le 10 migliori app di gestione delle attività per utenti Mac nel 2024

Il vostro elenco giornaliero di cose da fare assomiglia più a un mucchio di scarabocchi maniacali su un blocco note o a un flusso di coscienza in un documento Google?

Non siete soli.

Le app di project management aiutano i professionisti impegnati come voi a dare un senso alla montagna di attività, progetti e follower che avete sul piatto.

Il rovescio della medaglia?

Non tutti i software di project management sono compatibili con i dispositivi Apple o con MacOS. Non c'è niente di più spiacevole che trovare l'app perfetta per le attività per poi rendersi conto che non funziona con il computer o il telefono. 👀

Ma non preoccupatevi: abbiamo terminato il lavoro per trovare le migliori app Da fare per utenti Mac. Vi mostreremo come individuare un'app di qualità per la gestione delle attività e daremo il via alla vostra ricerca con un elenco delle migliori app per la gestione delle attività per utenti Mac.

Cosa cercare nelle app di gestione delle attività per Mac?

Le app per la gestione delle attività non risolveranno tutti i vostri problemi problemi di produttività ma sicuramente semplificheranno la vostra giornata lavorativa mettendo in evidenza quali attività o progetti più importanti .

Le funzionalità/funzione di gestione delle attività di alta qualità includono:

Compatibilità multipiattaforma: Innanzitutto, l'app deve essere compatibile con iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi Apple. Le app basate sul web sono di solito una scelta sicura perché lavorano nel cloud e non sul dispositivo locale. È bene considerare anche la compatibilità con i dispositivi Android o i computer Windows. Dopo tutto, si lavora con altre persone per gestire le attività ed è improbabile che tutti usino Mac

Innanzitutto, l'app deve essere compatibile con iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi Apple. Le app basate sul web sono di solito una scelta sicura perché lavorano nel cloud e non sul dispositivo locale. È bene considerare anche la compatibilità con i dispositivi Android o i computer Windows. Dopo tutto, si lavora con altre persone per gestire le attività ed è improbabile che tutti usino Mac Integrazioni: I software per la gestione delle attività e dei progetti sono fantastici da soli, ma sono ancora più potenti quando si integrano con gli altri strumenti del vostro stack tecnologico. Cercate strumenti che offrano integrazioni con Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook o Google Calendar. Meno dovrete passare da una piattaforma all'altra, più tempo avrete per concentrarvi sul lavoro vero e proprio

I software per la gestione delle attività e dei progetti sono fantastici da soli, ma sono ancora più potenti quando si integrano con gli altri strumenti del vostro stack tecnologico. Cercate strumenti che offrano integrazioni con Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook o Google Calendar. Meno dovrete passare da una piattaforma all'altra, più tempo avrete per concentrarvi sul lavoro vero e proprio Interfaccia utente solida: Probabilmente non avete ore di tempo extra a disposizione. Risparmiare tempo e fastidio scegliendo un'app per la gestione delle attività facile da usare e che non richieda alcuna formazione. Dovrebbe includere visualizzazioni multiple, come la vista Kanban o la vista Gantt, per dirvi rapidamente cosa c'è in programma per la giornata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Gantt-Chart-view-Sorting-Priorities.gif ClickUp vista Gantt Chart Ordinamento delle priorità /$$$img/

Ordinare le attività in modo semplice e veloce e creare visualizzazioni a cascata con un solo clic per essere sempre all'avanguardia e dare priorità alle cose importanti

Le 10 migliori app per la gestione delle attività per utenti Mac

È sempre possibile gestire le attività tramite note adesive o in un'app per prendere appunti, ma queste opzioni non vi rendono responsabili e di certo non consentono la collaborazione tra team.

La buona notizia è che sul mercato esistono molti strumenti di gestione delle attività di alta qualità specifici per gli utenti Mac. Ecco 10 dei nostri preferiti di sempre. 🌻

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif App per la gestione delle attività per Mac: Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è lo strumento di gestione delle attività più valutato al mondo e non è difficile capire perché. Attività di ClickUp integra progetti, note di riunione e reportistica nel flusso di lavoro. Portate tutto il vostro lavoro nello stesso posto, in una piattaforma intuitiva che si adatta al modo in cui preferite lavorare.

