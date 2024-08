10 Migliori software CRM di marketing per agenzie di marketing

Se c'è una parola per descrivere l'atmosfera delle agenzie di marketing, scommettiamo che molti sceglierebbero caotica. Ci si destreggia tra più progetti e spesso si corre contro il tempo per portare a termine i propri compiti. Il continuo passaggio da un'applicazione all'altra per gestire campagne, clienti e contatti vi spinge in diverse direzioni contemporaneamente.

E se vi dicessimo che potete usare un'unica piattaforma per coltivare le relazioni con i clienti, gestire i dati, generare report e pianificare i flussi di lavoro? Tutto questo è possibile con il marketing Software CRM strumenti. Sono ricchi di funzioni per la centralizzazione gestione dei clienti e prendere decisioni basate sui dati per gestire campagne e generare contatti.

In questo articolo esploreremo le top 10 CRM per il marketing agenzia. Approfondisci le loro caratteristiche e trova quello che soddisfa tutti i tuoi criteri! ✅

Cosa cercare in un software CRM di marketing?

Con molti strumenti di gestione delle relazioni con i clienti presenti sul mercato, è normale sentirsi confusi su quale scegliere. Tuttavia, ogni software CRM di marketing degno di nota dovrebbe offrire quanto segue:

Compiti egestione del progetto Caratteristiche: Dovrebbe consentire di assegnare e tenere traccia dei compiti per semplificare le attività interfunzionalicampagne di marketing e allinearsi alle scadenze Centralizzazione dei dati: Dovrebbe consentire di memorizzare, accedere e gestire tutti i datiinformazioni sui clienti in un unico luogo Strumenti di gestione dei contatti: Il software dispone di opzioni per tracciare ogni interazione con il cliente e mantenere un registro pulito Analisi e reportistica di marketing: Dovrebbe offrire opzioni come i thread di commento e la modifica in tempo reale per garantire che tutti facciano la loro parte e siano informati sulle modifiche più recenti Modelli: Dovrebbe offrire utili opzioni di marketing eModelli di CRM per risparmiare tempo su alcuni processi Versatilità: Il software devefunzionare perfettamente su Mac e Windows, oltre che su telefoni cellulari e tablet

I 10 migliori software CRM per il marketing da utilizzare nel 2024

Abbiamo analizzato decine di strumenti CRM per le agenzie di marketing e selezionato le 10 opzioni più valide per aiutare i team di marketing a lavorare in modo più intelligente e a mantenere relazioni con i clienti di alto livello. 🤝

Collaborare a campagne di marketing interfunzionali in ClickUp

ClickUp è un popolare programma per la gestione di attività, progetti e piattaforma di gestione del marketing con potenti Funzionalità CRM per gestire i vostri account, visualizzare le pipeline e collaborare con il vostro team in un unico luogo.

La piattaforma 15+ visualizzazioni personalizzabili consentono di vedere i processi del CRM da ogni prospettiva. Utilizzate la vista Elenco per raggruppare, ordinare e filtrare i vostri account, sfruttate la vista Calendario per personalizzare i piani in base alle scadenze, oppure optate per la vista Carico di lavoro per controllare ciò che il vostro team ha in programma. 🍽️

ClickUp cruscotti di performance con oltre 50 widget consentono di visualizzare i dati dei clienti. Utilizzare Documenti per conservare tutta la documentazione in un unico posto. Potete collegare i documenti di marketing alle attività appropriate e condividerli con i team di vendita per ottenere visibilità!

Gestite i vostri account con l'esclusiva gerarchia di spazi, cartelle ed elenchi di ClickUp, aggiungete i vostri ospiti alla piattaforma e controllate le autorizzazioni con pochi clic.

Con Automazioni ClickUp Con ClickUp e Forms è possibile risparmiare tempo interagendo con i contatti e acquisendo i dati dei clienti in un batter d'occhio. Per rendere più fluido il flusso di lavoro, integrate la vostra posta elettronica con ClickUp e create un ambiente unificato per l'inserimento dei clienti, l'invio di aggiornamenti sui progetti e la gestione dei contatti.

