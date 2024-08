12 esempi di onboarding per i nuovi assunti

Non c'è dubbio che il modo in cui gestite l'onboarding dei dipendenti può fare o distruggere la loro esperienza. Imposta la fase del loro atteggiamento in futuro.

Mettetevi per un attimo nei panni di un nuovo assunto. 👀

Avete appena affrontato un'estesa ricerca di lavoro e sopportato una serie di colloqui per dimostrare che siete i più adatti. Dopo aver fornito referenze, controllato i precedenti, discusso il compenso e sostenuto diversi colloqui, finalmente avete ottenuto il lavoro! 🎉

Con gli occhi lucidi e l'impazienza di iniziare, vi presentate all'orientamento per i nuovi assunti e finalmente per riunirsi al team e di visitare il nuovo ufficio. Ma quello che si ottiene è una pila di scartoffie, video aziendali obsoleti e un lungo elenco di adempimenti amministrativi senza istruzioni su come procedere o su chi rivolgersi per ottenere risposte.

Tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza simile o conosciamo qualcuno che l'ha fatta. In effetti, l'88% delle organizzazioni non sono riuscite a soddisfare le aspettative dei nuovi assunti durante il processo di onboarding. E questo provoca un effetto a catena negativo sul sentimento dei dipendenti, sulle prestazioni e sulla produttività.

Se siete professionisti delle risorse umane o avete la possibilità di apportare modifiche, potete adottare i passaggi necessari per creare un programma di onboarding di maggiore impatto, che lasci effettivamente un'impressione duratura oltre le prime settimane. 🙌

Siamo qui per mostrarvi esempi di onboarding dei dipendenti e per insegnarvi come utilizzare strumenti di onboarding per ottimizzare, monitorare e implementare il vostro programma. Ecco 12 esempi reali di onboarding dei dipendenti da parte di professionisti di vari settori, compreso il nostro team di ClickUp!

Perché l'onboarding dei dipendenti è importante?

I processi di onboarding dei dipendenti consentono alle aziende di condividere le loro filosofie, i valori, la missione e la traiettoria dell'azienda. Si tratta di un periodo cruciale per la crescita e il futuro sia dell'azienda che dei nuovi assunti, in quanto è il momento in cui i nuovi dipendenti apprendono ulteriori informazioni sull'organizzazione e su come possono contribuire al suo esito positivo e immaginano il loro futuro con l'azienda, dando loro una una tabella di marcia da seguire per tutto il loro percorso.

Risorse Umane a campione

Programmi di onboarding dei dipendenti ben organizzati, funzionali e coinvolgenti possono garantire l'allineamento tra l'organizzazione e i nuovi assunti e, a loro volta, garantire l'allineamento tra l'organizzazione e i nuovi assunti, migliorare la valutazione dei dipendenti dell'82%, incrementa la produttività di oltre il 70% e aumenta del 93% la disponibilità dei membri del team a segnalare l'azienda ad altri candidati.

📌TL;DR-Nel mondo di oggi, in cui i dipendenti valorizzano più che mai l'adattamento e l'allineamento culturale, un programma di onboarding efficace, personalizzato e coinvolgente è uno dei principali indicatori della cultura aziendale ed è essenziale per attrarre, trattenere e conquistare i vostri migliori talenti.

Cosa considerare quando si progetta un programma di onboarding per i dipendenti

Una strategia di onboarding efficace non deve essere complicata, ma solo intenzionale, sistematica e con un pizzico di personalizzazione. Dopo tutto, questa è l'occasione per la vostra azienda di dare il benvenuto nel vostro mondo ai nuovi assunti. È un'opportunità per mostrare loro cosa potete offrire come azienda e come potete lavorare e crescere insieme. 🌱

La gestione di un programma efficace di onboarding dei dipendenti inizia con un audit interno. Iniziate valutando i processi attuali, comprendendo la cultura del lavoro e i valori dell'azienda e allineando gli obiettivi dell'organizzazione con quelli del reclutamento e delle risorse umane. 🎯

5 domande per il vostro team HR durante la valutazione dei processi attuali

**1. l'attuale processo e le pratiche di onboarding dei dipendenti sono in linea con i valori dell'azienda? Sono studiati su misura per i dipendenti, tenendo conto della loro crescita professionale e della loro soddisfazione sul lavoro?

