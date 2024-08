le 10 migliori app di marketing digitale per i marketer digitali nel 2024

Il marketing digitale si evolve alla velocità della luce. Se sbattete le palpebre, potreste perdervi la prossima grande tendenza, strumento o tecnica che trasformerà il panorama. Ma per ogni sfida che questo regno dinamico vi pone davanti, c'è una soluzione in attesa.

Nel 2024, questa soluzione si troverà sempre più spesso all'interno di potenti app di marketing digitale. Immaginate di semplificare le vostre campagne, consolidare le attività o misurare il ROI con pochi tocchi sullo schermo. Questo non è il futuro, è adesso. I professionisti del marketing digitale hanno bisogno degli strumenti migliori per essere all'avanguardia, innovare ed eccellere. Dopo tutto, un architetto non disegnerebbe un capolavoro con una matita spuntata, giusto?

Che si tratti di creare contenuti accattivanti, di destreggiarsi tra più campagne pubblicitarie o di decifrare il complesso labirinto dei motori di ricerca, l'app giusta può cambiare le carte in tavola. E noi vi copriamo le spalle! Immergetevi nella scoperta delle migliori app per il marketing digitale che ogni marketer, principiante o professionista, dovrebbe avere nel proprio arsenale quest'anno.

Preparatevi, semplificate i processi e migliorate la vostra strategia di marketing digitale! Benvenuti nel futuro del marketing digitale: semplificato, ottimizzato e a portata di mano.

Cosa cercare nelle app per il marketing digitale?

Prima di tuffarci a capofitto nel nostro elenco dei 10 migliori, facciamo un rapido pit-stop. Consideratela come una mini lista di controllo, una stella guida se volete, per scegliere le app giuste per il marketing digitale. Perché, siamo sinceri, nel vivace bazar dell'universo delle app è facile farsi attrarre da funzionalità/funzioni appariscenti che potremmo non usare mai.

Usabilità e interfaccia: Le app di marketing devono essere intuitive. Se serve un dottorato di ricerca per navigare nella dashboard, probabilmente non è l'applicazione giusta

Le app di marketing devono essere intuitive. Se serve un dottorato di ricerca per navigare nella dashboard, probabilmente non è l'applicazione giusta Capacità di integrazione: Da fare con altri strumenti? Un flusso di lavoro armonioso spesso si basa su integrazioni perfette

Da fare con altri strumenti? Un flusso di lavoro armonioso spesso si basa su integrazioni perfette Scalabilità: L'app deve crescere con voi. Man mano che le vostre campagne si espandono, non volete essere chiusi in un box

L'app deve crescere con voi. Man mano che le vostre campagne si espandono, non volete essere chiusi in un box Valore aggiunto: Non sempre un'applicazione lucida e costosa è migliore. Ciò che conta è il valore reale: Da fare, porta in tavola più di quanto il suo tag suggerisca?

Non sempre un'applicazione lucida e costosa è migliore. Ciò che conta è il valore reale: Da fare, porta in tavola più di quanto il suo tag suggerisca? Funzionalità/funzione rilevanti: Assicuratevi che l'app sia in linea con i vostri obiettivi. Un'app piena di campane e fischietti è inutile se non risponde alle vostre esigenze principali

Ricordate che le migliori app semplificano, non complicano. Scegliete con saggezza e amplifichiamo la magia del marketing!

Le 10 migliori app per il marketing digitale da usare nel 2024

Rullo di tamburi, per favore! 🥁

È il momento che tutti stavamo aspettando. Dopo aver setacciato il vasto terreno digitale, le recensioni degli utenti e aver provato noi stessi questi strumenti, abbiamo selezionato le migliori app che quest'anno stanno cambiando il gioco per i marketer digitali.

Dal miglioramento della produttività all'automazione di attività complesse, queste app non si limitano a terminare il lavoro, ma lo fanno in modo brillante. Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nei tesori digitali che renderanno il 2024 l'anno di marketing di maggior impatto!

Utilizzate ClickUp per personalizzare la vostra visualizzazione e pianificare materiali di marketing come contenuti e media in tutta l'organizzazione

Siete pronti a rivoluzionare i vostri lavori richiesti dal marketing? Introduzione ClickUp Marketing : l'ultimo project management del marketing una piattaforma su misura per i professionisti del marketing come voi.

