10 Migliori alternative e concorrenti di Keap nel 2024

Tutte le aziende si basano sulle relazioni commerciali e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è il cuore di tutto.

Il CRM comprende la ricerca di nuovi contatti e la gestione dei dati dei clienti, per poi utilizzarli per realizzare traguardi personalizzati campagne di marketing per spostare quei clienti nella vostra pipeline commerciale.

Se siete titolari di un'azienda agli inizi, potreste essere in grado di gestire tutto questo con un semplice foglio di calcolo. Ma quando la vostra azienda cresce, fareste bene a passare a un software di automazione del marketing. Software per l'automazione delle attività si occupa dei lavori di routine, in questo caso del processo di CRM, lasciandovi più tempo per concentrarvi su ciò che è davvero importante: elaborare strategie per far crescere la vostra azienda. 📈

Keap è uno strumento di marketing molto diffuso e oggi esistono molte alternative a Keap sul mercato.

Vediamo cosa può fare Keap per voi e poi confrontiamolo con il software CRM offerto da altri provider. Potrete così decidere quale piattaforma CRM è in grado di portare la vostra azienda al livello successivo.

Cos'è Keap (Infusionsoft)?

Keap è una piattaforma di automazione commerciale e di marketing progettata per aiutare le aziende a crescere. Conosciuta in precedenza come Infusionsoft, Keap offre CRM, marketing e automazione delle vendite automazioni commerciali e una piattaforma di pagamento.

Il loro prodotto di punta, che una volta si chiamava Infusionsoft, è ora noto come Keap Max Classic. Si rivolge alle aziende di e-commerce con team commerciali che necessitano di una sofisticata soluzione di automazione del marketing.

Via Keap Keap consente la cattura di lead utilizzando pagine di destinazione integrate e semplifica la gestione dei contatti con segmentazione avanzata. Mantiene i contatti impegnati, facendoli avanzare nel customer journey grazie a campagne personalizzate di SMS marketing ed email marketing. 📤

Una volta che il cliente è pronto per l'acquisto, Keap emette automaticamente la fattura e facilita il pagamento tramite integrazioni con gli strumenti di pagamento esistenti. Durante l'intero processo commerciale, le funzionalità/funzione di monitoraggio vi aiutano a tenere traccia e a monitorare esattamente ciò che sta accadendo, in modo da poterlo mettere a punto dove necessario.

Da fare un ottimo lavoro, ma Keap non è l'unica opzione. Ci sono alcuni forti concorrenti di Keap da utilizzare come piattaforma di automazione del marketing o come soluzione di gestione delle relazioni con i clienti.

Cosa cercare in un software di automazione del marketing

Quando siete sul mercato per un software di automazione del marketing CRM per la vostra azienda di servizi o al dettaglio, ci sono funzionalità/funzione specifiche su cui concentrarsi. La maggior parte dei software CRM offre una combinazione delle seguenti funzionalità/funzioni di automazione commerciale:

Generazione di lead attraverso pagine di destinazione personalizzate

Gestione dei contatti, in modo da essere sempre al corrente del proprio database, facilitando il marketing e il supporto clienti 🙋‍♀️

Lead scoring per aiutarvi a massimizzare le possibilità commerciali

Modelli di CRM che si allineano al vostro processo di gestione della pipeline, assicurando che le comunicazioni di follow-up siano sempre pertinenti

Capacità di messaggistica SMS e automazione delle email con modelli di email personalizzabili

Strumenti di pubblicazione sui social media per diffondere rapidamente il vostro messaggio

Strumenti di project management che vi aiutano a integrare le attività di marketing nel vostro flusso di lavoro

Funzionalità avanzate di reportistica per aiutarvi a valutare l'efficacia del processo dei vostri team commerciali e di marketing

Se siete alla ricerca di CRM per una start-up o software di marketing per aziende per una grande azienda consolidata, avrete bisogno di almeno alcune, se non di tutte, le funzionalità del CRM commerciale per gestire le relazioni con i clienti e molto altro ancora.

