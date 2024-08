Le 12 migliori alternative e concorrenti di Salesforce CRM nel 2024

I software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono migliorati notevolmente rispetto ai primi strumenti disponibili. Questi strumenti permettono di memorizzare facilmente i dati dei clienti e di utilizzarli per creare personas di acquirenti . Uno dei nomi più importanti del software CRM è Salesforce. Tuttavia, Salesforce non è la soluzione giusta per tutti.

In questo articolo discutiamo alcune delle alternative CRM disponibili. Descriviamo cosa cercare in un'alternativa a Salesforce e vi forniamo i dettagli necessari per decidere quale strumento vi aiuterà meglio a migliorare le vostre relazioni con i clienti.

Cosa cercare in un'alternativa a Salesforce?

Salesforce è un potente software CRM, ma il miglior strumento CRM per voi è quello che fornisce il maggior valore alla vostra azienda. Quando cercate un'alternativa a Salesforce, tenete a mente questi concetti:

Funzionalità/funzione: Esaminate le funzionalità fornite da tutte le opzioni principali e decidete quali sono indispensabili per la vostra organizzazione

Esaminate le funzionalità fornite da tutte le opzioni principali e decidete quali sono indispensabili per la vostra organizzazione Facilità d'uso: Volete che i vostri dipendenti siano in grado di sfruttare al meglio il CRM, quindi deve essere facile da usare

Volete che i vostri dipendenti siano in grado di sfruttare al meglio il CRM, quindi deve essere facile da usare Personalizzazione: Raramente la dimensione unica si adatta a tutti. Una buona alternativa a Salesforce è quella che si può personalizzare in base alle proprie esigenze

Raramente la dimensione unica si adatta a tutti. Una buona alternativa a Salesforce è quella che si può personalizzare in base alle proprie esigenze Integrazioni: La vostra organizzazione ha bisogno di più di un CRM nel suo stack tecnologico, e il software CRM che scegliete dovrebbe integrarsi bene con questi altri strumenti

La vostra organizzazione ha bisogno di più di un CRM nel suo stack tecnologico, e il software CRM che scegliete dovrebbe integrarsi bene con questi altri strumenti Scalabilità: L'obiettivo di ogni organizzazione è crescere. Scegliete un CRM che possa crescere con voi, in modo da non dover cambiare se diventate troppo grandi per la vostra scelta

L'obiettivo di ogni organizzazione è crescere. Scegliete un CRM che possa crescere con voi, in modo da non dover cambiare se diventate troppo grandi per la vostra scelta Prezzi: Osservate i prezzi per il livello in cui vi trovate ora e per quello in cui sarete in futuro. Alcuni prodotti prevedono forti aumenti di prezzo con la crescita delle aziende. Approfittate della versione di prova gratuita, se vi viene offerta, per avere un'esperienza pratica senza il commitment

Le 12 migliori alternative a Salesforce da usare nel 2024

Di seguito sono elencate 12 alternative al CRM Salesforce. Ognuno di questi programmi popolari ha aiutato molte organizzazioni a gestire le relazioni con i clienti.

Mantenete i vostri strumenti di project management e CRM su un'unica piattaforma: ClickUp

ClickUp è una piattaforma per il project management che offre anche Funzionalità/funzione CRM come la gestione dei contatti, la gestione dei lead e il monitoraggio della pipeline commerciale. Si tratta di una piattaforma altamente personalizzabile basata su cloud con un'estesa gamma di funzionalità modelli di CRM e integrazioni di terze parti.

Essendo una soluzione altamente personalizzabile, ClickUp consente di creare dashboard di reportistica adatti alle vostre esigenze e di sviluppare processi di flusso di lavoro personalizzati per migliorare le operazioni aziendali. Con una solida Reportistica CRM è possibile trasformare facilmente i dashboard in reportistica stampata.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare, assegnare e monitorare le attività di singoli o team

Monitoraggio del tempo dedicato alle attività e ai progetti

Facilitare il lavoro di squadra e la comunicazione all'interno della piattaforma

Impostazione di attività e monitoraggio dello stato di avanzamento di obiettivi specifici

Condivisione e collaborazione di documenti all'interno del CRM

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento per alcune funzionalità/funzione può essere molto ripida