Immaginate un'area di lavoro che unisce perfettamente brainstorming, pianificazione ed esecuzione, fornendo al vostro team gli strumenti necessari per lanciare campagne multicanale, eventi globali e tutto il resto. Con ClickUp non avrete solo un'interfaccia di facile utilizzo, ma entrerete in un'area di lavoro scalabile che dà priorità alla gestione delle risorse e dei progetti.

Inoltre, grazie ai suoi prezzi accessibili, ogni team di marketing, piccolo o grande che sia, può trarne vantaggio. E se state pensando di accelerare le vostre campagne, ClickUp AI vi copre. Con la sua esperienza nel settore Strumenti di IA per il marketing generare idee per le campagne, briefing sui contenuti, blog e persino casi di studio diventa un gioco da ragazzi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento iniziale per gli utenti, che devono familiarizzare con tutte le funzionalità/funzione disponibili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. Hootsuite

via Hootsuite Immagina una software per il calendario di marketing da cui potete supervisionare tutte le vostre piattaforme di social media: questo è Hootsuite in sostanza. Progettata pensando al moderno digital marketer, questa app di marketing digitale offre una suite completa di strumenti per ottimizzare le attività sui social media.

Da una dashboard consolidata, potete programmare i post su più canali, interagire con il vostro pubblico in tempo reale e sfruttare le analisi dettagliate per misurare l'esito positivo della vostra campagna.

Grazie alle funzionalità di social listening, è possibile collaborare con il team, assegnare attività e non perdere mai una menzione. Per le aziende che vogliono mantenere una voce digitale coerente e una presenza reattiva, Hootsuite è un alleato indispensabile.

Le migliori funzionalità di Hootsuite

Il calendario integrato per i social media mantiene i team sincronizzati e informati

Permette agli utenti di visualizzare e gestire diversi canali di social media contemporaneamente

Semplifica il processo di adattamento dei contenuti e di riprogrammazione delle scadenze per allinearsi alle risorse

Incorpora il sistema generativoiA dei social media che aiuta la creazione di contenuti per i post

Limiti di Hootsuite

Per coloro che preferiscono visualizzazioni personalizzate, la dashboard onnicomprensiva potrebbe apparire ingombrante

Secondo gli utenti, la funzionalità di pubblicazione automatica a volte manca di affidabilità

Alcuni utenti ritengono che l'esperienza dell'utente non sia così snella come quella offerta da altri strumenti di gestione dei social media

Prezzi di Hootsuite

Professionale: $99/mese

$99/mese Teams : $249/mese

: $249/mese Business: $739/mese

$739/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Hootsuite

G2: 4,1/5 (4.000+ recensioni)

4,1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 3.400 recensioni)

3. Studio dati di Google

via Studio dati di Google Google Data Studio è uno strumento di visualizzazione dei dati. E nel complesso mondo del marketing digitale, sono i dati a guidare le decisioni.

Google Data Studio trasforma l'attività di analisi dei dati, spesso complessa, in un'esperienza piacevole. Grazie alla connessione a diverse origini dati, come l'app di Google Analytics, Google Ads e persino piattaforme esterne, è possibile creare report personalizzati che raccontano una storia visiva.

È possibile personalizzare l'aspetto dei report, collaborare con il team e condividere intuizioni che altrimenti andrebbero perse nel mare dei dati grezzi. In breve, è uno strumento che trasforma i numeri in narrazioni, guidando le vostre strategie di marketing.

Le migliori funzionalità di Google Data Studio

Fornisce modelli già pronti per i report dei canali YouTube, la panoramica di Google Ads e altro ancora

Trasforma le dimensioni e le metriche dei dati in potenti blocchi per la visualizzazione

Facilita la condivisione e la collaborazione su tutti i report e i dashboard di Data Studio

Consente di personalizzare le dashboard con loghi, icone, modifiche allo sfondo e altro ancora

Limiti di Google Data Studio

Alcuni utenti riscontrano tempi lenti di caricamento dei report e ritengono che lo strumento manchi di flessibilità per query complesse

Si affida molto alle integrazioni per il monitoraggio del tempo

Non è il più adatto per la gestione di attività complesse

Prezzi di Google Data Studio

Autori e visualizzatori di report: Free

Free Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Data Studio

G2: 4.4/5 (370+ recensioni)

4.4/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (193+ recensioni)

4. Responsabile delle pagine Facebook

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/LSD-blog-\_fb-page-manager_collage.webp Dashboard del Gestore di pagine Facebook /$$$img/

via Gestore delle pagine di Facebook Navigare tra le strade affollate del panorama aziendale di Facebook e Instagram può essere scoraggiante. Ecco Facebook Pages Manager, un'app che mette facilmente nelle vostre mani le redini di più pagine Facebook e Instagram.