10 Migliori alternative a Keap nel 2024

Se temete che Keap non sia in grado di soddisfare le vostre esigenze aziendali, il budget della vostra piccola impresa o i vostri piani di scalabilità, siamo qui per aiutarvi. Ecco le migliori alternative a Keap disponibili oggi.

ClickUp snellisce il processo commerciale con strumenti di gestione dei lead e delle attività di ClickUp

ClickUp è una soluzione SaaS che va ben oltre l'automazione del marketing e il project management, anche se fa brillantemente anche questo. Questo concorrente di Keap combina CRM e project management automazione del processo commerciale e della gestione delle attività, oltre a facilitare ogni altra parte del flusso di lavoro. ClickUp CRM tiene traccia di tutti i vostri client, vi mostra esattamente la loro posizione nella pipeline e gestisce il vostro impegno con loro. Monitorate le dimensioni medie delle trattative, il valore della vita del cliente, la distanza dal traguardo di fatturato e molte altre utili statistiche che supportano il processo decisionale. La funzione ClickUp AI di ClickUp vi aiuta a vendere in modo più rapido ed efficace. Con poche parole chiave, potete scrivere tutto ciò che desiderate: briefing di contenuto, blog post o email di promozione. Riepilogare/riassumere riunione con il cliente note o altri documenti lunghi, identificare i documenti importanti elementi di azione per il follow-up e molto altro ancora. 📝

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Per rendervi la vita ancora più facile, ClickUp offre un intervallo esteso di integrazioni con tutti i vostri strumenti di lavoro preferiti, in modo nativo o tramite Zapier. Eseguite la vostra campagna email utilizzando Microsoft Outlook, Gmail o Mailchimp.

Pubblicate i vostri post sui social media direttamente su Facebook, Instagram o Twitter. Organizzate riunioni su Zoom o Microsoft Teams e lavorate senza problemi con altri strumenti di marketing come Salesforce o HubSpot.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestite tutti i dati dei vostri client utilizzando un praticoModello di ClickUp CRM per una gestione efficace dei clienti

Visualizzate i vostri account nel modo che preferite, sia come Elenco, Tabella o Bacheca

Riorganizzate la vostra visualizzazione in pochi secondi con la funzione drag-and-drop

Comunicare con i clienti e i collaboratori direttamente da un hub email centrale all'interno della piattaforma ClickUp

Collegate documenti e attività a clienti specifici, in modo da avere a portata di mano tutti i dati di cui avete bisogno

Controllare l'accesso ai dati con autorizzazioni gestibili dall'utente

Collaborare suprogetti di marketing in tempo reale con il proprio team

Accesso al sistema basato su cloud da qualsiasi luogo, anche su dispositivi Android o iOS

Limiti di ClickUp

L'app mobile per il project management non è ancora all'altezza della versione desktop

Sebbene il sistema sia molto intuitivo, con così tante funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate, all'inizio può risultare un po' opprimente

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

4,7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. HubSpot

via HubSpot Questa alternativa a Keap è rivolta alle startup e alle piccole aziende che vogliono risparmiare sul CRM utilizzando un piano Free. È anche adatto ai dipartimenti di marketing delle grandi aziende che gestiscono migliaia di contatti.

La soluzione software CRM HubSpot ha un database centrale che è alla base di tutti i suoi prodotti principali, tra cui marketing, produttività, operazioni, gestione dei contenuti, commercio e servizio clienti. Questo assicura che le informazioni corrette siano sempre disponibili, sia che si stiano monitorando i lead, lavorando alla pipeline commerciale o fornendo supporto clienti.

Il piano Free offre gli strumenti di base per generare e segmentare i contatti, per poi seguirli via email. È inoltre possibile pubblicare sui social media e monitorare le analisi nel software CRM.

I piani Starter e Professional offrono maggiori opzioni di branding e segmentazione e un maggior numero di email al mese. Offrono anche altre funzionalità/funzione come una piattaforma di pagamento, diverse valute e report personalizzati.