Il programma a volte è lento nel completare attività complesse

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : Gratuito

: Gratuito Piano Unlimited : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Piano Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Piano Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Zendesk Vendere

/img/ https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/images/pipeline_mgmt.png Alternativa a Salesforce: Zendesk Sell /$$$img/

Via Zendesk Vendi Zendesk Sell è un sistema CRM che si concentra sulla riunione dei team commerciali. Oltre alla gestione dei contatti, dispone di molte funzionalità/funzione per aiutare i venditori a monitorare i lead, gestire le pipeline e chiudere gli affari. È una piattaforma basata su cloud che si integra facilmente con gli altri prodotti Zendesk.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

Visualizzazione e gestione delle opportunità commerciali attraverso varie fasi

Organizzare emonitorare i viaggi dei clienti* Ottenere informazioni sulle prestazioni e le tendenze commerciali

Connessione con l'email per monitorare le comunicazioni

AccessoFunzionalità/funzione del CRM in movimento con l'app mobile Limiti di Zendesk Sell

Limitate opzioni di personalizzazione per alcuni campi

Occasionali bug e problemi nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di Zendesk Sell

Teams: $19/mese per utente

Crescita: $55/mese per utente

Professionale: $115/mese per utente

Enterprise: $169/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (150 recensioni)

3. Pipedrive

Via Pipedrive Il prossimo elenco di Salesforce CRM è Pipedrive . Ha un'interfaccia semplice e user-friendly che permette di essere operativi rapidamente. Include funzionalità/funzione per i team commerciali, con gestione dei lead per chiudere più vendite.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Traccia facilmente le trattative attraverso le varie fasi

Sincronizzazione e tracciamento delle email all'interno del CRM

Generare reportistica e ottenere informazioni sulle prestazioni commerciali

Ricevere notifiche per attività importanti e follower

Personalizzazione dei flussi di lavoro per soddisfare le vostre esigenze specifiche

Limiti di Pipedrive

Le funzionalità analitiche e di reportistica non sono così robuste come alcuni utenti desiderano

Alcune funzionalità/funzione di automazione sono carenti rispetto alle alternative

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14,90/mese per utente

Avanzato: $27,90/mese per utente

Professionale: 49,90 dollari/mese per utente

Power: $64,90/mese per utente

Enterprise: $99,00/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,2/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

4. Campagna attiva

/$$$img/ https://d226aj4ao1t61q.cloudfront.net/myuch6g\_ac-listing-3.png Alternativa a Salesforce: ActiveCampaign /$$$img/

Via Campagna attiva ActiveCampaign traguarda le esigenze di CRM di piccole e grandi organizzazioni. Aiuta ad automatizzare i processi di marketing e aziendali e offre vari strumenti per gestire i contatti e creare campagne email mirate. ActiveCampaign si integra anche con diversi strumenti di terze parti.

Le migliori funzionalità di ActiveCampaign

Creazione di Automazionigestione delle campagne in base al comportamento del cliente

Progettare e inviare campagne email personalizzate

Gestire i contatti e automatizzare i processi commerciali

Identificare e dare priorità ai potenziali lead in base all'engagement

Monitorare l'attività degli utenti sul vostro sito web e sugli eventi

Limiti di ActiveCampaign

Non offre la flessibilità nella gestione dei contatti che alcuni utenti desiderano

Il software ha una curva di apprendimento ripida per l'automazione e le funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di ActiveCampaign

Plus: $19/mese

Professionale: $49/mese

Azienda: Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni)

5. HubSpot CRM

Via HubSpot HubSpot è uno dei primi e più positivi CRM e un innovatore nel campo dell'automazione commerciale e del marketing. La sua piattaforma offre hub per il marketing, il commerciale e il servizio clienti, che si integrano perfettamente con il CRM.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Combina strumenti per la gestione dei contatti, il marketing, le vendite e l'assistenza ai clienti

Automazioni delle attività ripetitive per snellire il processo commerciale

Consente di gestirele richieste dei clienti e i ticket di supporto assistenza* Offre centinaia diIntegrazioni con HubSpot Limiti di HubSpot

I prezzi sono elevati, soprattutto perle startup che cercano un CRM* Il piano Free non offre sufficienti funzionalità/funzioni personalizzate

