10 modelli gratuiti di preventivo aziendale in Word ed Excel

La formulazione di preventivi accurati per i potenziali clienti è la chiave per qualsiasi azienda che fornisca un servizio con prezzi personalizzati. I preventivi professionali forniscono ai clienti un'immagine chiara del costo del lavoro del lavoro da svolgere e quanto costerà, il che li aiuterà a decidere se avvalersi o meno della vostra azienda.

Invece di ripartire da zero ogni volta, gli aziendalisti più accorti utilizzano modelli di preventivo. In questo modo si risparmia tempo, si garantisce la coerenza di tutti i preventivi e si riduce il margine di errore. Inoltre, hanno un aspetto professionale, il che aiuta a creare fiducia nei potenziali clienti. 😊

Con questo elenco di modelli di preventivo per ClickUp, Word ed Excel, potrete trovare il giusto punto di partenza per i tipi di preventivi che inviate ai clienti.

Cos'è un modello di preventivo?

Un modello di preventivo è un documento preformattato che include informazioni su un servizio e sul suo costo. È personalizzabile e viene fornito pronto per l'uso con i dettagli che rimangono invariati tra un lavoro e l'altro, in modo da poter inserire rapidamente solo le nuove informazioni e passare al preventivo lavorare più velocemente . ✨

Utilizzando un modello, non dovrete reinventare la ruota ogni volta che inviate un preventivo. La prima volta che si utilizza un modello di preventivo, si inseriscono tutti i dati aziendali, come il nome dell'azienda, il logo, le informazioni di contatto e i collegamenti ai social media, quindi si salva il modello per un uso futuro.

In seguito, potrete creare tutti i preventivi personalizzati che vorrete, semplicemente inserendo le informazioni variabili, come le stime dei costi dei materiali e le ore di manodopera previste.

Cosa rende un buon modello di preventivo?

Ci sono alcune funzionalità/funzioni da ricercare nella selezione dei migliori modelli di preventivo gratis per la vostra azienda:

Deve avere un aspetto professionale e definire le aspettative per evitare disaccordi in seguito

Se lavorate con altri, deve permettervi di collaborare alla preparazione dei preventivi

Oltre alle informazioni sulla vostra azienda, il modello deve includere lo spazio per il nome del cliente, il numero del preventivo, la data del preventivo e la data di scadenza

Dovrebbe prevedere diverse voci, ognuna con un costo associato, in modo da dare una buona idea di ciò che è necessario fare, anche se potrebbe essere necessario allegare un preventivo più dettagliatoprogetto al preventivo

Il costo totale deve essere indicato chiaramente, insieme alle condizioni di pagamento

Il documento deve essere in un formato facile da usare, ad esempio un file di tipoClickUp Documentodocumento Google Documenti, Word o un modello Excel

Può anche prevedere una linea di firma per l'approvazione del preventivo da parte del client

I migliori modelli si integrano con altri topsoftware di gestione dei documenti ostrumenti di gestione delle attività per facilitare il flusso di lavoro

10 modelli di preventivo aziendale da usare nel 2024

Con la miriade di modelli di preventivo in circolazione, la sfida più grande è trovare quello che lavora meglio per voi.

Pensate al tipo di azienda che gestite, al livello di dettaglio che i vostri preventivi richiedono e al formato con cui preferite lavorare. Inoltre, valutate se è sufficiente un documento a sé stante o se volete integrarlo in un flusso di lavoro più ampio.

Vediamo alcuni dei migliori modelli di preventivo per i team di tutti i settori.

1. Modulo di preventivo di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di modulo di preventivo di ClickUp vi aiuta a creare, monitorare e seguire facilmente i preventivi. Vi guida attraverso il processo di creazione di un preventivo dall'inizio alla fine, semplificando il flusso di lavoro .