Il piano Enterprise offre la massima flessibilità e controllo dei processi commerciali e della gestione dei contatti.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Utilizzate il costruttore di pagine drag-and-drop per creare landing page che catturino i contatti

Segmentare lead e prospect in base alla loro provenienza

Automazioni di attività come la scrittura di contenuti e l'identificazione di informazioni utili dai dati dei clienti grazie all'IA integrata

Semplificare le relazioni con i clienti e le interazioni con i potenziali clienti grazie alla live chat e ai chatbot

Limiti di HubSpot

Sebbene la versione gratuita sia un buon inizio, se la vostra azienda cresce in modo sostanziale, dovrete presto passare a una versione a pagamento di questa soluzione di automazione del marketing e di email marketing

I piani tariffari di livello superiore diventano rapidamente molto più costosi

Prezzi di HubSpot

Gratuito: Free

Free Starter: $18/mese per 1.000 contatti di marketing

$18/mese per 1.000 contatti di marketing Professionale: $800/mese per 2.000 contatti di marketing

$800/mese per 2.000 contatti di marketing Enterprise: $3.600/mese per 10.000 contatti di marketing

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (10.300+ recensioni)

4,4/5 (10.300+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.800 recensioni)

3. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign offre software CRM, automazione commerciale e marketing, email marketing e supporto clienti.

Questo concorrente di Keap vi aiuta a creare pagine di destinazione e moduli per catturare i dettagli dei lead e monitorare le interazioni con il vostro sito. Il sistema segue automaticamente con un'email e notifica il team commerciale se il visitatore è interessato a saperne di più.

È anche possibile monitorare le offerte nella pipeline e coltivare automaticamente i lead fino alla loro decisione commerciale. 🎉

La Mappa delle Automazioni (disponibile solo a partire dal pacchetto Professional) mostra l'intero ciclo di vita del cliente su tutti i canali. Se individuate qualche problema, potete aggiornare le vostre Automazioni per renderle più efficaci.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Automazioni di email, messaggi SMS e post sui social media

Assegnazione di punteggi di coinvolgimento ai contatti e notifiche per il follow-up in caso di date importanti

Monitoraggio delle prestazioni del team commerciale e della pipeline

Si integra con più di 900 altre soluzioni software, come Slack, Zapier, WordPress e Shopify

Limiti di ActiveCampaign

Non è un sistema CRM completato, poiché si concentra più sulle vendite che sul marketing

Ha un buon valore per iniziare, ma con la crescita del team commerciale è probabile che sia necessario aggiornare il pacchetto

Non dispone di vere funzionalità di project management, se ne avete bisogno nel vostro processo di vendita

Prezzi di ActiveCampaign

Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Professional: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 10.300 recensioni)

4,5/5 (oltre 10.300 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

4. Ontraport

via Ontraport Ontraport è un'alternativa a Keap che offre molte delle stesse funzionalità/funzioni. Destinata alle aziende di medie e grandi dimensioni, la sua soluzione di automazione del marketing aiuta ad automatizzare i processi commerciali e di marketing.

Utilizzate la semplice funzione drag-and-drop per creare pagine web e moduli belli e personalizzati, progettati per catturare i contatti. Quindi impostate moduli d'ordine utilizzando modelli ad alta conversione.

Tutti i contatti acquisiti vengono aggiunti al database del CRM, mentre le visite alle pagine del sito web e gli ordini effettuati vengono registrati.

Se utilizzate WordPress, potete incorporare Ontraport nel vostro sito WordPress. La piattaforma di pagamento in sicurezza si connette a più gateway e consente di offrire piani di pagamento, gestire sottoscrizioni e altro ancora. 💸

Le migliori funzionalità/funzione di Ontraport

Crea fino a quattro versioni delle vostre pagine web per effettuare test A/B

Monitoraggio automatico delle fonti di lead in modo da ottimizzare la gestione degli stessi

Visualizzazione di una rappresentazione visiva della vostra pipeline per identificare rapidamente i lead più interessanti

