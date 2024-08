Abbiamo testato i 15 migliori strumenti di abilitazione alle vendite per i team di vendita nel 2024

Mentre i team commerciali si preparano a conquistare nuove vette nel 2024, una cosa è certa: gli approcci obsoleti non sono sufficienti nel mercato di oggi, in continua evoluzione. La chiave per ottenere un esito positivo senza precedenti sta nell'adottare strumenti di abilitazione alle vendite leader del settore che consentano al team commerciale di dare il meglio di sé.

Sono finiti i giorni di ingombranti processi manuali e opportunità mancate. Tra questi 15 migliori strumenti e app per l'abilitazione alle vendite, i vostri rappresentanti commerciali possono scegliere quello più adatto e prosperare come mai prima d'ora. Dalla semplificazione flussi di lavoro a intuizioni basate sui dati, preparatevi a usufruire del pieno potenziale dei vostri team commerciali.

Cos'è il software di abilitazione commerciale?

Il software di abilitazione alle vendite è un potente strumento progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo commerciale di un'azienda. Colma il divario tra marketing e vendite, fornendo una piattaforma centralizzata che ospita tutti i contenuti, i dati e gli strumenti necessari per un esito positivo delle vendite.

Che cosa si deve cercare in un software di abilitazione commerciale?

Siete alla ricerca del giusto strumento di abilitazione commerciale che vi aiuti a semplificare i processi e ad accorciare il ciclo di vendita? Questi fattori aiuteranno i vostri rappresentanti commerciali a distinguere l'opzione migliore per la vostra organizzazione dagli altri strumenti di sales intelligence presenti sul mercato.

Interfaccia di facile utilizzo : Un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo è fondamentale per una rapida adozione da parte dei rappresentanti commerciali. Assicura che lo strumento di abilitazione commerciale sia facile da navigare e da capire, riducendo la curva di apprendimento e migliorando l'efficienza complessiva

: Un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo è fondamentale per una rapida adozione da parte dei rappresentanti commerciali. Assicura che lo strumento di abilitazione commerciale sia facile da navigare e da capire, riducendo la curva di apprendimento e migliorando l'efficienza complessiva Integrazione perfetta con lo stack tecnologico esistente : cercate strumenti di abilitazione alle vendite che offrano un'integrazione perfetta con lo stack tecnologico attuale, ad esempioSistemi CRM e piattaforme di comunicazione. L'integrazione semplifica i flussi di lavoro, garantisce la coerenza dei dati e fa risparmiare tempo eliminando la necessità per i rappresentanti commerciali di effettuare trasferimenti manuali di dati tra le applicazioni

: cercate strumenti di abilitazione alle vendite che offrano un'integrazione perfetta con lo stack tecnologico attuale, ad esempioSistemi CRM e piattaforme di comunicazione. L'integrazione semplifica i flussi di lavoro, garantisce la coerenza dei dati e fa risparmiare tempo eliminando la necessità per i rappresentanti commerciali di effettuare trasferimenti manuali di dati tra le applicazioni **Privilegiare gli strumenti di abilitazione alle vendite che facilitano la gestione e l'organizzazione dei contenuti, consentendo ai rappresentanti commerciali di accedere facilmente al materiale commerciale pertinente. Una gestione efficiente dei contenuti assicura che il team commerciale possa trovare rapidamente il materiale giusto per le venditerisorse per supportare i loro lavori commerciali, portando a migliori interazioni con i clienti

**Scegliete strumenti di abilitazione commerciale che consentano la personalizzazione e l'adattamento alle esigenze e ai flussi di lavoro specifici del vostro team. Ogni team commerciale opera in modo diverso e la flessibilità di adattare l'app ai vostri processi ne massimizza l'efficacia

**Cercate strumenti di sales enablement che forniscano solide funzionalità analitiche e di reportistica per i vostri rappresentanti commerciali. Questi strumenti consentono di monitorare le prestazioni del team commerciale, identificare le strategie con esito positivo e individuare le aree di miglioramento. Gli approfondimenti basati sui dati consentono di prendere decisioni migliori e di migliorare la produttività commerciale complessiva