Questo modello di preventivo pone tutte le domande giuste per aiutarvi a raccogliere in modo efficiente le informazioni necessarie informazioni necessarie ai vostri clienti come il nome, i dati di contatto ed eventuali requisiti specifici. Quindi potete usare queste informazioni per stimare con precisione le ore e i costi dei materiali e per stabilire la Sequenza del progetto. Campi personalizzati di ClickUp come Tariffa oraria, Numero di ore richieste e Conteggio dei capi rendono questo modello ancora più informativo e prezioso per il vostro team.

Inserite le informazioni corrette per il lavoro, aggiungete le vostre condizioni e avrete un preventivo commerciale dall'aspetto professionale che farà un'ottima impressione sul vostro client.

Anche la collaborazione con i membri del team per generare o finalizzare il preventivo è un gioco da ragazzi. È sufficiente creare un'attività e una scadenza per ogni preventivo, quindi assegnare le attività a membri specifici del team. I preventivi possono essere rivisti e approvati internamente utilizzando stati di attività personalizzati come In corso, Pronto, In revisione, Inviato o Rifiutato, in modo da sapere sempre a che punto è il processo.

ClickUp vi aiuta anche a inviare un'email al cliente con allegato il preventivo commerciale. È poi possibile impostare un'attività ricorrente per ricordarsi di seguire il cliente. 🙋‍♀️

2. Modello di richiesta di preventivo di ClickUp

Scarica questo modello

Nessuna persona o azienda è in grado di fare tutto da sola, e a volte è necessario richiedere proposte da altri fornitori per supportare il progetto.

Iniziate definendo gli obiettivi del progetto e specificando la Sequenza e il budget, in modo che i potenziali fornitori possano decidere se fare un'offerta per il lavoro. Quindi, è possibile utilizzare il Modello di richiesta di preventivo di ClickUp per inviare loro una richiesta di preventivo.

Il modello include i dati della vostra azienda, le informazioni del potenziale fornitore e quelle del client. Il fornitore può quindi inserire le informazioni su ciò che è in grado di fornire e i costi associati. Può anche includere eventuali istruzioni speciali, come le condizioni di pagamento o i metodi/modalità di pagamento.

Una volta ricevuti tutti i preventivi, è possibile confrontarli facilmente per decidere chi è più adatto al progetto. 📚

Consulta il nostro elenco dei migliori_

**Software di gestione dei fornitori_

!

3. Modello di preventivo in Microsoft Word di Template.net

via Modello.net

Questo modello di preventivo personalizzabile è semplice ma efficace. Funziona bene se il prodotto o il servizio che state fornendo è abbastanza semplice, ma potrebbe non essere l'ideale per preventivi più complessi.

Il modello include uno spazio per i dati dell'azienda e del client. Poi si possono documentare gli elementi che si stanno fornendo e tutte le specifiche, insieme al prezzo unitario, alla quantità e all'importo. C'è anche un piccolo spazio per le condizioni e una linea di firma per accettare il preventivo.

È possibile utilizzare questo modello di preventivo in Word, Excel, Fogli Google, Documenti Google, Numeri Apple, Pagine Apple o come documento PDF. È anche stampabile, in modo da avere una copia cartacea a portata di mano durante la riunione con il client. 📋

4. Modello di preventivo di costruzione in Microsoft Word di Template.net

via Modello.net

Quando si gestisce un progetto di costruzione complesso, il software di project management per l'edilizia può farvi risparmiare tempo ed energia. Prima di arrivare a questo punto, però, è necessario che il preventivo del progetto di costruzione venga firmato dal client.

È qui che questo modello di preventivo di costruzione si rivela utile. Il modello vi guida attraverso una ripartizione dettagliata di tutte le spese necessarie, comprese quelle per le attrezzature, i materiali e i servizi. 🏗️

Questo modello di preventivo è già formattato per creare un documento dall'aspetto professionale ed è facilmente modificabile. Una volta completato, potrete presentarlo al vostro client per ulteriori discussioni e apportare facilmente le modifiche necessarie per l'approvazione finale.

