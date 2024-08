10 Migliori software di onboarding per i team HR nel 2024

Avendo guidato molti team nel corso della mia carriera, posso affermare senza ombra di dubbio che la fase di onboarding può spesso sembrare una passeggiata sul filo del rasoio. Bilanciare una valanga di scartoffie, una stringa di email, attività ripetitive, assicurando al contempo un errore umano minimo, può essere davvero travolgente, non solo per i nuovi dipendenti, ma anche per noi manager e addetti alle risorse umane.

È proprio per questo che l'avvento di un software di onboarding rappresenta una boccata d'aria fresca. 🧘

Queste soluzioni software, in grado di garantire una transizione senza soluzione di continuità per ogni nuovo assunto, hanno eliminato con successo i flussi di lavoro della vecchia scuola, basati sulla carta, risparmiando innumerevoli ore nel processo.

Qui faremo un'immersione profonda nelle 10 migliori soluzioni software per l'onboarding dei dipendenti, garantite per portare l'esperienza dei dipendenti (e le attività HR) da "meh" a "wow"!

I 10 migliori software di onboarding per i dipendenti da utilizzare nel 2024

Il processo di onboarding non deve essere necessariamente terribile. Al contrario, è possibile aumentare il coinvolgimento dei dipendenti con una solida esperienza di onboarding, il tutto con l'aiuto di un software HR personalizzabile e potente.

Ecco il nostro elenco curato dei 10 migliori software di onboarding presenti sul mercato: ognuno di essi è stato accuratamente esaminato in base alle funzionalità/funzioni chiave, ai limiti e, soprattutto, ai feedback degli utenti per orientare le vostre decisioni.

1. ClickUp - Il migliore per l'integrazione dei dipendenti

ClickUp offre tutti i modelli necessari per un onboarding efficace dei dipendenti

Avete mai sentito il detto mangia il tuo cibo per cani ?

Ebbene, noi di ClickUp lo prendiamo a cuore. Il nostro team utilizza ClickUp per assumere nuovi membri del team ogni mese. Questo sottolinea la nostra fiducia in Nelle solide capacità di ClickUp in materia di risorse umane e dimostra che è possibile gestire senza problemi un gruppo di nuovi assunti in una volta sola! 🏆

Ora, parlando di funzionalità/funzione robuste, vediamo dove tutto ha inizio: Moduli ClickUp .

Create il modulo dei vostri sogni e migliorate il processo di assunzione con la funzionalità/funzione personalizzabile di ClickUp

Questa funzionalità/funzione è assolutamente rivoluzionaria quando si tratta di raccogliere e organizzare tutte le informazioni necessarie sui vostri nuovi assunti. Inoltre, è un ottimo modo per raccogliere feedback una volta completato l'onboarding di un nuovo assunto, consentendovi di perfezionare il processo per la prossima ondata di assunzioni.

Passando dalla raccolta dei feedback alla condivisione delle informazioni, ClickUp non delude. Riunione Documenti di ClickUp lo strumento che rende la gestione dei documenti un gioco da ragazzi.

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

In questo modo è possibile creare e condividere risorse come materiali per la formazione dei dipendenti, manuali per i dipendenti e procedure operative standard (SOP) . Tenendo tutto in un unico posto, i nuovi dipendenti possono trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno fin dal primo giorno. 🔎

ClickUp offre inoltre un servizio completo di gestione delle attività per snellire i flussi di onboarding e aiutare il vostro team a rimanere organizzato e sul monitoraggio. Utilizzate campi personalizzati per acquisire dettagli specifici sulle attività, come assegnatario, data di scadenza, priorità e stato.

Inoltre, grazie alle diverse opzioni di visualizzazione, ognuno può impostare e visualizzare la propria area di lavoro in base alle proprie preferenze.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Limiti di ClickUp:

Le funzionalità/funzione estese di ClickUp hanno una curva di apprendimento un po' lunga

Il piano Free ha un limite di 100MB di spazio di archiviazione

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente

$7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp per l'onboarding?