📌 Perché è importante: Oltre il 56% dei talenti ha condiviso che non prenderebbe in considerazione un lavoro in un'azienda se i valori non sono allineati, e circa il 46% dei dipendenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito ha rivelato che sta considerando di lasciare il suo attuale datore di lavoro a causa di valori non corrispondenti.

**2. avete dei riscontri da parte dei vostri ex dipendenti ed ex dipendenti da esaminare?

📌 Perché è importante: Il feedback è essenziale per un onboarding di esito positivo. Un feedback onesto da parte dei dipendenti fornirà maggiori informazioni sulle aree di opportunità su cui lavorare e su cui apportare modifiche, in modo da migliorare continuamente l'esperienza dei dipendenti.

**3. Quali sono i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce (SWOT) del vostro attuale programma di onboarding?

📌 Perché è importante: Eseguite una Analisi SWOT per aiutare la vostra organizzazione a identificare ogni area. A sua volta, scoprirà gli spunti necessari per adeguare il proprio approccio e creare nuove idee per migliorare l'esperienza complessiva dei dipendenti e fissare iniziative e obiettivi di maggior valore.

ulteriori informazioni sull'analisi SWOT e un esempio per iniziare qui .

**4. il team delle risorse umane dispone di una procedura operativa standard (SOP) che illustra in dettaglio il processo di inserimento dei dipendenti?

📌 Perché è importante: Avere regole e azioni chiaramente definite, documentate e facilmente accessibili per il team e per i nuovi assunti può aiutare a standardizzare i processi, a ridurre la curva di apprendimento e i tempi di formazione e a creare allineamento tra i nuovi dipendenti e i datori di lavoro.

⭐️ Suggerimento: Create subito la vostra procedura operativa standard per le risorse umane. Questo Modello di procedura operativa online per le risorse umane vi aiuterà a organizzare e stabilire i vostri to-dos in materia di risorse umane e a garantire che il vostro personale sia allineato con le procedure aziendali. Scaricate il modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp **5. quali sono gli attuali obiettivi 30-60-90 della vostra organizzazione per il programma di onboarding dei dipendenti?

📌 Perché è importante: Dopo aver esaminato a 360 gradi l'attuale processo di onboarding, scegliete un'area di opportunità e fissate obiettivi mirati e correlati. Utilizzare Obiettivi SMART per impostare i KPI e le metriche delle risorse umane. Impostazione di un piano da 30-60-90 giorni per i team delle risorse umane e dello sviluppo dei talenti aiuta a mappare, definire e allineare chiaramente gli oggetti. In questo modo, inoltre, è possibile effettuare un controllo regolare dei nuovi assunti e verificare l'efficienza del programma di onboarding.

**Cercando

Esempi di KPI_

per il vostro team HR? Questo articolo illustra in dettaglio gli esempi di 10 KPI e metriche per le risorse umane necessari e come monitorarli. Una volta che siete pronti a documentarli formalmente, applicate i criteri pronti per l'uso

**Modello di obiettivi SMART di ClickUp_

per ottenere un sistema organizzato per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi in ClickUp. Scaricate il modello degli Obiettivi intelligenti di ClickUp Una volta completato l'audit interno, è il momento di definire le strategie e iniziare a pianificare il miglior onboarding per i dipendenti!

Abbiamo raccolto 12 esempi e idee reali di onboarding per i dipendenti, in modo che possiate vedere cosa si può incorporare per rendere il vostro programma di formazione più memorabile e d'impatto. ✨

12 esempi reali di pratiche di onboarding per i dipendenti

Abbiamo chiesto ad amministratori delegati, responsabili delle risorse umane e dirigenti d'azienda le loro opinioni sulle migliori pratiche di onboarding dei dipendenti e sulle loro idee di formazione accogliere i nuovi assunti . Dalle lettere di benvenuto scritte a mano ai kit di benvenuto, questi esempi reali di onboarding dei dipendenti possono ispirarvi a migliorare l'esperienza complessiva dei nuovi dipendenti.

