10 Migliori sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) nel 2024

L'acquisizione dei migliori talenti è fondamentale per l'esito positivo della vostra azienda, ma la ricerca e il reclutamento dei migliori talenti richiede molto tempo. Per semplificare il processo di reclutamento, molti dipartimenti di risorse umane, reclutatori e responsabili delle assunzioni si affidano a software di monitoraggio dei candidati (ATS). Software HR vi supporta nel formattare una descrizione del lavoro, nel reperire potenziali candidati dal pool di talenti più ampio e nel gestire le candidature. I migliori sistemi ATS utilizzano anche l'intelligenza artificiale e gli algoritmi per automatizzare l'analisi dei curriculum, aiutandovi a vagliare i candidati per creare una lista ristretta di quelli le cui competenze ed esperienze di lavoro si distinguono dalla massa.

Alcuni sistemi di monitoraggio dei candidati aiutano anche a programmare i colloqui, a creare valutazioni, a inviare via email una lettera di offerta e a gestire il processo di selezione l'imbarco del nuovo membro del personale .

Analizziamo come gli strumenti di reclutamento come il software ATS automatizzano il processo di assunzione, ottimizzano il flusso di lavoro e semplificano le decisioni di assunzione. Evidenzieremo inoltre le funzionalità/funzioni che dovreste prendere in considerazione ed esamineremo alcune delle migliori opzioni di sistema ATS per aiutarvi a trovare quella giusta per voi. ✨

Cosa cercare nei sistemi di monitoraggio dei candidati?

Un buon software di reclutamento vi aiuta a gestire il processo di candidatura dall'inizio del vostro piano di implementazione delle assunzioni fino alla fine.

Ecco alcune funzioni e funzionalità chiave dell'ATS da prendere in considerazione quando cercate il sistema di acquisizione dei talenti più adatto alla vostra azienda:

Sourcing semplificato dei candidati attraverso la pubblicazione automatica di annunci di lavoro su più siti di carriera e bacheche online

Un sistema ottimizzato e basato su cloud a cui si può accedere da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo

Adatabase ricercabile in modo da poter trovare facilmente il candidato che state cercando

Opzioni personalizzabili per visualizzare i dati nel modo che preferite

Una dashboard che vi aiuta a a monitorare i risultati ottenuti da Da fare rispetto ai vostri obiettivi di reclutamento

I 10 migliori software di monitoraggio dei candidati da utilizzare nel 2024

Fortunatamente esistono molti sistemi di monitoraggio dei candidati di alto livello per diversi casi d'uso. Abbiamo diviso i provider in diverse categorie, in dipendenza di cosa capacità di gestione dei talenti -o la combinazione di attività di cui avete bisogno.

Alcuni strumenti di reclutamento sono gratis e, se siete una piccola azienda, potrebbero fare al caso vostro. Altri software per il monitoraggio dei candidati sono a pagamento, quindi dovete decidere se ne vale la pena. 💵

Vediamo quali sono.

1. ClickUp #### Il migliore per il monitoraggio dei candidati con project management

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp end-to-end Piattaforma di gestione delle risorse umane offre tutto ciò che serve per costruire il team dei vostri sogni, svilupparne il talento e gestirne le prestazioni.

Utilizzate questo software gratuito per il monitoraggio dei candidati per individuare le posizioni aperte da coprire nella vostra azienda grafico . Poi pianificate il processo di reclutamento con una strumento di mappatura dei processi . È possibile creare attività per qualsiasi cosa, dalla pubblicazione di offerte di lavoro online alla programmazione di colloqui video in tempo reale, fino all'invio di una lettera d'offerta e all'invio di un curriculum vitae all'inserimento del nuovo assunto .

Il sistema vi aiuta a gestire i profili dei candidati e le loro informazioni di contatto. Inoltre, l'automazione integrata fa passare tutti i candidati attraverso la vostra pipeline, in modo da poter identificare il candidato migliore per il lavoro.