2. BambooHR - Il migliore per centralizzare le informazioni sui dipendenti

via BambooHR BambooHR è un software HR completo e uno strumento di coinvolgimento dei dipendenti che centralizza le informazioni sui dipendenti e ottimizza le varie attività di risorse umane e di onboarding. Tutto ciò include monitoraggio dei candidati preimbarco e onboarding, monitoraggio del tempo, elaborazione delle buste paga e valutazione delle prestazioni s.

La parte migliore? È possibile accedere a tutte queste funzionalità/funzione con l'applicazione web del software di onboarding dei dipendenti o in mobilità con la sua app mobile. 📱

Le migliori funzionalità/funzione di BambooHR:

Esperienza utente interattiva e facile da navigare per amministratori e nuovi assunti

Consente di creare e personalizzare gli annunci di lavoro, monitorare le candidature egestire i colloqui con i dipendenti e le interazioni con i candidati* Dispone di una funzionalità/funzione self-service che consente ai dipendenti di visualizzare e aggiornare i propri dati, accedere ai documenti aziendali e presentare richieste di ferie

Funzionalità di monitoraggio del tempo per registrare le ore lavorate e le attività svolte

Le reportistiche e le analisi includono i funnel dei candidati, la soddisfazione dei dipendenti e le valutazioni delle prestazioni

Limiti di BambooHR:

Non esiste un piano Free o una versione di prova gratuita

I prezzi non sono disponibili pubblicamente

La piattaforma può essere a volte laggosa

Prezzi di BambooHR:

Contattare il team di BambooHR per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni su BambooHR:

G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.000+ recensioni)

3. Deel - Il migliore per l'onboarding dei dipendenti internazionali

Via Deel Deel è una piattaforma globale per il pagamento delle retribuzioni e la conformità che elimina le seccature del processo di assunzione internazionale, dalla creazione dei contratti alla finalizzazione delle assunzioni, e tutto ciò che sta in mezzo, mantenendo la vostra conformità pulita.

Sia che stiate assumendo dipendenti a tempo pieno, freelance o contattori all'estero, Deel gestisce le complessità in modo che possiate concentrarvi su ciò che sapete fare meglio: costruire team remoti ad alte prestazioni per far crescere la vostra azienda. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Deel:

Inserimento rapido dei nuovi assunti in oltre 150 Paesi per un'esperienza di onboarding allineata

Gestire facilmente la conformità alle leggi internazionali sul lavoro quando si assume a livello globale

Integrazione con oltre 20 strumenti esterni come Quickbooks, Xero e Netsuite

Pagare il team in 120+ valute diverse

Consentire al team di ritirare i guadagni tramite metodi supportati come PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase e altri ancora

Limiti di Deel:

Per i nuovi utenti potrebbe essere necessario un po' di tempo per prendere confidenza con il processo di onboarding dei dipendenti e con la piattaforma

Alcuni utenti hanno lamentato uno scarso supporto clienti

Ci sono poche integrazioni native

Prezzi di Deel:

Deel HR (gestione delle attività di amministratore per i lavoratori): A partire da gratis

A partire da gratis EOR (assumere dipendenti internazionali in oltre 100 paesi): A partire da $599/mese

A partire da $599/mese Contrattisti (gestire i contratti internazionali): A partire da $49/mese

A partire da $49/mese Paghe globali (gestire le paghe in più di 100 paesi): Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Immigrazione (gestire i visti di sponsorizzazione in oltre 25 paesi): Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Deel:

G2: 4.6/5 (703 recensioni)

4.6/5 (703 recensioni) Capterra: 4.2/5 (79 recensioni)

Controlla questi_ Alternative per l'eliminazione di rifiuti !

4. GroveHR - Il migliore per l'elaborazione delle buste paga

via GroveHR Simile a BambooHR, GroveHR è una soluzione HR all-in-one che conserva i dati dei dipendenti e dell'azienda in un unico posto. Semplifica inoltre varie attività come l'assunzione, l'onboarding, il monitoraggio delle prestazioni, il monitoraggio del tempo e la gestione delle risorse umane elaborazione delle buste paga .

