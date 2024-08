10 strumenti AI per il marketing di affiliazione nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Come venditori affiliati, promuovete un servizio o un prodotto altrui in cambio di una commissione. È un'ottima soluzione che vi permette di concentrarvi esclusivamente sulla strategia di marketing invece che sull'innovazione del prodotto o sul supporto clienti.

Inoltre, se giocate bene le vostre schede, potrete incassare delle forti ricompense per la connessione di acquirenti interessati al vostro programma di affiliazione. 💰

Il rovescio della medaglia è che per Da fare marketing di affiliazione è necessario creare molti contenuti e questo richiede molto tempo. Dalle campagne email, ai social media, alle pagine di destinazione, avete bisogno di ogni vantaggio possibile per aumentare il coinvolgimento, le conversioni e le commissioni.

Allora perché non provare uno strumento di IA per il marketing di affiliazione? Questi strumenti utilizzano la tecnologia dell'intelligenza artificiale per generare contenuti, analizzare dati, segmentare il pubblico e gestire altre attività che richiedono molto tempo con un semplice clic del mouse. 🖱️

Ma non tutti gli strumenti di IA valgono il vostro tempo. In questa guida esploreremo diverse funzionalità/funzione dei migliori strumenti di IA per il marketing di affiliazione, vi aiuteremo a individuare un'opzione valida e vi mostreremo 10 esempi per aiutarvi a portare avanti la vostra attività di affiliazione campagne di marketing al livello successivo.

Cos'è uno strumento di IA per il marketing di affiliazione?

Un Strumento di IA per il marketing integra algoritmi di apprendimento automatico con l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per automatizzare attività complesse in pochi clic. Invece di utilizzare un'automazione basata su trigger, questo strumento impara man mano, gestendo attività più complesse per il vostro team man mano che gli fornite i dati. 💡

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Avanzato automazioni del flusso di lavoro è solo uno dei tanti modi in cui vediamo l'IA trasformare il marketing di affiliazione. Oltre a snellire i lavori richiesti dal marketing, i marketer di affiliazione utilizzano strumenti di IA per:

Referral analisi: Gli strumenti di IA analizzano i dati per vedere quali fonti di referral hanno maggiori probabilità di conversione, in modo da concentrarsi solo sui lead promettenti

Gli strumenti di IA analizzano i dati per vedere quali fonti di referral hanno maggiori probabilità di conversione, in modo da concentrarsi solo sui lead promettenti Campagne pubblicitarie : Avete bisogno di conversioni su Facebook Ads? Gli strumenti di IA per il marketing di affiliazione ottimizzano i vostri annunci in tempo reale per tener conto delle preferenze del vostro pubblico di riferimento

Avete bisogno di conversioni su Facebook Ads? Gli strumenti di IA per il marketing di affiliazione ottimizzano i vostri annunci in tempo reale per tener conto delle preferenze del vostro pubblico di riferimento Pagine di destinazione : L'IA analizza il comportamento degli utenti e suggerisce modifiche alle pagine di destinazione per aumentare le conversioni

L'IA analizza il comportamento degli utenti e suggerisce modifiche alle pagine di destinazione per aumentare le conversioni Descrizioni di prodotti e-commerce: L'IA è perfetta per scrivere descrizioni di prodotti accattivanti e prive di errori di battitura

La vostra azienda affiliata non ha tempo da perdere. Sfruttate gli strumenti di IA per il marketing di affiliazione per ottimizzare i vostri flussi di lavoro personalizzare (e velocizzare) la creazione dei contenuti e scalare le campagne senza sudare troppo. 🏋️

Cosa cercare negli strumenti di IA per il marketing affiliato?

