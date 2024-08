10 Migliori software di gestione dei lead per monitorare i lead nel 2024

Una gestione efficace dei lead è fondamentale per guidare la crescita e raggiungere l'esito positivo delle vendite in qualsiasi settore e in qualsiasi tipo di organizzazione commerciale. Fortunatamente, il software di gestione dei lead è diventato uno strumento facilmente disponibile che può aiutare le aziende a semplificare i processi di monitoraggio dei lead e a massimizzare i tassi di conversione.

Ma con le tante opzioni disponibili oggi sul mercato, cercare di trovare la soluzione software di gestione dei lead perfetta per la vostra azienda potrebbe essere un'attività complicata. Per aiutarvi in questo viaggio, ecco un elenco curato dei migliori software di gestione dei lead disponibili al momento.

Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, queste piattaforme offrono solide funzionalità e funzioni per aiutarvi a catturare, organizzare e coltivare i lead, aumentando così la vostra pipeline commerciale.

Che cos'è il software di gestione dei lead?

Il software di gestione dei lead è uno strumento che aiuta le organizzazioni a qualificare, analizzare e coltivare i lead con l'obiettivo di convertirli in nuove opportunità aziendali.

Perché è importante la gestione dei lead?

A studio della Harvard Business Review ha rilevato che "Tuttavia, la nostra ricerca indica che molte aziende sono troppo lente nel dare seguito a questi lead. Abbiamo controllato 2.241 aziende statunitensi, misurando il tempo impiegato da ciascuna per rispondere a un lead di prova generato dal web. Sebbene il 37% abbia risposto entro un'ora e il 16% da una a 24 ore, il 24% ha impiegato più di 24 ore e il 23% delle aziende non ha mai risposto. Il tempo medio di risposta, tra le aziende che hanno risposto entro 30 giorni, è stato di 42 ore"

Tuttavia, con il giusto software di gestione dei lead, il vostro team può rimanere in cima ai lead, migliorando i tempi di risposta, la cattura dei lead e altro ancora.

Cosa cercare negli strumenti di gestione dei lead

Quando si sceglie una soluzione software di gestione dei lead per la propria azienda, è essenziale considerare diversi fattori chiave che si allineano ai requisiti unici della propria organizzazione, tra cui:

Acquisizione e monitoraggio dei lead: Cercate un software di monitoraggio che permetta di catturare i lead da varie fonti senza soluzione di continuità e che consenta un monitoraggio completo delle attività dei lead durante l'intero processo commerciale

Cercate un software di monitoraggio che permetta di catturare i lead da varie fonti senza soluzione di continuità e che consenta un monitoraggio completo delle attività dei lead durante l'intero processo commerciale **Assicuratevi che il sistema di gestione dei lead offra funzionalità avanzate di segmentazione dei lead. Ciò consente di classificare i lead in base a criteri specifici. Le funzioni di scoring dei lead aiutano a definire le priorità e a concentrarsi sui prospect di alta qualità

**Controllare se il software di lead management si integra perfettamente con il CRM, l'email marketing e gli altri strumenti esistenti, per garantire un trasferimento dei dati senza problemi e un flusso di lavoro efficiente

Automazioni e gestione del flusso di lavoro: Scegliete un software che automatizzi le attività ripetitive, come l'assegnazione dei lead e i promemoria per il follow-up, per migliorare la produttività e ottimizzare i processi di gestione dei lead

Scegliete un software che automatizzi le attività ripetitive, come l'assegnazione dei lead e i promemoria per il follow-up, per migliorare la produttività e ottimizzare i processi di gestione dei lead Analisi e reportistica: Cercate solide funzionalità di analisi e reportistica che forniscano informazioni sulle prestazioni dei lead, sui tassi di conversione e sull'intero processo commerciale e sulla pipeline, consentendo di prendere decisioni basate sui dati

I 10 migliori software di gestione dei lead da utilizzare nel 2024 (Free e a pagamento)

Gestire lead, attività personali e comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Quando le aziende cercano un software per la gestione dei lead, in realtà cercano una delle seguenti soluzioni: una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che abbia funzionalità/funzione di gestione dei lead o un software di gestione dei lead che si integri facilmente con il software di gestione delle relazioni con i clienti.

ClickUp è una piattaforma di project management così versatile che può facilmente fungere da CRM o da sistema di gestione dei lead, se questo è ciò che dovete fare. È una piattaforma valida alternativa a qualsiasi software CRM consente di impostare con facilità Flussi di lavoro CRM , offerte Modelli di CRM ed è il perfetto esempio di una moderna soluzione CRM flessibile e completata.