Impostare attività ricorrenti, assegnare compiti ai collaboratori (o anche agli appaltatori), creare campi personalizzati o thread di commenti su ogni attività: ClickUp fa tutto questo. La piattaforma include dipendenze, strumenti di gestione del tempo e attività secondarie per organizzare anche i piani di lavoro più complessi in attività realizzabili. 🤩

Questa app per la gestione delle attività per Mac è dotata anche di un blocco note per i passaggi successivi. Abbiamo semplificato al massimo la conversione delle note in attività con un semplice tocco, in modo da non dover più fare la doppia voce.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Promemoria: Non lasciate mai cadere la palla su un'attività. Personalizzate la frequenza delle notifiche di ClickUp e le opzioni di consegna. Ricevere notifiche via email, desktop o cellulare - e sì, tutto funziona su MacOS e iOS

Non lasciate mai cadere la palla su un'attività. Personalizzate la frequenza delle notifiche di ClickUp e le opzioni di consegna. Ricevere notifiche via email, desktop o cellulare - e sì, tutto funziona su MacOS e iOS Modelli: Non c'è bisogno di perdere tempo prezioso per creare attività o elenchi quando si inizia un nuovo progetto. Si può utilizzare un modello già prontoModello di gestione delle attività di ClickUp o crearne uno proprio

Non c'è bisogno di perdere tempo prezioso per creare attività o elenchi quando si inizia un nuovo progetto. Si può utilizzare un modello già prontoModello di gestione delle attività di ClickUp o crearne uno proprio $$$a: Un flusso continuo di attività quotidiane non è utile, vero? Sappiamo che alcune attività sono più urgenti di altre, ed è per questo che ClickUp è dotato della funzione di codifica a colori delle attività

Un flusso continuo di attività quotidiane non è utile, vero? Sappiamo che alcune attività sono più urgenti di altre, ed è per questo che ClickUp è dotato della funzione di codifica a colori delle attività Visualizzazioni: Invece di costringervi a seguire il modo di fare di ClickUp, la piattaforma si adatta al modo in cui preferite lavorare. ClickUp offre 15 visualizzazioni totali, tra cui la vista Bacheca, la vista Elenco, la vista Box, la vista Calendario, la vista Tabella, la vista Sequenza e la vista Lavagna online, per aiutarvi a gestire più progetti

Invece di costringervi a seguire il modo di fare di ClickUp, la piattaforma si adatta al modo in cui preferite lavorare. ClickUp offre 15 visualizzazioni totali, tra cui la vista Bacheca, la vista Elenco, la vista Box, la vista Calendario, la vista Tabella, la vista Sequenza e la vista Lavagna online, per aiutarvi a gestire più progetti Automazioni : Riduci le attività ripetitive dal tuo flusso di lavoro con complesse funzionalità/funzione di automazione quando aggiorni o crei attività

: Riduci le attività ripetitive dal tuo flusso di lavoro con complesse funzionalità/funzione di automazione quando aggiorni o crei attività Personalizzazione: Creare un elenco di attività personali o utilizzare le funzionalità di gestione delle attività per gestire meglio i reparti e i team

Limiti di ClickUp

Funzionalità come ClickUp AI sono disponibili solo per gli abbonati a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Cose 3

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Things-3-1400x1049.jpeg App per la gestione delle attività per Mac: Cose 3 /$$$img/

Via Cose 3 Things 3 è un'app semplice ma potente per la gestione delle attività che unisce gli impegni personali e di lavoro in un unico posto. Se state cercando uno strumento per tenere traccia dei vostri KPI di lavoro e dei tempi di allenamento per la maratona, Things 3 è quello giusto.

Things 3 ha anche una versione mobile. Tuttavia, l'app desktop per Mac ha delle aggiunte come l'integrazione degli scorciatoi, che automatizza i flussi di lavoro. C'è anche una modalità scura e widget che la fanno risaltare rispetto ad altre app.