Misure di sicurezza: Scegliete strumenti di abilitazione alle vendite che diano priorità alla sicurezza per salvaguardare i dati commerciali sensibili e le informazioni dei clienti. Le app di abilitazione alle vendite possono contenere informazioni proprietarie, dati sui clienti e strategie di vendita riservate. Forti misure di sicurezza impediscono accessi non autorizzati e potenziali violazioni dei dati, garantendo la sicurezza della vostra azienda e dei vostri clienti

Un'app facile da usare e integrata, con un'efficace gestione del contenuto, opzioni personalizzate, analisi robuste e sicurezza di alto livello, aumenterà la produttività del vostro team di vendita, migliorerà le performance commerciali e, in ultima analisi, porterà a risultati eccezionali per la vostra azienda.

15 Migliori strumenti di abilitazione commerciale da utilizzare nel 2024 (Free e a pagamento)

1. ClickUp #### Migliore app per l'abilitazione commerciale con funzionalità/funzione gratuite

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp ha dimostrato di poter cambiare le carte in tavola, offrendo una suite completa di funzionalità/funzione che semplificano i flussi di lavoro commerciali , migliorare la collaborazione del team e aumentare la produttività a livelli mai raggiunti prima. L'interfaccia intuitiva e le opzioni personalizzabili soddisfano le esigenze specifiche di ogni professionista del settore commerciale, rendendolo uno strumento in grado di adattarsi alle esigenze di qualsiasi team.

Con ClickUp, i gestori del team possono facilmente assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e ottenere preziose informazioni sulle prestazioni del team. Centralizza la comunicazione, assicurando che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina, consentendo loro di chiudere gli affari in modo più rapido ed efficiente. Dite addio a fogli di calcolo ingombranti, catene di email intricate e opportunità perse: ClickUp si occupa di tutto!

Ma ciò che distingue ClickUp dai suoi concorrenti è il suo costante commit all'innovazione. Il team di ClickUp aggiorna e perfeziona continuamente la piattaforma, rimanendo all'avanguardia e adattandosi alle esigenze in continua evoluzione dei venditori di tutto il mondo. Dal lancio iniziale allo stato attuale, ClickUp si è guadagnato la reputazione di alleato affidabile e innovativo per i rappresentanti commerciali di tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Il CRM di ClickUp consente di gestire tutte le interazioni e le relazioni in un unico luogo. Inoltre, si integra perfettamente con altri strumenti CRM esistenti

ClickUpmodello di guida alla strategia commerciale aiuta i team commerciali a documentare la loro strategia di abilitazione alle vendite per contribuire ad aumentare i ricavi e a semplificare la gestione delle venditele operazioni commerciali* ClickUp funge da hub per tutte le esigenze di project management, dalla comunicazione in tempo reale,collaborazionecondivisione di documenti e altro ancora

ClickUp dispone di una funzionalità di gestione del tempo che aiuta a migliorare l'efficienza nel lungo periodo e ad assegnare tempi precisi per le varie attività di abilitazione commerciale

Con ClickUp, avete accesso a decine di strumenti dimodelli commerciali eModelli di CRM per soddisfare le vostre esigenze aziendali, e siete in grado dirisparmiare tempo con un solo strumento di abilitazione commerciale. Provate il modello di pipeline commerciale di ClickUp per iniziare!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-619.png Gestite ogni fase del processo commerciale con il modello di Sales Pipeline di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-110494808&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*1buovh8\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Limiti del ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Prezzi personalizzati disponibile

Prezzi personalizzati disponibile ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Ambizione

Miglior strumento di produttività per l'abilitazione commerciale

via L'ambizione Ambition è una piattaforma di gestione delle vendite creata su misura per aumentare l'efficienza e la produttività dei team commerciali. È stata progettata per portare trasparenza e responsabilità nel processo commerciale, offrendo un ampio intervallo di funzionalità che si concentrano sul monitoraggio, l'analisi e la motivazione delle prestazioni.

Con Ambition, i responsabili commerciali possono stabilire obiettivi e parametri personalizzati per i membri del loro team e visualizzare lo stato attraverso dashboard dinamici. Le funzionalità di gamification della piattaforma aggiungono un elemento di competizione ed eccitazione, incoraggiando i singoli rappresentanti commerciali a raggiungere e superare i propri traguardi.