Che si tratti di una piccola azienda con una sola pagina o di un conglomerato che ne gestisce diverse, questo strumento semplifica l'attività. È possibile redigere e programmare i post, interagire con i follower attraverso commenti e messaggi, e sfruttare l'analisi delle pagine per valutare le prestazioni.

È come avere un'agenzia di social media in tasca, per essere sicuri di essere sempre connessi, reattivi e informati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Facebook Pages Manager

Ideale come app per la gestione degli annunci su Instagram e Facebook

Centralizza la supervisione di tutte le pagine, gli account e le attività aziendali

Monitoraggio efficace delle prestazioni delle campagne di marketing

Limiti del Gestore di pagine Facebook

Gli utenti segnalano che il passaggio da un profilo all'altro può essere noioso e frustrante

Secondo i recensori, la reattività del supporto clienti lascia molto a desiderare

Pagina di Facebook Pages Manager

**Gratuito

Facebook Pages Manager valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1.580+ recensioni)

4.2/5 (1.580+ recensioni) Capterra: N/A

5. BuzzSumo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/default.png Dashboard di BuzzSumo /%img/

via BuzzSumo Capire cosa risuona con il pubblico è fondamentale nel vasto panorama digitale e BuzzSumo si propone come bussola.

Questo strumento offre una finestra sul mondo delle tendenze dei contenuti. Volete sapere quali argomenti della vostra nicchia ottengono il maggior numero di condivisioni? BuzzSumo può dirvelo. Volete identificare gli influencer chiave che possono amplificare il messaggio del vostro marchio? BuzzSumo ha le risposte. Vi permette anche di tenere d'occhio i vostri concorrenti, per capire quali dei loro contenuti stanno colpendo nel segno.

BuzzSumo consente ai provider di elaborare strategie in linea con le preferenze del pubblico e le tendenze del settore, fornendo un quadro chiaro dell'ecosistema dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di BuzzSumo

Semplifica il processo di identificazione degli argomenti di tendenza del settore

Supporta il confronto degli argomenti e monitora le tendenze nel tempo

Consente il monitoraggio delle menzioni dei marchi, compresi i concorrenti e le produttività

Facilita il follower di parole chiave e contenuti organici da fonti online specifiche

Analizza le prestazioni dei contenuti dei concorrenti in base al coinvolgimento su varie piattaforme sociali

Limiti di BuzzSumo

Manca di integrazione con piattaforme come LinkedIn, Snapchat e TikTok

È più adatto per argomenti ampi, ma ha difficoltà con le aree di nicchia

I prezzi, soprattutto per i piani premium, possono essere proibitivi per le aziende più piccole

I dati richiedono spesso un filtraggio esteso per trovare approfondimenti rilevanti

Prezzi di BuzzSumo

Basic: $95/mese per un utente

$95/mese per un utente Creazione di contenuti: $199/mese per cinque utenti

$199/mese per cinque utenti PR & Comms: $199/mese per cinque utenti

$199/mese per cinque utenti Suite: $319/mese per dieci utenti

$319/mese per dieci utenti Enterprise: $999/mese per 30 utenti

Valutazioni e recensioni su BuzzSumo

G2: 4,5/5 (100+ recensioni)

4,5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

6. Buffer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/1598ef7b-cf10-472c-ad7c-a375730096ea-1400x972.png Dashboard di Buffer /%img/

via Buffer Se i social media sono una fase, Buffer è la troupe dietro le quinte che assicura che lo spettacolo si svolga senza intoppi. Buffer è uno strumento di gestione dei social media che demistifica il processo di programmazione, pubblicazione e analisi dei contenuti dei social media.

La sua interfaccia pulita e intuitiva consente di allineare i post per le varie piattaforme, assicurando una solida presenza sui social media. Oltre alla pubblicazione, le analisi di Buffer offrono un'analisi approfondita dell'andamento dei contenuti, consentendo una continua messa a punto.