Prezzi di HubSpot

Free Forever: Free

Starter: $50/mese

Professionale: $500/mese

Azienda: 1.200 dollari/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

6. Airtable

Via AirtableAirtable è un programma basato su un foglio di calcolo che può essere utilizzato per vari scopi di CRM. Con funzionalità/funzioni per il monitoraggio dei contatti, la gestione delle pipeline commerciali e l'archiviazione dei dati dei clienti, Airtable è una piattaforma CRM di base facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Creazione di siti personalizzatidatabase personalizzati per i clienti per vari casi d'uso

Collaborazione in tempo reale con i membri del team

Integrazione con strumenti e servizi di terze parti per ampliare le funzioni

Organizzare e monitorare i progetti con la gestione delle attività e delle scadenze

Personalizzazione della visualizzazione dei dati con diverse opzioni di visualizzazione

Limiti di Airtable

Presenta funzionalità/funzione limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Può essere difficile da integrare con altre produttività

Prezzi di Airtable

Free Forever: Gratis

Plus: $10/mese per utente

Pro: $20/mese per utente

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Come Airtable, Smartsheet è una piattaforma basata su fogli di calcolo . Consente di creare fogli di calcolo intelligenti per vari scopi, tra cui attività CRM di base. Sebbene non sia la soluzione CRM più complessa, è in grado di memorizzare i dati commerciali e migliorare la produttività in un CRM facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Pianifica, traccia e gestisce progetti con grafici di Gantt e elenchi di attività

Collaborazione in tempo reale e condivisione di file con i membri del team

Ottenere una panoramica della propria pipeline commerciale

Snellire i processi ripetitivi con flussi di lavoro automatizzati

Creare report visivi e dashboard

Limiti di Smartsheet

La curva di apprendimento è ripida se si vogliono usare tutte le funzionalità/funzione che offre

Alcuni utenti lamentano una mancanza di funzionalità/funzione di automazione

Prezzi di Smartsheet

Free Forever: Gratis

Pro: $7/mese

Business: $25/mese

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni)

8. Capretto

/$$$img/ https://assets.keap.com/image/upload/c_scale,w\_1373/v1683664626/keap/keap-pages/homepage/dashboard_large.webp Alternativa a Salesforce: Keap /$$$img/

Via Keap Keap, precedentemente chiamata Infusionsoft, è una piattaforma CRM basata su cloud che automatizza i processi di marketing e commerciali. Il software si integra con altri popolari strumenti di marketing e commerciali per ampliare le funzioni.

Le sue funzionalità/funzione di automazione del marketing possono migliorare la produttività del team commerciale. Sia le piccole organizzazioni che le grandi aziende possono beneficiare di questa solida piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Automazioni dei processi commerciali e gestione dei contatti

Progettare e implementare campagne di email marketing mirate

Identificare e dare priorità ai lead in base all'impegno e al comportamento

Integrazione con le piattaforme di e-commerce per il monitoraggio delle vendite online

Consentire ai client di prenotare appuntamenti online

Limiti di Keap

Il prezzo è proibitivo per alcuni utenti

Alcuni clienti trovano confusa l'interfaccia e il processo di configurazione

Prezzi di Keap

Pro: $199/mese

Max: 289 dollari/mese

Max Classic: Contattare il commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Keap

G2: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

9. Microsoft Dynamics

Via Dinamica Microsoft Adatto a organizzazioni di tutte le dimensioni, Microsoft Dynamics è la piattaforma CRM dell'ecosistema Microsoft. Include una serie completa di funzioni CRM e si integra con altri prodotti Microsoft per estendere le funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics

Suite completa, che comprende CRM, piano Enterprise e altri strumenti aziendali

Approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni commerciali

Richieste di informazioni ai clienti e funzionalità per i casi di assistenza

Creazione e gestione di campagne di marketing a traguardo

Connessione perfetta con Office 365, Teams e altri prodotti Microsoft

Limiti di Microsoft Dynamics

Per alcuni utenti la configurazione è complessa e richiede molto tempo

L'integrazione con prodotti al di fuori dell'ecosistema Microsoft può essere difficile

Prezzi di Microsoft Dynamics

Essentials: 70 dollari al mese per utente

Premium: 100 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics

G2: 3,8/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.000 recensioni)

10. Zoho CRM

/$$$img/ https://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/enterprise/zcrmplus_homepromo\_1x.jpg Alternativa a Salesforce: Zoho /$$$img/

Via Zoho Zoho offre una nota suite di strumenti aziendali basati sul cloud. Zoho CRM è la sua soluzione CRM. Questa soluzione aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire le vendite, il marketing e il supporto clienti. È in grado di archiviare i dati dei contatti, migliorare la soddisfazione dei clienti e automatizzare le attività.

