Che cos'è la collaborazione in tempo reale e come può essere utile al vostro team?

Alcune delle migliori idee nascono quando si collabora in tempo reale. Mentre un tempo questo avveniva faccia a faccia, la crescente popolarità di lavoro da remoto rende le cose un po' più complicate.

L'ondata di lavoro da casa non rallenterà presto. A partire dal 2022, circa un quarto dei lavoratori della forza lavoro statunitense è remota e un altro 16% delle aziende statunitensi è completamente remoto.

Considerando che il numero totale di aziende statunitensi si aggira attualmente intorno ai 30 milioni, si tratta di un gran numero di lavori da remoto. 😲

Interessante, più della metà dei dipendenti remoti ritiene che la collaborazione sia migliorata dopo la recente pandemia. Tuttavia, alcuni dei più diffusi sistemi di collaborazione in tempo reale strumenti di collaborazione in tempo reale continuano a mancare il bersaglio a causa di dashboard confuse, scarsa esperienza utente, interfacce ingombranti e altro ancora.

Da fare, quindi, per un team?

Tornare alle proprie radici e unire le tradizionali tecniche di collaborazione online con le strategie collaudate e vere dei tempi degli spazi d'ufficio di ieri. Ecco come terminare questo processo.

Che cos'è la collaborazione in tempo reale?

La collaborazione in tempo reale è la capacità dei team di lavorare insieme a un progetto nel momento presente. Questo avviene con o senza l'uso della tecnologia. Tuttavia, con la prevalenza del lavoro da remoto, strumenti di collaborazione sicuri sono utilizzati per mantenere i collaboratori in connessione e sincronizzazione tra i progetti e le attività aziendali in generale.

È probabile che stiate già lavorando con almeno uno dei più popolari strumenti di collaborazione strumenti di collaborazione online -Zoom, Slack o Documenti Google. La domanda diventa quindi: è possibile centralizzare questi strumenti in modo che tutto avvenga in un unico luogo ordinato?

Quali sono i vantaggi della collaborazione in tempo reale?

La soluzione del puzzle della collaborazione in tempo reale offre molti vantaggi, tra cui:

Aumento della produttività per adattarle ai progetti e ai processi del team

Assegnare le attività a più membri del team per aumentare la visibilità e la visibilità del lavoro collaborare sui contenuti * Riceverenotifiche personalizzabili quando le attività vengono aggiornate dal team in tempo reale

E molto altro ancora. 🔥

Una delle caratteristiche di ClickUp più collaborativi e versatili funzionalità/funzione per team di qualsiasi dimensione è la sua lavagna online altamente visiva. Se già utilizzate e amate ClickUp, allora ne comprendete già i principali vantaggi Lavagne online di ClickUp ma ecco alcuni dei nostri preferiti. 🎨

Come le lavagne online ClickUp usufruiscono della collaborazione in tempo reale

Trascinate le forme sulla vostra tela, collegatele al flusso di lavoro e condividetele con il vostro team con ClickUp Whiteboards

Il vostro ClickUp Lavagna online è una tela digitale infinita dove voi e il vostro team potete lavorare insieme per fare brainstorming, pianificare progetti e collaborare in tempo reale. Inoltre, è inclusivo nei confronti dei membri che lavorano in modi diversi, in particolare studenti visivi che presentano e comprendono meglio le idee vedendole piuttosto che leggendole su carta.

Ci sono tonnellate di funzionalità/funzione dinamiche per catturare le idee nel momento stesso in cui nascono e svilupparle in attività attuabili o interi flussi di lavoro direttamente dalla Bacheca. Trascinate il cursore sull'area di lavoro per disegnare un modello, creare un grafico o un flusso di lavoro Mappa mentale da zero senza dover mai premere il pulsante di salvataggio, in modo da poter tornare al proprio lavoro in qualsiasi momento senza perdere un colpo.

Le lavagne online sono disponibili su ogni piano ClickUp e anche gli ospiti possono accedervi! In questo modo non dovrete mai preoccuparvi che un client o uno stakeholder si senta escluso dal vostro processo creativo quando condividete le risorse al di fuori dell'organizzazione.

Non siete ancora convinti? Ecco altri modi in cui ClickUp Whiteboards può aumentare la creatività, la produttività e il coinvolgimento del team grazie alle sue capacità di collaborazione in tempo reale. ✅

**Date un'occhiata a queste

È facile da imparare e semplice da usare

Le lavagne online sono facili da usare, anche se è la prima volta.

Questo è un grande vantaggio per i team impegnati che desiderano strumenti in grado di soddisfare le loro esigenze con il minimo sforzo, e una boccata d'aria fresca per i membri che in passato hanno dovuto superare curve di apprendimento ripide!

$$$a Le lavagne online sono tanto creative quanto collaborative

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteboard-GA\\_FINAL\_V2.gif convertire gli oggetti in attività /$$$img/

Convertire gli oggetti in attività direttamente dalla lavagna online di ClickUp

Le lavagne online sono semplici ed efficaci, ricche di funzionalità/funzione che facilitano la collaborazione.

Aggiungere commenti, menzione dei membri del team , contesto, file, media e molto altro ancora senza mai esaurire lo spazio per le nuove idee.

Evitare di partire da zero con modelli precostituiti

Nell'impostazione di una visualizzazione Lavagna online, è possibile scegliere tra diversi modelli

Quando si tratta di ClickUp, non si è mai soli. 💜

Per quanto le lavagne online possano essere eccitanti e creative, la tela bianca può anche intimorire alcuni. Invece di affrontare a testa alta la sensazione di blocco dello scrittore, rivolgetevi a uno dei modelli precostituiti di ClickUp per praticamente qualsiasi caso d'uso.

Che si tratti di pianificare una sessione di brainstorming in remoto di pianificazione di un progetto agile o di una retrospettiva del team, ClickUp vi offre tutto ciò che cercate. Scegliete tra i nove modelli collegati direttamente alla barra degli strumenti della vostra area di lavoro o tra le migliaia di modelli disponibili gratuitamente utilizzando Libreria dei modelli di ClickUp .

Non sapete ancora da dove cominciare? Suggeriamo il file Modello di introduzione alle lavagne online di ClickUp ! 💯 Scarica questo modello

Costruisci la tua scheda al più presto usando scorciatoie e tasti di scelta rapida

Tasti di scelta rapida sono disponibili su Whiteboard! Usateli con la vostra lavagna online per aggiungere rapidamente oggetti come note adesive, immagini e forme e persino per navigare nell'intera area di lavoro!

Per visualizzare l'elenco dei tasti di scelta rapida disponibili, basta premere Maiusc + ? e personalizzare a piacere! Con il pulsante Aggiungi è possibile includere comandi aggiuntivi per immagini, video, file audio e altro ancora.

Scaricate le vostre lavagne online per salvarle e condividerle

Abbiamo già menzionato che le lavagne online di ClickUp possono essere scaricate come file immagine?!

Questo è utile per la condivisione e la presentazione di idee al di fuori di ClickUp o se si sente il bisogno di tenere un backup. Non si è mai troppo scrupolosi! D'accordo? 🤓

La collaborazione in tempo reale non deve essere un esperimento fallito

La ricerca di una migliore collaborazione può sembrare una battaglia in salita, ma non è detto che lo sia.

L'intento degli strumenti di collaborazione in tempo reale è sempre stato quello di far lavorare tutti sulla stessa pagina nello stesso momento. Ma spesso è più facile a dirsi che a farsi.

Per fortuna, non siete soli in questo viaggio! Fate riferimento ai nostri cinque passaggi collaudati per migliorare la collaborazione del team e, quando sarete pronti a portare la produttività a nuove altezze, basterà scaricare ClickUp .

