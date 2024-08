Le 15 principali alternative e concorrenti di Pipedrive nel 2024

ABC. Chiudere sempre. 🤝

Ricordate Alec Baldwin che lanciava aggressivamente questo mantra in Glengarry Glen Ross? Ora vive nelle nostre teste gratis, indipendentemente dal fatto che siamo d'accordo o meno con il carattere del suo personaggio. 👀

Pipedrive è uno strumento efficace per snellire il processo di vendita e portare avanti le trattative, il tipo di soluzione che i commerciali del film avrebbero sicuramente voluto avere.

Secondo i suoi autori, Pipedrive è "il primo CRM progettato dai venditori, per i venditori" I suoi utenti riferiscono di aver chiuso in media il 28% di accordi in più rispetto a prima di utilizzare la piattaforma.

Nonostante la sua popolarità, il software potrebbe non essere adatto a tutti. Forse state cercando un'alternativa più economica a Pipedrive CRM o una con funzionalità/funzione che soddisfino meglio le vostre esigenze specifiche. In questo caso, siete nel posto giusto!

Abbiamo stilato un elenco delle 15 migliori alternative a Pipedrive per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per ottimizzare le vostre operazioni commerciali.

Cosa cercare nelle alternative a Pipedrive?

Le funzionalità/funzione commerciali principali di Pipedrive ne fanno un successo. Quando valutate le alternative a Pipedrive, assicuratevi che il nuovo strumento non solo sia all'altezza dei suoi punti di forza, ma che apporti anche qualcosa in più alla tabella per i team commerciali e la gestione delle relazioni con i clienti. Ecco le qualità chiave da ricercare:

Pipeline di vendita visiva: Permette di capire rapidamente a che punto è ogni affare e quali sono i passaggi successivi per il team commerciale Opzioni di personalizzazione: Ogni azienda ha un processo unico per i suoi team commerciali, quindi dovreste essere in grado di aggiungere fasi e campi personalizzati alla vostra pipeline Collaborazione con il team: Il vostro software CRM è efficiente se permette al vostro team di condividere gli aggiornamenti e di lavorare insieme senza problemi Promemoria delle attività: Tenere sotto controllo le attività del team commerciale è fondamentale per chiudere gli affari. Un software CRM in grado di programmare promemoria aiuta a non perdere mai un follow-up Segmentazione e gestione dei lead: Il filtraggio, la categorizzazione e la segmentazione dei lead possono rendere più mirati ed efficaci i vostri contatti e le vostre comunicazioni Cronologia dei contatti: Avere accesso a un registro completo delle interazioni con ogni contatto può aiutare a costruire e mantenere relazioni solide per aiutare il team commerciale a prosperare Reportistica e analisi: Report dettagliati e strumenti analitici forniscono preziose informazioni sulle prestazioni commerciali e aiutano a prendere decisioni informate

Le 15 migliori alternative a Pipedrive da usare nel 2024

Pipedrive ha guadagnato popolarità grazie al suo focus sulle vendite. Ma questo comporta una serie di compromessi. Se il vostro team ha bisogno di un'estensione funzionalità/funzioni di automazione del marketing pipedrive potrebbe non essere sufficiente.

E se siete alla ricerca di funzionalità di reportistica dettagliate, dovrete cercare altrove. Ma non preoccupatevi se Pipedrive non soddisfa tutte le vostre esigenze: vi copriamo le spalle!

Immergiamoci nelle nostre recensioni dei 15 migliori concorrenti di Pipedrive che potrebbero diventare il vostro prossimo software CRM commerciale per migliorare i processi aziendali dei team di vendita e marketing.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp è l'alternativa perfetta al CRM di Pipedrive se state cercando una soluzione per i vostri clienti soluzione CRM e di project management tutto in uno con un ampio intervallo di funzionalità/funzioni per il project management, la collaborazione tra team, l'automazione delle attività e la gestione delle relazioni con i clienti.

A partire da ClickUp come software CRM è come trasferire il team in un ufficio digitale ben organizzato. Il primo passaggio è quello di scaricare Il modello di CRM di ClickUp . Fornisce una struttura iniziale per la gestione delle relazioni con i clienti, compresi spazi, cartelle ed elenchi.