Con un intervallo di opzioni di modelli gratuiti per le risorse umane per supportarvi: da un piano per il personale, al Modello di piano di implementazione del reclutamento ClickUp il piano di implementazione delle assunzioni, i documenti dei processi aziendali e le politiche delle risorse umane, i sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e i modelli per le azioni correttive: ogni aspetto del processo di assunzione e gestione è coperto. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Modelli personalizzati vi aiutano a muovervi in ogni fase del ciclo di vita del reclutamento

Gli stati personalizzati vi mostrano a colpo d'occhio a che punto siete con ogni attività

ClickUp CRM per monitorare i candidati e organizzare le loro informazioni di contatto

Le visualizzazioni personalizzabili consentono di vedere facilmente gli stati e le metriche in dettaglio o come panoramica

La collaborazione è semplice, in modo che l'intero team di reclutamento possa lavorare insieme per trovare il candidato giusto

Il sistema basato su cloud consente di accedere al sistema di monitoraggio delle candidature da qualsiasi luogo

Limiti di ClickUp

L'intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione sono così ampie che imparare a gestirle tutte può essere un po' complicato

L'app mobile non ha ancora tutte le funzioni della versione desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. HR ventilato

Il miglior sistema gratuito di monitoraggio dei candidati

via HR ventilato Questo sistema di monitoraggio dei candidati funziona bene per le aziende di piccole e medie dimensioni che assumono durante tutto l'anno, come i reclutatori, i negozi di mattoni e mattoni e i franchising.

Breezy vi aiuta a creare una pagina dedicata alle carriere e a pubblicare le vostre offerte di lavoro su più di 50 siti di lavoro in tutto il mondo.

Ogni livello di prezzo di questo software ATS offre maggiori funzionalità/funzione. Ad esempio, mentre tutti offrono la pubblicazione automatizzata sui siti di lavoro e l'analisi dei curriculum, i piani a pagamento aiutano anche ad automatizzare il prescreening dei candidati, a gestire la programmazione dei colloqui tramite riunioni video e a gestire altre attività ripetitive.

Il piano Business offre funzionalità ancora più avanzate, come il confronto dei candidati, l'approvazione dei lavori e la gestione delle offerte. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di Breezy HR

Il sistema è semplice e facile da usare e da personalizzare

Il dashboard e le analisi forniscono molte informazioni

Il sistema consente l'assunzione collaborativa, in modo da coinvolgere tutti i membri del team di assunzione

Limiti di Breezy HR

Nella versione Bootstrap, gratuita, è possibile vedere solo i candidati che si sono candidati negli ultimi 30 giorni

Non si integra con LinkedIn Recruiter, quindi è necessario aggiungere i profili manualmente

Prezzi di Breezy HR

free: Bootstrap: Gratuito

Gratuito Startup: A partire da $157/mese

A partire da $157/mese Crescita: A partire da $273/mese

A partire da $273/mese Business: A partire da $439/mese

Valutazioni e recensioni di Breezy HR

G2: 4,4/5 (550+ recensioni)

4,4/5 (550+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.390+ recensioni)

3. MightyRecruiter

Il miglior sistema gratuito di monitoraggio dei candidati

via MightyRecruiter MightyRecruiter è uno dei sistemi gratuiti di monitoraggio delle candidature progettato per aiutare i responsabili delle assunzioni a trovare sia candidati attivi che candidati passivi.

MightRecruiter pubblica le offerte di lavoro su oltre 29 Bacheca, tra cui LinkedIn, Glassdoor e CareerBuilder. Inoltre, cerca tra le vostre reti di social media per identificare potenziali candidati, aiutandovi a sfruttare la vostra rete.

Poi, quando le candidature iniziano ad arrivare, utilizza l'IA per identificare i candidati più qualificati e portarli fino alla fase di assunzione.

Le migliori funzionalità/funzione di MightyRecruiter

Ricerca di candidati attivi e passivi da molte piattaforme diverse

Estrazione di informazioni sui candidati direttamente dai profili social

Integrazione di MightyRecruiter con l'ATS esistente

Invio di messaggi personalizzati e automatizzati ai candidati dall'interno del sistema, mantenendo tutto in un unico posto

Limiti di MightyRecruiter

Alcuni utenti vorrebbero una reportistica più dettagliata

Non sono disponibili molti personalizzati per le email ai candidati

Prezzi di MightyRecruiter

Gratuito

Valutazioni e recensioni su MightyRecruiter

G2: 4.1/5 (25+ recensioni)

4.1/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (60+ recensioni)

4. Serra

Il miglior sistema di monitoraggio dei candidati per le aziende medio-grandi

via La serra Greenhouse fornisce un processo di assunzione strutturato che migliora l'efficienza e l'efficacia, in modo da assumere le persone giuste per aiutarvi a costruire la vostra azienda. La riduzione dei pregiudizi e la promozione dell'inclusione garantiscono una maggiore diversità, ma anche una maggiore creatività e un maggiore impatto aziendale.