Le migliori funzionalità/funzione di GroveHR:

Funzionalità/funzione gratis per un massimo di 50 dipendenti

Consente di creare e condividere attività di onboarding e liste di controllo con i nuovi assunti, per fornire istruzioni chiare su compiti e responsabilità

Flussi di lavoro e promemoria automatizzati assicurano che il team di onboarding sia in regola con le scadenze

La funzionalità/funzione di geofencing consente di monitorare la presenza dei dipendenti quando entrano o escono da posizioni specifiche

La funzionalità/funzione self-service consente ai dipendenti di aggiornare comodamente i propri dati personali, richiedere permessi e gestire altre attività di onboarding relative alle risorse umane

Limiti di GroveHR:

L'app per dispositivi mobili è a volte lenta

Reportistica e analisi al limite

Manca la funzionalità/funzione di messaggistica incorporata

Prezzi di GroveHR:

Piano Free

Essenziali: $3,75/dipendente/mese

$3,75/dipendente/mese Perform: $5/dipendente/mese

$5/dipendente/mese Engage: $7,5/dipendente/mese

Valutazioni e recensioni di GroveHR:

G2: 4.5/5 (69 recensioni)

4.5/5 (69 recensioni) Capterra: 4.4/5 (67 recensioni)

Via Gusto

5. Gusto - Il meglio per la gestione dei benefit

Gusto è uno strumento di gestione delle risorse umane che offre un intervallo di funzionalità/funzione per l'assunzione e il processo di onboarding dei dipendenti, oltre a un servizio completo di buste paga, gestione dei benefit, analisi e reportistica e valutazioni delle prestazioni.

Con Gusto è possibile automatizzare il calcolo delle imposte sui salari, i pagamenti e l'archiviazione in tutti e 50 gli Stati Uniti. Le sue funzionalità/funzione di facile utilizzo hanno reso Gusto una scelta popolare tra le piccole e medie imprese in tutti gli Stati Uniti.

Le migliori funzionalità/funzione di Gusto:

Si integra con piattaforme come Slack, Xero e Quickbooks

Permette di gestire i benefit per i dipendenti, come l'assicurazione sanitaria, i piani 401(k), HSA e FSA e i risparmi universitari

Offre un'opzione di pagamento per i contraenti internazionali per effettuare pagamenti transfrontalieri in più di 90 Paesi

Funzionalità/funzione di reportistica integrata per la raccolta e l'esportazione di vari dati, quali buste paga, costi della forza lavoro e sondaggi sui dipendenti

L'app Gusto Wallet consente ai dipendenti di monitorare le proprie finanze personali

Limiti di Gusto:

Non esiste un piano Free, ma è disponibile una versione di prova gratuita di 1 mese

L'app mobile ha funzionalità/funzione limitate per l'esperienza di onboarding

Non è in grado di gestire granditeams distribuiti su più posizioni Prezzi di Gusto:

Semplice: $40/mese (+$6/mese/persona)

$40/mese (+$6/mese/persona) Plus: $80/mese (+$12/mese/persona)

$80/mese (+$12/mese/persona) Premium: Contattare per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Gusto:

G2: 4,3/5 (1.000+ recensioni)

4,3/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.700 recensioni)

Vedi questi_ alternative a Gusto !

6. Eddy - Il migliore per il monitoraggio dei candidati

via Eddy Eddy è un programma di facile utilizzo per gli utenti Strumento HR che combina diverse funzioni per semplificare le operazioni HR. Offre funzionalità/funzione quali la pubblicazione di offerte di lavoro, un sistema di monitoraggio dei candidati, lo spazio di archiviazione dei documenti e la messaggistica automatizzata con i candidati.

Gli utenti apprezzano la soluzione di onboarding di Eddy, che permette di invitare i nuovi assunti, inviare messaggi di benvenuto e gestire i documenti digitali con firma elettronica. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di Eddy:

Interfaccia utente ed esperienza di onboarding gratis e pulita

Team del supporto clienti reattivo e disponibile

I dipendenti possono accedere facilmente alle informazioni sul proprio profilo personale, consentendo loro di aggiornare i propri dettagli

Possibilità di creare un elenco di attività per i nuovi assunti e di tenere traccia del loro stato man mano che le completano nel processo di onboarding

Facilità di gestione e approvazione delle richieste di ferie da parte dei dipendenti

Limiti di Eddy:

Non esiste un piano Free

Non supporta la programmazione

Limitate funzionalità/funzione di reportistica

Prezzi di Eddy:

A partire da $$$a persona/mese, contattare il team Eddy per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Eddy:

G2: 4.8/5 (19 recensioni)

4.8/5 (19 recensioni) Capterra: 4.6/5 (40 recensioni)

7. Workday - Il migliore per le grandi aziende

via Giorno lavorativo Workday è una soluzione HR progettata per le aziende di grandi dimensioni e in rapida crescita. Offre una suite di funzionalità/funzione per la gestione delle attività HR come l'acquisizione dei talenti, il software di onboarding, la gestione dei dati dei dipendenti, l'amministrazione dei benefit, gestione delle prestazioni e l'apprendimento e lo sviluppo.