Per i team, le funzionalità di collaborazione assicurano che tutti rimangano nel giro, rendendo Buffer un negozio unico per tutto ciò che riguarda i social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Buffer

Semplifica la programmazione dei contenuti grazie a un sistema di code di contenuti

Fornisce un servizio completostrumenti di reportistica per la comunicazione con gli stakeholder

Teams integra sistemi di revisione dei contenuti per migliorare la collaborazione del team

Limiti del buffer

Si concentra esclusivamente sui contenuti dei social media; altrocampagne di marketing necessitano di strumenti aggiuntivi

Gli utenti trovano difficile integrare contenuti provenienti da altre piattaforme o strumenti

Prezzi di Buffer

**Gratis

Essenziale: $6/mese per un utente e un canale

$6/mese per un utente e un canale Team: $12/mese per utenti illimitati e un canale

$12/mese per utenti illimitati e un canale Agenzia: $120/mese per utenti illimitati e dieci canali

$120/mese per utenti illimitati e dieci canali Canali aggiuntivi: $6-12/mese

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (980+ recensioni)

4,3/5 (980+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.420+ recensioni)

7. Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/canva.webp Dashboard di Canva /%img/

via Canva Canva è come un pennello digitale per coloro che non sono artisti esperti, ma che hanno una visione che desiderano portare in vita. Questo programma basato su cloud project management basato sul cloud ha rivoluzionato il modo in cui gli esperti di marketing si avvicinano ai contenuti visivi.

Grazie a una vasta libreria di modelli che spaziano dalle infografiche alle modelli per i social media la piattaforma offre una tela per ogni esigenza. La sua interfaccia drag-and-drop, abbinata a una ricca tavolozza di font, immagini e illustrazioni, fa sì che la creazione di immagini convincenti non sia più appannaggio esclusivo dei designer professionisti.

Che si tratti di una startup che vuole creare materiale di branding o di un marchio affermato che vuole mantenere un'identità visiva coerente, Canva offre gli strumenti per farlo senza problemi.

Le migliori funzionalità di Canva

Offre modelli per diversi materiali di marketing, dagli annunci ai post sui social media

Supporta la collaborazione in tempo reale con cartelle, pianificazioni e strumenti per i commenti

È dotato di un editor di video e di animazioni per la creazione di contenuti coinvolgenti

Limiti di Canva

Alcuni utenti riscontrano problemi nell'interfaccia, come disallineamenti o sporadiche funzioni di trascinamento

La qualità dei modelli gratuiti può risultare limitante, spingendo gli utenti verso i piani a pagamento

Prezzi di Canva

**Gratis

Pro: $119,99/anno per una persona

$119,99/anno per una persona Teams: $149,90/anno per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (4.200+ recensioni)

4,7/5 (4.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (11.300+ recensioni)

8. Planoly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Planoly_Interfaccia_Griglia_di_pianificazione.jpg Dashboard di Planoly /%img/

via Planoly Con il suo approccio visuale, Instagram richiede una strategia unica e Planoly è stato progettato per aiutare i marchi a brillare su questa piattaforma. Pensato per gli appassionati di Instagram, Planoly è più di un semplice strumento di programmazione: è un pianificatore visivo.

La piattaforma consente di creare, curare e visualizzare la griglia di Instagram in anticipo, assicurando che ogni post sia in linea con l'estetica del marchio. Grazie alla funzionalità di pubblicazione automatica, i contenuti vengono pubblicati anche quando si è offline.

Le analisi consentono di raccogliere informazioni sul coinvolgimento del pubblico e di ottimizzare la strategia di pubblicazione. In un mondo in cui Instagram è un canale di marketing fondamentale, Planoly si rivela una risorsa cruciale per l'esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Planoly

Supporta l'utile funzione "Link in Bio" per Instagram

Integra un robusto pianificatore di video TikTok all'interno dell'app

Facilita il cross-posting tra le piattaforme, ad esempio da TikTok ai cortometraggi di YouTube

Limiti di Planoly

Periodo di prova gratuito limitato a soli sette giorni

Il piano Starter limita il numero di upload mensili, il che potrebbe risultare limitante per le piccole agenzie e aziende

Prezzi di Planoly

Starter: $13/mese

$13/mese Crescita: $23/mese

$23/mese Professionale: $43/mese

Planoly valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

9. Sprout Social

via Sprout Social Se i social media sono un mercato in fermento, Sprout Social è la vostra guida esperta, che vi aiuta a navigare, coinvolgere e prosperare. Questa piattaforma onnicomprensiva integra una triplice serie di strumenti di pubblicazione, analisi e coinvolgimento sotto un unico tetto.