Grazie all'integrazione con vari strumenti CRM, Ambition garantisce il monitoraggio dei dati in tempo reale e offre informazioni utili per guidare l'abilitazione commerciale. La componente analitica aiuta anche a identificare le tendenze e le aree di miglioramento, promuovendo una cultura di apprendimento e crescita continui.

Nel complesso, Ambition è uno strumento completo per le organizzazioni commerciali di diverse dimensioni, che cercano di creare una forza vendita più impegnata, motivata e di esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Ambition

Accesso ai monitor KPI, alle statistiche delle prenotazioni e ai registri delle chiamate per facilitare la misurazione dello stato

Incentivi in tempo reale per i rappresentanti commerciali

Automazioni per le operazioni di coaching

Comunicazione in app

Limiti di Ambition

Occasionale ritardo tra l'avvio di un'azione e la sua visualizzazione sull'app

Troppi filtri

Integrazione con Salesforce difficile rispetto ad altri strumenti di abilitazione commerciale

Prezzi di Ambition

Contatta Ambition per conoscere i prezzi

Valutazione dei clienti di Ambition

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

4,6/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (15+ recensioni)

3. ImpegnarsiBay

Il miglior strumento di abilitazione commerciale all in one

via EngageBay EngageBay è uno strumento all-in-one per l'abilitazione commerciale, il marketing e il CRM. È un valido strumento di abilitazione commerciale per le startup che cercano funzioni e costi contenuti in un unico software. Con EngageBay, le piccole e medie imprese sono in grado di acquisire, coinvolgere e fidelizzare i propri clienti ideali.

Dalle campagne email ai post sui social media, la piattaforma permette agli utenti di programmare e gestire varie attività di marketing. EngageBay fornisce una serie completa di strumenti per gestire le vendite e guidare la crescita. È stato progettato per fornire una panoramica chiara delle pipeline commerciali e tracciare le interazioni con i clienti.

La componente CRM di EngageBay centralizza tutte le informazioni sui clienti, facilitando la comunicazione e la cura delle relazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di EngageBay

Piani tariffari convenienti

Supporto clienti reattivo

Dashboard delle attività che funge da tracker dei progetti

Facile impostazione del sito web

CRM con funzioni complete

Limiti di EngageBay

Costo aggiuntivo per le funzionalità/funzione aggiuntive

Funzionalità/funzione di sincronizzazione delle email non disponibile sui piani inferiori a pro

Alcune funzionalità/funzione sono limitate sulla versione mobile

Poche opzioni di modello per i contenuti di abilitazione commerciale

Prezzi di EngageBay

Free: $0

$0 Basic: $12,74/utente/mese

$12,74/utente/mese Crescita: $42,49/utente/mese

$42,49/utente/mese Pro: $84,99/utente/mese

Valutazioni dei clienti di EngageBay

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

4. Fision

Miglior strumento di gestione dei contenuti commerciali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/FISION\_Product\_iPad\_Devices.png Dashboard di Fision /$$$img/

via Fisione Offrendo un approccio coesivo all'abilitazione alle vendite e all'automazione del marketing, Fision si concentra sul miglioramento della coerenza del marchio e sull'accelerazione del processo commerciale.

La piattaforma facilita la creazione, la distribuzione e il monitoraggio di contenuti commerciali personalizzati, garantendo l'allineamento tra i team di marketing e di vendita.

Grazie a un'estesa libreria di modelli e asset del marchio pre-approvati, Fision aiuta a mantenere un aspetto e un messaggio coerenti in tutte le comunicazioni.

Le sue capacità di automazione consentono di realizzare campagne mirate, personalizzando i contatti con i vari segmenti di clienti e le fasi del processo di acquisto.

L'integrazione con i sistemi CRM esistenti fornisce informazioni in tempo reale sul coinvolgimento dei clienti e sull'efficacia dei contenuti.