Questo sistema di monitoraggio dei candidati è fortemente incentrato sull'equità e sulla collaborazione nel processo di assunzione. Inoltre, tiene conto dell'esperienza dei candidati, dal colloquio all'onboarding, aiutandoli a integrarsi rapidamente nel loro nuovo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Greenhouse

Il software è molto semplice da usare, anche se non si è esperti di selezione del personale

Il sistema vi aiuta a impostare attività per ogni passaggio del processo e a misurare il vostro esito positivo alla fine

È possibile creare scorecard basate sull'esperienza dei candidati e su altri fattori come le soft skills, in modo da identificare facilmente le persone migliori per le diverse descrizioni di lavoro

Le reportistiche e le analisi tengono tutti informati durante il processo di assunzione

Limiti di Greenhouse

La funzione di reportistica potrebbe essere migliorata e potrebbe essere necessario utilizzare un'integrazione di terze parti per ottenere i dati desiderati nel modo desiderato

L'interfaccia utente, in particolare il dashboard, non è così intuitiva come potrebbe essere

Prezzi di Greenhouse

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sulla serra

G2: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (650+ recensioni)

5. BambooHR

Il miglior sistema di monitoraggio dei candidati per le aziende medio-grandi

via BambooHR BambooHR è un sistema completo per le risorse umane che include un software per il monitoraggio dei candidati. Lavorando da un'unica e sicura origine dati all'interno del sistema, supporta l'assunzione e l'onboarding, nonché le prestazioni dei dipendenti, le buste paga e i benefit.

Durante il processo di assunzione, questo sistema di monitoraggio delle candidature gestisce tutti i dati dei candidati, comprese le loro informazioni di contatto. Inoltre, tiene traccia dei dettagli del ruolo, come il titolo e la descrizione del lavoro.

Gli aggiornamenti di stato dicono esattamente a che punto è il candidato nel processo e la sua attuale valutazione per il lavoro. E come ulteriore promemoria dello stato di avanzamento della candidatura, è facile fare riferimento all'ultima comunicazione con il candidato. 📫

Le migliori funzionalità di BambooHR

Automatizza il monitoraggio e la gestione delle informazioni sui candidati, facendovi risparmiare tempo

Vi aiuta a comunicare con i candidati in ogni fase del processo, creando un'ottima esperienza per loro

Apre la collaborazione con gli stakeholder grazie alle autorizzazioni personalizzate

Si integra con le altre app di Bamboo e con quelle esterne di tipo ATS, come Indeed, Greenhouse e Breezy

Limiti di BambooHR

Alcuni utenti hanno riferito che il supporto fornito è lento e non sempre molto utile

BambooHR non si integra con QuickBooks Online, quindi se questo è il vostro sistema di account, dovrete inserire i dati manualmente o utilizzare un intermediario per trasferire le informazioni sui dipendenti a QuickBooks

Prezzi di BambooHR

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su BambooHR

G2: 4,5/5 (1.450+ recensioni)

4,5/5 (1.450+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

6. Increspatura

Il miglior sistema di monitoraggio dei candidati per le startup

via Increspatura Rippling vi aiuta a reperire talenti da più piattaforme e a impostare processi di assunzione e flussi di lavoro per gestire il processo senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine.

Questo software di monitoraggio dei candidati semplifica ogni passaggio, dalla personalizzazione delle fasi di colloquio in base all'anzianità alla programmazione dei colloqui in calendari come Outlook, Google e iCal.