Zoho CRM si combina con altri strumenti aziendali per condividere i dati CRM e migliorare la business intelligence.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho

Automazioni delle attività ripetitive e snellimento del processo commerciale

Comunicare con i personalizzati su più canali

Ottenere informazioni sulle prestazioni commerciali e sulle tendenze con strumenti di analisi e reportistica

Creare flussi di lavoro automatizzati per migliorare l'efficienza

Accesso alle funzionalità del CRM tramite app mobili

Limiti di Zoho

Le prestazioni sono occasionalmente lente

Il piano Free non ha sufficienti opzioni di personalizzazione

Prezzi di Zoho

Free Forever: Gratuito

Standard: $14/mese per utente

Professionale: $23/mese per utente

Enterprise: $40/mese per utente

Ultimate: 52 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho

G2: 4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

11. Bitrix24 CRM

Via Bitrix24 Bitrix24 CRM è la parte dedicata alle relazioni con i clienti di Bitrix24. Bitrix ha sviluppato questa piattaforma completa di gestione aziendale e collaborazione. Include strumenti per CRM e project management .

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24 CRM

Comunicare e collaborare con i membri del team

Automazioni dei processi commerciali e di marketing

Utilizzare progetti egestione delle attività all'interno del CRM

Connessione con i clienti attraverso più canali

Archiviazione e condivisione di documenti

Limiti di Bitrix24 CRM

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente eccessivamente complessa, soprattutto per le funzionalità/funzione avanzate

Alcuni utenti segnalano occasionali rallentamenti nelle prestazioni

Prezzi di Bitrix24 CRM

Base: $49/mese

Standard: $99/mese

Professionale: $199/mese

Enterprise: 399 dollari/mese

Valutazioni e recensioni su Bitrix24 CRM

G2: 4.1/5 (500 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (500+ recensioni)

12. Vendite

/$$$img/ https://blog.salesflare.com/wp-content/uploads/2022/09/salespipeline_daad4de23f370d2d599d45c1100cf89a\_2000.png Alternativa a Salesforce: Salesflare /$$$img/

Via Vendite flash Salesflare è un software CRM che offre una soluzione facile da usare per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Il suo scopo principale è quello di aiutare le aziende a soddisfare le esigenze di base del CRM, come ad esempio l'automazione di la voce dei dati e semplificare il processo commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesflare

Monitoraggio delle aperture delle email, dei clic sui collegamenti e dell'impegno con i contatti

Organizzare e gestire le informazioni sui contatti dei clienti

Ricevere promemoria quando i follow-up sono dovuti

Programmare riunioni senza problemi con le opzioni di integrazione

Visualizzare e gestire le opportunità commerciali

Limiti di Salesflare

Il software presenta funzionalità di reportistica limitate rispetto ad alcuni concorrenti

L'app mobile non è così ricca di funzionalità/funzione come potrebbe essere

Prezzi di Salesflare

Growth: $29/mese per utente

Pro: $49/mese per utente

Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesflare

G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 100 recensioni)

Iniziare con la Gestione delle Relazioni con i Clienti di ClickUp

L'integrazione di un CRM con la piattaforma di project management esistente può essere un problema. Perché non scegliere una soluzione all-in-one che vi permetta di gestire con facilità i progetti e le relazioni con i clienti?

ClickUp è la piattaforma di project management all-in-one. Grazie a potenti Strumenti CRM integrati nel vostro sistema di project management, vi permettono di tenere sotto controllo i vostri progetti e al tempo stesso di avere sott'occhio i contatti dei vostri clienti, i lead e l'intera pipeline commerciale e di marketing.

E soprattutto, offriamo strumenti pronti per l'uso modelli di project management e CRM pronti all'uso a tutti i livelli, compreso il nostro piano Free Forever. Creare un account Free ClickUp e sperimentate come ClickUp sia una potente alternativa al CRM di Salesforce.