Scalare facilmente quando si è pronti: ogni piano di prezzo successivo offre funzionalità/funzione più avanzate

Limiti di Ontraport

I piani tariffari partono da soli 500 contatti e se ne avete di più, dovrete pagare un extra

Non è la piattaforma più semplice e la curva di apprendimento iniziale può essere piuttosto ripida

Mancano alcune funzionalità di project management, email marketing e social media marketing

Prezzi di Ontraport

**Versione di prova gratuita: 14 giorni

Base: A partire da $24/mese per un massimo di tre utenti

A partire da $24/mese per un massimo di tre utenti Plus: A partire da $83/mese per un massimo di 10 utenti

A partire da $83/mese per un massimo di 10 utenti Pro : A partire da $124/mese per utenti illimitati

A partire da $124/mese per utenti illimitati Enterprise: A partire da $249/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni su Ontraport

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (80+ recensioni)

5. Vendite fresche

via Vendite fresche Freshsales è un CRM commerciale con funzionalità/funzione di automazione. Consente di assegnare automaticamente lead e attività al team commerciale, di creare promemoria e di inviare email, in modo da potersi concentrare sul proprio lavoro principale: vendere di più.

Freshsales semplifica anche la produzione di documenti (contratti, preventivi e fatture) che devono essere privi di errori. L'IA di Freshsales, nota come Freddy, fa il lead scoring per voi, in modo che possiate facilmente seguire i lead ad alto potenziale.

Questo strumento di gestione della pipeline fornisce anche consigli per migliorare la strategia commerciale in modo da poter chiudere più affari 🤝

Funzionalità/funzione migliori di Freshsales

Creazione rapida di email personalizzate grazie alla funzione drag-and-drop

Permette al team del supporto clienti di accedere a una fonte unificata di informazioni per supportare meglio i clienti

Utilizzate Freshsales in movimento tramite un'app per dispositivi mobili iOS o Android

Integrazione con diverse piattaforme utili come WooCommerce, Big Commerce, Asana e Mailchimp

Limiti di Freshsales

Free non è disponibile sul piano gratuito, e più IA si vuole utilizzare, più è necessario pagare per i piani superiori

Il sistema può essere lento se si lavora con grandi impostazioni di dati, soprattutto sulle app per dispositivi mobili

Prezzi di Freshsales

**Gratis: Free per un massimo di tre utenti

Crescita: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro : $39/mese per utente

$39/mese per utente Enterprise: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (590+ recensioni)

6. Zoho CRM

via Zoho CRM Questa alternativa a Keap fa parte della più ampia suite di strumenti aziendali Zoho. Questo strumento di automazione del marketing e di gestione della pipeline commerciale aiuta a catturare e segmentare i lead, a monitorare le transazioni e a coinvolgere i clienti attraverso più canali.

Rendi la tua giornata ancora più produttiva automatizzando i percorsi dei clienti, le campagne e i flussi di lavoro, nonché le assegnazioni, le convalide e le escalation. 🙌

Chiedete all'IA (chiamata Zia) le previsioni e i passaggi successivi per i vostri clienti chiusi, in base ai loro profili, per aiutarvi a concludere l'affare. Le analisi avanzate consentono di impostare dashboard e reportistica personalizzati per fornire le informazioni che si cercano.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

L'interfaccia utente è intuitiva e reattiva, per cui è facile da usare

Interagire con i clienti tramite email, chattare o più canali di social media

Una volta effettuata l'iscrizione, Zoho CRM può essere implementato molto rapidamente

Zoho CRM si integra con oltre 800 app, tra cui Microsoft 365 e l'area di lavoro di Google

Limiti di Zoho CRM

L'esteso intervallo di funzionalità/funzione può richiedere tempo e pratica per acquisire dimestichezza con le stesse

Alcuni utenti vorrebbero maggiori opzioni di personalizzazione per meglio adattarsi alle esigenze della propria azienda

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

$40/mese per utente Ultimate: $52/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.0/5 (oltre 2.400 recensioni)

4.0/5 (oltre 2.400 recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.300+ recensioni)

7. Pipedrive

via Pipedrive Progettato da venditori, Pipedrive è eccellente per la gestione dei lead. Vi aiuta a impostare le fasi della vostra pipeline - da zero o utilizzando uno dei loro modelli - e a importare o aggiungere le vostre offerte esistenti. Poi, utilizzate i moduli web personalizzabili per acquisire più contatti direttamente dal vostro sito web.