È possibile personalizzare la visualizzazione e la gestione dei contatti con l'aggiunta di viste, come la vista Bacheca per i flussi di lavoro visivi o la vista Elenco per l'organizzazione dettagliata delle attività e per una gestione ottimale gestione ottimale delle risorse .

Visualizzare i flussi di lavoro con i modelli CRM di ClickUp e la vista Bacheca

Volete saperne di più sui vostri client? Aggiungete campi personalizzati per monitorare i dettagli essenziali, come i numeri di telefono o i metodi di contatto preferiti.

A proposito di personalizzazioni, sentitevi liberi di modificare i campi preesistenti Flusso di lavoro del CRM gli stati possono essere creati in modo autonomo. Forniscono un contesto rapido e chiaro della fase in cui si trova un'attività.

Avete un commento o un aggiornamento? Assegnatelo a client o a ai membri del team per tenere tutti al corrente. Rimanete in connessione con il vostro team, chattate e condividete documenti, sia da desktop che da mobile o dal vostro browser. Le automazioni migliorano l'efficienza occupandosi di attività di routine, come la modifica dello stato di un'attività quando viene completata una particolare azione, liberando così spazio per lavori più importanti dal punto di vista strategico.

Utilizzare il Modello di lavagna online di ClickUp CRM per automatizzare i flussi di lavoro Scaricare questo modello ClickUp è molto potente, ma comprendiamo che la ricchezza di opzioni può sembrare scoraggiante. Anche se non siete ancora pronti per l'utilizzo di un software CRM, ClickUp vi offre altri servizi modelli di customer journey personalizzati e gratuiti che potete utilizzare come Alternative CRM .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Abbastanza versatile da poter essere utilizzato in diversi settori, ad esempio daprofessionisti dell'edilizia o comesoftware di marketing* Funzionalità/funzione CRM facilmente personalizzabili per una gestione commerciale più efficiente

Modelli modificabili per gestire tutte le attività commerciali e di marketing in un unico spazio

Integrazione con oltre 1.000 app e strumenti di collaborazione, tra cui Loom, Google Calendar, Front, Slack, Calendly e Zoom

Diverse visualizzazioni della soluzione CRM come Elenco, Bacheca, Calendario e Tabella

Campi personalizzati e flussi di lavoro personalizzabili

App mobile per l'accesso in mobilità

Automazioni che eliminano le attività amministrative di routine

Potenti strumenti di reportistica e analisi

Limiti di ClickUp

Tempi di caricamento occasionalmente lunghi

Può essere eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Per ricevere un piano tariffario personalizzato in base alle vostre esigenze, contattate l'assistenza tecnica dicommerciale team

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Vendite fresche

via Vendite fresche Parte della più ampia suite di software Freshworks, Freshsales offre qualcosa di unico: un assistente IA di nome Freddy.

È l'asso nella manica dell'azienda, che analizza sempre i dati e gli schemi per individuare chi è più propenso ad acquistare da voi. Freddy è anche un po' un maniaco dell'ordine, che tiene in ordine il vostro database clienti trovando e unendo tutti i duplicati. È anche un abile paroliere e vi assiste nella creazione di email coinvolgenti e personalizzate per i clienti potenziali.

E proprio quando pensate che abbia terminato il suo lavoro, Freddy si rimbocca le maniche per analizzare i dati e le email passate, suggerendovi i prossimi passaggi. Questa soluzione per la gestione delle relazioni con i clienti è l'ideale per andare avanti nei processi commerciali.