Potreste aver bisogno di diversi strumenti di IA per realizzare una strategia di affiliate marketing di esito positivo, ma vi consigliamo di cercare strumenti di IA con le seguenti funzionalità/funzioni:

Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO): I motori di ricerca sono il pane quotidiano di un affiliato. Cercate strumenti che gestiscano la ricerca di parole chiave, la creazione di contenuti e l'ottimizzazione di una strategia di collegamento interno intelligente

I motori di ricerca sono il pane quotidiano di un affiliato. Cercate strumenti che gestiscano la ricerca di parole chiave, la creazione di contenuti e l'ottimizzazione di una strategia di collegamento interno intelligente Piattaforma facile per l'utente: più è facile da usare, più velocemente vedrete il valore dello strumento di marketing di affiliazione IA

più è facile da usare, più velocemente vedrete il valore dello strumento di marketing di affiliazione IA Template : Certo, l'IA fa molto lavoro per voi, ma i modelli vi faranno risparmiare ancora più tempo. Cercate strumenti ricchi di modelli per rendere la creazione di contenuti facile come un clic

Certo, l'IA fa molto lavoro per voi, ma i modelli vi faranno risparmiare ancora più tempo. Cercate strumenti ricchi di modelli per rendere la creazione di contenuti facile come un clic Strumento di scrittura /IA: Il contenuto è il re nel marketing di affiliazione. Cercate uno strumento con funzionalità di generazione di contenuti per post sui social media, video, email marketing e altro ancora. Anche il controllo dei plagi è utile

I 10 migliori strumenti di IA per il marketing di affiliazione

Un mix di strumenti di IA a pagamento e gratuiti per il marketing delle affiliazioni rafforzerà i vostri lavori richiesti. Se è giunto il momento di incrementare le conversioni e aumentare le vendite commerciali, questi sono i 10 migliori strumenti di IA per questo lavoro.

Utilizzate ClickUp per personalizzare la vostra visualizzazione per visualizzare e pianificare materiali di marketing come contenuti e media in tutta l'organizzazione

Il vostro stack tecnologico di marketing è piuttosto pesante? Chiedere al vostro team di passare da una tonnellata di piattaforme diverse è una ricetta per sprecare tempo e ottenere scarsi risultati, soprattutto per un'azienda di affiliate marketing dal ritmo serrato.

Ecco ClickUp, la piattaforma preferita da tutti strumento di project management che riunisce lavagne online, documenti, attività, calendari, obiettivi e strumenti di IA sotto un unico tetto. I team di marketing si affidano a ClickUp per collaborare sulle lavagne online, verificare i contenuti nei documenti e visualizzare i loro stati in dashboard personalizzati. ClickUp ha persino un proprio strumento di IA per il marketing di affiliazione.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Utilizzo ClickUp AI in qualsiasi punto della piattaforma per generare:

Idee di campagna

Brief di contenuto

Blog

Casi di studio

Email

ClickUp AI consente ai team commerciali di essere più sicuri nelle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

È anche possibile chiedere all'IA di riepilogare/riassumere i contenuti o di verificare la presenza di errori di battitura nelle campagne email. L'IA è stata calibrata sulle esigenze dei marketer, in modo da ottenere un aiuto iper-specifico per snellire il carico di lavoro.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Registra tutti i referral, i lead e i clienti nel filemarketing ClickUp CRM Scegliete tra più di 100 programmi basati su triggerAutomazioni ClickUp Monitorate lo stato del vostro team e gli obiettivi dell'intera organizzazione inClickUp Obiettivi* AccessoModelli ClickUp per generare rapidamente piani di contenuto per l'IA, calendari editoriali, linee guida per il marchio eroadmap di marketing Limiti di ClickUp

ClickUp AI non è uno strumento di IA gratuito per il marketing di affiliazione: per accedere a questa funzionalità è necessario un account a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi i principianti potrebbero sentirsi sopraffatti all'inizio

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Qualsiasi parola

Via Qualsiasi parola IA strumenti di scrittura come ChatGPT vi sputeranno del testo, ma probabilmente non è adatto alla vostra affiliazione obiettivi di marketing o le linee guida del marchio. Anyword risolve questo problema. È sufficiente inserire le linee guida, i canali e gli obiettivi e la piattaforma utilizza l'analisi predittiva per verificare se il testo raggiunge l'obiettivo. 🎯

Anyword dispone di un modello IA a punteggio personalizzato che personalizza i suoi risultati in base al modo in cui viene addestrato. Mostra anche i testi con le migliori prestazioni, in modo che possiate semplicemente aggiungere ai preferiti i vincitori.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword

Questostrumento per i flussi di lavoro del marketing Performance Boost Extension consente di lavorare su ChatGPT, Notion IA, Canva e altro ancora

Riscrivere la copia di annunci poco performanti

Test A/B automatico della copia dell'annuncio una volta addestrata l'IA al tono del vostro marchio

Idee di contenuti ottimizzati per la SEO, titoli di blog e altro ancora

Limiti di Anyword

Alcuni utenti vorrebbero che la piattaforma disponesse di una connessione a WordPress

Altri utenti sostengono che l'IA non sia perfetta e che a volte non riesca a trovare il testo giusto

Prezzi di Anyword

Starter: $39/mese per una postazione, con fatturazione annuale

$39/mese per una postazione, con fatturazione annuale Data-Driven: $79/mese per tre postazioni, con fatturazione annuale

$79/mese per tre postazioni, con fatturazione annuale Business: $249/mese per tre postazioni, fatturati annualmente

$249/mese per tre postazioni, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Anyword valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 1.100 recensioni)

4,8/5 (oltre 1.100 recensioni) Capterra: 4.8/5 (380+ recensioni)

3. Frase

Via Frase Frase si presenta come uno strumento di IA per il marketing di affiliazione incentrato sulla SEO. La funzionalità IA Writer genera contenuti e cerca su Google per verificare i fatti. Lo strumento di ricerca SEO di Frase è utile anche per analizzare i concorrenti e creare blog che superino la concorrenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase

Visualizzazione delle metriche delle SERP nella scheda Research per una vista dettagliata degli obiettivi di rendimento

Generazione di schemi basati sui risultati dei motori di ricerca

Scrivere opzioni di intestazione accattivanti con l'IA

Ottimizzazione dei contenuti esistenti con il modello di argomenti intuitivo di Frase

Limiti di Frase

La piattaforma non è super intuitiva, quindi è una buona idea guardare molti tutorial prima di utilizzarla

Gli utenti mettono in guardia dall'affidarsi alla funzionalità di salvataggio automatico, perché non sempre funziona

Prezzi di Frase

Solo: $12,66/mese per un utente, fatturati annualmente

$12,66/mese per un utente, fatturati annualmente Basic: $38,25/mese per un utente, con fatturazione annuale

$38,25/mese per un utente, con fatturazione annuale Teams: $97,75/mese per tre utenti, con fatturazione annuale

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (290+ recensioni)

4.9/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (330+ recensioni)

4. Sprout Social

Via Sprout Social I social media sono uno dei migliori strumenti di IA gratuiti per il marketing di affiliazione. È il biglietto di sola andata per le commissioni, a patto che si creino contenuti coinvolgenti.

Sprout Social è una piattaforma intelligente per la gestione dei social media che fornisce analisi di marketing , social commerce, monitoraggio dei collegamenti e altro ancora. L'IA di Sprout utilizza 10 anni di dati storici per creare e ottimizzare anche i copy.

Le migliori funzionalità/funzione di Sprout Social

Si integra con tutti i principali social network

Conduce analisi di sentiment e testuali grazie all'integrazione con OpenAI

Agisce rapidamente su fino a 10 anni di dati di coinvolgimento sui social media

Creazione di notifiche Spike Alert per rimanere in cima alle conversazioni emergenti

Limiti di Sprout Social

È costoso

Alcuni utenti affermano che è difficile ottenere supporto clienti

Prezzi di Sprout Social

Standard: $249/mese

$249/mese Professionale: $399/mese

$399/mese Avanzato: $499/mese

$499/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.600 recensioni) Capterra: 4,4/5 (560+ recensioni)

5. LiveChat

Via LiveChat Il marketing di affiliazione non è un'attività facile, soprattutto se si promuovono produttività ad alto costo. LiveChat vi offre un chatbot per creare relazioni con i clienti, costruire fiducia e (si spera) aumentare le conversioni. 🏆

È una piattaforma di assistenza clienti che combina email, SMS, sito web e messaggi sui social media in un unico luogo. Se il vostro target ha spesso domande sui prodotti che promuovete, utilizzate l'IA Assist di LiveChat per aggiornare il tono ed evitare errori di battitura in tutte le chat dei clienti.

