i 15 migliori sistemi CRM per startup nel 2024 (recensioni e prezzi)

La gestione di una startup a volte può sembrare un circo.

Bisogna destreggiarsi tra molteplici attività nel corso della giornata, tra cui la gestione delle finanze, il mantenimento del personale migliore e, soprattutto, la sicurezza di una base di clienti fedeli. 🤹

E se volete davvero dare il via alle danze, dovrete trovare il modo di partecipare a un evento di questo genere alle riunioni dei client e affrontare i feedback coltivando le relazioni con i clienti!

Ma Da fare per gestire tutti questi elementi e allo stesso tempo scalare l'azienda?

Semplice: utilizzando il giusto CRM ( gestione delle relazioni con i client ) software.

In questo articolo spiegheremo cos'è il software CRM e metteremo in evidenza i quindici migliori CRM per startup che potete utilizzare oggi.

Cos'è il software CRM?

Un software CRM aiuta le startup a memorizzare tutti i contatti in un unico posto, a monitorare ogni passaggio del processo commerciale e a costruire relazioni a lungo termine con i clienti. Al giorno d'oggi, è possibile trovare molti software CRM gratis sul mercato.

Ma che cos'è esattamente il CRM?

CRM è l'acronimo di client relationship management

Il CRM aiuta una startup ad approfondire le relazioni con clienti, partner e fornitori. Questo è particolarmente importante perché, senza un buon relazioni con le parti interessate è quasi impossibile per una startup crescere. 🌱

In effetti, è una delle strumenti più importanti per le startup perché li aiuta a realizzare molte cose.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione presenti nei software CRM per le startup:

Gestione della pipeline commerciale

Dashboard e reportistica

Integrazione con le email

Automazioni per il marketing

Gestione dei lead

Queste funzionalità/funzione assicurano che tutti i membri della vostra startup abbiano accesso ai dati più recenti dei clienti. In questo modo, il team commerciale può offrire la migliore esperienza ai clienti. Uno studio stima che che il 65% dei consumatori converta in clienti a lungo termine di un marchio con una buona customer experience.

Inoltre, il software CRM giusto può aiutare il team a evitare problemi di comunicazione tra i team commerciali e di marketing, accesso limitato ai dati e opportunità mancate. Stime dei dati che l'utilizzo di un sistema CRM può aumentare del 39% i ricavi da cross-selling e up-selling di un'azienda.

15 Migliori sistemi CRM commerciali per le startup nel 2024

Ecco i quindici migliori strumenti CRM per le startup:

1. ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-12.gif ClickUp è l'unica piattaforma per la gestione dei progetti e il CRM https://clickup.com/teams/crm Prova il CRM di ClickUp /$$$cta/

ClickUp è una delle aziende più importanti al mondo valutazione più altasoftware di project management e software di gestione dell'avvio utilizzato da team di piccole e grandi aziende.

Con ClickUp, potete utilizzare i tag per organizzare i vostri account, ottenere un geografica dei vostri clienti con la vista Mappa e assegnare automaticamente attività per ogni fase della pipeline commerciale.

Inoltre, con il piano Free Forever di ClickUp, la vostra startup può investire il denaro che avreste speso per il software nella vostra azienda!

Ecco perché ClickUp è il miglior CRM gratis per le startup:

Visualizzazioni CRM flessibili: visualizzare gli account, gli ordini dei clienti o la pipeline commerciale in un elenco, in una Bacheca, in una Tabella e altro ancora

Dashboard : tenere d'occhio il valore della vita del cliente, le dimensioni medie delle transazioni, le prestazioni del team commerciale e altro ancora

tenere d'occhio il valore della vita del cliente, le dimensioni medie delle transazioni, le prestazioni del team commerciale e altro ancora Stati personalizzati : create fasi personalizzate che lavorino per il vostro processo commerciale unico

: create fasi personalizzate che lavorino per il vostro processo commerciale unico Campi personalizzati : aggiungete dettagli personalizzati al vostroFlusso di lavoro del CRM per tenere traccia di ordini, hot lead, monitoraggio e altro ancora

: aggiungete dettagli personalizzati al vostroFlusso di lavoro del CRM per tenere traccia di ordini, hot lead, monitoraggio e altro ancora ClickApp Email: mantenere le conversazioni in un unico luogo, inviando e ricevendo email direttamente dalle attività di ClickUp

mantenere le conversazioni in un unico luogo, inviando e ricevendo email direttamente dalle attività di ClickUp Modulo: raccoglie rapidamente i dati dei clienti e crea automaticamente attività a partire dalle risposte

raccoglie rapidamente i dati dei clienti e crea automaticamente attività a partire dalle risposte Privacy, ospiti e autorizzazioni : controllo di chi ha accesso alla vostra area di lavoro

controllo di chi ha accesso alla vostra area di lavoro Correzione di bozze e annotazioni : lavorare a fianco dei client su progetti e contratti

lavorare a fianco dei client su progetti e contratti Campi di formula : calcolano automaticamente il costo di un ordine di un nuovo prodotto o il punteggio di un nuovo lead

