attività inutili, riepilogare riunioni in pochi secondi ed evidenziare i punti chiave delle chiamate commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Organizzate Notion come preferite. Lo stile a blocchi consente di progettare facilmente un layout che abbia senso per voi e per il vostro team

La funzionalità di trascinamento consente di spostare i contenuti in modo da creare nuovi annunci, redigere un blog o condurre ricerche di parole chiave in un unico spazio

Supporta la comunicazione asincrona e la collaborazione con il team, anche nella versione gratuita

Limiti di Notion

All'inizio le vaste funzionalità possono risultare eccessive

Per i piccoli team di creazione di contenuti o per gli individui che si limitano a creare pochi contenuti qua e là, Notion può essere eccessivo (provate a vedere questiAlternative a Notion)

Prezzi di Notion

Free: Fino a 10 ospiti

Fino a 10 ospiti Plus: $8/mese, fino a 100 ospiti

$8/mese, fino a 100 ospiti Business: $15/mese, fino a 250 ospiti

$15/mese, fino a 250 ospiti Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.600+ recensioni)

10. Procreare

Via Processoreate Procreate è un'app di pittura digitale progettata per gli artisti della comunità della creazione di contenuti. Questo strumento pluripremiato lavora con iPad Pro e Apple Pencil per creare l'esperienza della pittura reale in formato digitale. Utilizzatela per creare schizzi e illustrazioni personalizzate per integrare i vostri blog, loghi e immagini per i social media. 🖌️

Le migliori funzionalità/funzioni di Procreate

La libreria di oltre 200 pennelli offre agli artisti gli strumenti necessari per creare immagini straordinarie con un tocco classico

Con il completo controllo del colore, è possibile scegliere la tonalità, l'armonia dei toni e la dinamica di ogni elemento

Creazione di immagini utilizzando il controllo tattile e gli scorciatoi

Limiti di Procreate

La risoluzione delle immagini di 300 DPI è limitata a stampe di dimensioni non superiori a 36 pollici

L'app può rallentare man mano che si creano più contenuti

Prezzi di Procreate

12,99 dollari per un solo acquisto (senza sottoscrizioni)

Valutazioni e recensioni di Procreate

G2 : 5/5 (60+ recensioni)

: 5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

Progettare contenuti meravigliosi con questi strumenti top

Se state creando contenuti visivi per le piattaforme dei social media o cercate uno strumento che vi aiuti a costruire le vostre risorse di branding, queste app per i contenuti possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Non sapete da dove cominciare? Provate ClickUp . Il nostro Assistente di scrittura IA può aiutarvi a redigere contenuti per post sui social media, testi pubblicitari, post sul blog e molto altro ancora. Quindi, utilizzate il modello di piano dei contenuti per programmare e tenere traccia di tutto il processo di creazione. 🌻