La piattaforma si integra con oltre 1.000 piattaforme e offre una vasta gamma di Modello ClickUp CRM per snellire le vostre lead pipeline e aumentare le conversioni.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Strumenti di automazione del marketing per i team di vendita e marketing per accelerare i loro flussi di lavoro

Dashboard complete con oltre 50 schede per costruire e monitorare le strategie di marketing da qualsiasi luogo

15+ viste per gestire le relazioni con i clienti e le attività personali da qualsiasi angolazione

Strumenti per l'email marketing per aiutare le revisioni e la pubblicazione da parte degli stakeholder

Automazioni e moduli facili da usare per semplificare le richieste e le indagini

Gerarchia scalabile per una gestione superiore degli account

Limitazioni di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può essere eccessiva

Alcuni utenti vorrebbero un maggior numero di Automazioni nei piani a basso prezzo

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contatto per i prezzi *ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per i membri di Workspace

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Intuitivamente

Via: Intuitivamente Volete una piattaforma che combina funzioni di CRM, marketing, gestione dei progetti e vendite? Insightly potrebbe essere quello che state cercando! 👁️

Questa piattaforma è tutta incentrata sulla personalizzazione. Potete adattarla alle vostre esigenze e creare spazi personalizzati per la vostra agenzia e i vostri clienti.

Apprezzerete la convenienza del cliente funzione di gestione delle e-mail , che potete utilizzare per tenere traccia e supervisionare ogni interazione con i clienti e mantenere una comunicazione proattiva.

Con un servizio di prim'ordine pipeline di vendita Grazie alle opzioni di gestione dei lead, è possibile acquisire facilmente le informazioni rilevanti, assegnare le priorità e chiudere le trattative. Insightly vi permette anche di aggiungere record dettagliati dei vostri servizi e di avere pronte le quotazioni e le informazioni pertinenti ogni volta che un potenziale cliente le richiede.

Insightly offre dashboard personalizzabili per controllare le metriche chiave e prendere decisioni informate per il futuro.

La piattaforma può aumentare la produttività del vostro team e aiutarvi a organizzare il vostro lavoro Flussi di lavoro del CRM con automazioni dei compiti che riducono il lavoro ripetitivo e il rischio di errore umano.

Le migliori caratteristiche di Insightly

Combina funzionalità di CRM, marketing, PM e vendite

Robuste opzioni di gestione della pipeline di vendita e dei lead

Cruscotti intuitivi

Automazione delle attività

Limitazioni di Insightly

Può essere costoso per le agenzie più piccole rispetto ad altri software di gestione delle relazioni con i clienti del marketing

Le automazioni possono cambiare dopo gli aggiornamenti del software

Prezzi di Insightly

Plus : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2 : 4.2/5 (850+ recensioni)

: 4.2/5 (850+ recensioni) Capterra: 4/5 (600+ recensioni)

3. Podio

Via: Podio Sebbene Podio non sia uno strumento CRM di per sé, è più che in grado di aiutarvi a gestire i clienti esistenti e potenziali.

Con Podio, è possibile creare un record unico di clienti e contatti e modificarlo in tempo reale. La piattaforma offre moduli web che rendono l'acquisizione delle informazioni un gioco da ragazzi. Poiché una registrazione impeccabile è fondamentale per le agenzie di marketing, sarete felici di sapere che Podio vi permette di aggiungere commenti e allegare file alle vostre voci per renderle più dettagliate.

Assegnate compiti per organizzare il vostro team, assicuratevi che ognuno sia consapevole delle proprie responsabilità e tracciate i progressi per mantenere la vostra agenzia sulla giusta rotta.

Grazie alle multiple viste di Podio, puoi osservare i tuoi record da diverse prospettive. Utilizza la semplice vista Elenco per ottenere una panoramica completa dei tuoi clienti, oppure passa alla vista Lavagna Kanban per tenere traccia e gestire i loro stati.

Podio si integra con numerose piattaforme, tra cui Google Drive, Google Calendar e FreshBooks, che aiutano a condividere i file, organizzare il calendario e creare fatture.