ClickUp può essere utilizzata per gestire l'intero processo commerciale e del team di vendita, consentendo loro di collaborare facilmente con il marketing, il prodotto e tutti gli altri team che svolgono un ruolo nell'acquisizione e nella conversione dei lead. Questo sistema di gestione dei lead è ideale per collegare tutti i team in un'unica piattaforma.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Opzioni di automazione che rendonovoce dei dati semplice e veloce, in modo da aumentare la velocità con cui i lead si muovono nella pipeline. È possibile assegnare automaticamente attività in base alla fase dell'imbuto, triggerare gli aggiornamenti di stato per attività specifiche dei clienti e altro ancora

Un'esperienza CRM flessibile che vi permette di progettare i vostri flussi di lavoro e le strutture dei team nel modo che preferite. ClickUp funziona come un CRM flessibile che consente di personalizzare il flusso di lavoro e di visualizzare l'intera pipeline per il monitoraggio dei contatti

che vi permette di progettare i vostri flussi di lavoro e le strutture dei team nel modo che preferite. ClickUp funziona come un CRM flessibile che consente di personalizzare il flusso di lavoro e di visualizzare l'intera pipeline per il monitoraggio dei contatti Moduli di ClickUp che permette al vostro team di snellire il processo di acquisizione dei contatti, di organizzare i dati nel modo desiderato e di creare automaticamente attività direttamente dai moduli brandizzati

dashboard personalizzate che consentono al vostro team di monitorare facilmente gli affari e di vedere come si sta comportando il vostro team. ClickUp può essere utilizzato contemporaneamente come leade come strumento di gestione delle prestazioni del team allo stesso tempo

personalizzate che consentono al vostro team di monitorare facilmente gli affari e di vedere come si sta comportando il vostro team. ClickUp può essere utilizzato contemporaneamente come leade come strumento di gestione delle prestazioni del team allo stesso tempo Un numero sempre crescente di modelli per i CRM, monitoraggio delle commissioni,reportistica commercialee altro ancora

Limiti di ClickUp

Potrebbe essere troppo ricco di funzionalità/funzione per alcuni. I piccoli team o gli individui che cercano uno strumento di gestione del lead molto semplice che non faccia nient'altro potrebbero essere sopraffatti da ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Gestione dei contatti in Il modello CRM di ClickUp consente di organizzare i contatti attivi, persi e incollati in diversi elenchi per facilitarne il monitoraggio. Questo modello è stato progettato per aiutarvi a tenere sotto controllo i clienti e i contatti commerciali, con stati personalizzati che vi permettono di segnare lo stato di avanzamento di ogni attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image3-4-1400x623.png Modello di CRM di ClickUp /$$$img/

gestisci i tuoi contatti, le relazioni con i clienti e le vendite in un unico posto con questo modello CRM di ClickUp_

2. Pubblicità

via Salesflare

Salesflare è un buon sistema CRM e di gestione dei lead per piccoli team commerciali che offre prezzi flessibili. Fa parte di questo elenco delle migliori soluzioni software per la gestione dei lead perché offre forti capacità di automazione del CRM e può aiutare i team commerciali a migliorare notevolmente i loro flussi di lavoro.

Funzionalità/funzione migliori di Salesflare

Le eccellenti funzionalità/funzione consentono di raccogliere rapidamente i dati, registrare le telefonate e le riunioni e inviare campagne email personalizzate in modo molto semplice

Lo strumento di ricerca delle email vi aiuta a scoprire gli indirizzi email dei clienti con cui siete entrati in contatto ma da cui non siete riusciti a ricevere un'email.

Il processo di iscrizione a Salesflare è facile e veloce, grazie all'integrazione con le email

Limiti di Salesflare

L'interfaccia utente (UI) è stata realizzata per essere semplice e facile da usare, ma a volte è troppo semplicistica e rende difficile visualizzare tutte le informazioni necessarie in una sola volta sullo schermo

Prezzi di Salesflare

Growth: 35/mese per utente

35/mese per utente Pro: $55/mese per utente

$55/mese per utente Azienda: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesflare

G2 : 4.8/5 (230 recensioni)

: 4.8/5 (230 recensioni) Capterra: 4.7/5 (130 recensioni)

Bonus:_

CRM per la costruzione e scoprite come può aiutare il vostro team commerciale (e la vostra azienda nel suo complesso) a fare un salto di qualità.