Oltre alle funzioni HR di base, Workday offre funzioni avanzate di gestione delle risorse umane strumenti avanzati di analisi e reportistica che forniscono preziose informazioni sull'andamento della forza lavoro, sulle metriche di performance e sulla impegno dei dipendenti .

Le migliori funzionalità/funzione di Workday:

Progettato per gestire i complessi flussi di lavoro delle Risorse Umane

Impostazione degli obiettivi del team, monitoraggio dello stato e delle prestazioni del team stesso

Gestione delle buste paga globali negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Francia

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo include il geofencing, che consente il monitoraggio in base ai confini della posizione fisica

Sfruttare le potenti analisi di Workday per migliorare strategicamente l'acquisizione dei talenti e l'esperienza dei dipendenti

Il modulo di apprendimento supporta lo sviluppo professionale continuo dei dipendenti

Limiti di Workday:

Nessun piano gratuito

Configurazione complessa

Prezzi non trasparenti

A volte l'app mobile si blocca

Prezzi Workday:

Contattare il team di Workday per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Workday:

G2: 4,0/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,0/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4,4/5 (1.200+ recensioni)

Controlla questi_ Alternative aWorkday !

8. Rippling - Ideale per le aziende di medie dimensioni

via Increspatura Rippling offre una piattaforma HR basata su cloud con funzionalità/funzione che includono l'onboarding dei dipendenti, il monitoraggio del tempo, la gestione globale delle buste paga, le ritenute fiscali e l'amministrazione dei benefit. È la scelta ideale per le aziende di medie dimensioni che cercano un mix di funzionalità/funzione robuste e un'interfaccia user-friendly. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Rippling:

Facile processo di configurazione

Consente di automatizzarel'inserimento dei dipendenti, la transizione e i processi di offboarding

Garantisce la conformità alle normative locali, statali e federali, per evitare problemi legali

Si integra con strumenti popolari come l'area di lavoro di Google, GitHub, Greenhouse, Jira e Zendesk

Limiti del Rippling:

Nessun piano Free o versione di prova

Piani tariffari nascosti

Alcune funzionalità chiave devono essere acquistate come componenti aggiuntivi

Prezzi di Rippling:

A partire da $$$a/utente/mese, contatta il team Rippling per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Rippling:

G2: 4,8/5 (2.000+ recensioni)

4,8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,9/5 (2.000+ recensioni)

Guarda questi_ Alternative al rippling !

9. Zenefits - Il migliore per le piccole aziende

via Zenefits Zenefits è uno strumento HR per le piccole aziende che desiderano gestire le proprie funzioni HR, tra cui l'onboarding e l'offboarding, l'amministrazione dei benefit, le paghe gestione dei processi monitoraggio del tempo e della presenza e gestione della conformità. Automatizza le attività chiave delle risorse umane (ad esempio, promozioni, trasferimenti di team, cessazioni), consentendo di rimanere organizzati risparmiando tempo prezioso.

Le migliori funzionalità/funzione di Zenefits:

Facilità di configurazione e di navigazione della piattaforma

Supporto clienti reattivo e personalizzato

Lavora con dispositivi mobili Android e iOS

Genera e archivia automaticamente lettere d'offerta, documenti fiscali e di busta paga e molto altro ancora

Funzionalità/funzione self-service per i dipendenti per gestire le loro informazioni personali

Può gestire i benefit per i dipendenti, come assicurazione sanitaria, 401(k), HSA e FSA

Limiti di Zenefits:

Non esiste un piano Free

I piani a pagamento vengono fatturati per un minimo di 5 dipendenti

Funzionalità/funzione chiave come buste paga, amministrazione dei benefit e reclutamento devono essere acquistate come componenti aggiuntivi

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell'integrazione con app esterne come Quickbooks e Xero

Prezzi di Zenefits:

Essenziale: $10/dipendente al mese

$10/dipendente al mese Growth: $20/dipendente al mese

$20/dipendente al mese Zen: $27/dipendente al mese

$27/dipendente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Zenefits:

G2: 4.0/5 (453 recensioni)

4.0/5 (453 recensioni) Capterra: 4.2/5 (813 recensioni)

Controlla questi_ Altre alternative ai benefici !