Abbatte i silos che spesso si trovano nella gestione dei social media, offrendo una visualizzazione unificata della presenza digitale del vostro marchio. Le funzionalità/funzione di collaborazione rendono il lavoro richiesto al team continuo, assicurando la sincronizzazione di ogni risposta, post e strategia.

Le analisi della piattaforma scavano in profondità, offrendo approfondimenti granulari sulle prestazioni delle campagne e sui comportamenti del pubblico. Sprout Social non si limita a gestire il social media marketing, ma lo padroneggia.

Le migliori funzionalità/funzione di Sprout Social

Funzionalità di una finestra In arrivo intelligente per una gestione efficiente delle richieste

Fornisce una libreria di risorse con doppia visualizzazione per una gestione semplificata delle risorse

Vanta ricche funzionalità di analisi, ascolto sociale e monitoraggio

Semplifica la collaborazione esterna

Limiti di Sprout Social

La struttura dei prezzi può essere costosa per le agenzie di piccole dimensioni

Manca la funzione di raggruppamento dei post nel calendario

Manca la funzione di drag-and-drop nel calendario

Prezzi di Sprout Social

Standard: $249/mese

$249/mese Professionale: $399/mese

$399/mese Avanzato: $499/mese

$499/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 2.360 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.360 recensioni) Capterra: 4.4/5 (550+ recensioni)

10. MailChimp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/9ecdf068-eda7-40a6-bcd1-2e3aadee6a55.png Dashboard di MailChimp /%img/

via MailChimp L'email rimane un canale di comunicazione solido nell'era dei post fugaci dei social media e delle interazioni digitali transitorie, e MailChimp ne è il campione.

Sinonimo di email marketing, MailChimp offre una piattaforma intuitiva per progettare, inviare e decifrare le campagne email. Dagli eleganti modelli di newsletter ai flussi di automazione, MailChimp si rivolge sia ai principianti che agli esperti di email marketing.

I solidi dati analitici della piattaforma consentono di valutare i tassi di apertura, i click e i comportamenti degli abbonati, aiutandovi a perfezionare la vostra strategia email. Con la sua suite di strumenti in continua evoluzione, tra cui pagine di atterraggio e annunci, MailChimp assicura ai marketer digitali le risorse per coltivare e far crescere il proprio pubblico in modo coerente.

Le migliori funzionalità/funzione di MailChimp

Facilita la creazione di pagine di destinazione e ottimizza la lead generation

Semplifica la creazione di elenchi di email e l'esecuzione delle campagne

Incorpora strumenti di gestione dei social media

Può essere utilizzato come software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Centralizza le informazioni sui clienti, dai dettagli di contatto alla cronologia degli acquisti, e supporta clienti raggruppati in base agli interessi

Limiti di MailChimp

Gli utenti devono creare i propri modelli

L'interfaccia può risultare goffa e poco intuitiva per alcuni utenti

Può non essere adeguato per gestire in modo proattivo le vendite, il supporto clienti o altre interazioni con la clientela

Prezzi di MailChimp

**Gratis

Essenziale: $13/mese

$13/mese Standard: $20/mese

$20/mese Premium: $350/mese

Valutazioni e recensioni su MailChimp

G2: 4,3/5 (12.000+ recensioni)

4,3/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (16.000+ recensioni)

ClickUp, la soluzione definitiva per il marketing digitale

Nel panorama digitale in continua evoluzione, gli strumenti giusti fanno la differenza. Mentre molte piattaforme offrono funzioni di nicchia, ClickUp si presenta come una soluzione olistica adatta alle esigenze dinamiche dei professionisti del marketing. Dalla pianificazione ed esecuzione meticolosa dei programmi di marketing alla perfetta integrazione di ClickUp AI per la creazione di contenuti, ClickUp offre funzionalità/funzione senza precedenti che la distinguono.

Inoltre, in un'epoca in cui la collaborazione determina il ritmo dello stato, le funzionalità intuitive di ClickUp, come i documenti e le lavagne online, assicurano che ogni membro del team rimanga in sincronizzazione dalla nascita di un'idea al suo lancio. La trasparenza che offre si traduce in efficienza, riducendo i flussi di lavoro ridondanti e aumentando la produttività.

Mentre altri strumenti possono eccellere in ambiti isolati, ClickUp offre un ecosistema integrato che comprende le molteplici esigenze del marketing digitale. Non si tratta solo di Da fare di più, ma di ottenere di più con meno - e in questo campo ClickUp regna senza dubbio sovrano.