Si può scaricare in Word o Excel, oppure nei formati Google o Apple.

5. Modello di preventivo Excel di Vertex42

via Vertex42

Questo modello di preventivo Excel gratis si basa su un modello di fattura, con alcune modifiche. È possibile scegliere tra due diversi modelli - anche se solo il secondo consente di inserire quantità e costi unitari - e scaricarlo in Excel o Fogli Google.

È sufficiente inserire i dati della vostra azienda e quelli del vostro cliente. Se avete scelto il primo modello, descrivete il servizio o il prodotto che state fornendo, indicate se è tassabile o meno e fornite il vostro preventivo per quell'elemento. È inoltre possibile specificare eventuali sconti.

Se avete scelto la seconda opzione, elencate le quantità e i prezzi unitari.

C'è spazio anche per alcune condizioni e per i vostri dati di contatto, nel caso in cui il cliente abbia delle query prima di firmare.

6. Modello di gestione finanziaria di ClickUp

Scarica questo modello

Non importa quanto sia grande o piccola la vostra azienda, la Modello di gestione finanziaria di ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo i vostri preventivi di servizio e tutti gli altri affari finanziari. I modelli gratis includono opzioni personalizzabili per preventivi e fatture e una soluzione di account.

Create e monitorate i preventivi utilizzando stati come Pronto per l'invio, Inviato al cliente, Rifiutato dal cliente e Accettato dal cliente. Potete vedere a colpo d'occhio quali fatture sono ancora Da fare, quali sono In corso e quali sono Completate.

Inoltre, è possibile gestire le spese, compresi gli ordini di acquisto, i pagamenti e i rimborsi, e tenere un inventario dei prodotti e dei servizi offerti. L'automazione di alcune attività snellisce il flusso di lavoro, facendovi risparmiare tempo e mantenendo tutto sotto controllo.

Con un totale di 28 stati, quattro Visualizzazioni ClickUp e sette ClickApps disponibili per lavorare, avrete un quadro molto chiaro di ciò che sta accadendo nelle diverse aree della vostra azienda. 👀

7. Modello di contratto di servizio generico di ClickUp

Chiarite le vostre relazioni di lavoro con client e fornitori con il modello di contratto di servizio generico di ClickUp

Chiarite le vostre relazioni di lavoro con client e fornitori con il modello di contratto di servizio generico di ClickUp Modello generico di contratto di servizio di ClickUp .

Sia che stiate generando un preventivo come fornitore, sia che ne stiate richiedendo uno a un altro fornitore, è una buona idea sapere esattamente cosa potrebbe comportare questa relazione di lavoro.

Quando le relazioni e le aspettative sono chiaramente descritte per iscritto all'inizio di un progetto, è più probabile che tutti rispettino la loro parte dell'accordo. Inoltre, si riducono notevolmente le possibilità di disaccordo in seguito. 🤝

Questo modello di preventivo gratis vi aiuta a definire i dettagli dell'accordo. Vi fornisce le sezioni di base su cui lavorare, poi potete eliminare le sezioni che non vi servono e aggiungere altre sezioni per il vostro progetto specifico.

Il vostro contratto di servizio dovrebbe dettagliare esattamente ciò che il prodotti sono. Dovrebbe anche includere chi è responsabile per ciascuno dei diversi elementi del progetto e chi è il proprietario delle risorse utilizzate o create, ad esempio le attrezzature o la proprietà intellettuale.

Si possono anche aggiungere le sequenze, i prezzi e i termini di pagamento. E se la riservatezza o la sicurezza sono problemi potenziali, è necessario affrontare anche questi aspetti.

8. Modello di contratto quadro di servizi di ClickUp

Entrate nei dettagli delle vostre relazioni con i clienti con il modello ClickUp Master Services Agreement

Il Modello di contratto di servizi master di ClickUp è un concetto simile al modello generico elencato sopra, ma è scritto più dal punto di vista del vostro provider. Inoltre, è molto più dettagliato e quindi adatto a progetti più complessi.