Le migliori funzionalità di LiveChat

Generare riepiloghi/riassunti della chat in un clic

LiveChat mette in connessione i rappresentanti umani del servizio clienti con le risorse per accelerare le chat dei clienti

Utilizza l'IA Assist per ampliare e riformulare le chat

LiveChat IA corregge automaticamente gli errori ortografici e grammaticali

Limiti di LiveChat

Diversi utenti affermano che il sistema è difettoso

Altri affermano che è difficile ottenere il supporto clienti

Prezzi di LiveChat

Starter: $20/mese per utente, fatturati annualmente

$20/mese per utente, fatturati annualmente Team: $41/mese per utente, fatturati annualmente

$41/mese per utente, fatturati annualmente Business: $59/mese per utente, fatturati annualmente

$59/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su LiveChat

G2: 4,5/5 (740+ recensioni)

4,5/5 (740+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.600+ recensioni)

6. AdCreativo

Via AdCreative La pubblicità è costosa, ma è il modo migliore per generare rapidamente lead di affiliazione. AdCreative non solo crea i testi per le campagne pubblicitarie, ma crea anche le immagini degli annunci con la potenza dell'intelligenza artificiale. Se il vostro grafico non ha tempo di personalizzare la grafica, questo strumento di IA marketing è un'ottima aggiunta al vostro stack MarTech. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di AdCreative

Scopri gli annunci più performanti dei tuoi concorrenti con Competitor Insights IA

AdCreative crea immagini, testi e altro per le vostre campagne di marketing

Generazione di contenuti social per Facebook, Instagram, Pinterest e X

AdCreative analizza gli annunci esistenti per suggerire miglioramenti

Limiti di AdCreative

A meno che non siate molto specifici con i vostri prompt, lo strumento genererà immagini ripetitive

Alcuni utenti sostengono che la piattaforma non sia una vera IA perché si basa molto sui modelli

Prezzi di AdCreative

Starter: $21/mese

$21/mese Premium: $44/mese

$44/mese Ultimate: $74/mese

$74/mese Scale-Up: $111/mese

Valutazioni e recensioni di AdCreative

G2: 4.3/5 (510+ recensioni)

4.3/5 (510+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (120+ recensioni)

7. Risposta

Via Ottenere la risposta Avete bisogno di ottenere più risposte alle email? GetResponse vi aiuta a raggiungere gli oggetti del vostro progetto di marketing e non solo. Nato come piattaforma di email marketing, oggi costruisce siti web, landing page, campagne SMS, annunci a pagamento e persino funnel di conversione.

Utilizzando il generatore di email IA è possibile creare messaggi e oggetti ottimizzati in pochi clic. La piattaforma include persino raccomandazioni di prodotti basate sull'IA, un'ottima soluzione per l'e-commerce.

Le migliori funzionalità/funzione di GetResponse

Visualizzare l'imbuto di conversione dall'inizio alla fine

Creazione di annunci personalizzatiautomazioni di marketing personalizzate con un costruttore drag-and-drop

GetResponse semplifica la creazione di chattare in diretta con i clienti

Creare pagine di destinazione ad alta conversione con il suo costruttore di siti web senza codice

Limiti di GetResponse

Alcuni utenti vorrebbero che GetResponse avesse integrazioni migliori

Altri hanno avuto problemi con l'accuratezza dei dati

Prezzi di GetResponse

Email Marketing : $15,60/mese, fatturati annualmente

$15,60/mese, fatturati annualmente Marketing Automazioni : $48,40/mese, fatturati annualmente

$48,40/mese, fatturati annualmente Ecommerce Marketing: $97,6/mese, fatturati annualmente

$97,6/mese, fatturati annualmente GetResponse MAX: $999/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su GetResponse

G2: 4,2/5 (620+ recensioni)

4,2/5 (620+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (470+ recensioni)

8. Gaspare

Via Gaspare Jasper IA è uno strumento di IA molto popolare per il marketing di affiliazione perché si adatta a molti casi d'uso. Utilizzatelo per i testi di marketing digitale, i testi di presentazione e altro ancora, con la voce che meglio si adatta all'identità del vostro marchio.