Le migliori caratteristiche di Podio

Moduli web integrati per acquisire informazioni sui clienti

Facile assegnazione e gestione delle attività

Viste multiple

Numerose integrazioni con strumenti popolari

Limitazioni di Podio

L'app mobile non offre tutte le funzionalità

Alcuni utenti hanno menzionato tempi di risposta più lenti

Prezzi di Podio

Gratuito : $0/mese per utente

: $0/mese per utente Plus : $11,20/mese per utente

: $11,20/mese per utente Premium: $19,20/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Podio valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (450+ recensioni)

: 4.2/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

4. Capanna

Via: Keap Tracciate le relazioni con i clienti e fatturate con questo eccezionale strumento strumento di marketing per le piccole imprese .

Una delle caratteristiche che apprezzerete è la cattura automatizzata dei lead. Keap raccoglie e organizza le informazioni dei lead attraverso moduli personalizzati, social media e landing page. I follow-up tempestivi sono fondamentali per convertire i lead e Keap raggiunge automaticamente i potenziali clienti in base alle loro azioni e attività.

Le funzioni di fatturazione e i processori di pagamento di Keap consentono di creare fatture direttamente dallo strumento CRM e di essere pagati più velocemente. 💸

Collegate Keap con Zapier e approfittate di oltre 5.000 integrazioni! Se utilizzate applicazioni non supportate da Zapier, sfruttate l'API aperta di Keap per creare integrazioni personalizzate.

Le migliori caratteristiche di Keap

Acquisizione automatica dei contatti con pratiche opzioni di filtraggio

Transizione senza problemi da altre piattaforme

Eccellenti opzioni di fatturazione e pagamento

Forte capacità di integrazione tramite Zapier o API aperte

Limitazioni di Keap

Ha una curva di apprendimento più ripida

L'assistenza clienti potrebbe essere migliore

Prezzi di Keap

Pro : A partire da $159/mese (1.500 contatti e due utenti, utenti aggiuntivi: $29/mese)

: A partire da $159/mese (1.500 contatti e due utenti, utenti aggiuntivi: $29/mese) Max: A partire da $229/mese (2.500 contatti e tre utenti, utenti aggiuntivi: $29/mese)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Keap valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (1.400+ recensioni)

: 4.2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.200+ recensioni)

Bonus: Scopri la nostra lista dei capitoli Le migliori alternative a Keap

5. Trascinare

Via: Trascinare Non trascinatevi a trovare una soluzione CRM eccellente per la vostra agenzia! 🦶

Vi presentiamo Drag, uno strumento elegante che si basa sull'intramontabile popolarità dell'e-mail come canale di comunicazione per le aziende . Ti permette di trasformare il tuo account Gmail in una potente macchina CRM! ✉️

Le schede di trascinamento sono la caratteristica principale della piattaforma. Collegate le vostre caselle di posta condivise e i Google Group con una bacheca per smistare facilmente i contatti e le richieste. Potete anche aggiungere i membri del vostro team alla bacheca per tenerli informati.

Arricchite ogni conversazione con i clienti di dettagli per semplificare la collaborazione ed eliminare la necessità di passare da un'applicazione all'altra. È possibile allegare file, assegnare compiti a membri specifici del personale e lasciare note.

Drag consente di assegnare automaticamente le e-mail al personale in base a criteri quali le parole chiave e il mittente, per garantire che tutti siano al corrente delle proprie responsabilità.

La collaborazione passa al livello successivo, rispondendo alle e-mail per conto di un collega e unendo le forze per scrivere insieme bozze di e-mail persuasive.

Grazie ai seguiti automatizzati e ai modelli di e-mail, potete assicurarvi che nessun lead vada perso e che tutte le richieste ricevano risposte tempestive!

le migliori caratteristiche di #### Drag

Trasforma Gmail in una piattaforma CRM

Assegnazione automatica delle e-mail

Follow-up automatici

Modelli di email completi

Limitazioni di trascinamento

L'esplorazione delle funzionalità della piattaforma può richiedere tempo

Gli aggiornamenti possono influire sulle impostazioni di visibilità

Prezzi dei trascinamenti

Gratuito : $0/mese per utente

: $0/mese per utente Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Plus : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Pro: $16/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Drag valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (200+ recensioni)

: 4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

6. Compagno di vendita

Via: Compagno di vendita Cosa si ottiene quando si dota uno strumento CRM di potenti capacità di automazione? Si tratta di Salesmate, una solida piattaforma per far progredire il vostro team con un sistema di flussi di lavoro di marketing ! 🔝

Cominciamo con le opzioni di gestione dei prospect e dei lead della piattaforma. Salesmate consente di scrivere e-mail e testi in massa e di creare campagne e-mail mirate e follow-up personalizzati per convertire i potenziali clienti in clienti.