La tecnologia IA e le analisi utili identificano le opportunità commerciali per aiutarvi a concentrare i lavori richiesti dove c'è la maggiore possibilità di chiudere l'affare. È poi possibile programmare promemoria automatici per i passaggi successivi, per essere sicuri di far avanzare i lead nella pipeline. Ogni livello di piano successivo offre maggiori automazioni e personalizzazioni. 💪

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Aggiornate i vostri affari trascinandoli nella vostra pipeline commerciale visuale

Personalizzate la vostra comunicazione, utilizzando la segmentazione e i filtri per creare elenchi di traguardi mirati

Visualizzazione della cronologia completa dei contatti e di tutte le note per ogni lead

Personalizzazione della reportistica per mostrare i dettagli su lead, commerciali e ricavi generati

Limiti di Pipedrive

Sebbene offra alcune funzionalità/funzione di marketing, questo concorrente di Keap è progettato principalmente per il settore commerciale

È rivolto alle piccole aziende, quindi se volete scalare o avete bisogno di funzionalità più complesse, potrebbe non fare al caso vostro

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14,90/mese per utente

$14,90/mese per utente Avanzato: $27,90/mese per utente

$27,90/mese per utente Professional: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Power: $64,90/mese per utente

$64,90/mese per utente Enterprise: $99,00/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.600+ recensioni)

4,2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.800 recensioni)

8. Agile

via Agile Nimble è un CRM rivolto a solisti, venditori e team aziendali. Progettato per migliorare la creazione di relazioni, questa alternativa a Keap raccoglie dati aziendali e sociali utilizzando la corrispondenza dei profili sociali.

È possibile creare nuovi record di contatti o aggiornare quelli esistenti direttamente dalla finestra In arrivo di Outlook, Gmail o LinkedIn, dai social media o da qualsiasi altro luogo online. È inoltre possibile automatizzare i flussi di lavoro tra i vari reparti, utilizzare modelli per risparmiare tempo e monitorare le email di gruppo in modo da sapere esattamente chi ha aperto le email o cliccato su un link e quando l'ha fatto. 📫

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble

Combinare i dati dei clienti provenienti da più fonti in un unico contatto

Segmentare i lead in modo da poter coltivare ogni tipo nel modo più appropriato

Impostazione di promemoria di attività per seguire i lead o completare altre attività

Gestione di tutte le attività da una dashboard clienti e commerciale

Limiti di Nimble

Esiste un solo piano tariffario, che consente di registrare 25.000 contatti, ma è necessario pagare un extra per ottenere funzionalità/funzione aggiuntive come la ricerca dei dati dei contatti online o l'invio e il monitoraggio di messaggi di gruppo personalizzati

Alcuni utenti ritengono che la gestione e l'unire i contatti duplicati sia più difficile del dovuto

Prezzi di Nimble

24,90 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nimble

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (1.800+ recensioni)

9. Forza vendita

via Forza venditaCRM di Salesforce è in circolazione da un po' di tempo. Il suo prodotto Customer 360 è una soluzione software completa per l'automazione del marketing, che lo rende una valida alternativa a Keap. Con un CRM centrale che funge da unica fonte di verità, fornisce al personale tutte le informazioni necessarie per fornire un servizio clienti eccellente.

Raccoglie dati sui clienti e sul loro comportamento da più fonti e li analizza. Utilizzate queste informazioni per gestire la vostra pipeline e chiudere gli affari. Tenete sotto controllo le vostre attività e comunicate e collaborate con tutti i vostri stakeholder interni ed esterni tramite Slack, che ora fa parte dell'universo Salesforce.

