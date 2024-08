10 migliori software per procedure operative standard (SOP)

Da gestione delle attività le procedure operative standard (SOP) possono ridurre gli errori, spiegare i flussi di lavoro attuali e garantire un livello base di controllo della qualità.

Combinando il tutto e aggiungendo una spolverata di strumenti per la definizione delle priorità di lavoro e le procedure operative standard possono far risparmiare denaro all'intera organizzazione.

Ma naturalmente è necessario sapere come creare questi processi documentali. È qui che entra in gioco una soluzione software per le procedure operative standard.

In questa guida, vi illustreremo le migliori procedure operative standard per documentare, organizzare e ottimizzare i processi aziendali.

Cosa cercare in un software per procedure operative standard?

Il miglior software per procedure operative standard semplifica il processo di creazione. Aiuta il vostro processo end-to-end gestione del processo con alcune funzionalità/funzione che potete utilizzare nel vostro processo di valutazione:

Modelli pronti per l'uso: Una serie di impostazioni stabilite per il processo di valutazioneProcedure operative standard consolidate da implementare senza troppa configurazione

Una serie di impostazioni stabilite per il processo di valutazioneProcedure operative standard consolidate da implementare senza troppa configurazione Tutorial utili: Semplicidocumentazione di progetti e procedure che consente di effettuare operazioni aziendali senza interruzioni

Semplicidocumentazione di progetti e procedure che consente di effettuare operazioni aziendali senza interruzioni **CollaborazioneCondivisione delle conoscenze basata su cloud che rende il vostrobase di conoscenza e una panoramica dei processi di lavoro a disposizione di tutti i dipendenti

Integrazione: Una connessione diretta con il vostro sistema di gestione delle informazionisoftware di gestione delle attività che consente integrazioni, come promemoria automatici per le attività basate sulle procedure operative standard

Una connessione diretta con il vostro sistema di gestione delle informazionisoftware di gestione delle attività che consente integrazioni, come promemoria automatici per le attività basate sulle procedure operative standard Manutenzione delle procedure operative standard: La possibilità di creare facilmente politiche operative per l'inserimento dei dipendenti e la gestione complessiva delle conoscenze

La possibilità di creare facilmente politiche operative per l'inserimento dei dipendenti e la gestione complessiva delle conoscenze Prezzo: Funzionalità operative standard gratuite per testare le funzioni prima di impegnarsi in piani a pagamento

Soprattutto, deve rendere semplice l'implementazione e la condivisione delle procedure operative standard per l'organizzazione. La buona notizia: La maggior parte delle principali procedure operative standard di seguito elencate condividono queste funzionalità/funzione indispensabili.

I 10 migliori software per procedure operative standard nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un sistema all-in-one software per il project management progettato per team di ogni dimensione e settore. Ciò che contraddistingue ClickUp è la sua capacità di creare documenti in versione controllata per i processi principali, fungendo al contempo da hub centralizzato per la produttività e la collaborazione a livello aziendale.

E con ClickUp AI e richiede meno lavoro richiesto per mantenere la coerenza e la qualità quando i processi cambiano nel tempo. Generate rapidi riepiloghi, ottenete contenuti preformattati ed elevate la scrittura del vostro team in pochi clic.

ClickUp si integra anche con migliaia di altre app di lavoro, consolidando i vostri processi e dati in un unico sistema!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Documenti di ClickUp consente di documentare le procedure con documenti sia dinamici che statici per un efficace controllo della versione

Una libreria completa di modelli di procedure operative standard che includonoModello di procedura operativa standard di ClickUp,dichiarazioni di lavoroemappe di processo* L'integrazione diretta con la soluzione di gestione delle attività di ClickUp trasforma le procedure operative standard in processi facilmente tracciabili e ripetibili

Un'interfaccia facile da usare rende le vostre procedure operative standard disponibili per tuttimembri del team* Ruoli utente definiti e segmentati rendono il software della procedura operativa standard utilizzabile da tutti, compresi i leader dell'organizzazione

Limiti di ClickUp

La versione gratuita può essere limitante per alcune funzionalità avanzate del software SOP e per lo spazio di archiviazione

Alcuni utenti non amano l'interfaccia, in particolare la scelta dei colori e dei font del software

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Bonus: Scoprire_ 10 Modelli di Documentazione Tecnica Gratis

2. Coassemblare

Via Coassemblare Anche se si tratta principalmente di una piattaforma di formazione, Coassemble è in grado di tenere testa al software per le procedure operative standard.