Ci piace Things 3 perché visualizza l'elenco delle cose da fare e gli eventi del calendario in una semplice vista Oggi. È anche possibile aggiungere la visualizzazione Questa sera se avete bisogno di aiuto per gestire la vostra routine notturna, che è un must sia per le farfalle sociali che per i principali genitori che lavorano. 🦋

Le migliori funzionalità/funzione di Things 3

La funzionalità/funzione di condivisione consente di creare to-dos con contenuti provenienti da altre app e siti

Things 3 combina i to-dos con la visualizzazione del Calendario, in modo da poter capire rapidamente cosa c'è in programma per la giornata

Things 3 è disponibile sia per desktop che per dispositivi mobili e consente la sincronizzazione su tutti i dispositivi Apple

Limiti di Things 3

Alcuni utenti sono frustrati per la mancanza di personalizzazioni della formattazione rispetto ad altre app di gestione delle attività

Things 3 non supporta più la sincronizzazione con dispositivi non Apple, che in precedenza era un'opzione in Things 2

Le capacità di project management e le funzionalità/funzione chiave non sono così robuste come quelle di altri software di questo elenco

Prezzi di Things 3

$49.99

Things 3 valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (130+ recensioni)

guarda questi {\an8}Altre alternative a Things 3 !

3. Todoist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/Todoist-Todoist\_5.png esempio di prodotto di Todoist /$$$img/

Via Todoist Todoist è un gestore di attività e un elenco di cose da fare. Con le viste Oggi e Prossimi potete vedere cosa c'è nel vostro elenco di cose da fare, oppure impostare filtri personalizzati per visualizzare le vostre attività in modo diverso. Todoist è dotato di numerose funzionalità/funzione tra cui attività ricorrenti, attività secondarie, attività con priorità, promemoria (solo per il piano Pro) e collaborazione. Se non siete amanti della visualizzazione delle attività, Todoist vi permette di utilizzare una vista Bacheca.

Le migliori funzionalità di Todoist

Il riconoscimento del linguaggio naturale facilita l'inserimento di dettagli

I filtri personalizzati permettono di ordinare le attività in base al progetto o alla priorità

È possibile aggiungere commenti o caricare file per fornire un contesto più ampio a ogni attività

Limiti di Todoist

Se si desidera ricevere promemoria per le attività, è necessario pagare un piano Pro

Todoist ha opzioni di visualizzazione limitate rispetto ad altri software per la gestione di attività e progetti

Prezzi di Todoist

**Gratis

Pro: $4/mese per utente, fatturati annualmente

$4/mese per utente, fatturati annualmente Business: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4.4/5 (750+ recensioni)

4.4/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.200 recensioni)

4. Airtable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png App per la gestione delle attività per Mac: Airtable dashboard /$$$img/

Via AirtableAirtable è un'app per la produttività di livello aziendale. Questa piattaforma senza codice è pensata soprattutto per i team di programmazione, ma chiunque può utilizzare le sue potenti funzionalità/funzione.

L'aspetto interessante di Airtable è che è possibile creare un'app personalizzata per la gestione del team e persino convertirla in un prodotto di lavoro da condividere con gli altri. 🙌

Airtable è dotato anche di IA nativa. Ad esempio, è possibile dare all'IA prompt come "Fai finta di essere un responsabile marketing e scrivi un brief di prodotto" È ovvio che si deve controllare ciò che l'IA genera, ma l'integrazione dell'IA con un'app di gestione delle attività è piuttosto interessante.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Airtable ha un database relazionale che sincronizza i dati con altri sistemi, portando tutte le informazioni in un unico sistema

Le Automazioni di Airtable consentono di personalizzare i flussi di lavoro con logiche di trigger e di azione

Limiti di Airtable

Airtable ha un sacco di campane e fischietti, quindi potrebbe non essere adatto alle piccole aziende o alle startup

Alcuni utenti affermano che le reportistiche e i grafici non sono molto personalizzabili

Prezzi di Airtable

**Gratis

Plus: $10/postazione al mese, con fatturazione annuale

$10/postazione al mese, con fatturazione annuale Pro: $20/seduta al mese, con fatturazione annuale

$20/seduta al mese, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

Impara a conoscere il_ **I migliori strumenti per sviluppatori per utenti Mac !

5. Microsoft Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/microsoft-to-do-screenshot.png App per la gestione delle attività per Mac: Microsoft Da fare /$$$img/

Via Microsoft Potrebbe sembrare strano utilizzare un'app di gestione delle attività Microsoft per dispositivi Mac. Ma se lavorate in un'azienda che ama Microsoft e non volete rinunciare al vostro Mac, Microsoft Da fare è un ottimo compromesso.

Proprio così: Microsoft Da fare lavora sui dispositivi Mac. 💻 Microsoft Da fare è un'applicazione multipiattaforma per la gestione delle attività, il che significa che siete liberi di pianificare le attività di lavoro sia sul vostro Mac desktop che tramite l'app mobile. Non dispone di automazioni o funzionalità avanzate come altri software di gestione delle attività e dei progetti per utenti Mac.