Esempio 1: Fornire il materiale di formazione e assegnare un mentore prima della data d'inizio

Vantaggi

Aiuta i nuovi assunti a prepararsi per il primo giorno di lavoro

Permette di avere più tempo per assorbire le nuove informazioni prima che inizi il periodo di orientamento formale

Dà ai nuovi membri del team la possibilità di rivedere materiali e documenti e di raccogliere insieme le domande da porre durante l'orientamento

Avere un mentore designato offre ai nuovi assunti un'altra risorsa per le domande e li aiuta a sentirsi supportati e ad apprendere più efficacemente le informazioni specifiche del ruolo

Come lo fanno gli altri

_Avere un mentore a cui i nuovi membri del team possono rivolgere domande di base sulla cultura della nostra organizzazione, sulla catena di comunicazione o anche sulla cadenza del lavoro quotidiano aiuta a preparare i nuovi assunti a integrarsi gradualmente in una nuova routine Questo aiuta a ridurre la confusione e l'ansia, permettendoci di avere un'idea molto più precisa delle competenze e dello stato dell'assunto una volta iniziato il vero e proprio onboarding.

Volodymyr Shchegel, Clario

$$$a Esempio 2: invio di un kit di benvenuto

Vantaggi

Aiuta i nuovi assunti a sentirsi inclusi, valorizzati e parte di un team

Riduce la sensazione diansia da nuovo lavoro* Insomma... a chi non piace ricevere regali?! 😉

Da fare: come fanno gli altri

I kit di benvenuto sono essenziali! Permettono ai nuovi assunti di entusiasmarsi e di sentirsi speciali e a proprio agio nel momento in cui entrano nel loro ruolo _Consentiamo loro di ordinare i propri swag box, che consistono in magliette, maglioni, calzini, adesivi e AirPods brandizzati. Inoltre, inviamo loro via email una Guida di sopravvivenza del primo giorno che illustra tutto ciò che devono aspettarsi fino al loro primo giorno.{\i} _Tutto questo insieme crea uno spazio sicuro per ridurre l'ansia da primo giorno, facendoli sentire preparati e pronti.> _L'azienda ha creato uno spazio sicuro per ridurre l'ansia da primo giorno, facendoli sentire pronti

Kathryn Recchia, ClickUp

Borsa Swag di benvenuto ClickUp via Jason Scoville , reclutatore per le entrate presso ClickUp

_Non appena i nuovi dipendenti vengono assunti, viene loro inviato un kit di benvenuto che include brochure, schede, un piano dell'ufficio, una lettera di benvenuto e cioccolatini per iniziare il loro viaggio con qualcosa di dolce

Maneesh Sharma, Cassetta dei donatori

$$$a Esempio 3: Creare un sito spiritoso, divertente e informativo manuale per i dipendenti #### Benefici

Mostra una cultura aziendale positiva

Rende divertente l'apprendimento di nuove informazioni

Umanizza l'esperienza di apprendimento (sembrerete più umani e parlerete con un umano)

Aiuta i nuovi assunti a sentirsi più rilassati e a proprio agio in un nuovo ambiente di lavoro

Fornisce ai nuovi dipendenti un punto di riferimento per le politiche aziendali

Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Come lo fanno gli altri

_L'inizio di un nuovo lavoro può essere stressante, quindi il divertente manuale aiuta ad alleggerire il nervosismo del primo giorno e a mostrare la nostra cultura aziendale. Vogliamo che i nuovi dipendenti capiscano che amiamo divertirci mentre stabiliamo le aspettative per loro" Per rendere più piacevole l'apprendimento, abbiamo creato un manuale per i dipendenti pieno di umorismo ridicolo e di informazioni utili per aiutare i nuovi assunti ad adattarsi al loro ruolo, definendo le aspettative del team e dei dirigenti. Secondo i risultati del nostro sondaggio successivo all'inserimento, i manuali sono un successo! Molti dipendenti li menzionano come la loro parte preferita del processo._

Scott Lieberman, Soldi a fiumi

📌 Suggerimento per i professionisti

Per facilitare i primi passaggi dell'onboarding ai nuovi assunti, ogni azienda ha bisogno di un manuale per i dipendenti. E per semplificare la complicata attività di creazione del manuale, approfittate dell'attività di ClickUp per la stesura del manuale dei dipendenti!