Gli strumenti analitici di Fision supportano l'ottimizzazione continua, evidenziando ciò che risuona con il pubblico e suggerendo aree di miglioramento. L'obiettivo generale della piattaforma è quello di colmare il divario tra i team di marketing e quelli commerciali, creando un approccio semplificato al coinvolgimento dei potenziali clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Fision

Team del supporto reattivo

Piattaforma di abilitazione commerciale personalizzabile

Accesso alle analisi delle campagne

Soluzioni di gestione degli asset digitali

Limiti di Fision

Sul sito web di Fision non sono elencati pubblicamente piani tariffari

Prezzi di Fision

Contattate Fision per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti Fision

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

5. Tastiera

Il migliore per le comunicazioni su cloud

via Dialpad Specializzata in comunicazioni cloud, Dialpad offre una piattaforma di abilitazione commerciale che unifica voce, video, messaggi e riunioni su tutti i dispositivi. È stata progettata per adattarsi al modo in cui lavorano i moderni team commerciali e di marketing, garantendo flessibilità e accessibilità, sia in ufficio che da remoto.

La funzionalità/funzione di intelligenza vocale guidata dall'IA all'interno di Dialpad trascrive le chiamate in tempo reale, offrendo approfondimenti e analisi per aiutare le aziende a prendere decisioni basate sui dati. Grazie alle integrazioni con i più diffusi strumenti di produttività e collaborazione, Dialpad mira a semplificare la comunicazione all'interno di organizzazioni di qualsiasi dimensione.

Anche la sicurezza è una priorità, con crittografia di livello aziendale e standard di conformità. La versatilità e l'interfaccia utente di Dialpad ne fanno una scelta popolare per le aziende che vogliono migliorare la propria infrastruttura di comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dialpad

Supporto clienti personalizzato

Integrazione perfetta con Teams e G Suite di Microsoft

Facilità di navigazione

Interfaccia utente intuitiva

Limiti del Dialpad

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Dialpad

Comunicazioni aziendali Standard: $15/mese per utente Pro: $25/mese per utente Azienda: Contattare Dialpad per i prezzi

Riunioni IA Free : $0/mese per utente Business : $15/mese per utente

Centro di contatto IA Pro : Contattare Dialpad per i prezzi Azienda : Contattare Dialpad per i prezzi

/IA centro commerciale * Pro: Contattare Dialpad per i prezzi * Aziende: Contattare Dialpad per i prezzi

Valutazioni dei clienti su Dialpad

G2: 4.3/5 (190+ recensioni)

4.3/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (490+ recensioni)

6. Showpad

Miglior sistema di gestione dei contenuti commerciali

via Showpad Showpad è una piattaforma che fonde contenuti commerciali, prontezza e coinvolgimento in un unico, potente strumento.

Cerca di colmare il divario tra gli strumenti di abilitazione alle vendite e il marketing, offrendo funzionalità/funzione che consentono ai team di condividere i contenuti di abilitazione alle vendite in modo più efficace e di coinvolgere i clienti in modo più personalizzato.

Grazie agli insight e alle analisi, Showpad fornisce un prezioso feedback sulle prestazioni dei contenuti, aiutando le organizzazioni a capire quali materiali di abilitazione commerciale hanno risonanza con il loro pubblico. All'interno della piattaforma sono disponibili anche moduli di formazione e coaching per garantire che i team commerciali siano ben preparati e allineati con gli obiettivi dell'azienda.

L'integrazione con vari CRM e sistemi di gestione dei contenuti per l'abilitazione alle vendite ne aumenta la convenienza, consentendo un flusso di lavoro più unificato per l'abilitazione alle vendite.

Migliorando la collaborazione e fornendo gli strumenti necessari per un processo di vendita più dinamico e informato, Showpad mira ad aumentare l'efficienza e l'esito positivo dei team commerciali in tutti i settori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Showpad

Showpad 'SharedSpaces' percollaborazione in tempo reale sui contenuti dell'abilitazione commerciale

Facilità di navigazione dei contenuti

Si integra bene con altri strumenti critici per migliorare il flusso di lavoro

Automazioni per l'onboarding e il coaching

Accesso a informazioni guidate dai dati sui materiali di abilitazione commerciale

Limiti di Showpad

Trovare i tag può essere un po' difficile

Limiti ai design per i contenuti di abilitazione commerciale

Prezzi di Showpad

Essenziale: Contattare Showpad per i prezzi

Contattare Showpad per i prezzi Plus: Contattare Showpad per i prezzi

Contattare Showpad per i prezzi Ultimate: Contattare Showpad per i prezzi

Valutazioni dei clienti di Showpad

G2: 4.6/5 (1600+ recensioni)

4.6/5 (1600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

7. Mantello

Migliore per la gestione delle relazioni commerciali

via Mantello Piattaforma progettata per semplificare la gestione delle relazioni, Cloze agisce come un assistente personale per le vostre connessioni professionali. Tiene automaticamente traccia delle interazioni tra i vari canali, come email, telefonate e social media, e raccoglie tutte le informazioni di abilitazione commerciale in una visualizzazione unificata.

