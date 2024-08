Le 8 migliori alternative al CRM per migliorare il vostro business 2024

C'è un visitatore frequente nel vostro elenco di cose da fare: trovare un modo migliore per gestire i client

Dopo tutte le versioni di prova, gratis o a pagamento, che avete esaminato per l'ennesima volta, non avete ancora trovato un CRM ( gestione delle relazioni con i clienti ) che si attacca. Molti software CRM dedicati come Zoho CRM sono ottimi strumenti, ma richiedono una manutenzione elevata e sono costosi. 💸

Avete preso in considerazione una CRM alternativa? È una piattaforma costruita per scopi specifici per gestire i contatti e organizzare progetti amministrativi in modo da avere la larghezza di banda per curare le relazioni con i client .

Le alternative al CRM fanno gestione dei contatti senza attriti, in modo da non dover modificare continuamente i processi aziendali per adattarli a un dispositivo tecnologico. Al contrario, potrete personalizzare liberamente in base al vostro modo di lavorare, senza costi aggiuntivi.

Abbiamo messo insieme una fonte immediata delle migliori alternative CRM (e di alcune già note) per aiutarvi a prioritizzare le attività commerciali e gli obiettivi di fatturato. Abbiamo anche incluso i modelli di ClickUp per ottenere un vantaggio competitivo e iniziare oggi stesso! ⚡️

8 alternative CRM per gestire contatti e processi (con modelli gratis)

1. Bacheche Kanban

Responsabili commerciali: Se state cercando l'approccio migliore per semplificare la supervisione in Flussi di lavoro CRM e database di contatti una Bacheca Kanban è la migliore alternativa di CRM agile. A Bacheca Kanban è uno strumento di visualizzazione del flusso di lavoro senza codice per consolidare le informazioni.

A differenza di un foglio di calcolo con grandi quantità di dati, un quadro Kanban restringe l'attenzione per visualizzare solo le informazioni più importanti a colpo d'occhio. I casi d'uso delle lavagne Kanban interne ed esterne per i team commerciali sono numerosi, tra cui:

Bacheca del Playbook commerciale

Bacheca delle priorità giornaliere/settimanali/mensili

Bacheca degli account e delle opportunità

Bacheca delle riunioni chiave

Bacheca delle idee

Bacheca della pipeline commerciale

Monitoraggio delle ultime attività, dei contatti, dei rinnovi degli account e dei rischi di un cliente in ClickUp Informazioni sulle Bacheche in ClickUp Bonus:_ Casi d'uso del CRM tempi di risposta, automazione, promemoria e modelli per non affogare nel lavoro.

Per gli amanti della produttività che non sopportano di aprire e chiudere oltre 40 thread di email, abbiamo una soluzione per voi: Email in ClickUp! Create firme, gestite account email e collegate le email agli elementi di lavoro collegati, senza aprire nuove schede. 🤩

Inviare risposte rapide e salvate in ClickUp Gestire le email in ClickUp

3. Documenti

Da qualche parte nella finestra In arrivo di un venditore c'è un logoro file di proposta "v12_Final_FINAL", quindi questo è per voi!

Se avete proposte, contratti o guide ripetibili, inseriteli in un editor di documenti condivisi online. Create tutte le versioni necessarie per specifici venditori o tipi di client.

L'importante è avere tutti i dati in un unico posto. Ad esempio, in Documenti ClickUp è in grado di creare modelli di documenti con branding e formattazione preimpostata, in modo che tutti i documenti abbiano un aspetto uniforme.

Ecco tutto ciò che dovete sapere per creare, personalizzare e collegare i documenti alle vostre attività e pianificare in modo efficace! ⬇️

4. Lavagne online

Se volete interagire con il vostro database di contatti in modi nuovi, apprezzerete le lavagne digitali!

Su una tela infinita, i venditori ottengono un'istantanea visiva della posizione di un prospect o di un client senza i limiti di una tradizionale lavagna a secco.

L'evoluzione di strumenti di collaborazione sul posto di lavoro ha reso possibile che le lavagne digitali siano facili per l'utente e mobili. Così tutti i membri del team possono accedere alle informazioni più aggiornate in qualsiasi momento!

La chiave per massimizzare il valore delle lavagne digitali per la gestione dei contatti è una navigazione efficace. Quando gli oggetti, le immagini, le idee e le attività sono posizionati in modo strategico, si usufruisce di uno stato di flusso produttivo che consente di costruire continuamente in base alla propria crescita. 🌱

Creazione di attività di ClickUp direttamente dalla vostra lavagna online

Se siete nuovi a Lavagne online ClickUp oppure, se una tela bianca vi intimorisce, provate la lavagna gratuita Modello di Mappa del viaggio del cliente di ClickUp ! Scarica questo modello Bonus:_ **Software CRM SaaS per chiudere più velocemente le trattative. Poiché le directory sono fatte per lavorare per qualsiasi caso d'uso, eccone alcune per iniziare:

Testimonianza eEsempi di viaggio del cliente elenco

Elenco delle riunioni commerciali settimanali/mensili/trimestrali

Elenco dei collaboratori e delle collaboratrici interne

Abilitazione alle vendite Elenco dei contenuti

Elenco dei contatti dei fornitori

Elenco delle demo di produttività

Elenco dei manuali commerciali

Elenco delle procedure operative standard dell'azienda

Elenco degli eventi del team

Elenco degli account

E l'elenco continua!

Se volete testare una directory potente, scaricate gratuitamente il programma Modello di rubrica per i dipendenti di ClickUp ! Questo modello include informazioni fittizie per creare un'ispirazione per il vostro elenco personalizzato.

Mantenere i contatti organizzati e facilmente accessibili in ClickUp Scaricare questo modelloVedi queste app commerciali !

8. Mappa del cliente

Forse l'alternativa CRM più interessante di questo elenco è l'utilizzo di una mappa per la gestione dei contatti! La suddivisione dei contatti in base all'indirizzo porta l'organizzazione a un nuovo livello se il lavoro è basato sulla posizione. E in ClickUp non si sacrificano i dati del progetto, perché gli indirizzi aggiunti al campo personalizzato Posizione sono collegati all'attività del contatto.

Guardate Vista Mappa di ClickUp !

Non siete pronti per un CRM alternativo? Scoprite come costruire un CRM in ClickUp .

Cosa c'è dopo?