Il manuale per i dipendenti di ClickUp è facile da modificare e dettagliato Il modello aiuta i responsabili delle risorse umane e i dirigenti aziendali:

Organizzare tutte le sezioni necessarie per il vostro manuale dei dipendenti

tutte le sezioni necessarie per il vostro manuale dei dipendenti Personalizzare ogni sezione con le politiche aziendali e il processo di onboarding

ogni sezione con le politiche aziendali e il processo di onboarding Collaborare suil vostro manuale per i dipendenti con modifica in tempo reale e facile condivisione

suil vostro manuale per i dipendenti con modifica in tempo reale e facile condivisione Fornite risorse professionali da condividere con i vostri provider

Scarica il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Esempio 4: Condivisione di un video di "benvenuto" da parte dei leader aziendali

Vantaggi

Crea un rapporto più forte tra leader e dipendenti

Aiuta i nuovi assunti a sentirsi accolti e in connessione con i leader aziendali

Dà ai nuovi dipendenti la possibilità di vedere e ascoltare i loro leader invece di leggere un'email (umanizza l'esperienza)

Crea entusiasmo per l'azienda e per il loro ruolo nell'organizzazione

Come lo fanno gli altri

Zeb, il nostro CEO e fondatore, ha creato un video fantastico per i nostri nuovi assunti da guardare il primo giorno. Si tratta di un video che li rende entusiasti del lavoro che stanno per fare e dell'azienda per cui lavorano. Li incoraggia a crescere, a imparare e a fare un ottimo lavoro in qualsiasi cosa siano venuti a fare in ClickUp!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Kathryn-Recchia.jpeg Kathryn Recchia ClickUp /$$$img/

Kathryn Recchia, ClickUp

Non è un segreto che l'onboarding dei dipendenti sia fondamentale e che favorisca il coinvolgimento e il senso di appartenenza delle persone. Ci siamo resi conto che uno dei maggiori ostacoli a un ottimo onboarding è che i nuovi assunti non sanno cosa aspettarsi, il che comporta un certo tipo di ansia che può disturbare l'intero processo. Tenendo presente questo aspetto, abbiamo deciso di inserire delle azioni per ridurre al minimo la pressione del primo giorno.{\i} Quindi, in Talentify, invitiamo i leader e i team a registrare un breve video in cui si presentano e parlano dell'azienda e del lavoro e a inviarlo al nuovo collega qualche giorno prima dell'onboarding. Abbiamo scoperto che i nostri nuovi assunti arrivano al processo molto più sicuri di sé, sapendo cosa aspettarsi, e incredibilmente motivati

Vartika Kashyap, ProofHub

📌 Suggerimento per i professionisti

I vostri nuovi assunti sono dipendenti remoti o ibridi?

Digitalizzate il vostro programma di onboarding in ClickUp e gestite l'onboarding dei dipendenti ovunque vi troviate! ClickUp consente di creare facilmente attività di onboarding, assegnare progetti al nuovo dipendente e persino creare stati personalizzati per mostrare chiaramente ogni fase del nuovo assunto. Utilizzate questo programma pronto all'uso e modificabile Modello per l'inserimento di dipendenti a distanza per iniziare subito!