Da fare, Cloze aiuta gli utenti a gestire le relazioni con client, clienti e colleghi senza il lavoro manuale tipicamente richiesto. Cloze offre promemoria intelligenti e approfondimenti pratici, assicurando che l'utente sia sempre al corrente di date importanti, follower e altre attività critiche.

Le analisi e le informazioni di Cloze strumenti di reportistica forniscono una comprensione dettagliata delle relazioni e delle interazioni, consentendo di migliorare il processo decisionale e la definizione delle priorità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cloze

Promemoria di follow-up per ricordarsi di inviare contenuti per l'abilitazione commerciale al momento giusto

Possibilità di registrare le riunioni

Monitoraggio di email e messaggi

Funzionalità/funzione mobile e integrazione con Mac

Integrazione con Evernote e Dropbox

Limiti di Cloze

Troppo incentrato sulle integrazioni con Google e trascura altri strumenti importanti come Asana e Trello

Il prezzo può essere un po' alto per i team più piccoli

Il flusso di lavoro è un po' goffo rispetto ad altri software per l'abilitazione commerciale

Prezzi di Cloze

Cloze Pro: $17/mese per utente

$17/mese per utente Business silver: $21/mese per utente

$21/mese per utente Business gold: $29/mese per utente

$29/mese per utente Platino per aziende: $42/mese per utente

Valutazioni dei clienti Cloze

G2: 3,75 (30+ recensioni)

3,75 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

8. Sforzo

Migliore piattaforma di coinvolgimento commerciale

via Raggiungere Outreach è una piattaforma leader nel coinvolgimento commerciale che offre molto di più della semplice comunicazione con i potenziali clienti. Grazie a funzionalità/funzione uniche di abilitazione alle vendite come il piano sequenza, il test A/B dei messaggi e gli strumenti di collaborazione integrati, consente al team commerciale di progettare strategie di coinvolgimento più personalizzate ed efficaci.

L'analisi della piattaforma offre una comprensione profonda del comportamento dei potenziali clienti e delle prestazioni commerciali, consentendo un costante perfezionamento e miglioramento delle tattiche di vendita.

Inoltre, la capacità di Outreach di integrarsi con altri software di abilitazione alle vendite, compresi i sistemi CRM e le piattaforme di automazione del marketing, crea un processo di vendita unificato e semplificato. I servizi di formazione e supporto specializzati offerti dalla piattaforma assistono ulteriormente i rappresentanti commerciali nel raggiungimento dei loro obiettivi, rendendo Outreach una soluzione versatile per le organizzazioni che intendono migliorare la loro formazione commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Outreach

Diverse opzioni di fuso orario per la gestione delle relazioni con i clienti in tutto il mondo

Interfaccia utente intuitiva

Buona connessione con altre soluzioni

Possibilità di creare campagne drip e di automatizzare le sequenze per i contenuti commerciali

Facilità di creazione di pianificazioni di email

limiti di #### Outreach

Può essere un po' difficile effettuare ricerche nel sistema

La curva di apprendimento è alta rispetto ad altri software per l'abilitazione commerciale

La funzionalità/funzione di promemoria a comparsa a volte è un po' lenta

Non è possibile creare email di massa con la stessa facilità che si sperava

Prezzi di Outreach

Standard: Contattare Outreach per i prezzi

Contattare Outreach per i prezzi Professionale: Contattare Outreach per i prezzi

Valutazioni dei clienti di Outreach

G2: 4.3/5 (3100+ recensioni)

4.3/5 (3100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (280 recensioni)

9. Vendite

Migliore per le Automazioni dei Processi Commerciali

via Vendite Concentrandosi sull'automazione dei flussi di lavoro, Salesloft consente ai rappresentanti commerciali di creare sequenze di interazione personalizzate, risparmiando tempo prezioso e garantendo coerenza.

