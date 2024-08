10 Migliori software CRM per le aziende di servizi 2024

Ogni azienda ha bisogno di un modo per gestire le relazioni con i clienti. Questo è particolarmente vero per le aziende di servizi, dove il mantenimento di relazioni a lungo termine con i clienti porta a ricavi duraturi e ricorrenti.

Una buona piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) gestisce tutti gli aspetti del monitoraggio e della gestione dei dati dei clienti e dei contatti attuali e futuri.

Se avete bisogno di un software CRM progettato specificamente per la vostra nicchia e il vostro modello di servizio, questa guida ai migliori CRM per le organizzazioni aziendali di servizi può aiutarvi.

Cosa cercare in una piattaforma CRM per un'azienda di servizi?

Un'azienda di servizi ha bisogno di un metodo efficace per gestire i vostri client . Ciò significa cercare sistemi CRM incentrati sui servizi con le seguenti funzionalità/funzione:

Spazio di archiviazione dei dati dei client: Tutti i migliori software CRM necessitano di un sistema di archiviazione centraledatabase personalizzato che memorizza le informazioni sui clienti e la storia degli acquisti

Tutti i migliori software CRM necessitano di un sistema di archiviazione centraledatabase personalizzato che memorizza le informazioni sui clienti e la storia degli acquisti Comunicazione con i clienti: cercate soluzioni CRM che vi permettano di costruire messaggi personalizzati per i vostri clienti, daall'ingresso del cliente alla fidelizzazione a lungo termine

cercate soluzioni CRM che vi permettano di costruire messaggi personalizzati per i vostri clienti, daall'ingresso del cliente alla fidelizzazione a lungo termine Project management: Il sistema CRM che state valutando dovrebbe permettervi di monitorare facilmente le attività relative all'avvicinamento dei clienti e alla loro fidelizzazioneviaggio del cliente *Informazione sui dati: Il team ha bisogno di informazioni completeReportistica sul CRM nel per ottenere informazioni sui clienti e sulle campagne di sensibilizzazione, in modo da poter ottimizzare tutto, dai processi commerciali alla gestione dei lead

Il sistema CRM che state valutando dovrebbe permettervi di monitorare facilmente le attività relative all'avvicinamento dei clienti e alla loro fidelizzazioneviaggio del cliente *Informazione sui dati: Il team ha bisogno di informazioni completeReportistica sul CRM nel per ottenere informazioni sui clienti e sulle campagne di sensibilizzazione, in modo da poter ottimizzare tutto, dai processi commerciali alla gestione dei lead Flessibilità: Si vorrà avere la possibilità di personalizzare le visualizzazioni, il database e i dashboard della piattaforma CRM in modo da adattarli alla propria realtà aziendale e alla propria attivitàStrategia CRM *Facilità d'uso: Quanto più facile è per il team entrare nel software CRM e iniziare a massimizzarne le capacità, tanto meglio sarà

Si vorrà avere la possibilità di personalizzare le visualizzazioni, il database e i dashboard della piattaforma CRM in modo da adattarli alla propria realtà aziendale e alla propria attivitàStrategia CRM *Facilità d'uso: Quanto più facile è per il team entrare nel software CRM e iniziare a massimizzarne le capacità, tanto meglio sarà Collaborazione interna: Il software CRM dovrebbe avere soluzioni progettate per aiutare il team a comunicare tra loro in tempo reale mentre si relazionano con i clienti

La chiave per trovare il miglior CRM per le esigenze dell'azienda di servizi è far coincidere le vostre preferenze con le funzioni fondamentali necessarie per gestire, mantenere e deliziare i vostri clienti.

Le 10 migliori piattaforme CRM per le aziende di servizi nel 2024

Se scegliete il miglior software CRM, questo diventerà il vostro strumento centrale strumento di gestione del cliente . È qui che potrete monitorare le informazioni di base dei vostri client e il loro impegno nei confronti della vostra azienda.

Questi 10 sistemi CRM possono aiutarvi a trovare il software CRM più adatto alle vostre esigenze:

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni per una facile gestione delle relazioni con i clienti ClickUp è una piattaforma CRM per progetti all-in-one e strumento di project management che consente di gestire tutte le relazioni con i clienti dei servizi in una posizione centrale. Visualizzate la vostra pipeline commerciale, ottimizzate i flussi di lavoro e monitorate i singoli account, il tutto collaborando internamente per dare ai vostri clienti il servizio e l'attenzione che meritano.