Funzionalità/funzione migliori di Freshsales

Lead scoring basato sull'IA: l'assistente dell'IA classifica i lead commerciali in base al loro coinvolgimento e alla probabilità di conversione

Campi personalizzati, flussi di lavoro e metodi di gestione dei dati

Robuste funzionalità di reportistica, analisi e monitoraggio delle transazioni

Flussi di lavoro automatizzati che si innescano in condizioni specifiche, come l'invio di email di follow-up o l'assegnazione dei lead a diversi membri del team

Si integra con i più diffusi strumenti di terze parti come Gmail, Outlook, HubSpot e Magento, aiutando a centralizzare tutte le informazioni sui clienti e i processi commerciali

Limiti di Freshsales

Il supporto clienti è a voltelento a rispondere* Limitatoreportistica e analisi per il software CRM

Prezzi di Freshsales

Growth: gratis per tre utenti, poi $15/mese per utente

gratis per tre utenti, poi $15/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Enterprise: $69/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshsales

3. Salesforce Cloud Commerciale

via Forza vendita Salesforce Sales Cloud è un'ottima soluzione CRM per i team commerciali di grandi dimensioni e per coloro che possono permettersi un servizio di prima classe. È rinomata per la sua completezza ed è considerata uno standard del settore rispetto al quale vengono confrontati altri strumenti CRM.

La piattaforma dispone di funzionalità/funzione che consentono di assegnare membri specifici del team a ciascun affare, semplificando la comunicazione e la cooperazione. Dispone inoltre di funzionalità avanzate di previsione che consentono di aumentare l'accuratezza delle previsioni, uno strumento essenziale nella cassetta degli attrezzi commerciali. 🧰

L'acquisizione e la gestione dei lead è l'ambito in cui Salesforce eccelle maggiormente. Offre la funzione web-to-lead capture, che consente di convertire i visitatori del sito web in lead.

E multicanale campagne di marketing ? Il monitoraggio dettagliato delle interazioni tra i diversi canali di Salesforce assicura che nessun potenziale cliente venga mai dimenticato.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Flussi di lavoro altamente personalizzabili e funzionalità/funzione di automazione

Lead scoring basato su IA e comunicazione personalizzata con i clienti

Supporto clienti attivo 24 ore su 24

Vari componenti aggiuntivi per aumentare le funzioni e i personalizzazioni

Reportistica e dashboard personalizzabili

Ricche capacità di integrazione

Limiti di Salesforce

Può essere troppo costoso per una piccola azienda o un team commerciale

Comporta una spesa elevatacurva di apprendimento Prezzi di Salesforce

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $75/mese per utente

$75/mese per utente Enterprise: $150/mese per utente

$150/mese per utente Unlimited: $300/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Salesforce

Alternative a Salesforce

[Alternative a Salesforce](CLICKUP) considerando che si rivolge alle piccole aziende

Solo piani a pagamento, ma c'è una versione di prova gratis

Prezzi agili

Nimble Business: $24,90/mese per utente

*Il prezzo elencato si riferisce al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Nimble

7. Intuitivamente

via Intuitivamente Insightly semplifica gli aspetti amministrativi del vostro lavoro commerciale. Consideratelo come un registratore digitale e un assistente per tutto ciò che riguarda i vostri client e contatti, con alcune utili funzionalità di project management. ✨

È possibile memorizzare informazioni dettagliate su ogni cliente, come nomi, titoli, numeri di telefono, email e persino foto. Volete ricordare come avete riunito il vostro cliente? Insightly è in grado di farlo.

Insightly vi aiuta a monitorare il percorso dei vostri potenziali clienti, da quelli potenziali a quelli personalizzati. È possibile vedere in quale fase si trova ciascun lead e Insightly può automatizzare alcune parti di questo processo, come l'invio di email di risposta iniziale ai prospect.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Le funzionalità di project management consentono di organizzare le attività, monitorare lo stato di avanzamento del progetto, assegnare i ruoli e integrare le comunicazioni relative al progetto senza soluzione di continuità

Flussi di lavoro automatizzati, risposte alle email e assegnazione delle attività

L'acquisizione da web a lead crea automaticamente lead nel vostro sistema CRM a partire dagli invii di moduli sul vostro sito web

Le pipeline commerciali personalizzabili consentono di definire le fasi del processo commerciale e di monitorare lo stato di chiusura degli affari

Approfondite funzioni di reportistica e dashboard consentono di analizzare le metriche commerciali, le prestazioni, la produttività e altro ancora

Limiti di Insightly

Le reportistiche sonodifficili da personalizzare* Configurazione complicata e offre solo una versione di prova gratuita

Prezzi di Insightly

Plus: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professional: $49/mese per utente

$49/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Insightly

8. Libri di lavoro

via Libri di lavoro Workbooks offre soluzioni CRM per team commerciali, di marketing, di assistenza clienti e finanziari. Ciò significa che, oltre alle funzionalità tradizionali del CRM, ne vanta anche alcune esotiche, come una sistema di ticketing e supporto per più valute.