Progettato specificamente per le piccole aziende, questo strumento lavora particolarmente bene per i documenti di base, come ad esempio un documento di statuto del team . Moduli personalizzati e modellizzati consentono ai membri del team di leggere documenti di procedura fondamentali, semplici liste di controllo per lavorare insieme e altri documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Coassemble

I moduli di formazione precostituiti consentono ai nuovi membri dell'organizzazione di apprendere le procedure operative standard e altre conoscenze consolidate del team che andranno a vantaggio del loro lavoro

Le segmentazioni degli utenti a livello di coorte per la creazione di liste di controllo e moduli si allineano alle conoscenze esistenti degli utenti della piattaforma

La struttura flessibile delle autorizzazioni garantisce che le persone giuste abbiano accesso alle procedure operative standard giuste

L'integrazione con lo stack tecnologico esistente consente di assegnare attività e comunicare più facilmente le procedure operative standard digitali

L'enfasi visiva rende l'implementazione delle procedure operative standard coinvolgente per gli utenti

Limiti di Coassemble

Non è un vero e proprio software per le procedure operative standard, il che significa che avrete bisogno di integrazioni nel lavoro richiesto per costruire e comunicare i vostri processi standardizzati

Il caricamento dei contenuti, soprattutto quelli visivi, come le immagini, può essere complesso all'interno del software

L'iscrizione in massa di nuovi utenti può essere complessa, risultando in attività più lunghe e ripetitive per gli amministratori

Da fare: la piattaforma non ottimizza il controllo delle versioni sul backend, complicando la gestione delle procedure operative standard nelle grandi organizzazioni

Prezzi di Coassemble

Pro 10 : $50/mese

: $50/mese Pro 20 : $120/mese

: $120/mese Premium 20 : $160/mese

: $160/mese Pro Unlimited: È richiesto un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Coassemble

G2: 4.7/5 (166 recensioni)

4.7/5 (166 recensioni) Capterra: 4.5/5 (34 recensioni)

3. DolceProcesso

Via DolceProcesso Ecco il nostro primo software dedicato alle procedure operative standard. SweetProcess vi aiuta specificamente a monitorare e migliorare i vostri processi monitorare le responsabilità e gestire le attività di conseguenza.

L'obiettivo del software è esattamente quello che il software SOP giusto deve raggiungere: creare un manuale operativo online a cui tutti possano accedere, che permetta di creare SOP, semplificare le attività quotidiane e ridurre gli errori nel processo di creazione delle SOP e nella loro implementazione.

Le migliori funzionalità/funzione di SweetProcess

Documenta facilmente le procedure, le politiche e i processi in una semplice panoramica su dashboard

Il software aiuta il team a implementare le procedure operative standard attraverso semplici flussi di lavoro e attività automatizzate

Il software crea una base di conoscenza pubblica o privata per comunicare qualsiasi procedura operativa standard di cui gli altri debbano essere a conoscenza

Teams imposta i team all'interno dei ruoli degli utenti per semplificare la comunicazione e l'assegnazione delle attività

Il software fornisce modelli gratis per qualsiasi cosa, dagli eventi alle esercitazioni antincendio, ai flussi di lavoro per la conformità e altro ancora

Limiti di SweetProcess

Questo software dedicato rende più difficile l'integrazione con strumenti più ampi di gestione aziendale

La piattaforma limita le importazioni ai documenti Word e alle immagini, lasciando indietro altri tipi di file

L'aggiunta di team a un processo non è necessariamente intuitiva e richiede un lavoro manuale all'interno del software

Prezzi di SweetProcess

$99/mese per team con un massimo di 20 membri attivi

5 dollari al mese in più per ogni membro aggiuntivo del team oltre quel limite

Valutazioni e recensioni di SweetProcess

G2: 4.3/5 (5 recensioni)

4.3/5 (5 recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

4. Tallyfy

Via Tallyfy Tallyfy è un software per procedure operative standard che vi aiuta a documentare e ad automatizzare qualsiasi attività all'interno della vostra organizzazione. Dai moduli alle approvazioni, all'onboarding e persino alle attività rivolte ai client, si è guadagnato un posto tra le migliori procedure operative standard in circolazione.

Il concetto alla base del software è semplice. Catturare le procedure operative standard più importanti e migliori in un unico sistema e creare schemi in modo che tutti sappiano Da fare. Quindi, create processi di automazione per Da fare sempre bene il vostro lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tallyfy

Non è necessario alcun codice. L'approccio di Tallyfy alle procedure operative standard migliora i lavori richiesti, in parte perché è così semplice

La sua maggiore trasparenza permette a tutti i membri dell'organizzazione di vedere non solo le procedure operative standard, ma anche il modo in cui la piattaforma le esegue quotidianamente

Il supporto clienti, rapido ed efficace, consente di personalizzare la propria piattaforma software per le procedure operative standard utilizzando la piattaforma Tallyfy