Gli utenti hanno accesso a un ampio intervallo di funzionalità/funzione per il project management, ma non bisogna illudersi: si tratta di un'applicazione altamente software CRM altamente specializzato quando ne avete bisogno. I team di un'azienda di qualsiasi dimensione, da una piccola azienda SaaS a una grande azienda - e in ogni settore dell'industria dei servizi può utilizzarlo per mantenere i dati dei clienti, ottimizzare le comunicazioni e costruire campagne commerciali e di marketing più ampie.

Per le aziende di servizi che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di piattaforma, il modello ClickUp CRM è facile da configurare e completo per la gestione dei contatti e la costruzione della pipeline commerciale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Integrazione di CRM e project management per snellire il flusso di lavoro del team commerciale

Una libreria estesa dimodelli di CRM gratuiti in modo da non dover iniziare la configurazione da zero

Opportunità di collaborazione in tempo reale attraverso la condivisione di file e la visualizzazione delle chat

Estesa libreria di integrazioni per connettere il robusto sistema CRM con altri strumenti di gestione del lavoro

Limiti di ClickUp

Il numero di funzionalità/funzione del CRM può rappresentare una curva di apprendimento per le piccole aziende che cercano un CRM semplice

La visualizzazione mobile e l'app del software CRM non offrono tutte le stesse visualizzazioni di quella desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. ZuccheroCRM

Via SugarCRM SugarCRM è una potente piattaforma CRM. Le aziende che desiderano costruire le proprie relazioni con i clienti possono memorizzare e segmentare i dati del pubblico, costruire un marketing completo e automazioni commerciali flussi di lavoro e gestire in modo centralizzato il servizio clienti.

Per le aziende di servizi, questa connessione tra il software CRM e l'automazione del marketing può diventare uno strumento potente. Ad esempio, utilizzando un unico sistema, è possibile creare pagine di destinazione personalizzate che raccolgono e memorizzano i dati dei clienti e lanciare campagne email personalizzate basate su tali informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di SugarCRM

Un self-service integratobase di conoscenza che, una volta completata, può ridurre i ticket del servizio clienti

Il monitoraggio dei casi e i dashboard aiutano i rappresentanti commerciali e i provider del servizio clienti a fornire interazioni più personalizzate

Analisi predittive basate sull'intelligenza artificiale (IA) che utilizzano i dati storici dei clienti per comprendere meglio il loro comportamento futuro

Un'interfaccia del software CRM di facile utilizzo che consente alle aziende di tutte le dimensioni di ottenere rapidamente informazioni sui dati dei clienti

Limiti di SugarCRM

Il software CRM è diviso in soluzioni separate per il marketing, il commerciale e il servizio clienti, tutte da acquistare separatamente per un'esperienza completa

I dashboard sono al limite per le aziende che cercano approfondimenti personalizzati sul pubblico

Prezzi di SugarCRM

Vendere: $49 per utente al mese

$49 per utente al mese Serve: $80 per utente al mese

$80 per utente al mese Enterprise: $85 per utente al mese

$85 per utente al mese Market: $1.000 al mese per 10.000 contatti

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

G2: 3.8/5 (600+ recensioni)

3.8/5 (600+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (400+ recensioni)

3. Capsule

/$$$img/ https://assets.keap.com/image/upload/c_scale,w\_1373,dpr\_1,f\_auto,q\_95/v1683664626/keap/keap-pages/homepage/dashboard\_large.webp CRM per aziende di servizi: Keap /$$$img/

Via Keap Keap è utilizzato principalmente come software CRM per piccole aziende. Le sue funzionalità di CRM si concentrano intenzionalmente sull'aiutare le piccole aziende a costruire relazioni con i clienti, eliminando le campane e i fischietti a favore dell'ottimizzazione delle funzioni principali.