Promemoria: imposta dei promemoria in modo da non dimenticare mai una riunione con un cliente imminente

imposta dei promemoria in modo da non dimenticare mai una riunione con un cliente imminente Modelli: utilizzareModelli per il CRM, gestione degli account, servizio clienti e altro ancora

Automazione dei flussi di lavoro : lasciate che ClickUp applichi automaticamente un nuovo modello, pubblichi commenti, sposti gli stati e altro ancora, in modo che possiate concentrarvi sulle cose importanti

: lasciate che ClickUp applichi automaticamente un nuovo modello, pubblichi commenti, sposti gli stati e altro ancora, in modo che possiate concentrarvi sulle cose importanti Integrazione con Zoom: avviare una riunione Zoom con i clienti direttamente all'interno di un'attività di ClickUp

Scarica il modello CRM di ClickUp

Non avete ancora venduto?

Ecco maggiori informazioni su **come utilizzare ClickUp come CRM

I pro di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le potenti funzionalità/funzione della piattaforma potrebbero richiedere una breve curva di apprendimento per essere padroneggiate

Estesa personalizzazione che all'inizio può risultare eccessiva

Prezzi ClickUp *Piano Free Forever (migliore per uso personale)

Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

Valutazioni dei clienti di ClickUp

Recensioni su ClickUp

"Lo usiamo come CRM - aggiungendo rapidamente nuovi contatti tramite un semplice modulo che abbiamo creato. Lo usiamo anche per l'account per gestire tutte le fatture per clienti e fornitori. Tutto lavora senza problemi e viene gestito da un unico posto" - G2Crowd "Molto facile da imparare, con un sacco di aiuto disponibile attraverso il software. È anche facile trovare tutorial online. Molto cRM personalizzabile e adatto ai principianti per molti settori" - Recensione verificata di Capterra Bonus:_ **Strumenti AI per le startup CRM è un CRM gratis per le startup. Dispone anche di molti strumenti commerciali utili per le startup che aiutano i team a gestire la pipeline in modo più efficace.

ma si tratta di uno strumento (Hub) **_spot-on per la vostra _startup _?

Scopriamolo:

Funzionalità/funzione chiave

Ottenere una visione dettagliata dell'intera pipeline commerciale con dashboard visivi elead scoring.

Connessione con i clienti tramite lo strumento di pianificazione, la chat dal vivo o l'email

Gestire i documenti e creare una libreria di contenuti utili per tutto il team

Si integra conMicrosoft Dynamic, Slack , Jira e altro ancora

Prezzi

HubSpot CRM ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 50 dollari al mese per due utenti.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,3/5 (oltre 7.000 recensioni)

Recensioni di HubSpot CRM

"Volevamo un CRM per la gestione di tutti i nostri contatti e lead, HubSpot ci ha aiutato a gestire tutta la nostra pipeline commerciale e a condurre attività di marketing come la consegna di ottime email, landing page e l'automazione delle attività di marketing" - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso, HubSpot è stata un'esperienza INCREDIBILMENTE positiva per noi. Non voglio mentire e dire che non ci sono state frustrazioni, ma ci saranno sempre frustrazioni quando si cambia software o si implementano nuovi processi. In definitiva, HubSpot ci ha aiutato a portare avanti i nostri processi in modo meraviglioso e il loro supporto è davvero, davvero superiore a qualsiasi altro prodotto che abbia mai ricevuto" - Recensione verificata di Capterra Vedi questo_ **Lista di integrazioni HubSpot , si possono impostare indicatori di prestazione chiave (KPI) a lungo termine e monitorare le prestazioni dei rappresentanti commerciali tramite dashboard. In questo modo, potrete incoraggiare i dipendenti a mantenere una relazione a lungo termine con i clienti anche quando le transazioni sono state chiuse.

Funzionalità/funzione chiave

Automazioni di attività come l'invio di email ai clienti, il follow-up dei contatti e altro ancora

Creazione di portali per i clienti per mantenerne il coinvolgimento

Rispondere alle email da Gmail, Yahoo e Outlook direttamente all'interno dell'app

Ottenere una panoramica di tutte le attività commerciali con i dashboard

Prezzi

Zoho CRM ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a utente al mese.