Se scegliete Workbooks per gestire la vostra pipeline commerciale, iniziate a usare la sua funzione di gestione dei contatti per conoscere i vostri client, profilarli, capire le loro esigenze e adattare il vostro approccio. Quindi monitorate le vostre attività commerciali e gestite le opportunità per far progredire efficacemente i vostri affari.

L'automazione taglia le cose noiose, permettendovi di concentrarvi sulla creazione di relazioni. Avete bisogno di raggiungere un traguardo? Le previsioni e le metriche in tempo reale vi coprono le spalle. E quando è il momento di chiudere l'affare? Due clic e voilà: un preventivo diventa un ordine. 🙌

le migliori funzionalità/funzione di #### Workbooks

L'arricchimento dei dati migliora i dati del CRM per un profilo più accurato dei clienti

La funzionalità Automazioni e rinnovi automatizza le promemoria per i rinnovi dei contratti e può prevedere i livelli di sottoscrizione futuri

Una visualizzazione a 360° delle interazioni con i clienti aiuta a monitorare le attività e le potenziali opportunità di upselling

I flussi di lavoro automatizzati snelliscono le attività ripetitive

Reportistica in tempo reale e approfondimenti sulla pipeline commerciale e sulle prestazioni dei singoli rappresentanti per evidenziare le aree da migliorare

limiti di #### Workbooks

La scalabilità può essere un problema con la crescita dell'azienda (e dei dati dei clienti)

Alcuni utenti non lo trovanofacile da usare per la generazione di lead

Prezzi delle cartelle di lavoro

CRM: $39/mese per utente

$39/mese per utente Business: $79/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale e da fare una versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni di Workbook

9. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 è come quel nuovo gadget che all'inizio è un po' difficile da capire, ma da fare per portare la produttività a un livello completamente nuovo. Questo strumento CRM è in grado di gestire tutto: la gestione dei lead , gestione dei progetti e persino impostazione del proprio help desk .

Immaginatelo come la vostra segretaria personale, che si assicura che tutte le informazioni dei vostri clienti finiscano ordinatamente nel sistema, senza lasciare spazio a opportunità mancate. È come una tabella virtuale in cui tutti rimangono in contatto con aggiornamenti e collaborazioni, anche con videochiamate in HD. Inoltre, avrete a disposizione un pratico planner commerciale e la magia dell'automazione delle attività.

La curva di apprendimento è un problema, ma con un po' di pazienza, Bitrix24 può essere la salsa segreta del vostro esito positivo in ambito commerciale. 🍲

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Acquisizione di contatti tramite moduli web per gestire al meglio i dati dei clienti

Project management con la tecnica Scrum

L'automazione delle attività può aiutare con le campagne di marketing legate ai lavori richiesti per la generazione di lead commerciali

Strumenti di comunicazione come chattare, videochiamate in HD, un calendario e un'area di lavoro condivisa

È possibile creare e gestire il proprio help desk attraverso la piattaforma

Limiti di Bitrix24

Ripidocurva di apprendimento* Difficile da navigare a causa di uninterfaccia utente sovraccarica Prezzi di Bitrix24

Free: per utenti illimitati Basic: $49/mese per cinque utenti

per utenti illimitati Standard: $99/mese per 50 utenti

$99/mese per 50 utenti Professional: $199/mese per 100 utenti

$199/mese per 100 utenti Enterprise: da $399/mese per 250 utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

10. HubSpot

via HubSpot Come un coltellino svizzero del software CRM, HubSpot brilla per le sue funzionalità/funzione potenti e facili da usare per chiudere un affare. Il viaggio inizia con il nurturing e il monitoraggio del lavoro richiesto per la generazione di lead, insieme agli avvisi in tempo reale di HubSpot sui loro comportamenti.