Questo focus ristretto permette a Keap di eccellere nella maggior parte degli aspetti del software CRM per piccole aziende. Con le sue funzionalità/funzione principali di CRM, è possibile raccogliere facilmente nuovi contatti, segmentare gli elenchi di contatti e creare flussi di lavoro automatizzati per seguire i contatti. È possibile utilizzare questo sistema CRM anche per fissare appuntamenti con clienti potenziali e nuovi che desiderano usufruire dei vostri servizi.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Keap

Email pre-scritte che rendono facile per le piccole aziende impostare le prime comunicazioni

Programmazione integrata degli appuntamenti per le aziende di servizi che desiderano coinvolgere il proprio pubblico

Opzioni complete di automazione del marketing in grado di scalare su più canali e in più tempi

Eccezionale supporto clienti per tutti gli utenti di Keap, indipendentemente dalla sottoscrizione o dalle dimensioni aziendali

Limiti di Keap

Limitate opzioni di condivisione dei file e di allegati per le automazioni e le schede dei clienti rispetto alla maggior parte dei software CRM

L'impostazione delle funzionalità CRM non è sempre intuitiva, soprattutto per le piccole aziende che non hanno familiarità con i software CRM

Essendo stato costruito come software CRM per piccole aziende, può mancare delle funzionalità/funzioni di cui hanno bisogno le grandi organizzazioni

Prezzi di Keap

Pro: 159 dollari al mese per due utenti e 1.500 contatti. Gli utenti aggiuntivi costano 29 dollari al mese ciascuno

159 dollari al mese per due utenti e 1.500 contatti. Gli utenti aggiuntivi costano 29 dollari al mese ciascuno Max: $229/mese per tre utenti e 2.500 contatti. Gli utenti aggiuntivi costano 29 dollari al mese ciascuno

$229/mese per tre utenti e 2.500 contatti. Gli utenti aggiuntivi costano 29 dollari al mese ciascuno Max Classic: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4,2/5 (1.400+ recensioni)

4,2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.200+ recensioni)

**Le migliori alternative a Keap_

4. Capsula

Via Capsula Con Capsule, le aziende di tutte le dimensioni possono essere organizzate per gestire il proprio pubblico durante il customer journey e il processo commerciale. Un database di contatti centrale e segmentabile permette di gestire le opportunità commerciali, mentre le integrazioni con app come Google G Suite e l'integrazione Zapier con Zoho CRM ne migliorano la funzione.

Lo strumento di gestione della pipeline di vendita di Capsule rende intuitiva la conquista di un maggior numero di vendite commerciali. Nel frattempo, una suite di analisi completa fornisce gli approfondimenti necessari per migliorare il CRM nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Capsule

Integratogestione delle attività per il team per monitorare i follower di appuntamenti, riunioni, telefonate e altro ancora

Un assistente di contenuti IA che aiuta gli utenti a scrivere rapidamente messaggi pertinenti ai singoli contatti

Un'interfaccia di facile utilizzo che consente di individuare e utilizzare facilmente sia le funzionalità di base che quelle avanzate

Analisi commerciali complete, come la previsione delle vendite, che aiutano a prevedere le vendite future in base ai risultati passati

limiti di #### Capsule

Le integrazioni con Mailchimp e Outlook tendono ad avere una personalizzazione limitata

L'importazione di dati esterni può talvolta essere imprecisa, richiedendo controlli di qualità aggiuntivi

Prezzi di Capsule

Free

Professionale: $18/mese per utente

$18/mese per utente Teams: $36/mese per utente

$36/mese per utente Azienda: $54/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Capsule

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

5. Agile

Via Agile Come soluzione CRM progettata per le integrazioni, Nimble brilla quando si connette direttamente all'account di Outlook o Gmail dell'organizzazione. Combina automaticamente i contatti, la cronologia delle email e gli appuntamenti del calendario in un database di contatti che include anche i dati dei social media per un quadro completo.