Ad esempio, questo modello chiarisce che siete un contraente indipendente -piuttosto che un dipendente o un agente. Inoltre, non prevede l'esclusività, quindi entrambe le parti possono lavorare in modo simile con altre parti.

Inoltre, questo modello descrive in modo più dettagliato come verranno gestite le controversie e le eventuali spese legali sostenute nell'ambito di tale processo. Inoltre, consente specificamente la firma elettronica, oggi molto comune nelle transazioni aziendali.

Oltre all'accordo in sé, c'è una pagina che descrive i servizi specifici che accettate di fornire e quali costi saranno rimborsati. C'è anche un'altra pagina che elenca i materiali e le attrezzature che saranno forniti da ciascuna parte.

Da fare, tutte le basi saranno coperte. 🙌

9. Modello di proposta di servizi di ClickUp

Scaricare questo modello

Il modello Modello di proposta di servizi di ClickUp è un modello di preventivo commerciale gratis e molto di più. Si tratta essenzialmente di un documento commerciale che spiega ai potenziali clienti cosa potete fare per loro e perché siete qualificati per risolvere i loro problemi o raggiungere i loro oggetti.

Nel preventivo di servizio c'è spazio per documentare la panoramica del progetto, dimostrando che avete capito cosa c'è da fare. C'è poi una sezione in cui fornire alcune informazioni di base sul vostro provider per costruire credibilità e fiducia con il vostro client.

Da qui potete entrare negli oggetti specifici e descrivere il vostro approccio, le consegne e le eventuali dipendenze. Infine, fornirete un preventivo dettagliato, che il vostro client potrà firmare nello spazio apposito. 📝

10. Modello di proposta di bilancio di ClickUp

Scarica questo modello

Il modello Modello di proposta di bilancio di ClickUp è tutto incentrato sul denaro. Il suo obiettivo è quello di convincere gli stakeholder che un progetto vale la pena di essere finanziato e di ottenere la loro approvazione il budget proposto .

Iniziate con una panoramica del progetto e dei suoi benefici. Quindi suddividete i vari elementi coinvolti e descrivete ciascuno di essi in dettaglio, compresi i costi specifici.

Ad esempio, nella pagina Personale, elencherete il Team del progetto e stimerete il numero di ore necessarie per ciascuno di essi e la relativa valutazione oraria. Si elencheranno anche i Partecipanti al progetto e si assegnerà un budget a ciascuno di essi. Nella pagina Materiali e attrezzature descriverete esattamente cosa dovrete acquistare o chi dovrete assumere per garantire l'esito positivo del progetto.

Da fare, i vostri interlocutori dovrebbero avere un'idea chiara di ciò che state proponendo ed essere convinti che valga il budget. 💸

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro con i modelli di preventivo

Far entrare nuovi affari dalla porta è il primo e più importante passaggio per ogni titolare d'azienda. Quindi, ottimizzare il processo per risparmiare tempo e il lavoro richiesto ha molto senso!

Il modo migliore per farlo è utilizzare un modello di preventivo gratuito.

Una volta inseriti tutti i dati della vostra azienda nel modello, non dovrete fare altro che inserire gli elementi per i quali intendete fare il preventivo e avrete un documento di offerta professionale che vi farà guadagnare credibilità e (si spera) nuovi affari ogni volta. 🤩

Oltre ai modelli presentati in questo articolo, ClickUp dispone di centinaia di altri modelli funzionalità/funzione per la gestione del lavoro , una vasta gamma di Modello di biblioteca e oltre 1.000 integrazioni per aiutarvi a gestire la vostra azienda. È uno sportello unico che vi aiuta a ottimizzare tutti i processi, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta davvero: prendersi cura dei vostri client e aumentare i profitti. ✨ Iscriviti a ClickUp oggi stesso!