Poi, una volta pronti per l'assunzione, vi aiuta a inviare le lettere di offerta e tutti i documenti pertinenti, come i titoli e le descrizioni delle mansioni, al vostro nuovo membro del personale. Inoltre, registra il nuovo assunto in tutti i sistemi necessari, come il libro paga e l'assicurazione sanitaria. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Rippling

Aggiunge automaticamente annunci di lavoro a piattaforme come LinkedIn e Indeed

È possibile personalizzare i report per ottenere i dati desiderati, ad esempio il tempo disponibile per coprire una posizione o il feedback dei candidati

I sistemi di monitoraggio dei candidati lavorano per integrare la gestione dell'apprendimento, in modo da consentire ai nuovi assunti di essere rapidamente al passo con i tempi

Limiti del Rippling

Alcuni clienti hanno lamentato che il supporto durante l'implementazione potrebbe essere migliorato

È necessario utilizzare un'app di terze parti perla gestione delle prestazioni Prezzi di rippling

Contatto per la determinazione dei prezzi

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (oltre 2.000 recensioni)

4.8/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,9/5 (oltre 2.700 recensioni)

7. JazzHR

Il miglior sistema di monitoraggio dei candidati per le aziende di medie dimensioni

via JazzHR Rivolto alle aziende di medie dimensioni e di livello aziendale, JazzHR aiuta a reperire i candidati da più siti di lavoro con un solo clic. Poi utilizza valutazioni e colloqui per aiutare a classificare i candidati in base ai vostri criteri.

È inoltre possibile utilizzare la piattaforma per ottenere input sui candidati da parte di tutti i membri del team di assunzione, per un processo davvero collaborativo.

Una funzionalità/funzione di gestione delle offerte digitali automatizza e velocizza l'onboarding, mentre un chiaro employer branding aiuta a garantire che l'esperienza dei candidati sia coerente e positiva in ogni punto di contatto. 😊

Le migliori funzionalità/funzioni di JazzHR

Tutti i piani tariffari permettono di avere utenti illimitati

Il sistema permette di creare soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze di assunzione

JazzHR si integra con diversi altri sistemi correlati, come JobTarget, Criteria, e Recruiting.com

Limiti di JazzHR

Non si integra con siti di servizi a distanza come Fiverr o Upwork, quindi non è facile trovare collaboratori a distanza

L'assistenza non sempre risponde rapidamente quando si segnalano problemi tecnici

Prezzi di JazzHR

**Versione di prova gratuita

Hero: $49/mese

$49/mese Plus: $239/mese

$239/mese Pro: $359/mese

JazzHR valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (450+ recensioni)

4.4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (450+ recensioni)

8. Reclutamento

Il migliore per reclutare candidati

via Reclutamento Recruitee inizia aiutandovi a creare un sito di carriere con il vostro marchio datore di lavoro utilizzando un editor facile da usare. Poi utilizza diversi strumenti di sourcing, tra cui siti di lavoro, collegamenti ai social media condivisibili e segnalazioni dei dipendenti per trovare candidati qualificati.

Il pianificatore elimina la fatica di programmare i colloqui, mentre i modelli di colloquio e le note presenti nel sistema garantiscono coerenza e trasparenza. Inoltre, il sistema consente di tenere tutto nello stesso posto per un facile accesso e supporta la collaborazione all'interno del team di assunzione. 📚

Le migliori funzionalità/funzioni di Recruitee

Automazioni e modelli contribuiscono a semplificare il flusso di lavoro e a farvi risparmiare tempo

È possibile personalizzare i report e i dashboard per monitorare il processo e vedere facilmente dove è necessaria un'ottimizzazione

Questo software di monitoraggio dei candidati si integra con molte altre piattaforme, tra cui Google, Teams, Indeed e Zapier

Limiti di Recruitee

L'applicazione per dispositivi mobili non è completamente sviluppata come quella per desktop

Le funzioni si adattano alle esigenze del mercato statunitense e non sono facilmente personalizzabili in base alle diverse esigenze dei processi di assunzione in altri Paesi

Prezzi di Recruitee

**Versione di prova gratuita

Lancio: $224/mese

$224/mese Scala: $399/mese

$399/mese **Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Recruitee

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (180+ recensioni)

9. Corno di toro

Il migliore per reclutare candidati

via Corno di toro Bullhorn si concentra sull'esperienza del candidato e sulla creazione di relazioni ad alto contatto. Questo viene abbinato a soluzioni automatizzate ad alta tecnologia per aiutare a inserire i candidati giusti nelle posizioni giuste.