Scarica il modello per l'inserimento dei dipendenti remoti di ClickUp

Esempio 6: Assegnare un breve progetto iniziale per studiare lo stile di lavoro

Vantaggi

Aiuta i gestori del team e i leader aziendali a conoscere lo stile di lavoro di ogni nuovo membro del teamstili di lavoro di ogni nuovo membro del team e le preferenze di apprendimento

Aiuta i manager a identificare i loro punti di forza, le loro motivazioni e il loro livello di competenza

Offre ai manager l'opportunità di conversare con i nuovi membri del team per ottenere un feedback sul progetto e sul flusso di lavoro, nonché per capire cosa piace al nuovo membro del team e viceversa

📌 Suggerimento utile

Ognuno di noi ha punti di forza diversi, sfide diverse e diversi stili di lavoro e di apprendimento -Queste differenze rendono ogni persona unica e preziosa per l'organizzazione. Costruite il miglior onboarding per i dipendenti, adatto a ciascun individuo, supportando i loro stili di apprendimento e di lavoro e utilizzando Strumenti HR con capacità di personalizzazione per consentire a ciascun membro del team di personalizzare l'area di lavoro e il flusso di lavoro che meglio si adatta alle sue esigenze e preferenze. In questo modo ogni nuovo assunto potrà costruire un flusso di lavoro che gli consenta di lavorare nel modo più efficiente ed efficace possibile e, a sua volta, sarà un vantaggio anche per il vostro team. 🧠✨

Come fanno gli altri Da fare

Abbiamo creato un sistema di onboarding piuttosto standardizzato che abbiamo utilizzato per tutti i nostri dipendenti nell'ultimo anno e mezzo. Questo processo di onboarding facilita l'avvio e il monitoraggio Fasi: "Il processo di onboarding è stato standardizzato e utilizzato per tutti i nostri dipendenti nell'ultimo anno e mezzo

1. informare settimanalmente, di persona o per telefono, su ciò che accade in azienda 2. assegnare il primo progetto per capire lo stile di lavoro: qualcosa di semplice, come una campagna di email o la riprogettazione di un sito web, da fare in una o due settimane, che ci aiuti a familiarizzare con il loro stile di lavoro 3. lasciarli liberi di lavorare ai loro progetti! _Gli viene data completa autonomia su ciò che fanno, su quanto tempo impiegano e su quando consegnano i loro lavori. Inoltre, ci assicuriamo di tenerli aggiornati durante tutto il processo, in modo che sappiano se ci sono modifiche da apportare al progetto deliverables _e requisiti.

_Con questo sistema di onboarding, abbiamo visto i nostri tassi di retention annuali salire del 28%, aiutandoci a mitigare notevolmente gli effetti della Grande Dimissione

Dan Barrett, Vantaggio sociale

$$$a Esempio 7: inviare una sincera lettera di benvenuto scritta a mano o digitale

Vantaggi

Teams crea connessione e rapporto tra i membri del team e i gestori del team

Umanizza il processo di inserimento

Aiuta i nuovi dipendenti a sentirsi visti, ascoltati e apprezzati

Semplici gesti possono fare un'impressione duratura e migliorare il sentimento dei dipendenti

📌 Suggerimento utile

Sebbene scrivere una lettera di benvenuto a ciascun dipendente possa richiedere molto tempo, il ritorno sull'investimento è davvero inestimabile. Non solo crea un inizio positivo con i vostri dipendenti, ma li aiuta anche a sentirsi valorizzati e motivati a dare il meglio di sé sul lavoro.

Ecco i 30 migliori messaggi di benvenuto per i nuovi dipendenti per darvi idee su come iniziare la vostra lettera. E quando sarete pronti per scrivere il vostro messaggio personalizzato, utilizzate Documenti ClickUp, dove è possibile personalizzare la lettera cambiando i colori dei font, aggiungendo immagini, incorporando video e altro ancora! Una volta impostata la condivisione con il nuovo dipendente, è sufficiente inviare un link pubblico o privato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image1-3-1400x899.png Esempio di lettera di benvenuto per ClickUp Documenti /$$$img/

Create lettere di benvenuto personalizzate in ClickUp Docs e condividetele in privato con i nuovi membri del team

Come lo fanno gli altri

Crediamo che l'onboarding debba essere un'esperienza olistica e continua, non solo un evento unico. Una parte chiave del nostro programma di onboarding è la lettera di benvenuto scritta a mano. Ogni nuovo dipendente riceve una lettera personalizzata dal suo gestore il primo giorno, che gli dà il benvenuto nel team e sottolinea alcune delle cose che può aspettarsi nel suo nuovo ruolo Abbiamo scoperto che questo semplice gesto contribuisce a creare un ambiente di lavoro caldo e di supporto e fa capire ai membri del nostro team che sono valorizzati fin dall'inizio. Inoltre, è un tocco di classe che fa sentire le persone speciali!