L'automazione delle attività basata sulle procedure operative standard trasforma le best practice teoriche in miglioramenti reali del lavoro

Limiti di Tallyfy

L'interfaccia utente può risultare a volte un po' lenta, soprattutto nell'ambito di documenti, processi e procedure operative standard complessi

La gestione delle attività è relativamente superficiale, in quanto Tallyfy non può gestire processi più complessi all'interno del team

I suggerimenti dell'IA possono aiutare a migliorare i flussi di lavoro, ma possono anche diventare prepotenti se si conoscono già i tipi di processi che si vogliono costruire

Prezzi di Tallyfy

Tallyfy Documenti: $5/mese per utente

$5/mese per utente Tallyfy Pro: $30/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tallyfy

G2: 5/5 (3 recensioni)

5/5 (3 recensioni) Capterra: 4.4/5 (11 recensioni)

5. Come Da fare

Via Come Da fare Questo software è uno strumento per grandi organizzazioni, franchising e altre aziende con più sedi, dove la comunicazione delle procedure operative standard può essere difficile. Come risultato, le sue funzionalità/funzione tendono ad essere più approfondite, dall'integrazione per video e presentazioni a complessi diagrammi di flusso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Way We Da Fare

Modelli di procedure operative standard pronte per l'uso semplificano la creazione della libreria da zero

I flussi di lavoro di accettazione consentono ai leader dell'organizzazione di approvare le nuove procedure operative standard e di verificare che i diversi membri del team abbiano letto ciò che dovevano leggere

Liste di controllo attivate per i membri nuovi e consolidati dell'organizzazione per tenere traccia dei materiali di formazione e di lettura

Una dashboard personalizzata include voci della lista di controllo, attività da svolgere e nuove procedure operative standard con le quali familiarizzare

Il modo in cui Da fare limiti

È relativamente costoso rispetto ad altre opzioni presenti in questo elenco

La complessità del software richiede una lunga curva di apprendimento, in parte a causa della sua ottimizzazione per organizzazioni più grandi e complesse

L'interfaccia utente dei flussi di lavoro non è sempre intuitiva

La documentazione per la formazione è talvolta obsoleta e fa riferimento a vecchi processi di apprendimento del software

Il modo in cui Da fare prezzi

Voce : $99/mese per 10 utenti del team

: $99/mese per 10 utenti del team Azienda: Contattare per i prezzi

Way Da fare valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (8 recensioni)

4.6/5 (8 recensioni) Capterra: 4.9/5 (11 recensioni)

6. Trainual

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/61aa482275701e897156da77/61aa482275701ef76c56dd45\_Collection.png Esempio di procedure operative standard Trainual /$$$img/

Via Formativo Trainual è un software per il trasferimento delle conoscenze progettato principalmente per la formazione dei nuovi dipendenti e per quella continua.

Al meglio, è un manuale di formazione virtuale e interattivo da utilizzare per la condivisione delle conoscenze organizzative. È ancora meglio se lo si usa anche come software per le procedure operative standard.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trainual

Il suo processo intuitivo trasforma le procedure operative standard esistenti in documentazione di formazione in passaggi per i vostri team

L'assegnazione dei ruoli gestisce la titolarità delle singole procedure operative standard e le responsabilità di formazione

Può facilmente incorporare contenuti esterni, come PDF, GIF e video

L'estesa libreria di strumenti di integrazione include Loom, Slack e diversi software di project management

Limiti di Trainual

L'attenzione alla formazione e all'onboarding limita in qualche modo la possibilità di utilizzare Trainual come software dedicato alle procedure operative standard

I login possono essere complessi, con vari moduli che richiedono login diversi piuttosto che una soluzione più centralizzata

Questa piattaforma contiene opzioni di test di conoscenza alquanto limitate rispetto ad altri software di formazione

Prezzi di Trainual

Train : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Scala: $12/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Trainual

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

7. ProcessoKit

Via ProcessKit Progettato per le agenzie, ProcessKit aiuta chiunque lavori con clienti esterni a semplificare l'onboarding. Questo software crea procedure operative standard specifiche per l'onboarding dei nuovi client, consentendo alle agenzie e alle aziende simili di seguire facilmente questi passaggi.