10. Freshteam - Il migliore per l'offboarding

via Lavori freschi Freshteam è un Software per le risorse umane soluzione progettata principalmente per le piccole e medie imprese. Sviluppato da Freshworks, aiuta i team HR a gestire le assunzioni, l'onboarding e l'offboarding, le ferie e le informazioni sui dipendenti in un unico luogo. Freshteam è facile da usare e intuitivo, e può facilmente integrarsi con altri strumenti per rendere le attività HR più snelle ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshteam:

Accesso alla piattaforma su dispositivi mobili

Gestire i processi di reclutamento come l'inserimento di offerte di lavoro, lo screening, i follow-up e i colloqui

Impostazione di flussi di lavoro personalizzati di onboarding per i nuovi assunti

Sfruttare le analisi per ottenere informazioni sulla forza lavoro, sulla produttività dei dipendenti e sull'assenteismo

Integrare facilmente Freshteam con altri prodotti Freshworks come Freshservice, Freshdesk e Freshchat

Limiti di Freshteam:

Il piano Free è fortemente limitato

Supporto clienti incoerente

Le reportistiche sono complesse e difficili da personalizzare

Prezzi di Freshteam:

Piano Free

Crescita: $71/mese (+$1,20/dipendente al mese)

$71/mese (+$1,20/dipendente al mese) Pro: $119/mese (+2,40/dipendente al mese)

$119/mese (+2,40/dipendente al mese) Enterprise: $203/mese (+$4,80/dipendente al mese)

Valutazioni e recensioni su Freshteam:

G2: 4.4/5 (284 recensioni)

4.4/5 (284 recensioni) Capterra: 4.4/5 (207 recensioni)

Come può il software di onboarding migliorare il processo di onboarding dei dipendenti?

La scelta del giusto software di onboarding non solo snellisce le attività amministrative, ma forma anche la prima impressione del nuovo assunto sulla vostra azienda. Ecco una lista di controllo per aiutarvi a trovare la giusta piattaforma di onboarding:

Interfaccia semplice e intuitiva per facilitare la configurazione e la navigazione

Accessibilità attraverso il web, il desktop e i dispositivi mobili

Flessibilità per adattarsi ai processi e ai flussi di lavoro specifici dell'azienda

Integrazione perfetta con gli altri software utilizzati in azienda

Automazioni di attività di routine e ripetitive

Approfondimento del processo di onboarding

Monitoraggio del tempo, notifiche e promemoria per l'esecuzione tempestiva delle attività

Costruite liste di controllo per i nuovi assunti per completare le attività e automatizzate il processo per evitare il lavoro manuale per ogni nuovo dipendente

Trova le giuste soluzioni software per l'onboarding dei dipendenti per il tuo team

È tutto! 🎬

Queste sono 10 delle migliori soluzioni di onboarding, ognuna con funzionalità/funzione uniche per soddisfare le specifiche esigenze aziendali. Ma se siete alla ricerca di uno strumento in grado di fare tutto, dovreste dare un'occhiata a ClickUp 👀

ClickUp è uno dei pochi strumenti di onboarding (se non l'unico) che bilancia perfettamente un'interfaccia semplice e moderna con una robusta serie di funzionalità/funzione per ottimizzare i processi HR, dall'onboarding e offboarding alla gestione delle attività, alla gestione dei documenti e al monitoraggio delle prestazioni. 🌻

E ancora meglio, ClickUp è ricco di funzionalità/funzione e leggero per le tasche. Iscrivetevi al piano Free Forever di ClickUp oggi stesso: i vostri responsabili delle assunzioni, le vostre future assunzioni e la vostra azienda vi ringrazieranno.