I piani di Sales Cloud hanno un prezzo in funzione dell'aumento delle funzioni, con l'automazione e l'IA disponibili solo nei piani più alti. 🤖

Come bonus per chi è attento all'ambiente, Salesforce è carbon neutral.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Visualizzazione di tutte le interazioni con un cliente in un colpo d'occhio, con sequenze temporali e approfondimenti in tempo reale

Utilizzare Einstein, l'IA di Salesforce, per automatizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività

Lavorare da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo perché Salesforce è basato su cloud

Integrazione con migliaia di app e servizi di altri partner

Limiti di Salesforce

Salesforce si rivolge maggiormente alle aziende, quindi potrebbe non essere conveniente per le piccole imprese

Sebbene sia disponibile una versione di prova gratuita, non esiste un piano Free, per cui alla fine dovrete pagare

Prezzi di Salesforce

**Versione di prova gratuita: 30 giorni

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professional: $80/mese per utente

$80/mese per utente Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,3/5 (oltre 18.200 recensioni) per Salesforce Sales Cloud

4,3/5 (oltre 18.200 recensioni) per Salesforce Sales Cloud Capterra: 4,4/5 (17.800+ recensioni)

10. Agile CRM

via CRM agile Questo concorrente di Keap ha funzioni commerciali, di marketing e di help desk. Si rivolge alle aziende più grandi che necessitano anche di funzionalità/funzione di project management.

Costruite pagine di destinazione per catturare i contatti e assegnate loro un punteggio, in modo da dedicare il vostro tempo ai clienti giusti. Poi monitorate le offerte per farle avanzare nella pipeline commerciale.

Ottimizzate il marketing via email con i test A/B e il monitoraggio delle email, e pubblicate facilmente sui social media come parte della vostra strategia di marketing. C'è anche il software di help desk, che vi aiuta a gestire i ticket e gli accordi sul livello di servizio, tra le altre cose. 🎧

Le migliori funzionalità/funzioni di Agile CRM

Gestite e valutate i vostri contatti e fissate gli appuntamenti dal sistema

Trascinare e rilasciare per creare sequenze di progetti commerciali e di marketing

Accesso ai dati dei clienti in tempo reale dalla vostra app mobile, ovunque vi troviate

Agile CRM si integra con diversi provider di terze parti, come Zendesk, Shopify, Stripe e Freshbooks

Limiti di Agile CRM

Alcuni utenti ritengono che la funzione email potrebbe essere migliorata

Il servizio clienti non è sempre il migliore, soprattutto se si vuole annullare il contratto

Prezzi di Agile CRM

**Gratis: Free per un massimo di 10 utenti

Starter: $8,99/mese per utente

$8,99/mese per utente Regolare: $29,99/mese per utente

$29,99/mese per utente Enterprise: $47,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Agile CRM

G2: 4.0/5 (340+ recensioni)

4.0/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (480+ recensioni)

Aumenta il coinvolgimento dei clienti e chiudi le trattative con le migliori alternative a Keap

I sistemi di gestione delle relazioni con i clienti si sono evoluti in modo esponenziale rispetto ai tempi in cui si limitavano a memorizzare i dati dei clienti. Ora offrono anche strumenti per trovare nuovi clienti, gestire la pipeline, automazioni commerciali e di marketing e fornisce potenti informazioni che aiutano a chiudere le trattative. 🎯

Keap è un'efficace soluzione software di automazione del marketing, ma esistono altre piattaforme che lavorano altrettanto bene, se non meglio. Una delle migliori piattaforme CRM da considerare è ClickUp.

ClickUp è uno sportello unico per la gestione di tutti gli aspetti commerciali e di marketing. Con un potente CRM che tiene traccia di tutti i vostri client e delle offerte, un'IA che automatizza molte attività banali e un ampio intervallo di integrazioni, è difficile da battere. Registrati gratis con ClickUp oggi stesso per risparmiare tempo, creare maggiore coinvolgimento con i vostri clienti e chiudere gli affari.