Rivolto alle società di staffing, questo software di monitoraggio dei candidati supporta i selezionatori nell'intero processo di reclutamento, dal reperimento dei candidati alla fatturazione ai client. L'obiettivo è quello di snellire le operazioni e aiutarvi a piazzare più candidati, realizzando così un maggior numero di vendite. 📈

Con un sistema centralizzato che gestisce lavori, candidati e attività, potete sempre vedere esattamente a che punto siete del processo. Potete anche impostare dei promemoria per completare le attività in determinati momenti, in modo da essere sempre in linea con i vostri obiettivi di reclutamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Bullhorn

Il sistema basato su cloud è sicuro e accessibile ovunque ci si trovi

Il sistema integratoCRM integrato vi aiuta a stare al passo con le mutevoli esigenze dei vostri client

L'attenzione è rivolta al supporto clienti e all'assistenza ai clienti per ottenere il meglio dal sistema

Limiti di Bullhorn

L'interfaccia non è molto facile da usare rispetto ad altri sistemi di monitoraggio dei candidati presenti in questo elenco

Le funzionalità/funzione sono così tante che possono risultare eccessive, soprattutto per i nuovi utenti di ATS

Prezzi di Bullhorn

Contattare per i prezzi

Bullhorn valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (oltre 500 recensioni)

4/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

10. Reclutamento CRM

Il migliore per reclutare candidati

via Reclutamento CRM Progettato anche per le agenzie di selezione del personale e di reclutamento, Recruit CRM automatizza il vostro flusso di lavoro di reclutamento, rendendovi molto più efficaci.

Questo software per il monitoraggio dei candidati individua i potenziali candidati direttamente da piattaforme come Outlook, Gmail e LinkedIn. Una volta inseriti nel sistema, i nuovi candidati possono aggiornare le informazioni sul proprio profilo con un semplice pulsante. Recruit CRM utilizza poi l'IA per vagliare i loro curriculum, selezionando i candidati migliori. 🏆

Ogni piano di monitoraggio successivo offre la possibilità di monitorare un numero maggiore di candidati. Il piano Business offre l'accesso alle API e un rapporto sulla ricerca dei dirigenti. Il piano Enterprise consente un branding e SLA personalizzati, formazione live illimitata e un account manager dedicato.

funzionalità/funzione migliori di #### Recruit CRM

Il sistema di monitoraggio dei candidati è intuitivo e semplice da usare

Le bacheche Kanban con il drag-and-drop facilitano la visualizzazione della pipeline dei candidati

Il software è personalizzabile al 100%, con oltre 5.000 integrazioni disponibili

I team del supporto e dello sviluppo sono estremamente utili e reattivi

limiti di #### Recruit CRM

Alcuni utenti vorrebbero vedere più Automazioni e opzioni di integrazione

La funzionalità di reportistica potrebbe beneficiare di alcune funzioni in più

Prezzi di Recruit CRM

**Versione di prova gratuita

Pro: $85/mese per utente

$85/mese per utente Business: $125/mese per utente

$125/mese per utente Azienda: $165/mese per utente

Recruit CRM valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (45+ recensioni)

4.7/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (330+ recensioni)

Facilita le assunzioni con il software di monitoraggio dei candidati

Quando si assume regolarmente nuovo personale, è opportuno trovare il modo più efficiente ed efficace. Un sistema di monitoraggio dei candidati vi aiuta a gestire il processo di assunzione dall'inizio alla fine.

Conserva tutte le informazioni sui candidati in un unico posto, vi aiuta a selezionare i loro profili e facilita la collaborazione con gli altri stakeholder. Inoltre, un ATS automatizza le attività, facilita il flusso di lavoro e vi aiuta a prendere decisioni di assunzione eccezionali per la vostra azienda. ✨

Se cercate un ATS che soddisfi tutte le vostre esigenze di assunzione, non potete fare di meglio di ClickUp. Con un ampio intervallo di modelli e informazioni a portata di mano, vi aiuta in ogni aspetto della vostra azienda, dall'assunzione all'onboarding. 🤩 Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !