10 Migliori software di automazione del marketing aziendale nel 2024

In qualità di marketer, la vostra agenda quotidiana è piena di attività che vanno dal gestione delle campagne pubblicitarie alla collaborazione per la creazione di contenuti. Esaminate le analisi per informare i nuovi progetti, sia che si tratti di campagne di email marketing, di lead nurturing o di attività di brand messaging.

Per semplificare i flussi di lavoro e liberare tempo per le attività più importanti, avete bisogno di un software di marketing aziendale. Questi strumenti consentono di creare un processo a livello di organizzazione per tutte le attività di marketing e di gestione delle relazioni con i clienti.

Qui condivideremo i 10 migliori strumenti di marketing aziendale per massimizzare i vostri lavori richiesti. 🙌

Cosa cercare in uno strumento di marketing aziendale?

Gestione di un'attività complessa processi di marketing è più facile che mai, grazie al software di marketing aziendale. Con la piattaforma giusta, potrete collaborare meglio, avere maggiore visibilità sulle campagne e lavorare in team in modo più efficiente per raggiungere i vostri obiettivi. ✨

Cercate i seguenti elementi nel vostro software di marketing aziendale:

marketing soluzioni di automazione : Pubblicare post sui social media opianificare attività all'istante congestione delle relazioni con i clienti (CRM) Automazioni

: Pubblicare post sui social media opianificare attività all'istante congestione delle relazioni con i clienti (CRM) Automazioni Gestione del marchio : Gestite il vostro marchio con funzioni di archiviazione delle risorse digitali,linee guida del marchioemateriali di branding *Dati dei clienti: Ottenere informazioni sui percorsi degli utenti con uno strumento che offre la segmentazione dei clienti in base alle loro diverse esigenze e interessi

: Gestite il vostro marchio con funzioni di archiviazione delle risorse digitali,linee guida del marchioemateriali di branding *Dati dei clienti: Ottenere informazioni sui percorsi degli utenti con uno strumento che offre la segmentazione dei clienti in base alle loro diverse esigenze e interessi Generazione di lead : Scegliete un software con generazione di lead incorporata per raggiungere nuovi target

: Scegliete un software con generazione di lead incorporata per raggiungere nuovi target Gestione del budget e delle risorse : Sceglieresoftware di project management per l'azienda con funzionalità/funzione di monitoraggio per aiutarvi a gestire le risorse e a rimanere in carreggiata

: Sceglieresoftware di project management per l'azienda con funzionalità/funzione di monitoraggio per aiutarvi a gestire le risorse e a rimanere in carreggiata Analisi e reportistica : Come marketer, avete bisogno di numeri per prendere decisioni. Scoprite cosa sta funzionando bene e cosa no scegliendo un software che offra funzioni di analisi

: Come marketer, avete bisogno di numeri per prendere decisioni. Scoprite cosa sta funzionando bene e cosa no scegliendo un software che offra funzioni di analisi Interfaccia e integrazioni di facile utilizzo per l'utente: Riducete la curva di apprendimento e accelerate il passo con uno strumento facile da usare

integrazioni di facile utilizzo per l'utente: Riducete la curva di apprendimento e accelerate il passo con uno strumento facile da usare collaborazione in tempo reale: Strumenti di collaborazione per le aziende facilitano il lavoro di tutto il team, mantenendo tutti sulla stessa pagina

I 10 migliori software di marketing per aziende da utilizzare nel 2024

Se siete alla ricerca di modi per monitorare il viaggio del cliente per aumentare le conversazioni con i test A/B o per monitorare i lavori richiesti dal marketing omnichannel, il software giusto può aiutarvi a terminare il lavoro. Ecco 10 soluzioni software per il marketing aziendale da provare.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per team e industrie di tutte le dimensioni che possono sfruttare le sue potenti funzioni di gestione del flusso di lavoro teams per i team di marketing . Dal brainstorming di nuove idee all'esecuzione di campagne sui social media e sulle email, tutti i vostri lavori sono in un unico posto!

Collaborate in tempo reale con tutti i membri del team grazie ai documenti e alle lavagne online di ClickUp. Inserite nuove idee o documenti elementi di azione delle riunioni chiave e condividerli istantaneamente.

Grazie a diversi dashboard, è possibile visualizzare rapidamente lo stato di avanzamento, sia che si tratti di monitorare l'esperienza del cliente sia che si tratti di processo di creazione dei contenuti . Queste visualizzazioni offrono informazioni sulle date di scadenza e sulle sequenze temporali, in modo da poter eseguire e adattare gli ostacoli prima che facciano deragliare un progetto.

Inoltre, le viste ClickUp AI l'assistente di scrittura vi farà risparmiare tonnellate di tempo nella creazione di documenti di marketing indispensabili come i casi di studio.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Migliaia di modelli, tra cui modelli di piani di marketing e modelli di calendario dei contenuti -consentono di creare facilmente una mappa per il raggiungimento degli obiettivi. Ognuno di essi presenta diverse funzionalità/funzioni e dashboard per essere sempre aggiornati. Modello per la gestione delle campagne di marketing di ClickUp vi aiuta a gestire le campagne dal piano all'esecuzione. Immergetevi in sette diversi tipi di visualizzazione per avere una panoramica di tutto, dal budget al calendario dei contenuti e ai tracker del team.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Ottimizzazione delle prestazioni grazie ad attività automatizzate che assegnano istantaneamente le date di scadenza dei vari passaggi del progetto ai membri giusti del team

L'area di lavoro all-in-one consente di non dover passare da un programma all'altro per terminare il lavoro

L'assistente di scrittura ClickUp AI rende più veloce la creazione di contenuti generando nuove idee, ripulendo il testo e adattandolo a diversi canali

Le integrazioni con Slack, Dropbox, HubSpot e Harvest rendono più efficiente la gestione del team di marketing

Limiti di ClickUp:

Lo strumento di scrittura IA è disponibile solo nei piani a pagamento e può essere utilizzato solo in un'area di lavoro

La curva di apprendimento potrebbe essere più elevata a causa del numero elevato di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Brevo

via Brevo Brevo è una piattaforma di marketing che si concentra sulla costruzione di relazioni con i clienti attraverso vari canali, tra cui testo, chattare ed email. Utilizzate la piattaforma per realizzare campagne di marketing su WhatsApp e SMS, oltre a Facebook Ads e operazioni di email marketing.

Incorporato strumenti di generazione di lead come i moduli di iscrizione consentono di ricevere informazioni dai clienti in modo più efficiente. Queste informazioni possono aiutarvi a incrementare le conversioni e a migliorare l'esperienza dei clienti. 🌻

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo:

L'hub di marketing semplifica la promozione del vostro marchio, la connessione con i clienti e l'aumento dei tassi di conversione, dalle email alle pagine di destinazione

La segmentazione avanzata e i messaggi personalizzati consentono di adattare la strategia di marketing a diversi traguardi

I modelli possono migliorare il supporto clienti con intervalli che vanno dalle email di benvenuto ai follower per i carrelli abbandonati

Limiti di Brevo:

Alcuni utenti hanno trovato lo strumento di reportistica elementare e hanno dovuto integrare le loro analisi con risorse esterne

Non c'è una chat dal vivo per il supporto clienti, quindi è necessario inviare un'email (o telefonare se si è nel livello aziendale o superiore) per ottenere aiuto

Prezzi di Brevo:

Gratis

Starter: 25 dollari al mese

Business: $65/mese

BrevoPlus: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Brevo:

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 1.700 recensioni)

3. Brandwatch

via Brandwatch Brandwatch è una piattaforma di automazione del marketing di livello enterprise per la connessione delle aziende con i loro clienti sui social media. Utilizzata da alcuni dei più grandi marchi del pianeta, tra cui Toyota e Tui, non sorprende che sia entrata nel nostro elenco dei migliori software di marketing per aziende.

Utilizzate la piattaforma per condurre ricerche sul vostro traguardo e sviluppare prodotti e servizi che soddisfino le loro esigenze. Tenete d'occhio le menzioni del marchio per vedere cosa dicono i consumatori della vostra azienda. Creare contenuti basati sui dati utilizzando modelli per i social media e monitorare il coinvolgimento per vedere cosa funziona bene e cosa deve essere migliorato.

Le migliori funzionalità/funzione di Brandwatch:

Sfruttare le tendenze in evidenza per creare contenuti che mantengano il vostro marchio al centro dell'attenzione in un ambiente frenetico

Ottimizzare i lavori richiesti dal social media marketing utilizzando il calendario dei contenuti per pianificarli, monitorarli e approvarli man mano che vengono elaborati

Utilizzate la funzionalità/funzione minacce per monitorare i rischi che potrebbero avere un impatto sul vostro marchio

La finestra In arrivo, che comprende tutti i messaggi provenienti da più canali, viene inserita in un unico spazio di facile risposta

Limiti di Brandwatch:

Non ci sono strumenti di pubblicazione, il che significa che dovrete usare un'altra piattaforma per pubblicare i vostri contenuti

Alcune funzionalità/funzione sono complicate da comprendere all'inizio, con il risultato di una curva di apprendimento più ripida quando si inizia

Alcuni utenti hanno riscontrato che la classificazione del sentiment dei clienti non è sempre accurata o completa

Prezzi di Brandwatch:

Consumer Intelligence : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Social media Gestione : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Influencer Marketing: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Brandwatch:

G2 : 4.4/5 (500+ recensioni)

: 4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

4. Google Campaign Manager 360

via Piattaforma di marketing di Google Google Campaign Manager 360 offre informazioni sugli annunci a pagamento su varie piattaforme. Questa piattaforma di marketing di Google si integra con altri strumenti di monitoraggio e analisi di Google per formare una risorsa di gestione completa.

Utilizzare il canale trasversale gestione degli annunci per monitorare gli annunci, ottimizzare il flusso di lavoro e visualizzare la reportistica. Abbonatevi per ricevere approfondimenti di marketing direttamente nella vostra finestra In arrivo, in modo da essere sempre al top. 💪

Le migliori funzionalità/funzione di Google Campaign Manager 360:

Le profonde funzionalità analitiche e di reportistica forniscono informazioni su tutte le campagne pubblicitarie a pagamento attraverso i canali in un unico spazio

Con una raccolta più rapida dei dati, è possibile reagire rapidamente ai cambiamenti del contesto e valutare i rischi per il branding in base alle tendenze più diffuse

Limiti di Google Campaign Manager 360:

Alcuni utenti ritengono che la dashboard sia un po' goffa e che sia più difficile da usare

Ci sono aggiornamenti costanti della piattaforma, che possono cambiare il layout, rendendo più difficile la navigazione

Prezzi di Google Campaign Manager 360:

Parlate con il team commerciale per ottenere un prezzo personalizzato per le vostre esigenze

Valutazioni e recensioni di Google Campaign Manager 360:

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.4/5 (4+ recensioni)

5. Moosend

via Moosend Moosend fornisce software di email marketing e automazione per potenziare l'e-commerce e i marchi digitali. Utilizzatelo per creare email visivamente accattivanti con contenuti personalizzati per aumentare i tassi di apertura e le conversioni. I modelli completamente personalizzabili riducono il tempo necessario per creare email straordinarie senza sacrificare la qualità.

Utilizzate i test A/B sui contenuti per visualizzare le metriche di diverse campagne email tra i vari gruppi demografici. La piattaforma di email marketing offre anche la segmentazione degli elenchi per suddividerli in base al tipo di cliente.

Le migliori funzionalità/funzione di Moosend:

L'editor di newsletter drag-and-drop consente di creare rapidamente contenuti email

Modelli di automazione preconfezionati e più di 100 trigger assicurano che i vostri clienti vi sentano quando ne hanno bisogno

Guidate le iscrizioni alle email con 6 tipi di moduli modificabili e mirate ai clienti in base alla loro posizione nel funnel

Il lead scoring e altre metriche forniscono informazioni su quali clienti sono pronti all'acquisto e quali invece potrebbero esserlonecessitano di maggiore comunicazioneper effettuare una conversione

Limiti di Moosend:

Sebbene agli utenti piacciano i modelli dei moduli di iscrizione, alcuni li hanno trovati un po' elementari

A volte, gli utenti hanno trovato la piattaforma lenta e piena di bug

Prezzi di Moosend:

Versione di prova gratuita : Tutte le funzionalità/funzione gratis per 30 giorni

: Tutte le funzionalità/funzione gratis per 30 giorni Pro : $9/mese

: $9/mese Azienda: Prezzi personalizzati per piccole aziende e grandi organizzazioni

Valutazioni e recensioni di Moosend:

G2 : 4.7/5 (500+ recensioni)

: 4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

6. Improvado

via Improvviso Improvado è una soluzione di automazione del marketing per semplificare la reportistica e fornire approfondimenti sulle metriche dei clienti. Gestire le risorse del progetto sfruttando questi dati per identificare quali campagne hanno un migliore ROI . È quindi possibile allocare le risorse per aumentare le prestazioni.

I modelli di dashboard consentono di vedere facilmente cosa fanno gli utenti. Ogni dashboard è personalizzabile, in modo da poter monitorare le informazioni necessarie e ignorare il resto. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Improvado:

oltre 33.000 dimensioni di dati forniscono una visione granulare del viaggio del cliente

La reportistica automatizzata è facile da inserire nelle presentazioni per condividere i dettagli con tutto il team

Decine di integrazioni, tra cui Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising e Google Ads

Limiti di Improvado:

Alcuni utenti hanno riscontrato un limite alle opzioni di personalizzazione, in particolare per le aziende più grandi comeAgenzie SEO* I prezzi possono essere proibitivi, soprattutto per le aziende più piccole

Prezzi di Improvado:

Prenotate una telefonata di 30 minuti con il reparto commerciale per ottenere un prezzo personalizzato per le funzionalità/funzione di cui avete bisogno

Valutazioni e recensioni di Improvado:

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

7. Zoho CRM

via Zoho Zoho è uno dei maggiori provider di dati personali del pianeta. Il suo software basato su cloud viene utilizzato per qualsiasi attività, da quella commerciale e finanziaria a quella legale e di gestione della sicurezza informatica. Le piattaforme di marketing per le aziende, come Zoho Marketing Plus, sono la soluzione per le aziende che hanno bisogno di un'azienda flussi di lavoro automatizzati e attività di marketing unificate.

È possibile coinvolgere facilmente il pubblico su tutte le piattaforme, ricevere notifiche istantanee quando i clienti si rivolgono a voi e creare campagne email in pochi minuti. Utilizzate le analisi per individuare le campagne con il miglior ROI e ottenete informazioni dinamiche su come i clienti interagiscono con il vostro marchio.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM:

La piattaforma di Zoho offre facilità d'uso, il che significa che i nuovi utenti possono iniziare a lavorare piuttosto rapidamente

I modelli di email migliorano la deliverability e riducono il tempo necessario per produrre contenuti di qualità

Archiviazione e condivisione di risorse di marketing come linee guida per la modifica, fogli di prezzi o presentazioni

Il dashboard del ROI del marketing fornisce informazioni sul coinvolgimento dei clienti e su quali campagne sono più fruttuose

L'integrazione del CRM lavora con strumenti come siti di hosting di immagini, servizi di archiviazione cloud e app per i social media

Limiti di Zoho CRM:

Rispetto ad altri strumenti di automazione del marketing presenti in questo elenco, il prezzo è più alto, ma ci sono anche molte più funzionalità/funzioni

Prezzi di Zoho CRM:

A partire da 30 dollari al mese, con costi e prezzi personalizzati per componenti aggiuntivi e funzionalità/funzione aggiuntive

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM:

G2 : 4/5 (oltre 2.400 recensioni)

: 4/5 (oltre 2.400 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 6.300 recensioni)

8. Campagna Adobe

via Campagna Adobe Adobe Campaign è una piattaforma di marketing omnichannel che supporta l'automazione delle email e l'analisi trasversale dei dati dei clienti. Utilizzate questo strumento di email marketing per automatizzare attività ripetitive, monitorare campagne transazionali e creare flussi di lavoro per i clienti. 👩‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Campaign:

Funzionalità/funzione di IA, alimentate da Adobe Sensei, prevedono il momento migliore in cui i clienti si impegnano con il vostro marchio, in modo da poter personalizzare le campagne

Le integrazioni native con altri strumenti Adobe creano una suite di marketing per contenuti visivamente coinvolgenti

Traguardare i clienti in tutte le fasi dell'imbuto commerciale con la personalizzazione e l'ottimizzazione dei contenutiautomazioni delle attività Limiti della campagna Adobe:

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più tutorial per le diverse funzionalità/funzione e integrazioni

Le immagini di alta qualità possono a volte rallentare la piattaforma e il processo di creazione

Prezzi di Adobe Campaign:

Profili attivi : Si paga in base al numero di profili di clienti attivi in un periodo di 12 mesi

: Si paga in base al numero di profili di clienti attivi in un periodo di 12 mesi Canali : Scegliere e pagare solo per i canali necessari

: Scegliere e pagare solo per i canali necessari Componenti aggiuntivi: Soluzione su misura per le aziende

Valutazioni e recensioni su Adobe Campaign:

G2 : 4.1/5 (300+ recensioni)

: 4.1/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

9. Capsule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard\\_large.webp Software di marketing per le aziende: Keap dashboard /$$$img/

via Keap Keap è un CRM per piccole aziende progettato per aiutarvi a fare marketing meglio e in meno tempo. Raccoglie nuovi contatti, visualizza il numero di vendite e monitora le trasmissioni in un'unica comoda dashboard. Utilizzate lo strumento per memorizzare i contatti dei vostri clienti e per utilizzare le email automatiche per i follower intelligenti ai contatti in entrata.

le migliori funzionalità/funzione di #### Keap:

Le automazioni raccolgono i contatti e triggerano i passaggi successivi, in modo che possiate concentrarvi sui risultati invece che sul lavoro

I tocchi personalizzati nelle email fanno sembrare che le abbiate scritte voi, anche se lo strumento ha fatto il lavoro al posto vostro

Modelli curati semplificano l'invio di email mirate a elenchi di clienti segmentati

Limiti di Keap:

I prezzi sono basati sui contatti, il che può rendere difficile prevedere o rispettare i budget di marketing

Non ci sono molte integrazioni gratis come altri strumenti

Prezzi di Keap:

Pro : $199/mese

: $199/mese Max: $289/mese

Valutazioni e recensioni di Keap:

G2 : 4.2/5 (1.400+ recensioni)

: 4.2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.200+ recensioni)

Bonus: Scopri il nostro elenco dei capitoli ***Le migliori alternative a Keap*

10. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign offre automazioni per l'email marketing e Vantaggi del CRM per piccole e grandi aziende. Utilizzate questo strumento per automatizzare le campagne email e indirizzare i contatti ai membri del team più adatti. I modelli personalizzabili consentono di personalizzare le comunicazioni e di risparmiare tempo nella stesura dei contenuti. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign:

Le funzionalità/funzione commerciali vi aiutano ad aumentare i lead qualificati e a generarne di nuovi con meno lavoro richiesto

Connessione dei dati tra le varie piattaforme con oltre 900 integrazioni

Moduli e modelli di pagine di destinazione rendono più facile per i clienti trovare il vostro marchio e le informazioni di cui hanno bisogno per effettuare un acquisto

Limiti di ActiveCampaign:

L'app mobile non offre funzioni complete, quindi potreste non essere in grado di fare tutto ciò che vi serve se siete lontani dalla vostra scrivania

L'interfaccia utente non è sempre intuitiva, il che può rallentare le operazioni

Prezzi di ActiveCampaign:

Plus : $49/mese

: $49/mese Professionale : $149/mese

: $149/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign:

G2 : 4.5/5 (10.300+ recensioni)

: 4.5/5 (10.300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Semplificate il vostro lavoro richiesto con ClickUp

Il miglior software di marketing aziendale è quello che lavora per le vostre specifiche esigenze aziendali. Che vogliate automazione, integrazioni, modelli o altro, scegliete una piattaforma che migliori le operazioni per il vostro marchio.

Sebbene gli strumenti di questo elenco siano opzioni valide, ClickUp offre un'unica piattaforma per il marketing, il CRM e altro ancora.

Grazie a funzionalità/funzione come un'area di lavoro all-in-one, l'automazione delle attività e l'integrazione con i modelli, ClickUp offre un'unica piattaforma per il marketing, il CRM e altro ancora collaborazione in tempo reale avete tutto ciò che vi serve per un lavoro richiesto di marketing di esito positivo. Iscrivetevi a ClickUp e iniziate a semplificare i vostri flussi di lavoro di marketing oggi stesso. 🤩