Da qui, gli utenti possono pianificare e modellare i loro contatti, gestire la loro pipeline commerciale e condurre monitoraggio dei clienti attraverso tutti i canali del percorso del cliente. L'integrazione delle email rimane attiva, aggiungendo dinamicamente ai profili personalizzati tutte le interazioni tra il team commerciale e i futuri clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble

Una pagina unificata di sistema di gestione dei contatti che connette tutte le vostre informazioni in un'unica piattaforma e profilo

Estensione del browser Prospector che semplifica la generazione e la gestione dei vostri contatti

Tecnologia CRM avanzata, come la gestione della pipeline di vendita, per qualificare i vostri lead e anticipare le vendite future

L'interfaccia utente semplice e intuitiva lo rende il software CRM ideale per le piccole aziende che si avvicinano al software CRM

Limiti di Nimble

La gestione delle attività è limitata a un semplice elenco di cose da fare per i singoli rappresentanti commerciali

Mancanza di opzioni di personalizzazione per le funzionalità di base, come la categorizzazione dei contatti

Prezzi di Nimble

Business: $24,90/mese per utente

Nimble valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (900+ recensioni)

4,5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.800+ recensioni)

6. Creatio

Via Creazione Con l'obiettivo di essere più di un semplice strumento di gestione delle relazioni con i clienti, Creatio offre tre prodotti integrati per il marketing, le vendite e il servizio clienti. Si tratta di una piattaforma focalizzata sui settori finanziario, manifatturiero e delle telecomunicazioni, progettata per creare flussi di lavoro completi e flussi di onboarding dei clienti in ambienti ad alto contatto.

Le migliori funzionalità/funzione di Creatio

Studio, un autore di processi senza codice per qualsiasi cosa, dai flussi di lavoro automatizzati per le comunicazioni alle offerte commerciali specifiche per i clienti

Flussi di lavoro su modello per i nuovi utenti, per iniziare più rapidamente a utilizzare la piattaforma

Estensione del mercato delle applicazioni per la connessione di Creatio con altri strumenti di marketing, commerciali e di assistenza clienti

Limiti di Creatio

I materiali di riferimento e i tutorial possono essere obsoleti, il che può complicare l'implementazione delle funzionalità/funzione

Problemi tecnici e bug occasionali

Prezzi di Creatio

Studio Enterprise: $25/mese per utente

$25/mese per utente Creatio commerciale: $25/mese per utente

$25/mese per utente Marketing Creatio: $50/anno per utente

valutazioni e recensioni di Creatio

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (90+ recensioni)

7. MieleLibro

Via MieleLibro Più che un CRM, HoneyBook è una piattaforma di workflow e onboarding per i client. La si può utilizzare per inviare fatture, firmare contratti, fissare appuntamenti, inviare moduli e accettare pagamenti.

Naturalmente, offre ancora funzionalità/funzione di CRM di base e strumenti di gestione della pipeline, come il monitoraggio delle richieste e la costruzione di un'agenda di clienti automazioni del flusso di lavoro allo stesso tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di HoneyBook

Le funzionalità integrate di fatturazione, contratto, appuntamento e pagamento centralizzano il processo di gestione del cliente per un'eccellente soddisfazione del cliente stesso

Automazioni semplici, come i promemoria automatici per i pagamenti e le riunioni, possono ridurre al minimo il carico di lavoro manuale nella gestione della pipeline

L'IA di HoneyBook utilizza l'analisi predittiva per qualificare i contatti, generare contenuti dinamici e creare un marchio per la vostra messaggistica

Limiti di HoneyBook

Funzionalità/funzione email molto basilare e personalizzata al limite, che non può competere con soluzioni più complete

Funzionalità di reportistica al limite, compresa la mancanza di visualizzazione dei dati per approfondimenti di alto livello

Prezzi di HoneyBook

Starter: $12,80/mese

$12,80/mese Essenziale: $25,50/mese

$25,50/mese Premium: $52,80/mese

Valutazioni e recensioni su HoneyBook

G2: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

4.5/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

8. Lavori freschi

Via Lavori freschi Freshsales, la piattaforma CRM che fa parte di Freshworks, eccelle quando si tratta di automazione commerciale. Attirate i lead giusti, create comunicazioni personalizzate e sfruttate il lead scoring abilitato dall'IA per concentrare strategicamente i vostri lavori richiesti. Gli approfondimenti avanzati sui clienti vi aiutano a cogliere e reagire alle tendenze più ampie del vostro pubblico.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshworks

Piattaforma software CRM Free, anche se alcune funzionalità/funzione chiave richiedono il più costoso piano Enterprise

Gestione avanzata della pipeline commerciale con informazioni approfondite e visualizzate su ogni fase dell'imbuto commerciale

I membri del team commerciale possono impostare attività dalle schede dei clienti per creare follower più pertinenti, personali e tempestivi

Le risposte automatizzate alle domande più frequenti possono far risparmiare tempo al team commerciale

Limiti di Freshworks

Capacità di personalizzazione limitate nelle dashboard di reportistica, con un focus su metriche generalizzate che funzionano in tutti i settori

Alcune delle funzionalità più utili, come le capacità di project management, sono disponibili solo sul piano Enterprise

Prezzi di Freshworks

Free

Crescita: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshworks

G2: 4,5/5 (7.000+ recensioni)

4,5/5 (7.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

9. Intuitivamente

Via Intuitivamente Se avete bisogno soprattutto di una gestione centralizzata dei contatti e di una semplice automazione commerciale, il software CRM per le vendite di Insightly si concentra proprio su questo. Può anche integrarsi con Insightly Marketing e Insightly Service per creare un sistema completo di gestione dei clienti sistema di gestione del ciclo di vita del cliente .

Le migliori funzionalità/funzione di Insightly

Flussi di automazione semplici che possono indirizzare i lead nuovi o appena qualificati al membro del team appropriato per il follow-up

Dashboard personalizzati per la reportistica delle interazioni con i clienti e dei KPI più rilevanti in tempo reale

Automazioni promemoria delle attività per mantenere i team commerciali in orario con le attività di outreach e follower nel processo di vendita

Limiti di Insightly

Integrazioni complicate con i processi commerciali, che portano a funzionalità limitate all'interno della piattaforma per le funzioni di base, come il monitoraggio delle email, dei clienti e l'automazione dei lead

Prezzo relativamente alto, soprattutto quando si combina il piano Enterprise con le piattaforme di marketing e di assistenza clienti di Insightly

Prezzi di Insightly

Plus: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professional: $49/mese per utente

$49/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Insightly

G2: 4.2/5 (800+ recensioni)

4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (600+ recensioni)

10. Massimizzatore

Via Massimizzatore Maximizer è un software CRM progettato sia per i team commerciali che per quelli di gestione dei lead. Ottimizzato per i consulenti finanziari e assicurativi, ma applicabile a tutti i settori dei servizi, aiuta i leader a raccogliere le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia del proprio team e i ricavi dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Maximizer

Funzionalità/funzione avanzate di gestione delle vendite, come la previsione delle vendite e la gestione dei lead, attraverso la gestione della pipeline

Dashboard dei responsabili commerciali per visualizzare il carico di lavoro del team di vendita, la gestione delle opportunità e il tasso di chiusura

Funzionalità/funzione dedicate alla compliance per le agenzie finanziarie e assicurative

Limiti di Maximizer

L'esperienza dell'utente per la gestione della pipeline non è sempre intuitiva, soprattutto se confrontata con alcuni servizi CRM drag-and-drop di facile utilizzo presenti in questo elenco

Alcune funzionalità/funzioni avanzate, come le famiglie, possono essere difficili da gestire

Prezzi di Maximizer

Piccolo ufficio: $29/mese per utente

$29/mese per utente Business Plus: $49/mese per utente

$49/mese per utente Insights: $89/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Maximizer

G2: 3.9/5 (oltre 400 recensioni)

3.9/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.0/5 (300+ recensioni)

Iniziare oggi con il miglior software CRM gratis per le aziende di servizi

Chi ha detto che i sistemi CRM devono contenere solo le informazioni di contatto e alcune automazioni di base? Scegliete con saggezza e il vostro prossimo strumento sarà in grado di fare tutto ciò di cui avete bisogno per gestire e migliorare le relazioni con i clienti della vostra piccola azienda o del vostro impero in crescita.

ClickUp è molto più di un sistema di gestione dei contatti strumento per il project management . Sfruttando tutte le sue funzionalità/funzione, diventa un potente software CRM per la vostra azienda di servizi e vi permette di tenere sotto controllo tutti i processi aziendali.

Provate il nostro software di gestione delle relazioni con i clienti con il piano Free Forever!