Il monitoraggio del tempo e l'analisi delle email in tempo reale di Salesloft forniscono ai commerciali una visione del coinvolgimento e della reattività dei clienti, consentendo ai team di vendita di perfezionare il loro approccio in base alle necessità.

Le integrazioni con i principali sistemi CRM e con altri strumenti aziendali assicurano un flusso continuo di informazioni nelle varie fasi del ciclo commerciale.

Inoltre, la piattaforma offre funzionalità di coaching e di sviluppo, favorendo la crescita professionale dei leader commerciali.

Con la sua enfasi sul miglioramento della strategia e dell'efficacia dell'abilitazione alle vendite attraverso una combinazione di automazione, analisi e formazione commerciale, Salesloft è una risorsa preziosa per i moderni responsabili commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesloft

Accesso a impostazioni predefinitemodelli preimpostati per i preventivi e CRM

Integrazione dei collegamenti a Calendly per le riunioni con i clienti potenziali

Creare facilmente campagne drip

Importazione di modelli di email

Possibilità di monitorare chiamate ed email

Integrazione perfetta con altre app

Limiti di Salesloft

Il dialer telefonico a volte si blocca

L'integrazione con SalesForce non è delle più pulite

Alcuni utenti segnalano problemi con l'estensione per il browser

Prezzi di Salesloft

Essenziale: Contattare Salesloft per i prezzi

Contattare Salesloft per i prezzi Advanced: Contatta Salesloft per i prezzi

Contatta Salesloft per i prezzi Premier: Contatta Salesloft per i prezzi

Valutazioni dei clienti Salesloft

G2: 4.5/5 (3600+ recensioni)

4.5/5 (3600+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

10. Punto alto

Il miglior software di formazione per l'abilitazione commerciale

via Punto alto Highspot offre una matrice di funzionalità/funzioni che consentono al team commerciale di entrare in contatto con i clienti in modo più efficace. Incorpora strumenti di gestione dei contenuti, formazione alle vendite, coaching e gestione delle relazioni con i clienti per creare una piattaforma unificata per l'esito positivo delle vendite.

La funzionalità di ottimizzazione dei contenuti di Highspot assicura che i rappresentanti commerciali abbiano accesso ai contenuti di abilitazione alle vendite più pertinenti e d'impatto, consentendo interazioni più coinvolgenti con i potenziali clienti.

La ricerca e le raccomandazioni guidate dall'IA semplificano ulteriormente la scoperta dei contenuti, assicurando che i contenuti commerciali giusti siano sempre a portata di mano.

Highspot fornisce anche analisi dettagliate sull'utilizzo dei contenuti commerciali e sul coinvolgimento degli acquirenti, consentendo di perfezionare costantemente la strategia di abilitazione alle vendite.

Con l'aggiunta di moduli interattivi di formazione alle vendite e di supporto in tempo reale, la piattaforma di Highspot è stata progettata per dotare il team commerciale degli strumenti necessari per eccellere nell'attuale ambiente di mercato competitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Highspot

Condivisione dello schermo

Importazione di contenuti

Creazione di report personalizzati sulle interazioni con i prospect

Accesso a una libreria di risorse aggiornata

Raccomandazioni guidate dall'IA

Collaborazione interna

Limiti di Highspot

Può essere necessario un po' di tempo per imparare il mestiere

Prezzi di Highspot

Contattate Highspot per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti di Highspot

G2: 4.7/5 (oltre 1000 valutazioni)

4.7/5 (oltre 1000 valutazioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

11. Gong

Migliore per la produttività commerciale

via Gong Gong è uno strumento di abilitazione alle vendite progettato per migliorare l'efficacia e la produttività commerciale. Utilizza l'analisi delle conversazioni per fornire informazioni sulle prestazioni delle chiamate commerciali e delle riunioni, aiutando a capire cosa funziona e cosa no nelle interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Gong

Gong offre l'acquisizione, la trascrizione e l'analisi in tempo reale delle chiamate commerciali e delle riunioni, fornendo approfondimenti e allenando efficacemente i team commerciali.

Gong si integra con i più diffusi sistemi CRM.