Lo strumento consente di visualizzare la pipeline di vendita, di tenere traccia di ogni conversazione con clienti potenziali ed esistenti, di registrare le chiamate e di sincronizzare la posta elettronica e il calendario. Salesmate acquisisce i dati delle conversazioni con i clienti in tempo reale ed effettua automaticamente gli aggiornamenti. Voi e il vostro team potete concentrarvi su altre attività preziose, sapendo che tutta la corrispondenza è ordinatamente documentata!

La caratteristica più importante di Salesmate è Automazioni. Utilizzatela per ottenere informazioni sullo stato di salute della vostra pipeline, catturare i lead, controllare le prestazioni del team e creare facilmente esperienze personalizzate per i clienti. Essendo Salesmate uno strumento basato sul percorso, è possibile creare rapidamente automazioni trascinando e rilasciando gli elementi desiderati (trigger, condizioni e azioni) sul canvas della piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Salesmate

Automazioni robuste

Eccellenti opzioni di gestione dei prospect e dei lead

Design intuitivo drag-and-drop

oltre 700 integrazioni

Limitazioni di Salesmate

Nessuna opzione per programmare gli orari di attivazione e disattivazione delle chiamate

Assistenza clienti limitata

Prezzi di Salesmate

Starter : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Crescita : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Boost : $40/mese per utente

: $40/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Salesmate

G2 : 4.6/5 (60+ recensioni)

: 4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Se state cercando uno strumento CRM orientato alla vendita, fate un giro su Pipedrive! 🚗

La piattaforma consente di visualizzare ogni fase della pipeline di vendita, aggiungendo informazioni sulle trattative e monitorandone i progressi. Personalizzate ogni fase per adattarla ai processi della vostra agenzia e sfruttate i vantaggi del design drag-and-drop e delle opzioni di codifica dei colori per garantire che nessun affare venga lasciato indietro.

Un'altra funzione che apprezzerete è quella delle automazioni. Vi permette di semplificare ogni parte dei vostri processi, dal marketing via e-mail ai follow-up con i clienti.

Grazie a dashboard visivi e report personalizzabili, Pipedrive vi permette di individuare i colli di bottiglia, di tenere traccia dei KPI, di fissare gli obiettivi e di seguirne la realizzazione.

Pipedrive si integra con oltre 700 app, compresi strumenti di marketing e CRM di prim'ordine come Zapier, HubSpot e LinkPort. La piattaforma consente inoltre di costruire la propria app in pochi passi.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Combina funzionalità di vendita e CRM

Automazioni facili da usare

Cruscotti dettagliati e opzioni di reporting

oltre 700 integrazioni

Limitazioni di Pipedrive

Non è possibile utilizzare le date come trigger di automazione

Mancanza di opzioni di personalizzazione avanzate

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $9,90/mese per utente

: $9,90/mese per utente Avanzato : $19,90/mese per utente

: $19,90/mese per utente Professionale : $39,90/mese per utente

: $39,90/mese per utente Power : $49,90/mese per utente

: $49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.600+ recensioni)

: 4.2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.800 recensioni)

8. Vendite fresche

Via: Lavori freschi Una nuova prospettiva sulle vendite e sul CRM con Freshsales! 🔭

Questa piattaforma vi consente di offrire un'esperienza di prima classe ai vostri clienti esistenti e potenziali grazie alla varietà di visualizzazioni disponibili. Utilizzate la vista Activity Timeline per monitorare il coinvolgimento dei clienti nel tempo, oppure sfruttate la vista Kanban board per ordinare i contatti in base alla loro posizione nella pipeline, ad esempio contattati, interessati, non interessati, ecc.

Freshsales offre notevoli opzioni di gestione dei lead, che consentono di creare pipeline multiple per monitorare l'avanzamento delle trattative e assegnare un punteggio di probabilità per ogni fase.

L'assistente AI della piattaforma, Freddy, può aiutarvi a dare priorità ai prospect, a prevedere le chiusure delle trattative, a monitorare i KPI del team e a generare informazioni dettagliate rapporti di progetto .

Freshsales si integra con decine di piattaforme come Mailchimp e HubSpot. È inoltre possibile accedere alle API per connettersi ad applicazioni di terze parti.

Le migliori caratteristiche di Freshsales

Viste multiple

Robuste opzioni di gestione dei lead

Assistente Freddy con intelligenza artificiale

Integrazioni con le app più diffuse

Limitazioni di Freshsales

Risposte dell'assistenza clienti più lente

Il prezzo può sembrare relativamente più alto nello spazio CRM

Prezzi di Freshsales

Gratuito : $0/mese per utente

: $0/mese per utente Crescita : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Pro : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Enterprise: $69/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

9. Rame

Via: Rame Se la vostra agenzia vive all'interno dell'ecosistema Google, Copper potrebbe essere la soluzione CRM giusta per voi!

Il suo fascino principale risiede nella potenza di integrarsi perfettamente con Google Workspace. Sincronizzate Copper con Google Docs per mantenere un archivio unificato dei vostri contatti, raccogliete informazioni da lead e prospect con Google Forms e mantenete i vostri file al sicuro e prontamente disponibili su Google Drive.

Con Copper, potete rimanere sempre al passo con i vostri contatti grazie ai seguiti automatizzati. Generate modelli di e-mail, impostate promemoria e assicuratevi che gli accordi mancati siano lasciati nel passato. Utilizzate campi personalizzati per tenere traccia di dettagli specifici sui vostri contatti.

Fornire un servizio clienti eccezionale è possibile grazie agli avvisi e alle notifiche di Copper: riceverete un segnale ogni volta che i vostri contatti o lead hanno bisogno di voi.

Tenete d'occhio tutto ciò che accade nella vostra agenzia con il Forum di attività in tempo reale della piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Copper

Avvisi e notifiche personalizzate

Follow-up automatici

Si integra perfettamente con Google Workspace

Feed di attività in tempo reale

Limitazioni del rame

Le regole di automazione non possono essere duplicate

Altre opzioni di reportistica sarebbero un'ottima aggiunta

Prezzi di Copper

Basic : $23/mese per utente

: $23/mese per utente Professionale : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Business: $99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Copper

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 500 recensioni)

10. Lunedì vendite CRM

Via: Lunedì Il lunedì è un efficiente Soluzione CRM combinata con la gestione dei progetti per ottimizzare i vostri processi!

Parte di una più ampia suite di software Monday, il CRM vendite di Monday è progettato per importare dati di account, lead e contatti da Excel o tramite API, mantenendo un'organizzazione impeccabile. Non preoccupatevi di rivedere faticosamente le importazioni: la piattaforma individua in modo efficiente i dati duplicati, ve li segnala e li unisce.

Per facilitare la comunicazione con i clienti, il CRM vendite Monday offre funzioni come modelli di e-mail, e-mail di massa, sincronizzazione e tracciamento delle e-mail. Utilizzatele per essere sempre aggiornati su ogni interazione e risparmiare tempo.

Sfruttate la funzione di automazione senza codice di Monday per gestire le attività ripetitive, liberando così il vostro tempo per le attività di creazione di valore.

Le migliori caratteristiche del CRM vendite Monday

Importazione facile dei dati

Automazioni senza codice

Eccezionali funzioni di comunicazione

Monitoraggio completo delle prestazioni

Limitazioni del CRM vendite del lunedì

Mancanza di opzioni di reporting

La piattaforma può essere difettosa

Prezzi del CRM vendite del lunedì

Basic : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Standard : $14/mese per utente

: $14/mese per utente Pro : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sul CRM vendite del lunedì

G2 : 4.6/5 (600+ recensioni)

: 4.6/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (372 recensioni)

Liberate la potenza del software CRM di marketing

Se la vostra agenzia di marketing è un fiore, il giusto software CRM è il terreno fertile che lo aiuta a sbocciare. 🌸

Le soluzioni CRM per il marketing che abbiamo trattato sono tutte spettacolari e consentono di integrare molti aspetti delle relazioni con i clienti. Se siete alla ricerca di un software tutto in uno che combini CRM, marketing, vendite, progetti e gestione delle attività in un unico pacchetto, provate ClickUp oggi stesso -gratis per sempre!