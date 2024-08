10 migliori sistemi software CRM per Mac (gratuiti e a pagamento)

Un potente software CRM (gestione delle relazioni con i clienti) è un must per qualsiasi azienda che dia priorità alla soddisfazione dei clienti.

In passato le opzioni per i dispositivi Apple erano limitate Software CRM ma fortunatamente non è più così! Vi presentiamo un elenco completo dei 10 migliori software CRM per utenti Mac. Che siate alla ricerca di una soluzione gratuita o a pagamento, vi copriamo noi!

Cosa cercare in un sistema CRM per Mac?

Qualsiasi software CRM, a prescindere dal sistema operativo su cui viene eseguito, vi aiuta a sfruttare la tecnologia e le analisi per mantenere i clienti esistenti e di cercarne di nuovi. Gli strumenti CRM che si trovano oggi in commercio fanno molto di più che gestire i dati dei clienti e sono spesso commercializzati come soluzioni di gestione all-in-one.

Il miglior software CRM per Mac dovrebbe offrire:

Basic: $23/mese per utente

$23/mese per utente Professionale: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Copper

G2: 4,5/5 stelle (1.100+ recensioni)

4,5/5 stelle (1.100+ recensioni) Capterra: 4,4/5 stelle (oltre 500 recensioni)

10. HubSpot CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot.png

/$$$img/

via HubSpot Con il CRM di HubSpot potete monitorare facilmente ogni dettaglio delle vostre relazioni aziendali. Si parla di voce automatica dei dati, gestione dei lead monitoraggio dei documenti, gestione della pipeline e ticketing, tutto in un unico pacchetto!

HubSpot è un software potente che può ospitare fino a un milione di contatti. Potete creare rapidamente e-mail personalizzate e aggiungere landing page e moduli al vostro sito web senza una sola riga di codice. Inoltre, è possibile monitorare:

L'impegno sul web per identificare nuovi potenziali clienti

Coinvolgimento via email dei clienti in arrivo

Raggiungimento dei traguardi per gli obiettivi esistenti

Attività di relazione con i clienti con funzionalità di reportistica integrate

HubSpot CRM è abbastanza scalabile e funziona sia per i solisti che per i grandi team! Un modo per sfruttare al meglio la piattaforma è aggiungere integrazioni. Mercato delle app di HubSpot offre oltre 1.000 integrazioni -tra cui una per ClickUp!

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Email personalizzate di massa per l'outreach

Facile cattura dei lead

Tracciabilità dell'engagement su web ed email

Piattaforma scalabile

oltre 1.000 integrazioni

Limiti del CRM HubSpot

Prezzi di HubSpot CRM

Piano Free

Starter: $30/mese per due utenti

$30/mese per due utenti Professional: $1.600/mese per cinque utenti

$1.600/mese per cinque utenti Enterprise: $5.000/mese per 10 utenti

*I prezzi variano a seconda della dipendenza dal pagamento mensile o annuale, e se si decide di pagare in anticipo o meno.

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: 4,4/5 stelle (oltre 1.500 recensioni)

4,4/5 stelle (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 stelle (oltre 3.700 recensioni)

Gestire i clienti con il miglior sistema CRM per Mac

La selezione del giusto software CRM per Mac può fare miracoli per migliorare le relazioni con i clienti, snellire i flussi di lavoro e potenziare la collaborazione tra team. Questi strumenti digitali sfruttano la potenza della tecnologia e dell'analisi per aiutarvi ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a portare la vostra azienda a un livello completamente diverso.

Scegliete dal nostro elenco la soluzione software CRM più adatta alle vostre esigenze e a quelle dei vostri clienti. Buon CRM sul vostro Mac!