Le migliori funzionalità di ProcessKit

Semplici modelli di processo di onboarding dei client aiutano qualsiasi agenzia a iniziare rapidamente

La logica a condizioni nella costruzione dei flussi di lavoro permette di creare situazioni personalizzate senza compromettere l'automazione

La sua intuitiva visualizzazione Kanban consente di monitorare l'onboarding di più client senza confusione

La delega delle attività coinvolge più membri del team nell'esecuzione delle procedure operative standard per l'onboarding

Limiti di ProcessKit

La natura personalizzabile del software implica che il processo di configurazione iniziale richiederà un tempo significativo

Le sue funzionalità/funzione si riferiscono esclusivamente all'onboarding dei client, limitando il suo utilizzo come software per procedure operative standard più ampie

Prezzi di ProcessKit

Un piano: $49/mese per un massimo di tre membri, $19/mese per ogni membro aggiuntivo e account ospiti illimitati, come i contatti dell'agenzia

Valutazioni e recensioni di ProcessKit

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

8. Dozuki

/$$$img/ https://www.dozuki.com/hs-fs/hubfs/Features%20Table%20-%20NB%2022/features_document-control\_550x384\_dozuki.png?width=825&name=features\document-control\_550x384\_dozuki.png Esempio di procedura operativa standard Dozuki per provider /$$$img/

Via Dozuki Le organizzazioni del settore manifatturiero sopravvivono o falliscono in base all'ottimizzazione e al rispetto delle singole procedure operative standard. Dozuki viene in soccorso.

Con un software per procedure operative standard progettato specificamente per questo settore, Dozuki semplifica la produzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Dozuki

Il suo potente processo di creazione di guide è in grado di gestire anche i documenti più tecnici dell'industria manifatturiera

I suoi programmi di formazione scalabili portano le procedure operative standard in campo

Le sue funzionalità/funzione di traduzione integrate per le organizzazioni multinazionali portano le loro procedure operative standard all'estero

Limiti di Dozuki

Ha una capacità complessa e alquanto limitata di controllare l'accesso a diverse procedure operative standard in dipendenza dei ruoli degli utenti

Essendo un software complesso, l'onboarding non è sempre intuitivo per i nuovi utenti

Può integrare restrizioni in video e immagini nei singoli documenti

Prezzi di Dozuki

Contattare per i prezzi

Dozuki valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (12 recensioni)

9. JobRouter

Via Router di lavoro JobRouter basa la sua proposta di valore su tre pilastri: automazione dei processi, gestione dei documenti e dei dati. Questa piattaforma sembra lo strumento perfetto per fungere da software per le procedure operative standard.

Le migliori funzionalità/funzione di JobRouter

L'implementazione rapida e intuitiva consente di iniziare a utilizzare lo strumento in pochi giorni

Offre un servizio clienti di prim'ordine per gli utenti nuovi e per quelli già esistenti

La costruzione di moduli e processi è flessibile, soprattutto quando si va oltre l'interfaccia grafica per modificare i modelli nel nucleo centrale

Limiti di JobRouter

Tecnicamente non è un software per procedure operative standard, e richiede un po' di personalizzazioni per poter lavorare a questo scopo

I tempi di caricamento possono essere lenti, soprattutto quando si passa da una funzionalità/funzione all'altra della piattaforma

Prezzi di JobRouter

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di JobRouter

G2: Nessuna recensione ad oggi

Nessuna recensione ad oggi Capterra: 4.5/5 (11 recensioni)

10. Potenza magra

Via Potenza snella Lean Power consente di prendere processi e pacchetti di lavoro cartacei e in PDF e di convertirli in versioni digitali e procedure basate su computer. Per questo motivo, può funzionare bene come strumento software per le procedure operative standard per ottimizzare le istruzioni di lavoro, risparmiando lavoro e tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Lean Power

L'app desktop consente di lavorare anche al di fuori del browser e persino in modalità offline

Il suo processo di digitalizzazione semplificato funziona particolarmente bene in un settore legacy che si affida alle istruzioni cartacee, come quello manifatturiero

Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale vi aiutano a capire come il vostro team attua le procedure operative standard nella pratica

Limiti di Lean Power

Il suo scopo non è quello di creare nuove procedure operative standard digitali all'interno del software, ma di concentrarsi sulla digitalizzazione delle procedure operative standard esistenti

La digitalizzazione è solo in inglese, il che lo rende meno utilizzabile nelle operazioni multinazionali

Prezzi di Lean Power

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lean Power

G2: 3.3/5 (3 recensioni)

3.3/5 (3 recensioni) Capterra: Nessuna recensione ad oggi

Costruire una procedura operativa standard in ClickUp

Creare e documentare procedure operative standard è un ottimo modo per rimanere aggiornati e informati sui flussi di lavoro individuali e del team. Con ClickUp è possibile archiviare facilmente le procedure operative standard in un'unica posizione centrale, per tenere tutti informati.

Questo metodo consente inoltre di accedere rapidamente a informazioni e istruzioni importanti ogni volta che se ne ha bisogno, facilitando ai membri del team l'esecuzione delle loro attività.

Pronti per iniziare? Creare un account gratuito oggi stesso !