Avete una campagna email? Mantenetela personalizzata e gestitela senza sforzo con approfondimenti sui dati dei vostri clienti.

Con la dashboard di HubSpot, chiara e personalizzabile, la pipeline commerciale diventa trasparente, permettendovi di evidenziare rapidamente i lead di valore. E quando si tratta di concludere l'affare, l'automazione di HubSpot prende il comando, riducendo il carico di lavoro. La parte migliore? Tutti gli strumenti CRM di base sono gratis.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Pipeline commerciale automatizzata (anche funzionalità/funzione di automazione del marketing)

Notifiche in tempo reale sul comportamento dei lead

Possibilità di monitorare sia i lead in uscita che quelli in entrata

Dashboard visiva completamente personalizzabile

Invio di email direttamente dal software

Facile da impostare e scalabile in base alle esigenze (ideale per le piccole aziende che stanno costruendo il proprio funnel commerciale)

Limiti di HubSpot

Alcuni utenti ritengono che non ci sia abbastanzaopzioni personalizzate* Creazione di reportistica è impegnativo

Prezzi di HubSpot

Free Tools: per cinque utenti

per cinque utenti Starter: $30/mese per utenti gratis illimitati e due utenti a pagamento

$30/mese per utenti gratis illimitati e due utenti a pagamento Professional: $1.600/mese per utenti gratis illimitati e cinque utenti a pagamento

$1.600/mese per utenti gratis illimitati e cinque utenti a pagamento Enterprise: $5.000/mese per utenti gratis illimitati e dieci utenti a pagamento

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale e i piani a pagamento includono una versione di prova gratuita

Valutazioni e recensioni su HubSpot

11. Capretto

via Keap Keap (ex Infusionsoft) è un CRM progettato per le piccole imprese. Offre una solida automazione commerciale e di marketing, gestione dei contatti, commercio elettronico e integrazioni con un intervallo di strumenti popolari. Aiuta le aziende ad automatizzare le attività ripetitive e a seguire in modo più efficiente clienti e potenziali clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Interazioni con i clienti centralizzate, comprese email, chiamate e riunioni

Un costruttore di campagne visive che consente un'automazione avanzata del marketing

Servizio clienti personalizzato con risposte automatiche alle email

App mobile per gestire e monitorare i contatti in movimento

Funzioni di e-commerce, come il carrello degli acquisti e l'elaborazione dei pagamenti

limiti di #### Keap

Il sistema può essere complesso da impostare e utilizzare

Il prezzo potrebbe essere elevato per le aziende molto piccole

Prezzi di Keap

Pro: $159/mese per due utenti

$159/mese per due utenti Max: $229/mese per tre utenti

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

12. Capsula

via Capsula Capsule è un CRM di facile utilizzo che aiuta le aziende a mantenersi organizzate, a conoscere meglio i propri clienti e a gestire le relazioni. È stato progettato per essere semplice ma potente, il che lo rende un'ottima scelta per le piccole e medie imprese.

Le migliori funzionalità/funzione di Capsule

Strumenti essenziali per la previsione delle vendite e reportistica commerciale dettagliata

Integrazione con aree di lavoro come Google, MailChimp e Zapier

Funzionalità/funzione di gestione della pipeline commerciale e dei processi personalizzabili

Facile tag e categorizzazione dei contatti per segmentare il pubblico

App mobile per gestire le relazioni con i clienti anche in mobilità

Limiti di Capsule

Funzioni limitate rispetto ad alcune piattaforme CRM più grandi

I contatti sono limitati nella versione gratuita, con costi aggiuntivi per i contatti aggiuntivi.