La piattaforma offre una funzionalità di monitoraggio delle trattative che aiuta i team commerciali a capire a che punto sono del ciclo di vendita.

Limiti di Gong

Manca l'integrazione con alcuni popolari strumenti commerciali.

Alcuni utenti hanno segnalato che le trascrizioni non sono accurate al 100%.

Prezzi di Gong

Contattare per i prezzi

valutazioni dei clienti su #### Gong

G2: 4,7/5 (oltre 5.300 recensioni)

4,7/5 (oltre 5.300 recensioni) Capterra: 4.8/5 (520+ recensioni)

12. LeadLoft

Il migliore per la generazione di lead

via LeadLoft LeadLoft è uno strumento completo di abilitazione alle vendite che aiuta le aziende a velocizzare il processo di generazione dei lead. Offre ai team una piattaforma integrata per scoprire e coltivare i lead, dal contatto iniziale alla chiusura dell'affare.

Le migliori funzionalità/funzioni di LeadLoft

LeadLoft fornisce un database di milioni di aziende da raggiungere, che può essere ristretto utilizzando filtri specifici.

Consente agli utenti di inviare messaggi personalizzati e automatizzatiemail di sensibilizzazione a potenziali clienti.

Il software si integra anche con il CRM esistente per fornire analisi dettagliate sugli esiti positivi delle campagne di outreach.

Limiti di LeadLoft

Alcuni utenti hanno riferito che la piattaforma richiede una curva di apprendimento per comprendere tutte le funzionalità/funzioni.

La piattaforma non offre supporto telefonico, cosa che alcuni utenti potrebbero preferire.

Prezzi di LeadLoft

All-Access: $100/mese (include 2 utenti - gli utenti aggiuntivi costano $100/mese per utente)

$100/mese (include 2 utenti - gli utenti aggiuntivi costano $100/mese per utente) Servizio gestito: Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti di LeadLoft

G2: 5/5 (10+ recensioni)

5/5 (10+ recensioni) Capterra: n/a

13. Lucciole.ai

Miglior strumento di IA per l'abilitazione commerciale

via Lucciole.ai Fireflies.ai è uno strumento di abilitazione commerciale basato sull'IA che registra, trascrive ed estrae automaticamente le azioni dalle riunioni. È uno strumento eccellente per i team commerciali che vogliono concentrarsi sulla riunione stessa, piuttosto che prendere note o registrare manualmente le decisioni e gli elementi d'azione.

Le migliori funzionalità di Fireflies.ai

Le discussioni e le decisioni delle riunioni vengono trascritte automaticamente e le chiavi di lettura vengono messe in evidenza

La crittografia end-to-end garantisce sicurezza e riservatezza di alto livello

Supporta l'integrazione con la maggior parte dei più diffusi strumenti di videoconferenza, come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

L'IA della piattaforma può essere configurata per partecipare automaticamente alle riunioni e prendere note, rimanendo in silenzio durante il meeting

Limiti di Fireflies.ai

Secondo alcune recensioni degli utenti, la trascrizione dell'IA può essere migliorata e talvolta richiede una correzione manuale

Funzionalità di reportistica al limite rispetto ad altri strumenti di abilitazione commerciale presenti sul mercato

Prezzi di Fireflies.ai

Free

Pro: $18/mese per utente

$18/mese per utente Business: $29/mese per utente

$29/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Fireflies.ai valutazioni dei clienti

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4/5 (5 recensioni)

14. Firma Dropbox

Il migliore per la gestione dei contratti

via Segno di Dropbox Dropbox Sign offre un modo semplice per inviare, firmare e gestire contratti, accordi e altri documenti legalmente vincolanti. Questo strumento di abilitazione alle vendite semplifica il processo di firma per voi e per i vostri clienti, facilitando la gestione di volumi elevati di contratti commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox Sign

Interfaccia facile da usare per creare e inviare documenti da firmare

Strumenti di facile utilizzo per la gestione e il monitoraggio dello stato dei documenti

Integrazione perfetta con altri strumenti e applicazioni Dropbox e supporto per vari formati di file, tra cui PDF, Word ed Excel

I controlli amministrativi assicurano un livello di sicurezza più elevato e la piattaforma rimane conforme alle principali normative e standard del settore