Ma se desiderate un'app per le attività senza fronzoli e senza la curva di apprendimento, Microsoft Da fare potrebbe fare al caso vostro.

Le migliori funzionalità di Microsoft Da Fare

Microsoft Da fare si integra con Outlook Tasks per riunire tutte le attività in un unico luogo

L'app è disponibile su iPhone, Android, Windows e sul Web

Limiti di Microsoft Da Fare

Per accedere a Microsoft Da fare è necessaria una sottoscrizione a Microsoft 365

Prezzi di Microsoft Da fare

Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

$6/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente, con fatturazione annuale

$12,50/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente, con fatturazione annuale

$22/mese per utente, con fatturazione annuale Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da Fare

G2: 4,4/5 (60+ recensioni)

4,4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.700 recensioni)

6. OmniPlan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/omniplan-product-example.png App per la gestione delle attività per Mac: OmniPlan /$$$img/

Via OmniGroup OmniPlan è un'app esclusiva di Apple per la gestione delle attività che può essere utilizzata su dispositivi mobili e desktop. Se il vostro lavoro ha delle scadenze o è sensibile ai tempi, OmniPlan mantiene voi e il vostro team sul monitoraggio. 📈

OmniPlan integra anche i calendari di più team per una programmazione senza conflitti. L'Earned Value Analysis integrata fornisce inoltre informazioni utili sul budget, lo stato di avanzamento e il valore del progetto.

Ciò che rende OmniPlan unico è che potete acquistarlo una volta sola e possederlo davvero, il che è una cosa straordinaria in un'epoca di SaaS. È costoso, ma si acquista una volta sola e si ottiene l'accesso universale per Mac, iPhone e iPad. Riceverete tutti gli aggiornamenti della versione 4, ma dovrete acquistarlo di nuovo per gli aggiornamenti delle versioni future.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniPlan

OmniPlan include tremodelli di project management per una rapida configurazione del progetto* È possibile impostare date di inizio e di fine per ogni attività

OmniPlan include un dashboard multiprogetto che consente di visualizzare tutti i progetti a un livello elevato

Limiti di OmniPlan

Alcuni utenti riscontrano bug e ritardi quando si lavora con molti dati o attività

Altri utenti affermano che la piattaforma manca di elementi accattivanti che rendono piacevoli altri software per la gestione delle attività

Prezzi di OmniPlan

Sottoscrizione: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Licenza standard v4: $199,99 una tantum

$199,99 una tantum Licenza V4 Pro: $399,99 una tantum

OmniPlan valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (15 recensioni)

4,5/5 (15 recensioni) Capterra: 4.3/5 (19 recensioni)

7. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendar-Template-Example.png Esempio di calendario editoriale su Trello /$$$img/

Via TrelloTrello è l'app digitale più diffusa per le lavagne Kanban, ma al giorno d'oggi offre molto di più delle visualizzazioni delle lavagne. Per usare Trello, si imposta una lavagna per ogni progetto, si costruisce un elenco di passaggi per il progetto e si creano schede che rappresentano ogni attività. Man mano che si procede con il progetto, si trascinano le schede in ogni fase dell'elenco.

Essendo così incentrato sui passaggi, Trello è ideale per progetti con più fasi o passaggi. È ideale per la programmazione, la creazione di contenuti, l'onboarding e altro ancora. ⚒️

Se non vi piacciono le tavole Kanban, Trello include anche altre visualizzazioni, tra cui la Sequenza e il Calendario.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Trello ha decine di integrazioni con strumenti popolari come Slack e Jira

L'Automazione del maggiordomo è una funzionalità senza codice disponibile su ogni lavagna di Trello per accelerare il flusso di lavoro

Limiti di Trello

Alcuni utenti desiderano automazioni più avanzate

La versione gratuita limita le dimensioni dei file e le integrazioni

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $5/mese per utente, fatturati annualmente

$5/mese per utente, fatturati annualmente Premium: $10/mese per utente, con fatturazione annuale

$10/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.300+ recensioni)

4,4/5 (13.300+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.600+ recensioni)

8. Buon Compito

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/GoodTask-1-1400x1077.png Buon Compito /$$img/

Via Buon Compito GoodTask è un'applicazione di app per la gestione delle attività per Mac basata su Promemoria e Calendario di Apple. Se utilizzate già Promemoria e Calendario sul vostro Mac, GoodTask si inserirà come un burro nei vostri processi di lavoro.

Certo, GoodTask offre semplici liste di controllo delle attività. Ma gestisce anche l'intero processo di ambito di lavoro per progetti complessi. Integra tutti gli eventi del Calendario con le attività, in modo da gestire tutti gli impegni senza sudare. 💪

Le migliori funzionalità/funzione di GoodTask

GoodTask è dotato di widget per iPhone e Apple Watch per la gestione delle attività in movimento

Gli elenchi intelligenti filtrano le attività con categorie generate automaticamente

Aggiunta rapida di attività con azioni rapide e snippet di testo

Limiti di GoodTask

GoodTask è disponibile solo per i dispositivi Apple

Mancano le automazioni più avanzate e le funzionalità/funzione offerte da altri software di project management per Mac

Prezzi di GoodTask

$39.99

Valutazioni e recensioni su GoodTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. TickTick

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/TickTick-Use-Elenco-Example.jpeg Esempio di elenco di utilizzo di TickTick /$$$img/

Via TickTick TickTick si presenta come un'app per la gestione delle attività per il lavoro e la vita: vi terrà conto dei vostri propositi per il nuovo anno e delle date di scadenza del lavoro.

Questo software di gestione delle attività viene fornito con cinque diverse viste Riquadro. Se state cercando un aiuto per gestire i vostri impegni, questa app ha la potenza di fuoco per farlo. Inoltre, consente la collaborazione in team con altri utenti. Quindi, se avete bisogno di aiuto per l'esecuzione di un progetto tickTick gestisce anche questo.

Le migliori funzionalità di TickTick

TickTick si sincronizza su 10 diverse piattaforme

TickTick si integra con Siri e gli input vocali per ridurre la digitazione

l'"Avviso fastidioso" è una funzionalità divertente ma utile che non smette di promemoria le attività più importanti finché non vengono terminate

Limiti di TickTick

Alcuni utenti segnalano bug e ritardi nell'app mobile di TickTick

Altri utenti affermano che i promemoria delle attività avvengono tramite notifiche sui loro dispositivi, ma preferirebbero promemoria via email

Prezzi di TickTick

**Gratis

Premium: $27,99/anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100 recensioni)

10. Sole

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sunsama-Time-Tracking-Calendar-and-Scheduling-1400x707.png Sunsama Monitoraggio del tempo, Calendario e Programmazione /$$$img/

Via SunsamaSunsama sunsama si presenta come un'app per la gestione delle attività per Mac che vi manterrà calmi e produttivi grazie a un piano intenzionale delle attività. È una soluzione ideale per la gestione delle attività per tutti coloro che cercano un po' di equilibrio tra lavoro e vita privata. 🧘

Se state cercando di tornare a casa per la partita di Johnny alle 19.00, impostate l'orario di chiusura alle 17.00 in Sunsama. L'app gestirà il vostro tempo e i vostri impegni in modo che possiate lasciare il lavoro al momento giusto.

Funzionalità/funzione migliori di Sunsama

Sunsama raccoglie dati da altri gestori di attività, come Trello e Asana, e dalle email di Gmail e Outlook

Calendario delle attività con Timeboxing, in modo che nessuno interrompa il vostro lavoro importante

Limiti di Sunsama

Sunsama offre una versione di prova gratuita di due settimane, ma non ha un'opzione gratis

Prezzi di Sunsama

**Versione di prova gratuita

Sottoscrizione annuale: $16/mese per utente, addebitato annualmente

$16/mese per utente, addebitato annualmente Sottoscrizione mensile: $20/mese per utente, addebitato annualmente

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20 recensioni)

Vai con l'app per la gestione delle attività del Mac che fa tutto

Esistono molti software di gestione delle attività e dei progetti per Mac. Ma se il vostro obiettivo aziendale è terminare le cose (e in fretta), scegliete ClickUp.

ClickUp combina il monitoraggio del tempo, gli strumenti di collaborazione, gli elenchi di attività, i modelli e molto altro ancora in un unico posto. Invece di dover girare tra diverse piattaforme per ogni cosa, portate tutto il vostro lavoro in un unico posto per risparmiare tempo come mai prima d'ora. 🏆

Scoprite voi stessi i vantaggi e configurate un'area di lavoro di ClickUp gratuita .