Rick Elmore, Semplicemente notato

Esempio 8: Condivisione di video Loom o Clip per spiegazioni complesse

Vantaggi

I dipendenti possono guardare il video nel loro tempo libero e possono rivederlo tutte le volte che lo desiderano

È vantaggioso per tutti, compresi i dipendenti che apprendono visivamente

I video registrati sono utili per spiegare un processo e idee complesse

I membri del team possono rispondere ai video di Loom aggiungendo reazioni emoji o digitando un commento

via Loom

Loom offre alla nostra azienda il vantaggio di registrare uno schermo condiviso per spiegare attività semplici, processi e informazioni necessarie, mostrando il volto della persona che parla e registrando la sua voce per rendere il tutto più personale e coinvolgente per il nuovo dipendente. _Con i video di Loom, possiamo suddividere le informazioni importanti in un massimo di 2 minuti di video molto specifici per ogni attività, rendendo più facile per i candidati tornare a guardarli e riguardarli quando necessario. Inoltre, è possibile regolare la velocità del video in base alle preferenze dell'ascoltatore

Jordan Fabel, Corso approvato

📌 Suggerimento per i professionisti

Registrare, inviare e riprodurre una Clip video tutto all'interno di un'attività di ClickUp. Catturate istantaneamente l'intero schermo, la finestra dell'app e la scheda del browser e aggiungete e registrate la vostra voce mentre create un video di presentazione. Una volta terminata la registrazione, condividete semplicemente e istantaneamente il video Clip con il vostro team o con i nuovi assunti tramite un link collegabile o rilasciando il link all'interno di un'attività di ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Clip-video.gif Video ClickUp Clip /$$$img/

Condivisione di registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona

Esempio 9: Creare manuali utente per i manager e tutti i compagni di squadra

Vantaggi

I membri del team possono conoscere meglio gli stili di lavoro, di comunicazione e di apprendimento di ciascun collega

I dipendenti possono capire come approcciarsi alle persone e alle situazioni di lavoro

Comprendere le preferenze di ciascun membro del team può aiutare la coesione del gruppo e migliorare la comunicazione e la collaborazione del team stesso

Ulteriori informazioni sull'altro e sulla vita al di fuori del lavoro possono contribuire ad avvicinare i team e a rendere più umano il luogo di lavoro

📌 Suggerimento

Create un documento "Lavorare con me" in ClickUp e condividetelo con i membri del vostro team. Includete informazioni utili come il tipo di personalità, lo stile di gestione e le filosofie, gli stili di comunicazione, gli obiettivi, gli hobby e le manie di grandezza! Provate i documenti di ClickUp > _Chiediamo a tutti i nuovi assunti di creare un "manuale dell'utente" per se stessi, ovvero un breve documento che include un po' della loro educazione, del loro percorso professionale, del loro stile di apprendimento, delle loro preferenze comunicative e dei loro hobby. Questi nuovi assunti hanno anche accesso ai manuali utente di tutti gli altri dipendenti dell'organizzazione > > È un modo incredibile per umanizzare i colleghi, soprattutto in un ambiente di lavoro distribuito, e aiuta i nuovi assunti ad ambientarsi rapidamente con i compagni di squadra e la cultura aziendale

Sarah Smith, Olivo

Esempio 10: Creare un programma di buddy onboarding

Vantaggi

Fornisce un ulteriore livello di supporto sul lavoro

Contribuisce a rafforzare la cultura aziendale

I nuovi assunti possono condividere insieme l'esperienza di onboarding

I dipendenti ottengono un account che li mantiene motivati

Come lo fanno gli altri

Un incentivo all'inserimento che funziona davvero nella vita reale è l'Onboarding Buddy Program. Si tratta di assegnare a ogni nuovo assunto un membro del personale esperto che si occupi di loro nelle prime settimane di lavoro Il compagno di onboarding funge da primo punto di contatto, assistendo e orientando i nuovi assunti. Fornisce supporto e informazioni sulla cultura aziendale e risponde alle domande. Facilitano il processo di onboarding, rendendo l'esperienza del cambio di lavoro il più indolore possibile.{\i}

Nina Paczka, Il mio curriculum perfetto

Esempio 11: offrire programmi di mentorship, riunioni 1 a 1 e workshop educativi

Vantaggi

Permette ai dipendenti di crescere dell'1% ogni giorno, di impostare obiettivi SMART e di creare percorsi di carriera chiari

I membri del team motivati dalla crescita di carriera possono lavorare sui giusti passaggi per raggiungerla

Favorisce un ambiente di apprendimento positivo e aiuta ad affinare le competenze trasversali e le abilità fisiche

Teams permette ai membri del team di immaginare il loro futuro con l'azienda e di creare un'esperienza di lavoromigliorare la fidelizzazione dei dipendenti #### Come lo stanno facendo gli altri

Per integrare i nuovi dipendenti e rivelare le potenti funzionalità di ClickUp, il nostro team di Product and Systems Enablement ospita 4 giorni di apprendimento attraverso lezioni, esperimenti pratici, storie di clienti e discussioni di gruppo in un programma chiamato Product Lab. È durante queste sessioni interattive che coinvolgiamo i nuovi membri dell'equipaggio con personaggi per pensare empaticamente ai nostri clienti e applicazioni per pensare criticamente a come la nostra piattaforma risolve le sfide dei clienti. Abbiamo sentito ripetere più volte quanto questa esperienza sia stata il momento in cui il prodotto ha davvero "fatto centro" per i membri dell'equipaggio. 💡

MaShari Walker, ClickUp

_Ci siamo resi conto che questa fase di mentorship permette ai nostri nuovi dipendenti di ambientarsi più velocemente, di adattarsi rapidamente alla nostra cultura e ai nostri processi e di fornire l'ambiente, gli strumenti e il sistema di supporto giusti perché possano eccellere nei loro ruoli fin dall'inizio Questo ci permette di entrare in connessione con i nostri nuovi dipendenti il più presto possibile nel percorso lavorativo, di sviluppare relazioni con loro prima ancora che inizino a lavorare per noi e di comprendere meglio i punti di forza e di debolezza di ciascun dipendente

Dan Barrett, I nerd di Adwords

Esempio 12: Chiedere un feedback continuo e onesto

Vantaggi

Fornisce all'organizzazione e ai leader una visione dell'esito positivo del programma di onboarding

Permette ai manager di lavorare sulle aree di opportunità e di migliorare continuamente il processo

Fornisce ai provider idee per i prossimi eventi del team e li aiuta a capire l'azienda dal punto di vista dei loro dipendenti

Migliora la soddisfazione generale sul lavoro, l'impegno dei dipendenti e la valutazione della loro fidelizzazione

Consente ai dipendenti di crescere insieme alla vostra azienda in espansione

Tratta i dipendenti come collaboratori di pari livello dell'azienda

Come lo fanno gli altri

Lo sviluppo professionale incentrato sulla sicurezza psicologica, l'empatia e il radicale candore sono alcune importanti iniziative che hanno avuto un enorme successo promosso l'impegno dei dipendenti a ClickUp. Quando i dipendenti si sentono veramente parte di qualcosa di più grande di loro, questo si riflette all'interno dell'azienda. Quando sentono che i loro pensieri, le loro idee e i loro feedback hanno valore, si assicurano di proporre soluzioni. Quando tutte le persone, a prescindere dal ruolo, si rendono conto di contribuire alla sicurezza psicologica di un'organizzazione, tutti lavorano sodo per sostenerla.

Mandy Mekhail, ClickUp

Con questo abbiamo concluso questa serie di esempi di onboarding dei dipendenti! Ora è il momento di darvi consigli su come impostare e monitorare efficacemente il vostro programma di onboarding e i lavori richiesti. 🎯

Suggerimenti rapidi per l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio degli esiti positivi

A questo punto, spero di avervi aiutato ad avere qualche idea geniale per il vostro programma di onboarding! Ma per assicurarvi che abbia un esito positivo, dovrete fissare degli obiettivi e misurare lo stato di avanzamento . Ecco i nostri consigli per impostare gli obiettivi e monitorare l'esito positivo:

Usate strumenti di project management con funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi per aiutarvi a seguire efficacemente il vostro stato, identificare i blocchi e misurare l'esito positivo del vostro programma.

con funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi per aiutarvi a seguire efficacemente il vostro stato, identificare i blocchi e misurare l'esito positivo del vostro programma. Stabilite obiettivi SMART . Questo include siaobiettivi a breve e a lungo termine, e gli obiettivi devono essere fissati prima dell'inizio del programma di onboarding.

. Questo include siaobiettivi a breve e a lungo termine, e gli obiettivi devono essere fissati prima dell'inizio del programma di onboarding. Stabilite dei traguardi chiari per monitorare le vittorie. Documentate e gestite i vostri traguardi in ClickUp e collegateli alle vostre attività all'interno della piattaforma per un monitoraggio più efficace.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Organizzate i vostri obiettivi con cartelle . Create cartelle per monitorare cicli di sprint, OKR, scorecard settimanali dei dipendenti e qualsiasi numero di obiettivi importanti per il team

. Create cartelle per monitorare cicli di sprint, OKR, scorecard settimanali dei dipendenti e qualsiasi numero di obiettivi importanti per il team Utilizzate il modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp . Aiuta il team a iniziare e fornisce un approccio strutturato al monitoraggio degli obiettivi

Scarica il modello di OKR e obiettivi aziendali di ClickUp

Creare un dashboard personalizzato in ClickUp. Riunire tutto il vostro lavoro e ottenere una vista dettagliata del vostro lavoro e visualizzare a colpo d'occhio importanti dettagli sullo stato delle vostre iniziative

Creare dashboard personalizzati in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutto il lavoro svolto

UtilizzoLa funzionalità/funzione Modulo di ClickUp. Creare personalizzatimoduli di feedback personalizzati per i nuovi assunti, da completare prima e dopo l'inserimento in azienda. Una volta completato e inviato il modulo, ClickUp creerà automaticamente delle attività a partire dalle risposte, consentendovi di tenere facilmente traccia del feedback, di collegare l'attività ai vostri obiettivi e di creare un'immagine di qualitàelementi di azione per aiutarvi a migliorare costantemente l'esperienza di onboarding dei dipendenti

Creare moduli personalizzati in ClickUp per acquisire feedback e trasformare le risposte ai sondaggi in attività di ClickUp, il tutto in un'unica soluzione

Impostare i nuovi assunti per l'esito positivo e migliorare l'esperienza di onboarding

I dipendenti sono il bene più prezioso che le aziende possano avere. Sono la loro esperienza, le loro capacità, le loro competenze, le loro conoscenze e le loro prospettive che contribuiscono a formare il futuro della vostra azienda.

Così come investono il loro tempo e le loro energie nell'organizzazione, Da fare lo stesso per loro e trattarli come partner aziendali. 🤝

Attirate e trattenete i migliori talenti comprendendo l'importanza di un solido programma di onboarding. Provate alcuni esempi di onboarding dei dipendenti condivisi da altri professionisti di diversi settori.

Create una prima impressione forte, create un rapporto, fornite loro tutti gli strumenti necessari per avere successo nei loro ruoli e consentite loro di evolvere la loro carriera all'interno della vostra organizzazione. Dopo tutto, sono loro a conoscere meglio l'azienda.

Queste persone sono la voce e il volto dell'azienda e la mente dietro a molte delle vostre brillanti campagne, progetti e iniziative.

È giunto il momento di rendere l'onboarding a prova di futuro e di utilizzare uno strumento di lavoro pensato per l'intera organizzazione: organizzatevi, migliorate la collaborazione tra team, sistematizzate i processi e ottimizzate i programmi di onboarding e di sviluppo dei talenti con Teams ClickUp . 🚀