Limiti di Dropbox Sign

Alcuni utenti hanno segnalato limiti nelle funzioni di personalizzazione

Non sono disponibili versioni di prova o gratuite, il che può scoraggiare le aziende più piccole dal provare il prodotto

Prezzi di Dropbox Sign

free Forever : Gratuito

Gratuito Essenziale : $15/mese

: $15/mese Dropbox + eSign : $24,99/mese

: $24,99/mese Standard : A partire da $25/mese

: A partire da $25/mese Premium: Contattare per i prezzi

Dropbox Sign valutazioni dei clienti

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

15.SalesRabbit

Migliore per i team commerciali porta a porta

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/nDKYnuLQuTVIRhq5ANMefkHWWx\_pSZx6S7MzAjaOF2MCAoWMT9zKsX4zhSYXO4LqaYsvF53ujCorv5oHuDJaNUQYMzGPfztLKyhOLzoNtK35nmCYZHjHVIWOtWMhyj2ZliiIMdE5jKvJbYDFmgbw App commerciale mobile SalesRabbit /$$$img/

via SalesRabbit SalesRabbit è un software di abilitazione alle vendite che si concentra sull'aiuto ai team commerciali sul campo e porta a porta per migliorare la loro produttività. Fornisce strumenti per monitorare la generazione di lead, gestire e assegnare territori e analizzare le prestazioni commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di SalesRabbit

La piattaforma offre un sistema semplificato di gestione dei lead.

Offre funzionalità/funzione per assegnare territori commerciali e monitorare le posizioni dei team di vendita in tempo reale.

Fornisce un'efficace analisi delle prestazioni del team commerciale, offrendo spunti per migliorare le strategie di vendita.

Limiti di SalesRabbit

Alcuni utenti hanno segnalato che l'app mobile è a volte lenta e poco reattiva.

Le limitate capacità di integrazione con altri software commerciali potrebbero costituire un blocco per alcuni utenti.

Prezzi di SalesRabbit

Lite : Free Forever

: Free Forever Teams : $25/mese

: $25/mese Pro : $35/mese

: $35/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti di SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

Come possono gli strumenti di abilitazione commerciale giovare alla vostra azienda?

Processo commerciale semplificato

Automatizzando le attività ripetitive e organizzando il materiale di vendita essenziale, gli strumenti di abilitazione alle vendite riducono significativamente il tempo che i rappresentanti commerciali dedicano alle attività amministrative, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sulla vendita.

Miglioramento dell'allineamento tra commerciale e marketing

Questi strumenti aiutano a colmare il divario tra i team commerciali e di marketing, assicurando che tutte le parti abbiano accesso agli stessi materiali e dati aggiornati, promuovendo un approccio unificato per coinvolgere prospect e clienti.

Miglioramento della formazione e dell'onboarding

Grazie a funzionalità/funzione complete che includono moduli di formazione e monitoraggio delle prestazioni, il software per l'abilitazione commerciale accelera la formazione e l'inserimento dei clienti processo di onboarding per i nuovi assunti e promuove lo sviluppo continuo dei professionisti del settore commerciale.

Approfondimenti basati sui dati

Dotate di funzionalità analitiche e reportistiche, le piattaforme di sales enablement forniscono preziose informazioni sul comportamento degli acquirenti e sulle prestazioni commerciali, consentendo ai team di affinare le strategie e migliorare i risultati.

Aumento della valutazione delle vendite

Fornendo ai rappresentanti commerciali gli strumenti e le informazioni giuste al momento giusto, il software di abilitazione alle vendite può migliorare significativamente l'efficacia delle proposte di vendita, aumentando la probabilità di chiudere gli affari.

Aumento del fatturato aziendale con strumenti di abilitazione alle vendite personalizzabili

Implementando questi strumenti di abilitazione alle vendite altamente personalizzabili, potrete usufruire di un mondo di possibilità per gestire efficacemente i team commerciali e catapultare i numeri commerciali verso nuove vette.

ClickUp è il campione indiscusso degli strumenti di abilitazione alle vendite e il suo impatto sul team commerciale sarà innegabile. Avviare un'area di lavoro di ClickUp gratuita e sperimenta in prima persona il futuro degli strumenti di abilitazione commerciale!