Prezzi di Capsule

**Gratuito

Professionale: $18/mese per utente

$18/mese per utente Teams: $36/mese per utente

$36/mese per utente Azienda: $54/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Capsule

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

13. Zoho CRM

via Zoho CRM Zoho CRM è un software completo per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), considerato un'alternativa convincente a Pipedrive. Offre alle aziende una serie di funzionalità/funzione per coinvolgere prospect e clienti, convertire i lead, aumentare i ricavi e migliorare i tassi di fidelizzazione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Supporto multicanale che permette di comunicare con i clienti tramite email, telefono, chattare dal vivo, social media e di persona

Analisi approfondite che aiutano a monitorare, identificare e massimizzare le prestazioni e le tendenze commerciali

Funzionalità/funzione di gestione dei processi per snellire i processi commerciali

Zia, l'assistente commerciale basato sull'IA, che fornisce previsioni, suggerimenti e avvisi

Integrazione con la suite di prodotti Zoho per un trasferimento dei dati senza soluzione di continuità

Limiti di Zoho CRM

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può essere eccessiva per i nuovi utenti

L'estensione delle funzionalità/funzione può richiedere una curva di apprendimento per alcune aziende

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

$40/mese per utente Ultimate: $52/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4/5 (2.000+ recensioni)

4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

14. MieleLibro

Via MieleLibro HoneyBook è uno strumento CRM progettato specificamente per i creativi e i liberi professionisti. È progettato per snellire il processo di project management, prenotazione dei client e invio delle fatture. È un'opzione eccellente per le aziende basate sui servizi, dove l'interazione diretta con i clienti è fondamentale.

Le migliori funzionalità/funzioni di HoneyBook

Modelli personalizzabili per proposte, contratti e fatture

Flussi di lavoro automatizzati versorisparmiare tempo e automatizzare il processo di project management

Pagamenti online integrati per una fatturazione rapida e semplice da parte del cliente

Strumento di pianificazione che permette ai client di prenotare riunioni in base alla vostra disponibilità

Integrazione con strumenti come Google Calendar e Gmail

Limiti di HoneyBook

Le commissioni di servizio sono applicate alle transazioni elaborate attraverso la piattaforma

Mancanza di funzionalità avanzate di CRM presenti in piattaforme più robuste

Prezzi di HoneyBook

Starter: $12,80/mese

$12,80/mese Essenziale: $25,50/mese

$25,50/mese Premium: $52,80/mese

MieleBook valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

4.5/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

15. Massimizzatore

Via Massimizzatore Maximizer è un software CRM che offre un intervallo di funzionalità/funzione progettate per incrementare i lavori commerciali, di marketing e di assistenza ai clienti. Offre una piattaforma all-in-one che può essere personalizzata per adattarsi alle esigenze specifiche di un'azienda, piccola o grande che sia.

Le migliori funzionalità/funzione di Maximizer

Funzionalità di gestione dei contatti per visualizzare in modo completo le interazioni con i clienti

Automazioni per la forza commerciale per snellire e migliorare il processo di vendita

Dashboard e reportistica personalizzabile per monitorare gli indicatori di prestazione chiave (KPI)

Opzioni di distribuzione basate su cloud o on-premise

Integrazione con Microsoft Office e altri strumenti di produttività aziendale

limiti di #### Maximizer

Gli utenti riferiscono che l'applicazione mobile manca di funzioni robuste

L'interfaccia utente non è intuitiva come quella di altre piattaforme CRM

Prezzi di Maximizer

Piccolo ufficio: $29/mese per utente

$29/mese per utente Business Plus: $49/mese per utente

$49/mese per utente Insights: $89/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Maximizer

G2: 3.9/5 (oltre 400 recensioni)

3.9/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.0/5 (300+ recensioni)

Alternative a Pipedrive: Per concludere la caccia

Abbiamo fatto un viaggio alla scoperta dei concorrenti di Pipedrive, ognuno con un sapore unico. Ricordate, il miglior strumento CRM è quello che si adatta perfettamente al vostro flusso di lavoro, si allinea al vostro budget e, in definitiva, aiuta il vostro team a concludere più affari.

Quindi prendetevi il tempo necessario, sperimentate queste opzioni e troverete sicuramente la soluzione CRM che canta in armonia con la vostra sinfonia commerciale. Buona caccia!