Gli strumenti di IA per il marketing di Jasper sono i punti di forza di questo software. È in grado di generare diverse risorse per le campagne di marketing di affiliazione, soprattutto nel processo di creazione dei contenuti. Da fare c'è solo l'invio di un brief e il software lo prende in carico. ✍️

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Jasper analizza il tono di voce e le regole di formattazione

Si integra con Zapier, Webflow e Fogli Google

Collabora con il team in tempo reale e segnala gli elementi pronti per la revisione

Creazione di modelli dinamici personalizzati

Limiti di Jasper

A volte Jasper ripete i contenuti

Gli utenti dicono che la funzionalità/funzione "tono di voce" non è ancora pronta

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese per una postazione, con fatturazione annuale

$39/mese per una postazione, con fatturazione annuale **Teams: $99/mese per tre postazioni, con fatturazione annuale

Aziende: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

9. Lumen5

Via Lumen5 Lumen5 è uno strumento di IA unico nel suo genere per il marketing di affiliazione, perché è specializzato in contenuti video. Mentre la creazione di video richiede normalmente molto tempo e risorse, Lumen5 permette di generare video di qualità professionale grazie alla potenza dell'IA. Non è nemmeno necessario saper modificare: è sufficiente trascinare e rilasciare i video per ottenere la gloria del marketing. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Lumen5

Convertire i blog più popolari in video IA

Generazione di video in stile talking head

Utilizza i modelli, le immagini e i video di Lumen5 per ottenere un look professionale in meno tempo

L'algoritmo determina automaticamente la lunghezza di ogni Clip, la posizione del testo e la composizione della scena

Limiti di Lumen5

Lumen5 è specializzato nella riproposizione di contenuti, quindi non può necessariamente dire qualcosa di nuovo

Mancano funzionalità/funzione per la strategia, la programmazione dei contenuti e l'analisi, quindi è necessario uno stack tecnologico di marketing separato

Prezzi di Lumen5

**Base: $19/mese per utente, con fatturazione annuale

Starter: $59/mese per utente, con fatturazione annuale

$59/mese per utente, con fatturazione annuale Professional: $149/mese per utente, fatturati annualmente

$149/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Lumen5 valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (60+ recensioni)

4,5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

10. Brandwatch

Via Brandwatch Come Sprout Social, Brandwatch è uno strumento di IA per il marketing di affiliazione adattato ai social media. Questa piattaforma può essere utilizzata per ricercare la domanda dei consumatori, monitorare gli account del marchio, creare contenuti e coinvolgere il pubblico di riferimento. Offre inoltre approfondimenti sulle conversazioni basati su GPT, un assistente di copywriting e approfondimenti sul marketing dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brandwatch

Ricerca e gestione degli influencer in un'unica piattaforma

Collaborazione con il team in un calendario di marketing in condivisione

Archiviazione di tutte le risorse digitali nella libreria condivisa di Brandwatch

Creazione di schede profilo del pubblico per capire sempre con chi si sta parlando

Limiti di Brandwatch

Alcuni utenti dicono che le analisi e il filtraggio dei dati sono piuttosto scarni

Altri vorrebbero che la piattaforma avesse più integrazioni native

Prezzi di Brandwatch

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Brandwatch

G2: 4.4/5 (560+ recensioni)

4.4/5 (560+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (220+ recensioni)

Ottieni un assistente di scrittura IA che Da fare tutto

Il marketing di affiliazione non deve richiedere ore di lavoro manuale. Con uno strumento di IA come ClickUp, non è mai stato così facile mettere il team di marketing sulla stessa pagina, risparmiare tempo e aumentare i tassi di conversione delle campagne pubblicitarie. 🙌

Sfruttate la potenza delle Automazioni, dell'IA, dei modelli e di molto altro ancora di ClickUp nel vostro prossimo programma di affiliazione: Create ora gratuitamente la vostra area di lavoro di ClickUp.