Valutazioni dei clienti

G2: 4/5 (1.000+ recensioni)

Recensioni su Zoho Customer Relationship Management

"L'intera attività della nostra organizzazione non profit è gestita con Zoho CRM Enterprise Edition. L'esperienza dell'utente, basata sul feedback di oltre 50 utenti, è stata molto equilibrata. Ovviamente non tutte le esigenze possono essere riunite, ma la caso d'uso è abbastanza alto, oltre il 95%" - Recensione verificata di Capterra "La messa in funzione di ZOHO ha richiesto un po' di tempo, ma la chat, il supporto via email e il canale YouTube hanno reso il processo molto semplice. Nel complesso, siamo molto soddisfatti di ZOHO CRM. È la migliore piattaforma all in one" - Recensione verificata di Capterra**Verificate queste alternative a Zoho !

6. SugarCRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image8-3-1400x765.png homepage di sugarcrm /$$$img/

SugarCRM è un'applicazione di Piattaforma CRM con automazioni di marketing , modelli di email e analisi predittive basate sull'IA.

Ma quanto è dolce questo strumento? 🍬

Scopriamolo:

Funzionalità/funzione chiave

Ottenere una panoramica delle interazioni con i clienti in modo che i rappresentanti commerciali sappiano quando e come contattarli

Aiutare i clienti a ottenere le risposte di cui hanno bisogno attraverso il portale self-service

Identificare le aree problematiche prima che diventino problemi con il monitoraggio dei casi e i dashboard

Creazione di pagine di destinazione, email e moduli di conversione personalizzati

Prezzi

SugarCRM ha un piano professionale che costa $$$a utente al mese.

Valutazioni dei clienti

G2: 3.7/5 (500+ recensioni)

Recensioni su SugarCRM

"Nel complesso la mia esperienza con questo CRM è ottima. Lo uso quotidianamente e posso dire che il mio lavoro quotidiano è incompleto senza di esso. È così semplice da usare e fornisce risultati sorprendenti per report e dashboard, il team del supporto clienti è molto reattivo." - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso, mi è piaciuto molto Sugar e penso che sarebbe un'ottima soluzione (soprattutto per il prezzo più basso!) per le agenzie di marketing e pubblicità che cercano di creare flussi personalizzati. Il team di assistenza clienti è stato incredibilmente disponibile e competente e mi è piaciuto molto lavorare con loro." - Recensione verificata di Capterra Prova questi_ **Strumenti di marketing per le startup riunisce in un unico luogo tutti i canali di comunicazione, compresi voce, video, SMS, chat e sondaggi.

Combinando tutti questi canali di comunicazione con le app aziendali, il team commerciale può migliorare l'esperienza dei clienti.

Vediamo:

Funzionalità/funzione chiave

Monitorate e gestite visivamente l'intero processo commerciale con unbacheca in stile kanban* Organizzate e date priorità alle offerte in fasi personalizzate della vostra pipeline

Invio automatico di messaggi personalizzati a un potenziale cliente

Si integra con Salesforce , Outlook, G Suite e altro ancora

Prezzi

I piani tariffari di Nextiva partono da 30,95 dollari/utente al mese per 1-4 utenti.

Valutazioni dei clienti

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

Recensioni su Nextiva

"Se si dedica un po' di tempo al supporto e alla configurazione, è un ottimo prodotto. Da fare per configurarlo completamente come si vuole che lavori" - Recensione verificata di Capterra "La qualità del servizio è impareggiabile. L'app è facilissima da usare e mi tiene organizzato. Il servizio è ottimo, non ho mai avuto difficoltà con le mie chiamate. Il servizio clienti è eccellente, il personale è paziente, amichevole e desideroso di aiutare. Nel complesso, Nextiva mi ha aiutato ad essere più efficiente nella mia attività e so che ha aiutato anche i miei colleghi all'interno della nostra azienda." - Recensione verificata di Capterra

13. CRM Freshworks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image5-4-1400x768.png homepage di freshworks crm /$$$img/

Il CRM di Freshworks (ex Freshsales) mira ad abbattere i silos di dati combinando vendite, marketing e supporto clienti.

Questo CRM cloud ha una funzionalità/funzione chiamata Freddy IA, che identifica i lead migliori. 🤖

Funzionalità/funzione chiave

Utilizza il lead scoring per identificare coloro che sono pronti ad acquistare il vostro prodotto o servizio

Verifica del livello di coinvolgimento di un potenziale cliente prima di iniziare una conversazione con lui

Invio di email personalizzate ai contatti per migliorare le relazioni con i clienti

Aggiunta di attività, impostazione di riunioni, invio di email e chiamate da schede di accordo

Prezzi

I piani a pagamento di Freshworks CRM partono da 35 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,6/5 (800+ recensioni)

Recensioni su Freshworks CRM

"Complessivamente super soddisfatto dell'esperienza finora. Il prodotto ha un valore per i nostri soldi e ci fornisce risposte rapide su come utilizzarlo. Grande facilità d'uso, il che è chiave" - Recensione verificata di Capterra "Aggiornano e aggiungono nuove funzionalità con una certa regolarità e hanno lavorato con noi per renderci operativi. Ma credo che una formazione via webinar su come Da fare per attività specifiche o sull'uso di nuove funzionalità/funzioni sarebbe davvero utile." - Recensione verificata di Capterra

14. Keap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image9-1-1400x768.png homepage keap /$$$img/

Con Keap, è possibile automatizzare il vostro processo commerciale creare reportistica commerciale giornaliera, settimanale e mensile e programmare appuntamenti.

Ma la vostra startup vorrà mantenere questo strumento nell'elenco una volta terminato l'esame?

Scopriamolo:

Funzionalità/funzione chiave

Create moduli personalizzati e incorporateli nella vostra pagina web e nelle landing page

Inviate email, fate una chiamata o inviate un testo dal record del contatto CRM

Risparmiare tempo scegliendo tra le email pre-scritte

Automazioni di attività ripetitive con modelli "quando/allora"

Prezzi

I piani a pagamento di Keap partono da 79 dollari al mese per un utente. Se si desidera aggiungere altri utenti, il costo è di 30 dollari in più per utente.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,1/5 (oltre 1.000 recensioni)

Keap recensioni

"Una volta imparate tutte le funzionalità/funzione si capisce quanto potente e utile possa essere questo software" - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso, è stato fantastico. Abbiamo cambiato perché avevamo bisogno di un sistema che fosse più di un semplice software di email marketing." - Recensione verificata di Capterra

15. Vendite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image7-3-1400x763.png homepage di salesflare /$$$img/ Vendite è un sistema CRM intuitivo che le startup possono utilizzare per automatizzare la voce, monitorare e seguire meglio i contatti e comunicare con i clienti come un team.

Quanto flare può aggiungere questo software al processo commerciale della vostra startup?

Funzionalità/funzione chiave

Salesflare si connette alla finestra In arrivo, al calendario e al telefono cellulare per registrare le email, le riunioni e le telefonate con i clienti

Crea automaticamente i contatti delle persone con cui siete in contatto e raccoglie informazioni su di loro dalle firme delle email e dalle informazioni disponibili pubblicamente

Organizza le trattative in una pipeline visiva drag-and-drop e riceve promemoria automatici per il follow-up

Inviare flussi di email automatiche, sequenze di outreach e campagne email direttamente dal vostro CRM

Monitoraggio dei clienti attraverso le email e il sito web

Salesflare si integra perfettamente con Gmail, Office 365, Zapier e altro ancora

Prezzi

I piani tariffari di Salesflare partono da 29 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

Recensioni su Salesflare

"Mi piace molto il la gestione del flusso di lavoro funzionalità/funzione di Salesflare che mi aiuta ad automatizzare il 40% delle attività commerciali del mio team. Nel complesso è uno strumento altamente personalizzabile e robusto per i professionisti del settore commerciale SaaS" - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso adoro il prodotto e la facilità d'uso e l'ho consigliato a diversi amici di altre aziende" - Recensione verificata di Capterra Relative:_

**Esempi di CRM per diversi casi d'uso_

!

Iniziare con il miglior sistema CRM per la vostra startup

Può essere molto impegnativo mantenere a galla la vostra azienda quando dovete gestire da soli una marea di attività. Ma ricordate che le startup danno valore alla conoscenza più di ogni altra cosa e non c'è niente di più prezioso dei dati dei clienti.

Per fortuna, con gli strumenti CRM gratis per le startup, potete risparmiare tempo e altre risorse e gestire con facilità le relazioni con i clienti. In questo modo, potrete spostare la vostra attenzione dalle attività di amministratore all'espansione della vostra azienda.

Ma per garantire che la vostra startup navighi senza problemi nel lungo periodo, avete bisogno del miglior strumento CRM per startup!

Con ClickUp, potete visualizzare i progetti dei clienti con le mappe mentali, pianificare le capacità di lavoro del team con la vista Carico di lavoro e impostare e monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi di finanziamento. Iniziare a lavorare gratis con ClickUp oggi stesso per sperimentare il miglior CRM per le startup: